00:00:00: Heute im CT-Ablink was günstige Monitor inzwischen taugen.

00:00:05: Hallo

00:00:09: zum CT ablink, heute reden wir mal über ... Monitore, vor allem über günstigen Monitoren.

00:00:15: Denn die können offenbar immer mehr für weniger Geld, z.B.

00:00:19: für deutlich unter hundert Euro.

00:00:21: Trotzdem gibt's dann natürlich Kompromisse.

00:00:23: und welche das sind?

00:00:25: Darüber rede ich mit Benjamin Kraft.

00:00:28: Und Ulrike Kuhlmann.

00:00:33: Ja, es gibt ja anscheinend für sehr wenig Geld.

00:00:37: Ihr habt Monitore kürzlich getestet ab ... ... von sechszig Euro.

00:00:41: Genau!

00:00:43: Für relativ oder sehr wenige Geld.

00:00:46: immer bessere Monitoren, bessere Features.

00:00:48: aber kann man jetzt auch noch richtig ins Klo greifen?

00:00:53: Bestimmt!

00:00:54: Wir haben jetzt mit Absicht nicht unbedingt geguckt, finden wir ein Gerät was wir total zerreißen können.

00:01:00: Wir haben schon bei der Auswahl drauf geachtet.

00:01:02: Das ist was, wo man sagt... Entschuldigung.

00:01:05: Aus dem Bauch heraus, damit könnte man auch arbeiten?

00:01:08: Ja nicht nur aus dem Baucht, sondern aus dem Datenblatt heraugen könnte man sagen das sind... Also wir haben bestimmte Anforderungen gestellt und haben gesagt ne also der kann das nicht, das wollen wir nicht.

00:01:16: oder mindestens sollen sie ein Hundert Herz haben oder so.

00:01:19: Also um eben nicht in die Kloschlüsse zu greifen, sondern erst mal potenziell Kandidaten zu finden, die vielleicht brauchbar sind

00:01:27: Und die Mindestens hundert Herz war das tatsächlich die Voraussetzung für diesen Test.

00:01:31: Das war ein bisschen überrascht.

00:01:36: Das

00:01:36: ist das Gab, genau so.

00:01:37: und dann haben wir gesagt ja da nehmen wir das doch?

00:01:39: Ja!

00:01:40: Das ist was mir auch immer wenn ich so einfach durchscrolle beim Preisvergleich oder so mal... Schau mal was gibt's eigentlich für günstige Monitore?

00:01:49: Dann sehe dass die nach wie vor sind sie ... ... vierundzwanzig Zoll meistens irgendwie vielleicht sieben zwanzig zoll.

00:01:56: Meistens Full HD Aber Sie haben teilweise absolut hohe Frame-Raten.

00:02:00: Da sehe ich um die hundert Euro irgendwie, was nicht?

00:02:02: Zweihundert ... ... zweihundvierzig Hertz teilweise...

00:02:05: Ja jetzt muss man sagen auf dem Papier macht sich das gut wenn die hohen Frame-Warten haben.

00:02:11: also man kann denen tatsächlich Hundert Bilder pro Sekunde geben.

00:02:14: wie sie dann darstellen oder wie die Darstellung aussieht ist ja immer die zweite Frage.

00:02:19: Wenn das Panel das theoretisch kann aber eigentlich der Flüssigristall zu langsam ist gibt es halt Schlieren.

00:02:26: Ja und das ist nicht nur eine Frage bei Spielen.

00:02:27: Das ist ja oft so, wir spielen nie auch auf dem Desktop.

00:02:30: also ich hab diesen mal extra nicht nur mit Windows gearbeitet sondern auch mal mit einem GNOME Desktop von einem Linux Und da ist dann auch mal

00:02:40: ein

00:02:41: dunkler Mauszeige aufm grauen Hintergrund.

00:02:43: Das war bei einem der Monitor ganz furchtbar.

00:02:45: Da hast du wirklich gesehen... Ich weiß nicht wie die älteren die noch irgendwie den ZDF Sommer Programme für Kinder kennen, Zini die kleine Kugel, die dann irgendwas hinter sich herzog.

00:02:54: Genauso sah das aus als der Mauszeige hat einen langen Schweif, der hinter sich hier gezogen wird.

00:02:58: Das ist schon ziemlich hässlich, das stört wirklich!

00:03:00: Das kann man übrigens ja auch einstellen.

00:03:03: Ja?

00:03:03: Das ist in Ordnung wenn man das möchte, wenn man es eigentlich... naja

00:03:07: gut.

00:03:08: Also das meine ich eben nicht.

00:03:09: Der kann zwar hundert Hertz wiedergeben aber der Flusschristall ist so langsam.

00:03:14: dem Monitor ist nicht gelingt das ordentlich darzustellen

00:03:17: Es sei denn man gibt bei so einem Panel dann Overdrive rein?

00:03:20: Ja, das macht's ja nicht besser.

00:03:23: Dann schießt es eigentlich immer über das Ziel hinaus und krieg ich statt dunkler helles Schlieren also...

00:03:29: So ein Rand der sich immer so mitkommt irgendwie.

00:03:34: Aber die, die ihr getestet habt funktioniert schon im Großen und Ganzen oder...?

00:03:40: Wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen.

00:03:42: Der eine war nicht besonders schön aber... Ich war überrascht, deshalb war ja auch unser Online-Titel überraschend tauglich glaube ich oder so brauchbar.

00:03:50: Die sind schon alle ganz okay.

00:03:53: man muss wissen worauf man sich einlässt und wenn man billig kauft dann kann man nicht erwarten einen Allrounder zu bekommen der alles super schafft.

00:03:59: aber für Zuhause arbeiten mail Browsing usw.

00:04:02: Sind die alle total in Ordnung?

00:04:05: Und was wollte ich sagen?

00:04:09: Ja fahren verloren!

00:04:10: Dann frage ich mal nach der Pendeltechnologie.

00:04:14: Generell ist ja IPS oder VA eigentlich in der Preisklasse.

00:04:19: O-Let wird deutlich teurer vermutlich, deren gibt es hoffentlich nicht mehr.

00:04:22: so wirklich und... ...gibt's generelle Unterschiede.

00:04:28: das eine kann VA besser?

00:04:30: Oder dass eine macht IPS schlechter oder besser?

00:04:35: Kurz vorm VA bessere Kontrast, IPS bessere Blickwinkelunabhängigkeit also breitere Einblickwinkel.

00:04:43: Ja okay Mit der Schaltzeit hat das aber wahrscheinlich nicht wirklich was zu

00:04:49: tun.

00:04:50: Also die IPS sind eigentlich in der Theorie besser geeignet fürs Spielen, weil sie gleichmäßige Schaltzeiten haben.

00:05:00: Die Wechsel sind für alle grau... also wir reden immer über Grauwächse.

00:05:04: In Wirklichkeit ist ja ein Grauwechsel.

00:05:05: Also grau ist eine Mischung aus rot-grün und blau.

00:05:07: dann kann man mit grau alle Farbwechsel erschlagen.

00:05:10: deswegen gucken wir uns grau wechseln an.

00:05:13: Die ist so über die von ganz dunkelgrau bis ganz hell grau ähnlich.

00:05:18: Und das bei VA nicht, bei VA braucht man dann mehr Overdrive und Overdrive hat immer Nebeneffekte.

00:05:24: und deswegen sagt man so erstmal in der Theorie IPS ist besser für Gamer.

00:05:29: jetzt muss das nicht stimmen.

00:05:32: Es gibt auch lahme IPS.

00:05:33: es gibt Ich glaube so vor drei, vier Jahren kamen die auf den Markt.

00:05:37: Da waren auf einmal in allen Notebooks IPS-Panel und wir haben gedacht was das denn?

00:05:42: IPS ist doch eigentlich teuer.

00:05:45: Und da hatten sie neue IPS Varianten entwickelt, die deutlich günstiger sind.

00:05:51: Deutlich günstig heißt meistens auch ein bisschen Abstriche und das kann sich unter Umständen auch in Schaltzeiten äußern.

00:05:57: also deswegen kann man es nicht pauschal sagen Das ist für alle IPS aber ganz tendenziell.

00:06:04: erst mal sind die Scheißzeiten gleichmäßiger.

00:06:07: Von daher wären sie für Spiele geeigneter, wenn Sie denn ausreichend Kontrast haben?

00:06:11: Denn Kontrast ist ja in Spielen eigentlich auch sehr wichtig!

00:06:14: Ich möchte ja... Gerade wenn es so dunkel wird, dann möchte ich den Gegner noch erkennen können und wenn das aber kontrastarm ist, dann sehe ich den vielleicht nicht.

00:06:23: Das würde wieder für VAs sprechen.

00:06:25: also man muss immer so gucken.

00:06:30: Mal ein bisschen schauen was die Marken angeht vor einigen jahren ging es ja los dass man wenn man jetzt gängige versand große versandhändler durchgeguckt hat zum beispiel bei mini pc's die chinesischen hersteller immer präsenter geworden sind ich weiß nicht welche zählt man da gekommen sowas in die richtung.

00:06:51: Minis worum ich weiß ich glaube so viele kenne ich gar nicht wie

00:06:54: biling

00:06:56: und das genau richtig und das gleiche passiert jetzt seit kurzem.

00:07:02: auch beim monitor ist mein eindruck Da tauchen immer mehr Namen auf, wo ich denke das wäre ja wirklich noch nie gehört.

00:07:08: Ja beim letzten Billigtest hatten wir zum Beispiel Kouroui dabei.

00:07:12: Das war übrigens auch das einzige Modell was man überhaupt nicht haben wollte.

00:07:17: KTC ist noch so eine Firma die mir spontan einfällt und neu ist für mich.

00:07:21: eigentlich sind sie gar nicht so jung aber Japan Next.

00:07:24: Die haben oder von denen hatten wir gerade ersten sechs Karmonieter im Test der insofern spannend war.

00:07:28: der war knapp unter tausend Euro... ...das ist ein preiskneiner ... ist natürlich spannend zu sehen, wenn solche neuen Marken versuchen sich auf dem Markt hier... ...zu etablieren.

00:07:39: Was bieten die um den Fuß in die Tür zu bekommen?

00:07:41: Japan Next is aber japanisch oder also okay ja.

00:07:46: Und die meisten anderen sind Chinesen tatsächlich gekommen aus China und das ist halt,... ...dass wir das jetzt bemerken, die gab es vorher auch schon in China.

00:07:55: Die gab es nur hier nicht und durch den Onlinehandel kommen die jetzt hier viel stärker auch in den Markt rein.

00:08:01: Man hat halt.

00:08:03: Also die sind auch oft günstig und wir testen auch immer mal wieder solche Geräte.

00:08:08: Aber jetzt in so einem Vergleichstest, wo wir sagen wollen was kriegt man denn für unter zweieinhalb Euro oder ab fünf sechzeh Ohr?

00:08:15: In dem Preisbereich bewegte sich das ja.

00:08:19: Da wollten wir natürlich nicht Die absoluten Ausreißer die jetzt super billig sind aber wo wir es schon vorher wissen Das wird nix die haben wir in diesem Test einfach rausgelassen haben gesagt ne wir wollen Mal gucken was kriegt man vernünftiges.

00:08:32: Und deswegen, das war auch eine Frage im Forum, warum sind das alles Markengeräte mehr oder weniger?

00:08:38: Also bekannte Marken.

00:08:39: Genau deshalb weil wir das Risiko wie wir beim letzten Mal mit dem Koro eingegangen sind nicht wollten sondern gesagt haben okay was kriecht man denn wo wir so eine Idee haben?

00:08:48: das könnte etwas taugen und da fallen meistens solche.

00:08:53: also wir sagen gerne China-Kracher fallen daraus.

00:08:56: Das heißt nicht dass die alle schlecht sind aber Die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwelche Macken haben ist relativ groß.

00:09:03: Das ist ja auch interessant eigentlich, dass sie... Dass die Erfahrungen bisher mit den Teilen so schlecht waren.

00:09:10: Das wäre vielleicht auch ein Aufruf an unser Publikum wenn ihr solche Geräte gekauft habt schreibt es mal gerne in die Kommentare ob die Ja, wie die Erfahrungen sind.

00:09:21: Genauso schrecklich über uns oder ob das überraschend gut ist?

00:09:24: Also ich kann sagen, ich hatte mal solche Beistellmonitore so USB-C-Monitoren, die man so neben des Notebook stellt.

00:09:30: Da waren die Chinesen natürlich ganz stark vertreten, die chinesischen Hersteller weil sie halt super günstig waren und eine erstaunliche Bildqualität geliefert haben für einen erstaundlichen niedrigen Preis.

00:09:42: aber... Die wurden dann hier intern auch weiter benutzt oder ein Kollege zum Beispiel hat eins übernommen.

00:09:48: Das ist auch genau nach den zwei Jahren Garantie dann kaputt gewesen.

00:09:52: Also, das ist immer so.

00:09:54: bis dahin war alles super und wirklich gut und danach war es halt hin.

00:09:57: Und das ist halt doof weil man ja gar nichts mehr machen kann abgesehen davon dass es sowieso schwierig ist von einem reinen Online-Händler der über Amazon Marketplace oder ähnliches verhandelt verkauft mit dem in Kontakt zu treten und Garantiewedingungen auszuhandeln ist nicht ganz ohne.

00:10:16: also.

00:10:17: Deswegen, da würde ich in so einem würde ich keine tausendfünfhundert Euro Geräte kaufen.

00:10:22: Aber bei zweihundert Euro denkste ja und wenn es kaputt ist hast du halt Pech gehabt.

00:10:25: das geht noch aber alles darüber ist ein bisschen kritisch also auch einen Grund warum wir das in diesem Test rausgelassen

00:10:33: haben.

00:10:35: Das worauf man achten sollte wenn man einen Monitor kauft is ja nicht nur die Größe und die Auflösung.

00:10:41: was gibt's noch an Parametern Daten ... die man beachten soll, wo man wirklich drüber nachdenken sollte vorher.

00:10:49: Und man sonst vielleicht denkt... Oh!

00:10:51: Ja, schöne Auflösung, großer Monitor aber kann ich nicht gebrauchen.

00:10:54: Zwei Sachen, die mir spontan einfallen sind die Akronomie.

00:10:57: also kann ich den Monitor auf mich einstellen oder muss ich mich da vor dem Monitor irgendwie verkrümmen?

00:11:01: Dass sich gut ins Bild gucken kann.

00:11:03: Also kann ich ihn in der Höhe verstellen, kann ich neigen im Zweifelsfall drehen.

00:11:07: wenn das alles nicht geht hat er für einen Weserarm nur Vorbereitung dass ich den Ständer halt stehen lassen kann und mir für ein relativ kleines Geld ... so ein Monitorarm kaufe und dann große Bewegungsfreiheit habe.

00:11:19: Und das andere ist, was brauche ich denn an Zusatzausstattungen?

00:11:22: Brauche ich einen USB Hub?

00:11:24: Braue ich USB-C um mein Notebook anzuschließen?

00:11:27: Wenn ja erwarte ich dass USB C auch Strom liefert... ...und eben der Hub darüber ansprechbar ist vielleicht noch eine Ethernetverbindung zustande kommt sodass sich mit meinem Arbeitsnotebook mich Ranglärme alles dran hat und loslegen kann.

00:11:41: Das wären so Sachen!

00:11:42: Und auffällig war das bis auf Eingret ... keines ein USB Hub hatte in diesem Testfeld.

00:11:48: Und USB-C auch eher selten vertreten war und nur bei ... ... zweien, glaube ich mit Ladefunktionen die ausreichend wäre für ... ... Notebook.

00:11:54: also ja dann haben alle so das minimale ... ... Fünfzehn Watt von denen die überhaupt USB C hatten... ... und nur BenQ und Yama glaub ich konnten richtig laden.

00:12:07: Das ist auch tatsächlich muss man sagen für den unteren Preisbereich.

00:12:11: ne?

00:12:12: Also was mache ich...?

00:12:13: Warum kaufe ich mir ein Monitor für hundert Euro?

00:12:16: Entweder weil ich ins Sparfuß bin, dann weiß ich aber dass sich dabei Kompromisse eingehen kann.

00:12:21: Weil ich kein Geld hab oder... ...weil ich einfach nur einen Monitor brauche um abends mal schnell ins Internet zu gehen und nochmal ein bisschen zu surfen.. ..oder mal eine Mail zu schreiben.

00:12:31: Und dann ist es egal!

00:12:34: Aber wenn ich jetzt ein Arbeitsgerät habe also wirklich Arbeitarbeit, würde ich von solchen ... günstigen Räden eher abraten und sagen, nee.

00:12:42: Dann nicht mal ein Hundert da drauf.

00:12:44: Dann kriegste was anderes, was ordentliches... Und hast die Ausstattung, die du brauchst?

00:12:48: Sonst am Ende muss man dann zum Beispiel doch noch einen USB-Hub holen weil man seinen Notebook anschließen will und seine Peripherie.

00:12:55: Da hat man gar nichts gewonnen.

00:12:57: Und abgesehen davon finde ich, Monitor ist echt das Arbeitsgerät schlechthin.

00:13:03: Da gucke ich den ganzen Tag drauf.

00:13:05: Nichts benutzt sich so intensiv wie ein Monitor

00:13:07: oder dass ...

00:13:10: im Notebook-Display oder so und deswegen würde ich persönlich da sehr viel Wert drauf legen.

00:13:14: Also das ist ja kein Zufall, dass sich Monitor testet!

00:13:18: Die Farbdarstellung ist eigentlich auch bei günstigen Geräten keinen riesen Problem mehr, oder?

00:13:25: Also als man sagt der hat jetzt wirklich völlig laue Farben... So srgb sollten die meisten.

00:13:31: Ja, ich

00:13:34: höre das sage ich mal.

00:13:35: also dass muss bei allen gehen ob die dann auch noch das präzise abbilden ist.

00:13:39: ein anderer punkt aber... ...auch da kommt wieder die frage kaufst du dir wirklich einen billig gerät und präziere farben anzeigen zu lassen oder willst du einfach nur bilder im internet sehen?

00:13:48: Gehe ich auf dem webseite

00:13:48: und guck mir das an dann ist alles okay.

00:13:51: Da kommt der Punkt wieder mit dem kontrast den eureke vorhin brachte.

00:13:54: die helligkeit ist auch so ein thema weil die Farben natürlich anders wirken, wenn es zu dunkel ist.

00:14:03: Viele prallen dann damit dass sie auch noch... Ich finde das immer sehr lustig!

00:14:06: Wenn man bei uns in den Preisvergleich guckt beim Geilzeils, dann sieht man da irgendwie eine Farbangabe mit hundertundzwanzig Prozent sRGB was auch nur heißt der ist überhaupt nicht präzise.

00:14:14: er kann irgendwie Farben darstellen aber er macht nichts genaues.

00:14:18: Das find ich immer sehr schön sehr lustige ... bei den billigen Monitoren die Farbdarstellung war jetzt nicht das Problem.

00:14:24: Blickwinkel würde ich auf jeden Fall immer gucken, was schreiben die Tester dazu?

00:14:28: Denn wenn du dich ein bisschen davor bewegst und schon verändert sich alles oder du siehst nur noch irgendwie es invertiert... ...oder die Schrift ist kaum noch zu erkennen, ist blöd!

00:14:36: Das ist dann derhaftig.

00:14:38: Also früher hat man ja.

00:14:39: also haben wir jemals gewarnt vor Six-Bit Panels.

00:14:42: Würde ich heute immer noch davor waren aber es gibt fast keine Sexbit-Pennels mehr in Monitoren.

00:14:48: Da wäre man wahrscheinlich tatsächlich bei einem sehr, sehr günstigen online gekauften aus China importierten... China steht jetzt synonym, ne?

00:14:57: Das ist überhaupt kein Affront gegen China das kann auch sonst so herkommen.

00:15:02: Monitor der noch ein Sexbit Penel irgendwo aufgetrieben hat.

00:15:05: da gab es noch eine Charge aus irgendeiner alten Fabrik.

00:15:08: sowas wird dann gern verbaut und die kosten dann irgendwie fünfzig Euro oder so, da kann man das noch kriegen.

00:15:12: aber ansonsten ... seriöse Hersteller nehmen das nicht mehr.

00:15:16: Ein Sexbit-Panel heißt ja, dass die Farbabstufungen... ...nicht fein genug sind.

00:15:22: Du kannst keinen Verlauf hinkriegen.

00:15:24: Hast

00:15:24: du Ringbildung dann irgendwie?

00:15:26: Ja so Stufen, so Blöcke.

00:15:27: Das bilden sich dann sagen wir mal so ein blauer Himmel.

00:15:29: der hat ja einen schönen Farbverlauf,... ...der ist ja nie komplett blau und er hat dann eben kein Verlauf sondern... ...der hat zu Streifen von hellblau nach dunkelblau oder so.

00:15:38: Was ich tatsächlich manchmal noch lese auch beim Marknerstellen ist sowas wie.... ... acht Bit und den Klammern sechs plus zwei, das ist so.

00:15:44: Ja,

00:15:45: Frame-Wide Controller ja, Dissering ja... Ist so mittel würde ich auch nicht kaufen.

00:15:51: also acht Bit plus zwei.

00:15:54: also zehn Bit ist okay, sechs Plus zwei muss man nicht haben weil dann ist es nämlich tatsächlich ein sechst Bit Panel dass die anderen zwei dazu rechnet.

00:16:02: Ich wollte noch sagen positiv sind mir aufgefallen.

00:16:04: wir haben ja drei siebenundzwanzig Zöller die witzigerweise alle aus dem Gaming-Segment kamen.

00:16:09: Die haben einen ziemlich guten Eindruck gemacht.

00:16:11: Helligkeit, Farbdarstellung.

00:16:13: Schöne Farben, P-Dreifarbraum also auch größer als sRGB.

00:16:18: Also satte Farben.

00:16:19: Kontraste waren gut.

00:16:21: Als Kompromiss ich war ein bisschen überrascht weil bei Gaming denkt man ja immer so naja ist vielleicht mehr Richtung schnell aber nicht unbedingt präzise und knackig.

00:16:29: Nee die waren gut!

00:16:30: Und das war eine meiner Empfehlungen in dem Test und wie gesagt er hat eine sehr schöne Darstellung.

00:16:34: da war es eigentlich für den Reis vor allem ganz gut.

00:16:38: zusammen alles ...

00:16:39: diesen Kouroui, den du erwähnt hattest.

00:16:41: Den hab ich muss ich sagen das ist tatsächlich klär dir nicht... Ich habe den bei mir im Schrank stehen in Büro einfach als... Gehört dahin!

00:16:48: Als so ein... Weißt du wenn du mal irgendwie... Ja ich muss mal gucken ob dieser raspi okay ist und da stecke ich mal kurz einen SDK-Dreienkorker auf dem Bild rauskommt irgendwie ne?

00:16:57: Also für sowas ist der perfekt.

00:16:58: Für alles andere nicht.

00:17:00: Und ich hatte mir den abgeholt aus der Assistenz oder ich glaub wir hatten auch gequatscht vorher und alle sagten wirklich ... nimm das nicht, fast ist es nicht anders.

00:17:10: Ja aber dafür ist es ja egal.

00:17:11: Ein schreckliches Gerät und das willst du nicht haben... ...und ich dachte tatsächlich so, es kann doch im Jahr ... ... auch im Jahr zwartausendsechsundzwanzig nicht so schlimm kommen oder?

00:17:20: Und es kommt tatsächlich und man hat ein bisschen der Eindruck erinnert an diese ... ... TN-Panels von vor zwanzig Jahren wo du davor sitzt und wirklich denkst,... ...es ist super, Flauer ist auch ganz dunkel also es kommt kaum Leuchtstärke rüber.

00:17:34: Völlig wild.

00:17:35: Ich erinnere

00:17:35: mich daran, den haben wir gekauft weil der damals glaube ich der billigste im Testfeld war.

00:17:38: Das waren ein bisschen anders.

00:17:40: auch der Markt war damals noch ein bisschen anderes.

00:17:41: also da war unter hundert Euro schon ziemlich günstig für einen sechzig.

00:17:43: dieses Jahr war ja wirklich knaller teilweise aber das Gerät von vornherein ich habe es ausgepackt dass hat in wackeligen Ständer so an vierhnzwanzig Zoll gerät mit Krümmungen wo ich mich gefragt hab warum krümmt man?

00:17:54: Also warum ist

00:17:55: es bei den zwanzig zoll

00:17:56: Full HD Panel gebogen Wie du sagst, die Leuchtstärke.

00:18:00: Die Farbdarstellung war total flau und dunkel und wackelig... Und am Ende wollte ich das Ding... Also ich habe es gemessen und hab dann... Wir haben die alle gekauft.

00:18:08: Die sollen dann im Haus hier weiter benutzt werden als sich der Assistenz brachte, ...die dann die Monitore weiterverteilt an den nächsten Arbeitsstellen sozusagen.

00:18:17: Da hab' ich gesagt, das Ding ist wirklich so wie du's beschrieben hast.

00:18:20: nur dafür da umzugucken kommt ein Bild raus oder man stellt neben dem Server eine Workstation und guckt was sie gerade macht also viel mehr.

00:18:26: Das ist auch das, wo viele dieser Monitor hinwandern.

00:18:33: Ich meine für solche Zwecke werden bei uns die sehr günstigen Monitor genutzt und das denke ich.

00:18:39: Das ist so die Anwendung, die ich meine, wo man den Monitor wirklich nur... ...ich muss mal was nachgucken, ich muss noch mal schnell eine Mail schreiben.

00:18:46: dafür ist es gut aber es ist halt kein Arbeitsplatzmonitor in dem Sinne.

00:18:50: Bei den Zwarhundert Euro-Monitoren da kann man schon drüber reden.

00:18:52: ... bei den sehr, sehr günstigen Ehren nicht.

00:18:56: Du sprichst jetzt Arbeitsplatz-Monitor an und das wäre ja fast schon eine gerierte Gattung... ...und da kommt dann die Berufsgenossenschaften bei denen... ...un sagt Nadine nun gerade gar nicht.

00:19:04: Positiv an dem Kuroi ist man kann ihn so zwischen zwei Finger nehmen und hochheben,... ...der wiegt wirklich fast nichts weil er ein externes Netzweil hat.

00:19:12: Und Erdnvgr Anschluss wenn mich alles dorscht?

00:19:16: Genau!

00:19:16: Den findet man in den sehr günsten Monitoren auch noch.

00:19:20: Das finde ich sehr interessant dass man den... Gerade bei günstigen, mir fällt es auch auf.

00:19:24: Bei günstigem Monitoren gelegentlich, weil sie einen sehr billigen VG-Anschluss hat... Warum?

00:19:29: Es ist doch eine zusätzliche Schaltung die ein Analogsignal digitalisieren muss!

00:19:35: Das

00:19:35: ist halt ein altes Display.

00:19:38: Die kaufen das als das sind irgendwelche Charge und die noch über sind irgendwo Und da ist auf dem Mainboard also wenn man jetzt sagt Mainboard, also auf der Platine des Monitors ist halt dieser VGR noch drauf.

00:19:50: Punkt!

00:19:51: Den machen Sie ja nicht weg.

00:19:53: Also sagen Sie, ist VGA drin.

00:19:55: Im Extremfall könnte es sogar sein dass das intern eigentlich per VGA angesteuert wird und der HDMI nur drauf rumgebogen.

00:20:05: Das ist aber auch egal.

00:20:06: bei dieser Art von Monitoren kommt es echt nicht darauf an.

00:20:09: also da muss man sich auch nicht weiter mit befassen.

00:20:11: das ist vielleicht technisch ganz interessant.

00:20:13: Aber

00:20:13: wir rennen uns ja an die Zeiten wo man VGA tatsächlich, wo VGA der Standard war weil den ersten Flachbildschirm damals DVI Geräte im Teuer waren und man dann gesagt hat naja schließt es analog an.

00:20:27: Und da gab's dieses diese Synchronisierung wo sich die Pixel Clock und die Bildbreite irgendwie noch auf das VGA signal synchronisiert haben.

00:20:37: ganz irre.

00:20:38: Ja, zwanzig als erinner ich mich jetzt muss ich gerade so quer verweistern denken.

00:20:46: Als plötzlich wegen Corona alle Menschen Notebooks gekauft haben sie irgendwann angefangen... Die olden TN-Panels, die sind noch in Lagern liegen hatten auszubuddeln.

00:20:55: und da gab's wieder... Erstmal seit ein paar Jahren Geräte der ich weiß nicht.

00:21:00: Ja

00:21:01: ja.

00:21:02: Da hat man alles gekauft und verkauft was es gab.

00:21:04: Na klar alle Leute im Welt wollte irgendwelche Bildschirme haben.

00:21:10: Das war ja wirklich heftig.

00:21:13: Schlimmer war das noch mit den Webcams.

00:21:18: Aber das ist ja etwas

00:21:19: anderes.

00:21:19: Ich erinnere mich nur, dass es gab keine Webcams.

00:21:23: Die billig Webcamps teilweise sehr teuer verkauft wurden.

00:21:26: Genau!

00:21:30: Noch ein Feature wo ich denke das ist bei unglaublich günstigen Monitoren meistens schon drin ist sowas wie FreeSync also so eine... ...ich finde nochmal zur Erklärung verstehe ich das richtig?

00:21:42: Das bedeutet doch, dass Grafikkarte und Monitor sich abstimmen wann ein neues Frame fertig gerechnet ist ... und ist der Monitor erst dann aktualisiert?

00:21:52: Ja, andersrum.

00:21:53: Der Monitor stellt seine Bildwiederholrate auf die Grafikkarte ab.

00:21:57: Also wenn die Grafikkarte liefert, dann macht er halt... ... sondern normalerweise ist es fest, ne?

00:22:02: Der Monitor macht immer die gleiche Frequenz, sagen wir mal, ... ... sechzig Hertz oder hundertzwanzig Hertz, immer das Gleiche!

00:22:07: Und egal was die Grafi-Karte zwischendurchmacht,... ... dass ist ihm egal, er macht sechzig Hertz.

00:22:11: Und durch diese variabende Refreshrate, VRR, was ja letztendlich das auch ist.... ... sagt er, ah wenn du mir eher lieferst dann zeig ich's auch eher.

00:22:20: Oder wenn du langsamer lieferste dann zeige ich es halt langsam mal so das Bild nicht zerreißt dass es keinen Robler gibt.

00:22:26: Also verhindert sowohl Tearing wäre das beim Spielen bei schnellen Bewegungen als auch diesen Judder-Effekt.

00:22:34: Ich hab neulich was geschrieben über Libra Elec und dann irgendwie wie du.

00:22:39: Und dann wenn du mit einem Sechzig Herz Bildschirm aber den Fünfzig Herz Content darstellst, dass du ganz schnell diesem Judder reinfliegst irgendwie...

00:22:45: Genau.

00:22:46: Und der Monitor kann dann sagen, ja, dann gib mir halt fünfzig.

00:22:49: Dann nehme ich eben fünfzig Bilder pro Sekunde

00:22:50: an?

00:22:50: Das war dann auch die Lösung eigentlich.

00:22:52: also wenn der Monitor das kann stellen halt auf fünfzig Hertz runter und das Problem ist behoben.

00:22:58: Ja.

00:22:58: was mir aber aufgefallen ist fand ich ein sehr eine Erkenntnis mit der ich nicht gerechnet hatte Neulich im Bekanntenkreis das Problem gehabt Von einer Kollegin die sagt Der Mauszeiger ruckelt dauernd Also Mal gar nicht, mal tut das.

00:23:16: Mit dem einen Notebook... Gar nicht und mit dem anderen mit dem Privatgerät dauernd irgendwie am Ruckeln und zwar... ...gar nicht so.

00:23:25: der Eindruck als ob der Mauszeiger ist Funkmaus ne?

00:23:29: Als ob die Funkverbindung aussetzt und die Bewegung wirklich ruckelt.

00:23:33: Sondern mehrso als ob das Bild jeweils für halbe Sekunde oder Sekundenbruchteile das Bild zwischendrin einfriert Und der Mausziger dann nach Nach einem Ruckel nach dem Aussetzer plötzlich einer ganz anderen Stelle steht.

00:23:47: Und ewig rum geguckt was das sein könnte.

00:23:51: andere Maus getestet irgendwie maus direkt irgendwie angeschlossen an den an einen Rechner statt über den USB C hab im Monitor.

00:24:01: und die Lösung war dann tatsächlich die VRR Funktionen im Monitor abzuschalten weil offenbar irgendwie, ich weiß nicht was im System das dann verursacht hatte gesagt hat.

00:24:13: Neuer Mauszeigerbewegung ist mir keine hinreichende Änderungen eines Frames und dann einfach Frames aussetzt.

00:24:19: Und es war... Sollte

00:24:20: eigentlich nicht sein

00:24:21: oder?

00:24:22: Solltet genau das

00:24:22: Gegenteil

00:24:23: sein.

00:24:23: Aber sehr wild auf jeden Fall dass man dann so ein Problem davon kriegen kann.

00:24:29: Vielleicht ist das ein Tipp wenn ihr...

00:24:31: Kann man mal versuchen!

00:24:33: Dass eure Maus Mauseiger da unten hängt.

00:24:36: Also diese Anpassung wird ja heute auch in Notebooks genutzt, um Energie zu sparen.

00:24:42: Beim Monitor ist es nicht so relevant weil der hängt sowieso am Strom und verbraucht nicht viel.

00:24:47: bei Notebooks geht's natürlich immer um Akkulaufzeit und dann werden die Displays wenn sich da nichts tut teilweise runtergetaktet.

00:24:53: du meinst auf ein Herz.

00:24:54: ich dachte das wäre aber ein Tabletz.

00:24:57: Das wär'n bisschen höher.

00:24:58: aber sagen wir mal auf einen Herz.

00:24:59: also einmal pro Sekunde wird dann nur das Bild aufgefrischt.

00:25:02: für ne Standbild ist das ja völlig okay.

00:25:05: Es darf nur, es muss ab und zu aufgeschwärmt werden.

00:25:08: Weil ja die Helligkeit der Flüssigristalle verdreht sich so langsam wieder.

00:25:12: also er verliert seine Ausrichtung dann würde es dunkler werden.

00:25:17: aber in eine Sekunde ist das schafft er schon.

00:25:20: Die Flüsskristalle werden auch entsprechend darauf angepasst dass sie eben sind wie eine Kapazität.

00:25:25: die halten noch ein bisschen sozusagen ihre Stellung in der man sie gebracht hat Und werden dann verändern sich dann langsam und wird das Bild dunkler.

00:25:35: Aber, ja.

00:25:38: Also eine Sekunde finde ich ... ein Feind pro Sekund und das ist ganz schön wenig!

00:25:42: Ich dachte

00:25:43: also bei OLEDs bin ich mir relativ sicher?

00:25:45: Ja, ich

00:25:45: habe auch so Tablets.

00:25:47: Lehst du es hin und wieder in Datenblätter?

00:25:48: OLEDs sind ja

00:25:49: noch anders.

00:25:50: Es sind ja keine LCD's.

00:25:51: Ich hatte ja jetzt über LCDs gesprochen.

00:25:53: Aber egal.

00:25:54: Jedenfalls diese Technik gibt es schon lange, dass man dadurch Energie spart.

00:25:57: und man sollte denken... Kostet das so viel Energie, wenn ich das Bild auffrische?

00:26:03: Ja tatsächlich.

00:26:03: Habe ich neulich auch mal mit Monitorherstellern drüber gesprochen die gesagt haben doch das kostet ganz viel Energie.

00:26:08: Das ist eigentlich... Ich glaube im OLED ist es sogar der Hauptteil dieses immer wieder auffrischen weil ich immer wieder was reingeben muss.

00:26:18: Ja ja dass mit den einen Herz habe ich schon häufiger gesehen.

00:26:21: also ins Smartphone-Datenblättern sehe ich's offen.

00:26:23: dann wenn das LTPO ist das denn ja meistens irgendwie und ... steht dann ein Variabel, einen bis ... ... einem bis hundertzwanzig.

00:26:30: Genau

00:26:30: und das ist genau das?

00:26:33: Stichwort OLED.

00:26:35: Jetzt mal von den billigen Geräten wegziehen.

00:26:37: Aber ganz weit!

00:26:40: Man könnte ja meinen eigentlich ... ... OLED-Bildschirme jetzt als Beispiel in Smartphones hatten wir gerade.

00:26:46: ... sind OLEDs ja fast allgegenwärtig.

00:26:49: Also, dass du ein LCD-Bildschirm IPS oder was auch in meinem Smartphone hast ist ja wirklich so.

00:26:54: die, ich sag mal unter... ... unterm Hundertfünfzig Euro vielleicht wenn überhaupt noch... ...die Preisklasse war lange Zeit nicht so.

00:27:01: Zeichnet sich das bei Monitoren auch ab?

00:27:04: Dass man sagt vielleicht sind OLED's auch irgendwann billiger herzustellen.

00:27:08: Man braucht kein Backlight.

00:27:09: Die Pixel leuchten selber und leichter.

00:27:12: Ich müsste jetzt Spoiler nicht arbeiten gerade an einem Artikel zu einem dreihundert Euro.

00:27:16: OLED!

00:27:17: ... von HESA im Vergleich zu IPS und VA in gleicher Preisklasse.

00:27:22: Um mal zu schauen, was kriegst du denn?

00:27:24: Also wo bist Du wirklich mit einem OLED glücklicher wenn Du so quasi ein billig Gerät nimmst?

00:27:28: Ergeb

00:27:29: das darfste jetzt aber nicht vorweg nehmen!

00:27:31: Aber es ist schon spannend.

00:27:33: man muss sich überlegen was man will... ...es ist bei Monitorkauf ja immer so.

00:27:37: Man sollte sich wirklich überlegen, was brauche ich, welchen Kompromiss kann ich eingehen?

00:27:40: Das war hier auch unser Fazit bei den billigen Geräten.

00:27:43: Das sind nicht schlechte Geräte Aber es sind nicht Geräte, die alles können.

00:27:46: Wenn du weißt was du brauchst... ...dann kannst du ein passendes Gerät für dich finden.

00:27:50: und so ist das eben auch bei... ...Olets die werden günstiger aber das heißt nicht dass die tollen Olets jetzt billig werden.

00:28:00: Ja ich erinnere mich vor Jahren habe ich so n Ding mal gesehen und erinnert mich an seltsame Pixel Rasta.

00:28:07: Das noch ein anderes Thema.

00:28:10: Das Monitor brauche natürlich kritisch wenn keine Streifen zu haben sondern ... so versetzte.

00:28:18: Dann kriegen die Buchstaben so Farbkanten und im Fernseher ist das egal, da sieht man es... Na ja, man sieht's beim Abspann schon und so aber okay, dann kann man vielleicht mitleben am Monitor eigentlich nicht.

00:28:30: Also am Monitor wäre es wahrscheinlich kein Problem wenn das Betriebssystem das Sub-Pixel Raster kennen würde?

00:28:36: Nee, das kannst du nicht mehr rechnen!

00:28:39: Aber die Hersteller sind ja dran, das ist ja Namlich Samsung, die dieses ungewöhnliche Pixel Raster haben Und die wollen ja jetzt im nächsten Jahr dann die Monitore auch mit Streifenpixeln bringen.

00:28:50: Also, da sind wir darüber hinweg sozusagen was sie ja im Mobilbereich schon ganz lange machen.

00:28:55: Im Mobilbereich können Sie ja auch streifen.

00:28:58: Warum machen Sie es nicht im Monitor?

00:28:59: Weil's halt teurer ist.

00:29:00: Die Monitor-Technik das geht immer von beiden zwei Seiten.

00:29:04: Dann gibt's einmal die Mobiltechnik und dann gibts die Fernseher Technik, die dann auch in die Monitor kommt.

00:29:10: In den Fernsehern hat man dieses andere Pixel-Muster und deswegen ist es auch in die Monitor.

00:29:14: Und jetzt geht im Prinzip die Entwicklung von den Mobilen zu den Monitorn,

00:29:19: so

00:29:20: haben wir das vielleicht gesehen.

00:29:20: Moderne OLED Bildschirme ins Smartphones?

00:29:24: Kein Penteil?

00:29:24: Ich

00:29:25: glaube nicht mehr, ich glaub die haben inzwischen Streifen.

00:29:28: Ja,

00:29:31: ja.

00:29:32: OLED ist für Gamer top kann man sagen.

00:29:36: Erstmal von der Schaltgeschwindigkeit ist es natürlich unschlagbar.

00:29:39: Die sind einfach super, superschnell.

00:29:42: Und vor allem so gleichmäßig oder das ist egal.

00:29:44: Du schwarz-grau-schwarz-weiß-, hellgrau-, dunkelgrau... Das ist sehr einheitlich und wirklich also ein butterreiches Spielgefühl wie du es bei keinem anderen Displaytechnik hinbekommst.

00:29:53: Aber

00:29:55: zu einem guten Spiel, also jetzt nicht die Spielidee sondern zu einer guten Spiele Darstellung gehört eben mehr als schnelle Schaltzeiten.

00:30:01: Du musst eine kurze Latente haben, du musst schöne Farben haben.

00:30:04: Du musst vor allen Dingen dunkle Grausstufe, also dunkle Bereiche ordentlich darstellen.

00:30:08: Das ist ja immer die Herausforderung bei Spielen und das muss jetzt nicht jedes Ohlet perfekt können!

00:30:17: Also da wird es günstige Ohlets geben wie sie das nicht gut machen.

00:30:20: Und dann gibt es vielleicht vergleichsweise günstig wobei man sagen muss, die LCD-Technik ist generell billiger.

00:30:26: Das heißt wenn ich zum Beispiel bei drei Hundert Euro bin kriege ich schon bessere.

00:30:32: Nicht fünfsechzig Euro Geräte, sondern dreihundert Euro Gerät.

00:30:35: Dann bin ich also in einer höheren Klasse und bei den OLEDs bin ich in der untersten Klasse.

00:30:40: Also das muss man ja dann auch mal bedenken.

00:30:44: Ja haben OLED-Wildschirme mehr Probleme mit Flimmern?

00:30:46: Nein.

00:30:49: Würde ich nicht sagen...

00:30:51: Ich kenn so ein sehr gelegentlich noch mal im bekannten Kreis ist es unterwegs.

00:30:55: So ein fünf Jahre altes Samsung, dreizehn Zoll Galaxybook.

00:31:01: Also es macht PWM für die Helligkeitsregelung und OLED Bildschirm.

00:31:05: Und wenn du, witzigerweise genau weil, sechzig Prozent Helligkeit

00:31:09: fängst an zu flimmern?

00:31:10: Ja dann ist da eine Überlagerung.

00:31:11: Dann ist die PWM-Frequenz ein Mehrfaches von der Bildfrequenzen und dann überlagert sich das und dann flimmert's klar.

00:31:18: Das kann ja mal passieren.

00:31:20: Wir

00:31:20: sind unglücklich.

00:31:21: Design für

00:31:22: dich da.

00:31:22: Die beiden Bräuern fahren sehr an irgendwie und es machen wir sicher also bisschen ungewohnt.

00:31:27: aber naja Aber Stifort Flimmern, andere Lästigkeit die... wo ich auch dachte bei vom Bayern war das beim manchen Monitoren ganz unangenehm.

00:31:39: Dass die Geräte Fiepen so einen Spulenfiepen erzeugen.

00:31:44: Habt ihr das im aktuellen Test noch?

00:31:46: Habt Ihr da was aufgefallen?

00:31:50: Mir nicht nein.

00:31:53: Das ist natürlich ein unzureichendes Netzteil, das ja klar.

00:31:56: Bin die genetzteile Fieppen halt Ich glaube, aber es ist bei den Herstellern so ein bisschen rum... ...dass die Anwender das nicht gut finden wenn der Monitor fiebt.

00:32:07: Und dass sie sich dann ein bisschen mehr Mühe geben oder eben das Netzteil auslagern.

00:32:10: Das ist ja bei dem Kuro gewesen, er hat das Netzteil ausgelagert, da liegt es unter dem Tisch und es ist nicht so schlimm wie direkt auf dem Tisch am Ohr des Nutzers.

00:32:20: Deswegen ist das natürlich ein bisschen einfacher.

00:32:23: Ja ich fand das wirklich ganz viel, also es war im Büro von einem Kollegen Also saß nicht mit mir in einem Büro, aber jedes Mal wenn ich reinkam dachte.

00:32:31: Ich würde irre werden und dieses Fiepen hören würde.

00:32:34: Aber es hört ja auch nicht jeder?

00:32:35: Ja das ist natürlich ein Glück.

00:32:36: Manche sagen so welches Fieben.

00:32:42: Das waren ja auch zunächst Lüfter in den OLED-Monitoren drin ... wenn das dich in Monitoren mit noch anders, mit G-Sync waren.

00:32:52: Ich glaube ich wegen

00:32:53: des Moduls und nicht wegen der OLEDs per se?

00:32:55: Genau!

00:32:56: Das war wegen des modules genau... Und das haben sie aber jetzt auch ja rausgeschmissen.

00:33:01: Oder vielleicht gibt es nicht mehr echte G-sync?

00:33:03: Doch

00:33:03: gibt es dann auch noch.

00:33:04: Ich glaub' es gab von ein paar Jahren einfach neues Modul was nicht so heiße.

00:33:08: Meine ich.

00:33:09: Aber ganz viel sieht man auch nur noch G-Cync Compatible.

00:33:13: Also ich weiß es nicht müsste mal.

00:33:17: Ich habe länger nicht recherchiert, aber ich glaube Nvidia hat es ein bisschen aufgegeben.

00:33:19: Sein proprietär in Kramen gegen den günstigeren FreeSync und was du vorhin sagtest Adaptive Sync das ist ja einfach Teil der Displaysport Spezifikation antreten zu lassen.

00:33:31: die meisten Leute sind nicht gewillt fünfzig bis hundert Euro mehr auszugeben.

00:33:35: unser Kollege Mark war da sehr empfindlich hat sich extra sowas gekauft.

00:33:38: er hat dann gesagt dass nervt ihn total dass er diesen ständig drehenden Lüfter hat.

00:33:43: Also es ist auch ein bisschen merkwürdig die Idee, einen Lüfter in einem Monitor zu haben.

00:33:47: Und das klingt ein bisschen wie ... Wir hatten doch ... In der Zeit lang gab's so Gaming-Smartphones, die einen Lufter hatten.

00:33:55: Was?

00:33:56: Smartphones!

00:33:57: Ich müsste suchen was für'n Teil das war aber er gab's tatsächlich mal.

00:34:03: Na ja gut, aber jedenfalls... ...in so ganz billigen Geräten darf man keinen Lüfter erwarten.

00:34:08: Das hat ja auch Vorteile.

00:34:09: Also

00:34:10: beruhigend, ja.

00:34:12: Ja, cool.

00:34:13: Sehr spannend!

00:34:15: Habt ihr noch was, was ihr dazu?

00:34:16: auf jeden Fall... ...was euch noch einfällt zu dem Thema?

00:34:20: Ich würde wirklich bei der Auswahl, ich appelliere nochmal an alle Wert darauf legen dass der Monitor wenn er den wirklich täglich im Einsatz ist ordentliches.

00:34:28: Mit einem schlechten Monitor kann man sich echt die Augen verderben.

00:34:32: Also weil das ist total anstrengend sagen wir mal der spiegelt ganz stark dann weiß mein Auge nicht, soll ich jetzt auf das Bild gucken oder auf die Spiegelung.

00:34:39: Das heißt es ist... Ich muss mich viel mehr darauf konzentrieren dass ich auf den Bildinhalt gucken will, sehe den ich sehen will so und solche Sachen dürfen einfach nicht sein.

00:34:50: Und eine flaues Bild ist auch anstrengend!

00:34:53: Es geht immer darum wie anstrendt ist das?

00:34:55: Ich muss mir viel stärker konzentrieren um das gut erkennen zu können.

00:35:00: Deswegen meine ich lohnt es sich für Arbeitsplatzgeräte sage ich jetzt mal.

00:35:04: Also Geräte, die wirklich tagtäglich im Einsatz sind über mehrere Stunden einen ordentlichen Monitor hinzustellen.

00:35:12: und wer nur mal abends guckt ja der kann auch fünfzig Euro oder fünfundsechzig Euro für den Monitor ausgeben.

00:35:17: das ist okay nur mal um eben zu surfen oder eine Mail zu verschicken aber viel längere Sachen finde ich muss es ein ordentlicher Monitor sein oder?

00:35:26: Ja doch!

00:35:26: Ich bin manchmal bestürzt.

00:35:28: wenn die Leute an der Stelle sparen wollen Müsst du denken nie Dann geh einmal weniger essen und dann

00:35:35: hast du es wieder.

00:35:36: Also ein Monitor nimmt man ja eigentlich über Rechner-Generationen oft auch mit?

00:35:39: Genau!

00:35:39: Ein Gerät, das steht auf dem Desktop... ...und dann gibt's ein neues Notebook oder man baut sich einen neuen Rechler oder was weiß ich,... ...aber der Monitor bleibt jahrelang.

00:35:46: also am letzten hatte ich glaube ich zehn zwölf Jahre.

00:35:49: Meiner ist auch schon zu alt.

00:35:53: Ja.

00:35:54: Deiner im Büro?

00:35:57: Der ist schon ganz schön alt.

00:35:59: Das ist noch ein dreißig Zoll Dell mit.

00:36:01: Und...?

00:36:04: Wenn ich auf den Kuckl denke, wow was für ein Bild.

00:36:07: Wo du siehst natürlich tagtäglich auch die alleneuesten Technologien und ... Du bist acht

00:36:12: Jahre hier sein, dass ich ihn testet habe und du gesagt hast, den willst du haben?

00:36:15: Echt?

00:36:15: Ich glaube

00:36:16: es ist gut.

00:36:17: Ja, das ist so.

00:36:18: Ich hätte tatsächlich jetzt gedacht, dass der irgendwie zwei drei Jahre alt ist oder

00:36:21: so.

00:36:23: Es gibt Nachfolger, teils mit OLED.

00:36:27: Na okay wissen wir's demnächst auf Ulrike Schreibenden zu finden sein wird.

00:36:31: Mal gucken

00:36:31: kriege

00:36:31: ich einen Testauftrag.

00:36:35: Ja genau, aber jedenfalls das wäre echt mein Appell.

00:36:37: Bei allen tollen Willigmonitoren nehmt sie nur wenn ihr sie nicht so oft braucht.

00:36:42: kauft euch was ordentliches wenn ihr es für länger braucht.

00:36:46: Ja cool ich danke euch und euch im Publikum.

00:36:51: schreibt gerne in die Kommentare.

00:36:54: wie gesagt gern auch eure Meinung zu oder Erfahrung zu.

00:36:59: ja chinesischen Marken, chinesische Monitoren Wenn ihr die gemacht habt in jüngerer Zeit.

00:37:05: Ja, danke fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.

00:37:11: Tschüss!