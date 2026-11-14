Blende zu, KI an – wohin entwickelt sich die Smartphone-Fotografie? | c't uplink

00:00:00: Blende zu KI an.

00:00:02: Das iPhone Achtzehn Pro hat nun eine variable Blende, andere Smartphones bekommen Kameragriffe und ansetzbare Teleoptiken.

00:00:11: Gleichzeitig ergänzt KI Bilddetails und wählt den passenden Auslösermement aus.

00:00:16: Wohin entwickelt sich die Smartphone Fotografie?

00:00:23: Hallo und herzlich willkommen zum CT Uplink dem Podcast aus der CT Redaktion!

00:00:28: Mein Name ist Hendrik Varteuer Ich bin aus der CT-Photografie und meine beiden Gäste sind heute Sophia Zimmermann.

00:00:36: Sie ist Redakteurin bei Heise Online, hat auch mal bei der CT Fotografie gearbeitet.

00:00:41: Und Robin Brandt.

00:00:43: Robin arbeitet schon sehr lange bei der CTE und ist unter anderem mit der Smartphone Thematik beschäftigt.

00:00:51: Steigen wir mal mit einer Frage ein.

00:00:53: Was hat euch bei Smartphone-Kameras in letzter Zeit besonders überrascht?

00:00:58: Der Fortschritt bei der Hardware ... oder eher der Fortschritt bei der Software.

00:01:03: Für mich sind es tatsächlich die Hardware-Anpassungen, die die Hersteller vorgenommen haben.

00:01:08: Die ich doch erstaunlich finde.

00:01:10: Weil früher noch vor wenigen Jahren hat man ja gesagt, die Smartphones werden alle Hardwaredefizite, die sie jemals hatten immer mit Software ausgleichen können und die werden mit dieser Software auch besser als jede Vollformatkamera.

00:01:23: Und dann muss man sich jetzt schon fragen warum hatten so ein iPhone XIII eine variable Blende wenn die das eigentlich alles mit Software diese Entwicklung eigentlich schon ganz interessant.

00:01:35: Auch aus der Perspektive heraus, dass ich ja auch aus der CT Fotografie komme und mir da ja immer hauptsächlich Kameras angeguckt habe.

00:01:41: also klassische Foto-Aberrate sage ich jetzt mal und das die Smartphones nachlegen finde ich eine interessante Entwicklung.

00:01:49: Nachvollziehbar aber interessant!

00:01:51: Ja Robin was willst du sagen?

00:01:54: Ich taug da in dem Fall nicht als Kontrapunkt.

00:01:56: Ich muss da so viel zustimmen, ich finde auch was sich der Hardware-Seite getan hat bei Smartphones trägt wesentlich zu den Verbesserungen bei die wir in letzter Zeit beobachten.

00:02:04: Ich erinnere mich dass wir, lass es vier fünf Jahre her sein, Smartphones getestet haben mit den ersten fünftig Megapixel-Kameras, die dann einfach keinen Fortschritt zum zwölf Megapixel waren.

00:02:14: das war einfach nur Pixel prei... heutzutage in der Lage sind diese fünfzig Megapixel auch aufzulösen hat ganz wesentlich damit zu tun, dass sich Smartphone-Herstelle angeschaut haben.

00:02:24: Wie funktioniert denn eine gute Optik?

00:02:26: Eine gut auskorrigiert also ganz klassisches Kamera Know How in die Smartphones haben einfließen lassen was wesentlich zu besseren Kameras in den letzten ein zwei drei Jahren beigetragen hat meiner Meinung nach.

00:02:37: Also ist ja die Begeisterung eigentlich für jetzt die variable Blende beim iPhone.

00:02:45: Man darf da nicht zu viel erwarten.

00:02:47: Aber man kann ja schon sehen, dass man mit so einer variablen Blende auch sich, sage ich mal Motive und Szenen erschließen kann die man vorher mit einem Smartphone nicht abbilden konnte.

00:02:58: Also wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Sonnensternchen denkt.

00:03:01: das ist vielleicht ein Effekt.

00:03:02: den setzten Landschaftsfotografen einmal eine und versuchen quasi mit ihren Objektiven da aus der Sonne schöne Sterne raus zu holen oder aus Straßenbeleuchtung.

00:03:14: und das ist ja auch ein sehr wohliger Effekt den man kennt beispielsweise bei Nachtfotografie.

00:03:21: und das konnten Smartphones nicht, weil die eigentlich keine echte Blende haben.

00:03:25: Das ist dann eigentlich nur ein Gemacke um die Straßenlaterne herum.

00:03:29: Ja.

00:03:29: Das haben sie auch schon versucht so'n bisschen softwareseitig zu korrigieren indem Sie quasi die Lichter nach unten reguliert haben oder was auch immer.

00:03:37: Und man könnte das jetzt theoretisch kann man das jetzt auch mit nem Smartphone hinkriegen.

00:03:42: ich glaube die hat vier Blendenlammeln Also man kriegt da schon ein paar Zacken ins Bild.

00:03:50: Ja, jetzt muss man aber allerdings anmerken dass das die mechanische Blende also die Variable binde jetzt beim iPhone und iPhone ja nichts Neues ist eigentlich.

00:04:00: Soweit ich weiß hat Nokia das Jahr zwei Tausend neun schon gemacht, Samsung zwei tausend achtzehn und zuletzt ja auch das Xiaomi zweitausend vierundzwanzig im vierzehn Ultra.

00:04:10: Eigentlich ist es nicht neu.

00:04:12: Es ist nur so interessant, weil Apple das jetzt macht?

00:04:14: Ja, das trifft tatsächlich auf viele dieser Hardware-Entwicklungen zu würde ich mal sagen also dass das alles auch schon irgendwie mal da war und das ist auch schon Experimente früher da.

00:04:27: Also wir haben das ja zum Beispiel auch mit diesem Thema Vorsatzlinsen.

00:04:31: Das gab's vor zehn Jahren schon.

00:04:33: Da haben auch Kamerahersteller damit experimentiert z.B.

00:04:36: Sony Und auch Zeiss hatte klassische Vorsatzlinsen, so manuelle Vorsatzlinsen rausgebracht und hatte versucht das an Smartphone zu bringen.

00:04:47: Quasi Probleme hardwareseitig zu lösen.

00:04:49: Das hat immer nie so richtig geklappt weil der Aufwand ist ja schon auch groß den man da betreiben muss.

00:04:55: Und so ein Smartphone bietet muss dann auch Kompromisse eingehen.

00:05:00: wenn die Photoseitig quasi aufwendiger ist braucht sie mehr Platz.

00:05:06: solche Sachen wird vielleicht auch teurer und man... Und diese Kompromisse haben sich bis jetzt nie so richtig durchgesetzt, weil der Nutzen vielleicht nicht groß genug war bis jetzt.

00:05:16: Aber ich würde auch sagen dass die Sensor-Sensorseite die Kamera Hardware nachgezogen hat?

00:05:24: Ich glaube, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht alle von diesen Blenden gerade ... im Detail bei Samsung damals war es, aber ja auch keinen waren's keine Blenden Lamellen.

00:05:32: Das war glaube ich einfach so ein Ring der drüber geschoben

00:05:34: ist gerade sowas

00:05:35: wie... ...diese Sonnensterne die Sophia angesprochen hat, die hätte sie damit gar nicht realisieren können und das hatten natürlich auch Gründe warum diese Blenden sich dann letzten Endes bisher zumindest nicht durchgesetzt haben.

00:05:47: Es ist einfach ein Mechanischelement dass kaputt gehen kann in so einem Smartphone, da ist man doch ganz anders mit sich rumdreht als eine Kamera.

00:05:51: Das ist jeden Tag dabei.

00:05:52: Ich schmeiste meinen Rucksack hast du hier in der Hosentasche und Bauraum.

00:05:57: Also es sind einfach ... im Smartphone machen die Millimeter was aus.

00:06:01: Und das ist eine Frage, will ich die Millimite opfern für die Blende?

00:06:04: Oder schaffe ich's vielleicht dadurch ein etwas lichtstäckerer Optik vorne dran zu machen, wenn nicht auf die Blände verzichte?

00:06:10: und gerade Xiaomi hat sich dann in den letzten zwei Generationen wieder dafür entschieden.

00:06:14: Vielleicht hilft uns im Alltag doch die etwas lichsteckere Blende mehr.

00:06:17: Und wir verzichten in dem Fall halt auf... Die Blendenlammeln!

00:06:22: Was mich jetzt noch interessieren würde, also sieht man denn den Unterschied im fertigen Bild jetzt tatsächlich?

00:06:27: Also mit der variablen Blende hat das wirklich sichtbare Vorteile.

00:06:31: Könnt ihr da was zu sagen?

00:06:33: Ja, also du kannst die Scherfentiefe kontrollieren und tatsächlich macht das ein Unterschied, ob ich mit Offenblender- one comma vier acht oder geschlossener Blende Fier fotografiere wenn nicht bewusst was freistellen möchte oder eben bewusst nicht frei stellen möchte.

00:06:49: Das sage ich teilweise früher gar keine Wahl, bin ein Smartphone mittlerweile verhältnismäßig auch relativ großen Sensoren und offen blende ich einen Motiv sehr nahe... Objektiv habe und abfotografiere wird der Hintergrund unscharf.

00:07:02: Ja

00:07:02: klar.

00:07:02: Ich hab irgendein kleines Tier im Vordergrund möchte aber auch das die schöne Landschaften im Hintergrund zu sehen ist.

00:07:07: da habe ich jetzt Selbst, die Wahl.

00:07:08: Wie mache ich das?

00:07:09: Also stelle ich das Tier frei?

00:07:11: Oder zeige ich alles scharf?

00:07:13: also da hat es natürlich einen Einfluss.

00:07:16: Würdet ihr tendenziell in der Nutzung dann die Blende eigentlich immer selbst wählen oder würdet ihr dass der Automatik überlassen?

00:07:25: Ich würde das vielleicht in speziellen Fällen wenn man wirklich was vorhat machen.

00:07:29: Ansonsten glaube ich, kann man bei den Smartphones.

00:07:32: Das gilt auch schon lange der Automatik tatsächlich vertrauen und man muss dann auch wissen warum man das jetzt einsetzen will wie Robin schon sagt.

00:07:41: Warum möchte ich eine geringere schiefen Terfe?

00:07:46: Super Wort!

00:07:46: Warum möchte Ich jetzt eine gringere Schiefe hin?

00:07:50: Oh Gott!

00:07:53: Tiefenschärfe.

00:07:54: Warum möchte ich das jetzt?

00:07:56: Weil ich eben vielleicht ein Porträt mache oder ähnlich ist, ne und erreiche damit vielleicht auch was besseres als der Porträhmodus den Smartphone in eine Hinzer-Verfügung stellt.

00:08:05: also ich würde sagen dass es echt eine feine Abwägung weil ich habe den Eindruck nach wie vor kostet es doch sehr viel Mühe manuell dieselben Bildergebnisse aus einem Smartphone rauszuholen Wie die Automatik es einfach so macht.

00:08:21: Ja Also eigentlich Nur für ausgewählte Situation.

00:08:26: Besondere Motiv-Situationen, da würdet ihr sagen okay dann mache ich das... Da entscheide ich dasselbst und sonst überlasse ich das der Automatik.

00:08:33: Mhm, ok.

00:08:36: Würdet Ihr sagen, dass das jetzt ähm also die Variable blende ist es jetzt eher ein.. Es ist daher eher ja wie kann man sagen eher ein Verkaufsargument von von Hersteller Seite.

00:08:48: oder Kann das wirklich viel überzeugen wenn ihr auch sagt Ich nutze es eigentlich nur in sehr ausgewählten Situationen.

00:08:56: Ich fand es schon sehr interessant.

00:08:58: tatsächlich, ich habe mir natürlich auch die Laborbilder angeguckt und habe dann auch gesehen das verhält sich dann teilweise auch tatsächlich wie eine echte Kamera.

00:09:06: also man hat bei Offenblende beispielsweise... gut, das verhält sich nicht ganz auf wie ne richtige Kamera aber schon so ähnlich.

00:09:13: Man sieht es ist auf Offen Blende ein bisschen optimiert und hat da in der Bildmitte ganz gut ... blendet man ab, dann kommen alle Bereiche so ein bisschen nach.

00:09:26: Werden alle Bereichen so ein bißchen besser und dann ganz am Ende hat man wieder mehr Unschärfe im Bild bei Blende Vier ne?

00:09:34: Da muss man sich auch überlegen was platziert man beispielsweise im Bildrand und wie sieht die Unschärke tatsächlich noch aus?

00:09:42: Ich finde es interessant aus fotografischer Sicht dass man das machen kann.

00:09:47: tatsächlich Ja Das fasziniert mich vielleicht mehr als die Tatsächlich ein Bildergebnis.

00:09:52: Ich weiß nicht, Robin, wie du das einschätzen würdest?

00:09:58: So viel habe ich mit dem iPhone Achtzehn noch gar nicht fotografiert aber so prinzipiell habe ich es bei den Vorrägen beim Xiaomi.

00:10:07: ja man ist relativ schnell dabei zu merken.

00:10:09: also für ein zwei Sachen nehmt bewusst.

00:10:11: ansonsten ist die Smartphone automatisch so gut dass ich größtenteils als gimmick sehe.

00:10:17: Ja okay

00:10:18: diese verstellbare Blende.

00:10:20: Also es spricht eigentlich eher Fotografin und Fotografen an als, sag ich mal jetzt den Standard-Smartphone-User.

00:10:26: Das würde ich definitiv nicht

00:10:27: sehen.

00:10:27: Der wahrscheinlich im automatischen Modus bleibt... ...und sich einfach über gute Ergebnisse freut.

00:10:32: Und

00:10:32: wenn man sich auch keine Gedanken über Fotografie machen will dann ist das auch echt die beste Variante.

00:10:37: weiterhin?

00:10:38: Ja

00:10:38: also man bekommt einfach sehr gute Ergebnisse ohne sich allzu viele Gedanken machen zu müssen.

00:10:43: Okay ja also da steckt jetzt also die Blende steckt im Gerät bauen andere Hersteller aber gleich ein ganzes Kammersystem um Smartphones herum.

00:10:53: Also es gibt Handgriffe, die die Bedienung verändern und Vorsätze, Telekits ändern die Aufnahmen... Wie steht ihr dazu?

00:11:03: Also wie ist eure Meinung zu diesen ganzen Ergänzungen also Griffen, Filter, Telekonverter usw.

00:11:11: Ich finde das irgendwo ein logischer Schritt ... dass du einerseits in der Bedienumberfläche immer mehr manuelle Einstellmöglichkeiten gibst, was Smartphone nie gekonnt hat.

00:11:21: Wo alle Kameras immer überlegen waren die Ägonomie.

00:11:24: also ich habe ein Stellrätchen wo ich Blende verändern kann oder ISO.

00:11:28: das konnten Smartphones einfach nicht.

00:11:30: Das fing ja auch schon vorher an mit dem iPhone.

00:11:32: Die hatten dann diesen dieses kleine Knopf mit dem ich Blender verändern konnte zum Beispiel oder ISO oder Belichtungskorrektur einstellen konnte oder Auslöseknopf.

00:11:40: das hat auch Sony gemacht und das ist halt einfach der eine Schritt weiter, dass sich das Smartphone ein bisschen mehr wie ne echte Kamerasache benutzen kann.

00:11:52: Natürlich nimmt's auch super viel von dem was nen Smartphone ausmacht eben, dass ich immer dabei hab.

00:11:56: Wer hat immer so'n fetten Griff in der Tafel oder baut den dann vorher an?

00:12:01: Diese Teleobjektive die du dran schraubst, die kriegst du gar nicht in die Hosentasche.

00:12:03: also du musst dann getrennt immer transportieren und ran schrauben... Also es ist nicht mehr die Smartphone Fotografie die man kennt.

00:12:10: dadurch

00:12:11: weil sozusagen die Leichtigkeit und die Mobilität einfach ein bisschen verloren geht.

00:12:16: Also man bekommt mehr Handling, weil offensichtlich blende Belichtungszeit einfach auf dem Touchscreen einzustellen ist manchmal sehr nervig also macht auch nicht so viel Spaß, zumindest in meiner Erfahrung.

00:12:26: ich weiß nicht wie es euch da geht aber man verliert Mobilität Einfach und Einsatzbereitschaft vielleicht auch Weil ich meine muss den Konverter erst aufschrauben Den Griff erst dran packen das geht verloren Oder?

00:12:40: Ja, und die sind ja auch total bescheuert teilweise.

00:12:42: Also diese Telekonwerte.

00:12:44: Du hast dann irgendeine Hülle, die speziell für dieses eine Smartphone gebaut wird logisch... ...und da schraube ich dann den Telekonwerter dran.. ..und zeitgleich verdeckt der alle anderen Linsen!

00:12:55: Dann hab' ich den Telekonwerter auf ein Jahrhundert Millimeter klein mit Equivalent.. ..sehe plötzlich irgendwas was ich gerne im Weitwinkel fotografieren möchte.. ..muss er das dem Telekom wieder abschrauben muss, die Hüllen wieder abnehmen.. ..das machen nicht alle Smartphones zu.

00:13:09: ... bei ein, zweifel Ägypten kann ich erst danach wieder im Weitwinkel fotografieren.

00:13:13: Also... Ich finde die Umsetzung ist halt auch... Das mag anfangs faszinierend aber... Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand dann wirklich durchhält das zu benutzen über Jahre oder?

00:13:28: Wie sind denn da eure Erfahrungen nach so die Bildergebnisse, also wo ist der optische Telekonverter?

00:13:33: So einem sage ich mal starken Digitalsum oder halt auch gar KI-Sum überlegen.

00:13:38: Also sieht man das, seht ihr das?

00:13:41: Man kann das sehen tatsächlich!

00:13:42: Das ist das was mir aufgefallen ist mit den Vorsatzlinsen, die ja das Hasselblatt und Zeissbranding tragen für die

00:13:49: Oppo

00:13:50: und jetzt habe Da hat man also Oppo und Vivo, Vorsatzlinzen von Hasselplatz.

00:14:01: Und Zeiss ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau welcher welcher ist weil ich glaube das ist ein und kommt aus einem demselben Werk.

00:14:07: rollt das raus?

00:14:08: ja aber man kann tatsächlich schon sehen dass dieser Telekonverter den Unterschied macht.

00:14:14: wenn ich wirklich so eine starke Vergrößerung möchte die isst dem zehnfach digital zoom vom Smartphone definitiv überlegen.

00:14:23: Also man kann das vielleicht auf dem Smartphone Display selbst, muss mal gucken wie gut man das einschätzen kann.

00:14:29: aber gerade bei kleinteiliger Motiven oder feineren Motiven wie beispielsweise Vögeln finde ich sieht man mit so einem Teelaufsatz, kann man noch einzelne Federn erkennen.

00:14:43: Kann die Farbe gut erkennen und das Motiv ist dann auch beispielsweise schön von Ästen freigestellt.

00:14:51: aber man kann es sehr gut unterscheiden.

00:14:53: Das hat eine gewisse Plastizität.

00:14:56: Man weiß was man da hat.

00:14:57: Man kann den Vogeln noch eindeutig identifizieren.

00:15:01: also das ist schon gut.

00:15:03: ich glaube dass würde.

00:15:04: man könnte das vergleichen Von der Bildqualität her würde ich sagen mit diesen Supersoom-Kompaktkameras von früher, wo man jetzt auch weiß.

00:15:17: Am langen Ende wird das hier nicht der Knüller.

00:15:20: aber ich kann gut erkennen was sich da aufgenommen und diese zehnfach digital Zooms die die Smartphones dann liefern können da nicht mithalten.

00:15:29: Die wirken im Vergleich schon sehr matschig.

00:15:31: Also dann könnte, dann kann man erkennen gut das war vielleicht ein Rotkälchen aber dass das Redon hat weiß man da eigentlich nicht.

00:15:39: Die muss man sich dann dazu denken.

00:15:40: Muss man schon bisschen raten!

00:15:42: Also man kriegt da schon eine ganz gute Bildqualität damit hin.

00:15:45: Und man krieg natürlich auch im Vergleich zu dem Digitalsum, wenn du die Brennweite optisch realisierst hast du natürlich einen ganz anderen Schärfevorlauf und dann hast du überhaupt tatsächlich ein Schärfvorlauf.

00:15:57: Da ist nicht alles matschig

00:15:59: oder

00:15:59: wirklich nicht alles wie auf eigener Ebene.

00:16:01: also du hast auch ne gewisse Tiefe.

00:16:03: wenn du beispielsweise in den Detail von der Blume aufnehmen wollen würdest so kannst Freistellen damit.

00:16:13: Und du hast eine höhere Detailqualität und einen höheren Mikrokontrast einfach, als würdest du das quasi nur simulieren oder ja auch dann den Hintergrund gar nicht richtig weich kriegst?

00:16:26: Er schließt einem schon fotografischen Spielraum, aber so wie Robin sagte man steht eigentlich zwischen allen Stühlen.

00:16:33: Genau!

00:16:33: Man braucht dieses Adapter-Set, man muss das Ding anflanschen.

00:16:37: diese Vorsatzlinsen die diese Televorsatzlinsen die wir gerade besprochen haben sind mindestens mal so lange fast wie das Smartphone selbst und... Das sieht schon mal an sich sehr merkwürdig

00:16:50: aus,

00:16:52: ohne Handgriff ist es die Ergonomie auch eine Katastrophe.

00:16:57: Ja und man braucht auch wirklich ein ruhiges Händchen dann mit seinem Smartphone trotz perfekter Bildstabilisierung womöglich?

00:17:05: Also das unkompliziertem Smartphone geht damit eigentlich verloren tatsächlich.

00:17:09: Unkomplizierte geht damit verloren und dann sind die Teile natürlich nicht günstig!

00:17:12: ... dann kosten die natürlich auch nicht nur fünfzig, sechzig Euro.

00:17:16: wo man jetzt mal sagen würde kommen.

00:17:17: das mache ich mal so.

00:17:19: Und da legt man ja wenn mich nicht alles täuscht ein paar Hundert Euro hin.

00:17:22: Da bist du für vier Fünfhundert Euro

00:17:24: genau und...

00:17:25: Ich unterstelle den Smartphoneherstellern das jetzt auch einfach dass die natürlich wenn das nicht erfolgreich ist vergessen ihr halt in zwei Jahren dass sie die jemals gebaut haben.

00:17:32: das heißt dann habe ich alten Briefbeschwerer.

00:17:35: Ja und das ist wirklich Geld Dieses Objektiv, das kostet fünfhundert Euro.

00:17:39: Dann brauche ich jetzt tausendfünfhundert euro Smartphone da.

00:17:41: Genau!

00:17:42: Weil nur mit dem funktioniert das?

00:17:44: Da bin ich in Regionen wo ich über eine gebrauchte Systemkamera nachdenken kann und ein Teleobjektiv dass natürlich dann... Da weiß ich.. Das funktioniert in zehn Jahren immer noch, dann hab' ich halt vielleicht ne neue Kamera wenn die veraltet ist oder ich kann das objektiv auch wieder verkaufen wenn es doch nicht meins ist.

00:17:56: wer kauft mir diese Smartphone-Teler ab?

00:17:58: kein Mensch.

00:17:59: also genau dafür ist es einfach viel zu teuer

00:18:02: Und da geht dann eigentlich auch ein Vorteil oder einen Aspekt verloren, wenn es so teuer ist und wir schon im System Kamera bereiten.

00:18:12: Da würde mich interessieren was versprechen sich denn die Kamerahersteller?

00:18:17: Leica, Zeiss, Hasselblatt, die mit den Smartphone-Herstellern zusammenarbeiten.

00:18:21: Was versprechen sie von dieser Zusammenarbeit tatsächlich?

00:18:27: Prästisch, Kohle.

00:18:28: Ja also ich meine natürlich das sind ja wir haben da Brandings von Zeiss und Hasselblatt drauf deutsche Traditionsmarke, schwedische Traditions Marke.

00:18:38: mit denen verbindet man natürlich was aber jüngere Menschen kennen die vielleicht jetzt nicht mehr so?

00:18:44: Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit sich ne neue Zielgruppe zu erschließen würde ich jetzt mal sagen

00:18:50: Das auf einer, auf der einen Seite.

00:18:52: Ich kenne da keine Zahlen, ich meine wir natürlich auch einfach Geld fließen, dass die das Logo benutzen dürfen.

00:18:57: und dann kommt es darauf an wie tief ist die Zusammenarbeit?

00:19:00: Leica und Xiaomi arbeiten sehr intensiv miteinander.

00:19:02: Leica hat auch eigene, dedizierte Mobile Unit Teams, die teilweise in China sitzen, teilweise glaube ich in Köln und Wetzlar und natürlich kann Unternehmen wie Leica dann auch was rausziehen.

00:19:12: also... ...das is ja nicht so dass die Kamerahersteller solitär für sich da stehen und nicht beobachten, was die Smartphones können.

00:19:19: Natürlich gucken sie auch Sachen ab... ...und nutzen ihrerseits schon längst auch KI für Kameras.

00:19:25: Und solche Kooperationen können natürlich auch den Kameraherstellern helfen?

00:19:31: Ja!

00:19:31: Und ich finde das gerade bei Xiaomi ist es ein sehr schönes Spannungsverhältnis.

00:19:38: Wenn ich die Smartphone getestet habe.... Die haben ja auch einen größeren Sensor beispielsweise bei der Hauptkamera und man merkt, dass die ihre Optik ganz gut im Griff haben.

00:19:48: Also diese Leistung des Sensors, sag ich mal schaffen die Optiken auch.

00:19:53: dadurch haben die Bilder auch im Vergleich.

00:19:56: das ist jetzt Pixel peeping Ich gebe das zu.

00:19:58: wir haben im Vergleich schon eine plastischere Bildwirkung, weil sie einfach auch feinere Mikrokontraste noch aus Motiven herauskitzeln können im Vergleich beispielsweise zu einem Google oder so.

00:20:11: Also das muss man schon sagen... Jetzt habe ich meinen Faden verloren.

00:20:19: Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man das Leica hat ja jetzt auch so ein Lightsphone rausgebracht und gleichzeitig fragt man sich warum Leica ausgerechnet diesen Deal mit Xiaomi eingeht?

00:20:31: Wo die Smartphones auch bekannt dafür sind voller BloodWare zu sein.

00:20:35: Das ist dann auch so einen Spannungsfeld!

00:20:40: Aber man könnte also, man kann schon sagen es ist jetzt nicht nur.

00:20:43: Es ist nicht nur eine Branding Geschichte sondern wie du es gerade vorher erklärt hast auch das bringt auch schon an technische Vorteile mit sich.

00:20:49: also verbessern sich gegenseitig schon je nachdem wie eng da die zusammenarbeit

00:20:53: genau je nach dem wir in der Zusammenarbeit ist.

00:20:56: Jetzt bin ich wieder beim Beispiel Leica.

00:20:57: einfach weil die mit uns darüber auch gesprochen haben was sie tatsächlich machen.

00:21:00: Also die haben sich was Sophia auch erwähnt hat Anfangs angeschaut, wie sehen die Linsen aus?

00:21:05: Das waren dann irgendwelche Grundstoff-Linsen.

00:21:07: Die nicht gegen chromatische Operationen halt waren

00:21:10: etc.,

00:21:11: das heißt... ...das haben sich angeschauen und haben einfach... ...linsen abgeschliffen dass die weniger Bildfehler produzieren, d.h.

00:21:17: dass du im Nachhinein weniger nachkorrigieren musst in der ganzen Imaging Pipeline.

00:21:22: Dass die Raw-Bilder besser aussehen, das war glaube ich vor vier fünf Jahren hatten wir das im Gespräch geführt.

00:21:28: D.h..die sind da tatsächlich, die gucken sich ... die Hardware an und haben darauf auch Einfluss.

00:21:33: Ich kann nicht für die anderen sprechen, wie die das machen.

00:21:35: Hasselplatz da haben wir keine InSight bisher gekriegt was die genau da machen aber... Genau ich glaube dass so das Spannungsfeld geht von das tatsächlich die Kamerahersteller sich die Sachen anschauen und auch etwas mitmachen bis hin zum wenigsten als die halt das finale Bild anschauen uns sagen so ist das is unsere Look.

00:21:54: versuch den bitte hinzukregen.

00:21:59: Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wäre meine Frage dabei.

00:22:03: Also bauen wir da gerade... also bauen die Hersteller da gerade im Prinzip eine Kompaktkamera nach oder entsteht hier eigentlich ein eigenes System?

00:22:11: Du hast es ja jetzt grade sehr kritisch betrachtet Robin gesagt dass es in zwei Jahren sich da schon keiner mehr für interessiert.

00:22:17: Sophia wie schätzt du das ein?

00:22:18: Das war jetzt aber auf die Thele!

00:22:20: Ansatz?

00:22:20: Ja,

00:22:21: aber mir ging es jetzt um diese ganzen Zusätze für das Smartphone.

00:22:27: Griffe Telekonverter und so weiter und sofort.

00:22:29: Also wird da entsteht ein neues System oder wird einfach die Kompaktkamera nachgebaut.

00:22:34: also wie seht ihr diese Entwicklung sage ich mal in zwei drei Jahren?

00:22:37: weil du es ja gerade kritisch angemerkt hattest.

00:22:40: Na ja, ich meine das ist natürlich schon der Ansatz.

00:22:42: Mit den vielen verschiedenen Kameramodulen sieht man das auch mehr brennweite Spielraum.

00:22:48: Das simuliert seit einiger Zeit klassische Compact-Kameras.

00:22:52: jetzt haben wir die Variable Blende.

00:22:54: Gut dass es bei Compact Kameras auch mal schwierig kommt immer darauf an wen man da nimmt.

00:23:00: Wir haben diese Handgriffe, dann sieht ein Smartphone auch schon die... Dann sieht es aus wie eine kleine Systemkamera.

00:23:06: Das kann man nicht verschweigen.

00:23:09: Könnte man jetzt meinen, die nähern sich tatsächlich an so bisschen Hufeisen mäßig.

00:23:13: aber ich glaube das hat tatsächlich seine Grenzen weil wir benutzen den Smartphone einfach auch anders und ich glaube dass glaube ich niemand akzeptieren würde wenn da sich hardwareseitig noch mehr verändert weil wie gesagt größere Sensoren brauchen größere Objektive, brauchen größeren Aufbau mehr Aufwand.

00:23:34: Du musst wie Robin das beispielsweise schon gesagt hatte auch mehr aufpassen, dass du so ein Objektivist ja nun auch mal keinen Bauteil mit dem du irgendwie einen Nagel in die Wand klopfen kannst und nimmst Smartphone auch nicht.

00:23:45: aber wie gesagt das hat ja alles auch seinen Preis der so ein bisschen mit den Nutzungsgewohnheiten, die wir mit Smartphones haben und dem einfach entgegenwirkt.

00:23:54: also ich glaube es hat schlicht und ergreifend seine Grenzen.

00:23:58: Ja, also ich glaube diese Kameragriffe etc.

00:24:02: gibt es ja auch schon eine Weile.

00:24:03: die werden wir weiterhin sehen.

00:24:04: aber in dem Sinne wird das Smartphone nicht die Kompaktkamera.

00:24:08: jetzt gab man irgendwie das war ein Samsung irgendwas vor zehn, fünfzehn Jahren ist wirklich halb Kamera halbs Smartphone war dann so einen richtigen Griff hat und ausfallbares Objektiv.

00:24:15: Ich glaub Das hat nicht funktioniert dass wir doch in Zukunft nicht funktionieren.

00:24:18: wie Sophia sagt

00:24:19: Panasonic hat das ja auch probiert und es hat auch nicht gut geklappt.

00:24:24: Also wir bleiben da eigentlich wahrscheinlich in einer gewissen Lische Die für manche Leute Interessant ist aber für die meisten nicht unbedingt allzu sehr.

00:24:30: Ich denke auch, dass man sich da nicht zu große Hoffnungen machen soll.

00:24:37: ich glaube was man halt machen sollte wenn man wirklich einen Anspruch an seine an die Kamera des Smartphones hat dann braucht man sich nichts vormachen.

00:24:44: die sind alle mittlerweile relativ ähnlich.

00:24:46: vor allem im High-End Bereich gibt es vielleicht noch Nourson.

00:24:49: Dann muss man vielleicht gucken was einem wichtig ist und das aber auch realistisch bewerten.

00:24:56: Brauche ich mein Smartphone jetzt mehr?

00:24:59: Zum Telefonieren, zum Surfen oder zum Fotografieren.

00:25:06: Das ist ein ganz interessanter Punkt weil da würde ich mir auf den nächsten Aspekt zu sprechen kommen also auch mit einem Telekonverter mit guten Ninsen entsteht ja so ein Smartphone-Foto eben nicht nur durch Optik sondern auch im Teilsdurchsoftware.

00:25:18: wir werden jetzt hier beim Thema KI.

00:25:21: Nehme zum Beispiel Google's KI-Zoom, der dann auch bei starker Vergrößung gewisse Details generativ ergänzt oder Magic Capture beim Pixel Elf entscheidet in welchem Moment das Foto aufgenommen wird.

00:25:34: Wie steht ihr zu diesen Entwicklungen?

00:25:36: Also ist das für euch interessant relevant problematisch wie steht ihr zu diesem Ganzen?

00:25:46: Software Sighting vor allem eben KI Entwicklung jetzt in der letzten Zeit

00:25:50: Ja, vor allem gerade bei diesem Superzoom-Gedöns finde ich... Man sieht das sie da ganz schön rumrechnen und das Bild was du erst mal siehst wenn du das machst mit solchen Modi ist erstmal Match.

00:26:08: Und dann nach paar Sekunden hast du plötzlich ein super scharfes Bild.

00:26:12: So sieht es zumindest auf dem Smartphone-Display aus und du kannst ja schon auch erkennen, was du fotografiert hast.

00:26:18: aber du solltest es dir nicht genauer angucken.

00:26:20: also ich würde auch sagen das ist nice to have.

00:26:26: in diesem Bereich ist es nice.

00:26:30: Ich eher glaube ich so was fürs Marketing einfach, dass die da eine schöne große Zahl und ein schönes Bass wird irgendwie drauf bleiben können.

00:26:38: Ich glaube interessanter und nützlicher ist quasi wo KI eingreift bevor man das Bild macht?

00:26:45: Ja also ich finde diese gerade diese KI Zooms ist halt keine Fotografie mehr.

00:26:49: Das kann man ja ganz einfach selbst testen wenn ich dann mit einem hundertfach Zoom auf irgendeinen... Schild, wo eine Schrift ist.

00:26:55: Das ist so ein Klassisch Beispiel, wo die KI sich raus sucht da ist ne Schrift.

00:26:58: Die kann ich gut rekonstruieren Kannst aber nicht.

00:27:02: Da steht dann irgendwas das ist dann total scharf

00:27:05: Ja

00:27:06: Aber es ist halt nicht das was verstanden.

00:27:08: ja dass funktioniert in Maßen aber Sobald die KI dann anfängt da irgendetwas zu hallucinieren finde Ich ist halt keine Fotografie mehr.

00:27:17: Genau und da hört dann eigentlich auch, also da würde ich wahrscheinlich auch einfach die Grenze ziehen zwischen Bildverbesserung... ...und Bilderfindungen.

00:27:25: Also da sind wir ja eigentlich schon sozusagen beim generierter Wirklichkeit

00:27:29: eigentlich.

00:27:30: Wobei der fairerweise muss man dazu sagen, ich glaube das macht nicht nur Google's, sondern auch die meisten Hersteller dass dann A im Userinterface der Hinweis kommt Das ist jetzt generative KI, das ist jetzt keine zu Bildverbesterung oder zu Mativerkennung die Form auslösen wirkt Und es ist danach dann auch in den Bild, Exif-Daten hinterlegt.

00:27:50: Also die Hersteller spielen jetzt auch nicht fort, dass das Foto ist in der Regel.

00:27:56: Wenn ihr jetzt in letzter Zeit so die neuesten Modelle getestet habt, so die High End-Modelle... Wo fallen euch da beim Testen?

00:28:05: ... besonders häufig so störende Eingriffe auf.

00:28:08: Also es ist bei der Schärfe, bei den Farben oder Gesichtern... also wo fällt euch das besonders stark auf?

00:28:15: Könnt ihr da mal irgendwie zwei Mal ein Beispiel nennen, wo ich das in letzter Zeit besonders stark aufgefallen bin, wo so sehr Software seitlich so sehr viel eingegriffen worden ist und es euch gestört hat?

00:28:24: Naja einerseits eben diese Schriften erwähnt hatte.

00:28:26: Das ist einfach häufig so.

00:28:28: ansonsten dieser irgendwelche Strukturen die es nicht gibt wenn dann was nachgezeichnet wird.

00:28:34: Sophia hat eben diese Teile dieser Aufplatz-Satelinser erwähnt, wo man die Struktur im Vogelgefieder noch erkennen kann.

00:28:40: Das kann sich beim Hundertfachsoomen nicht.

00:28:43: Aber je nachdem wie stark die Bildbearbeitung einkräft ist danach trotzdem was zu sehen.

00:28:46: Sie haben aber halt nicht das Gefieder von dem Vogel.

00:28:48: Ja.

00:28:49: Das sieht dann überschärft aus.

00:28:51: ganz unruhiger Bildluck ist dass die Linien tanzen.

00:28:54: Das ist halt keine tatsächliche Schärfe da abgebildet werden auch nicht der wirkliche das wirkliche Gefieder des Vogels.

00:29:01: ja.

00:29:02: Also man sieht die Simulation eigentlich schon, also man sieht das sehr stark.

00:29:06: Mich stört es nach wie vor auch bei... Also was heißt Stören?

00:29:09: Aber mir fällt das nach wie vormal immer noch bei Porträts aus, bei Schärfeübergängen, die vielleicht nicht ganz logisch sind wo halt vielleicht mal Haare irgendwie gerade bei längeren Haaren doch irgendwie da unten scharf sind und da oben schon auf dem Kopf schon unscharf sind.

00:29:25: Also das machen manche Hersteller auch besser als andere tatsächlich, die kriegen das schon authentischer hin.

00:29:32: aber da passieren immer noch viele Unfälle und da passieren auch Unfälle wenn vielleicht mal in dem Gesicht was nicht so ist wie erwartet?

00:29:40: Wenn man vielleicht keine Ahnung mehr.

00:29:42: ist das letztens aufgefallen Wenn man noch eine Maske auf dem Gesicht hat, irgendwie so ne Karnevals- oder Hygienmaske.

00:29:51: Und dann versucht das Smartphone da eine Struktur rein zu erfinden oder eben rauszuerfinden, die da war oder die eben nicht da war.

00:29:59: und das kann schon putzig nach wie vor noch aussehen.

00:30:02: und da weiß man dann, da hat es dann wahrscheinlich die Motiverkennung dann übertrieben.

00:30:07: Ja

00:30:07: ich

00:30:07: finde diese Motiv also diese künstliche Unschärfe bei Porträtes gerade bei Menschen mit langen Haaren ist ein Beispiel wo Hardware einfach KI teilweise noch überlegen ist.

00:30:17: Also Kameras, Smartphones die einen Gliedersensor haben der einfach die Entfernung messen kann.

00:30:23: Die stellen in der Regel besser frei einfach weil sie Zusatzinformationen haben die ins finale Bild einfließen die die KI nicht simulieren kann.

00:30:30: und gerade zwischen den Haaren dann kommt der Hintergrund durch das trichst die meisten KIs immer noch aus wie die restlichen.

00:30:41: Wie steht ihr zu diesem ganzen Nachtmodi?

00:30:45: Das ist nämlich etwas, was mir tatsächlich immer auffällt.

00:30:47: Also wenn ich mit meinem iPhone vor der Vier- und So-Nacht-Szene aufnehme, die man mit dem bloßen Auge so ja eigentlich nicht sieht... Und dann sieht man das fertige Ergebnis und es also einerseits erstaunt und andererseits auch ein bisschen erschrocken!

00:31:01: Ich habe letztens irgendwie einen Rundfunk gemacht mit Stadtansicht und war wirklich ein bisschen baff, weil ich dachte okay.... So sah es nun wirklich nicht aus.

00:31:08: Also das hat dann für mich auch mit der fotografischen Wirklichkeit eigentlich nicht mehr so viel zu tun.

00:31:15: Ich glaube, da kommt es sehr auf den Einzelnen drauf an und was er erwartet.

00:31:20: Weil gerade wenn du diese Nachtszenen beschreibst oder bei Dunkelheit fotografieren... Das ist mit einem Smartphone natürlich wirklich einfach.

00:31:26: Genau!

00:31:26: Es ist sehr einfach.

00:31:27: Und da reicht einmal die Hand ein bisschen ruhiger halten und einmal auslösen und man hat im Prinzip ein sehr homogenes Bild über den gesamten Bildbereich Und womöglich auch ein sehr stimmungsvolles Bild, ob das jetzt nun tatsächlich mit der Realität was man tun hat oder nicht.

00:31:43: Das sei mal dahingestellt aber... ...das heißt jemand auch ohne fotografische Erfahrung kann da eine richtig gutes Bild rausholen.

00:31:51: Wenn man das mit einer Kamera versuchen würde, würde man ganz schön rumfrickeln.

00:31:55: Ja.

00:31:55: Wobei ich finde, da haben sich gerade bei der Nachtfotografie die Smartphones in den letzten Jahren... schon verbessert, also die sind ja schon realistischer geworden.

00:32:03: Ganz am Anfang ging es darum, das fing glaube ich in den Pixel zwei Jahren, dass damit fing so diese Nachtfotografie an und das war so ein Aha-Effekt wow du kannst im dunklen noch geile Fotos machen als zumindest auf dem Smartphone Display... Und dann ging's erstmal da was so einen Wettrüsten wer kann das hellste Foto in der Nacht machen?

00:32:18: Dass er gar nicht so mit der Realität zu tun hatte.

00:32:21: Mittlerweile finde ich haben die Hersteller schon auch im Blick Natürlich die Nachtfotografie eine ganz andere eigene Ästhetik hat und wie die Nacht, also dass sie schon versuchen zu reproduzieren.

00:32:31: Wie das aussah?

00:32:33: Ja, wie du sagst, das ist dann vielleicht alles ein bisschen heller als bisschen schicker und toller aus.

00:32:38: Aber das kann schon so ein Mittel sein auch gerade wenn man Langzeitbelichtung macht und diese Lichtlinien siehst von den Autos was auch Fotografie begeistern kann.

00:32:46: Also du merkst wow ich kann das auch.

00:32:49: Was halt... Sonst irgendwie vor zehn Jahren, dass das haben irgendwelche Profis mit Stativen oder mit richtigen Kameras gemacht.

00:32:54: Also es macht irgendwie so Fotografie auch zugänglich?

00:32:58: Genau!

00:32:58: Es macht Zugang her.

00:32:58: und ich finde das ganz interessant, dass du sagst... Ich habe ein bisschen das Gefühl wenn ich mir diese Nachtfotos angucke, dass da so eine eigenes visuelles Genre entsteht.

00:33:10: Auf dem Smartphone sieht das dann auch immer noch ganz gut aus sage ich mal aber spätestens wenn ich's auf den Rechner ziehe und mir dann ein größer anguccke, dann denke Okay, was ist das eigentlich?

00:33:20: Also ist es das, was ich da gesehen habe und das muss ich tatsächlich verneinen.

00:33:23: Genau!

00:33:24: Die Smartphones sind auch ganz klar, die sind dafür optimiert auf dem Smartphone Bildschirm, wiedergegeben zu werden.

00:33:31: Sie werden in aller Regel dann ja auch darüber geteilt und darüber angeschaut.

00:33:35: Da sehen sie super aus.

00:33:35: Ja, das verliert natürlich sehr viel von seinem Charme wenn du das auf einem vierundzwanzig Zoll Monitor rauskommst oder am Ende Ausdruckst groß.

00:33:42: Ja, ja.

00:33:43: Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt.

00:33:46: wenn dann da würde ich nämlich jetzt zum nächsten Aspekt kommen.

00:33:49: also wir haben jetzt schon festgestellt dass die Smartphones da extrem viel können sowohl sehr viel können sowie hardwareseitig als auch inzwischen softwareseitigt.

00:33:59: Jetzt natürlich die alte immer wieder neu gestellte Frage Also Wenn das Smartphone soviel kann warum packt ihr denn eigentlich noch eure Ich sag mal echte Kamera aus?

00:34:10: Was bewegt euch noch dazu?

00:34:12: Man sagt ja immer, die beste Kamera ist die, die du eh dabei hast.

00:34:16: Was der für ein Smartphone spricht?

00:34:17: Ich finde das wird auch andersrum schult raus.

00:34:20: ich hab die halt immer dabei.

00:34:22: da mache ich halt mal zufällig in Fotos und es hat Zufallspotografie eine Kamera.

00:34:26: da überlege ich mir vorher warum nehme ich die mit?

00:34:28: ich mach jetzt einen Fotografietag oder ich fahre im Urlaub gezielt um Wildlife zu fotografieren.

00:34:33: also dass heißt ich richte dann meinen Tag oder meinen Urlaub nach ... der Fotografie aus ist, will ich mit einem Smartphone niemals machen.

00:34:40: Da brauche ich meine Kamera... Ich brauch die für die Bildkompositionen und habe dann einen Sucher.

00:34:46: Also einfach wie gehe ich ran an die Fotografien?

00:34:49: Vorhin haben wir darüber geredet das mit dem Smartphone, dass man da gerne die Automatik das machen lässt.

00:34:53: Das würde ich bei einer Kamera nie machen, weil ich die in der Hand hab hier meinen Regler für Blende oder Verschlusszeit.

00:35:01: Und alles was ich beim Smartphone abgebe direkt wieder selbst unter Kontrolle.

00:35:11: Ich mache, ich fotografiere sehr wenig mit meinem Smartphone tatsächlich.

00:35:15: Ja?

00:35:15: Und ich habe tatsächlich auch immer und da wird sich...ich werde da auch sehr belächelt im Freundeskreis.

00:35:20: Das ist auch hart!

00:35:21: Ich hab wirklich meistens meine Kamera dabei.

00:35:24: Ich habe allerdings immer einen Fünfzig Millimeter, eins Acht Billow-Objektiv drauf Und da ist das bleibt, ist das auch eine schöne kompakte Komposition sage ich jetzt mal.

00:35:35: Ich bemühe mich eigentlich alle Alltagsbilder soweit es geht und ich mache das mit großer Freude und großer Leidenschaften auf.

00:35:42: Ja!

00:35:42: Und ich bin ein großer Fan von Isoautomatik, gebe ich jetzt auch zu.

00:35:46: Das überlasse ich ihr auch gerne an der Stelle meine Alltagfotos mit der Kamera zu machen schlicht und ergreifend weil ich so ein Ausdrucker bin.

00:35:56: Ähm, vielleicht ist das äh altersbedingt.

00:35:59: Wir

00:35:59: sprachen schon mal darüber an?

00:36:00: Ja

00:36:01: genau es äh vielleicht ist als altes bedingt aber ich drucke gerne Fotos großformatisch auf Fotopapier und Ich finde diese diese Plastizität Diese Klarheit diese diese diese Tiefenwirkung Und dass Das kann ein Smartphone schlicht und ergreifend noch nicht.

00:36:21: wenn ich das auf zehn Mal fünfzehn drücke und das is irgendwie in Wald dann werde ich wieder keinen Unterschied sehen, aber wenn das ein schönes Porträt ist von meiner Tochter oder von meinem Hund oder von meiner Ente oder meinem Huhn.

00:36:34: Dann freue ich mich daran total, wenn das richtig schön lebendig und lebhaft und einfach klar und präzise ist.

00:36:44: Und ich dann quasi nicht irgendwie im Fotobuch so'n bisschen flache, flache Marge habe.

00:36:51: Ja ja, ich erlebe das auch selbst also... Also sage ich mal Smartphone Bilder kann nicht noch so.

00:36:57: also bei einfachen Motiven.

00:36:59: Noch bis Dina vier ganz okay ausdrücken aber dann hört das tatsächlich auf und sobald die Motive eigentlich komplexer werden Landschaften mit Bäumen etc.

00:37:09: Hört es auch auf, also von daher bin ich da Ich bin da eigentlich ganz bei dir.

00:37:14: Also ich glaube, wir können festhalten dass wir alle sehr sehr sehr Kamera affin sind und unsere Kameras auch gerne dabei haben unseres Smartphones vielleicht auch.

00:37:22: jetzt würde ich das ganze gerne noch mal von der anderen Seite betrachten und zwar also Es sind ja nicht nur die Smartphones, die inzwischen sehr viel rechnen sondern auch ja sag ich mal echte Kameras.

00:37:32: Also zum Beispiel jetzt die OEM System, OEM I Mark II hatten, Live ND macht auch Focus Stacking pro Capture also so diese ganzen sage ich mal Computational Photography Features, die es auch im Smartphone gibt.

00:37:47: Da scheinen die Grenzen ein bisschen weiter zu verschwimmen.

00:37:53: oder wie bewertet ihr Entwicklung.

00:37:57: Dass sich die Kameras auch Smartphones annähern in dieser ganzen, diesen ganzen Modi beispielsweise, die du gerade beschrieben hast das ist ja auch keine neue Entwicklung.

00:38:05: das machen die ja auch schon relativ lange gerade wenn wir bei OEM System sind.

00:38:09: das hat ja auch Olympus sehr viel betrieben ne?

00:38:14: Die hatten hier auch schon immer diese Artfilter am Anfang in ihren Systemkameras und hatten diese Pro Capture Modi, wo du dann quasi dir auch nach dem Auslösen noch das Bild aussuchen konntest was du machen wolltest.

00:38:28: Und auch die Nachtfotografie der diverse unterstützende Modi.

00:38:35: Das ist klar weil einerseits natürlich die Smartphones vor sich hergetrieben haben.

00:38:41: und warum sollte eine Kamera das nicht auch tatsächlich können?

00:38:45: mit dem besseren Bildergebnis, was man bekommt.

00:38:49: Wo das jetzt aufhört... Das muss man sehen!

00:38:52: Das kann ich nicht beurteilen.

00:38:54: aber es ist natürlich auch eine unterschiedliche Philosophie die hinter diesen Geräten steckt.

00:38:59: Von der Kamera erwartet man natürlich etwas anderes als von einem Smartphone.

00:39:03: Von einer Kamera kauft man sich weil man das selber machen will an das Bild und man nimmt da gerne Hilfsmittel in Anspruch.

00:39:11: ... den Hauptteil selbst erleben.

00:39:16: Deswegen denke ich, hat das auch so eine natürliche Grenze?

00:39:20: Aber genau da fängt es ja schon an, den Hauptteilselbst erledigen.

00:39:22: wie definiere ich das für mich selbst?

00:39:23: also die Learning Algorithmen... ...für die Tracking-Empfindlichkeit von Kameras kommen, ich glaube Sony hat... ...zwei Tausend Siebzehnte in die Alpha Aneuen mit Tracking auf dem Markt gebracht.

00:39:34: Da waren auch irgendwelche Algorithme im Spiel, dass dieses Tracking abnimmt Ist dann ja auch ein Kamerahelfer, dass ich das Bild scharf kriege.

00:39:42: Die Olympus hatte es in den Precapture eingeführt.

00:39:45: Es gibt's ja auch schon ewig und ist ja auch nochmals gewachsen, dass da immer mehr Helfer kommen oder Sony und andere Hersteller eigene KI Co-Prozessoren in die Kameras einbauen um die Motive zu erkennen automatisch so auch scharfzustellen.

00:39:56: Also KI freist das auch alles nicht mehr an der modernen Kamera?

00:40:01: Das stimmt!

00:40:02: Und das ist aber auch wirklich eine Hilfe beispielsweise bei Porträts, dass du wirklich... gut aufs Auge scharf stellt und im Zweifelsfall tatsächlich die Popille trifst.

00:40:11: Viele treffen ja tatsächlich nur den unteren Wimpernkranz oft, das sieht man auch noch sehr häufig.

00:40:17: aber wenn es gut funktioniert und dir das wirklich Arbeit abnimmt gerade bei offenen Blenden ist das natürlich ein Game Changer

00:40:25: an echter Helfer.

00:40:26: da würde ich eine Sache einwerfen die tatsächlich sich meines Erachtens bisher die viele Kamerahersteller noch nicht so von Smartphones abgeguckt haben ist die Menüführung.

00:40:35: Also weiterhin hast du bei vielen Kameraherstellern eine unfassbar anstrengende komplizierte unübersichtliche Menüführung.

00:40:44: Das finde ich bei Smartphones erheblich besser.

00:40:46: Das stimmt tatsächlich ja, also gerade meine Kamera begleckert sich da, meine private Kamera beglegert sich auch nicht mit mit rum und die wird auch nicht mehr Software gepflegt.

00:40:57: das ist von zwei tausend siebzehn.

00:40:58: Da passiert eigentlich nichts mehr Und das ist bei einem Smartphone natürlich auch viel praktischer.

00:41:06: Weil mein Smartphone ist jetzt nicht die jüngste Generation, aber kriegt trotzdem noch fleißig Updates.

00:41:12: und auch die Kamera-Besserung und neue Feature... Da guckt man schon mal neidisch drauf!

00:41:20: Bei dass auch die Kamerahersteller ja sehr unterschiedlich angehen, manche pflegen ja auch ihre Modelle noch ein bisschen besser.

00:41:27: Dann

00:41:28: hätte ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen an euch.

00:41:34: Was würdet ihr sagen?

00:41:35: Also was verendet so unsere Fotos, also unsere Smartphone-Fotos in den nächsten fünf Jahren am stärksten.

00:41:40: Die bessere Optik die besseren Sensoren oder die Software noch einfachere Bedienung... ...was ist so eure Einschätzung da?

00:41:51: Muss ich anfangen?

00:41:53: Puh!

00:41:56: Ich glaube also woran herrschte das schon lange arbeiten es noch nie so richtig hingekriegt haben weil's eben die mechanische Komplexität erhöht durchgehender Zoom.

00:42:07: Xiaomi hat das jetzt beim siebzehn Ultra mit dem Teles und bisschen auf einem sehr kleinen Zoombereich geschafft, und natürlich arbeiten die Hersteller dran den diesen Zoobereich immer zu vergrößern, dass man vielleicht dann irgendwann dahin kommt, ... viele Brennweiten, so im typischen brennweiden Bereich vielleicht von... ... vierundzwanzig bis siebzig oder vierund zwanzig hundertzwanziger Millimeter komplett optisch abdeckt und dann gar nicht mehr zwischenrechnet mit irgendwelchen Digital Zooms.

00:42:38: Ausfahrbare Optiken waren auch immer sowas was immer so heißt.

00:42:41: das könnte irgendwann kommen dass eine Festbränne weite über einem großen Sensor steckt aber die den ich belichten kann sondern ausfahren muss dass wir eben größere Lichtstärkere besser auskorrigerte Optiken auf große Sensoren baust erhöht aber auch wieder die mechanische Komplexität, ob das tatsächlich kommt.

00:42:55: Es gab schon ein zweimal Huawei hat es gemacht, aber auch wider gelassen.

00:43:00: Weil's zu komplex war?

00:43:03: Das war jetzt ganz aktuelles.

00:43:06: Aber genau da fährt halt so'n kleines Objektiv aus und wenn du das drückst dann vielleicht mal rein aus versehen... Da geht der Mechanismus vielleicht irgendwann kaputt, wenn du ein Smartphone fünf Jahre behalten wirst oder länger ist das schwierig.

00:43:18: Ja da merkt man dann auch schon dass das Smartphone einfach noch viel mehr geborst Gegenstand ist als eine Kamera die man einfach anders behandelt.

00:43:24: ja.

00:43:25: Was würdest du sagen Sophia?

00:43:26: Ich denke auch, dass es tatsächlich ein Mix ist.

00:43:28: also ich könnte mir vorstellen, dass die Smartphones da noch mehr von Kameras lernen.

00:43:32: Das ist dieser einer Aspekt mit den Zooms wobei ich wie gesagt auch da starke Bedenken habe ob einfach der Größe und der Empfindlichkeit.

00:43:42: Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, Sony hat das glaube ich gemacht.

00:43:45: Dass sie sowas wie den Makromodus von dem Ultra-Weitwinkel geholt haben und den auf die Tele auf das Telemodul gepackt.

00:43:52: Dann hat man natürlich auch ein bisschen authentischere Makro in autentischeren Makrolook so dass man mit solchen kleinen Entwicklungen da vielleicht ein bisschen näher noch an einen fotografischen Stil herankommt.

00:44:05: Die Frage ist allerdings, ob die das wirklich müssen.

00:44:07: Ob sie sich weiter mit fotografischer Ästhetik so wie wir... ...die heute verstehen auseinandersetzen müssen oder ob sich Sehgewohnheiten der Menschen nicht vielleicht auch weiterentwickeln und... Wir haben in fünf Jahren vielleicht eine ganz andere Bildestätik in der Breite ansprechend finden?

00:44:27: Ja da haben wir vorhin schon mit den Nachtmodi eigentlich drüber gesprochen.

00:44:31: also ich glaube dass es halt stattfindet wird das irgendwo erleben werden.

00:44:39: Eine letzte Frage noch zum Schluss, wenn man jetzt die ganze Entwicklung, die wir besprochen haben betrachtet so, werden wir zukünftig wieder mehr selbst fotografieren?

00:44:51: Also mehr Selbstentscheidung treffen, wenn wir jetzt wieder über die Variable Blende reden und so weiter oder immer weniger selbst entscheiden müssen.

00:44:57: also werden wir noch mehr an sozusagen die Automatik an die KI abgeben müssen.

00:45:02: was ist da so?

00:45:04: Wie sieht ihr das?

00:45:05: Ich

00:45:05: glaube, es schließt sich gar nicht unbedingt aus.

00:45:08: Wir werden wahrscheinlich mehr abgeben und mehr selbst machen können auf dem Smartphone weil was worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist dass diese Karriere teilweise auch eingesetzt wird, dass sie Motive uns Zähnen erkennt und dann Tipps gibt mach mal dies nehmen eine andere Brennweite positioniere ich ein bisschen anders.

00:45:22: das heißt ja die nimmt dir viel ab.

00:45:26: aber Google hat das jetzt, Sie sind Fototrainer eingebaut.

00:45:31: Wenn man das möchte kann die einen auch an Fotografie heranführen und zeigen wie man vielleicht schöner Dinge manche fotografieren kann um dann eben wieder selbst mehr zu übernehmen?

00:45:41: Ja dass sehe ich auch so.

00:45:42: tatsächlich Ich glaube das wichtigste ist, dass man sich einfach ehrlich macht mit sich selbst.

00:45:48: Möchte ich mich tatsächlich in das Hobby Fotografi reinbegeben Dann kann das Smartphone definitiv eine Einstiegs Droge sein.

00:45:55: Und es kann mit den Möglichkeiten, die neue Generationen bringen einem das noch schmackhafter machen weil er noch mehr machen kann so wie Robin das sagt.

00:46:03: wenn man aber eigentlich für sich selber weiß diese ganze Mühe dafür habe ich schlicht und ergreifend keine Zeit dann möchte man sich darüber keine Gedanken machen und dann ist das Smartphone auch gut enough und dann reicht das so wie das ist quasi.

00:46:20: also kann man doch schon sagen eher Segen als Fluch

00:46:24: Ja, aber so Entscheidungsfreiheit kann auch ein Fluch sein.

00:46:27: Ich glaube die... Dass man einmal für sich definiert was möchte ich erreichen?

00:46:32: Was ist mein Ziel und wie viel Zeit möchte ich da investieren?

00:46:35: Das ist wie mit jedem Hobby.

00:46:39: Also es war noch nie so einfach ansprechende Fotos zu machen.

00:46:43: also das ist ganz klar auch dem Smartphone geschuldet.

00:46:45: Ja ja das denke ich auch.

00:46:48: Vielleicht geht die Entwicklung gar nicht in Richtung Kamera oder Smartphone sondern einfach Eine gleichzeitige Nutzung je nach Belieben, Je nach Lust und Laune ob man fotografisch interessiert ist oder halt eben nicht.

00:47:02: Ich denke für Einsteigerinnen das ist wie du schon sagt eine ganz tolle Droge um überhaupt mit der Fotografie in Kontakt zu kommen Und ich denke es ist ne Technik die viel Gestaltungsspielraum bietet und insgesamt so wie du's auch schon gerade sagst dass Robin schnell zu einem guten Bild führt.

00:47:22: Vielen Dank für das Gespräch und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt CT Ablegen.