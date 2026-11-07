Smart Glasses zwischen Teilhabe, Missbrauch und Lifestyle | c't uplink

00:00:00: KI-Brillen wie die Metaglases polarisieren.

00:00:03: Bei manchen Menschen schüren sie Ängste vor Stalking, anderen wie unsere heutigen Gästin erleichtern sie aber den Alltag.

00:00:10: Im CT Aplink diskutieren wir welche Chancen und Risiken smarte Brillen mitbringen.

00:00:14: Bleibt dran!

00:00:19: Hallo mein Name ist Greta Friedrich ich bin CT Redakteurin und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom CT Aplanck.

00:00:26: Smartglasses werden heute heißt diskutiert und deshalb wollen auch wir heute mal schauen, was diese Brillen so leisten.

00:00:33: Und was für Probleme sie vielleicht auch mit sich bringen und wie damit umgegangen wird?

00:00:37: Bei mir im Studio begrüße ich erst einmal meinen Kollegen den ZIT-Redakteur und Smart Glass Experten Nico Jurran.

00:00:43: Hallo!

00:00:44: Und ganz besonders freue ich mich dass auch Karina Hänseleit heute bei uns ist.

00:00:48: Hallo Hallo!

00:00:50: Hallo Nico.

00:00:51: Genau Karina, du bist ja nun keine CT-Redakteurin und das ist ein bisschen ungewöhnlich für diesen Podcast.

00:00:57: Würdest du dich einmal kurz vorstellen für unser Publikum?

00:01:01: Ja, Karina habt ihr schon gehört bin ich.

00:01:03: Ich bin von Geburt an blind arbeite als Teilhabeberaterin und unterstütze Menschen die von Behinderung und Betroffen sind in meinem beruflichen Alltag.

00:01:16: agieren mit einer Meter Smart Glasses um meinen Alltag zu erleichtern, deshalb bin ich heute hier.

00:01:22: Du hast schon mit mir neulich für unseren Artikel in der aktuellen CT gesprochen über das Thema und genau darüber wollen wir heute auch sprechen?

00:01:32: Nico vielleicht erstmal für Menschen, die sich jetzt noch nicht ganz so tief mit KI-Brillen auseinandergesetzt haben.

00:01:37: Was ist das und was können diese Dinger mittlerweile?

00:01:41: Also der Spannende bei den Smart Glasses oder KI-brillen ist halt dass sie an sich erst mal wirklich wie eine normale Brille aussehen, wie eine normale Brille funktionieren und zwar sind sie nur aufgewertet sozusagen durch Elektronik.

00:01:55: Das kann alles möglich sein.

00:01:56: also typisch ist natürlich jetzt was man sofort immer hört sind die Kameras oder Mikrofone.

00:02:01: aber es gibt auch Modelle ohne Kamera.

00:02:03: Es gibt welche die haben zum Beispiel Projektion.

00:02:06: da sind dann Mikroprojektoren eingebaut Die Bilder zB dann sozusagen voreinschweben lassen können.

00:02:13: es gibt alle möglichen Funktionalitäten.

00:02:18: aber das Interessante dabei ist und dass es ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was man immer früher als Computerbrille sich vorgestellt hat.

00:02:23: Ist das wenn das Gerät aus ist oder das einfach der Akku alle ist dann ist es ganz normal.

00:02:28: eine Seehilfe für Menschen, genormale Sonnenbrille.

00:02:31: also es ist einfach wirklich ne Brille mit zusätzlicher Elektronik.

00:02:36: Und Karina, du nutzt jetzt diese KI-Berle seit Anfang des Jahres.

00:02:40: Wenn ich mich richtig erinnere?

00:02:41: Korrekt ja!

00:02:43: Du sagst zu mir das es ein echter Gamechanger für dich war.

00:02:47: Kannst du beschreiben warum?

00:02:50: Einfach paar Beispiele sozusagen.

00:02:53: Ich finde sie richtig klasse weil sie mir im Alltag hilft.

00:02:57: Ich kann zum ersten Mal meinen Spiegelbild betrachten.

00:03:00: Natürlich weiß ich, wie ich aussehe.

00:03:01: nur die Brille kann es mir objektiv beschreiben.

00:03:04: Ich kann der Brille Fragen stellen.

00:03:06: Wie sieht das in einem Raum aus?

00:03:08: Ich kann mir mein Outfit zusammenstellen lassen.

00:03:12: Ich habe Hilfe bei der Orientierung weil es passende Apps gibt wo ich mich auf der Straße orientieren kann.

00:03:19: Ich bin mit Blindenführern und blinden Langstock unterwegs Und ich habe sogar einen kleinen Hund mal gerettet.

00:03:27: Sprachausgabe in der Brille mir gesagt hat, dass da ein kleiner Hund unangeleint auf der Straße läuft und das ich ihn möglicherweise mit dem Stock treffen könnte.

00:03:37: Also finde ich das schon mal klasse, dass ich einem Tier das Leben gerettet habe.

00:03:42: Ich habe die Chance mit anderen Menschen schnell zu kommunizieren.

00:03:47: Wenn ich in Berlin unterwegs bin kann ich meinen Bruder in der Lausitz anrufen und ihn fragen.

00:03:52: Ich hab mich gerade verlaufen.

00:03:54: kannst du mir sagen weiß welche Wege hier im Park richtig gut zu gehen sind, was ist hier gerade zu sehen?

00:04:01: Und er kann mir helfen.

00:04:02: Also wir hatten auch mal die Situation das er weil er Landwirt ist auf dem Trecker saß und mir erklärt hat wie ich den Herd einstellen kann oder die Waschmaschine was das Display auf der Wasch Maschine gerade für Probleme anzeigt.

00:04:16: ja

00:04:17: und sie ist dadurch dass Sie über Knochenleit Kopfhörer auch den Knochenleitkopfhörer eingebaut hat.

00:04:24: Habe ich immer freie Ohren, kann mich auf der Straße orientieren und mir auch sagen lassen wo ich

00:04:28: bin.".

00:04:29: Und du hast ja keine Brille logischerweise die irgendwas projiziert aber du nutzt dann die Videofunktion um zu... also wenn ihr dein Bruder anruft dann sieht was die Brille für ein Video macht sozusagen und kann daran dir dann sagen wie du den Herd einzustellen hast oder so.

00:04:47: Also ihr müsst euch da vorstellen, die Brille ist ein verlängerte Arm des Smartphones nur dass der Vorteil ist das ich frei händig bin.

00:04:55: Ich kann Video-Calls machen mit meinem Bruder Wie bei jeder das auch macht mit WhatsApp-Video und kann mir von ihm Hilfestellungen geben lassen.

00:05:02: Ja Und Du hast ja gerade schon gesagt, dass du es auch draußen unterwegs benutzt Sagst du dann, also ist die Brille dann die ganze Zeit aktiv und schaut?

00:05:12: Dass sie dir das mit dem Hund sagen konnte.

00:05:14: oder hattest du gerade gefragt was da vor mir funktioniert.

00:05:18: Also ich weiß dass um mich um Menschen sind und ich weiß, dass Ich menschen nicht einfach so filmen darf.

00:05:25: also richtig konzentriert den blick auf mein stock Oder auf ein hunt uns sage Die app heißt orion oder wine und da sage ich sage mir Hindernisse auf dem weg Und dann sagt ist gekoppelt mit der Brille und mit dem Handy.

00:05:42: Vor dir ist ein Auto, das könntest du berühren mit dem Stock oder vor dir ist er kleine Hund oder vor Dir liegt etwas auf dem Boden, Laub oder so.

00:05:53: Und dadurch kann ich nicht hinfallen und ich kann dadurch wie ich gerade erzählt habe Hunde retten oder auch anderen Menschen aus dem Weg gehen.

00:06:00: also Ich weiß ja wo Gesichter herkommen in welche Richtung Menschen sprechen und dann filme ich die Menschen auch nicht Sondern nur mein Stock.

00:06:09: Ja, und dann... Also es ist eine zugehörige App die nicht direkt zur Brille gehört sondern extra halb so zu

00:06:16: tun.

00:06:16: Genau.

00:06:16: Ah okay.

00:06:18: Ja also es gibt ja jetzt gerade Nico diese Petitionen und auch glaube ich Strafanzeige von der Organisation Hate Aid gegen ungefähr alle die mit diesen Brillen an diesen Brillen beteiligt sind sozusagen.

00:06:34: Da geht es ja eben auch um dieses, um Filme in der Öffentlichkeit.

00:06:38: In welcher Form auch immer?

00:06:40: Kannst du kurz erzählen was das

00:06:42: ist?

00:06:42: Ja also die Organisation Hate Aid hat tatsächlich Strafanzeige gestellt und zwar gegen den Vorstand von Meta... ...von dem Brillenhersteller, der halt hinter Oakley und Ray Ben steht... ...gegen Optica wie Apollo, gegen Media Markt.

00:06:58: Also es waren munter Strauß und die richten sich diese ganze... Anzeige stützt sich auf Paragraph Acht des Telekommunikations-Digitale Dienste Datenschutzgesetzes.

00:07:10: Das werde ich jetzt erst und letzte Mal sagen, es ist jetzt ab sofort nur noch TDDG.

00:07:15: Wir haben jetzt, können Sie sich alle merken?

00:07:17: Genau!

00:07:17: Und die Idee dabei ist das Hate-Aid-Sachtha, da steht ja drinnen Geräte dürfen nicht als es dürfen keine Kameras verborgen sein in Alltagsgeräten Und deswegen gehen wir davon aus, dass es so eine Ray-Ban Meter wird.

00:07:31: Die wird auch Wayfarer, die wird auch explizit genannt.

00:07:34: Die sieht halt bis auf eben diese Kamera und die ein bisschen breiteren Bügel und hat so eine Van LED.

00:07:40: Da komme ich noch drauf.

00:07:44: Ansonsten sieht sie aber aus wie die normale Wayfarers der Klassiker unter den Sonnenbrillen.

00:07:48: Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit das du das nicht erkennst.

00:07:50: Das ist ne KI-Brille sehr hoch.

00:07:52: Und dementsprechend wäre Paragraph Acht TDDDG Hier anzuwenden.

00:07:58: Und das Gegenargument zum einen ist dabei immer, dass oder das das Wichtigste dabei ist.

00:08:04: Dass die Bundesnetzagentur aber eigentlich schon festgestellt hat als sie die Geräte zugelassen hat und geprüft hat.

00:08:10: Das eben durch diese durch diese Warnfunktionen, die da integriert ist, dass eben keine verborgenen Aufnahmen sind.

00:08:16: Das heißt man muss sich das so vorstellen wenn die ein Foto macht dann blitzt ihr einmal auf und wenn sie ein Video macht, dann pulsiert sie dabei bei der ersten.

00:08:27: Status LED, so ein kleines weißes Lamm.

00:08:31: Genau neben dem Brillenglas vorne an der Front sozusagen und das hat also zwar pulsierend bei den Neueren ist es mehr so einen Blindlicht.

00:08:39: Also Meter hat er schon bisschen auffälliger jetzt gemacht und ein bisschen heller auch.

00:08:44: Das muss man auch sagen.

00:08:45: Es ändert sich jetzt schon immer wieder ein bisschen und natürlich vertritt Meter die Ansicht dass das reicht, also dass das ein Warnung genug ist.

00:08:56: Ich kann glücklicherweise, kann ich sagen das schon von Anfang an wir gesagt haben ja bei Fotos ist es problematisch.

00:09:01: Also das haben wir eigentlich immer gesagt den Tests haben wir gemacht.

00:09:04: schön im Sommer hier schon mich Kollegen gesagt dazu ich nehme gleich auf achte drauf und dann habe ich halt ein Foto gemacht Dann blitzt die einmal kurz auf Und je nachdem wie du in der Sonne stehst oder so kriegst sie das nicht wirklich mit.

00:09:15: also da muss man sich ehrlich machen Da kann man jetzt nicht anfangen zu erzählen dass es Blödsinn dieses diese Videos blinken Das ist natürlich gerade in ... dunkleren Räumen oder einen geschlossenen Räum, ... ... oder wenn es eben nicht so wahnsinnig hell ist draußen schneller zu sehen.

00:09:27: Das muss man einfach auch sagen.

00:09:28: Aber die Frage ist halt und das ist halt was Hate-Aid gesagt hat... ...eben das würde denen nicht reichen, dass entweder man sollte die am besten ganz verbieten,... ...das ist ihre Meinung bis auf Ausnahme, dass das eher Menschen, ... ....die blind sind oder stark sehbehindert sind, eben halt weiterhin nutzen können soll.

00:09:47: Das sehen sie schon!

00:09:48: Das ist auch explizit so angegeben bei den von Anfang an genau.

00:09:52: oder eben wenn man es nicht verbietet, dann soll's wenigstens sozusagen wesentlich stärker anzeigen dass da eine Aufnahme ist.

00:09:59: Also stärker blinken.

00:10:02: die Modelle sollen viel stärker von Anfang an als Smartlaces zum Beispiel durch bestimmte Aufdrucke oder in einer anderen Bügel oder sowas gekennzeichnet sein.

00:10:10: Das Interessante ist das Hate-Aid gar nicht mit uns ins Gespräch geht darüber also selbst der Selbsthilfe bisher nicht blindenvereinen und auch nicht mit uns.

00:10:21: Wir sind Meternutzer, wir haben uns in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen um uns als sehbehinderte und blinde Menschen untereinander gegenseitig zu helfen.

00:10:31: Wir agieren da sehr generationsübergreifend.

00:10:33: Wir haben junge blinde Menschen die gerade erblindet sind oder eine ganz starke Sehbehinderung haben, ältere Menschen, die noch nie gesehen haben.

00:10:43: Und es ist so eine starke Community dass wir uns gegenseITich helfen.

00:10:47: Das geht sogar so weit hinaus aus dieser WhatsApp-Gruppe, dass gegenseitig im Alltag auch geholfen wird.

00:10:52: Weil viele alleinstehende sind wie richtig eine Metabrile ein.

00:10:56: Eine ältere Dame sagt sogar sie unterhält sich mit der Metaprile.

00:10:59: die erzählt ihr wie es Wetter ist spielt ihr ihre Lieblingsmusik ab.

00:11:02: Sie singt seitdem sie die Meter hat zu Hause.

00:11:05: Sie kommt aus der Einsamkeit raus und das ist so herzerwärmend.

00:11:10: oder jüngere Frauen sagen ich kann mir meinen meine Blumenwasen zu Hause richtig schön arrangieren.

00:11:19: Ich kann was Schönes machen für meine Familie und das ist ja so, dass wir diese Technologie nutzen um uns unabhängiger zu machen, um anderen Menschen damit eine Freude zu machen.

00:11:32: Dass da mit so viel Bockmist passiert, das ärgert uns jeden Tag, dass es Chancen gibt diese Brillen wirklich abzukleben.

00:11:38: wie würden am liebsten wenn wir es dürften, diese Kleberchen vom Markt nehmen.

00:11:42: Weil uns liegt das fern Menschen zu belästigen und ich wurde beim Optiker aufgeklärt was die Brille kann, was ich nicht darf.

00:11:49: Das hat die Leitung von diesem Optiker-Geschäft auch durchgeführt.

00:11:57: Man muss also um das zu erklären und dann noch etwas dazuzufügen... Also die Sache ist halt die seitdem ich darüber beschreibe habe ich halt regelmäßig und das war auch einer der Gründe warum wir diesen Titel nachher jetzt auch gemacht haben dass einem auch in dieser Ausführlichkeit versucht haben zu machen, weil es sind ja vier Artikel die versuchen verschiedene Spannungsfelder zu zeigen.

00:12:16: Verschiedene Perspektiven auf diese Brillen zu zeigen, weil das war halt immer so diese Geschichte, dass egal was man darüber geschrieben hatte sofort hieß wie könnt ihr darüber schreiben?

00:12:25: Also die kannst du ganz leicht manipulieren da kannst du schnell sozusagen versorgen, dass diese Sicherheitsfunktion ausgeschaltet wird?

00:12:33: Und es gab auch ganz viele falsche Sachen im Internet.

00:12:36: Wollen wir ganz ehrlich sein, in Foren viele, viele Geschichten... Und einer der Sachen war zum Beispiel und einer der Artikel ist halt auch, dass ich dann ausprobiert habe.

00:12:44: Lässt sich das dann alles so leicht überwinden?

00:12:46: Also lässt sich diese Warnsysteme denn so leicht overwinden... ...und vieles ist tatsächlich nicht so einfach wie Sie es vorstellen.

00:12:54: Wir haben das große Problem, dass diese Brillen jetzt inzwischen mehrere Generationen haben.

00:12:58: Das heißt die ganz alten Wayfarer, die erste Generation, die kannst du schneller überwenden weil einfach dieses, also das ist ja alles miniaturisiert.

00:13:07: Die erste lief gerade mal vier Stunden und die sind froh, dass sie das was sie da hingekriegt haben technisch geschafft haben.

00:13:14: Da waren jetzt nicht mehr viel Platz für Sicherheitssachen.

00:13:16: aber du siehst jetzt schon eine Entwicklung.

00:13:17: also zum Beispiel es gab immer die Möglichkeit dass man am Anfang sozusagen wenn der Aufnahme gestartet ist die Videoaufnahme schnell die Kamera zugehalten hat und dann einfach los gelassen hat.

00:13:29: Beim Aufnahmestart kontrolliert ein Sensor, das Umgebungslicht und vergleicht das mit dem Kamerabild.

00:13:37: Und wenn du sozusagen das eine zugeklebt hattest und hast die Kamera dazu gemacht dann war es halt auf beiden Seiten dunkel.

00:13:42: Und dementsprechend war's halt logisch für die Brille.

00:13:44: aha okay wir sind im Dunkel also darf ich jetzt aufnehmen... ...und das machen sie jetzt zum Beispiel bei der neuen Generation ist so dass ihr jetzt so wie du die Hand wegnimmst alle paar Sekunden das wiederkontrollieren und dann haste halt die Hand praktisch weg.

00:13:55: dementsprechend blockiert die dann auch.

00:13:57: also stoppt wirklich die Aufnahme.

00:13:59: das ist besser geworden, aber und das war ja eben das glaube ich worauf du dich was du meintest.

00:14:04: Es werden weiterhin... Das kann man vielleicht mal so in die Kamera zeigen.

00:14:10: Die da?

00:14:11: Genau!

00:14:11: Ich erkläre es mal.

00:14:12: Das sind sozusagen kleine Aufsteckblocker heißen, die Light Blocker.

00:14:18: Die steckt man tatsächlich vor diese Status LED Und die sorgt dann tatsächlich dafür, dass da noch genügend Licht von der Seite reinkommt.

00:14:27: So das dieser Umgebungssensor irritiert wird, blockt aber nach vorne hin dieses eigentliche LED-Licht ab und das hat den Effekt, wenn du vom vornen guckst halt nicht mehr viel sehen von diesem LED- Licht oder gar nichts mehr.

00:14:41: Das geht leider weiterhin und das wirst du technisch nicht hundert Prozent stoppen könnt.

00:14:44: also weil es ist irgendwie muss diese Brille ja... Das wird wahrscheinlich erst mit irgendeiner neueren Generation kommen, wo sie vielleicht noch einen weiteren Sensor einbauen oder irgendwas noch sich anderes überlegen.

00:14:55: Aber im Moment kannst du tatsächlich mit diesen Blockern alle überwinden.

00:14:59: Und die kann man einfach so kaufen?

00:15:00: Das ist die Sache!

00:15:01: Die kannst Du einfach so kaufen.

00:15:02: Die habe ich beim großen bekannten Online-Versandhändler für fünfzehn Euro und das sind dann irgendwie zehn Stück oder noch mehr hab' ich gekauft weil ich nicht so viele Brillen habe, sondern weil die angeklebt werden und irgendwann mal abfallen.

00:15:16: Aber selbst wenn du die verbieten würdest, mein Gott, guckst du nach gibt es auch für drei D-Drucker.

00:15:21: also dann druckst das halt selber.

00:15:22: wie willst du das aber Markt nehmen?

00:15:24: Das ist jetzt wirklich kein kompliziertes Gerät.

00:15:26: Ansonsten

00:15:26: mache ich einfach Mist mit einem Kugelschreiber wo eine Kamera eingebaut ist oder nehme mir weiterhin meinen Smartphone.

00:15:30: Ich kann mit meinem Smartphone so viel Müll machen, wenn ich das denn will.

00:15:34: Das ist ein guter Punkt.

00:15:36: Und das ist leider Gottes finde ich persönlich, wir hatten da schon mit Hate-Aid-Gerühr gesprochen, diese Hate-Ad Geschichte die beruht ja jetzt auf diesen Paragraphen Acht und stützt sich auf den Paragrafen Acht TDDDG und der wird falsch zitiert von Hate-aid.

00:15:52: Man muss einfach sagen also da steht drinnen Alltagsgegenstände, die eine Kamera verborgen haben.

00:15:59: Das stimmt nicht!

00:16:00: Da steht so nicht im Gesetz.

00:16:01: deswegen das Ding heißt Telekommunikationsdatschutz.

00:16:05: Also das muss ein System mit Funk sein und diese Brillen fallen nur darunter also die Meta Rayband Meta und Konsorten.

00:16:12: Diese KI-Brillen fallen nur da drunter weil du halt... Was haben wir ja schon angesprochen?

00:16:16: So eine KI oder eine Verbindung hast zu deinem Handy.

00:16:20: Durch diese Funkverbindung fallen die unter dieses Gesetz.

00:16:23: In dem Moment, wo der nächste chinesische Billowhersteller – wenn ich das mal so sagen darf ohne jetzt irgendwie dispektierlich zu sein – ein Gerät rausbringt, dass eine Kamera hat aber das einfach nur auf SD-Karte aufzeichnet, ohne jegliche Funkverbindungen fällt es nicht mehr unter diesem Paragraph.

00:16:38: Obwohl das ja extra dafür gemacht hat.

00:16:41: Genau, eigentlich war... Das ist ein völlig veraltetes Gesetz, dass die Idee dahinter war du sie wollten verhindern, dass du irgendwo ein Gerät hinstellst, startest weggehst und von der Ferne aus das abrufst.

00:16:50: Das war mal die Idee!

00:16:52: Das war auch okay aber es entwickelt sich weiter und ich hatte... Hattest Du auch angesprochen?

00:16:56: Ich habe hier tatsächlich diesen wundervollen Stift, der hier schon die ganze Zeit liegt

00:17:00: und er hat... Hast Du mit denen man die Hand?

00:17:01: Ja, sicher Der hat vorne, das kannst du halt hier sehen.

00:17:04: Er hat vorne tatsächlich eine ganz mini kleine... Genau!

00:17:09: Auf der Seite hat er eine Kamera und der Witz ist, der zeigt auf microSD-Karte auf.

00:17:15: Das heißt, der kann stundenlang aufzeichnen einen Unterschied zu den Brillen.

00:17:20: Und in der gleichen Qualität mindestens.

00:17:23: und jetzt kommt es.

00:17:24: Die Lampe, die das waren soll ist auf der Rückseite.

00:17:27: Die siehst du also gar nicht und die fällt eben nicht darunter.

00:17:29: und dann hatte ich... ...hatte ich die CEO von Hate Aid gefragt wie es denn damit aussieht?

00:17:35: Und da habe ich keine Antwort bekommen.

00:17:36: Na ja wer jetzt ist jetzt, wer ist jetzt nicht clever wenn ihr... Ich kann das völlig verstehen und ich bin da komplett für!

00:17:41: Wenn ihr jetzt solche Sachen verbieten wollt, solche Altersgegenstände mit Kameras warum geht ihr jetzt nicht und sagt komm lass uns doch gegen dieses blödsinnige Gesetz vorgehen lasst uns das doch ab auf einen neuen Stand bringen.

00:17:53: Also ich habe kein Interesse spüren können.

00:17:55: Und wie gesagt, die Frage wurde nicht beantwortet.

00:17:57: auch auf Nachfrage keine Antwort bis zum Redaktionsschluss.

00:17:59: Hieß es irgendwann?

00:18:00: Nee hat DCO hat keine Zeit.

00:18:02: leider tut uns leid, könnte leidlich

00:18:03: behandeln.

00:18:06: Punkt von denen ist ja richtig.

00:18:07: Absolut!

00:18:08: Es wird natürlich verhindert werden, dass Leute in Umkleide-Kabinen heimlich filmen oder Leuten Frauen unter die Röcke oder im Ausschnitt filmen und so.

00:18:16: aber das dann eben so auf dieses Gerät zuzuschneiden was ja auch viele positive... Wenn

00:18:22: du überlehst, das war der Witz während ich das geschrieben habe oder wären wir?

00:18:26: Das alle geschrieben haben, es waren nicht wirklich alleine mehr Kollegen.

00:18:29: Kam ja vom YouTuber Marvin Wildhage dieses Video raus wo er gezeigt hat das auf dem Oktoberfest.

00:18:35: Ja, am Karussell hier diesen Teufelskreisel Männer mit Gopros stehen und den Frauen unter einem Rock filmen.

00:18:43: Und ich meine da ist... Schnell dir mal vor!

00:18:46: Also so eine GoPro kannst du halt locker in jeder Höhe halten dass mehr kein Mensch.

00:18:50: So ne Brille hätte ich nicht jetzt.

00:18:52: die machen es offensichtlich teilweise aber ich hätte mich jetzt mit meiner Brille dann auf die Knie begeben müssen um das zu schaffen.

00:18:58: Ja also das sind alles Sachen.

00:19:00: und ich hatte dieses CEO von Hate-Aid auch gefragt Hatte sie gesagt, Kameras und Smartphones wollen Sie nicht verbieten.

00:19:08: Da sie immerhin als Aufnahmegeräte deutlich erkennbar und als solche unmittelbar auf das gefilmte Objekt ausgerichtet werden

00:19:15: muss.

00:19:16: Ich kann es nicht wenn mich jemand mit dem Smartphone hemmlich filmt.

00:19:20: Echt ganz ehrlich in wie viele Male!

00:19:23: Haben wir alle im Restaurant gesessen und um uns herum haben die Leute starren auf Smartphones.

00:19:28: Da weißt du nie, ob sie dich gerade aufnehmen, ob die gerade in Selfie machen oder ob die grade Facetime mit irgendjemandem?

00:19:34: Ich glaube auch... Wir haben das ja in Japan und Korea.

00:19:38: Das ist da genau, dass es da klickt!

00:19:39: Also die haben ja Auslösegeräusche.

00:19:41: Ich garantiere dir, mach nach halbes Jahr lang nur in Deutschland auslösen Geräusche zur Pflicht für Smartphones und Actioncams Und ich garantier dir plötzlich, wirst du hier einen Meinungswechsel haben in Deutschland die Leute merken, wie häufig es um sie herumklickt.

00:19:55: Dann hätten wir das nächste Diskussion.

00:19:58: Vor

00:19:58: allen Dingen finde ich schade, dass Hate-Aid mit uns gar nicht ins Gespräch geht und gar nicht interessiert sind.

00:20:06: Wie leben blinde Menschen?

00:20:07: Wir leben Menschen, die nicht gut hören können.

00:20:10: Und wir haben ja nicht nur Geburtsblinde oder Menschen von Geburt an schlecht hören können denn wir haben eine älternde... alternde Gesellschaft.

00:20:19: Und diese alterne Gesellschaft braucht immer mehr Hilfsmittel und auch KI-Mittel, die ihn später Unabhängigkeit geben.

00:20:26: Die meisten Behinderungen entstehen ja am Laufe des Lebens.

00:20:29: Auch die Hate-Aids-CEO fährt Fahrrad, könnte sie, könnte hinfallen und durch einen Sturz erblinden oder ihr Hörvermögen verlieren?

00:20:38: Dann ist sie der Erste, die irgendwie guckt welche Hilfsmittel können wir in den Alltag erleichtern damit ich weiterhin CEO bei Hate Aids ein kann?

00:20:46: Und das geht auch für den Datenschützer Thomas Fuchs aus Hamburg, der ja auch die Idee hat, die Brille zu verbieten.

00:20:54: Er möchte ja auch dann wenn er eine Behinderung bekommen sollte sein Alltag weiter erleben und als Jurist weiter arbeiten.

00:21:00: Es gibt blinde Juristen, die sehr gut ausgebildet sind, die ihre Kanzlei unterhalten jeden Tag und die auch Hilfsmitte nutzen Und der braucht es einfach eine gute KI, die solche Hilfsmittel nach vorne bringt um Unabhängigkeit und die Bewältigung von Behinderung zu meistern.

00:21:22: Was mir persönlich immer so ein bisschen.

00:21:24: jetzt zwei Sachen gehen wir ja ein bisschen an den Nieren ... bei dieser ganzen Diskussion.

00:21:28: Die eine Geschichte ist, wenn wir das immer mehr aufdrehen und die Leute so dermaßen unter Generalverdacht stellen,... ... dann wirst du einfach früher oder später Leute haben... ...die auf der Straße weil sie so ne Brille tragen, weil sie zum Beispiel blind sind,... ...weil sie die zum Beispiel brauchen angegriffen werden.

00:21:42: Das hast Du auf jeden Fall.

00:21:44: Also ich werde nie vergessen den mussten wir gelöscht.

00:21:48: Der hat einen Forum ein, der sich in irgendwelche Notwehr-Fantasien verstrickt hat.

00:21:54: wo du denkst.... Okay, Kollege.

00:21:57: Und die zweite Geschichte ist... Nehmen wir mal an!

00:21:59: Wir sagen okay, wer verbitten die normalerweise?

00:22:01: Es gibt sie jetzt für Menschen, die die brauchen, gibt es sie auf Rezept.

00:22:05: Was glaubst du was die dann kosten?

00:22:07: also bei aller Liebe?

00:22:08: Das müssten geeichte Produkte sein, die darfst du da nicht mehr weiterentwickeln weil das Medizinprodukte sind.

00:22:13: Dann müssen schwere Auflagen gebracht werden und dann kommt es dazu dass es wirklich schwierig wird teurer wird und die Krankenkassen- und andere Kostenträger wirklich belastet.

00:22:25: Und das wollen wir ja gerade nicht!

00:22:27: Das Schlimme ist, dass mittlerweile sehbehinderte und blinde Menschen sich nicht mal mehr im Restaurant die Speisekarte durchlesen können weil... Gastwürter sagen, du liest dir die Speisekarte nicht.

00:22:40: Du fliegst raus?

00:22:40: Da kommt auch nicht mehr das Angebot.

00:22:42: Setzen Sie mal die Brille ab!

00:22:43: Ich lese Ihnen das mal schnell vor.

00:22:44: Wer haben wir heute das und das im Angebot passiert ja gar nicht mehr.

00:22:47: Es ist so ein Hass geschürt worden.

00:22:48: Und ich habe es deutlich gemerkt... ...ich hab eine Nachbarin, die liegt gerade schwer im Krankenhaus ist eine sehr ältere Dame, war mir immer sehr wohlgesonnen und hat sich auch gefreut dass ich so ne Metaglasses habe.

00:23:01: Hat die Kellnerin angesprochen gucken Sie mal meine blinde Freundin kann jetzt die Speisekarte lesen, war hoch erfreut darüber und ich hab' auch ein schönes Foto von ihr gemacht als wir zusammen essen waren.

00:23:10: Jetzt wurde sie, sie hört am liebsten den Deutschlandfunk und der BB-Kultur Und da muss es Berichte gegeben haben wo sie verstanden hat das wissenschaftlich nachgewiesen ist dass diese Brillen verboten werden sollen.

00:23:25: Ich konnte mit ihr kein Gespräch auf der Sachebene mehr führen.

00:23:30: Es ging richtig massiv los, man sollte die verbieten... das ist wie Kriegsspielzeug wo ich irgendwann gesagt habe ne?

00:23:37: Ich bin Fachfrau auf dem Gebiet und hier heute eingeladen war zu euch in den Podcast um zu zeigen die Brillen sind gekennzeichnet sie sind nur einverlängerter Arm vom Smartphone Und wir blind Menschen nutzen die um unseren Alltag zu erleichtern.

00:23:51: Wir haben gar keinen Interesse anderen Menschen zu schaden Und das wird nicht verstanden.

00:23:57: und ich bin mittlerweile auch unsicher, wann setze ich sie auf?

00:23:59: Wann lasse ich es?

00:24:00: Ich glaube ich.

00:24:01: Du siehst ja natürlich gar nicht wenn jemand auf dich zukommt und irgendwie aggressiv mögt oder so was.

00:24:06: Genau.

00:24:06: Das macht ja irgendwie... Genau!

00:24:08: Natürlich wir wissen dass, ich meine woher ehrlich sein wird Meta ist ein Wirtschaftsunternehmen, das sind Wirtschaftsunternehmungen.

00:24:12: Natürlich haben die einen riesen Interesse dann weiter den Markt auszubauen.

00:24:15: aber Sie sehen natürlich wenn sie ihr normalen Markt haben wenn er wegbricht würden die auf jeden Fall anfangen und sagen, wenn das jetzt ein medizinisches Gerät ist.

00:24:23: Ein Hilfsmittel ist oder was?

00:24:25: Dann wollen wir natürlich dafür mehr Geld.

00:24:26: Wir wollen ja dass die unser eingebrochener Markt ausgeglichen wird sozusagen.

00:24:31: Was jetzt natürlich ist... Da kommen wir selbst.

00:24:34: Meter reagiert ja jetzt mit den Audiobrillen aber das bringt es halt nicht.

00:24:41: Wir wissen, dass wir diese KI-Objekterkennung mit den über die Kameras ja tatsächlich brauchen eben halt für eine bestimmte Gruppe, aber ganz ehrlich also das wird mich auch immer gefragt.

00:24:52: Ja und dann nimmst du damit filmen Leute.

00:24:55: Also ich kann wirklich von mir persönlich sagen und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie übertrieben.

00:25:00: Wenn ich ein Foto im Monat mache, dann ist das viel.

00:25:03: in der Regel habe Ich noch benutze ich das gar nicht für mich.

00:25:06: Es ist nur spannend gewesen als ich im Urlaub war im Bangkok weil du einfach Schilder nicht lesen kannst Weil Du bestimmte Sachen nicht verstehst.

00:25:12: ich meine es ist teilweise so dass du Dass du nicht weiß im Ausland da musst du gar nicht bis nach nach Thailand fahren, dass du nicht weißt was irgendein Verkehrsschild heißt weil das irgendwie in Deutschland so nicht benutzt wird.

00:25:22: Du kannst aber sagen hey was habe ich da vor mir?

00:25:24: und dann erklärt dir dir was das ist.

00:25:26: Umgekehrt gibt es weiterhin Brillen, die diese Funktion gar nicht haben.

00:25:31: Jetzt meinet wie eine Projektion oder so.

00:25:32: Meine Befürchtung ist aber und das merke ich ja jetzt schon in vielen Diskussionen Das wird alles überein kamgeschert.

00:25:38: Es wird alles in einen Topf geworfen.

00:25:40: Also wenn ich dann höre dass die CEO von Hate Aid sagt sie kann keinerlei keine legitimen Anwendungszweck für die Filmen bzw.

00:25:49: Contentfunktionen sehen Dann denke ich mir so Ja Entschuldigung wieso ist das kein legitimer Zweck?

00:25:54: Wenn ich als Influenz oder wer auch immer, ein Kochvideomach aus der Ego-Perspektive und da ist kein Mensch außer mir und den Pfötten und Pannen in einer Küche.

00:26:03: Also das finde ich halt alles.

00:26:05: man kann das extrem überdrehen und dann denke ich wirklich dafür was für eine Energie da reingesteckt ist finde ich es halt echt problematisch dass du weiterhin erlebst das auf Facebook Leute kannst du tatsächlich erleben, dass auf Facebook Leute Fotos veröffentlichen.

00:26:21: Die sie mit ihrem Smartphone gemacht haben zum Beispiel in Bussen im Bahn und sagen guck mal hier was für Leute den habe ich heute in der Bus?

00:26:27: Was für Leute hier in Berlin wohnen hab ich selber erlebt bei einem Bekannten, der irgendwie mehrfach auf Facebook irgendwelche fremden Leute abgeschossen hat sozusagen mit seinem Smartphone das veröffentlicht hat um sich dann über deren Kleidungsstil, über deren Haare oder Aussehen etwas was Ich zu erschoffieren bis ihn irgendwann mal jemand gesagt hat Du weißt aber schon was du da machst, nicht darfst oder?

00:26:47: Und dann so oh ja.

00:26:49: Also gegen solche Sachen wird alles nichts gemacht und es wird halt alles hingenommen.

00:26:54: aber jetzt queren wir uns einmal auf die smarten Brillen einschießen finde ich problematisch wenn du siehst dass er mal wie ein Wildtage das der Bericht gezeigt hat.

00:27:07: Also es waren ja ganz klar Videos, die nicht mit einer Smartbrille aufgenommen wurden.

00:27:10: Das war dafür zu lang und das war dafür so gut.

00:27:13: Ich meine wir haben heute Smartphones, die haben digitale Zoomen.

00:27:16: da kannst du auf der anderen Seite des Platzes stehen und jemandem heimlich aufnehmen.

00:27:19: also es waren alles solche Aufnahmen und da waren dann Leute Kanäle bei, die hatten fünfundzwanzig tausend Abonnenten.

00:27:26: ich mein du weißt selber das kriegst du nicht von heut auf morgen.

00:27:28: das heißt sie sind da jahrelang dabei lange bevor irgendwelche smart glasses auf dem Markt waren wahrscheinlich ... werden aber nur gestoppt, weil jetzt irgendein YouTuber da drüber was macht.

00:27:37: Das ist jahrelang halt munter weitergelaufen.

00:27:40: Also ich glaube, da wird viel Energie auf einen Thema gepackt... ... weil es einfach natürlich massenkompatibel ist uns leicht zu erklären.

00:27:47: Smartlass sind böse.

00:27:49: Wenn wir das verbieten?

00:27:51: So genau!

00:27:52: Wenn wir das verbieten, dann ist plötzlich alles wesentlich besser.

00:27:55: Aber viele andere Aspekte werden da gerne mal zur Seite geschoben weil es ja auch für einen persönlich unangenehm ist.

00:28:00: Stellt ihr mal vor alle unsere Smartphones würden anfangen zu klicken wenn sie auslösen.

00:28:04: auf einmal würde auch alle sagen heute fühle ich jetzt ein bisschen blöd.

00:28:07: Das ist aber jetzt ein Bisschen Unangeneh wenn nicht einfach nur

00:28:09: Fotos gemacht

00:28:10: wird.

00:28:12: Das Schwierige ist dass es dabei keine vernünftigen Dialoge gibt.

00:28:16: Das finde ich richtig traurig, dass wir von Hate-Aid nicht eingeladen werden wie er mal einen Tag begleitet werden, wie ihr Hate-Aid kennenlernen.

00:28:26: Wie kann sich das weiterentwickeln?

00:28:28: Wie kann man zusammen Dinge entwickeln, die... Also zum Beispiel würde jemand belästigt werden im Bus, hole ich sofort die Brille und wurde anfangen zu filmen um einfach zu zeigen lasst die Leute hier in Ruhe.

00:28:41: Man kann diese Brille ja auch für positive Zwecke einsetzen.

00:28:44: Im Übrigen Wenn ich vorher Frage im Geschäft und sage der Verkäuferin, ich habe hier eine Meterbrille.

00:28:49: Kann ich mir die Strickjacke, die ich mir kaufen möchte mal beschreiben lassen?

00:28:52: Dann sagt meistens keiner was!

00:28:54: Wenn wir blinden... ...die Brille aufsetzen sind die meisten Leute nett.

00:28:58: Und wenn wir vorher fragen erst recht.

00:29:02: Das sagst du auch dass du das immer machst, dass du sagst Ich möchte jetzt gerne dies und das.

00:29:06: Ich würde gern die Brille nutzen und dann so kann man damit ja auch

00:29:10: Klar, aber ich möchte ehrlich gesagt als Mensch der eben nicht davon betroffen ist glücklicherweise.

00:29:16: davon blind zu sein, aber auch ich möchte nicht unter Generalferdacht gestellt werden.

00:29:20: Und du merkst das hier ein totaler Schiff stattgefügt?

00:29:24: Also selbst in der Redaktion im Verlag erlebe ich immer mehr das.

00:29:28: Nimmst du mich jetzt auf?

00:29:29: Jedes Mal wieder Leute ist es jetzt nicht witzig und ihr wisst alle dass das Quatsch ist was ihr da erzählt.

00:29:35: Aber natürlich klar!

00:29:36: Das ist so in den Köpfen langsam drinne und es nervt halt einfach.

00:29:42: Hauptsache Quote und das unterstelle ich jetzt einfach auch mal dem Deutschlandfunk, wo wirklich der Deutschlandfung weiß dass er von den älteren Menschen lebt.

00:29:50: Jüngere Menschen hören kein Deutschlandfunkt vorwiegend die älteren Menschen, die so zwischen ich sage jetzt mal Ende sechzig-und hundert Jahre erzählt.

00:29:58: Und da macht man ältere Menschen richtig verrückt, ängstlich und misstrauisch neuer Technik der anderen Generation gegenüber und das finde ich auch anzeigenswert.

00:30:09: es ist wirklich ... psychischer Druck, der vom Deutschlandfunk ausgeht... ... um Menschen zu ängstigen.

00:30:19: Ja und das ist ja jetzt auch nicht ein besonderer Sender,... ... das macht so, dass es hier so ist.

00:30:24: Es geht durch die Welle und es schaukelt sich hoch, ne?

00:30:26: Du siehst halt, in Foren schaukert sich's hoch dadurch daß auch extrem viel Fehlinformationen.

00:30:29: ... verbreitet mir.

00:30:32: Also... ... ist immer sehr witzig, ich lebe das auch in meinem Social Media Bereich,... ... dass denn Leute ganz gerne mal so dann anfangen mit,... es gibt ja auch keine sinnvolle Sache die man damit machen kann, weil... ... da haben die Leute sofort mit Telefonieren, Podcasts,... ... freihändig Navigationen wenn du die Projektionsdinger hast und und und... Und dann kommt so Ups!

00:30:51: Genau.

00:30:51: Dann kommt so ach so ja nee und dann ist halt ganz häufig stille.

00:30:54: aber es ist natürlich wenn's erstmal raus ist halt.... dann setzt es sich natürlich in vielen Köpfen vieler Leute fest, klar.

00:31:01: Ja und ich finde das ist das beste Hilfsmittel was es gibt.

00:31:07: Ich kann mich mit anderen Menschen schnell verständigen Und ich finde ich kann noch mit sehenden Menschen Videos drehen zusammen Das wird ja immer so.

00:31:15: von Inklusion Gemeinsamkeit gesprochen Und endlich ist die Metaprile da Die diese Gemeinsammigkeit auch schaffen kann!

00:31:22: Ich kann mit dir im Park gehen und wir machen unterschiedliche Aufnahmen Zum Beispiel.

00:31:27: Und kann mich verabreden, wir könnten zusammen Skulpturen entdecken wenn es hier welche in Hannover gibt oder andere ja?

00:31:33: Kann man garantieren!

00:31:35: So schöne Sachen miteinander teilen und das finde ich wertvoll und nicht dass es wieder ein Hilfsmittel für blinde extra gibt sowie die Ohr kennen.

00:31:43: mit der Orkum ist richtig böse Profit gemacht worden.

00:31:46: sie wurde nicht weiterentwickelt und letztendlich hat man Kostenträger richtig geschadet.

00:31:52: Die Brille war bei Weitem nicht so gut wie die Meterbrillen jetzt sind und viele Optiker sagen Mensch, jetzt kann ich blinden Menschen mal was Gutes tun.

00:31:59: Jetzt habt ihr ja die Chance etwas unabhängiger zu sein.

00:32:02: Es ersetzt oft keine menschliche Assistenz doch es gibt eine Menge Unabhängigkeit beim Farben erkennen.

00:32:09: Ich kann meine Wäsche nicht mehr verfärben.

00:32:11: Ich habe früher meine weiße Wäscherosa gefärbt.

00:32:13: das geht mit der Brilla nicht mehr Und schon hat sie einen legitimen Zweck.

00:32:18: Sie hat den legenden legitimen Zweck.

00:32:20: Ich kann sogar fragen, ob ich einen Fleck auf dem Pullover hab.

00:32:23: Wenn ich abends den Pullover wechsle?

00:32:26: Ja.

00:32:26: Hab ich ein Fleck offen Tisch... Was liegt offen Tisch?

00:32:28: ist der Tisch abgeräumt ohne dass sich was runterschmeißig.

00:32:32: Kann so viel machen!

00:32:33: Ist ja auch was du vorhin sagst das es gerade auch für allein lebende Menschen einfach ein krasses Erweiterung ist sozusagen, dass sie alleine gucken können wie ihre Wohnung aussieht und dass alles ordentlich ist und so jemanden zu Besuch holen müssen, der das checkt oder so.

00:32:57: Also Gott sei Dank habe ich eine sehr aufgeschlossene Familie und dass mein Bruder mich auch filmen lässt.

00:33:02: und er weiß auch, dass sich Dinge von unseren Kindern in der Familie nicht veröffentliche.

00:33:08: und genauso weiß er auch, Und neulich hat eine Familie angehörige mich gefilmt und hat mein Bruder ein Foto geschickt, hat es mir nicht vorher gesagt.

00:33:17: Ich hätte ausflippen können und sagen können das machst du nie wieder!

00:33:20: Es ist halt zu Tage so... ...und ganz krass ist haben wir uns in der WhatsApp-Probe mal zusammen überlegt man müsste um das Ganze abzuschalten das Sehen grundsätzlich verbieten weil ihr seht mich alle und nehmt ja auch mit den Augen die funktionieren ja auch wie die Kamera und speichert heute Bilder von mir im Gehirn ab.

00:33:40: Na, da soll ich jetzt mal vorgehen.

00:33:42: Dann wäre die komplette Welt blind!

00:33:44: Dann kann man nicht mehr spannen, dann kann man keine Videoaufnahmen machen... Da müsste die komplete Welt erblinden so wie Frau Balloon und Herr Fuchs das möchten?

00:33:55: Oh, das wär ja mega wenn die ganze Welt blind wäre.

00:34:00: Dann wär aber Frau Ballun meine erste Kundin weil die müsste erst einmal lernen mit dem Blindenstock zu laufen.

00:34:04: vielleicht wir sie später für Hund.

00:34:06: den müsste man ausbilden.

00:34:07: dass wär teuer für die Krankenkassen.

00:34:09: Da wäre ja richtig was los, wenn man das mal so weiter fantasiert.

00:34:12: Dann können wir nämlich

00:34:13: keine

00:34:14: Bilder mehr in den Köpfen abspeichern.

00:34:19: Richtig weit hergeholt!

00:34:20: Musst du einfach mal übertreiben?

00:34:23: Weil es gibt ja das Gleichbehandlungsgesetz... da sagte mir auch dann eine Freundin Ja, dann müsste man noch das gleiche Behandlungs-Gesetz ändern und ich sage Und dann?

00:34:31: Das wird ja dann viel schlimmer.

00:34:35: Wir kommen jetzt aus diesem nächsten Bild wieder raus.

00:34:39: Also

00:34:40: wir kommen halt einfach nur raus indem wir optimistisch zeigen okay Hilfstechnologie ist nicht da zum Ärgern, sondern sie ist zum Helfen dar.

00:34:50: Und ich bin für eine zivile Gesellschaft in der wir uns gegenseitig helfen, in der es zusammengeht... Ich mag auch übrigens den Begriff und Klusionen nicht!

00:34:57: Ich bin für Gemeinsamkeit.

00:34:59: Ich möchte gerne Technik nutzen die Gemeinsamtenschaft.

00:35:04: Ja, das sind die Brillen ja im Prinzip also... Ich finde es ja wirklich komisch.

00:35:13: Also hat ihr denkt ja offenbar das schon mit, dass die Brillen auch ein Hilfsmittel sein können?

00:35:17: Aber so richtig damit beschäftigt...

00:35:19: Nee sie beschäftigen sich nicht, aber sie haben ja, das habt mich ja auch gewundert.

00:35:22: Sie haben ja auch gar nicht mit der Bundesnetzagentur vorher gesprochen.

00:35:25: also ich hatte das Gefühl... Genau!

00:35:28: Das ist die zuständige Stelle für dieses TDDD.

00:35:30: Das hat mich auch gewundert.

00:35:35: Das war die erste Reaktion, die wir gekriegt haben.

00:35:37: Wenn ich nach den Strafanzeigen habe, habe ich natürlich alle betroffenen Vorstände angeschrieben und die ganzen Firmen angeschrien.

00:35:44: Da kam dann mehrfach ... Die bellen irgendwie jetzt ein bisschen den falschen Baum an.

00:35:49: Dann wissen sie doch, dass das freigegeben wurde oder sollten es wissen?

00:35:54: Wie gesagt, also ist eher die Frage... ob sie dann hätten noch mal mit der Bundesnetzagentur sprechen oder was ich als gesagt hatte vorher schon, ob man jetzt überlegt dieses Gesetz nicht sowieso komplett veraltet ist.

00:36:05: Also wie gesagt also wenn ich bin komplett damit das nicht falsch verstanden wird ne?

00:36:10: Ich bin komplett dagegen diese Dinger da einzusetzen zum Spannern oder was auch immer und alles.

00:36:16: Aber es ändert halt nichts daran dass wir eine Flut von von von Spanner Aufnahmen vom Voyeur-Aufnahmen im Internet haben die Angefertigt wurden mit allen möglichen Geräten die nicht erfasst werden, wo nicht genügend hinterhergegangen wird.

00:36:31: Wo wir uns zu wenig Gedanken machen darüber wie wir die verhindern diese Aufnahmen und dann ist es für mich halt irgendwann grenzlastig zu das auf einem Produkt der auch noch jetzt ... ein spezielles Produkt sein muss, nämlich mit Funktechnologie.

00:36:46: Also wie gesagt ne?

00:36:47: Wenn es autark ist in dem Moment wo Meta eine komplett autarke Brille macht... ... ist das Problem vorbei für die.

00:36:52: dann können sie die weiterverkaufen.

00:36:54: also das ist mir zu kurz gedacht.

00:36:57: Wir haben uns ja amüsiert in der WhatsApp-Gruppe.

00:36:59: wir haben an Hate Aid Meals geschrieben.

00:37:03: Stark Seebehinderte haben das gemacht um ihre Sichtweise zu schreiben und Geburtsblinde wäre.

00:37:08: Es gab mindestens drei vier Leute aus unserer Gruppe mit verschiedenen, also mit unseren Mail-Adressen hate it lieb und nett angeschrieben haben.

00:37:17: Und wir haben dieselbe E-Mail bekommen.

00:37:20: Man hat uns dann all eins zurückgeschrieben Mit der gleichen Antwort, mit keiner individuellen Antwort und da wussten wir man möchte sich mit uns nicht beschäftigen.

00:37:29: Ich habe denn auch mal den Thomas Fuchs angerufen um den Dialog zu suchen und da hab ich immer eine seine sehr nette Sekretärin ans Telefon bekommen sie auch mir dann den Passus geschickt hat, dass diese Brillen gut sind für sehbehindertumpline Menschen.

00:37:45: Doch der Gastwirt, der Apotheker und der Supermarktinhaber hat ja nicht die Nerven sich immer den Passos durchzulesen.

00:37:52: Und ich klebe mir auch nicht den passusoffen Pullover!

00:37:56: Dann habe ich ja noch mehr.

00:37:57: Ich hab schon die Armenbinde, den Störk... ...und dann auch diesen Aufnäher auf der Jacke wo der Passus drin ist.

00:38:03: Dann wird's komisch.

00:38:05: Aber ich hatte eine wunderbare Idee wir laden het et ein ... und hören mit ihnen mal den Podcast zusammen.

00:38:11: Das finde ich mal

00:38:12: so eine richtig... Ich habe da kein Problem mit, ich würde gerne mit der CEO hier sitzen.

00:38:18: Ja das ist überhaupt keine Frage.

00:38:19: Ich

00:38:19: auch!

00:38:19: Und wir werden gerne bei euch Redakteuren für KI-Technologie für Menschen mit Behinderung.

00:38:25: Da kann man jede Woche schöne Berichte machen.

00:38:28: Befürchte leider Gottes, dass das für Hate-Aid aber auch schon wieder vorbei ist.

00:38:32: Also das ist so ein bisschen... Ich hab das Gefühl, es ist jetzt da aufgeflammt und dann wird einfach weitergemacht.

00:38:37: Damit ist das nächste Thema da drauf.

00:38:38: Das läuft

00:38:39: so durch.

00:38:40: Grundsätzlich ist es ja gut darauf aufmerksam zu machen, dass es das Problem gibt, das heimlich gefilmt wird.

00:38:44: Absolut!

00:38:45: Dass dann eben so auch auf dem Rücken von Betroffenen auszutragen und denen Angst zu machen.

00:38:49: und deine Nachbarin, die jetzt denkt, das ist Teufelszeug und keine Ahnung Das

00:38:55: kann nicht in der Sache sein.

00:38:56: und wie gesagt, wir ziehen hier Gräben auf und rein.

00:39:03: Für mich hat das keinen Mehrwert, ehrlich gesagt.

00:39:05: Ich habe mich damit angefangen zu beschäftigen.

00:39:08: Mir ist zufällig – ich habe im Hörbuchkatalog gestöbert – und da fiel mir das Buch von Manfred Krug abgehauen in die Hände.

00:39:15: Manfred Krog war Schauspieler und ein sehr erfolgreicher Schausspieler in der DDR.

00:39:22: wurde er ausgebildet und ist dann in die BAD gekommen, war sozusagen ein politischer Flüchtling.

00:39:29: Damals inspiriert mich als Persönlichkeit wegen seiner Haltung, seiner Menschlichkeit und seiner Kunst des Singens und auch der Schauspielens.

00:39:39: Und er hat damals sehr aufwendig ... Es gab einen Liedermacher, Rolf Biermann und er wurde wegen seiner kritischen Texte aus der DDR ausgewiesen.

00:39:49: Und da haben sämtliche Künstler in einer ehemaligen DDR unterschrieben, dass der Mann doch bitte wiederkommen darf.

00:39:55: Und unter anderem auch Manfred Krugg.

00:39:57: Dann wollte man sich mit dem DDR-Kulturministerium uns sämtslichen Fachrichtungen aus der Kunstszene die Schriftstellerin Christa Wolff war u. a. dabei.

00:40:13: Diese Genialität besessen und auch die Nerven.

00:40:15: Die muss man dazu nämlich haben, hat seine Wohnung verkabelt unter dieser Auseinandersetzung mit der DDR-Führung und den Künstlern aufgezeichnet.

00:40:24: Wie würde er sich damals gefreut, wenn er dieses Smartglasses hätte?

00:40:30: Und ich hoffe seine Kinder am Wächer!

00:40:37: Dadurch konnte er dieses wertvolle Buch abgehauen, schrei mir diese tollen Dialoge.

00:40:42: Diese tolle Rhetorik die er und seine Kollegen hatten um mit der DDR-Führung ins Gespräch zu gehen.

00:40:47: Die ist uns dadurch erhalten geblieben.

00:40:49: Das ist das wertvolles Geschichtsgut gehört auch unbedingt ins Museum für Kommunikation in Berlin dieses Buchs.

00:40:56: Jeder Mensch der sich mit KI heutzutage beschäftigt und die Entwicklung unserer Gesellschaft verstehen möchte da ist abgehauern.

00:41:04: ein wichtiges Buch Vielleicht für euch mal so heute Abend.

00:41:08: Kann ich mir über meine Brille anhören?

00:41:10: Ja, kannst du!

00:41:12: Das Buch auch selber aufgelesen und sein Sohn Daniel ist ein wunderbarer Leser hat die Tagebücher von seinem Papa aufgelessen.

00:41:21: da lernt man wie die Gesellschaft früher getickt hat und verstehen warum wir heute so ticken und auch wie die Nationalsozialisten auch schon abgehört haben.

00:41:32: gespannt wurde schon immer so seitdem es Technik gibt Und das hat mich inspiriert, noch mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen und so inspiriert.

00:41:41: Wir wurden in damals Dialoge geführt.

00:41:46: Für mich bis heute hinein wichtig dieses Zitat ist mein Lebensmotto von Bettina wegen gerade klare Menschen.

00:41:53: Wer ein schönes Ziel läute ohne Rückgrat haben wir schon so viel und wer spannend hat kein Rückgratt.

00:41:59: Er hat keine Haltung und hat keine Menschlichkeit.

00:42:04: Kann man so stehen lassen?

00:42:07: habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was ihr unseren Zuhörerinnen zu sehren und auch mitteilen wollt.

00:42:16: Jetzt lasst dir den Vortritt!

00:42:17: Aber hast du noch etwas vergessen?

00:42:19: Danke hab' ich vergessen.

00:42:20: Danke zu sagen dass es euch gibt das ihr mich hier heute eingeladen habt Und ich hoffe ich lerne nach dem Beitrag total nette Menschen kennen.

00:42:29: Ich bin richtig erfreut mit euch zusammen heute den Podcast produziert zu haben und freue mich über eure Artikel, die ich lesen werde.

00:42:41: Eure Weiterentwicklung zu vollziehen und ich wünsche euch Erfolg, Wachstum und dass ihr immer das nötige Rückgrat habt!

00:42:47: Und ihr habt bei mir im Herzen immer einen Platz!

00:42:49: Danke schön!

00:42:50: Wir haben zu danken für den Besuch!

00:42:52: Sehr cool, dass du heute hier warst.

00:42:55: Dann moderiere ich das jetzt hier mal ab.

00:42:58: Alle Details zum Thema Smartglasses lest dir im CT-Magazinausgabe.

00:43:06: Die gedruckte CT findet ihr sogar jetzt aktuell, wenn der Podcast erscheint am Kiosk und vorne drauf ist direkt das Bild von der KI-Brille.

00:43:12: Schaut unbedingt mal rein!

00:43:14: Und gerne auch ins digitale Heft in der CT App oder auf ct.de und auf heiseonline.

00:43:18: die Artikel verlinken wir euch dann natürlich unten auch.

00:43:21: Wenn ihr noch Fragen oder Feedback zufolge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an ablinketcte Oder kommentiert im heiseforum oder bei YouTube.

00:43:29: Vielen Dank dass ihr beide heute hier wart Und vielen Dank euch draußen fürs Zusehen und zu hören.

00:43:35: Eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal!

00:43:36: Tschüss!