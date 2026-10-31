Adobe-Konkurrenz? Das taugt KI-Klon PhotoCraft | c't uplink

00:00:00: Ein einzelner Software-Entwickler hat in kurzer Zeit mal eben Photoshop nachgebaut.

00:00:05: Möglich war das durch Vibecoding mit dem Sprachmodell Claude.

00:00:09: Im CT-Ablink sprechen wir heute darüber, was diese KI-Kopie schon kann und was noch nicht.

00:00:13: Bleibt dran!

00:00:16: Hallo mein Name ist Greta Friedrich und ich bin Redakteurin beim CT Magazin und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom CT Ablink.

00:00:26: Das Projekt ArtCraft ist ziemlich schnell durchgestartet.

00:00:30: Vor nicht mal einem Monat veröffentlichte es weibgekodete Klone von Photoshop, Lightroom und anderen Adobe-Kreativprogrammen Und kurze Zeit später folgten dann schon Nachmachen von Microsoft Word und PowerPoint und insgesamt sind jetzt drei Zehn Programme.

00:00:44: Bei mir im Studio ist heute mein Kollege André Kramer Hallo Der sich unter anderem die Photoshop-Kopie von Artcraft schonmal angesehen und getestet hat.

00:00:53: Herzlich willkommen

00:00:54: Danke freue ich mich hier zu sein.

00:00:56: Dann erzähl doch einmal kurz, was ist ArtCraft überhaupt für ein Projekt?

00:01:01: Ja, das hat ein Software-Entwickler in eigen Regie aufgestellt.

00:01:05: Der heißt Brandon Thomas, glaube ich, wenn ich mich recht hier erinnere und der war so genervt von Adobe's Kündigungsgebühren... Ich glaube, dass ist ein Jahresaboboar dann die Erstattung nicht gekriegt hat oder sowas.

00:01:16: Ich weiß es gar nicht genau.

00:01:17: Auf jeden Fall war genervt vor einer Preispolitik von Adobe und hat gesagt, das mache ich jetzt selbst.

00:01:22: Und dann hat er innerhalb von zehn Tagen mit Claude Opus.

00:01:26: fünf Punkt fünf sieben professionelle Adobe Anwendungen nachgebaut Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, InDesign, Illustrator und Adobe Acrobat.

00:01:39: Und ja seitdem sind noch ein paar dazugekommen.

00:01:41: jetzt sind es dreizehn sieben und dreizehn unglückselige Zahlen.

00:01:45: wir sind nicht aber gläubig.

00:01:46: Aber Microsoft Word, Excel Power Points ist noch dazugekommen.

00:01:50: dann was von AutoCut.

00:01:53: Ja

00:01:53: irgendwas mit Sound auch

00:01:55: genau Das ist von Apple Logic Pro.

00:02:01: Ich weiß es gar nicht genau, also irgendein digital ...

00:02:06: Audioworking.

00:02:07: Genau eine DAW ist noch dabei, muss ich auch gerade mal auf Digital Audio Workstation so heißt das Wort Ja

00:02:15: und das kann jeder sich einfach... runterladen und ausprobieren.

00:02:20: Das kann man einfach runter laden, genau das ist alles relativ schlank.

00:02:25: also die Adobe Anwendung haben mittlerweile ein Installationsvolumen von nahem Gigabyte Bereich also zwei bis drei Komma fünf Gigabyte pro Anwendungen und diese Crafting Apps sind eher so zweihundert Megabyte.

00:02:43: also relativ schlang.

00:02:46: Man installiert das, da liegt dann auch nur eine exe Datei.

00:02:49: Also das ist da nicht so.

00:02:51: keine Ahnung alle möglichen Bibliotheken und so weiter wo man die ausführbare Datei dann erstmal suchen muss wenn man denn mal sich ins Installationsverzeichen ist begibt sondern das ist halt kompakt und einfach gehalten.

00:03:05: Okay, kostet kein Geld!

00:03:06: Das kostet keinen Geld!

00:03:10: Du hast ja die Klone von Photoshop und Lightroom, glaube ich, angesehen.

00:03:14: Genau!

00:03:14: Vielleicht erstmal zu Photoshop?

00:03:16: Kann Photocraft das ist der Klon davon dem Original das Wasser reichen?

00:03:22: Ja also erst mal habe ich mir jetzt diese beiden Programme angeguckt weil es relativ einfach ist da zu vergleichen.

00:03:28: man lädt einfach ein Foto rein und dann sieht man wie das interpretiert wird.

00:03:31: Das ist bei einem Zeigenprogramm wie Illustrator vielleicht ein bisschen anders.

00:03:34: Da setzt man die Linien selbst, da ist die Vergleichbarkeit Nicht ganz so einfach.

00:03:39: Also ja, kann es Photoshop das Wasser reichen?

00:03:43: Ja auf gar keinen Fall.

00:03:45: also Es sieht einfach so aus.

00:03:47: die Oberfläche die sieht relativ Also fast bis in jedes Detail genauso aus.

00:03:54: Das Logo ist ein anderes, Logos sind eben markenrechtlich auch geschützt und da kommen wir vielleicht später noch mal zu.

00:04:00: Und dann fehlen einige Sachen zum Beispiel die kompletten KI Funktion also die KI die Adobe in Photoshop integriert Die läuft eben auf den Adobe Server das sind Clouddienste Da hat man eine schwebende Leiste da kann man prompt eingeben und ja hinter Photocraft steckt halt überhaupt kein Backend, also logischerweise keine KI-Infrastruktur.

00:04:22: Deswegen fehlt das auch aber alles andere die Menüs, die Werkzeugleiste, die Paletten.

00:04:28: Das ist Photoshop bis aufs Haar nachempfunden und dass es auch das Einzige was man erst mal dazu sagen kann Die Menü sind alle da, die paletten sind alle Da Und die Werkzeugssymbole Sind alle da.

00:04:42: Ob die nun mit Funktionen hinterlegt sind?

00:04:45: Das ist eine ganz andere

00:04:46: Frage.

00:04:47: Konntest du jetzt natürlich nicht alles durchprobieren?

00:04:48: Ich habe nicht alle durchprobiert, ich hab einiges durchprobierend und da stößt man relativ schnell an Grenzen.

00:04:54: Also es gibt wahnsinnig viele Zahlen.

00:04:57: die ändern sich auch.

00:04:58: Ich weiß gar nicht ob's schon Updates gegeben hat.

00:05:01: Ich hab mal kurz auf der Webseite geguckt.

00:05:02: das steht immer noch pre-alpha und so also vorläufig vorläufe.

00:05:08: kommen wir vielleicht auch noch mal dazu, was sich dann daraus ergibt für die Zukunft.

00:05:12: Aber der jetzige Stand ist erstmal der einzige den man tatsächlich nachprüfen kann.

00:05:17: alles andere sind naja muss da in die zukunft zeigen.

00:05:21: aber da können wir jetzt nichts drüber sagen.

00:05:22: wir können etwas darüber sagen was jetzt da is und das ist erst einmal einen Haufen von Menüs von denen ein Bruchteil mit tatsächlichen Funktionen hinterlegt sind die auch das tun was sie versprechen.

00:05:35: also Bei der Typografie gibt es Probleme, bei den Pinselstrichen gibt's Probleme.

00:05:40: Bei der Interpretation von Photoshop-Dateien gibts teilweise Probleme.

00:05:46: Etliches funktioniert wahnsinnig gut und als Konzeptstudio ist das erstmal wahnsinnigt interessant.

00:05:54: Als produktives Tool... Muss man das alles ein bisschen anders bewerten.

00:05:59: Also Photoshop ist ein Profitool, Talks für Profis erstmal?

00:06:02: nein auf gar keinen Fall.

00:06:03: ich glaube die kommen auch gar nicht auf die Idee so was einzusetzen.

00:06:07: Das sind eher Privatnutzer die halt einen Schnäppchen bittern beziehungsweise eine kostenlose Alternative und da kann man dann erst mal ein bisschen etwas mitmachen.

00:06:17: allerdings wie gesagt man stößt an Grenzen.

00:06:20: Ich habe eine Photoshop Datei geöffnet und gleich wieder gespeichert und Photoshop konnte die nicht mehr lesen.

00:06:27: Also bei ganz einfachen Dateien eine Bildebene, noch eine Bildebene, eine Einstellungsebene.

00:06:33: Da funktioniert das noch wenn es komplexer wird mit ebenen Gruppen verschiedenen Schriftebenen verschachtelten Ebenenkonstruktionen wo sich dann ein Stellungsebene nur auf die darunter liegende Ebene Beziehen ebenen Gruppen mit Masken etc.

00:06:49: Also es gibt irgendwie, ich glaube, hundertsiebzig verschiedene Marker für Fotoshop-Dokumente und hundertzwanzig davon oder so bildet Photocraft ab?

00:06:59: nage mich nicht auf die Zahlen fest.

00:07:01: Es gibt wahnsinnig viele Statistiken, und hier hab ich jetzt nicht alle im Kopf.

00:07:04: Das

00:07:04: entwickelt sich ja auch.

00:07:05: Aber da sind wir mittlerweile beim Thema Zukunftspognose.

00:07:11: entwickelt sich das?

00:07:12: Ich weiß es nicht!

00:07:13: Das muss der beweisen, dass er das weiterentwickelt aber... ...das ist erstmal nicht gesetzt.

00:07:18: Ich kann erst mal nur den Ist-Zustand bewerten Und der ist eben Die Photoshop Datei war danach nicht mehr Die war kaputt.

00:07:26: Nicht mehr, genau die war kaput einfach und es werden auch nicht alle Dinge korrekt interpretiert.

00:07:32: also... Das

00:07:33: Schriftarten oder so?

00:07:34: dann glaube ich

00:07:34: ne?

00:07:34: Naja die Schriftaten.

00:07:36: das ist eine interessante Frage ob die auf welche schriftarten das Programm dann überhaupt zugreift.

00:07:46: Also die naheliegende Antwort wäre die System-Schriftarten habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.

00:07:54: Oder werden die in Photoshop Dateien eingebettet?

00:07:57: Nee, ich kann mich nicht glauben.

00:07:58: Also man braucht ja Lizenzen für Schrift Dateien.

00:08:01: Das weiß ich jetzt nicht genau.

00:08:02: aber zum Beispiel eben Effekte also eben in Effekten.

00:08:05: es gibt eben die Effektfilter Die werden dann in die Pixel eingebanken das ist dann kein Problem.

00:08:10: Aber es gibt auch Effekti die werden live angewendet die sozusagen sogenannten ebenden Stile und die sind dann Nicht alle interpretiert worden.

00:08:22: Ja Und es gibt eben auch Verknüpfung untereinander.

00:08:26: Es gibt irgendwie Einstellungspaletten, wo man dann irgendwie Dinge einträgt die sich dann woanders materialisieren sollen.

00:08:33: ob diese Verknüpfungen innerhalb des Programms alle hergestellt sind das ist auch so eine Frage.

00:08:39: Ja Also das eine ist die Oberfläche, die ganzen Menüs.

00:08:44: Das kann man eben mit diesem Vibecoding-Ansatz relativ schnell nachbilden.

00:08:49: Man guckt sich eben die Software an und man stellt das Gerüst erst mal her.

00:08:53: Das ist relativ einfach.

00:08:54: Die Funktion dahinter wie diese einzelnen Werkzeuge implementiert sind, das ist eben ne ganz andere Sache.

00:09:01: also dass es nicht so einfach nachvollziehbar wie welche Einträge hat das Bearbeitenmenü?

00:09:10: Man kann auf jeden Fall damit rumprobieren, aber wenn man jetzt schon komplexe Photoshop-Dateien hat oder so.

00:09:15: Die sollte man damit erst mal nicht bearbeiten, oder wenn dann nur als Kopie speichern.

00:09:20: Ja gut also das ganze Thema hat für mich zwei Ebenen.

00:09:24: Das eine ist eben dieses ganze Proof-Of-Concept Ding was es Vibecoding.

00:09:29: wie verändert das eventuell die Softwarelandschaft?

00:09:32: Was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen und so weiter.

00:09:35: Also sich das einfach mal als Momentaufnahme des gegenwärtigen Stands von künstlicher Intelligenz anzusehen und was man damit machen kann.

00:09:45: andere ist, finde ich darin eine kostenlose Alternative für kreative Programme.

00:09:52: Also diese beiden Fragestellungen müssen wir erstmal trennen.

00:09:55: und wo wir schon bei der kostenlosen Alternative sind das ist halt wahnsinnig reizvoll.

00:10:00: aber ich frage mich warum?

00:10:04: Weil zum Beispiel Affinity ist ne tolle Software für Bildbearbeitung, Vektografik.

00:10:12: Da muss man auch nur für die KI Zusatzfunktionen bezahlen.

00:10:16: Die können Adobe Dokumente öffnen und auch speichern, da stecken... ...auch Jahrzehnte lange Programmiererfahrung drin.

00:10:26: Also das stammt aus einem Programm, das hieß mal Photoplus

00:10:30: usw.,

00:10:31: Das hatten wir früher so auf CDs.

00:10:33: also das kenne ich seit zwei Tausend Fünf.

00:10:36: Das sind über zwanzig Jahre Software Erfahrung und diesen ausgereift.

00:10:40: Der PSD Also Photoshop, Import und Export.

00:10:44: Der ist überprüft weil die früher auch zahlende Kunden hatten oder immer noch haben.

00:10:50: Die eben darauf angewiesen sind uns verlangen und verlangen können dass das funktioniert.

00:10:54: Und da sind dann echte Programmierer rangegangen wenn er was nicht gestimmt hat haben gesagt okay das fixen wir.

00:11:01: Das ist in diesem Fall eben einfach nicht gegeben.

00:11:05: also denn der hat halt eine KI PSD-Dokumentation, die liegt offen.

00:11:11: Deswegen können das eben auch andere implementieren und das kann man auslesen.

00:11:15: Das kann eine KI auslese aber da ist eben keine Fehlerkorrektur drüber gegangen zumindest nicht in ausreichende Maße und deswegen ist das eben im Test auch schiefgegangen.

00:11:26: Aber Affinity kann das.

00:11:28: Coral Draw, Paint Shop Pro, Paint.net, GIMP, die können das alle.

00:11:33: also es gibt wahnsinnig viele kostenlose alternativen.

00:11:38: es gibt auch statt also eine Premiere pro Alternative die heißt Da Vinci Resolve.

00:11:42: die ist auch weitestgehend kostenlos nutzbar und das ist auch ein professionelles Programm.

00:11:47: Also warum soll ich dann so einen VIP gekodeten AI Slop mir auf die Festplatte holen und glauben dass sich damit ... professionell arbeiten kann.

00:11:57: Auch so Sachen wie... ... CMYK, Separation und Farbmanagement für Druckereien.

00:12:04: Ich gebe da was weiß ich einen ... ... Sechzig mal vierzig Acryl-Print in Auftrag der mich am Ende ein paar hundert Euro kostet.

00:12:14: Also warum soll ich dann mit ... ... so einem Missarbeiten und dann riskieren dass das schief geht?

00:12:22: Es gibt sehr viele Alternativen, die sind etabliert.

00:12:24: Die sehen vielleicht nicht ganz genau aus wie das teure Adobe Zeugs aber die haben halt eine Basis dahinter, die deutlich besser funktioniert.

00:12:32: von daher kann ich nur davon abraten damit tatsächlich produktiv zu arbeiten.

00:12:39: Also du siehst es eher als Beispiel dafür was mit Vibecoaling ... auch innerhalb von kurzer Zeit geht, also dass man das optisch sehr gut nachbildet und so.

00:12:49: Und

00:12:50: produktiv

00:12:51: nutzbar wird ist die Frage.

00:12:52: Genau!

00:12:53: Das finde ich eine sehr interessante Fragestellung... Was bedeutet das überhaupt für den Softwaremarkt?

00:13:02: Ich hab auch Adobe gefragt, mehrfach um die Stellungnahme gebeten.

00:13:05: Das haben natürlich andere Leute gemacht und eine Einschätzung oder eine Stellungnahmen, eine Reaktion von Adobe liegt da bisher nicht vor.

00:13:13: Okay.

00:13:13: Ich

00:13:13: weiß nicht genau ... Also ich mein, wenn man sich überhaupt dazu äußert ist das vielleicht schon ein Eingeständnis, dass man davon irgendwie so ein bisschen

00:13:20: gehört hat?

00:13:22: Wie wird das mit davon gehört hat?

00:13:23: Na

00:13:23: ja, gut gehört haben werden die davon.

00:13:26: Es wird an sie rangetragen aber dass man irgendwie davon beeinflusst angefasst betroffen ist vielleicht wissen die auch noch gar nicht wie Sie damit umgehen.

00:13:37: vielleicht werden rechtliche Schritte geprüft.

00:13:40: Das sind alles reine Spekulationen.

00:13:42: Aber anscheinend Vielleicht warten die auch dass es wieder vorbei zieht.

00:13:47: das kann auch sein Ja, ist auf jeden Fall... Also es interessant darüber zu spekulieren warum man sich dann dazu nicht äußert wo das Thema in allen Gassen diskutiert wird.

00:14:03: Dann nochmal kurz zu Lightroom.

00:14:05: da hast du dir ja auch den Klon davon angeguckt?

00:14:08: Das war glaube ich sogar noch ein bisschen ... schlechter die Erfahrung als mit dem Photoshop-Clone, oder?

00:14:13: Naja also zunächst mal ist Lightroom im Prinzip ein Cloudtool.

00:14:16: Das ist hier natürlich schonmal gar nicht gegeben.

00:14:20: Also man kann mit Lightroom mittlerweile auch Dateien lokal öffnen weil viele Nutzer sich auch zu Recht darüber beschwert haben dass sie quasi Cloudzwang damit eingekauft haben.

00:14:30: aber das geht schon mal gar nicht.

00:14:32: und die Bildinterpretationen die ist katastrophal.

00:14:37: Das da zeigt sich eben, man kann die Oberfläche nachbauen und auch die Menüs und so weiter dafür alles Einträge machen.

00:14:43: Und die Regler alle dahin basteln wo sie sein sollen.

00:14:47: aber Die die Engine die eben die raw Dateien interpretiert, die dieses relativ aufwendige D Demosaiking macht also wo eben aus diskreten roten grünen blauen Pixeln dann eben RGB-Pixel gemacht werden.

00:15:03: Also es sind sehr komplexe mathematische Verfahren, die da zum Tragen kommen auch das Bildrauschen zu reduzieren und so weiter.

00:15:14: Und dass ist eben nicht einfach so durch bloßes Ansehen nachzubauen offenbar.

00:15:20: Das ist wirklich schief gegangen.

00:15:22: also eine schlechte Raw Interpretationen, die habe ich auch bei den Billix Tools gesehen.

00:15:30: ist es eben auch eine Frage, also ein sixenvierzig Megapixel Raw oder mittlerweile gibt's noch weiter höhere auflösende Fotos.

00:15:39: Das dann eben im Arbeitsspeicher vorzuhalten und bei einem Zug an dem Regler nahezu in Echtzeit das Ergebnis zu zeigen.

00:15:45: Ich ändere die Belichtung und das sind dann nur aus, ich möchte sofort sehen was aufm Bildschirm passiert.

00:15:51: Das ist eben ganz und gar nicht gegeben.

00:15:53: Also das ist nicht mal mit einer leichten Verzögerung, sondern man muss den Regler erst loslassen, dann dauert es eine Sekunde, dann sieht man das Ergebnis... ...und so kann man überhaupt nicht

00:16:01: arbeiten.".

00:16:02: Ja

00:16:03: okay

00:16:04: also da ist noch mehr wirklich einfach nur so ne Kopie der Oberfläche und dahinter ist Watte oder so?

00:16:12: Ja

00:16:13: man weiß es.

00:16:14: Stahlwolle, Mabes!

00:16:17: Und also dass wir's eben schon kurz angesprochen die Logos sind rechtlich geschützt, dass sie die Bedienoberfläche von Photoshop und so weiter, die man ja irgendwie auch kennt.

00:16:29: Und mit Photoshop verbindet das sie das so einfach kopieren.

00:16:32: ist es erlaubt?

00:16:34: Naja ich bin jetzt kein Jurist und ich bin da auch nicht so tief eingestiegen.

00:16:39: Ich weiß nur, dass erst mal nicht verboten ist sich eine Software anzuschauen deren Funktionsweise nachzubauen.

00:16:48: Also du darfst nicht den Quellcode irgendwie dekompilieren oder so, ich glaube der liegt auch gar nicht vor.

00:16:52: Ich bin mir sehr sicher der liegt nicht vor.

00:16:54: also es ist ja keine Open Source.

00:16:57: Aber du darfest dir schon angucken wo sind die Menüs?

00:17:00: und das baue ich danach.

00:17:01: Es gibt natürlich Markenschutz.

00:17:04: also man darf's nicht Photoshop nennen.

00:17:05: man darf auch nicht dieses blaue PS-Logo verwenden.

00:17:10: Man darf sich aber Man darf sich schon angucken, wie es funktioniert.

00:17:13: Und die Dateispezifikationen liegen offen.

00:17:16: Das kann ja auch jeder Bildbetrachter XnView IrfanView

00:17:19: usw.,

00:17:21: oder MacOS Finder also die können alle Photoshop-Dateien anzeigen.

00:17:25: Also warum sollte eben nicht die Software das auch interpretieren dürfen?

00:17:28: Natürlich dürfen sie das.

00:17:31: Na ja, gewisse Sachen.

00:17:33: Also ich sag das schon es darf nicht Photoshop heißen aber der Import Dialog der heißt dann Camera Raw.

00:17:40: also ob das dann markenrechtlich geschützt ist weiß ich nicht wird Adobe entscheiden müssen.

00:17:44: die werden sich sicher genau überlegen ob sie da rechtlich gegen vorgehen oder ob das so ähnlich wie mit dem AfD Verbotsverfahren also ob dass dann eben schon eingestellt ist dass man keine andere Hand habe hat.

00:17:56: vielleicht denkt sich Adobe auch das ist jetzt nicht wert ist eh keine Konkurrenz.

00:18:03: Also könnte sein, dass dann eine Überlegung ist.

00:18:07: irgendwie das gibt dem Ganzen noch Aufwind wenn man rechtlich dagegen vorgeht.

00:18:13: Publicity

00:18:14: ist ja auch Publicity?

00:18:15: Ja genau also wie gesagt ich bin kein Jurist Ich kann es nicht.

00:18:22: abschließend sagen wird man dann sehen ob da jemand gegenvorgeht.

00:18:28: Ich finde es schon grenzwertig, eine Software nachzubauen die exakt genauso aussieht.

00:18:33: Aber da gab's auch schon andere Fotopie ist so ein Beispiel.

00:18:35: das probiert auch... ...die Oberfläche von Photoshop recht weitgehend und diesen bisher anscheinend nicht... Also zum Nicht abgemahnt worden also.

00:18:46: Ja stimmt.

00:18:48: Und du hattest ja gesagt Adobe Software ist nicht Open Source aber die von ArtCraft isst ja Open Source.

00:18:53: Also da kann jeder der der Ahnung von hat sich den Code ... angucken und da irgendwie auch ... ... Verbesserungsvorschläge einreichen und so.

00:19:05: Also erst mal finde ich das immer, also ich persönlich ... ... finde das irgendwie sehr fishy wenn das so eine ... ... Website auftaucht wo man sich Software runterladen ... ... und installieren kann

00:19:14: usw.,

00:19:15: aber... Da gucken tatsächlich ja gerade auch viele Leute drauf weil es eben so einen großen Namen hat und ... Ja, kann man das sicher nutzen sozusagen?

00:19:26: Aus seiner Sicht?

00:19:27: Ich bin Security-Experte, bin ich genauso wenig wie Jurist.

00:19:31: Also ich find's schon interessant wo du sagst man kann Verbesserungsvorschläge machen.

00:19:35: Ja

00:19:35: also das macht ja bei meinen Artikeln auch teilweise Leute dass sich Verbesserungsschläger einreichen aber umsetzen muss ich die dann und wenn es tatsächlich einen Einzelentwickler ist der dann ja innerhalb von wie lange ist das jetzt also von wenigen Wochen quasi Großteil der professionellen genutzten Anwendungen nachgebaut hat.

00:20:01: Also, andersrum im Heiseforum unter meinem Artikel war ganz oft der Hinweis das sind alles Pre-Alper-Versionen.

00:20:10: Das ist überhaupt nicht vergleichbar und irgendjemand hat irgendwo im Netz gesagt eine professionelle Software aufzubauen dauert zehn Jahre.

00:20:19: Das is ein Richtwert!

00:20:20: Photoshop ist in den Achtzigern entstanden.

00:20:23: Ich glaube, die erste Version ist neunundachtzig-neunzig irgendwie rausgekommen.

00:20:28: Also wer das ein Mensch hätte dieser schon graue Haare Und da stecken eben große Teams dahinter.

00:20:36: und dass es jetzt mehr oder weniger Einzelentwickler der jetzt irgendwie drei Zehn Programme hat Die sollt ihr jetzt alle warten?

00:20:43: Da sollte jetzt irgendwie hundert Prozent Funktionsumfang herstellen und dann auch noch die nötige Qualität, das sehe ich irgendwie nicht.

00:20:52: Und dass alles kostenlos?

00:20:54: Also ... Das sehe ich nicht kommen!

00:20:57: Ich habe dieses Wörtchen noch... ... vermieden, dass ich ganz oft gelesen habe.

00:21:02: Ist noch nicht implementiert, funktioniert noch nicht richtig?

00:21:05: Naja das impliziert ja irgendwie, dass sich das noch ändert.

00:21:09: und ich sehe nicht, dass es sich das ändert.

00:21:10: vielleicht ist das jetzt, genießt ja einfach seine fünfzehn Minuten Fame... ...und kriegt dann einen tollen Job by Anthropic!

00:21:16: Und das war's da mit dem Projekt.

00:21:17: Bist du Werbung

00:21:18: für

00:21:18: Gott

00:21:18: gemacht?

00:21:19: Ja also von daher würde ich auch vor zu großem Hoffnung warnen,... ...dass sich das alles irgendwie einrenkt und dass es alles gut wird.

00:21:27: Und jetzt habe ich die Frage, glaube ich wieder vergessen.

00:21:29: Es

00:21:29: ging um Sicherheit, da bist du in der Sekretar.

00:21:35: Eine Frage wäre auch noch zum Geschäftsmodell gewesen.

00:21:37: Ich meine, der verballert ziemlich viele Token auf diesen Vibecoding mit Claude... um sich die Kündigungsgebühren von Adobe zu sparen oder so.

00:21:48: Warum macht er das?

00:21:49: Also warum investiert ihr das, was...

00:21:52: Na ja also aktuell ist da gerade der meist diskutierte Software-Entwickler weltweit würde ich mal sagen und das ist ja bestimmt auch ein Wert.

00:22:00: Also der sich bestimmt auch finanziell irgendwie, also der sich bestimmt auch zu Geld machen lässt wie gesagt vielleicht kriegt er dann einfach irgendwann ganz tollen Job Und dann hätte sich das bestimmt schon mal gelohnt.

00:22:13: Außerdem hat er eben bewiesen, was alles so geht.

00:22:16: Also dass ein einzelner Mensch innerhalb von zehn Tagen sieben professionelle Programme nachbauen kann.

00:22:23: im Alleingang wenn auch nicht perfekt, also wie gesagt man nicht empfehlen kann damit produktiv zu nutzen ist es doch beeindruckend was da geht.

00:22:34: Also wenigstens das Grundgerüst, sondern Software ist quasi über Nacht entstanden.

00:22:40: Das nötigt mir schon großen Respekt ab bei einem flapsigen Lestern über diese Sachen.

00:22:46: aber das ist so eine Sache.

00:22:48: die hätte früher für ein einzelnes Programm Jahre gedauert und naher Jahre.

00:22:52: ich weiß nicht will mich da jetzt keine zahlen Aber es hätte deutlich länger gedaubert und deutlich mehr Personal erfordert.

00:23:00: vermutlich Und das kann man jetzt mal einfach so Keine Ahnung.

00:23:06: Das gebe ich halt der KI und die baut mir das dann, also dass ist schon echt beeindruckend und es zeigt, dass wir in anderen Zeiten leben.

00:23:12: Dass da die Hürde zwischen oder der Graben zwischen professioneller Software und und ich als Einzelkämpfer eben viel kleiner geworden ist.

00:23:23: Ja okay finde ich.

00:23:25: eigentlich habe ich noch was vergessen was zu sagen heute ist.

00:23:31: Sonst wäre

00:23:32: das ein ganz gutes Schlusswort gefunden.

00:23:37: Das hat ja auch eine gewisse Bedeutung für Firmen, für Nutzer.

00:23:42: Die eben dann vielleicht brauchen die gar kein komplettes Photoshop?

00:23:46: Also vielleicht habe ich einen ganz speziellen Use Case oder Excel zum Beispiel.

00:23:50: Excel ist wahnsinnig mächtig!

00:23:51: Ich hab irgendwann mal gelernt ein Bruchteil von Excel zu benutzen und davon habe ich ein Bruchtteil behalten.

00:23:56: also ich kann vielleicht Null Komma Eins Prozent von Excel bedienen und den brauche ich aber wirklich.

00:24:01: Ich benutze Excel eigentlich nur um die Tabellen für meine CD Artikel zu erstellen.

00:24:06: da nicht mal groß mit.

00:24:08: Also warum soll ich dann Microsoft so ein Tool wie Excel abkaufen?

00:24:12: Ich könnte mir auch was Vibecoden, was einfach meinen speziellen Use-Case abbildet nämlich irgendwie relativ einfache Tabellen zu bauen, ein bisschen Texte formatieren oder was weiß ich und dann habe ich mein Tool.

00:24:24: das kann ich dann im Unternehmen einsetzen und sparen eine ganze Menge Lizenzgebühren die ich ansonsten an Microsoft überweisen würde.

00:24:32: also da steckt schon auch eine große Chance drin.

00:24:35: Nur eben, ja.

00:24:37: Keine Ahnung und das zeigt eben dass dieses Projekt eben doch sehr interessant ist weil es Möglichkeiten aufzeigt.

00:24:48: also mich haben wahnsinnig viele Leser angeschrieben irgendwie schaut auch nach draußen die mir alle ihre Ja ihre Vibecoding Projekte vorgestellt haben.

00:24:59: Die kann ich jetzt nicht alle verarbeiten.

00:25:00: Ich habe dann gesagt danke für das Interesse interessantes Projekt Das ist einfach wahnsinnig viel Zeug, aber so viel Resonanz.

00:25:08: Bekomme ich echt selten auf so ein Artikel.

00:25:10: und das zeigt auch dass sehr viele Leute wahnsinnige Ideen haben diese Ideen produktiv umsetzen und dann eben nicht sowas machen wie ja Ich baue jetzt das und das nach mehr oder weniger uninteressant weil so warum sollte ich irgendwie die Pinsel Engine von Photoshop nachbauen wenn ich die auch bei Photoshop abonnieren kann?

00:25:28: also Aber Und auf meinen Bedarf zugeschnitten mir irgendwie das Tool mit einem relativ begrenzten Funktionsumfang selber zu bauen.

00:25:40: Das ist wiederum eine hochinteressante Sache und da können sich vielleicht die großen Konzerne wie Adobe und Microsoft tatsächlich warm anziehen, weil die dann eben nicht mehr ihre Standards verkaufen, weil sehr viele Leute dann eben ihre ganz speziellen Dinge selber bauen.

00:25:59: Ja, wir sind gespannt wie das weitergeht.

00:26:01: Auch ob sich das ArtCraft-Projekt noch weiterentwickelt.

00:26:04: Da bin ich sehr entspannt!

00:26:05: Da habe ich eine Prognose aus... Ich wollte ja nicht in die Zukunft gucken aber ich bin wirklich skeptisch.

00:26:10: Ja der hat ja also am Anfang halt dann auch so gesagt, ja in einem Monat haben wir hundert Prozent Funktionsgleichheit und dann so ah nee vielleicht dauern die neuneinzig Prozent doch ein paar Monate?

00:26:19: Naja er sagt einen Monat, aber der eigene Fahrplan spricht schon von mehreren Monaten.

00:26:24: Er hat das

00:26:24: auch mit dem einen Monatsbegründet.

00:26:27: Also

00:26:28: bei mehreren Monaten ist man jetzt was immer noch natürlich viel schneller wäre als so ein Programm bisher gedauert hat, bis es fertig war.

00:26:35: Aber gut das sehen wir dann in paar Monaten ob es fertig

00:26:38: ist.

00:26:38: Naja und da sind eben auch diese ganzen Verfahren die man in der Softwareentwicklung so hat überhaupt nicht berücksichtigt.

00:26:47: Der hatte halt seine Sachen rausgehauen und irgendwie online gestellt aber er hat keinen Fahrplan.

00:26:52: Da gibt's irgendwie kein Wahrscheinlich kein Fahrplan, wie die Softwareentwicklung jetzt weitergehen soll.

00:27:00: Weil das eben überhaupt nicht die Idee ist da eine Softwarefirma aufzubauen.

00:27:05: und ja... Das ist auch irgendwie ein interessantes Feld.

00:27:11: Wie erstelle ich eigentlich Software per Vibecoding?

00:27:14: Weil viele machen erstmal ihren Prototyp und wissen dann nicht weiter.

00:27:18: Und es gibt Argumentaturen, die nehmen da Geld für, die unterstützen dabei so einen vibe gekodeten Prototypen in echte Software zu überführen.

00:27:28: Eben solche Sachen zu klären wie wir halt die Standards ein, wie stelle ich Kompatibilität her?

00:27:33: Wie stelle Ich auch mehr Security her?

00:27:38: also wie halte ich Richtlinien ein auch gesetzliche da gibt es ja auch Rahmenvorgaben.

00:27:44: wie mache ich eben meinen Prototypem so fit dass er für den produktiven Einsatz taugt?

00:27:50: Dafür wird viel Geld bezahlt, das ist eben dann auch eine andere Frage als mal eben schnellen Schnapper mal eben was umsonst.

00:27:57: Sondern da geht es eben na ja bei der Software Nutzung geht man benutzt Software mit Daten.

00:28:03: also das ist dann eben nicht einfach.

00:28:05: so sollte man nicht lapid auf alles mögliche loslassen sondern sich im genau angucken welches software man nutzt.

00:28:12: und dass ist dann wiederum Ja, da muss man Profis ranlassen.

00:28:18: Also dann muss man eventuell auch Geld in die Hand nehmen.

00:28:21: also das... So einfach ist es dann eben doch nicht.

00:28:27: Mehr zum Thema Artcraft, Photoshop und Co.

00:28:30: Liste in der CT-Dreihundzwanzig, Zwei-Tonzechsundzwanzig und auch online.

00:28:34: Das gedruckte Heft erscheint sogar parallel zu dieser Podcastfolge passenderweise.

00:28:39: Schaut unbedingt mal rein am Kiosk oder so.

00:28:41: Und alternativ gibt es das digitale Heft natürlich In der CT App und auf ct.de und auf heise Online findet ihr die Artikel sowieso.

00:28:48: verlinken wir euch dann natürlich auch.

00:28:50: Und wenn ihr Fragen oder Feedback zufolge habt, dann meldet euch gerne per E-Mail an ablinketct.de Oder auch im Heiseforum oder bei YouTube.

00:28:58: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und vielen Dank André, dass du heute hier warst und erzählt hast

00:29:04: von deinem Akku... Ich bin ja auch für die Gelegenheit da drüber zu reden.

00:29:06: Ja,

00:29:07: gerne!

00:29:08: Und euch da draußen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal!