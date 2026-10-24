Foldables: iPhone Duo, Galaxy Z Fold & Co. | c’t uplink

00:00:00: Heute im CTA-Bling teure, faltbare Handys.

00:00:08: Ja moin und hallo zum CTA Bling.

00:00:10: heute reden wir mal über Foldables also high end Smartphones die ein wie auch immer geartetes Faltbares Display haben.

00:00:17: denn in den letzten Wochen Monaten kam ja etliche Neuvorstellungen Auch und vor allem von Apple Und ja außerdem danach reden war noch ein bisschen über die sonstigen High End Geräte Die nicht faltbar sind die auch vorgestellt wurden.

00:00:30: Ja, zu dem Thema spreche ich heute mit meinem Kollegen Steffen Hergitt.

00:00:33: Moin Steffen!

00:00:34: Hallo Mal als Einstiegsfrage.

00:00:37: Apple hat jetzt, ich glaube sieben Jahre nach Samsung ist es das erste mal ein Foldable rausgebracht.

00:00:43: Warum haben die so lange gebraucht?

00:00:45: Tatsächlich sieben jahre Das verflickste siebte Jahr.

00:00:49: Man hat den Eindruck und ich glaub damit ist auch Apple einigermaßen offensiv umgegangen Dass man erst mal warten wollte, dass die anderen die Fehler machen.

00:00:58: Die bei so einer neuen Gerätekategorie einfach automatisch passieren weil er da Bauteile dabei waren flexible Pendels, Scharniere und auch dann die ganzen Verbindungen von diesen zwei Gehäuse hälften wo man davon ausgehen konnte.

00:01:14: das wird bei den ersten zwei Generationen vielleicht noch ein bisschen hakeln Und Apple wartet da ja auch ganz gerne mal ... steigt dann erst später in den Zug ein, wenn er schon irgendwie so'n bisschen... ... verlässlicher Wert.

00:01:27: Lieber die anderen erstmal die Fehler machen lassen und

00:01:30: sozusagen?

00:01:31: Also ich glaube es gibt Produkte und Produktkategorien wo das vielleicht mehr Vorteile bringt,... ...wenn man schnell dabei ist und irgendwie dann auch die Kunden so'nn bisschen... ....in sein System vielleicht rein holt und so.

00:01:46: aber bei einem Smartphone ist das glaub ich auch nicht so.

00:01:49: also Ich glaube nicht, dass es episurisige Nachteile gebracht hat jetzt so spät dran zu sein.

00:01:55: Auch weil der Markt ja auch nach diesen sieben Jahren die foldable Nische immer noch relativ klein ist, wie sie etabliert und die werden auch gekauft.

00:02:03: in manchen Gegenden auf der Welt mehr als bei uns aber ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie die Hälfte des Marktes oder sowas.

00:02:10: Es ist schon eine sehr kleine Nische.

00:02:12: Mein Eindruck ist, Die beliebteren Geräte, zumindest bei Samsung die Flip sind.

00:02:19: Also diese quasi wie so ein klassisches von vor zwanzig Jahren, so ein Club-Handy?

00:02:23: Genau das war auch lange so denn glaube bis zwanzi, dreinzwanzi oder vierhnzwanzig hat vor allem Samsung weil sie halt beide Formate angeboten haben.

00:02:35: Haben die mehr Flips verkauft und Motorola zum Beispiel hat nur diesen Flip Faktor gemacht und die haben jetzt zum ersten mal auch ein großes... rausgebracht.

00:02:46: Das hat sich so ein bisschen gedreht, ehrlich gesagt also diese... Man könnte auch sagen Samsung hatte jetzt auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt.

00:02:52: das neue Flip ist quasi das alte Flip und das davor war auch... Ja da war das Scharnier und sowas neu aber dann stand nicht so im Fokus wie die großen Und das scheint auch bei den Kunden so zu sein.

00:03:10: So wie ich das den Eindruck hab, experimentiert man ja auch mehr mit anderen Formaten irgendwie.

00:03:16: Also die bei Samsung zum Beispiel, ich korreere mich bin nicht ganz im Thema jetzt selber, es gibt ja zwei foldbare also zwei Fold Geräte und das eine hat mehr so ein vier zu drei Format?

00:03:30: Genau!

00:03:31: ist jetzt auch nicht hundertprozentig neu, es gab auch vorher schon vereinzelte Geräte die dieses Breitbreitere so ein bisschen kürzer und breiter als Format haben.

00:03:40: Das erste Pixel fold ging in die Richtung, das war nicht ganz so schmal, Oppo hatte mal eins dass sie dann so ein bißchen breit gebaut haben.

00:03:49: ich verstehe diesen Wechsel aber jetzt schon, da's wieder populäre wird nicht nur weil das iPhone Duo jetzt halt dieses Format hat und weil das ja auch schon relativ lange bekannt war Die Produktzüge sind aber länger.

00:04:01: Samsung hat damit ja jetzt nicht angefangen, als die Apple Leaks da waren.

00:04:07: Wenn du so ein Foldable aufklappst dann begrüßt dich zwar einen sehr großer Bildschirm, meistens so acht Zoll der ist aber halt ziemlich quadratisch und ehrlicherweise für die ganzen Medienformate Bilder, Filme und so ist ja nicht unbedingt Quadrat das beste Format.

00:04:28: Also klar, da kann man dann zum Beispiel zwei zwei Apps nebeneinander machen die dann in einem Format sind wie sie auf einem normalen Smartphone aussehen.

00:04:36: Das hat schon auch Vorteile.

00:04:37: aber wenn man so ein vier zu drei dann quasi in so einen Querformat hat geht das schon eher in die Richtung von einem kleinen Tablet und hast du schon bisschen mehr Spaß dabei manchmal?

00:04:48: Ja es wäre so Ersatz fürs iPad Mini im Zweifelsfall denn.

00:04:51: Durchaus!

00:04:56: Samsung ist halt jetzt der auf den man immer wieder zurück kommen wird, weil sie auch zusammen mit Huawei Global die meisten Fold übers verkaufen.

00:05:03: Hier natürlich Samsung viel mehr, weil Huawei keine große Rolle spielt.

00:05:08: Aber die haben das ganz kleine Flip Format nach wie vor und Sie haben mal diese zwei großen Fold-Formate in des schmaleres, hat das Ultra und das Fold Acht ist eben in diesem Passportformat gehalten.

00:05:20: Das heißt du hast da die maximale Auswahlmöglichkeit.

00:05:22: was du haben willst, das bieten sie dir ja auch an.

00:05:24: so Bei Apple gibt es nur dieses breite Format.

00:05:28: Die haben das aber auch mit viel Nachdenken so gebaut, unter anderem weil das Format des äußeren Displays, des kleineren ist halt genau die Hälfte von dem mittleren.

00:05:41: Das ist wie bei einem Dienervierblatt.

00:05:43: Wenn du das fährst, dann ist es Diener V und da ist das exakt das gleiche Gästenverhältnis.

00:05:47: ... beim Umschalten von den App-Ansichten und sowas leichter.

00:05:52: Eins zu Wurzel aus zwei, glaube ich ist das ne?

00:05:54: In meinem Seitenverhältnis dann ... ... theoretisch.

00:05:58: Also zumindest ist es bei ...

00:06:00: Ja!

00:06:00: Bei DIN A four A fünf und so.

00:06:02: deshalb kriegste man halt immer ... ... in das gleiche Seitenformat ja.

00:06:06: Genau.

00:06:07: Und so hat eben Apple das auch gestaltet.

00:06:09: Ja... ... ja und Google hat ja auch eins mit der Pixel elf Serie vorgestellt.

00:06:16: aber bei den Google habe ich immer den Eindruck Will die jemand haben?

00:06:24: Ja, die will bestimmt auch jemand haben.

00:06:27: Die Pixels insgesamt sind glaube ich immer noch nicht vom Marktanteil da wo Gulsigen hätte und die Pixelphotes sind garantiert die Pixel sie sich am schlechtesten verkaufen.

00:06:38: Jetzt bei der Elverserie war ich da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht weil das schon sehr kleiner Schritt Das Design ist jetzt eine, aber irgendwie von diesem Ganzen.

00:06:50: Wenn sich das Gerät fast so anfühlt wie das im Jahr davor und auch irgendwie Zentrales Merkmal bei vielen Foldables ist ja das Scharnier und ob da ein dicker Knick in der Mitte ist oder was?

00:07:02: Und da sind andere Hersteller doch schon sagen wir ein zwei Generationen vor Google gefühlt und haben dann eben nicht so ne fette Falte da in der.

00:07:13: Ich fand es ein sehr konservativen Sprung, wenn wir mal höflich sind.

00:07:21: Weil der Prozessorleistungen ja oft ähnlich bei Google ist, dass sie eher so auf dem Level der Vorvorgänger sind.

00:07:28: oder bei anderen Ermittlungen?

00:07:29: Ich

00:07:29: würde sagen ihr der Vor-Vorgänger

00:07:31: schon.

00:07:32: Es ist jetzt auch nicht so das neue Pixel Fold jetzt irgendwie schlechtes Telefon ist.

00:07:38: aber ich finde bei diesen Preisen die sich rund um zweitausend Euro meistens bewegen... ... und auch noch höher gehen können, je nach Speicher.

00:07:47: Boah, jetzt schon hier und da vielleicht ein bisschen mehr.

00:07:50: Wo liegt das Apple im Vergleich dann preislich?

00:07:53: Das beginnt in Deutschland bei two-tausend-einhundertneunundneuenzig glaube ich also schon eher teuer... aber jetzt auch nicht überbordenteuer.

00:08:06: Applepreise sind halt hoch.

00:08:07: ne!

00:08:10: Ich hätte mich nicht total gewundert wenn es noch teurer geworden wäre.

00:08:14: Ja, ich dachte auch.

00:08:15: Also es ist jetzt nicht so viel teurer als die Samsung, ne?

00:08:18: Genau!

00:08:19: Die Samsung gibt's glaube ich für das Ultra bei ... ...

00:08:23: ja,

00:08:23: aber mit mehr Speicher wirds dann natürlich noch mal eine ganze Ecke mehr.

00:08:28: Und wie hat Apple das mit dem Knick gelöst?

00:08:31: also was ich am Rande mitbekommen habe ist dass man den Knick wohl deutlich weniger sehen kann.

00:08:37: Genau da haben sie einen ganz cleveren Schachzug gemacht und zwar haben Sie da eine Matte-Displayoberfläche benutzt.

00:08:47: Du weißt ja, wenn du so ein mattes Display hast, das reflektiert das Licht halt wieder und du siehst halt so kleine Unebenheiten die auf so einer reflektierenden Fläche sofort auffallen, siehst du da einfach nicht?

00:09:02: Wenn du aber genau hinguckst dann siehst wir es natürlich schon und das ist bei allen anderen eigentlich auch so... Und auch du merkst auch so bisschen wie du mit dem Finger da hattest und dir mit fühlst ... Aber es ist schon gut gelungen!

00:09:12: Also im Vergleich mit anderen Fohle wird's.

00:09:17: Was immer ganz interessant ist, wenn ich als jemand der die Geräte teste, dich kriege ja dann auch öfters Neue.

00:09:23: Jemand, der sich eins kauft, wird sich ja nicht alle paar Monate neu kaufen hoffentlich.

00:09:28: und wenn du die Dinger aus der Packung nehmst, sie sind in aller Regel werden die aufgeklappt geliefert.

00:09:34: Dann holt es dir aus dieser Schachtel, denkst du war cool?

00:09:38: Da ist ja kaum eine Falte zu sehen.

00:09:40: Und da benutzt du das drei, vier, fünf Tage und dann ist die aber schon

00:09:44: mehr zurück.

00:09:45: Also in diesem... Ich habe es noch nie zusammengeklappt, Modus sieht das schon nochmal beeindruckender aus.

00:09:51: Und Apple hat das echt gut hinbekommen.

00:09:53: also Scharnier fand ich für als erster Versuch.

00:09:58: Das wird natürlich nicht ihr erster Verursuch intern Aber es ist jedenfalls der erste Versuch den sie verkaufen.

00:10:05: Das fand ich hat schon sehr guten Eindruck gemacht, es schnappt auch so schön.

00:10:08: Es machte so ein sattes Geräusch beim Zumachen das spielte alles dann so mit rein.

00:10:13: da sind natürlich eigentlich eine Kleinigkeit kann mir egal sein was für einen Geräusche macht aber man kennt das vielleicht von Autodür.

00:10:20: ja genau da gibt's ja Sound Designs in der Wissenschaft die Türen klangtechnisch zu optimieren

00:10:26: und wenn das sich... irgendwie langlebig und sinnvoll anfühlt.

00:10:32: Und dann schnappt er so ein bisschen zu, ... ... und dann hast du noch diese Matte Oberfläche, ... … hat noch eine schöne Animation dabei beim Aufmachen, dass es so ein bissel durchscheinend aussieht.

00:10:40: Man merkt schon das ist halt dieser polished look von Apple, ne?

00:10:45: Also da haben sie sich schon ganz gut drauf.

00:10:47: Das muss man hierhin lassen.

00:10:49: Eine spannende Frage ist ja immer die Langzeitstabilität dieser Displays.

00:10:53: Gibt's da inzwischen mehr Erfahrung?

00:10:56: Also die sind auf jeden Fall... langlebiger und stabiler geworden.

00:11:00: Die Hersteller sprechen da gerne von, weiß ich nicht.

00:11:02: wir können die Hundertfünfzig-Zweihunderttausendmal falten um zu überleben das?

00:11:07: Das ist natürlich auch echt viel.

00:11:10: Keine Ahnung wenn du das fünfzig mal am Tag auf und zumaßt, wenn es unbedingt sein muss aber es gibt ja noch ein vorderes Display was man immer wieder für schnelle Sachen benutzt.

00:11:20: dann muss man das vielleicht gar nicht so oft tun Aber von diesen Zahlen kannst Du das schon sehr lange verwenden.

00:11:25: Man liest schon, aber auch immer noch in Foren.

00:11:29: In irgendwie bei den Herstellern oder Reddit oder sowas die gehen schon immer noch kaputt und die gehen auch gerne mal vielleicht nach zwei drei Jahren.

00:11:41: wir haben auch Kollegen hier in der Redaktion bei denen ist das passiert

00:11:45: genau

00:11:45: dann kaputt wenn man es eigentlich nicht mehr haben möchte garantiemäßig weil man darf das halt schon Eine sehr dünne Schicht dieses OLED Display, was das immer ist.

00:11:59: Und es wird eben immer an derselben Stelle gebogen jedes einzelne Mal und irgendwann ist dann vielleicht doch zu viel

00:12:07: Materialerbühnung.

00:12:09: Ja, also wie gesagt ist viel besser geworden.

00:12:11: Am Anfang diese ersten Foldables sind ja reihenweise sofort kaputt gegangen und irgendwelche Beschichtungen haben sich gelöst auf dieses Schutz.

00:12:18: Ja die haben sie Leute doch abgezogen irgendwie bei dem Samsung bei dem Ersten.

00:12:23: Genau was wir

00:12:23: dachten das ist halt so eine Schutzfolie.

00:12:26: Und die

00:12:26: will ich nicht.

00:12:27: Das ist aber ja es ist ein Schutz und das ist auch ne Folie aber es ist auch integraler Bestandteil dieser mehrschichtigen Displays und da haben Sie ja abgemacht und warst kaputt.

00:12:38: Ja, das ist echt ein bisschen traurig.

00:12:39: Also kaufst du das Teil nix?

00:12:41: Oh schön!

00:12:42: Ausbacken, Folie abmachen...

00:12:44: Ja also ich glaube nach dem einen Modell wo das mehrfach passiert ist.

00:12:48: am Anfang waren auch sehr große Sticker da immer.

00:12:52: Hier nicht

00:12:52: und so.

00:12:53: Das hat sich auch schnell wieder gelegt meine ich.

00:12:58: Aber ja man is halt eigentlich immer froh gerade bei so Geräten die ... die du doch ganz schön ran nimmst so, ne?

00:13:06: Die in der Tasche stecken.

00:13:07: In der Hosentasche auf dem Tisch liegen irgendwo vielleicht mal runterfallen... Ist man eigentlich froh über alles was sich hier nicht bewegt.

00:13:14: Was kein mechanisches Ding ist so.

00:13:17: Ich erinnere mich noch an die Telefone, die dann rauskam mit so ausfahrbaren Kameras und sowas.

00:13:22: Ja.

00:13:23: Nimmer lacht

00:13:23: es schon cool weil das sieht halt irgendwie cleaner aus.

00:13:26: Gleichzeitig ist wieder etwas, was irgendwie in dem Fall noch ein Motor meistens hatte und so.

00:13:30: Und ich dann wieder denke ja ist wieder was, was mir kaputt gehen kann!

00:13:33: Und wenn du halt einfach einen Scharnier in der Mitte hast, wo auch Leitungen durchlaufen müssen und dann noch ein Display drüber.

00:13:41: Ja, das hat eine potenzielle Fehler können.

00:13:43: Du hast wahrscheinlich auch zwei geteilten Akku in diesen Geräten?

00:13:46: Weil die Hälften sind ja immer gleich dick eigentlich.

00:13:50: Also das habe ich noch keine anderen Varianten gesehen.

00:13:53: Genau.

00:13:53: Die sind immer gleich Dick ausser dass sie bei dem einem Samsung Foldable drei Teile waren, bei denen man es zweimal offen zufalten konnte.

00:14:03: Ah, okay.

00:14:04: Warte mal!

00:14:04: Aber das ist noch nicht am Markt oder?

00:14:06: Doch,

00:14:06: das war am Markt aber nur sehr kurz und es gibt wohl auch keine direkten Pläne wieder neu zu aufzulegen.

00:14:14: Okay, das ging voll an mit... wann war das?

00:14:17: Das war im vergangenen Jahr.

00:14:20: Ja ok.

00:14:20: Ich

00:14:21: weiß gar nicht ob es in Deutschland ehrlicherweise offiziell verkauft worden ist.

00:14:24: Es war aber da.

00:14:26: Wie so ein Paar von

00:14:27: Weihnachten.

00:14:28: Klappklapp.

00:14:29: Da sind

00:14:30: natürlich dann ... dann hast du halt ja schon fast wirklich ein Tablet, das war glaube ich an die Zehntzoll groß.

00:14:37: Ja und vor allem hast du ja... ...dann eigentlich... Also der Display ist ja sehr, muss ja sehr komisch aufgebaut sein ne?

00:14:47: Du hast da eigentlich immer zu beiden Seiten auch einen sichtbares Display, nee.

00:14:53: Ne halt!

00:14:54: Du kannst es so bauen dass das...

00:14:56: Das eine Scharnier ist quasi höher.

00:14:57: Was ist das andere?

00:14:58: Hat

00:14:59: es dann die eine Hälfte in die Mitte und die andere oben drüber.

00:15:01: Ah, okay ich dachte dass es so zickzackartig gefaltet wird.

00:15:04: ne ok aber dann ja verstehe

00:15:08: Ja schon ich krieg's nicht mehr genau hin auf jeden Fall Das war glaube ich eher so ein Experiment.

00:15:15: Und aber das ist ein Experiment quasi was wir jetzt von diesem entstehenden Displayformat wenn du es aufgemacht hast In kleiner mit diesen breiten Fohle wirds fast haben.

00:15:26: Das war nicht vier zu drei, aber

00:15:27: das ist schon

00:15:28: so.

00:15:29: Geht in die Richtung?

00:15:29: Ja

00:15:30: und ja, die Akkus sind dann aufgeteilt auf die mehreren Gehäuse Teile.

00:15:35: Das ist hier auch nichts Schlimmes halt.

00:15:38: Aber da kann man den Platz oder die Fläche, die man hat ganz gut nutzen damit man das trotzdem noch einigermaßen dünn halten kann.

00:15:46: Bei Dünnen sind sie mittlerweile wirklich...

00:15:50: Da weiß ich noch dass die ersten Generationen relativ globig aussahen Und die ersten Generationen hatten, meine ich auch immer einen... Also die Hälften sind zusammengeklappt nicht komplett parallel.

00:16:02: Sondern du hast immer so ein kleines bisschen...

00:16:04: Das war wie so'n Keil.

00:16:07: Das ist schon länger Passier und also das sind eigentlich wenn du die geschlossen benutzt merkst du bei manchen gar nicht mal gleich dass es ein Follible ist weil von denen klar ist es ein bisschen schwerer.

00:16:22: aber Die sind jetzt nicht wesentlich dicker oder so.

00:16:25: Und die sind schon echt alltagstalkig geworden, wir macht es auch Spaß mittlerweile.

00:16:30: Die ersten konnte ich mir wirklich... Also natürlich benutzt sie dann im Test für ein paar Wochen im Eitag aber das hat mich nicht so abgeholt und mittlerweile holen's mich schon.

00:16:41: aber ehrlich gesagt ein bisschen.

00:16:44: Wie sind die Akkulaufzeiten?

00:16:47: Die sind voll in Ordnung.

00:16:48: Wir sind jetzt noch nicht überragend lange.

00:16:51: je nachdem zählt halt sehr viel davon ab Wie stark benutzt du das große Display, weil der Display ist halt

00:16:56: noch akku-fresser.

00:17:00: Aber für so Sachen unterwegs und sowas isst man dann doch meistens auf dem Vorderen... ...und dann ist es jetzt nicht großartig unterschiedlich.

00:17:09: Verstehe, ja.

00:17:13: Was Apple noch ein bisschen anders macht mit dem iPhone Duo was er jetzt auch erst auf den Markt kommt da können wir auch noch nicht richtig ... von echten Erfahrungen reden, weil es dann einfach noch nicht da ist.

00:17:24: Ich habe das jetzt zehn Minuten oder eine Viertelstunde in der Hand gehabt und dann

00:17:27: bin ich wieder

00:17:27: entrissen auf dem Event.

00:17:32: Sie haben zwei Kameras nur hinten drin.

00:17:35: andere machen das schon mit drei auch Xiaomi was die mehr oder weniger schamlos dieses Format nachgebaut haben obwohl oder gleichzeitig ausgebracht so man kann ja da nicht sagen nachgebaut.

00:17:48: Die haben drei Kameras dahinten drin.

00:17:52: Generell haben gerade chinesische Hersteller mittlerweile auch doch ziemlich aufwändige Kameras in diesen dünnen Geräten drin, also auch liegend eingebaute Teleskopzooms und so.

00:18:04: Da kennen die nix, das kriegen sie alles da unter.

00:18:07: Da gibt es schon noch ein bisschen Raum zum Optimieren bei Apple glaube ich.

00:18:13: Ja und bei den Pixels ist glaube ich auch so dass die Kameras nicht so die High End ... Module sind wie in den Elf Pro.

00:18:22: So knapp zum Beispiel.

00:18:26: Ja, Stichwort sonstiges Smartphones.

00:18:29: Es gibt ja nicht nur neue ... ... Foldables sondern bei Apple z.B auch die Pro.

00:18:35: Genau.

00:18:36: Wo ich mich ein bisschen gefragt habe wo sind jetzt normalen Geräte?

00:18:40: Ja das war, da hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht dass man dann gesagt hat wir legen nur die Pros neu auf und die Basismodelle kommen dann nicht vor gutem Frühjahr.

00:18:51: Ich glaube nicht, dass Apple ein ganzes Jahr mit den Basismodellen aussetzt.

00:18:57: Fand ich schon ungewöhnlich.

00:18:59: Andererseits wollte man eben Raum auch für das Duo haben was ja übrigens... ...ich bin mal gespannt wie oft Apple Foldables rausbringt weil das hat keine Modellbezeichnung.

00:19:09: Das ist ja nicht iPhone XIII Duo, das ist ja nur iPhone Duo.

00:19:13: Hat Google aber anfangs auch so gemacht?

00:19:15: Ich weiß, aber Apple hat es zum Beispiel bei dem iPhone Air auch gemacht, bei dem besonders dünnen und hat dann danach gesagt, euch glaubst

00:19:22: machen das doch nicht.

00:19:22: Lieber doch nicht!

00:19:24: Ich bin mal gespannt.

00:19:25: aber ja diesmal nur Pro-Modelle die auch bis auf neue Farben komplett aussehen wie die Pro- Modelle von letztem Jahr.

00:19:37: schon eher kleine Änderungen finde ich also ein paar technisch spannende schon Aber sonst nur Iterationen wie man das mittlerweile von Smartphones ja häufig kennt.

00:19:47: Was machen die dann anders?

00:19:48: Also klar, der

00:19:50: A-Zwanzig ist ein bisschen schneller.

00:19:55: Wie üblich.

00:19:57: Der ist etwas anders aufgebaut.

00:20:04: Auf dem Prozessor, also der Arbeitsprecher nicht mehr oben drüber, sondern er legt es jetzt seitlich davon.

00:20:09: Er braucht das Ganze ein bisschen mehr Fläche.

00:20:12: Eppe sagt aber, dass für die... Thermik besser, also können Sie die Hitze besser abführen.

00:20:17: Das ist ein neues Kühlsystem, das die hitzebedingte Drossel ein bisschen besser macht.

00:20:25: Im Test fand ich es jetzt nicht so überragend.

00:20:27: Die Unterschiede, die wir da gemessen haben, bis und schon immerhin.

00:20:31: Die Hauptkamera hat eine variable Blende bekommen.

00:20:37: Du kannst sie in vier Stufen verstellen.

00:20:41: zwischen F Größte die Offenblende und dann bis zur F-Vier kannst du die schließen.

00:20:49: Das kannst du das Telefon automatisch machen lassen, kannst aber auch manuell machen um eben bestimmten Bildlook zu bekommen beim Fotografieren.

00:20:58: Ja stichwort Schärfentiefe?

00:21:01: Genau!

00:21:01: Und wenn du die kleinere Blende nimmst ... ... abends oder in dunkleren Sachen fotografierst und hast irgendwie Lichtquellen helle, dann macht das so kleine Sterne.

00:21:13: Und sowas die so ein bisschen

00:21:14: von der offenen

00:21:15: Bände kommen vom geschlossenen.

00:21:18: Ja genau eben das Bokeh ist dann halt unterschiedlich stark ausgeprägt, der Fokusbereichs weiter.

00:21:24: Ja verstehe also.

00:21:26: ich glaube damit haben andere Hersteller auch schon experimentiert?

00:21:30: Auch

00:21:30: alle wieder bleiben lassen, ich kenne vor.

00:21:33: Ja und Sony hat glaub ich sogar mal bei einem Xperia Eins Modell, ein variablen Zoom eingebaut.

00:21:43: Auf einen sehr kleinen Bereich.

00:21:45: So ein

00:21:45: zu liegend eingebautes.

00:21:48: Das hat Apple jetzt nicht gemacht.

00:21:50: Ich finde es halt ganz nett mit dieser Blendengeschichte.

00:21:54: Man muss aber wenn man das manuell verstellen will... Du musst dann schon zwei-drei Mal extra drücken und so.

00:22:02: Bin mal gespannt wie viele Leute das machen gleichzeitig?

00:22:05: Gibt es ja schon eine Menge Leute die iPhones auch wegen der Kamera kaufen.

00:22:11: Und auch ist mein... Es ist vielleicht kein ambitioniertes Fotografieren, Fotografien aber es ist schon Leute, die sich Gedanken drüber machen wie will ich irgendwie ein Bild aufbauen und nicht immer nur... Ich drück zehn mal im Automatik-Modus

00:22:27: aus.

00:22:28: Ja gut.

00:22:28: Irgendwas

00:22:28: wird schon passieren halt.

00:22:30: Von daher versteht das schon dass man da sagt damit machen wir so ein bisschen was.

00:22:36: Ja, das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht im Test.

00:22:39: Ja und... ...auch die Pixel Elf sind ja gerade vor kurzem rausgekommen?

00:22:45: Genau.

00:22:48: Da war mein Eindruck... ...ja ich sah mich unterwältigt.

00:22:55: Etwas was sich bei meinem Pixel X Pro sehr gerne mag ist dieser Temperatursensor.

00:23:00: Den gibt's ja glaube ich seit dem Pixel Acht Pro.

00:23:03: Immer nur die Pro-Modelle

00:23:04: ...

00:23:05: aber man hat halt ein Thermometer, also einen Infrarot-Thermometer mit drin.

00:23:10: Genau das haben sie weggelassen.

00:23:12: und ja so wo ich dachte Schade wahrscheinlich wollte es keiner haben, aber...

00:23:17: Zum Grundsten des Highlight sondern... Also man könnte das Old School einfach als BenachrichtigungsLED bezeichnen ist natürlich ein bisschen größer dann kann so unterschiedliche Farbstufen darstellen wie ich sehe den Sinn da drinnen überhaupt nicht.

00:23:33: Ich möchte diesen Temperatursensor auch ... ganz gerne, auch wenn man ihn jetzt... also ich nicht so besonders oft benutzt hat.

00:23:39: Aber ich fand es schon manchmal ganz nett hinzuhaben.

00:23:44: Aber dieses Highlight sehe ich überhaupt nicht.

00:23:46: Also verstehe ich nicht was ich damit anfangen soll?

00:23:48: Und das ist eine LED dann einfach wie man's ... ... im Jahr ja auch an den...

00:23:52: Genau die sitzt halt auch da hinten in der Kamera wo er dieser Temperatur-Sensor war neben dem Blitz quasi.

00:23:59: und sonst Ja!

00:24:02: Ich hatte jetzt ja das iPhone Achtzehn Pro Max Pixel, Elf pro XL und das Galaxy S.Utra mir nochmal angeguckt Und ich habe es eben beim iPhone betonen.

00:24:13: deshalb muss eigentlich bei den anderen auch betonen die sehen eigentlich auch aus wie Die modelle von davor.

00:24:18: also dass Bei dem pixel musst du sehr genau hingucken Das ist eigentlich nur hinten in diesem kamera element das ist jetzt komplett Durchgefärbt und nicht mehr sich eine ecke bis hin anders.

00:24:31: Und auch das Samsung sieht jetzt nicht großartig anders aus, wie diese Ultras eben aussehen.

00:24:37: Also Samsung haben die nicht dieses Privacy-Display?

00:24:41: Genau!

00:24:42: Die haben... Das war die große Neuerung vom SX-Sixundzwanzig Ultra, dass es ja schon Ende Februar vorgestellt worden ist.

00:24:55: Als ich die wieder daneben gelegt habe gemerkt, so der KS hat Es hat schon einen Sinn in Sachen Privatsphäre, weil vielleicht erklär ich es nochmal kurz.

00:25:06: Diese Privacy-Display soll dafür sorgen dass niemand dir von der Seite oder sowas auf dein Handy guckt so wie ich das jetzt vielleicht machen könnte wo du das hier liegen hast.

00:25:17: Sondern das ist da wie wenn nicht eine Folie die die Blickwinkel beschränkt draufklebe dass es dann halt dunkel aussieht.

00:25:23: Aber einerseits kann ich das in zwei Stufen machen.

00:25:26: das ist weniger oder mehr abdunkelt Und ich kann das so einstellen, dass es sich automatisch aktiviert für bestimmte Apps.

00:25:33: Zum Beispiel keine Ahnung?

00:25:34: Ich möchte nicht, dass jemand meinen Messenger irgendwie mitlesen kann im Browser ist mir aber egal.

00:25:41: Dann brauche ich das nicht oder ich kann auch nur die Benachrichtigungen, die reinkommen ausblenden.

00:25:45: kommt dann eine Benachichtigung, die für mich ganz normal aussieht und wenn es von der Seite anguckt ist dir einfach schwarz.

00:25:51: ja

00:25:52: Das ist halt schon schon ne coole Sache.

00:25:54: Das wird sicher stimmt.

00:25:55: dafür musste Samsung Aber schon bisschen mehr Hirnschmalz und Entwicklungsarbeiter reinstecken, die haben eine neue Pixel Matrix dafür entworfen.

00:26:07: Und die muss also da werden.

00:26:09: dann Pixel abgeschaltet wenn dieses Privacy Display aktiv ist klar und diese Pixel die haben so ne neue Maske davor damit sie das Licht stärker zentral abstrahlen als sonst ein bisschen flächig

00:26:22: wie durch einen kleinen Tunnel quasi

00:26:23: genau.

00:26:24: und dadurch ist auch wenn diese Privacy display aus ist Blickwinkelstabilität nicht ganz so gut, die Dunkeln ein bisschen mehr ab und das ganze Display ist nicht ganz zu hell.

00:26:34: Es ist immer noch hell genug.

00:26:36: aber wenn man es neben dem S-Fünfundzwanzig Ultra legt und ordentlich aufträgt dann merkt man schon okay das strahlt viel heller mit dem konservativen Display ohne dieses Funktionen.

00:26:46: Aber Farb, Treue und sowas passt.

00:26:49: Troste hast du schon

00:26:51: Und diese Privacy Displays auch also wie gesagt einstellbar.

00:26:58: Es hilft ja nichts, wenn jemand keine Ahnung hinter dir steht und guckt dir so direkt über die Schulter dann hat er auch gerade einen Blickwinkel.

00:27:05: Ehrlicherweise das ist ja nicht der Case normalerweise kann irgendjemand sitzen neben dir in der Bahn.

00:27:12: Selbst wenn man vielleicht nicht jetzt irgendwie da große Firmengeheimnisse oder seinen Kontostandtag sich anguckt vom Gefühl her schon angenehm selbst wenn es vielleicht mal genau hingucken trotzdem noch erkennen könnte wenn's nicht in dieser höchsten Stufe eingestellt ist ... dass es einfach schwerer ist und da fühlt man sich schon so ein bisschen ... ... angenehmer.

00:27:31: Ja, ich kenne das von so Notebooks auch ... ... wo du das zuschalten kannst und dann ja also wenn man sich Mühe gibt... ... von der Seite kann man's schon so bisschen lesen aber mal muss dich wirklich anstrengen ... ... und dann

00:27:44: fällt's auch eher auf.

00:27:45: Ja genau, so guck!

00:27:47: Ja richtig.

00:27:50: Also das war so'n bisschen nochmal das was Samsung auch zu Recht rausgestellt hat bei ... als Sie das vorgestellt haben.

00:27:59: Ich war damals von dem ganzen Gerät auch ein bisschen underwhelmt, ehrlich gesagt.

00:28:04: Weil man auch seit Jahren zum Beispiel den Akku nicht vergrößert hat und insgesamt ging mir da so wenig Vorran bei der Kamera.

00:28:11: Ich dachte ja, man baut halt zwei Teleobjektive eins, sind aber beide nicht so gut wie ein richtig gutes.

00:28:19: Also ich brauche eigentlich keine dreifachtele unten fünffachtele

00:28:24: Ja, das

00:28:24: hatte eine Weile dreifach und zehnfach.

00:28:26: Das habe ich ein bisschen verstanden.

00:28:27: dann wegen der längeren Brennweite.

00:28:29: aber drei und fünf liegt so nah beieinander.

00:28:31: Da hätte man sich einfach eins davon klemmen können und dafür das andere etwas besser machen.

00:28:37: Aber somit der Zeit muss ich sagen finde ich das privaste Display war schon was jetzt der erste Hersteller Ich möchte nicht sagen kopiert aber auch adaptiert.

00:28:47: mit Xiaomi Mit deren achtzender Serie kommt es jetzt auch.

00:28:54: Und bei Google fiel mir auf.

00:28:56: Die haben verglichen mit dem Pixel X, ja die Rammgröße verringert, ne?

00:29:05: Bei manchen Modellen.

00:29:06: Ob die Basisausstattung... Genau, die

00:29:11: Ausstattung ist jetzt nur noch zwölf.

00:29:12: Ich glaube beim Pixel X waren es überall sechzehn.

00:29:16: Ist natürlich ein bisschen der allum sich greifenden Speicherkrisel über die wir schon oft geredet haben geschuldet, damit man nicht auch noch die Preise hochschrauben muss.

00:29:32: Du hast ja den Flaschbeicher, aber auf jeden Fall ein Punkt klar für den normalen Smartphone Alltag baust du auch nicht die Ramm.

00:29:46: Gleichzeitig bezahlst du ja auch für so einen Pixel, eine ganze Stange geht und Du hast ja beim Prozessor schon nicht das Beste, was es gibt.

00:29:56: Ein ganz wenigstens irgendwie sagen dann nicht vielleicht gerne wenigsten ordentlich Speicher und so.

00:30:03: Und bei den Kameras?

00:30:04: Also ich habe in den letzten Jahren immer mehr den Eindruck dass die wirklich richtig verdammt guten Kameras inzwischen in den chinesischen Smartphones stecken.

00:30:12: Ja also in diesem in dem Dreier vergleiche jetzt mit dem iPhone und im S-Sixundzwanzig Ultra fand ich das Pixel für Fotos schon nach wie vor Am besten.

00:30:22: Das iPhone hat mir für Videos mit Abstand am Besten gefallen?

00:30:26: Das ist ja klassisch eigentlich.

00:30:28: Das ist klassisch und sehr stark.

00:30:29: Ist

00:30:29: auch noch mit, dann machst du noch mit ProRes und Apple Log und so wenn du da irgendwie nach bearbeiten willst ich bin da nicht firm drin ich kann das nicht.

00:30:36: aber schon ganz cool dass es diese Möglichkeiten gibt.

00:30:40: Aber du hast recht die Chinesen legen da schon ganz schön vor also... Auch mit Kooperation Obwohl mit Hasselblatt und Vivo, mit Zeiss und Xiaomi, mit Leica.

00:30:54: Das ist immer so ein bisschen muss man gucken was davon ist Logo drauf pappen?

00:30:58: Und was davon is irgendwie eine Kooperation die da ein bisschen tiefer geht.

00:31:04: Aber die machen schon spannende Sachen.

00:31:06: Da kommen auch spannende sachen.

00:31:08: Ja ja cool Ich danke dir für die ganzen Infos?

00:31:17: Hast du noch was, was man dazu sagen sollte?

00:31:18: auf jeden Fall.

00:31:20: Ja vielleicht wenn man jetzt das gehört hat und wir ja auch jetzt hier nur über Geräte gesprochen haben die tausend zwei Tausend

00:31:29: fast

00:31:30: zweieinhalbtausend Euro kosten.

00:31:32: es muss auch nicht immer so ein sauteures Teil sein.

00:31:36: ich habe jetzt gerade auch mittelklasse smartphones wieder getestet so von drei bis fünfhundert euro für den allermeisten ... ist das mehr als ausreichend, was die können mittlerweile.

00:31:48: Es muss nicht teuer sein.

00:31:49: aber ich kann total verstehen wenn man... ...teuer kauft und High-End kaufen will und auch High End haben will weil es bei anderen Sachen genauso.

00:31:57: Du brauchst auch nicht... ...ich weiß du hast es mit Lautsprechern zum Beispiel, du brauchst... ...auch nicht für alles und immer das Beste.

00:32:03: Ja ja!

00:32:05: Aber das Spielen macht halt Spaß.

00:32:07: Ja und es ist auch schon manchmal einfach schön irgendwie sich dann auch... Was gönnend klingt halt blöd, aber ein Smartphone ist ja was... das benutzt du zigmal jeden Tag.

00:32:16: Tag einen Tag aushängst du an dem Ding, ob du bist so und nicht?

00:32:20: Ich find's schon auch cool wenn man dann sagt er kommt dann sonst auf was Besonderes sein.

00:32:24: Interessante Randbeobachtung fand ich ja beim Fairphone sechs plus, denn da war es ja jetzt sechsehundert Euro.

00:32:30: wo das liegt irgendwie.

00:32:34: Habe ich das richtig gesehen, dass der einzige oder die Verbesserung vom Sechs Plus zum regulären Sechser ist.

00:32:39: Dass der Rahmen größer geworden ist von acht auf zwölf Gigabyte?

00:32:44: Ich

00:32:44: meine ja also nicht.

00:32:46: Das hat der Kollege Robin Brandt getestet.

00:32:48: Nicht ganz sicher.

00:32:49: Schreibt gerne mal in die Kommentare wenn ihr das hier hört ob ihr was zum Fairphone Sechs plus auch mal im Ablink oder einem anderen Video bei uns erfahren wollt.

00:32:58: Aber das wäre ja auch sehr gegen den Trend irgendwie, ne?

00:33:00: Das Google verkleinert den Speicher.

00:33:02: Bei Fairphone ausgerechnet wird er vergrößert.

00:33:05: Total.

00:33:05: gleichzeitig passt es zur Ausrichtung vom Fairphone, dass du möglichst lang benutzen sollst

00:33:10: und

00:33:11: kann mir gut vorstellen, dass acht Gigabyte Rahmen bei einem Android-Gerät in ein paar Jahren vielleicht bis sie knapp sind.

00:33:20: Ja cool!

00:33:20: Dann herzlichen Dank an dich und an euch.

00:33:25: Zuhörer, Zuschauer.

00:33:28: Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, liked sie gerne.

00:33:31: Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

00:33:34: Was haltet ihr von Foldables?

00:33:36: Würdet ihr euch oder habt ihr euch schon länger eins gekauft?

00:33:40: Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Drink!