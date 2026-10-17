Smartwatches im Test: Pebble-Comeback und die Pixel Watch 5 | c’t uplink

00:00:00: Heute im CT-App Link das Pebble Comeback und die Pixel Watch V. Viel Spaß!

00:00:10: Moin moin, herzlich willkommen bei CT App Link dem Podcast außer CT Redaktion und heiße Plus Redaktionen.

00:00:16: heute geht es um Smartwatches die Pebble Watch von den nördigen ehrlichen Pebble Leuten.

00:00:22: da gibt's was Neues und die neue Pixel Watch v. Die Kollegen haben sie jetzt so ein paar Monate getestet und im Alltag sich angeschaut Und nun können wir da ein paar Sachen zu sagen.

00:00:32: Eingeladen haben wir Stefan Portek und Alex Bier.

00:00:37: Hallo!

00:00:39: Womit fangen wir denn mal an?

00:00:40: Genau, wir werden zur Pixelbodge kümmern was sagen und zur Pebble kümmer was sagen.

00:00:44: Wir werden relativ wenig über Apple und Garmin und Samsung und so reden aber haben so ein paar Erfahrungen um das einfließen zu lassen.

00:00:51: Aber einen echten Erfahrungstest davon werdet ihr nicht kriegen... ...aber dafür gibt es jetzt ganz viel zu Pebble und zu Pixel Stefan, die Pebble Watch.

00:01:01: Welche gibt's da überhaupt?

00:01:03: Sind ja jetzt neu rausgekommen, das kam ja lange Jahre nix oder

00:01:06: was?

00:01:06: Genau, also insgesamt eine ganz wehle Geschichte mit Pebble.

00:01:11: Man muss ja sagen, Pebble hat das Genre Smartwatch quasi erfunden als sie im Jahr zwölf ihre Kickstarter Kampagne gegründet haben.

00:01:20: Da gab's noch keine Apple Watch, die kamen drei oder vier Jahre später.

00:01:24: Apple Watch kommt relativ spät im Teil des Jahrhörs

00:01:26: und ich glaub' die ersten Android Wear hieß es damals noch uren waren glaube ich zwei jahre nachher Pepe so in dem Dreh.

00:01:31: also sie kamen so zwartausend vierzehn.

00:01:33: müsste das gewesen sein?

00:01:34: Ja ja stimmt, stimmt.

00:01:36: Und... Die Idee war halt super aber es war halt eine Kickstarter-Kampagne von Idealisten und ist nicht so super ausgegangen.

00:01:44: Die Nummern waren halt irgendwann dann doch Also

00:01:49: richtig klar war man das nicht wie sie dann, aber es ging dann leider back up.

00:01:53: Genau und Pebble hat dann irgendwie auch insgesamt eine lustige Geschichte hingelegt.

00:01:58: also wurde...also die Konkursmasse wurde dann von Fitbit gekauft und Fitbit hat aber nie ne neue Pebblebure rausgebracht und wurde ja seinerseits von Google geschluckt.

00:02:14: Ja so den Gerüchten zufolge ist dann der damalige Pebble Entwickler oder Chef, der es jetzt auch wieder macht.

00:02:22: Irgendwann zu Google hingegangen und hat diese ein bisschen belatscht und hat sich irgendwie davon überzeugt das Pebble Betriebssystem für die Uhren Open Source zu veröffentlichen.

00:02:32: Und damit war dann im Prinzip der Startschuss gelegt eine neue Pebble App rauszubringen und neue Uhren nochmal wiederzuentwerfen.

00:02:40: Das haben sie jetzt gemacht Einmal die Time-Zwei, das ist klassische Smartwatch im Retro Look.

00:02:47: Also quadratisch praktisch gut!

00:02:49: ... und eine Runde-Uhr mit ein bisschen abgespeckter Hardware, die kann man schon bestellen.

00:02:56: Das sollen die ersten jetzt im Dezember ausgeliefert werden.

00:02:58: Was kostet das aktuelle Modell?

00:03:00: Die sind Dollarpreise.

00:03:02: also ich würde sagen so mit Chipping... ...und Zäulichst du so bei zweihundertzwanzig Euro ungefähr.

00:03:08: Für die Runde oder für die...?

00:03:09: Die Runde wird ein bisschen billiger.

00:03:11: Die dürfte so bei Hundertneunzig Euro dann ungefähr liegen was sehr attraktiver Preis ist auf der einen Seite.

00:03:18: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist eine Uhr für Bastler und Liebhaber.

00:03:24: Also du kannst sie jetzt nicht technisch mit einer Pixel-Five oder einer Apple Watch verreichen.

00:03:30: Sie ist schon langsamer und hat auch noch ein paar andere Hardware Einschränkungen.

00:03:34: Dafür hat's auch ein paar Sachen die eine ganze Ecke gala sind.

00:03:36: Ja eben!

00:03:36: Das ist halt die Kompromisse dann.

00:03:39: Wo würdest Du sagen, ist sie ein bisschen eingeschränkt?

00:03:43: Da können wir vielleicht später noch ausführlicher drüber sprechen.

00:03:46: Das Display ist relativ speziell und sie ist jetzt auch nicht sonderlich flott, da ist irgendein Arm Cortex Prozessor drin mit einer relativ niedrigen Taktfrequenz.

00:03:57: also da könntest du jetzt irgendwelche... Rechenintensiven apps nativer verurlaufen lassen.

00:04:04: dafür ist jetzt tatsächlich nicht gedacht.

00:04:07: Und es ging so weit.

00:04:07: sie hat ein touch screen.

00:04:08: der hat in den ersten drei vier firmware version gar nicht funktioniert, weil die idee das konzept vom pebble ist immer schon gewesen.

00:04:16: wir bedienen diese urüber knöpfe was im prinzip cool ist weil du sie wirklich blind bedienen kannst musst nicht gucken du musst nicht wischen Du hast im Prinzip hoch runter, Enter-Exit auf der rechten Seite und du kannst das mit diesen drei Knöpfen wirklich perfekt bedienen.

00:04:31: Gerade wenn Musik läuft.

00:04:32: Ihr kennt ja dieses Audio-Steuerungs-Widget.

00:04:35: Ich weiß halt, der mittlere Klopf macht dann Pause... ...und drücke ich eine nochmal geht es wieder weiter und ich kann lauter leiser machen oder einen kurzen Drücken vor ein nächster Song.

00:04:44: Und das macht man dann halt blind!

00:04:45: Das ist cool.

00:04:46: Mittlerweile geht der Touchscreen auch.

00:04:49: Ist das Ding wasserdicht?

00:04:50: Ja

00:04:51: Also beim

00:04:52: Schwimmen finde ich es auch immer super unpraktisch, wenn man den Touchscreen bedienen muss.

00:04:56: Weil das funktioniert ja sowieso nicht richtig gut und dann Knöpfe zu haben ist ja auch cool.

00:05:02: Im Prinzip hat sich schon eigentlich alles was eine vollwertige Smartwatch auch hat.

00:05:07: Es ist alles nur ein bisschen sagen wir ein bisschen langsamer und ein bisschen... Ja also an einigen Stellen ist sich charmant unvollständig die nette Formulierung.

00:05:21: Aber irgendwie hat das auch ihren Reiz.

00:05:23: Also dafür entdeckst du an anderen Stellen so viele Sachen, wo du denkst ah cool hab mal einer sich Gedanken gemacht und macht's mal anders nicht so wie es immer gemacht wurde... ...und in so vielen Ecken und Enden findest du irgendwas wo viel Liebe ins Detail mit reingeflossen ist.

00:05:39: Oh nennt man Beispiel!

00:05:40: Das lenkt schon an bei den Animationen die wirklich unfassbar niedlich gestaltet sind.

00:05:48: ... und so ein paar Sachen, wo ich denke ergut hat einer mitgedacht.

00:05:52: Also du kannst jetzt bei einer anderen Smartwatch ... ... kannst du jetzt sagen Ich will von einer besonders nervtötenden App ... ... möchte ich keine Benachrichtigung aufs Handy bekommen.

00:06:01: So und in der Pable-App kannst du sagen ... ... ich möchte was weiß ich WhatsApp oder Singen den Nachrichten ... ... möcht ich keine benachrichtigungen auf der Uhr bekommen... ... wenn die Nachricht ein bestimmtes Wort enthält.

00:06:13: Man kann es dann halt wirklich sogar im Wortfilter rein setzen.

00:06:16: ... oder bei anderen Apps, ne?

00:06:18: Das ist von deiner... Was weiß ich, ING beispielsweise.

00:06:23: Konto-Stände möchte ich vielleicht ganz gerne wissen, aber dass die halt ständig Werbung über ihre pushen Nachrichten ausspielen nervt, kann man die Werbung dann halt wenigstens rausfiltern und trotzdem noch Bankbenachrichtigungen auf Erur.

00:06:34: Und solche Sachen, also wo man dann wirklich denkt.

00:06:36: Oh cool, ich hab mal nachgedacht.

00:06:38: Cool und du brauchst auf dem Smartphone eine App dafür?

00:06:41: Ja das ist Prinzip bei einem Smartwatches ja so ne.

00:06:46: Du hast auf dem Telefon... ... Companion-App nennt man es ja, der du auch unheimlich viele Rechte einräumen musst.

00:06:53: Also wenn sich die Uhr an einen Kalender erinnern sollen muss ich auf deinen Kalender zugreifen können ne?

00:06:59: Wenn sie beim Anrufen Namen anzeigen soll brauchst du Zugriff auf deine Kontaktliste

00:07:03: und auf deiner Anrufe...

00:07:05: Und auf meine Anruf!

00:07:07: Und wenn du so weit du die App dann eingerichtet hast die Pebble App was übrigens sehr einfach ging.

00:07:13: also da habe Tatsächlich bei anderen Smartwatches mich schon stärker dran abgearbeitet.

00:07:21: App installieren, es gibt keinen Account-Zwang.

00:07:24: also die App sagt du könntest dich jetzt mit einem Google-Account oder mit dem GitHub-Accunt anmelden.

00:07:32: wenn du ein Backup haben möchtest oder wenn du Statistiken, Akkustatistiken beispielsweise also irgendwelche Statistik über einen Neustart hinausgehen verhalten möchtes dann musst du dich einmelden aber ansonsten... ... kann man zum Beispiel zwar völlig anonym nutzen.

00:07:47: Was jetzt bei Google und Apple undenkbar wäre?

00:07:50: Ja, auf jeden Fall!

00:07:51: Und die App sagt ach so ja ich habe eine Pebble Time-Zwei gefunden.

00:07:55: soll ich verbinden einmal auf... Jo mach mal bitte und dann ist sie fertig eingerichtet.

00:08:00: Gibt es die für Android & iOS?

00:08:03: Es

00:08:03: gibt sie für Android und IOS immer ein bisschen mit der Einschränkung dass Apple jetzt nicht ganz so viele Betriebssystemfunktionen an die Uhr durchlässt.

00:08:13: Da die Peppel jetzt aber auch keine Uhr ist, mit der man beispielsweise Mobile Payment oder so was machen kann, tut es dann zum Beispiel auch nicht weh.

00:08:19: Dass man unter Apple nicht auf die NFC-Schnittstelle zugreifen könnte... ...oder auf Bezahlfunktionen.

00:08:28: Also da sie nicht besonders viel kann, außer ein bisschen Fitness Tracking und in erster Linie halt Benachrichtungen durchreichen funktioniert's ja auch unter dem iPhone ganz gut.

00:08:38: Genau Stichwort Fitness Tracking!

00:08:40: Was können die alles mitzählen?

00:08:43: Sie macht so das Standardprogramm.

00:08:45: Schritte, körperliche Aktivität, also Aktivitätsdauer und Herzfrequenz- und Schlafmessung... Und das fand ich sogar nicht mal schlecht!

00:08:56: Also da stapeln die Peppelleute relativ tief.

00:08:59: Wenn ihr jetzt irgendwie eine Fitnessuhr haben wollt dann... Kauft euch was anderes, das steht auf der Webseite sogar explizit.

00:09:07: Wir haben gehört Garmin soll ganz gut sein dann nehmt doch das.

00:09:11: Das finde ich echt sympathisch dass man sagt ja das ist jetzt nicht unsere Stärke wir haben das da halt reingebaut weil das haben Smartwatches heute und wenn wir es gelassen hätten hättet ihr euch noch mehr aufgeregt.

00:09:24: Aber das funktionierte gar nicht schlecht.

00:09:27: also ich habe sie immer mal parallel zu einer anderen Smartwatch getragen oder irgendein Fitness armband.

00:09:32: Und gerade das Schritt zählen, ich komme so am Ende des Tages.

00:09:38: Es schwankt ein bisschen, mal sagt die Uhr acht tausend einen hundert und das Abend an sieben tausenden neun Hundert Schritte.

00:09:43: Am nächsten Tag ist es andersrum.

00:09:45: also die Pebble Neig dazu.

00:09:46: wenn man im Sitzen sich viel bewegt dann fängt sie an manchmal Schritte zu zähln.

00:09:52: Das macht jetzt diese Abend nicht dafür weil sie so empfindliches geht ja aber wenn einem wirklich losläuft auch keinen schritt durch die Lappen.

00:09:59: also so am ende des tages

00:10:00: gleich Kann die Sporttracking, also dass du da auch Statistiken drüber führen kannst und so rudimentär?

00:10:07: Ja.

00:10:08: Aber ehrlich gesagt nur laufen tatsächlich.

00:10:11: Also wenn jetzt sagst ich mache jetzt irgendwie Cross-Training oder Rudern oder irgendwie solche Sachen das geht halt nicht.

00:10:17: Da kann es eine generelle sportliche Aktivität aufzeichnen und hast dann halt einen Pulsverlauf über die Zeit und das ist es gewesen.

00:10:25: Das ist nicht doll.

00:10:28: Eigentlich auch recht zuverlässig, dass du ja eh immer die Einschränkung, das es am Handgelenk nicht so genau ist.

00:10:33: Also ganz kurze Pultspitzen, die würden jetzt durchrutschen wahrscheinlich und in einem... irgendeinen Change-Lock oder irgendwo im Internet hatte ich gelesen Herzfrequenz Variabilität.

00:10:45: wollen Sie mit dem Firmware Update noch nachschieben?

00:10:47: Da habe ich aber noch nichts von gesehen.

00:10:49: ...

00:10:50: kann man seinen Fitnesskram dann irgendwo hin synchronisieren, zu Straber oder so

00:10:54: was?

00:10:56: In erster Linie hast du ihn auf der Uhr.

00:10:58: In zweiter Linie hasst du ihn in der App raus.

00:11:00: synchronisierend Exportfunktionen gibt es nicht.

00:11:02: ich glaube mal mit Google Health oder...

00:11:05: Health Connect geht das?

00:11:06: Health Connectgeht ja!

00:11:07: Ahja okay

00:11:08: also und wenn du einmal da bist, dass ist ja eine Betriebssystem-Schnittstelle sag' ich mal für alle Gesundheits- und Fitnessdienste von da kriegst du's dann weiter raus.

00:11:16: Okay cool.

00:11:18: So aber Ja, Schlaftracking ist auch basic und das scheidet jetzt zwischen leichtem Tiefschlaf aber ein Schlaf- und Aufwachzeit stimmt.

00:11:26: Also ich sage mal wer jetzt einfach nur irgendwie gucken will dass er es hinkriegt da sein so Minimum Fitness Level zu halten und seine täglichen Schritte zu absolvieren und jeden Tag sieben Stunden zu schlafen für den reicht's aus.

00:11:40: Das ist halt was die meisten auch wollen.

00:11:41: Also viele Ohren können viel, viel mehr aber ... ... neunzehnt Prozent der Smartphone-Schkäufer ... ... reichen das in der Regel, ne?

00:11:47: Also gerade so, wobei es dein Schlaf, weil du eine Herzfrequenz und... Du hast.

00:11:50: wieviel Schritte hast du gemacht,

00:11:51: ne?!

00:11:54: Ja, ich interessiert da ein bisschen mehr immer!

00:11:56: Ja, sie wirst ja auf die Gaben,

00:11:59: ne!?

00:12:00: Ich glaube, sie richtet sich, also sie trifft jetzt dann natürlich so ein bisschen den Zeitgeist hier mit der digitalen Souveränität.

00:12:07: Viele wollen halt weg von Datenkragen und da trifft es dann natürlich schon so ein bisschen den Zeitgeist, dass man sagt irgendwie ich kann im Prinzip alles smarten Features die neunzig Prozent des Smartwatch Alltags ausmachen.

00:12:20: Die habe ich hier aber ohne das da irgendein Big Tech Konzern hintersteckt und mit meinen Daten dann noch Geld verdient.

00:12:27: Und gerade bei Gesundheitsdaten weiß ich halt auch nicht ob wir die in der Cloud haben.

00:12:31: Mir wär's jetzt vielleicht auch egal ob Google weiß wie viele Schritte ich drückelegt habe.

00:12:36: Manchen Leuten ist das halt nicht egal.

00:12:38: Genau, finde ich ja super dass die Möglichkeit da ist ganz ohne Cloud auszukommen.

00:12:42: vielleicht will man es ja eben gar nicht in Strava und Google und was weiß ich wo haben?

00:12:45: Also die Kritik geht dann sogar so weit Die Pebble App ist auch Open Source.

00:12:50: Es gibt sie aber nur im Play Store.

00:12:52: bei Eftreut gibt es sie nicht Und die Originale App benutzt tatsächlich auch Crash Analyse Arpies von Google.

00:12:58: Da gab's ein bisschen Kritik von den Leuten gesagt Wieso nutzt ihr für die Benachrichtung Firebase Cloud Messaging und Crashlytics mit drin?

00:13:08: Das finden wir irgendwie blöd.

00:13:10: Sehr schön ist es, das ist der Open Source.

00:13:13: Es gibt eine im Prinzip einen freien Fork auf Android wo die ganzen Google Komponenten rausgepatched sind.

00:13:21: dann installiert man halt einfach die Gravel statt der Pebble App.

00:13:25: Und wie sie funktioniert mit kleinen Einschränkungen auch mit dieser freien Fitness App Gadget Bridge Und dann, ja dann hat man das Ding wirklich komplett offline.

00:13:36: Hat die Pebble App eine Möglichkeit ihre Daten quasi zu exportieren und importieren wenn man das Handy wechselt?

00:13:43: Wenn es nur auf dem Handy gespeichert ist.

00:13:45: hast du da mal geguckt?

00:13:46: Ja nicht so richtig.

00:13:47: Es ist aber eigentlich selbst selbst dass also wie oft ich jetzt zwischen den apps hin und her gesprungen bin Die meisten daten außer die gesundheitsdaten liegen eh auf sämtliche Einstellungen.

00:13:58: das überlebt Einfach auch ein Handywechsel, also ich bin ja gerade

00:14:01: vor Uhr.

00:14:03: Ich habe einfach wirklich hier mein altes Pixelphone rausgelöscht und die App auf einem neuen installiert gekoppelt eingelockt und es war eigentlich alles wie vorher.

00:14:14: Also gut... Bei der originalen Pebble App jetzt meine Fitness-Daten verloren.

00:14:18: Bei Gadget Bridge hätte ich die ja auch noch mitnehmen können, da gibt es eine sehr gute Exportfunktion.

00:14:23: Gadget bridge genau das ist so ein Tool.

00:14:25: damit kann man ja ganz alle möglichen Uhren an, nicht alle mögliche aber relativ viele Uhren irgendwie einbinden, genau ohne die Hersteller-Kopplung.

00:14:32: Das ist ja cool dass unterstützt Pebble das direkt oder unterstützt gadget bridge?

00:14:38: Pebble, wie rum ging das?

00:14:40: Sowohl als auch bei vielen kommerziellen Gadgets.

00:14:43: Bei Garmin zum Beispiel, die machen jetzt keinen Fingerkrumm damit GadgetBitch funktionieren würde mit ihren Produkten.

00:14:49: Die Pebble-Leute findet man schon immer mal wenn man sich dann halt bei GitHub oder bei Codeback anguckt, wie da miteinander geredet wird... ...die nehmen schon gegenseitig Rücksicht aufeinander.

00:15:00: Also das ist glaube ich ein bisschen einvernehmlich dass das funktioniert.

00:15:06: Ein paar Sachen gehen nicht, weil Gadget Bridge selber Einschränkungen hat.

00:15:10: Die App hat den Anspruch nicht online zu sein.

00:15:13: Da gibt es mittlerweile auch eine Zusatz-App die man installieren kann wenn man das doch möchte.

00:15:18: aber so ein Paar Sachen sind ein bisschen rumpelig.

00:15:19: also zum Beispiel Zifferblätter die selber einen Wetter abfragen und einem blenden dass du hier irgendwie so ein kleines Ike mit einer Gradzahl hast.

00:15:28: Das funktioniert jetzt unter GadgetBridge ganz oft nicht Die Uhr nicht ins Internet lässt, um nachzufragen wie es wird.

00:15:37: Gaget Bridge ist eine App aber nur gebraucht für keine Server und nicht so was.

00:15:41: Ja

00:15:41: genau.

00:15:44: Und boah lass mich lügen ein paar hundert Gadgets werden mittlerweile unterspitzt und das sind nicht nur Uren, das sind Fitnessarmbänder, es sind Bluetooth Lautsprecher... Personen, also Körperwagen die man sonst im Badezimmer stehen hat.

00:15:59: Die sich koppeln lassen.

00:16:01: Also die versuchen wirklich alles was es irgendwie einen smarten Consumerprodukten gibt.

00:16:06: Sofern es Bluetooth heißt wird's oft oder meistens von Gadget Bridge auch unterstützt.

00:16:11: Cool.

00:16:12: Auch eine schöne Sache.

00:16:13: Würdest du sagen dass man Gadget Bridges bei der Pebble gar nicht braucht?

00:16:17: Weil Pebble sozusagen schon diese Vorzüge von Hersteller Unabhängigkeit oder laut Unabhängigkeit hat?

00:16:24: Ja... Wenn du jetzt beispielsweise in einen eigenen Shop benutzen möchtest, was weiß ich?

00:16:30: Du willst irgendeine Shop ist auch ein hochdragendes Wort.

00:16:32: Aber wenn du jetzt Zifferblätter runterladen möchtes oder Pebble-Apps herunterladen möchte, ist es natürlich über die originale App ein bisschen schöner gelöst sich ein neues Ziffer Blatt rauszusuchen und runter zu laden.

00:16:45: Gebt mit Gadget Bridge auch sind aber viel mehr Fingertipps Und dann öffnet sich so ein Webview Browserfenster.

00:16:52: Es ist alles halt nicht so nahtlos integriert Und Gadget Bridge kann Firmware Updates der Uhr auch nur manuell einspielen.

00:17:02: Also da müsste ich dann halt wirklich auf GitHub gehen, müsste mir eine neue Firmwetter-Teil runterladen und müsste sie dann mit GadgetBridge öffnen und sagen hier installiere das mal... Das ist jetzt mit der originalen App natürlich ein bisschen schöner, ne?

00:17:15: Da machst du irgendwann das Handy auf und dann heißt es für deine Uhr aus dem Firmwares Update verfügbar, möchtest Du's installieren!

00:17:20: Ja Und fertig, ne?

00:17:22: Also da merkt man schon dass das mehr aus einem Guss ist.

00:17:26: Gadget Bridge ist interessant für Leute die halt vielleicht schon irgendwas anderes damit benutzen weil dann hast du halt einfach nicht zwei Apps laufen die basically das gleiche machen.

00:17:36: also dafür würde sich dann lohnen.

00:17:38: ich habe jetzt tatsächlich aber... Das muss fit armband hier mit Gadget bridge gekoppelt und die Uhr mit der mit der originalen Pebble App.

00:17:46: Aber ja verschenke ich halt fünfhundert Megabyte Sprecher

00:17:51: Auf Mandy.

00:17:51: Ja, für die App wird ja schon gut.

00:17:56: Spannend, spannend!

00:17:56: Okay, zur Pixel Watch.

00:17:59: Die Pixel Watch V hast du ausprobiert?

00:18:01: Die kam auch vor ein paar Monaten raus

00:18:03: und es

00:18:04: hat die Neue gegenüber der alten

00:18:06: Führer... Also sie hat mehr Speicher und sie hat bestes GPS.

00:18:10: Das sind so die zwei Hauptfaktoren, die sagen wir mal am relevantesten sind.

00:18:13: Mehr Speicher hat sie vor allem deswegen wegen KI Also, damit du eben mehr lokal ausführen kannst.

00:18:19: Das ist glaube ich schon der Grund warum sie einfach mehr Arbeitssprecher reingemacht haben.

00:18:22: Der Prozessor ist theoretisch ein bisschen schneller aber das Minimal ist derselbe Chips.

00:18:26: Ist nur wahrscheinlich die Taktrate angehoben und ansonsten ist eben das GPS wo Sie sagen es ist jetzt besser geworden.

00:18:34: Wobei ... Sie können nicht nur einen Signal sondern zwei Signale auffangen Und das ist aber eher eine Software Sache ... reflektierende GPS-Signal zum Beispiel ausfiltern können.

00:18:45: Das heißt, sie können ... ... im Nachhinein den Track, den man aufzeichnet, ... ... wesentlich genauer, theoretisch genauer machen als das... ... was die ... ... PxPixel Watcher vorkommte,... ... aber theoretisch könnte man das natürlich auch mit den alten Ohren ... ... noch mal genau nehmen.

00:18:59: Aber das ist, was zum Beispiel Apple auch schon lange gemacht,... ... nämlich eben den Track in der Nachhinerien noch bearbeitet, damit es ... ... genauer wird und dann auch schöner sind.

00:19:05: Das sind so die Hauptunterschiede.

00:19:06: Der Rest ist relativ ähnlich zur Pixel Watch IV.

00:19:09: Im Vergleich zur Dreier und so ist natürlich noch ein bisschen heller geworden, solche Sachen sind mit drin.

00:19:14: Aber das sind eben Sachen die man ... im direkten Vergleich schon gleich kaum wahrnimmt.

00:19:18: und wenn man jetzt irgendwie das merkt man so gut wie ich, dass dann die Unterschiede.

00:19:22: Hast du mal bei der Pixel vier rausgefunden bei der Watch, dass sie irgendwie die GPS Tracks nicht so doll sind?

00:19:28: Also ich hab es sich jetzt mit der Dreie, die ich gerade auch um habe verglichen... Und tatsächlich gibt's eine oder zwei Situationen wo man merkt ah okay Da ist das Signal, nachdem es bearbeitet hat tatsächlich also der Track genauer.

00:19:42: Aber es gab auch Situationen wo der Track einfach vom Fuß weg abgewichen ist und er bei der Dreier dann auf den Fuß zu werden und die bei der Pixwatch fünf daneben.

00:19:51: aber tatsächlich in Grenzsituationen scheint das durchaus besser zu sein.

00:19:55: aber muss eben davon Das muss erst mal ein Google geschickt werden, dann macht der Server die KI-Sachen und dann hat man den Track genauer.

00:20:01: Also er filtert einfach Sachen raus.

00:20:02: aber wie gesagt das macht auch auf jeden Fall Apple macht es auch.

00:20:05: ich glaube Garmin macht das auch bei einigen Uhren.

00:20:07: also die arbeiten eh alle die Tracks nach damit mir eben die Länge natürlich genauer ist und natürlich auch das was man eben auf der Karte sieht dass sind sie Sachen und sag mal so das ist natürlich schon durchaus beworben aber es macht im Alltag für mich jetzt erstmal keinen Unterschied aus.

00:20:21: man will halt sehr sehr genau wissen okay exakt die Lange gelaufen Sonst hast du halt zehn, fünfzehn, zwanzig Meter Unterschied im Zweifel.

00:20:28: Das

00:20:29: ist

00:20:30: vernachlässigbar aus meiner Sicht ... Aber mein Gott, diese Grenzfälle sind da auf jeden Fall.

00:20:35: Wir hatten mal eine längere Wanderung gemacht und haben dann ne lange Pause gemacht.

00:20:39: Und die Uhr hat natürlich in der Pause immer so um unseren Pausen auch drum herum.

00:20:43: Und das hat sich aber zu nem ganzen Kilometer zusammen addiert.

00:20:47: In der Theorie?

00:20:48: Und das muss man sagen, dass kann sie schon rausfiltern.

00:20:50: Da brauchst du eigentlich das bessere GPS dazu.

00:20:54: Das könntest du auch so rausfiltern, jetzt machst halt der Server nachhinein... da sieht man dann auch bei... eine Fitbit ist es ja nicht mehr, das ist ja Google Hells jetzt!

00:21:03: Und dann sieht man, okay erst siehst du den normalen Track und sagt ja ich hab jetzt noch mal neu berechnet.

00:21:07: Jetzt guckt jetzt nochmal an und da sind solche Spitzen dann eben auch mal raus gefiltert aber eben auch nicht alle.

00:21:12: also das ist man muss sagen dass es ist noch am Anfang.

00:21:15: der soll auch noch dazu lernen.

00:21:16: die haben angeblich auch Karten Daten von von Google Earth und so was genommen um dann eben auf die Höhenunterschiede um zu wissen wo weltreffers reflektiert.

00:21:26: Das klingt alles total fancy, aber es ist halt eine Software.

00:21:28: Es hat sich mit der Hardfly wenig zu tun, muss man sagen.

00:21:32: Ist so ein Höhenmesser drin?

00:21:33: Ja ja das wäre ja noch Hardware ne?

00:21:35: Also genau, also Barometern sollte haben die ja eh schon alles drin.

00:21:37: Das heißt jetzt können sie auch benutzen und das ist doch alles... Man muss auch sagen ich meine ich habe die Dreieres jetzt auch relativ genau dafür dass es halt eigentlich eine Smartwatch ist und keine... Fitness Uhr im expliziten Fitness-Uhr.

00:21:48: Aber das ist alles schon relativ genau und so viel genauer ist die Fünfer dann eben auch nicht, weil letztendlich du hast halt nur ein kleines Gehäuse.

00:21:54: Du hast klar, du kannst jetzt zwei GPS-Signale auf.

00:21:57: Deswegen kannst du ein paar Sachen natürlich besser lösen.

00:21:59: aber ansonsten ist es jetzt nicht einen Riesenunterschied muss man sagen.

00:22:03: Wir müssen noch einmal zurück.

00:22:04: hat die Pebble GPS

00:22:05: haben wir ganz vergessen?

00:22:06: Nein ich habe mir eben während Alexs gesagt hat, da hab' ich überlegt ob sie überhaupt eine Höhemesser hat.

00:22:11: Das weiß ich nicht mehr nicht sicher.

00:22:16: Also sie hatten auf jeden Fall den Kompass, das weiß ich.

00:22:19: Aber es ist echt schwer zusammen.

00:22:21: also du müsstest dann wirklich Datenblattspeck nachrufen und betreiben.

00:22:26: Sie hat ja nachweislich schon Sachen gehabt

00:22:29: die

00:22:29: am Anfang einfach nicht freigescheitet waren.

00:22:32: Aber nee, GPS hat's

00:22:34: nicht.

00:22:34: NFC und GPS sind nicht da.

00:22:36: Ja okay das ist ja schon so zwei Sachen wo ich sage ok... Das braucht ein Smartphone eigentlich für mich.

00:22:40: Also kannst du NFC so bezahlen?

00:22:42: Das merke ich schon, dass es sich relativ oft aber... Naja gut,

00:22:46: mächtig gegenhalten!

00:22:48: Ich finde jetzt nicht schlimm das Handy rauszuholen zum Bezahlen.

00:22:50: Ja

00:22:51: geht alles klar.

00:22:52: Und wie lange hätte der Akku von deiner Pixelwatch?

00:22:56: Ja gut, das ist eben das Ding.

00:22:58: Also er muss sagen die große Variante Ja, in ein Jahrzehnt und fünf vierzehn Millimeter.

00:23:03: Die große Variante ist so ... kommst du mit von knapp anderthalb Tage.

00:23:07: Also kommst vom Morgens bis zum Abend des nächsten Tages.

00:23:10: Mit der kleineren Variante bin ich jetzt knapp über die vierundzwanzig Stunden gekommen.

00:23:14: Man hat es also am besten immer dann abends mal kurz drauf gelegt, für eine halbe Stunde oder so.

00:23:19: Das ist natürlich genau der Riesenunterschied...

00:23:22: Jörg hat sich auch schon warm gemacht!

00:23:26: Wie lang hält denn die Garmin?

00:23:27: Also

00:23:27: ich habe eine Garmin wo ich ständig mit der Uhr bezahle und so dass ich das Handy gar nicht mehr aus dem Rucksack... Gerade im Winter ist das ganz hervorragend das Handy einfach im Rucksacks drin lassen zu können und bestenfalls die Handschuhe auszuziehen wenn überhaupt ... beim Bezahlen, also die hält so fünf bis sieben Tage ungefähr.

00:23:44: Das musst du sagen...

00:23:45: Mit Tracking auch zwischendurch?

00:23:47: Ja und das ist

00:23:48: halt der Nachteil

00:23:50: von den Google Pixel aber auch von Apple Watch.

00:23:52: Die halten halt nicht lange.

00:23:53: Und der Grund warum sie nicht zu lange halten bringt mir nichts.

00:23:57: Also dass sie natürlich mehr Apps machen... Eps besser ausführen können und K.I.

00:24:04: und so weiter, es nutze ich halt im Alter relativ wenig.

00:24:06: Du musst mal sagen die Pixelwatch fünf ich hab dieses lokale K. I. Modell was da drauf ist und ich habe auch ein paar Sachen gemacht.

00:24:12: das ist schon ganz cool.

00:24:13: also das muss sagen es war schon erstaunlich feg... ...ohne dass jetzt permanent irgendwie mit dem Server dort kommunizieren musste.

00:24:20: Was macht der?

00:24:21: Ich meine ich kann mir ja jetzt keine Videos und Bilder auf der Uhr erstellen lassen.

00:24:25: Was kann die

00:24:26: K.E.?

00:24:26: Im

00:24:26: Prinzip kannst du ihm natürlich also Fragen stellen aber wir müssen dann wieder ins Internet.

00:24:30: natürlich klar Die Sprachanalyse funktioniert, ist schon mal auf dem Gerät.

00:24:35: Du kannst dann eben ein paar Funktionen ausführen, wobei auch das immer noch so ... Ja es kommt alles noch!

00:24:41: Das wird alles noch nach einem Software-Updates gelöst wie das bei Google LL immer so ist.

00:24:45: Dann kündigt viel an aber das dauert dann noch zwei drei Monate bis man's im nächsten Update bringt.

00:24:50: Aber du kannst natürlich so ein Paar in den Wecker stellen und solche Sachen.

00:24:53: Und das funktioniert jetzt nicht mehr ... Jetzt warte ich erst einmal bis der Minusverber kommuniziert und das hin und her geschickt hat sondern das funktioniert relativ zügig.

00:24:59: Du kannst auch so Sachen machen, wie ein eigenes Zifferblatt erstellen.

00:25:01: Aber das ist so rudimentär und dass du sagst ja es ist netter als was gemacht hast aber... Es ist immer das gleiche mit einem anderen Hintergrund, also das ist... Das Potenzial ist da glaube ich, aber so richtig nützlich ist es aktuell noch nicht.

00:25:15: Aber ansonsten hast du diese Gemini Funktionalität die sonst auf dem Handy hast.

00:25:20: Die kannst du eigentlich relativ gut auf der Uhr jetzt nutzen habe ich festgestellt.

00:25:24: Aber eben auch für rudimentäre Sachen wie Navigieren, wie Musik an aus und solche Sachen.

00:25:27: ... sehr flüssig.

00:25:30: Im Gegensatz zur Reihe, wo das auch irgendwie drin ist.

00:25:32: aber naja geht so... Was auch neu ist, das stimmt es habe ich noch gar nicht... Also was ist nicht wirklich neu?

00:25:39: Aber diese Gestensteuerung die sie jetzt eingeführt haben... Die kann die Reihe auch!

00:25:45: Aber man muss sagen auf der Fünfer hat sich besser funktioniert.

00:25:48: Das müssen wir uns sagen und das ist wirklich dieses Hanz... Genau, dass du halt mit dem Finger, du tippst Fingersammel was zu bestätigen.

00:25:55: Du kannst das Handgelenk drehen damit er scrollt und solche Sachen eben genau diese Tastenbedienung die du natürlich bei der Uhr jetzt nicht wirklich hast.

00:26:01: ... aber tatsächlich, dass du das ohne Anfassen benutzen kannst.

00:26:06: Und das funktioniert tatsächlich anstaunlich gut!

00:26:08: Ach, und das macht er anhand der Bewegungsdaten

00:26:11: quasi?

00:26:11: Genau!

00:26:11: Also wie gesagt die Finger...

00:26:12: Er kann quasi am Rütteln des Armens, erkennt dir sozusagen welche Finger du benutzt,... ...und wie du den Arm kriegst

00:26:18: um sehr... Ja es ist vor allem halt die Pinschfunktion,... ...dass du halt mit die Daumen- und Zeigefinger zusammen drückst,... ...desker erkennert sich mich gut... ...und auch tatsächlich das Tränen.

00:26:28: Das konnten natürlich, was war das früher auch,... ...das hat eine Google natürlich nie so richtig.

00:26:32: dann weiter.

00:26:32: ... entwickelt oder nicht, ... ... sagen wir mal vernünftig eingebaut.

00:26:37: Jetzt geht das tatsächlich gut und dank ... ... Aktivierung der KI.

00:26:42: du kannst dann nämlich dann okay, du hältst es dann ans ... Ja hallo Kett und so... Und dann wird auch die KI Automatisch aktiviert,

00:26:49: d.h.,

00:26:49: du kannst viel ohne wirklich mit dem Finger da auf den Tatsch zu müssen,... ... kannst schon relativ viel machen.

00:26:55: Das fand ich schon einen Unterschied,... Ob das jetzt wirklich viele Leute interessiert und ob die es wirklich nutzen, weil es ist ein bisschen Spielerei.

00:27:02: Du musst es nicht machen aber du kannst halt ohne Tapscreen mehr Sachen machen.

00:27:07: Also ich finde es gut in diese Richtung überhaupt zu gehen.

00:27:09: Das ist eine der wenigen Sachen die mich bei der Garmin nervt.

00:27:12: also das Ziffernblatt soll ja angehen wenn man den Arm hoch nimmt was passiert beim Händewaschen immer?

00:27:18: und wenn dich auf die Uhr gucken will nie.

00:27:20: Also in zehn Prozent der Fälle geht die Uhr dann an, wenn ich will und neunzig Prozent geht sie dann an.

00:27:24: Wenn ich es nicht will das ist schon ganz schön nervig.

00:27:27: bei der hier tatsächlich auch

00:27:28: wohl Sie sogar zwei Knöpfe hat kann man inzwischen nicht mehr eine Sportaufzeichnung nur mit knöpfen stoppen.

00:27:35: ach

00:27:36: Ich muss aus dem Schwimmbad raus.

00:27:38: Ich muss zu meinem Locker, ich muss da mein Handtuch rausnehmen... ...ich muss meine Finger abtrocknen und die Uhr abtrockenen... ...und dann kann nicht das Filmtraining stoppen so ungefähr.

00:27:46: Ja okay!

00:27:46: Das ist ganz großartig.

00:27:48: Und ich muss sagen, da hat man sich auch mal offensichtlich ein paar Gedanken gemacht.

00:27:51: Nur es ist wieder sehr langsam bis das alles eingeführt ist.

00:27:54: Es kommt jetzt auch auf die älteren Uhren so teilweise.

00:27:57: Und natürlich auch da ist das Phänomen.

00:27:58: Natürlich funktioniert es nicht immer.

00:28:00: Manchmal muss man zwei, drei Mal und so.

00:28:02: Gerade zur Handlängstrehung ist irgendwie auch noch nicht so richtig... Aber die Pinchfunktion funktioniert erstaunlich gut!

00:28:07: Da habe ich vor ein paar Jahren für irgendeine Messe auch mit... Die hatten dann eine Mausfunktion eingebaut und sowas.

00:28:12: Und dass Google das jetzt sozusagen selber macht, ist schon ganz cool, dass es wirklich nativ da irgendwie drin ist.

00:28:17: Das ist schon mal ganz cool.

00:28:18: aber ein bisschen Spielereise am Ende auch.

00:28:21: Das sind ein paar Situationen nützlich, aber ...

00:28:23: Das war tatsächlich etwas, was mich hier in der Stelle überrascht hat bei der Uhr.

00:28:26: Es gibt auch eine Sprachsteuerung.

00:28:29: da hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet.

00:28:32: aber es gibt ne whisper Einbindung und du kannst sogar wirklich sagen Ich möchte dass die Spracherkennung dann nur lokal auf meinem Smartphone stattfindet ... und kannst es dann hochkaskadieren, mit Fallback in der Cloud oder gleich Frühcloud.

00:28:46: Und du könntest den Whisper-Server sogar selber hosten... ...wenn ihr da jetzt Bock drauf hast!

00:28:49: Das habe ich ja geil!

00:28:50: Das finde ich also für Bastladi sagen.

00:28:52: Ich möchte wenn ich jetzt irgendwie eine WhatsApp bekomme,... ...ich möchte schnell per Sprache darauf antworten.

00:28:57: Und auch das läuft halt wieder komplett lokal oder privat auf meinem eigenen Server.

00:29:02: Das find' ich dann wirklich auch wieder charmant.

00:29:06: Wir sind uns den Zuhörern bei unserem Akku-Battle Meine Laufzeit noch schuldig gewesen.

00:29:13: Ja,

00:29:13: ich habe sie samstag aufgeladen.

00:29:15: Sie hat jetzt heute am Dienstag also nach drei vier Tagen.

00:29:19: Fünfundneinzig Prozent noch.

00:29:23: Also es kommt drauf an ne?

00:29:24: Ich hab Herzfrequenzmessung auf einmal nur kurz jede halbe Stunde messen.

00:29:28: wenn du das auf minütlich schnellst komme ich so auf vielleicht was weiß ich zweieinhalb drei Wochen.

00:29:35: aber wenn man wenn wir das Fitness Tracking irgendwie ein bisschen sparser mal benutzt sag ich mal ist Vier Wochen ist wirklich knapp machbar mit dem Ding.

00:29:44: Wow!

00:29:45: Wir hatten

00:29:45: es ja ein bisschen angedroht, das ist aber auch natürlich der Display, dass er sich auch einen Grund dafür wahrscheinlich, dass der relativ sparsam ist oder?

00:29:51: Ja.

00:29:52: Das Display... Ich

00:29:53: finde es toll, da scheiden sich glaube ich die Geister so ein bisschen dran und ich habe von, finde ich, ein super Konzept zu.

00:30:03: Nee, das Display ist schon.

00:30:04: Wenn man mal ehrlich ist, habe ich jetzt alles an Feedback gehört.

00:30:08: Also muss man sich im Prinzip so ein bisschen vorstellen wie diese... also anders.

00:30:15: Pebble nennt es E-Ink-Display oder ePaper-Displayer und das ist ein bisschen irreführend.

00:30:20: Es ist schon LCD aber eins wo die unterste Schicht vom Display Ein feines Licht reflektiert, also im Prinzip so wie man es von so einer alten Casio aus den Achtziger und Neunziger Jahren kennt oder von einem alten Taschenrechner.

00:30:37: Wenn da ein Licht drauf knallt kann man das erkennen.

00:30:40: Nun waren die Casiodisplays und die Taschen-Rechner-Display schwarz-weiß.

00:30:45: Die Pebble kann immerhin... Oh Gott Scheiße!

00:30:48: Sechszig Farben waren's glaube ich.

00:30:50: Also ist es ein Farbdisplay aber ... Ja, also es ist halt jetzt nie unnimmer nicht mal im Ansatz mit dem OLED-Vergleich bei was wirklich richtig... ... geil knallig, knallige Farben hat.

00:31:03: Hat das eine Hintergrundbeleuchtung?

00:31:05: Es hat genau so auch wie die Casio aus den Neunzigern... ... es hat ne Hintergrund-Beleuchtungen.

00:31:09: weil jetzt hier

00:31:10: unter... Ist doch ein Lämpchen an der Seite wie früher!

00:31:12: Ja, es ist schon ein bisschen flächiger, ist es schon.

00:31:16: Aber hier geht's unter den ganzen Studiolampen.

00:31:19: Das Display ist vermeintlich aus und ich kann sie perfekt ablesen.

00:31:23: Unter Sonnenschein auch.

00:31:24: Je mehr Licht hier drauf brätselt desto besser kann man´s lesen.

00:31:28: Wenn man dann halt so'n bisschen in schummriger Umgebung ist,... Dann hab ich mich schon selber, dass ich manchmal so gucke.

00:31:33: Und dann dreht man sich irgendwie so das ein bisschen Einfall in das Licht vom Fenster oder irgendeiner Lampe halt und ja, dann tippt man es halt zweimal an oder drückt den linken Knopf und dann hat mein Backlight aber auch das ist jetzt nicht gleißend hell also muss es aber auch nicht.

00:31:50: Das

00:31:52: ist immer die Frage.

00:31:53: Ja, ja genau.

00:31:54: Also je mehr Licht desto besser.

00:31:55: Ja, also da wäre jetzt tatsächlich wenn wir raus gingen irgendwie... Wenn Alex schon anfängt seine abzuschirmen drehe ich die Pebble noch mal extra eine Sonne damit ich es besser lesen kann und

00:32:05: das muss man sagen natürlich die die fünf war.

00:32:07: die Pix-Fort-Schimpf hat natürlich noch mal heller.

00:32:09: Die kann irgendwie zweitausend Candelars oder so theoretisch einen Maximum erreichen.

00:32:13: Und dann merkst du schon in einem Sonnenlicht.. Das ist schon ein Vorteil gegenüber der Dreier hier.

00:32:18: Aber natürlich, das kostet euch alles Akku.

00:32:20: Also wenn du dann eben aufhörst und es ist draußen in der Sonne... Ja cool, jetzt kannst du auch ablesen noch aber... Ja, frisst natürlich dann am Ende auch Akku.

00:32:28: Ich hab's hier jetzt nicht gemessen weil es halt kompliziert und anstrengend ist das zu messen... ...weil ich hier gar kein Weißbild draufprojizieren kann so ohne weiteres,... ...ohne mir selber ein Zifferblatt zu programmieren.

00:32:38: Ich würde mal vermuten volle Helligkeit keine Ahnung vielleicht hundert-hundertzwanzig Kandelach.

00:32:43: Das wäre schon viel muss man sagen.

00:32:44: Aber es geht

00:32:45: halt darum ums im Dunkeln zu leeren.

00:32:47: Also vielleicht ist Hundert sogar übertrieben.

00:32:49: lasse das als Achtzig sein aber nach oben war es sehr schummerig!

00:32:56: Ebook wieder.

00:32:57: Das ist ja auch so um die Achtzig bis je nachdem, wie stark die Beleuchtung sozusagen drauffällt was er dann reflektiert und in der Grundbeleuchtungen ist.

00:33:04: Also ich sehe,

00:33:05: wenn ich eine volle Grund-Beleuchtung bin, da hält ihr auf, das wird reflektriert aber...

00:33:09: Also ich seh gerade hier unter dem Studiolicht sehe gar keinen Unterschied ob ich das Backlight überhaupt aus oder einscheite.

00:33:15: Was zeigt dass es so hell nicht sein kann?

00:33:18: Aber ja es verbraucht dann halt sehr viel weniger Strom praktisch kein... Das Backlight oder das Leuchten, selbstleuchtendes OLEDs ist halt das was den Stromverbraucher vorruft.

00:33:30: Und wenn das Ding hier nichts macht... Ich konnte nicht hundertprozentig.

00:33:36: deswegen will ich jetzt hier nichts erzählen was vielleicht nicht stimmt.

00:33:39: Ich habe nicht hundraprozentig rausgefunden wer der Hersteller von dem Display ist.

00:33:44: Wahrscheinlich scharf.

00:33:45: Ich weiß es aber wirklich nicht.

00:33:46: für gewiss und dann könnte es auch sein, dass wir selbst an den Transistoren noch ein bisschen was gedreht wurde, das die halt ihren Zustand halten und das nicht mal Strom benötigt wird solange sich auf dem Bild nichts ändert.

00:33:57: Das wäre dann sehr e-Paper-mäßig.

00:33:59: Scharp

00:33:59: hat auf jeden Fall diese Technik weil i-Ink ist es definitiv nicht.

00:34:02: dafür ist die Refresh Rate auch zu hoch.

00:34:04: also das ist schon so.

00:34:05: Aber scharp hat eine Technik von daher... Aber ich meine, es funktioniert.

00:34:10: Man merkt den Unterschied nicht, wo man draufguckt.

00:34:12: Das sieht eigentlich immer noch ganz fancy aus?

00:34:14: Ja!

00:34:15: Du kannst halt nicht die tollen Farbeffekte aber das will ich dann auf der Uhr normalerweise.

00:34:19: Klar kann dich da alle Farben, OLED und so ist alles toll... ...aber das ist wirklich eine Geschichte... ...das ist auch ein bisschen Mode-Assist vorhanden.

00:34:31: Die Fünfer hat dann schon zum Gewölbnis-Display... Wenn es drauf geht, sieht doch toll aus.

00:34:38: Es wirkt gleich ein bisschen plastisch und alles ... Aber das ist natürlich ...

00:34:44: Ach so, das Display selber?

00:34:45: Nicht nur dass etwas gewölbt, sondern das Display.

00:34:47: Und das sieht

00:34:48: mega geil aus!

00:34:49: Das muss man sagen, das haben sie als Einzige bisher Google.

00:34:53: Und da muss man dann sagen... Ja, es ist Spielerei, aber es sieht cool aus.

00:34:55: Gerade wenn du zum ersten Mal einen Vergleich hast, denkst du, oh, das sieht gut aus.

00:34:58: So.

00:34:59: Und ja, die Belegung, ob man dafür dann halt ... So knapp vierhundert Euro für die Kleine oder über vierhundere für die Große, dann ausgibt.

00:35:08: Dafür dass es ein bisschen fancier aussieht.

00:35:10: aber gerade bei der ich habe ja hier die Vierzehn-Milimeter-Variante mit der Dreiehr und das merkst du schon wenn du einmal die das Gewirbte gesehen hast das ist schon irgendwie cool.

00:35:20: Ich finde auch generell dass ehrlich gesagt die Pixel Watches die schönsten Smartwatches sind die man kaufen

00:35:25: kann.

00:35:25: Das hab ich mal hier auch geschrieben.

00:35:27: Ach hast du?

00:35:27: Ja!

00:35:29: Die sehen am Wesen nach Fitness, Smartwatch aus.

00:35:33: Die haben wirklich das Runde... Das ziehen sie knallhart durch.

00:35:36: Es gibt noch andere runde Uhren aber die sind eben dann oft eben dieses komplett rundgelutschte was sie haben.

00:35:42: Also muss man natürlich mögen also es gibt natürlich auch gerade die Garmins und so.

00:35:45: die sind ja auch rund oft.

00:35:46: aber eben die sehen doch ein bisschen mehr nach Fitness aus.

00:35:48: oder du siehst halt die Höhe hier wird das total zu kaschieren wenn man immer alles schon rund macht.

00:35:54: Und das muss man sagen wenn einem das gefällt ist glaube ich schon ... ein Argument, aber am besten brauchst du einen ... ... Pixel Smartphone, weil da funktioniert es am Besten.

00:36:04: Der Android Smartphone brauchst Du sowieso und so hast halt ganz viele Einschränkungen.

00:36:08: deswegen die Ziehgruppe auch immer kleiner dann im Ende.

00:36:11: Und gibt's halt relativ viel Geld.

00:36:11: also ich meine die Pebble kostet halt auch ein bisschen weniger muss man ja sagen... ...und klar!

00:36:17: Wenn du alle Funktionen davon nutzt, das ist schon cool.

00:36:20: An dem Design scheiden sich auch die Geisterne.

00:36:22: ich habe am Anfang sehr gefremdet.

00:36:24: Ich finde jetzt mittlerweile diesen diesen neunziger digital ur look den sie hat eigentlich wieder ganz geil Sie es wirklich toll verarbeitet.

00:36:32: dass muss man das muss man echt sagen auf der rückseite wenn du sie abmachst auf der Rückseite Es ist alles geschraubt.

00:36:39: Also hier muss nicht gehäbelt und mit dem Heißluft führen erstmal Kleberweich gemacht werden, man kann sie einfach aufschrauben und reparieren.

00:36:46: Wenn man sagen muss die Pixel Watch natürlich jetzt auch wenn dann eine Perspektivität durchaus nicht so schlecht aber ist schon hier ist es halt wirklich.

00:36:53: also wir brauchst du nicht große anderen nur weißt okay da sind Schrauben die schraube ich auch.

00:36:58: Gibt's Ersatzakkus von den Herstellern oder Ankündigungen?

00:37:01: Ja

00:37:03: Google hat ja eine Kooperation mit Alfixit,

00:37:05: ich glaube das

00:37:06: geht auch für die Uhr.

00:37:07: Genau da kannst du auf jeden Fall auch Ersatzteile bestellen?

00:37:11: Bei Peppe weiß ich es gar nicht.

00:37:12: sie sind relativ coolant ohnehin.

00:37:15: Ich könnte mir vorstellen dass man Ersatzteile bekommt.

00:37:17: ist es sehr genau dokumentiert was für ein Board drin ist und was für Kramen drin ist.

00:37:23: Ich denke man könnte es einzeln kaufen.

00:37:26: Es würde auch zu Gesicht stehen.

00:37:27: also Pepe jetzt zum Beispiel gemacht hat, als sie jetzt wieder neu auf den Markt gekommen sind.

00:37:32: Die neue Pepe App die jetzt rausgekommen ist unterstützt wieder die ersten Generationen von zwei tausend zwölf also wer noch eine von vor zehn fünften Jahren in der Schublade liegen.

00:37:42: halt ladet es mal auf wenn der Akku noch kann.

00:37:45: Sie funktioniert jetzt wieder mit der neuen App.

00:37:47: so weit gehen die sogar zurück in ihrem Support dass wir sagen einmal dabei sind dann programmieren wir die Unterstützung für die mit rein

00:37:54: cool.

00:37:55: Ganz kurz, wie lädt man die?

00:37:58: Drahtlos oder braucht man da Spezial?

00:38:00: Krempelkabel.

00:38:03: Die Pebble wird über Pogo-Pins geladen mit dabei ist tatsächlich wirklich nur so ein Plättchen ist auch der falsche Ausdruck also so ein kleiner Stab Wie würdest du das beschreiben?

00:38:19: Ist halt ein USB-C Anschluss auf der einen Seite und schnappt dann halt magnetisch auf der Rückseite ein.

00:38:25: Wenigstens ist es so eine mini kleine Schlaufe dran, wie bei Kameras früher also dass man sie an einem USB-Kabel festziehen kann damit man dieses kleine Ding nicht verliert.

00:38:36: Aber auch da ist wieder so.

00:38:37: bisschen ist doch durchaus durchdacht.

00:38:39: weil natürlich Google hat jetzt im dritten also bei der Vierer zum Drittmalern das Aufladersystem gewechselt.

00:38:45: Ähm, und endlich muss ich sagen das ist wirklich auch die beste Variante.

00:38:50: Also die erste hat ja komplett ratlos geladen... ...und das hat aber nie so richtig funktioniert.. ..und dann haben sie halt oft Pogo-Pins bei den Zweier und Dreier weg.

00:38:58: Auch jetzt haben Sie halt Kontakte!

00:38:59: Du hast halt Kontakten, du brauchst ein Spezial-Ladegerät, dass musst du auf jeden Fall dabei haben bzw eben darfst nicht verlieren.

00:39:07: Aber.... Das funktioniert jetzt wirklich mit Magneten und so weiter.

00:39:10: Und vor allem wird es an der Seite geladen nicht mehr unten, was natürlich die Korrosion dann ein bisschen auch reduziert muss man auch sagen.

00:39:16: Man muss weniger Haare mal aus den Händen rauskriegen?

00:39:18: Richtig!

00:39:18: Also da muss ich sagen ... Ich habe die Variante bei der Zwei- und Dreier, die funktioniert aber... Die funktioniert auch nur in eine Richtung, sagst du bei vier Pins.

00:39:26: Und das hab' ich auch schon eingeredet wo's halt zum Bisschen irgendwie der Kontakt irgendwie nicht so richtig toll ist.

00:39:30: Und dass musst du sagen bei der Fünfer oder bei der Vier natürlich auch.

00:39:33: Das System funktioniert aus meiner Sicht gut und du kannst theoretisch auch als Nacht ... auf dem Nachtisch sozusagen als Ur- oder so was, dann... ...oder als Wecker dahin stellen.

00:39:42: Trappieren ob man das braucht, also Frage aber es funktioniert.

00:39:46: Ich

00:39:46: finde an der Stelle hat Google das muss man sehr auch mal loben wirklich ordentlich gemacht ne?

00:39:51: Also du willst natürlich aus ästhetischen und Wasserdichtigkeitsgründen willst eh keinen USB Anschluss in der Urhaarmodu des KB direkt dranstechen.

00:39:59: Das heißt du wirst nie daran vorbeikommen irgendwie mit diesem Plättchen oder Schalen oder etwas was ich zu handieren.

00:40:06: Und sie haben die ... technisch verbessert, wo es nötig war und nachdem sie gesagt haben jetzt ist gut genug.

00:40:10: Haben Sie damit auch aufgehört?

00:40:12: Ich hoffe ich hoffe das jetzt.

00:40:14: Also ich meine an einer anderen Stelle ... ... Sie haben ein proprietärem Band ein Stoß den Sie wirklich in allen fünf Generationen nicht geändert haben.

00:40:22: also wenn ich eine Firma kaufe mir gefällt das Armband nicht dann kann ich bei Amazon oder was weiß ich wohl mehr eins kaufen.

00:40:29: Das kann auch für die Einser Pixel Watch gewesen sein.

00:40:31: Es wird passend.

00:40:32: Das finde ich schon sympathisch.

00:40:33: Ja

00:40:34: das

00:40:34: stimmt bin trotzdem nahe.

00:40:35: ich immer noch oft die Apple Watch.

00:40:36: Die haben seit Anfang an das gleiche Punkt.

00:40:38: Den kannst du für alle Uhren benutzen, es funktioniert ratlos... So!

00:40:42: Das ist halt schade dass ihr das bei Google.

00:40:44: irgendwie hat das nicht richtig funktioniert wie sie das sich vorgestellt haben.

00:40:47: Bei der ersten haben Sie's ja versucht aber gut.

00:40:51: Wir sind erst bei deiner Garmin.

00:40:54: Ich hab Anschlüsse unten die liegen offen.

00:40:57: ich weiß gar nicht ob es da einen Plastiknuppen für gibt oder nicht.

00:40:59: jedenfalls habe ich da keine Probleme mit.

00:41:01: muss ich alle zwei Jahre mal sauber pulen Ist aber ein propriertäres Kabel und inzwischen habe ich aber ein zweites Kabel, das ist sehr luxuriös.

00:41:09: Allein nicht... Das ist dann immer in meiner Reisekiste und das zweite Kabel ist immer da wo ich ständig lade.

00:41:14: Muss sich dann so reinstecken?

00:41:17: Ja könnte ich mir schöner vorstellen oh mein Gott es funktioniert und sie haben den Anschluss glaube ich noch nie geändert.

00:41:23: deswegen hab' ich jetzt auch eben das zweite kabel von der Haltung.

00:41:26: Ich hab' tatsächlich auch äh weiß ich nicht, dass bestimmt fünf Jahre, sechs Jahre, dass ich auch so eine Garmin hatte.

00:41:29: Ich glaub' ich war damals schon so einen Trophierer-Pinnanschluss ... ist halt ein bisschen fummelig, fand ich damals.

00:41:36: Aber funktioniert zumindest und das ist ja wirklich...

00:41:40: Und immerhin finde ich so'n Kabel es einfacher mitzunehmen im Reisegepäck als dass sich da irgendwelche Pucks oder

00:41:46: sowas hätte?

00:41:46: Genau!

00:41:47: Und man kauft halt.. Ich habe für die Einser habe ich zwei Pucks gekauft, für die Dreier habe ich zweit gekauft.

00:41:52: Wenn ich jetzt die Fünfer wechseln wollte müsste ich wieder zwei dann bin ich ein Zuhause also der eine dabei natürlich aber den noch einen zweiten kaufen damit ich hier irgendwie im Büro unterwegs laden kann.

00:42:02: und das nervt schon natürlich schon die billigere Variante, statt der dreißig Euro oder so für diesen Bug auszugeben.

00:42:07: Stimmt

00:42:07: und du hast bei der Pebble hast du eigentlich nie was mitnehmen?

00:42:10: Ja ja

00:42:11: ich war zwei Wochen im Urlaub und hab das Ladegerät nicht mitgenommen.

00:42:17: Ja, das stimmt.

00:42:17: Ich hab mich aber gerade gefragt die macht ein gutes Schlaftreck immer wieder so umbehalten.

00:42:22: bei ganz früher noch Prie Pixel Watch Generation habe ich halt einfach mein Handy abends ans Ladegerät gemacht in die Uhr mit und da hat mich das dann auch ehrlicherweise nie so richtig gestört dass sie nur einen Tag durchhält.

00:42:35: jetzt sind wir natürlich mittlerweile soweit dass man sagt ich will ja grade nachts fragen.

00:42:40: Das heißt man braucht überhaupt eigentlich immer mal eine Gelegenheit zum Zwischenladen auf Arbeit

00:42:45: Und ich finde

00:42:46: das so luxuriös.

00:42:47: Ich lass mich ausschließlich von meiner Uhr wecken, ich hab am Handy gar kein Wecker mehr oder woanders und das ist so schön rüttelt einfach nur am Arm... ...und ich muss nach dem Winter noch nicht mal die Hände aus der Bettdecke um den Schlummer dann irgendwie zu betätigen.

00:43:00: Mache ich auch gerne vor allem weil ich Fan von den Smartenweckern bin, dass kann die hier sogar auch hat, mich auch überrascht.

00:43:07: Dass man Zeitfenster eingebt und sagt, ich will zwischen acht und acht Uhr dreißig aufstehen und sie versucht einen Form spätestens Zeitpunkt dann zu wecken, wenn man eh schon nur noch im Leicht schlafen.

00:43:18: Es

00:43:18: hat Google jetzt eingeführt also mit der auch mit dem Fünfer ist komplett auf die Vier kommt das auch.

00:43:22: Aber die haben es jetzt erst überhaupt möglich gemacht dass du sozusagen eben auch diese... ...Zeitfenster nehmen weg werden willst angibst und nicht nur einen Zeitpunkt.

00:43:31: Und auch die Synchronisation mit dem Smartphone, das ist auch so eine Geschichte mit Google.

00:43:35: Er hat auch ewig gedacht, dass es halbwegs funktioniert.

00:43:37: Das hat bei Apple immer funktioniert.

00:43:38: Und das ist ein bisschen das nervige.

00:43:40: Du merkst, Google will aber oft Merkst du, bis sie dann in die Pötte kommen, dann funktioniert es auch irgendwann.

00:43:47: Aber das dauert ewig und drei Tage!

00:43:48: Und ich finde, Pebble ist ein bester Waschschild, dass wenn Du willst kannst Du das durchaus alles reinbauen und es funktioniert.

00:43:55: Das ist ja alles noch von Fitbit teilweise geerbt usw.

00:43:58: Das hat da über Fitbit ja schon nicht funktioniert... ...und man denkt sich ja okay Leute mach' das mal für das Geld was du dafür in die Uhr ausgibst.

00:44:04: Sie ist sehr schön und alles.

00:44:05: und das Fitness-Tracking funktioniert super.. ..und sowohl alles toll aber so die Software Sachen die Google da teilweise ... nicht hinkriegt, dass du nervt schon bist.

00:44:13: Wie kommst du damit klar?

00:44:15: Machst du Schlaftrecking?

00:44:16: Also wie kommt man mit einer Uhr klar die knappe vierundzwanzig Stunden nur hält?

00:44:19: Ich könnte mir das gar nicht vorstellen!

00:44:20: Da musst du doch superdiszipliniert genau von sieben Uhr bis sieben uhr dreißig in der Dusche laden

00:44:26: oder so... Also ich muss sagen, ähm, äh, mit der großen jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut.

00:44:30: da lade ich halt irgendwo äh... Abends, wenn ich noch am PC sitze mal kurz auf oder hier im Büro mal kurz.

00:44:36: Es geht, weil die halt wirklich diese anderthalb bis halb also wirklich von morgens und dann über die ganze Nacht bis zum Abend hält.

00:44:43: Und da fällt es mir gar nicht so auf.

00:44:44: Bei der kleineren war's tatsächlich ein bisschen nervig, weil man tatsächlich dran denken musste, gleich ladet jetzt doch nochmal ein paar Prozent auf.

00:44:50: Lustigerweise macht Google Earth, fand einen jetzt diese KI-Assistent, der war dann dann in der Linie, ah hier du hast ja erst bei dreißig Prozent, lad doch nochmal auf, dann geh mal sicher das du auf jeden Fall aufgezeichnet hast.

00:44:59: Aber ist schon ... Meine Routine funktioniert das mit der großen und kleinen Uhr hat es mich, habe ich schon ein paar Mal das Verlohren dann einfach.

00:45:06: Das hat mich dann schon bisschen genervt.

00:45:07: Deswegen bin ich ganz zufrieden mit der größeren Marianne.

00:45:09: die hält einfach lecker durch muss man sagen.

00:45:11: aber Man gewöhnt sich daran weil Ich hatte ganz selten Uhren die wirklich mal sieben Tage gehalten haben.

00:45:18: Es war die Garmin lustigerweise natürlich, aber die Apple Watch nicht, die Pixel Watch nicht und die Fitbit Wörter da hat auch ein bisschen länger gehalten.

00:45:24: Aber ja sofern bin ich es einfach gewohnt und man fällt mir dann nicht mehr auf weil ich immer gucke, ach guck mal jetzt bei fünfzehn Prozent naja gut vielleicht soll das jetzt mal laden.

00:45:34: Ja, es ist nicht ideal.

00:45:35: Ich habe jetzt hier den Aura-Wing, der halt eine Woche hält und da denke ich halt nicht dran und irgendwann sagt okay das muss mal laden.

00:45:41: ok na gut.

00:45:43: Man merkt schon dass ein anderes Gefühl aber man hat sich daran gewöhnt, dass funktioniert.

00:45:46: Ich find's bei der Garmin so schön...ich weiß gar nicht wie lange sie hält.

00:45:49: beim Duschen hab' ich die sowieso nicht gerne an und dann liest das Ladegerät neben der Dusche und was anderes muss ich mich nicht kümmern.

00:45:56: Das

00:45:56: ist halt schon toll!

00:45:57: Ich verstehe halt nicht, warum das Apple und Google nicht hinkriegen wollen.

00:46:02: Ich weiß nicht, woran es liegt dass die halten ein paar Tage länger erhalten.

00:46:05: also dass man sagt okay gut vielleicht sind zwei Wochen natürlich optimistisch aber eine Woche oder so oder fünf Tage oder so wäre schon cool.

00:46:14: Aber ja

00:46:16: gerade für einen Wochenendtrip ohne Ladegerät finde ich schon schön.

00:46:21: Fitness Tracking Kann die ja, ne?

00:46:23: Ja, auf jeden Fall.

00:46:24: Und das macht es ja wirklich gut, was muss man sagen.

00:46:27: Natürlich Herzrequenz-Fariabilität ist natürlich Standard... Das Straftrack funktioniert auch echt gut weil die auch die Sauerstoffsetigung.

00:46:35: und wie oft du atmest soll ich dir sage dass Misty alles und natürlich auch Unterwegs die Sporterkennung ist ziemlich gut, muss man sagen.

00:46:44: Automatische oder?

00:46:45: Ja, die Automatik erkennt nicht alle unterstützten Sportarten aber doch relativ viele.

00:46:52: Wobei ich muss sagen, der Ring kann das besser als die Uhr.

00:46:56: Aber es kommt wahrscheinlich auch drauf an.

00:46:57: also Schwimmen hat der Ring zum Beispiel besser erkannt als die Uhr... ...aber die kann das.

00:47:02: also Radfahren und so weiter erkennt sich schon.

00:47:03: Es braucht halt immer ein paar Minuten bis sie dann reagiert.

00:47:06: So viel macht man es eh dann häufig wenn man ab... ... wirklich bewusst trainiert, dann eben doch selber an.

00:47:11: Aber das funktioniert doch ganz gut... ... da stehen sie auch Apple nix nach.

00:47:16: Vergleichssogarmen ist halt immer so ein bisschen... Die Fokus von Garmin ist ein bisschen anderer und das merkt man schon!

00:47:22: Hier ist dann eher ein bisschen Casual-Wohlfühlsachen durchaus mehr im Fokus, aber die kann eben auch die Hardcore Sachen.

00:47:29: Und theoretisch kann sie halt auch so Schrittlängen und sowas kann sie theoretisch auch.

00:47:32: Stellt es ja mal nicht zum Vordergrund muss man sagen?

00:47:35: Also bei Garmin finde ich immer die automatische Erkennung ist nicht gut.

00:47:38: Sie erkennt gerade mal Joggen und Radfahren glaube ich wenn überhaupt alle anderen Sportarten nicht.

00:47:44: Und wenn sie automatisch erkennt oder sie erkennt, dass man was gemacht hat.

00:47:48: Aber dann hat man keinen vollständigen Sporteintracht davon.

00:47:52: GPS fehlt und hier fehlt etwas und da fehlt was.

00:47:54: Da ist gerade mal ein grauer Kreis in der Auswertung, der sagt, also ist nicht das, was man eigentlich haben will bei der Gabel?

00:48:01: Ich finde es gar nicht so doll.

00:48:02: Ich muss das immer manuell starten, was ich auch problemlos mache.

00:48:05: Das geht relativ einfach.

00:48:06: Also

00:48:07: musst du sagen die Automatik, das stimmt!

00:48:09: Die Automatika ist tatsächlich, das kann Apple und das kann auch Google.

00:48:12: aber auch da ist natürlich das Ding... Du kannst es einstellen, ab wann er sozusagen automatisch aufzeichnet und dann auch wirklich mit GPS.

00:48:18: Wenn du das nicht aktivierst, dann macht halt auch nur... Aber ich bin erstaunt, dass die Check-Aufzeichnung sich besser geworden ist.

00:48:26: also auch weil dann die Herzfrequenz schneller merkt, du bist in Bewegung, dann misst der eben eher die Herzrequenz oder hast du einen besseren Track?

00:48:32: Aber da ist ihm kein GPS Aufzeichnende.

00:48:34: Das musst du dann eben entweder automatisch erkennen oder du sagst okay ich mache jetzt ein Training.

00:48:40: Das stimmt schon.

00:48:41: aber Ja, das ist halt auch die Sache.

00:48:44: Im Alltag wenn ich jetzt im Fahrrad starte dann denke ich nicht dran und dann freu ich mich natürlich dass er so ein bisschen den Check mit aufgezeichnet hat.

00:48:50: Das ist denn auch nicht so genau aber mein Gott geht schon.

00:48:53: Aber von denen von den Körperdaten her finde ich es wirklich schon ziemlich genau und da kann nur richtig Sport oder eben dann doch kommt ihr dann drüber.

00:49:02: aber ansonsten für mich reicht es völlig aus.

00:49:05: ...

00:49:06: fandest du die grafische oder die Software-Auswertung auf dem Handy?

00:49:09: Also mich hat so ein bisschen genervt, dass Google da immer Google Dinge getan hat.

00:49:13: Erst war es Google Fit dann wurden wir alle zu Fitbit rüber geschubst.

00:49:18: Im Prinzip wieder Google Fit heißt aber Google Health... Also

00:49:22: ich muss sagen, Health da haben sie wirklich jetzt ein bisschen Arbeit reingesteckt.

00:49:25: und man merkt schon gegenüber dem was vor der Fitbit war ist das da haben sich schon ein bisschen drauf gelegt.

00:49:32: Die Auswertung finde ich eigentlich ganz cool, nun ist es natürlich alles mit KI verbunden.

00:49:35: Also dieser KI-Assistent, der dann sagt ja das war gar nicht schlecht und dann versuchte da irgendwas rein zu interpretieren warum das jetzt besser oder schlechter die Herzweglänze oder höher oder niedriger war die Herz weglänzen ob dich mehr angestrengt hast?

00:49:46: Das kann man so hinnehmen.

00:49:50: aber die Daten stehen nicht mehr so stark im Fokus.

00:49:53: und das ist halt die Frage was willst du ... merkst du eben auch, wenn du dich auf diese Wurf-Faktion ... ... diesen KI-Assistenz verlässt.

00:50:00: Dann kriegst du auch einen ganz guten Eindruck.

00:50:02: Wenn du aber knallhart einfach die Daten haben willst,... ... dann musst du jetzt mehr rumklicken und mehr gucken.

00:50:08: Das war vorab bei Fitbit halt gleich dazu gängig... ...aber auch die ging ja immer mehr in die Richtung von so ein bisschen ... ... Wurffaktor.

00:50:13: Der ist ganz am Anfang wie Fitbit war.

00:50:15: Und wie jetzt glaube ich gar mit teilweise eben auch es noch?

00:50:18: Hier hast du die Daten hier ist dein okay, der wird euch auswählen, ... ... wie dein Fitness wärt so, wie fit bist du im Durchschnitt und so.

00:50:24: Aber du hast einfach erst mal knallhard Daten!

00:50:26: Und das wird immer weniger, mehr in diese Richtung.

00:50:28: Der KI erzählt dir dann wie gut du dich fühlst und ob es jetzt toll war mit dem Training oder nicht?

00:50:33: Muss man mögen!

00:50:35: Mein letztes Garmin-Gerät ist auch schon wieder anderthalb Jahre her.

00:50:37: aber ich fand ... Du benutztest ja noch... Ich fand es waren wirklich schon die beste App tatsächlich in diesem Segment.

00:50:44: Irgendwie Polar kommt irgendwie nicht so richtig voran.

00:50:47: Die versprechen seit über einem Jahr mittlerweile ein Re-Launch von der App.

00:50:52: Da kommt nix.

00:50:54: Ich hab die Wissings-Apps noch wegen der Waage.

00:50:56: Stimmt, das ist aber auch echt wirklich ... Die hat immer so komische Macken und man denkt sich okay, warum krieg ihr das jetzt nicht?

00:51:04: Nicht so richtig hin!

00:51:05: Aber es versuchen halt ganz viele in diese Richtung zu gehen von diesen ... Assistenten und dieses.

00:51:12: ich erklär dir da mal wie gut du dich eigentlich fühlst und so.

00:51:15: Aber ich merke halt auch... Das brauch ich eigentlich nicht.

00:51:19: Ich möchte eigentlich die Daten haben.

00:51:21: Da habe ich bei Apple immer gedacht okay, dieses Die haben ja auch diese Apple-Hels, wo sie einfach alle Daten sammeln.

00:51:27: Da konnte ich die ganzen Statistiken reingucken und die Schrittlänge und was alles gemessen hat.

00:51:30: Ich hatte mir nicht groß erzählt, was das kann und was es ist.

00:51:32: aber irgendwie war das so, da bin ich als Datenjörter, dann habe ich gesagt, oh ja schon ist schon cool!

00:51:37: Das macht halt ihn aktuell nicht.

00:51:39: Das war

00:51:39: wirklich ein Gefühl, was sich hier bei der Uhr relativ schnell eingestellt hat.

00:51:43: So am Anfang habe ich da vorgesetzt und hab gedacht... Gut, sie kann schon ganz schön wenig.

00:51:49: und dann habe ich gedacht na gut dafür kostet es auch.

00:51:51: Ganz schön wenig ist mir im laufe der zeit aufgefallen.

00:51:55: abgesehen vom mobilen bezahlen brauche ich den ganzen.

00:52:00: Und da war so irgendwie dass ich gedacht habe ja okay also das was ich eigentlich immer brauche und benutze das kann so das kann sogar gut und vielleicht ist der ganze andere kram wirklich.

00:52:11: Ja, ist ja leider so.

00:52:13: Ich genieße es schon sehr alle möglichen Daten da in dem Garmin-Portal zu haben.

00:52:17: Am besten fand ich immer dieses Endomondo-Portal wenn man da alles reinschmeißen konnte.

00:52:22: irgendwie ich hatte vorher auch eine Fitbit mit Pulsaren wie heißen sie?

00:52:27: Polar.

00:52:28: Mit Polar hat dich rumgespielt die fand ich eigentlich auch ganz gut.

00:52:31: am besten hat mir glaube ich fast die Fitbit gefallen weil

00:52:33: die

00:52:33: Erkennung super war die automatische Erkennen was jetzt da dann in die Google's eingebaut haben.

00:52:39: Aber ich bin dann eben bei Garmin gelandet und dann ist irgendwann Endo Mondo pleite gegangen, aber ich habe alle Daten retten können.

00:52:46: Anfangs hatte ich die sogar noch aus einer Excel-Tabelle ganz ohne Fitness-Uren da eingetitzt und jetzt hab' ich... ...fünfzehn Jahre Sportdaten in der Garmin App.

00:52:54: das ist irgendwie schon ganz angenehm.

00:52:55: Die Statistiken finde ich der Hammer was man da alles rausstimmen kann.

00:52:58: Ja?

00:52:59: Ich bin ganz froh dass Apple, äh Quatsch, Google jetzt mit Health Connect so langsam in die Pötte kommt nachdem dieses Disaster mit Google Fit und Health Connect und Fitbit und alles nebenher und so langsam gehen sie in eine Richtung, wo das halt alles ein Health Connect reinläuft.

00:53:12: Und die zwingen jetzt offensichtlich auch die Apis jetzt in diese Richtung.

00:53:15: Das ist schon mal gut!

00:53:17: Und dann kannst du das eben auch an andere Apps durchaus... Da kannst du relativ viel reinschmeißen.

00:53:21: An anderen Apps könntest du es auslesen.

00:53:23: Insofern wird's besser.

00:53:24: aber ich muss sagen damals also es ist jetzt ähnlich wie bei Apple dass du halt relativ viele Apps im Ökosystem sich da rausziehen können was vorholt Entweder immer ein Problem war, weil Fitbit auf seinen Daten saß und eben andere auch.

00:53:38: So hast du es jetzt ein bisschen besser.

00:53:39: aber ich muss sagen das ist ihm immer noch nicht so richtig wo ich sage okay ich habe einfach da meine Daten und dann nutze ich die etwas auszuwerten... ...und nutze das Gerät um das irgendwie alles festzustellen.

00:53:47: Es ist immer noch ein bisschen Hessen.

00:53:49: Wir hatten einen Artikel dazu gemacht wie man die Daten übernehmen kann.

00:53:52: Es gibt so ein paar Synchronisierungsdienste und ich hab damit dann auch von Polar nach Endo Mondo und von Endo Mondo nach Garmin, das alles geschickt.

00:54:01: Wenn euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare dann suche ich die alten Artikel raus ist jetzt auch zig Jahre her.

00:54:06: die Hälfte funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr von den Diensten aber da gäbe es Möglichkeiten quasi an den Systemen vorbei

00:54:14: machen.

00:54:15: Das wäre nochmal ein Punkt für Gadget Bridge.

00:54:17: also da hab' ich... Also mir geht's da ähnlich wie Jörg nur dass ichs nicht geschafft habe ne?

00:54:23: Ich habe irgendwie immer mal eine Smartwatch-Testerkarriere hier Von Google über Polar, Garmin, Fitbit, Wizzings.

00:54:33: Ich hab wirklich jeden Dienst schon benutzt und meine Fitness-Daten der letzten fünfzehn Jahre liegen halt auch verstreut bei sechs Anbietern... ...und ich krieg mich nicht mehr zusammengefühlt ne?

00:54:43: Also am ehesten wahrscheinlich noch Gewicht.

00:54:47: Ja

00:54:47: stimmt man mir selber wahr, dass ihr das länger benutzt aber die Uhren.

00:54:50: Na gut, ich habe versucht immer alles dann irgendwie alles reinzukriegen, aber das von Apple wird zu Android rüber und so, das war alles... Das ist eine ganz schöne Heckmeck.

00:54:57: Deswegen,

00:54:58: Gadget Bridge gleich im Prinzip wie bei Pebble auch kann jetzt nicht alles sieht jetzt auch nicht so super polished high end aus aber die Basics sind da und sie sind auch in zehn Jahren noch da und das ist vielleicht am Ende des Tages.

00:55:15: Aber gut ja

00:55:16: Ja und über Datenschutz muss man sich natürlich Gedanken machen, das sind wirklich kritische Daten.

00:55:20: Bei mir liegen sie zwar im Zentral aber ich heiße da Herr Müller.

00:55:23: Also

00:55:24: es ist

00:55:24: nicht ganz so easy rauszufinden wer ich bin da.

00:55:27: Das stimmt schon.

00:55:28: Ich muss sagen meine Daten habe ich ja wirklich also an Apple, Google, Garmin usw.

00:55:33: alle haben.

00:55:34: Irgendwo hab ich's alle rüber laufen lassen, auch teilweise reinkopiert und so weiter.

00:55:38: Sie wissen alles über mich?

00:55:39: Das ist eigentlich nicht schön inzwischen ... Mir ist es dem wirklich egal, weil ich sage, gut, komm!

00:55:44: Es ist oft

00:55:44: schon zu spät aber das ist schon mal muss sagen ey der wird so viel Zeug rein und inzwischen können die soviel mehr auch.

00:55:50: also wie gesagt schlafen.

00:55:51: dann, die wissen genau wie gut ich geschlafen habe, wie gut Ich trainiert habe, Wie gut ich selbst Ernährung.

00:55:55: jetzt hat er irgendein Klokose Schätze oder drin Cool, aber ja

00:56:02: unvereinbar.

00:56:05: Was mit den Daten mittlerweile halt alles möglich ist.

00:56:07: Also jetzt, äh ich mit dem ersten Fitbit der noch so ein Clip für die Gültigstalle gewesen hat angefangen habe.

00:56:15: Da hat von KI noch keiner geredet.

00:56:18: und was heute wirklich für Interpretationen und Aussagen aus dem Datensatz sich mit KI ableiten lassen das wusste man ja teilweise gar nicht.

00:56:26: und da merkt man dann auch erst wie unsensibel und unrefliktiert ganzen Datenschatz da reingepustet habe in diese Ökosysteme.

00:56:37: Und am Ende bezahlst du jetzt für das Privileg, die auf diese Daten zugreifen können.

00:56:40: Früher hast du das als Befit reinlaufen lassen.

00:56:42: Gut, heute bezahlste ja auch noch dafür dass der Assistent dir dann sagt, ach guck mal, du hast ja gar nicht so gut geschlafen.

00:56:48: Ja und es wird halt immer ärger, weil wir natürlich das einfach im Geldmodell ist um Geld zu verdienen.

00:56:54: eben diese ganzen KI-Funktionen und die Auswertung auch über den ganzen Zeitraum und so.

00:56:59: Das muss man eben auch ein bisschen kritisch sehen.

00:57:01: Muss man kritisch sein?

00:57:02: Bei Garmin ist es auch so, dass man da jetzt kostenpflichtige Abos abschließen kann.

00:57:06: zum Glück... da nix drin, was ich brauche.

00:57:08: Also ich komme so damit klar...

00:57:10: Wenn die die Grundfunktionen weiterhin da ist das auch irgendwie schon viel mehr wie man schon gesagt haben so du brauchst es ganz oft nicht.

00:57:16: Das ist schön dass mal anzugucken.

00:57:17: aber ja und ich brauch's nicht.

00:57:19: So wir haben jetzt drei sehr unterschiedlich wahrscheinlich schon die drei klassischen Dinger die man sich um den Arm schnallen kann.

00:57:26: ne abgespeckte Smartwatch eine vollständige Smartwatch oder eher Sport Watch.

00:57:33: Ganz kurz vielleicht noch zur Einordnung.

00:57:34: Die Apple-Uren sind ja im Prinzip am ehesten mit der Pixel Watch zu vergleichen plus minus, ne?

00:57:41: Dann gibt's noch die Samsung-Urn.

00:57:43: das ist auch eher auf diesem Niveau.

00:57:46: Es geht auch eher Richtung klassisches Smartwatch.

00:57:48: Haben

00:57:48: euch

00:57:49: auch Fitnessfunktionen drin aber eben... Der Fokus ist ein anderer.

00:57:53: Dann gibt es Sportwatches eben nicht nur von Garmin, sondern auch von Polar haben wir schon ein paar mal gesagt.

00:57:58: Die sind ja auch so eher in dieser Art nicht ganz so smart aber vielleicht ein bisschen besser mit den Körperdaten.

00:58:02: und dann gibts noch Wizzings.

00:58:04: das ist so ein bisschen... Ja

00:58:05: wobei die in der Zwischenrichtung gehen.

00:58:07: also die haben noch eine Uhr, ...aber die haben als eigentlich keine klassische Smartwatch.

00:58:11: Die hatten sie ja nie.

00:58:12: jetzt war immer so eine analoge Uhr mit Benachführungsfunktionen.

00:58:15: Auch cool war!

00:58:16: Also die letzten

00:58:17: beiden Generationen fand ich mega toll.

00:58:20: ... eher eine abgespeckte Smartwatch Richtung Peppel, die dann aber eben ... ... Gesundheitsfunktionen und mehr Richtung Gesundheit war.

00:58:27: Und man muss sagen das man mücht sich auch immer stärker.

00:58:30: also du hast immer... Also natürlich der Fokus auch bei Apple ist immer mehr Fitness, ... ... sondern so Wohlfühlen genauso wie es bei Pixelwatches, weil die Leute kaufen's deswegen, ... Nur eben, die sind hier nicht für das Marathon-Training sozusagen.

00:58:46: Da nimmst du doch was anderes aber ... Die deckt schon relativ viel ab wie ein klasse Smartphone.

00:58:52: Was

00:58:52: gibt's noch?

00:58:52: Amasfield!

00:58:53: Das habt ihr ja auch gerade

00:58:54: gemacht.

00:58:56: Amasfeld?

00:58:56: Wie heißt sie denn?

00:58:58: Also es gibt noch so'n paar kleinere.

00:58:59: Sunto gibt's doch auch noch mal nicht oder?

00:59:01: Ja, mmh.

00:59:04: Ja.

00:59:04: Uawei hat natürlich auch noch Uan.

00:59:07: Also es gibts ... Xiaomi?

00:59:08: Xiaomi.

00:59:09: Es gibt auf jeden Fall auch viele kleinere, die ähnlich ... Funktionen teilweise aber eben auch so eine teilweise in so ein Woche Laufzeit haben, teilweise drei Wochen.

00:59:16: Die Macefit hat glaube ich dann nur nicht auch teilweise drei vier Wochen halten und du hast natürlich da teilweise auch Funktion die du bei anderen noch nicht drin hast.

00:59:25: diese Blutdruckmessung zum Beispiel Huawei Da waren die ersten die das hatten Und da kann man auch gucken gibt es durchaus interessante Sachen wenn man halt auf bestimmte bestimmte Metrik Wert legt dass sie teilweise Sachen besser können.

00:59:39: Aber oft sind's eben dann einfach Smartwatches.

00:59:41: Samson macht ja auch Blutup-Messungen bei der ganzen neuen Gellix die Worte?

00:59:44: Ja, wobei genauso wie die den Blutdruck und die dem Blut druck gemisst.

00:59:49: Die haben immer das prob...die Sache...die messen halt im Irgend...sie gucken nur auf die Wehen, gucken dann wie viel Sauerstoff durchwiesen usw.

00:59:57: Und rechnen daraus irgendwie so ein... ... ist der Blutdruck erhöht oder ist er abgesenkt und das ist dann meistens auch gucken, ob es die Nachtabsenkung ist.

01:00:03: Deswegen weiß ich nicht wie es bei der Zusammenstellung genau ist aber das sind halt keine Klasse und man schätzt ja wirklich den Druckmessen.

01:00:09: Hat eine

01:00:09: Huawei hat doch glaube ich so eine.

01:00:10: Und

01:00:11: die Huawei hat das eben.

01:00:12: Das ist nämlich die Einzige die das so macht... Die anderen machen halt die Rechnungen aus dem... Die machen ja nur eine Aufnahme von den Beinen und den Arterien.

01:00:22: Und daraus rechnet ihr irgendwas raus, aber es machen zwischen auch mal mehr weil die Sensoren das theoretisch können und die Algorithmen etwas dahergehen.

01:00:28: Was ich tatsächlich ganz cool fand... Ich glaube, Wiesings hat damit angefangen, EKG-Aufzeichnung.

01:00:34: Das funktioniert tatsächlich gut!

01:00:37: Ich bin mit einem so einem EKG auch mal zu meinem Hausarzt hingelatscht, weil wir das Ding mir extra sistoen ... ... halt attestiert hatte und der Arzt hat noch mal einen sechskanal EKG gemacht, mit tausend Stöckchen.

01:00:51: Oh ja!

01:00:52: Das haben sie mit in das auch schon paar Jahre her.

01:00:54: also der war einigermaßen begeistert als er die beiden ekg ist neben Ländländer gehalten hat gesagt wie das haben Sie mit dem Spielzeug an jemanden gelegen gemacht?

01:01:00: man ich habe nicht gut geworden.

01:01:02: Ich hab letztens von einer Bekannten gehört da hat ihr Arzt ihr tatsächlich gesagt kaufen sich eine Smartforges billiger, als unser ekg Zeugs was wir mit nach Hause nehmen können für Langzeit.

01:01:10: Und

01:01:11: dass muss man sagen.

01:01:11: auch diese diese also Herzfrequenzprobleme und so weiter das können die inzwischen alle relativ gut erkennen.

01:01:17: und bei klaren Problemen können die wahren.

01:01:20: Bevor du halt beim Arzt warst und sagst, ihr habt mal diese Warnung drin.

01:01:23: Kannst du bei ganz vielen einstellen... Das ist schon hilfreich!

01:01:27: Man darf sich natürlich nicht hundert Prozent darauf verlassen.

01:01:29: also wenn er sagt alles in Ordnung heißt es nicht alles in ordnung ist.

01:01:32: aber zumindest können sie Probleme erkennen.

01:01:34: und das hast du bei immer mehr Uhren usw.

01:01:37: drin.

01:01:38: die Sensoren sind ja die gleichen Das sind ja nur Alpen, wo wird man die dahinterstehen und das irgendwie auswerten.

01:01:44: Und es können immer mehr... ...und das ist eigentlich ganz cool dass das eben als Gesundheits-Sketchet dann auch durchaus interessant oder das macht Smartwatches eben auch so relevant für viele weil das eben ein gesundheitssketchete.

01:01:53: Es ist nicht gar nicht so Fitness sondern es geht halt stark in die Gesundheitsrichtung.

01:01:56: Wir sagen alles gut, du hast gut geschlafen, deine Atmenfrequenz ist in Ordnung und deine hohe Herzfrequence usw.. Das ist halt.

01:02:02: darauf gehen alle die jetzt nicht explizit in die Sportrichtung gehen.

01:02:07: Wir sagen immer die echte Smartwatch.

01:02:10: Was nutzt du an echten Smartwatch-Funktionen eigentlich, die dann eben so eine Pebble oder eine Garmin und so nicht haben?

01:02:16: Das ist das Ding immer weniger!

01:02:19: Klar, du kannst natürlich Musik hören und so weiter.

01:02:21: Aber ich hab mein Handy eben hast immer dabei.

01:02:22: also beim Training kann man sagen es geht auch trag aber der passt halt nicht viel drauf.

01:02:26: Also wenn ihr natürlich mit Mobilfunk kannt könntest du dann natürlich auch noch über Mobilfunks streamen.

01:02:32: Aber am Ende klar das Navi kannst du hin und wieder mal nutzen.

01:02:35: gerade wenn du mit Fahrt unterwegs bist ist es schon drauf gucken kannst.

01:02:38: Ist aber halt rudimentär Und die

01:02:41: Alternative ist für fünf Euro eine Hände, die halt doch vorne anfingert.

01:02:45: Das ist eben.

01:02:46: und natürlich Kalendererinnerungen im Gesach noch eintragen.

01:02:50: Natürlich könnte ich ja auch die WhatsApp antworten.

01:02:52: Manchmal mache ich das auch weil er dann vorgegeben Antworten hat.

01:02:56: aber ich werde nie anfangen irgendwie mit Sprache in Gabel oder dass es geht.

01:02:59: alles so schön was es geht aber ich nutze es halt so gut wie gar nicht.

01:03:03: Einiges davon können die anderen ja inzwischen auch.

01:03:06: Das meiste von, denke ich mir bei Garmin geht es zumindest halbwegs so was.

01:03:10: So und das ist halt das Ding.

01:03:11: Die Stellen sind hier halt alle da... ...und hauptsächlich nimmt ein Set für Benachtigung.

01:03:15: benachtigen können sie alle.

01:03:17: Ob das nun schneller oder besser ist?

01:03:18: Und natürlich kann ich hier ein paar Sachen erledigen.

01:03:20: Ich kann auch das Foto anzeigen lassen aber auch das geht auf der Dame dann sehe ich auch das foto aus der WhatsApp Nachricht und so.

01:03:26: also deswegen Ich nutze so gut wie gar nicht mehr die Fitnessauswertung zum Beispiel.

01:03:30: Das ist ja nicht ganz cool, das kann ich bei den anderen auch machen.

01:03:33: liefern sind hier alle mit drin und deswegen... ...ist es umso ärgerlich, dass sich halt eigentlich Funktionen nicht nutze dafür aber die Akkulaufzeitopferer und diese Kompromiss wird immer wie immer unattraktiver?

01:03:43: Eigentlich ist nur weil die Uhren selber noch... ... für mich attraktiver sind als eine reine Sportuhr oder eben... ... die Pebble, die so cool ist.

01:03:50: Aber eben auch ein bisschen wie Spielzeug auszieht dann.

01:03:53: Ja, wartet in die Runde ab?

01:03:54: Genau!

01:03:55: So na und das ist aber das Ding.

01:03:57: ich komme immer mehr zu den Gedanken so... Cool Smartwatch ist natürlich cool,... ...aber eigentlich nutzt du die nicht als Smartwatch sondern als als gesundheitsgadget.

01:04:04: Und da könntest du auch eins... ... ohne Display nehmen eigentlich.

01:04:08: Ich glaube,

01:04:09: die Fitness-Uren werden smarter... und die Smartwatches werden fitter.

01:04:13: Also

01:04:14: gleich nicht

01:04:15: so an.

01:04:15: Meine bescheidene Theorie tatsächlich über den Erfolg von WUB also zum einen,... dass deren Auswertung gut ist.

01:04:21: aber ich glaube der noch wichtigere Teil ist,... kein Display zu haben!

01:04:26: Also, was Fitbit dafür Klumpen gebaut hat und Huawei.

01:04:33: Genau ganz kurz zur Einordnung Hoop.

01:04:35: Und was hast du gesagt Ura?

01:04:38: Das sind diese Fitnessringe die man wirklich nur um den Finger hat und sie haben ungefähr die gleichen Sensoren sammeln das und funken das an das Handy und eben keinerlei Anzeige.

01:04:46: Woop ist aber das Armband da gibt es auch wieder verschiedene Konkurrenten wie auch sowas machen und der Ring ist nochmal eine Kategorie also Winkorn und Aura, Samson aus dem Ring usw.

01:04:59: Am Massfit?

01:05:01: Auch da hast du nicht den Vorteil, du hast kein Display und es vibriert nicht

01:05:04: usw.,

01:05:04: also das ist ja auch ganz schön... Ich kann aber nicht ganz weg von den Nachrichtigungen, deswegen hab ich halt auf die Smartwatch gesprochen.

01:05:10: Ich denke, ah naja gut eigentlich schon ganz cool!

01:05:11: Und ein Ring mit dem man bezahlen kann gibt's hier auch noch nicht glaube ich.

01:05:15: Zumindest wüsste ich jetzt keinen Theoretisch was womöglich, aber dadurch die autifizieren kannst in der Regel über den Ding selber, glaub' ich ist das immer ein Problem wenn Du dann über eine Kreditkarte so zahlen sollst.

01:05:25: Ich glaube, also ich wüsste jetzt keinen den Skippt.

01:05:27: Aber

01:05:28: du hast Stichwort gesagt, authentifizieren fehlt.

01:05:31: Ja aber es gab doch mal eine Smartwatch die gar keine ne echte alte Uhr von diesen... Das

01:05:39: Watch macht das ja auch und

01:05:41: kriegen das ja irgendwie hin.

01:05:43: Ja stimmt!

01:05:44: Vielleicht.

01:05:47: Da hinkt Wimpay hinter, du hast doch auch mal hier diese NFC Schlüsteranhänger gezogen.

01:05:52: Wie ging denn das?

01:05:52: Ich weiß es nicht

01:05:53: mehr.

01:05:53: Aber das war eine eigene Kreditkarte sozusagen und das würde ein eigener Kredit-Karten-Ship drin gewesen.

01:05:58: also WimPay hat das mit so einer Mini-Karte gemacht.

01:06:00: aber wie kamst Du dann bei Zahlungen über fünfzig Euro... Achso ne dann fragtest du, hören wir da einfach nach dem Pin?

01:06:05: Genau!

01:06:06: Und das war eben genau, das war eigentlich wirklich ein.

01:06:07: eigentlich hier sind sehr als virtuelle Karten und NFC chips dann aber die das entsenden.

01:06:11: Und da war eine eigene sicher also der eigentliche chip mit drin von der von der kreditkarte.

01:06:15: ob das jetzt anders los wäre keine ahnung.

01:06:18: Aber dass er Wimper hat so gemacht damals mit mehr als fit wird es gemacht hat war aber auch das waren auch ganz komische ... Behelfstinger mit der App, dass du dich da anifiziert hast.

01:06:28: Und dann hat das ein paar Togens gereicht und so.

01:06:31: Möglich wäre es wahrscheinlich schon aber was...

01:06:33: Okay, wär mal spannend ob's Ringe mitbezahlen gibt.

01:06:35: Wisst ihr was?

01:06:36: Ob's Renge und auch Armwender die sind?

01:06:37: Ja das ist

01:06:38: ein Armwänder.

01:06:38: Das find ich

01:06:39: cool, ne?

01:06:43: Gut also du bist eigentlich ein bisschen unsicher, ob du noch in den Smartwatch willst.

01:06:46: vielleicht wird die nächste keine.

01:06:47: Genau!

01:06:48: Aber anders als... Ich trage eh eine Uhr, also eine Uhr würde ich ja so tragen.

01:06:51: Also erst wenn nicht sage ich brauche gar keine Uhr mehr Dann würde ich sagen, vielleicht reicht auch das Ding.

01:06:55: Aber ein wenig zu so einem Urtrag wird es wahrscheinlich trotzdem wieder ein Smartwatch werden.

01:07:00: Stefan und du hast ja gesagt, du vermisst eigentlich nichts von den Smartwatches?

01:07:03: Nee, nee.

01:07:03: also mir ging's da wie Alex und mich hat das ständige Aufladen genervt.

01:07:09: Und ich hab dann gedacht ne, dann kaufe ich mir jetzt eine Armband vorzugsweise eins ohne Display damits dezent ist... ...und habe dann halt einfach wieder ne Armband Uhr getragen!

01:07:19: Also Analog nicht mal mit Batterie und hab gedacht eine herrliche Ruhe am Handgelenk.

01:07:27: Und ich bin jetzt eher durch die Pebble wieder ein bisschen... ...angefixst worden, weil... ...gebt mir wie dir.

01:07:35: Die Benachrichtungen sind mir halt wichtig!

01:07:36: Und es ist doch cool einmal kurz drauf zu gucken und zu wissen ach... Daher hole ich jetzt das Handy erst gar nicht für Außertasche

01:07:43: Ja

01:07:44: Ich seh mich ja mal die Benachrichtigung sofort abschalten, weil das ist das nervigste finde ich.

01:07:49: Ich habe es genau umgekehrt.

01:07:50: also ich hab jetzt gesagt wirklich nur von den apps die wirklich wichtig sind und da gucke ich dann einmal drauf und entscheide dann in der Hälfte der Fälle dass immer noch nicht wichtig

01:07:59: ist.

01:08:00: Ja das stimmt also genau.

01:08:01: wichtig ist mir dass man pro app ein- und ausschalten kann irgendwo cool.

01:08:06: Ach so, ganz kurz noch.

01:08:09: Du sagst es das ist die Schickste fandest du von den ganzen Uhren und... ...es gab ja mal mehr Hersteller von Android-Uhr

01:08:17: irgendwie

01:08:17: Skargen und wie sie alle heißen?

01:08:19: Ja

01:08:19: alles von der Fossilgob ne?

01:08:21: Die

01:08:21: Fossilierefossils

01:08:22: selbst.

01:08:23: Das Skagen, Kate Spade, Michael Kors diese Amani.

01:08:28: Aber

01:08:29: das war alles das Fossilen Universum.

01:08:31: Ja die sind ja rausgegangen.

01:08:32: Du hast noch Samsung die durchaus.

01:08:34: Also, die haben wir früher besser gefallen.

01:08:36: Heute ist es so ein bisschen ... Ja, aber das ist halt Geschmackssache, muss man sagen.

01:08:39: Die gehen auch teilweise in eine modische Richtung.

01:08:42: Tickwatch

01:08:42: gibt's noch?

01:08:43: Ich

01:08:44: weiß nicht.

01:08:44: Keine Ahnung.

01:08:45: Aber

01:08:46: ja, stimmt.

01:08:46: Asus

01:08:46: und LG sind auch raus.

01:08:49: Motorola...

01:08:49: Mal nicht.

01:08:51: Huawei hat noch, aber ... Ja, stimmt mit Rolex auch nicht mehr, stimmt.

01:08:55: Und Huawei hat auch ein eigenes Betriebssystem?

01:08:59: Die nutzen jetzt nicht Wear OS, die wissen doch wer es

01:09:02: ist.

01:09:02: Android.

01:09:04: Oh Gott, das will ich.

01:09:04: Nee, Coach, Android war vorher.

01:09:06: Wear OS heißt das

01:09:09: ja!

01:09:09: Genau, sie nutzt was eigenes deswegen und hält die Uhr auch länger.

01:09:11: Und die hat dann sich auch genau in bisschen Schickgerichtung.

01:09:13: Sie haben teilweise auch wirklich schlecht geburnt.

01:09:15: Maserid ist halt... Da kommst du auch ein bisschen auf die Preisklasse an, die man dann wählt.

01:09:19: Also es gibt schon auch schicke Uhren und das ist diese Geschmackssache!

01:09:21: Ich meine die Apple Watch Ultra zum Beispiel wenn man das mag dass die halt so ein fettes robustes Design hat... ...und samt mal auch so eine Uhr.

01:09:30: Wenn man das macht, ist das völlig in Ordnung.

01:09:33: Ich persönlich finde sie ein bisschen übertrieben.

01:09:34: ich hab braucht es nicht aber das ist wirklich Geschmacksache.. ..aber da gibts durchaus Auswahl was man dann durch ausnehmen kann.

01:09:40: Google hat halt die und ich finde die ganz, ganz schick.

01:09:42: Also für mich gefällt es.

01:09:44: Und Rundgelusche gibt's halt so gut wie gar nicht.

01:09:45: Es gibt wirklich richtig schönen Runden.

01:09:47: Gibt's halt... also nach Motorola, die mit dem Mund-Display auch ein bisschen auf die Nase gefallen sind mit dem Plattenreifen.

01:09:54: Hat eigentlich nur noch Google in dem Endwordbereich eine richtig runde Uhr.

01:09:57: Und ich finde ehrlich gesagt, nämlich Alpmodisch, Uren sollten auch rund sein!

01:10:03: Wir haben sie jetzt einigermaßen schick hingekriegt.

01:10:06: aber grundsätzlich ... finde ich, müssen Ohren rund sein.

01:10:10: Ist zwar anakronistischer Blödsinn?

01:10:12: Ja!

01:10:14: Weil es nicht anders ging mit Zeigern und Zahnrädern aber...

01:10:18: Prost hin.

01:10:18: Es ist wie gesagt ein Klass-.

01:10:19: Es fühlt sich halt wie eine klassische Ohr.

01:10:20: Das ist das Ding.

01:10:21: Sonst würde ich vielleicht auch einfach eine klassischen Ohren sagen weil wenn die in die Fitnessfunktion hat dann würde ich die klassische Uhr wahrscheinlich auch so dran.

01:10:29: So ist es halt okay der Kompromiss noch am angenehmsten.

01:10:32: Aber ja

01:10:34: Ja, ich müsste sie.

01:10:35: Sie gehört ja immer noch Kewa und ich müsste mal bezahlen so langsam nicht das Gefühl dass ich ihm zurückgebe.

01:10:43: Das klingt doch gut also für Kewan nicht aber für Pebble klingt das die... Dass sie dich begeistern?

01:10:50: Das ist schön!

01:10:51: Ja cool da haben wir doch viel erzählt.

01:10:53: Wir haben die drei Klassen die echten Smartwatches wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen wofür brauchen wir sie.

01:10:59: Die Fitness-Uren die immer smarter werden Und die etwas abgespeckten Und dann solche, die so ein bisschen dazwischen sind.

01:11:06: Wo es von Android Wear draufläuft, die aber vielleicht nicht unbedingt alles können und solche wie Huawei wo kein Android Wear... Also das ist vielleicht so eine Ereignikklasse oder weniger cool.

01:11:17: Und wir wissen worauf ihr jetzt Bock habt!

01:11:21: Ich bin gespannt wie sich die Kategorie weiterentwickelt weil es ist ein bisschen ausserzielt gefühlt.

01:11:25: Aber also die Interaktion werden halt immer kleiner.

01:11:28: Aber irgendwie, der Markt ist groß.

01:11:31: Das wird immer noch gekauft und also gewisse Attraktivität hat das ganze.

01:11:36: Also

01:11:36: wenn du mal guckst wie viele Leute in der Apple Watch tragen, zumindest in unserem nerdigen Unfeld oder auch in freier Webbahn, dann geh mal raus und guck dich um... Also die Leute wollen schon irgendwas ein bisschen smarteres haben als eine Casio G-Shock.

01:11:52: Wahrscheinlich will jeder eben dann doch was anderes haben und deswegen müssen sie so viel können, unsere fünf Prozent nutzen wir dann eben doch.

01:12:01: Ja, vielen Dank schön dass ihr da wart.

01:12:03: Mich würde in den Kommentaren mal sehr interessieren was wollt ihr?

01:12:07: Wollt ihr Fitnessdaten, Gesundheitsdaten oder was nutzt ihr an den echten smarten Funktionen eigentlich von diesen Uhren?

01:12:12: und wie wichtig ist euch der Datenschutz das ihr den ganzen Kram durch die Welt schickt oder lieber irgendwo lokal behaltet?

01:12:19: oder reicht einfach die analoge Uhrzeit?

01:12:21: mehr braucht es sowieso nicht.

01:12:24: Vielen Dank fürs Zuschauen bis hier hinten und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal.

01:12:28: Tschüss!