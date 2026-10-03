klein, kräftig, nicht mehr kostengünstig: Mini-PCs mit Apple M6, Intel, AMD | c’t uplink

00:00:00: Heute beim CT-Ablink.

00:00:01: Mini PCs und den Mac mini haben wir auch schon dabei.

00:00:04: Sie sind klein, kräftig und kostengünstig!

00:00:07: Viel Spaß an dem Moment.

00:00:08: Kosten günstig sind sie diesjahr nicht.

00:00:10: Wir müssen über Preise reden.

00:00:12: viel spaß Moin.

00:00:17: moin.

00:00:17: herzlich willkommen bei CT Ablegen, dem Podcast aus der CT Redaktion.

00:00:21: Die Mini PC ist klein und für die meisten Sachen kräftig genug und auf einem Schreibtisch oder drunter nehmen sie nicht so viel Platz weg.

00:00:28: tolle Geschichte Und die Kollegen haben den Test extra noch ein bisschen verschoben damit er neue Mac mini auch mit reinkommt.

00:00:35: nur kostengünstig wird es dieses Jahr nicht!

00:00:37: Die CT-Kollegen Christoph Windeck

00:00:40: Hallo

00:00:41: und Carsten Spille Moin haben wir dabei.

00:00:43: Moin Moin schön dass ihr da seid.

00:00:45: Wie viele Mini PCs habt ihr getestet diesmal?

00:00:48: Wir haben uns auf sechs Geräte beschränkt, die nach Möglichkeit so ein relativ breites Spektrum von den erhältlichen Typklassen abdecken.

00:00:57: Was heißt Typklassen?

00:00:58: Welcher habt ihr?

00:00:59: Also wir haben Gerät mit AMD, wir haben paar moderne Intels oder einen älteren Intel und natürlich den neuen Apple Mac mini mit M-Sex Prozessor.

00:01:09: Gab es noch was mit Qualcomm Prozessoren ...

00:01:13: gibt es theoretisch, aber die waren nicht rechtzeitig für den Test lieferbar.

00:01:17: Wir erwarten jetzt noch zwei Geräte... ...die wir dann nachträglich testen werden unter anderem auch den von Nvidia.

00:01:23: Genau das ist eine der spannendsten Neuerungen bei dem Prozessoren.

00:01:28: Für Windows vielleicht auch Linux weiß man doch nicht so genau und bei dem Qualcomm Snapdragon X bin ich sowieso beleidigt.

00:01:37: Das ist jetzt sozusagen Publikumsbeschimpfung.

00:01:39: Ich habe vor einem Jahr mal extra einen ... Gerät besorgt von Lenovo.

00:01:43: Und der Test wurde ganz schlecht gelesen, dann haben wir uns gedacht... ...dann müssen wir uns ja auch nicht so anstrengend noch eins reinzuholen.

00:01:50: Nein!

00:01:50: Im Ernst es gibt ein sehr geringes, also dieser Armprozessor von Qualcomm,... ...der ist ja relativ stark für Windows aber vor allem ist er eben auch... ...sehr effizient und sparsam und das spielt bei den Mini PCs gar nicht so eine große

00:02:06: Rolle.".

00:02:07: Weil die so relativ sparsam sind?

00:02:09: Ne, weil sie keinen Akku haben.

00:02:10: Das ist ja ganz einfach und deswegen gibt es nicht so einen großen... wie soll man sagen, der Benefit ist gar nicht so groß bei einem Mini PC so ein Armprozessor einzubauen, denn man hat nach wie vor immer noch kleine Nachteile durch Arm unter Windows.

00:02:27: Sie sind nicht mehr so groß, ein Teil der Nachteile hat sich Qualcomm selber eingebrockt.

00:02:31: Da können wir auch noch darüber reden.

00:02:32: bei dem neuen X-Zwei versprechen sie jetzt auf einmal dass es ja besser für Linux geeignet sein soll.

00:02:39: Wenn ich bei Qualcomm immer etwas vorsichtig was sie darunter verstehen aber die haben schon einen Serverprozess angekündigt für über nächstes Jahr.

00:02:46: da wollen sie wahrscheinlich die Linux Community ein bisschen streicheln.

00:02:50: Ansonsten bisher haben sie sich möglich blöd angestellt mit Linux.

00:02:55: Aber ich meine Apple.

00:02:57: Wir haben es ja schon erwähnt, M-Sex ist sehr beeindruckend was Apple da geleistet hat.

00:03:01: Aber da spielt ja Linux nun gar keine Rolle das ja Apple völlig egal.

00:03:05: und dann muss man halt Mac OS nehmen oder zu lassen.

00:03:08: Genau habt ihr die fünf Windows also die Arm und Intels?

00:03:12: Habt ihr die nur unter Windows sondern auch in der Linux euch mal angeguckt?

00:03:15: Die haben wir wie immer auch Unterlinux angegückt.

00:03:18: Die meisten unserer Tests fahren wir natürlich unter Windows weil das einfach auch die überwältigende Mehrheit unserer Leser und Unzuhörer benutzt, aber die ganzen Funktionsmessungen also ob die Schnittstellen ihre erwarteten Datenraten bringen und also was ob sich ohne Frickelei oder ohne zusätzliche Frickelei das WLAN nutzen lässt.

00:03:38: Und all solche Dinge das probieren wir natürlich auch unter aktuellem Linux Haus

00:03:42: Cool.

00:03:43: Die Preise, wie teuer sind die Geräte?

00:03:46: so ungefähr?

00:03:48: Hast du sie im Kopf?

00:03:48: Also ich bin diesmal so unvorbereitet wir sind so aktuell

00:03:52: man hört es.

00:03:52: Man hört es atmen sagt

00:03:53: ja.

00:03:53: Das

00:03:54: tut weh!

00:03:55: Genau.

00:03:55: Hast du Sie im Kopf die Preise?

00:03:57: Ja so grob, leider.

00:04:00: Also die Zahlen sind schwer im Kopf!

00:04:02: Also ich muss sagen wir haben einen relativ günstigen dabei.

00:04:06: der hätte vor Jahresfrist jetzt auch nicht so als Preisbrecher gegolten aber mittlerweile muss man schon sagen er kostet sechsohnundachtzig Euro.

00:04:14: Welcher ist das?

00:04:15: Das ist der Acer Revo mit AMD Prozessor.

00:04:20: Der kostet, wie gesagt, sechshundert-undachtzig Euro.

00:04:22: Mit

00:04:22: Windows?

00:04:22: Mit Windows ja!

00:04:23: Also das ist ein komplett rechter mit... Genau.

00:04:25: Wie viel Ram hat er?

00:04:26: Sechzehn

00:04:26: Gigabyte und ich glaube fünfhundert zwölbe oder einen Terrarbeit.

00:04:30: Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.

00:04:31: aber so für den Anfang der ausreichend große SSD.

00:04:35: Ich glaube es war ein Terrararbeit.

00:04:37: Und der kostet wie gesagt sechshundert achtzig Euro und das ist mit Abstand des günstigste Geräte im Test.

00:04:43: dann haben wir noch einen anderen unter tausend.

00:04:47: Ja, das ist ein Gerät von Lenovo's Think Center.

00:04:54: Eigentlich sollte ich Englisch besser aussprechen können.

00:04:57: Ist ja noch früh?

00:04:58: Genau

00:04:59: hat aber einen etwas älteren schon also nicht mehr ganz aktuellen Desktop Prozessor in Energiespar-Version im kleinen Gehäuse.

00:05:09: Gucken wir uns an, was da die Vor- und Nachteile sind.

00:05:11: Und dann geht's, glaube ich so ab, elfhundert bis ungefähr dreizehnhundhalbfünfzig Euro.

00:05:17: Da gibt es dann aber auch... Wir haben noch einen von ASUS den ASUS Nuke XVI Pro ein SROCK eine SROck Nuke Box Auch mit Panther Lake Prozessor also Intel Core Ultra Dreihundert.

00:05:31: Und ähm.. Dann gibt es noch von MSI den Qubi AI PC ... der auch mit Core Ultra-Dreihundert kommt.

00:05:40: Er ist tatsächlich der kleinste im Test, er ist kleiner als der Mac Mini.

00:05:43: Ja, hat er die Preise ungefähr im Kopf?

00:05:45: Naja haben wir ja gerade gesagt von sechsohnundachtzig bis tausendtragend.

00:05:49: Also jetzt genau von dem ASUS SROG und MSI...

00:05:54: Die habe ich jetzt nicht auseinander entgegen.

00:05:56: Da möchte ich was zu sagen.

00:05:58: das ist nämlich sehr komiziert.

00:05:59: Das ist auch sehr

00:06:00: gut.

00:06:00: Genau!

00:06:01: Wir müssen mal bei den Prozessoren anfangen.

00:06:03: es ist Eigentlich ein total spannendes Jahr, wenn diese idiotischen Rammpreise nicht wären.

00:06:08: Es liegt ja nicht an den Prozessorpreisen... ...obwohl die auch nicht sinken anders als in früheren Jahren weil nämlich die Nachfrage nach Prozessoren so irrsinnig ist nach Server-Prozessoren und wegen der KI ist alles die böse.

00:06:21: KI also die KI Rechenzentren

00:06:24: Das heißt die Prozessoren werden nicht teurer, weil genau dieser Typ, genau nicht billiger.

00:06:28: Ja für mich ist es auch noch früh.

00:06:31: Die werden nicht deswegen teurer weil genau diese Prozessoren angefragt werden sondern weil die Kapazitäten der FAPS von Serverprozessoren ausgelastet.

00:06:40: Warum

00:06:41: das genauso ist?

00:06:42: Das können wir ja... das binden einem die Hersteller natürlich nicht auf die Nase.

00:06:46: und zu allerletzter Presse aber wie das sieht so ganz stark so aus sie können die Preise eben durchsetzen ... die Nachfrage im Desktop-PC-Bereichs E in Keller.

00:06:57: Und durch diese hohen Rammpreise, das ist ja der Witz, wir werden demnächst auch wohl was zu Monitoren machen... ... weswegen momentan Monitore so belistet sind,... ... weil die Monitorhersteller verzweifeln, die wären ihre Monitores nicht los.

00:07:08: Monitorer haben fast keinen Ram,

00:07:10: haben fast keine Ram mehr ganz wenig genau!

00:07:14: Ja also und es gibt aber sehr viele spannende neue Prozessoren.

00:07:17: Also das eine ist Apple M.Six, haben wir schon erwähnt.

00:07:23: Und dann hat eben vor allem Intel zwei ganz spannende Prozessor-Bauereien auf den Markt gebracht.

00:07:27: Das eine ist Panther Lake, das ist der Core Ultra III und das andere ist der deutlich billigere Wildcat Lake, dass ist der core III ohne ultra also einfach nur core III.

00:07:40: und dieser core III ist wirklich spannend gemacht.

00:07:43: Das ist so ein bisschen der Konter eigentlich gedacht.

00:07:46: ... ist ein Mobilprozessor, in diesen meisten Mini-PC stecken ja ... ... Mobilprozessoren.

00:07:51: Der war eigentlich dazu gedacht gegen das Macbook Neo anzutreten und er hat nur zwei starke Kerne... ...und noch vier extra Schlappe.

00:08:01: Deswegen kann der Sachen die ziemlich genau dieser Apple A... ...in den Macbook Neo kann.

00:08:06: Der hat eine hohe Single-Fade-In-Performance wirklich eine Hohe.

00:08:10: Und also nicht so hoch wie Apple M.Sex?

00:08:13: Aber für X-Achzi schon sehr schön.

00:08:15: Gerade für Budgetprozessoren, sehr hoch ne?

00:08:18: Genau!

00:08:18: Also viel mehr als dieser billige Vorgänger dieser Intel N-Hundert oder auch diese...

00:08:22: Und der M-Sechs ist ja auch viel schneller als der MacBook Neo Prozessor.

00:08:26: Wesentlich schneller also doppelter.

00:08:28: Ja.

00:08:31: Aber genau und dann hat er eben noch vier sehr schwache Kerne.

00:08:36: Das ist eigentlich für ein Büro PC genau das was man haben möchte.

00:08:40: Eigentlich ist der Prozessor nicht teuer ... aber das ist alles vermasselt durch diese Rammpreise.

00:08:46: Also der ist sehr spannend eigentlich für Bürocomputer, und da haben wir da ein Gerät drin?

00:08:50: Nee, wir hatten vorher

00:08:52: eins getestet... ... und das wollten wir jetzt nicht in noch so

00:08:54: kurze

00:08:55: Zeit nochmal aufwärmen.

00:08:56: Das findet aber sicherlich auch Erwähnung.

00:08:58: Genau!

00:08:58: Und das gibt es auch so ab ... ... vierhundertdreißig Euro als Bärbonen,... ... d. h., da muss man an die trockenen

00:09:06: Komponenten kommen.

00:09:07: Genau.

00:09:08: Gerade SSD und Speicher.

00:09:12: Und weil der Absatz halt so gering ist, gibt es bisher da auch keinen Preiskampf.

00:09:15: Der Prozessor ist auch noch sehr neu.

00:09:17: und auf der High End Seite in Anführungszeichen, weil an Apple kommt halt niemand mehr ran.

00:09:23: Auf X-Xen-Achzig ist halt Panther Lake... ...und das ist sehr schwer zu verstehen.

00:09:27: bei Core Ultra三hundert den gibt es in wahnsinnig vielen verschiedenen Konfigurationen.

00:09:32: Da gibt es zum Beispiel X Varianten mit einem großen, mit einer relativ starken GPU.

00:09:38: was is also für so Richtig?

00:09:41: spielen kann man auf den Dinger natürlich trotzdem nicht.

00:09:44: Aber wer so ein bisschen KI, Alltagsanwendungen damit benutzen will.

00:09:48: für denen sind die spannend.

00:09:49: und jetzt kommt wieder ein ABA und den gibt es sowohl mit normalem gestecktem Ram aber richtig flott wird er erst und das ist ja für Notebooks gedacht mit aufgelötetem LPDDR-Fünf.

00:10:01: Und das ist für Mini PCs halt eine schwierige Geschichte denn eigentlich kauft man so einen Mini PC ... deshalb, wenn man gerade keinen Notebook will.

00:10:11: Und manche ja grade weil man aufrüsten möchte und dann ist man genau wieder in der Falle wie bei Apple.

00:10:17: Man muss sich beim Kauf schon entscheiden was man haben will... ...und kann halt nichts aufrüssen.

00:10:21: also bei denen kann man immerhin die SSD aufrüst.

00:10:23: Die SSD

00:10:24: kann man aufrüsten?

00:10:24: Die SSD können wir immer aufrüsen.

00:10:26: Okay.

00:10:26: Bei den Pentalex Ja

00:10:28: Ja, bei dem Penteil.

00:10:28: Bei Apple

00:10:29: nicht?

00:10:29: Ne ne, bei Apple nicht genau.

00:10:30: Entschuldigung!

00:10:31: Das habe ich falsch

00:10:31: gesagt.

00:10:31: Im Gegensatz zum alten Mac-Mini ist die SSD nämlich auch festverlöte beziehungsweise die Flash Chips

00:10:37: und das ist z.B.

00:10:38: jetzt gerade bei diesem ASUS NUC.

00:10:40: Das hat ja Carsten gerade erwähnt.

00:10:41: ASUS hat hier diese NUC Sparte von Intel übernommen.

00:10:44: Intel hat das ja so vor fünfzehn Jahren ins Leben gerufen.

00:10:47: im Grunde war das ja eine Kopie des Mac Mini.

00:10:49: wenn man so will nach wie vor so... ... kein Netzteil eingebaut, also man muss beim Volumenvergleich immer... ... das Netzteil noch mit einrechnen.

00:10:59: Und ASUS führt diese Serie weiter im Grunde genau wie Intel,... ... macht auch genau dieselben Fehler wie Intel, dass die Lüfterregelung wenn bisschen zu laut ist und man kann auch ein bisschen dran drehen.

00:11:08: Sie haben auch zwei drei Sachen hübsch verbessert.

00:11:11: aber und darauf wollte ich ja hinaus,... ...wenn ich da eine Sechzehn Gigabyte aufgelötetes RAM habe dann kostet das Ding halt schnell ... Das tut schon ein bisschen weh für einen mini pc.

00:11:25: Wobei unsere konfigurationen hat immerhin zu ein dreißig gigabyte.

00:11:31: Aber da wollte ich auch noch was zu sagen.

00:11:33: gut dass du es gerade erwähnst.

00:11:35: wir haben ja natürlich im vorfeld auch geguckt, was gibt es so und welche konfigurationen?

00:11:39: Und versuchen wir möglichst identische geräte zu testen um halt ein eins zu eins vergleich.

00:11:46: oder wollen wir mehr den ganzen markt abbilden?

00:11:48: uns jetzt verletzteres entschieden.

00:11:50: aber bei dieser recherche ist unser aufgefallen.

00:11:54: Der unterschied zwischen den einzelnen prozessor und speichervarianten also ob man jetzt einen kur ultra x sieben keine ahnung dreihundert achtund fünfzig h nimmt die haben fast alle die gleiche kernzahl ... unterscheiden sich dann hauptsächlich in der GPU und ob der Speicher aufgelötet ist oder nicht.

00:12:17: Und, ähm... Dann gibt es halt die noch schnelleren Varianten,... ...die auch mehr Saft verbraten dürfen.

00:12:22: Also der zum Beispiel der Core Ultra X-Nine.

00:12:26: Drei, was ist das?

00:12:27: Achtundsiebzig Haar.

00:12:30: Ja, es ist die... Die Namen... Die Namensbezeichnung werden einen großen Teil des Fließtextes einheben.

00:12:35: Das kann ich schon befestigen.

00:12:38: Jedenfalls, äh... Der Unterschiede zwischen den... Prozessoren, die man dann kauft innerhalb dieses Mini-Bizis.

00:12:44: Da kosten sie gar nicht mal so viel schnell.

00:12:45: Da kommt man auf einmal von einem Sechzehn auf ein dreißig Gigabyte Gerät für, weiß ich, fünfzig oder achtzig Euro mehr.

00:12:52: Das ist deutlich weniger Aufpreis als wenn man jetzt einen Extraspeicherriegel kaufen müsste.

00:12:58: Also da ... Dieses Feld, dieses teure Testfeld hat sich um die tausend Euro sehr zusammengeschoben von...

00:13:06: Das heißt aber auch, man sollte durchaus im Konfigurator mal gucken wie teuer die anderen... Genau.

00:13:11: ...Konfigurationen sind weil empfehlenswert, ... ...Zweiunddreißig Gigabyte sind doch weiterhin empfehmenswert.

00:13:15: also zumindest wenn man nicht aufs Geld gucken muss ne?

00:13:17: Die Kollegen zwei Kollegen haben letztens mit acht Gigabyte Versucht zwei Wochen im Redaktionsalltag zu arbeiten und raten dringend davon ab.

00:13:27: Brauchten

00:13:27: erstmal Urlaub

00:13:29: waren mit Nerven rund her.

00:13:31: also das ist ja ein Running Gag, Microsoft hat ja groß getönt dass die Windows Elf jetzt optimieren wollen für acht Gigabyte.

00:13:39: daraufhin kam ja sehr viel Spot und die Leute haben gleich gezeigt oh guck mal hier die Weather App von Microsoft selbst frisst schon mein Gigabyte.

00:13:45: der Edge Browser Teams ... zwei, wenn was läuft und also wir sind gespannt.

00:13:53: Bisher ist es einfach so die Software... Es ist ja so skurril das die Software kann sich so schwer tun sich anzupassen.

00:14:00: Also man denkt hier immer die Hardware ist so träge da muss man entwickeln braucht ganze Febs für aber Milliarden und die Software könnte man ja schneller ändern.

00:14:06: dann denkt man so theoretisch.

00:14:08: Aber die tun sich viel schwerer und jahrelang wurde RAM einfach immer billiger Und man hat gesagt, gar kein Thema.

00:14:15: SSD

00:14:16: ist auch und jetzt sitzt man in der Tinte.

00:14:19: also

00:14:19: da hat man halt mit den Ressourcen rumgearsst und gesagt was sollen wir sparen?

00:14:23: das kostet uns nur Entwicklungszeit.

00:14:25: haben wir jetzt noch mal keine Ahnung?

00:14:27: hundert Megabyte vom Speicherbedarf abknapsten Das fällt jetzt allen auf die Füße.

00:14:33: Also So etwas Konkret umzukommen.

00:14:36: Rechzehn Gigabyte würden wir weiterhin dringend empfehlen, wenn man jetzt einen neuen Rechner anschafft?

00:14:39: Das ist auch wichtig beim... Wenn man kaufen möchte es gibt jetzt manche Billigkonfigurationen.

00:14:45: Asus hat auch sowas.

00:14:46: Wir haben ja so zwei mini PC Bauereien.

00:14:48: das eine ist dieses Nuke und das andere Herrgott.

00:14:51: wie heißen die nochmal mit E irgendwas?

00:14:56: Ja,

00:14:59: ja.

00:14:59: Herr Gott da gibt's auch welche.

00:15:01: die kann man sogar per USB-C speisen und so weiter wo auch die AMD Prozessoren drin sind.

00:15:06: Oh das ist

00:15:06: ein bisschen anders.

00:15:08: Expert?

00:15:08: Nein!

00:15:09: Ah Gott jetzt fällt mir der Name nicht.

00:15:11: Das ist zu früh am Morgen.

00:15:12: Egal... Da gibt es eine Konfiguration mit einem bisschen älteren AMD Prozessor und acht Gigabyte LPDDR V fest eingelötet.

00:15:21: Würden wir nur unter wenn man genau weiß was man tut dazu baten.

00:15:26: Die gibt's halt für unter vierhundert Euro ... haben wir jetzt nicht im Test gehabt, weil wie gesagt... Wird

00:15:30: mich fertig werden die Benchmarks?

00:15:32: Naja manche Benchmark gehen gar nicht.

00:15:34: Das ist das Interessante.

00:15:36: deswegen gibt es vom Macbook Neo für manche sagt keine Vergleichswerte.

00:15:42: Nein und zwei in drei Gigabyte für ein Büro PC würde ich jetzt nicht für zwingend halten.

00:15:46: Man muss dazu wissen man könnte auch acht plus vier stecken theoretisch.

00:15:50: Das können alle modernen Prozessoren.

00:15:52: Es gibt bloß gar keine vier Gigabyte Speicherregel für DDR fünf Und wir haben uns auch das Problem ein bisschen angeguckt.

00:15:59: Es gibt ja noch ältere Prozessoren, die auch DDR-IV können.

00:16:03: Das ist im Moment noch deutlich billiger als DDR-V pro Gigabyte und eigentlich kommt es bei einem Bürocomputer nicht so auf die Rammgeschwindigkeit an.

00:16:12: Klingt erst mal nach einer machbaren Idee und im Desktop-PC Bereich ist das gar nicht so doof diese IM-IV-Plattformen zu nehmen.

00:16:21: Deswegen hat AMD ja diese... X-Tradie Prozessionen, die Alten waren schon abgekündigt.

00:16:25: Die haben sie wieder neu aufgelegt weil die auch in einer älteren Prozessechnik gefertigt werden für dies offenbar noch Kapazitäten gibt.

00:16:33: aber im Mobilbereich muss man sagen wenn man sich die Performance Werte anguckt Wenn man das jetzt neu kauft also als Gebrauch gerät okay Aber ich würde es neu eher nicht machen.

00:16:45: Das liegt an der Mischung von Speicher und Prozessor.

00:16:48: Der Speicher ist nicht

00:16:50: prinzipiell das Problem, aber die Prozessionen die dafür noch geeignet sind und noch erhältlich sind wenn man da zum Beispiel gerade diesen Singlethrig Performance Wert sieht ja sie sind dann so bei zweihundertfünfzig Punkten in diesem Cinebench.

00:17:05: Und diese die man Die besseren jetzt davon Intel die sind über ja an die fünfhundert fast.

00:17:12: also es

00:17:12: fragte sich darüber

00:17:14: Zum Teil schon drüber, das sind aber die ganz teure.

00:17:16: Das sind die teuersten, die wir im Test haben.

00:17:17: und dieser...

00:17:18: Im Test kommen schon welche über diese Fünfhundert raus also doppelt so schnell wie die alte AMD-Plattformen.

00:17:24: Und dieser Wildcat Lake der ist eben dieser Core Three Hundred, dieser bezahlbare in der Siebenhundert Euro Klasse und auch der AMD Ryzen AI V... Jetzt muss ich... Wie war die Zahl dahinter?

00:17:35: Der ist sehr festlich!

00:17:36: Der ist auch so bei Vierhundertfünfzig in dem Dreh.

00:17:39: vierhundertdreißig vierhundfünfzig ... können wir eben meine Zahlen nennen.

00:17:43: Der Apple M-Six ist bei über acht Hundert, ja?

00:17:45: Also man kann das... Ich weiß nicht was so... Wieso AMD und Intel da so verbockt haben!

00:17:50: Das hätte ich tatsächlich vor fünf, sechs Jahren einfach... ...das hätte ich nicht gedacht.

00:17:55: Beim Multifedding sieht es ganz anders aus.

00:17:57: Da is der M-six gar nicht soweit vorne.

00:18:00: Also erst natürlich schon irgendwie vorne.

00:18:01: Und er ist auch sehr gut.

00:18:03: Aber dann merkt man natürlich dass Apple auch nur mit Wasser kocht und ein Watt, ein Wadd ist.

00:18:07: Wenn Apple sagt, wir verbraten da höchstens sechzig Watt ... ...mit unseren sechs Kernen, dann... ... ist die Performance natürlich auch endlich.

00:18:14: Aber wie gesagt, das ist für den Büroalltag... ... spielt das keine große Rolle!

00:18:19: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?

00:18:20: Genau bei der Auswahl der Geräte und bei diesen Prozessoren.

00:18:22: Das heißt älteren Prozessor sind also im Vergleich zum Apple M-Six, ne?

00:18:28: In den Faktor vier ist es noch nicht ganz aber drei Komma fünf oder

00:18:31: so.

00:18:32: Das merkt man

00:18:34: deutlich.

00:18:34: Und das ist eben wichtig.

00:18:36: Wir reden jetzt die ganze Zeit von Single Threading Performance.

00:18:38: Das ist halt quasi die Geschwindigkeit, die man so spürt wie schnell der Rechner auf Klicks reagiert?

00:18:44: Wie schnell irgendwelche Aktionen, die der User direkt erlebt und auslöst, aufgeführt werden nicht wie schnell im Hintergrund irgendein Bild gerendert wird oder so wenn man in keine Ahnung, ein drei D Rendering Programm Blender oder sowas berechnen lässt.

00:18:57: das dauert dann drei Minuten oder fünf Minuten.

00:18:59: da geht man sich eine Tasse Kaffee oder TE holen aber... Wenn ich jetzt auf, keine Ahnung.

00:19:04: Auf den Finder-Klicke oder aufs Windows-Startmenü und das dauert allein schon zwei Sekunden bis es aufploppt... ...das merkt man halt direkt und dafür ist unter anderem die Single Threading Performance sehr wichtig.

00:19:16: Genau!

00:19:16: Und deswegen würde ich sagen eben bei einem Neugerät um dreihundert Euro oder vielleicht kann man wirklich dreihundert Euro sparen insgesamt älterer Prozessor und das RAM also das RAM ist wirklich sehr teuer.

00:19:26: Sechzehn Gigabyte kostet im Moment über zweihundertdreißig Euro Und in DDR vier würde man wahrscheinlich ja hundert dreißig Euro.

00:19:35: bei dem würde man da vielleicht sparen können.

00:19:38: Aber dafür den Faktor drei, bei der Performance liegen zu lassen ist kein guter Tipp.

00:19:43: beim Gebrauchtrechner würde ich dann sagen okay, da gibt es die neuen sowieso noch nicht

00:19:47: und das spart man ja sowieso auch mehr weil er gebraucht

00:19:49: ist.

00:19:50: Obwohl wir gerade von einem Leser gehört haben die die Gebraucherhändler gibt wohl die ersten die auch mit Tricks arbeiten und eine sehr billige SSD reinschrauben weil dir halt auch ... das Problem haben, dass die viele von den besseren Gebraucht-PC anbietern.

00:20:04: Deswegen raten wir ja auch dazu... ...die beim Händler zu kaufen und nicht vom Privat bieten ja auch ne, sagen wir mal mindestens ein Jahr Garantie,... ...weil die Gewährleistung bei Gebrauchteräten ja eigentlich nur ein halbes ist.

00:20:17: Und bauen eben oder rüsten zum Beispiel auch nach Wunsch ein bisschen auf.

00:20:22: Die haben natürlich auch das Problem.

00:20:24: also im konkreten Fall ging es darum Es war eine eine NVMe SSD versprochen und die hatten noch irgendeine Gurkiker M-II SATA SSD da reingeschraubt.

00:20:35: Und dann nachher behauptet er, ja ne hätte da nicht so gestanden und so... Es spielt bei dem Büro PC nicht so eine riesen Rolle muss man sagen.

00:20:41: aber auch da tun sich Leute halt schwer.

00:20:45: deswegen gebraucht kauf Sollte man genau gucken, wie sagt sehr Jöse Händler und so.

00:20:49: Aber ist eine Alternative im Moment wenn man einfach jetzt einen neuen Rechner braucht?

00:20:54: Denn so richtig was gescheitest.

00:20:56: wie gesagt siebenhundert Euro dieser Risen AI fünf dreieinhalb vierzig.

00:21:01: Genau immer diese Namen das ist zwar nicht der neuste also AMD ist da auch ein bisschen... Das machen die Prozessorhersteller gerne mal.. ...das ist so'n bisschen alter Wein in neuen Schläuchen.

00:21:14: Ganz so schlimm ist es nicht, das ist immerhin die aktuelle Prozessorganisation.

00:21:17: Sein Fünf-Architektur?

00:21:19: Ja!

00:21:19: Also es gibt leider muss man sagen ja auch noch wieder neu aufgelegte Uraltprozessionen.

00:21:26: Die heißen dann Ryzen Three Thirty also die haben gar keine hunderte Nummern mehr sondern nur zehner.

00:21:31: Und

00:21:31: da heißt sie Serie Ryzen Hundred?

00:21:33: Ja, völlig

00:21:34: verrückt.

00:21:34: Kann man nicht verstehen.

00:21:35: und das sind halt dann wirklich alte Gurken von der Architektu her.

00:21:41: Wenn euch das Thema gebraucht ist, interessiert dazu hatten wir sogar auch mal einen Ablink jetzt vor drei vier

00:21:50: fünf.

00:21:52: Und da kam auch als Erklärung für diese billigen SSDs Die Geschichte, vieles davon sind ja Firmenrückläufer.

00:22:00: Und die Firmen behalten einfach ihre Festplatten weil es viel auf Sicherheitsgründen, die bauen sie einfach aus und schmeißen die irgendwo hin oder zerspüren.

00:22:08: Zum Teil sogar verpflichtet die

00:22:10: zu.

00:22:10: Genau genau und deswegen müssen quasi die Refurbisher sowieso neue Sachen einbauen.

00:22:15: Dann ist das mit den billigen Preisen für GebrauchPCs funktioniert nicht mehr, weil eben auch teure Sachen drin wären.

00:22:21: Man kann das konkret im Moment sagen, die SSD's haben sich im Vergleich zu vor einem Jahr Ja, die Preise ungefähr verdoppelt.

00:22:27: Das ist also für einen Terabyte zahlt man jetzt

00:22:31: deutlich... Genau

00:22:32: ab hundert und zwanzig Euro ungefähr.

00:22:34: Das war halt schon mal bei sechzig.

00:22:36: Aber DDR-Fünf, da sind wir bei Faktor vier mittlerweile im Vergleich zu Jahresvergleichs.

00:22:43: Also das is Irrsinn!

00:22:45: Und das sieht auch nicht so aus als würde das in nächster Zeit besser, kann man auch gleich dazu sagen wird noch ein Jährchen dauern wenn der KI Boom nicht plötzlich abreißen.

00:22:53: aber dann haben wir ganz andere Probleme.

00:22:57: Vielleicht kann man an der Stelle noch mal erwähnen, wir hatten ja erwähnt dass die neuen Intel Prozessoren entweder mit gestecktem Ram oder mit aufgelötetem Ram gehen.

00:23:05: da würde ich auch sagen wenn man den Rechner jetzt länger behalten will und nicht irgendwie sagt ich habe jetzt nur dieses eine Projekt und dann brauchen sie nicht mehr oder was?

00:23:15: Die sechzehn Gigabyte zu denen wir mindestens raten, die würde ich auf jeden Fall bei gestecktem Ram sagen Ja, kann man machen ... einen Modul kaufen und da hat noch in der Regel noch ein zweites dazu.

00:23:25: Wenn man dann später mal, in drei Jahren sagt okay jetzt reicht's doch nicht mehr kaufen wir auch... Vielleicht ist der Speicherpreis dann ja auch wieder niedriger.

00:23:31: wer weiß

00:23:32: oder man hat drei Jahre gespart?

00:23:33: Oder man hat zwei Jahre gespaten genau.

00:23:35: aber wenn mein jetzt model mit fest verlöteten Speicher kauft dann würde ich sagen muss man schon genau wissen was man tut wenn man da jetzt noch zu sechzehn Gigabyte greift weil wenn das dann nicht mehr reicht hat man keine Chance mehr.

00:23:48: Also, können wir ja auch sagen.

00:23:49: Wir haben bei dem M vier der gibt es den gibts M vier zeige ich schon die Mac mini mit m sechs die gibt's als einstiegsgerät Ja für rund tausend fünfzig Euro der hat sechzehn Gigabyte.

00:23:59: wir haben uns aber dann schon mal die Vierundzwanzig gigabyte Variante gegönnt.

00:24:03: das wollte unser Chef.

00:24:05: Wer will da nämlich noch keine Experimente machen?

00:24:07: kann man dazu sagen Apple hat diese Prozessionen ja deutlich umgebaut ist.

00:24:13: Apple ist in einer skurrilen Situation.

00:24:14: Es wird hier dafür kritisiert ... dass sie eben mit Siri und so weiter jetzt... ...mit Google Gemini oder sowas kooperieren müssen, weil Sie Ihre KI-Sachen nicht auf den Schirm kriegen.

00:24:24: Aber vom der KI Beschleunigung & Hardware haben Sie die beste Architektur.

00:24:30: Das ist ganz witzig!

00:24:31: Und tatsächlich funktionieren.

00:24:33: also unser Kollege Jan Mahn hat das jetzt mit diesem Mac Studio ausprobiert.

00:24:37: Da sind wir bei drei Zehntausend Euro.

00:24:41: Allerdings mal ein

00:24:42: Stärken für Testheld zweimal.

00:24:44: Genau Aber im Vergleich zur NVIDIA RTX-Sixthausend Blackwell, die so ähnlich kostet.

00:24:52: Ein

00:24:53: bisschen mehr noch?

00:24:55: Kriegt man da eben den ganzen... Das ist ja nur die klare Karte!

00:24:59: Wie kriegt man alles dann in allen Paketen und noch viel mehr RAM.

00:25:02: Und das ist für KI ganz gut.

00:25:04: Das kann man nicht auf dem Mac Mini runterbrechen.

00:25:08: natürlich aber für lokale KI macht Apple relativ gut Und auch es gibt viel mehr Apps, die das schon nutzen.

00:25:16: Und da ist der M-Sächse einfach ein guter Prozessor.

00:25:19: sicherlich kann man so sagen aber da sind sechzehn Gigabyte wiederum sehr knapp und deswegen... und Apple lässt sich nach wie vor gut.

00:25:27: jetzt haben sie ja auch.

00:25:29: können Sie das besser verargumentieren?

00:25:31: Der Aufpreis auf vierundzwanzig Gigabyte ist auf zweihundert

00:25:34: Euro glaube

00:25:34: ich.

00:25:34: Genau acht Gigabyte, zwanzig Euro.

00:25:37: Es galt ja eine Zeit lang mal das Mac OS ein bisschen angenehmer mit dem Speicher umgehen, also dass man da immer deutlich was abziehen kann.

00:25:43: Wenn man unter Windows mindestens sechzehn hat könnte man sagen Mac braucht dann mindestens acht.

00:25:48: nur und was gilt das noch?

00:25:49: Also beim MacBook Neo Test das hat ja nur acht Gigabyte weil der Chip nicht mehr kannt.

00:25:55: Das ist ja ein Smartphone Prozessor.

00:25:56: eigentlich haben die Kollegen schon gesagt naja naja.

00:26:00: Also es ist eine Sache ob du eben... ... Apps nutzt unter iOS oder iPadOS.

00:26:05: Also ich habe seit die Jahren, ... ... oder ich muss sagen, ich glaube... ... seit Jahrzehnten nutzte ich Alpads im Alltag,... ... aber auch nur für Alltagsaufgaben.

00:26:12: Also Dinge lesen oder so.

00:26:13: Ich bin nicht der Content Creator.

00:26:17: Und da ist relativ wenig RAM ja drin und das reicht mir völlig.

00:26:22: Das ist jetzt nicht der Punkt.

00:26:23: Aber wenn ich beliebige Anwendungen installieren kann unter macOS,... ... dann ist da auch mal ein größeres Programm vielleicht dabei.

00:26:30: ... bin mir nicht so sicher, ich würde immer ... ... ein bisschen Gigabyte nehmen.

00:26:36: und ich finde auch also wenn man schon die ... ... Tausendfünfzig ausgegeben hat.

00:26:39: aber genau das macht ja Apple.

00:26:41: Deswegen ärgert es einen hier auch so dass man den dann auf einem Lime geht... Dann sind es ja nur zwanzig Prozent.

00:26:47: Zack ist man bei tausend zweihundertfünf.

00:26:49: Dann sind

00:26:49: die zweieinhalbzig Gigabyte SSD natürlich auch ein bisschen knapp, aber da bräuchten wir auch noch vielleicht das größere Modell und dann sind wir schon bei Tausend Fünfhunderte oder so.

00:27:00: Ja

00:27:01: also bei der SSD das Einstiegsmodell also zweienhalbzig gigabyte Da muss man schon zu sehen dass man die Projekte oder Programme nacheinander nutzt.

00:27:10: Wer halt sich in großen Zoo an KI-Modellen lokal hält, für den der braucht externe Speichermedien.

00:27:17: Und

00:27:17: die immerhin sind ja jetzt auch bei den Windausrechnern dank USB C und Thunderbolt genauso schnell fast angebunden wie die XR, wie die internen?

00:27:26: Nee also da kommen wir maximal zumindest bei unserem Testfeld jetzt.

00:27:31: ich kann gleich noch kurz was zu sagen auf knapp vier Gigabyte lesend das ist so schnell wie einige der langsameren SSD's.

00:27:39: Aber die schnellsten SSDs im Desktop kommen fast auf fünfzehn Gigabyte.

00:27:45: Und auch bei den Mini PCs, da hatten wir einen als Barebone gekauft

00:27:49: bzw.,

00:27:50: ne, den haben wir jetzt Teststellung bekommen Da haben wir eine eigene SSD reingetan und eigenen Speicher und der schafft auch acht Gigabyte pro Sekunde.

00:28:00: Also nur für, wenn man den Speicherplatz braucht kann man ihn extern anschließen.

00:28:05: Aber das

00:28:05: man

00:28:06: kräftig damit arbeiten will muss es schon auf der intern liegen

00:28:08: wäre sinnvoll.

00:28:10: Das

00:28:11: Film ist echt tief und kann extern sein aber

00:28:13: auch

00:28:13: vom Kunden reicht es auch.

00:28:15: Wir haben das bisher mit diesen KI-Modellen glaube ich noch nicht ausprobiert wie das ist ob man die direkt von einer Thunderbolt SSD zum Beispiel starten kann oder USB vier?

00:28:25: ... müsste man, wer vielleicht meine Artikelidee das auszuprobieren für Mackys.

00:28:30: Bei den anderen wo man die SSD wechseln kann ist das ja nicht so ein Thema... Wir haben extra die kleinste Ausstattung genommen... ...für den Test weil bei Apple war der vergangenen...

00:28:40: Dreizehntausend für den Mac Studio?

00:28:42: Nein,

00:28:42: nein, hier über dem Mac Mini.

00:28:45: Also der Mac Mini ist nicht der Mac Studio!

00:28:49: Nein, weil die... Datentransferrate bei SSDs hängt manchmal von der Größe ab, von der Kapazität.

00:28:57: Weil einfach mehr Chips dranhängen.

00:29:00: Das haben wir jetzt aber noch gar nicht so genau... Ich weiß nicht, ich habe dir die Messung schon gemacht?

00:29:03: Aber wir haben ja keinen Vergleichsgerät.

00:29:04: Wir haben kein Vergleichs-Gerät, aber die kleine SSD ist nicht sonderlich schnell im Mini.

00:29:08: Eben!

00:29:09: Genau und

00:29:10: da würde noch mehr gehen.

00:29:11: Und

00:29:11: in Mac Studio die große war jedenfalls deutlich schneller.

00:29:14: Okay.

00:29:15: Es ist nicht derselbe Chip.

00:29:18: Das ist bei Apple traditionell schon in der Vergangenheit öfter so gewesen, dass die kleinste SSD Ausstellung auch langsamer war.

00:29:25: Was jetzt im Büroalltag überhaupt gar keine Rolle spielt.

00:29:28: aber wenn man jetzt tatsächlich anfängt... ...die ganze Zeit zum Beispiel man könnte die Modelle ja auch hin und her kopieren dann würde man sich vielleicht ein bisschen ärgern oder so.

00:29:37: Aber mehr als vier Gigabyte kriegt man von der externen SSD sowieso nicht runter mit Thunderbolt, insofern ist es auch wieder egal.

00:29:43: also naja

00:29:45: da müsste man halt zu dem anderen neuen Mac Mini kaufen der aber unseren Preisrahmen gesprengt hat.

00:29:50: deswegen wir uns für später aufgehoben haben.

00:29:52: Da gibt es ja auch Thunderbolt fünf mit bis zu hundertzwanzig Gigabit Übertragungsrate statt nur vierzig Betten

00:29:58: Die Hundertzwanzeig sind nur fünf Monitor.

00:30:01: Also das nutzt ein wenig, aber es doppelte kannst du raus wollen.

00:30:04: Aber diese SSDs sind so satanisch teuer noch... ...das willst du eigentlich auch nicht.

00:30:09: also dann zahlst du lieber den Apple auf.

00:30:13: Das ist alles so bisschen schwierig.

00:30:16: Das macht Apple sehr geschickt diese Preisdiversifizierung.

00:30:21: Also es ist so ein bisschen wie so nackwear oder, ich denke bei dem iPad.

00:30:25: Ich will mir schon seit Jahren ein neues kaufen, jetzt hält das Alter aber so gut und bin dann doch knickig.

00:30:30: Aber es gibt ja eine tolle Nanotextur-Beschichtung da für diese Entspiegelungen von dem OLED.

00:30:35: Das gibt's nur mit mindestens einen Terabyte die ich überhaupt nicht brauche.

00:30:40: also das ist alles sehr geschickt gemacht.

00:30:42: Genau auch die Speicherausstattung beim Mini hängen ja vom Prozessor ab Zumindest bei den... Ja,

00:30:48: der Maximale.

00:30:50: Oder der Mini-Bahnausbau auch.

00:30:51: Also um mehr als ... ... zu kaufen?

00:30:55: Ist es Zweiundreiche oder ... ... Sechzigzehnte?

00:30:56: Ich glaube

00:30:57: du kannst noch in so hohe Preisbereiche habe ich

00:30:59: gar nicht.

00:31:01: Man ist dann schnell gegenseitig von dreieinhalb Tausend Euro für ein Mac mini und muss man sich schon gut überlegen.

00:31:07: Da muss man dann den M-Fünf Pro nehmen.

00:31:10: Das ist der Ältere!

00:31:11: Na ja,

00:31:12: er ist auch schneller.

00:31:13: Der Prozess war älter aber die beiden Mac-Minis sind jetzt zugleich angekündigt worden.

00:31:18: Die Apple hatte bisher eigentlich den M-Fifth bei Mac-Mini übersprungen.

00:31:22: Bis vor ich weiß nicht wann kamen die raus von einem Monat?

00:31:25: Ah so?

00:31:25: Ja.

00:31:26: Es gab warte aktuelle Mac-mini das waren noch ein M-four

00:31:30: und achso das könnte man vielleicht auch noch sagen.

00:31:32: also der m vier ist auch schon schneller als im Single-Furling als alle xx nach mobil prozess fahren ... alle bisher existierenden, wir hoffen ja noch auf Anfang nächsten Jahres.

00:31:43: Und das wäre natürlich der Preistipp gewesen theoretisch weil als der Ende... ... zwanzundzwanzig kam da war er auch bei irgendwie acht neunhundert Euro und dann hat Apple den deutlich billiger gemacht.

00:31:55: Den Mac Mini MIV gab es zwischen drinnen mal für siebenhundert ... ... Euro auch wieder mit sechzehn Gigabyte und zweieinhalbzigundfünfziger SSD.

00:32:04: Da hätte man jetzt gesagt super.

00:32:05: nämlich Leider hat der Apple den auch auf tausend neunvierzig oder tausendeinundfünfzig hochgesetzt.

00:32:12: Und die Händler werden wahrscheinlich dann juhu

00:32:14: freudig

00:32:14: hinterhergezogen?

00:32:15: Genau, also es gibt's

00:32:16: auch keinen Grund mehr da das alte Gerät.

00:32:18: Da würde

00:32:18: man auf jeden Fall in M-Sex nehmen wenn man jetzt die Kohle raus ist für ein Neugerät aber zum Beispiel wenn man einen Apple Mac Mini MIV gebraucht bekäme kann man den M IV bedenkenlos nehmen.

00:32:32: allerdings sind die Preise halt sehr stabil bei Apple.

00:32:35: die Gebrauchpreise Das ist ja das Schöne,

00:32:38: wenn man

00:32:39: einen hat.

00:32:42: So ist es!

00:32:45: Ja und bei Apple selber gibt's den M-IV gar nicht mehr?

00:32:48: Und die Händler haben wahrscheinlich auch... Bist

00:32:50: du ein Läber?

00:32:50: Der war noch ein Lärber

00:32:52: oder?

00:32:53: Ja das läuft

00:32:54: dann aus.

00:32:55: Bei den Händlern gibt's Restposten und wir sind ja jetzt nicht die ersten, dass dann die nach Gebraucht-PCs gucken.

00:33:02: Und nach älteren PCS.

00:33:03: also der Markt ist ja auch inzwischen abgegrasen.

00:33:06: Die Schnäppchen sind ja...

00:33:07: Ja das kann man aber.

00:33:08: naja also die Firmen machen nach wie vor alle paar Jahre.

00:33:12: Also die seriösen Gebrauchthändler haben sich ja etabliert.

00:33:18: über die letzten Jahrzehnte kann man schon was sagen.

00:33:20: da gibt es einen stabilen Markt.

00:33:23: Der Witz ist ja die nehmen riesige Mengen ab Die geben den ja auch einen Entsorgungsnachweis in Großfirmen und das ist ein kontinuierlicher Nachschubstrom, der da kommt.

00:33:33: Also der wird zwar jetzt vielleicht schneller abverkauft sein aber das ist nicht so dass dann nicht neuere Geräte kämmen.

00:33:40: also...

00:33:41: Übergebrachte Apples.

00:33:42: sind die da so viel bei den Händlern?

00:33:44: Also es sind doch eher Windows, irgendwie die Lenovo's und so, die da hauptsächlich drin sind.

00:33:49: Und die Firmen rechnen alle.

00:33:51: Das gibt ja auch Firmen, die Apple nutzen, das sind aber halt meistens nicht irgendwelche Großfirmen, ... ... die da keine Ahnung, Zehntausender Kontingente, sondern vielleicht... ... Fünfzig oder Hundert.

00:34:00: Aber gibt es durchaus?

00:34:01: Gibt

00:34:01: es auch!

00:34:02: Okay gut.

00:34:03: Und wie gesagt, kann man auch ein gebrauchtes Notebook nehmen.

00:34:05: also man findet schon was.

00:34:06: Aber eigentlich wollen wir über die Mini-PCs.

00:34:08: Ja,

00:34:08: eben!

00:34:08: Gebrauchte haben wir schon geredet.

00:34:10: wie gesagt wenn es euch interessiert noch viel mehr Details gibt's in einer Ablinkfolge von vor weiß ich nicht ungefähr im Monat.

00:34:16: Wir könnten natürlich noch darüber sprechen was noch kommt und was wir noch nicht testen.

00:34:21: Sprechen wir kurz nochmal über die Geräte.

00:34:24: Wir haben jetzt immer gesagt der M-Sex ist ja der schnellste in sämtlichen Varianten die man für den Mac mini kriegen kann.

00:34:31: Was wäre der schnellsten Intel?

00:34:33: Den ihr im Test hattet.

00:34:34: Der schnellste Intel ist ein.

00:34:36: und jetzt kommt wieder der lange Name Intel Core Ultra X, neun dreihundert achtundsiebzig.

00:34:42: Haha!

00:34:43: Der hat also ähm acht Performen.

00:34:45: Hat er acht Performance können?

00:34:46: Ich glaube er hat ziemlich viel.

00:34:47: Sechs.

00:34:48: Nur sechs?

00:34:49: Ne.

00:34:50: Ne?

00:34:50: Acht?

00:34:50: Nein.

00:34:51: Sieben.

00:34:52: Plus vier plus vier.

00:34:52: Einigen brauchen

00:34:53: wir fünf.

00:34:56: Ich biete neun.

00:34:57: Da vier plus acht plus vier.

00:35:00: ich glaube vier plus acht plus vier könnte sein.

00:35:02: Vier P

00:35:03: War der in einem der Mini PCs drin?

00:35:05: Ja,

00:35:05: das ist genau.

00:35:06: Das ist in dem Asus Look Pro.

00:35:08: Den haben wir

00:35:10: vor kurzem

00:35:10: auch schon mal im Test allerdings mit einer schwächeren CPU Ausstattung.

00:35:14: Jetzt haben wir uns nochmal ein anderen Führungszeichen Topmodell gegönnt von Asus und er hat halt auch thirty-two Gigabyte LPDDR fnfx Speicher aufgelüttet.

00:35:24: Das war der, der dreizehnhundertfünfzig.

00:35:26: Ja das

00:35:27: ist der etwas teurere ja.

00:35:28: Aber mit Windows auch oder?

00:35:30: Das war komplett systemiert.

00:35:32: Wir haben ja beides auch Bärwohnen.

00:35:34: Genau wir haben fünf Komplettpizzis und den einen also die Astrock Nuckbox von Astrock Industrial.

00:35:42: das war der einzige Bärbohrn

00:35:45: Und der Asus hat aber gut abgeschnitten, könnt ihr den empfehlen?

00:35:47: Wenn man also jetzt einen schnellen Windows haben will und nicht auf Mac will.

00:35:51: Wie gesagt ja wenn man aus irgendwelchen Gründen macOS nicht möchte oder nicht benutzen kann oder darf... ...und wenn man die Kohle übrig hat dann kann man da schon zugreifen.

00:36:01: Der hat jetzt also keine eklatanten Schwächen oder sowas ist halt braucht unter Volllast rund hundert Watt im Turbo sogar noch ein kleines Ticken mehr Und das lässt sich auf der Größe natürlich nicht mehr so ganz leise kühlen.

00:36:15: Also, so richtig leise... So richtig flüsterleise war ein Test kein Gerät mehr auch nicht da McMini.

00:36:22: Wir hatten zwei die waren ja...

00:36:23: Unterlast oder im Leerlauf?

00:36:24: Im

00:36:24: Leerlauf ist das alles kein Thema.

00:36:26: Unterlast also ich rede jetzt und von ... Auch die hundert Watt sind natürlich auch nicht in dem Leerlaub sondern unter Volllast.

00:36:36: Die anderen Geräte ... bewegen sich da teilweise auf der Hälfte.

00:36:43: Und das kriegt man natürlich dann...

00:36:44: Lärm oder Performance?

00:36:46: Von der Leistungsaufnahme und das kriegten wir natürlich auch deutlich leiser gekühlt, sind dann aber auch, so hast du es gerade schon vermutet, ... ... sind dann natürlich aber auch ein ganzer Ecker langsamer.

00:36:59: Genau, Leistungs-Aufnahme im Leerlauf.

00:37:01: spielt das bei den Dingern überhaupt eine Rolle, die er unterscheidet?

00:37:04: Ja also... Da kann man geteilt haben.

00:37:08: Es gibt natürlich Leute, die jedes Zehntel Watt auf die Goldwaage legen.

00:37:12: wenn man mal so sagt das wie viel Stromkosten das im Jahr zusätzlich für Ursacht dann spielt alles im einstelligen Bereich eigentlich keine so riesige Rolle mehr ob da jetzt sechs Watt oder sieben Watt aufer.

00:37:22: wir haben zwei kleine Ausreißer die fast neun Watt im Leerlauf unter Windows brauchen und der Linux waren sie bei vier Komma vier.

00:37:29: also ist

00:37:30: wohl eher die Windows Konfiguration mit diesen ewigen Connected Standby, connected hier, connected da und ich optimiere alles im Hintergrund schuld.

00:37:41: Aber wir gehen auch runter bis auf fünf Watt.

00:37:44: Das ist allerdings auch noch nicht so ein Top Wert.

00:37:46: Wir haben auch schon mal welche gehabt in Tests die um die drei Watt lagen.

00:37:50: Noch besser.

00:37:50: Der Mac Mini MIV braucht weniger als der Raspberry Pi.

00:37:54: Braucht unter zwei Watt

00:37:55: Unter zwei sogar.

00:37:56: Hier müssen wir noch mal kurz reingreetschen, Wir hatten unsere Messung noch nicht abgeschlossen.

00:38:00: da war tatsächlich noch ein kleiner Fehler drin als wir das Video gedreht haben.

00:38:04: Tatsächlich ist es so dass der Mac Mini M-Six im Leerlauf So wie er hier vor mir gerade steht auch unter zwei Watt braucht also mit angeschlossenen vier K Display und verbundenen Bluetooth Eingabe Geräten sowie man das als Mac Nutzer wahrscheinlich benutzen würde.

00:38:22: Also in der Hinsicht müssen wir ja sagen Entwarnung beziehungsweise alles gut was den Leerlaufverbrauch angeht.

00:38:30: Und wir reden jetzt von Leerlaufe, nicht von Standby und Außen?

00:38:32: Nein,

00:38:32: er läuft!

00:38:34: Da ist also der Monitor-Brauchtung ungefähr das Zehnfacher.

00:38:36: Insofern ist es natürlich ein bisschen lächerlich auch, weil so einen Monitor... naja, also fünfzehn Watt braucht ein Monitor heute bei normaler Helligkeit.

00:38:45: Das hängt ja direkt vom Backlight ab.

00:38:48: Deswegen ist ja auch so schwer den Leuten zum sparsamen Monitor zu raten, weil wenn ihr den dann auf Viernaht Kandela auftritt mit der Sonnenbrille davor sitzt.

00:38:54: Dann ist er nicht mehr so sparsam wie bei Notebooks halt auch aber die Bandbreite ist hoch Und ich verstehe es eigentlich ehrlich gesagt nicht so recht, weil wir hatten jetzt auch tatsächlich mal so ein billiges China Mini PC.

00:39:08: Diesen Mehl-Quiter den hattest du ja nochmal mit einem neuen BIOS angefasst da hat er auf einmal drei vier wat weniger gebraucht als vorher also von sieben auf vier runter.

00:39:18: der war aber auch relativ leistungslos muss man sagen.

00:39:20: Ja also

00:39:20: leistunglos kann man gar keinen Lüfter

00:39:24: und das war einer von diesen N-Prozessoren haben wir vorhin geschoben.

00:39:29: ...

00:39:29: da ist der M-Sex, glaube ich um den Faktor sechs schnell.

00:39:33: Deswegen in der Name!

00:39:34: Das ist wahrscheinlich der N-hundert, genau.

00:39:38: Aber nein also immer ernst... Ich finde es ehrlich gesagt... Also ich sage das Wort jetzt nicht aber ich finde es wirklich...

00:39:47: Blöd

00:39:48: dass die Hersteller das nicht gescheit optimieren weil das gerade bei dem Komplettsystem herstellen kann.

00:39:52: und ich kann ja noch verstehen Es gibt immer noch Gurkart wer die man reinstecken kann irgendeine Gurg SSD, die da mit irgendeinem gesupertiefen Schlafzustand nicht klar kommt.

00:40:02: Aber bei einem Komplettsystem was sie komplett ausliefern alle diese Plattform sind in der Lage mit sagen wir mal zwei Komma fünf Watt zu arbeiten.

00:40:10: Was sieht man nämlich in den Notebooks?

00:40:12: Weil es Notebook Prozessoren sind und die Netzteile sind heute auch alle soweit optimiert.

00:40:17: Diese USB-Zehnetzelle sehen wir ja.

00:40:18: Die kannst du in Ersteckdose lassen.

00:40:20: Da braucht die Null Komma Eins also unter Null Teilweise.

00:40:26: gut, da kann ich mich endlos so auflegen.

00:40:28: Die haben einfach keinen Bock das zu optimieren.

00:40:30: und das ist halt immer dass also je älter Ich werde desto mehr muss ich sagen.

00:40:35: Dass du dich da rücke ich an Apple ran Obwohl mich das nervt.

00:40:37: mit der preispolitik und diesem wallet Garten wie viel was man bei apple immer hat.

00:40:42: aber die geben sich Da wenigstens in der konfiguration auch mühe.

00:40:45: Und bei diesen X-Xen-Achzig Heinies hast du immer das Gefühl, dass sie es irgendwie zusammenklatschen und rausfeuern.

00:40:52: Alles andere ist wichtiger als diese Feinheiten.

00:40:55: Das ist immer wieder ärgerlich!

00:40:57: Es sind ja viele Feinigkeiten.

00:40:58: wenn es jetzt nur um den Leerlauf um die Leistungsaufnahme ging egal.

00:41:02: Also Apple ist so viel teurer, aber das kriegt man natürlich mit... Zwei-Wart besser Leerlaufleistung nie rausgespart wieder, aber in anderen Aspekten ist das gar nicht.

00:41:10: Es spielt

00:41:10: im Grunde keine Rolle, aber es ist genau so dieses Letzte der Feinschliffen.

00:41:15: und auch bei ASUS bei den NUCs ist es so dass wenn man da ein bisschen dran rumdreht kriegt man im Leerlauf also im Biosetup kann man die Lüfterkendinier verändern und dann kann man fast immer noch ein bisschen was rausholen für den Leerlaub.

00:41:27: Da frage ich mich doch wieso liefern sie's nicht gleich so aus?

00:41:32: Es ist mir ein völliges Rätsel.

00:41:34: Und man sich auch nur schön reden von wegen sie müssen halt sämtliche Klimaanlagen, Konfigurationen weltweit in Asien und Luftwöchigkeit und alles.

00:41:42: Also

00:41:42: meine Theorie ist ja umgekehrt wird ein Schuh draus.

00:41:45: wenn ich in Asie in USA ist die Klimaanlage im Büro Standard, da rauscht das sowieso die ganze Zeit.

00:41:51: Da höre ich das halt gar nicht.

00:41:53: Ich höre es vielleicht bald auch nicht mehr.

00:41:55: Juhu!

00:41:56: Dann werden die Rechner wieder billiger.

00:42:00: Ich verstehe es halt nicht.

00:42:02: Vor allem, weil man diskutiert ja teilweise mit den Herstellern auch hinterher über die Noten und nicht mit Asus damit in super Verhältnissen.

00:42:09: Die sagen ja auch das machen ja nicht wir hier in Deutschland in der Niederlassung.

00:42:12: Aber wo man sich eben mal fragt, warum macht das nicht gleichgeschaltet?

00:42:16: Und die Kritik kommt ja nicht nur von uns und nicht erst seit gestern sondern seit dreißig Jahren.

00:42:22: Man ist völlig resistent.

00:42:23: Es ist ihnen einfach völlig wurscht!

00:42:26: Was mich da ja schon gewundert hat, was ihr gesagt habt unter Linux laufen inzwischen einige von den besser als unter Windows?

00:42:32: Sparsamer.

00:42:33: Besser weiß ich nicht das kommt drauf an.

00:42:35: aber wir wollen ja mal nicht nur hier für Apple Werbung machen und die anderen kriegen es nicht.

00:42:39: Also dann sind wir tatsächlich bei den beiden Geräten die unter Windows acht Komma sieben Watt kann ich einmal die Zahlen sagen.

00:42:46: Acht Komma Siebenwatt im Leerlauf ist schon ziemlich vieles für ein mini PC eigentlich auch zuviel.

00:42:50: wenn man Christoph folgt Und man sieht ja, unter Linux funktioniert es dann.

00:42:55: Da werden die Stromsparmechanismen offensichtlich besser angesprochen oder es funken nicht so viele Hintergrundprozesse dazwischen.

00:43:01: was auch immer es ist Wir lassen natürlich die Rechner erst mal ewig lange stehen bevor wir diese Messung überhaupt machen.

00:43:08: aber wenn Windows halt doch irgendwann auf die Idee kommt Ja jetzt müssen wir halt doch nochmal gucken ob auf der SSD nicht der eine Block doch noch umgeschrieben werden könnte oder Was weiß ich?

00:43:18: Keine Ahnung was das Microsoft sich da so alles ausdenkt.

00:43:24: Dann hast du halt über ein Messzeitraum immer mal wieder kleine Ausschläge, es geht auch ein bisschen runter.

00:43:29: Das ist bei uns einen Durchschnittswert und wenn du das dann siehst dass es unter Linux auf vier Komma vier war bei beiden Geräten übrigens jeweils identisch also es geht von der gleichen hohen auf die gleiche geringe Leistungsaufnahme runter.

00:43:42: Dann fragt man sich schon warum geht das denn bitte nicht unter Windows.

00:43:45: ihr verkauft die Geräte mit Windows?

00:43:49: Haben sich welche Unterlinungs als besonders gut erwiesen?

00:43:52: und problemlos von den fünf?

00:43:54: Problemlos waren sie eigentlich alle.

00:43:56: Also da gab es jetzt keine Auffälligkeiten.

00:43:58: im Test muss ich sagen, das war früher sage ich jetzt vor zwanzig Jahren mal anders.

00:44:04: aber nein das ist mittlerweile eigentlich häufig so dass das völlig problemlos läuft.

00:44:11: Mini PC sind natürlich ein bisschen anders als Notebooks

00:44:14: also...

00:44:15: Da geht es oft noch zum Beispiel Helligkeitsregelung, das Bildschirmspielter keine Rolle.

00:44:19: Also diese ACPerei Zusatzfunktionen die manchmal speziell abgebildet werden oder die haben auch keine Webcam.

00:44:26: ich weiß dass ist mit der Vorgängerplattform von Intel gab's ewig ein Problem mit diesem Treiber für diesen integrierten.

00:44:33: also alle diese Prozessoren haben ja heutzutage so einen Bildsignalprozessor und er wird hier halt gar nicht genutzt.

00:44:41: Insofern kann es auch kein Problem geben.

00:44:43: und wenn Intel WLAN drin ist, das ist halt schon immer ganz gut.

00:44:46: Weil das ist traditionell mittlerweile problemlos.

00:44:50: Ja also insofern...

00:44:52: Aber bei uns funktioniert ja auch das AMD WLAN.

00:44:54: Also Mediatek in dem Fall.

00:44:56: Genau da

00:44:57: gibt's ein paar Böse beim Mediatec und es gibt welche die problemlos sind.

00:45:01: Und die fünf waren alle problemlos?

00:45:03: Auch Performance unter Linux, die Schnittstellen... Das

00:45:05: ist sowieso schon länger.

00:45:09: Selten mal gibt es da einen Ausreißer.

00:45:11: Wenn dann ist nix ist, ist

00:45:12: sicherweise WLAN was das Problem

00:45:13: ist.

00:45:16: Speicherausstattung unter Linux würdet ihr auch sagen mindestens sechzehn oder könnten da achtreichen?

00:45:20: Das

00:45:21: kommt immer wieder ganz drauf an.

00:45:23: also wenn man irgendwie eine Text only Distribution installiert, dann kommt man natürlich mit ein bisschen weniger Speicher aus.

00:45:28: und da kommt's halt noch mehr darauf an wie viel beziehungsweise was für Anwendungen fahre ich.

00:45:36: Ich sag jetzt mal böse der typische Schwiegereltern PC, wo man ältere Leute die wir ja auch bald sind.

00:45:43: Sieht wie sie zwischengegeben mausklickt die Mause erstmal loslassen und nochmal den Bildschirm komplett anschauen dann spielt das alles keine große Rolle.

00:45:50: aber wenn man halt schnell mit alt tab irgendwo Programme wechselt wie andere leute nicht ihre Unterhosen sondern viel viel schneller Dann braucht man auch unter linux grafischen benutzer oberflächen oder gibt es halt ja auch unglaublich viele verschiedene und verschieden ausgestattete, also das kann man nicht so generalisieren.

00:46:10: Und ich sag mal so da wir ja quasi ein bisschen eine allgemeinere Empfehlung geben... ...und nicht sagen für ganz spezielle Zielgruppen wenn du genau das machen willst reicht es.

00:46:21: Ja mag sein dann reichen acht Gigabyte und reichen vielleicht sogar auf vier, wenn du nur eine Textkonsole laufen lässt.

00:46:28: aber allgemeinen würde ich nicht unter sechzehn Gigabyte gehen.

00:46:31: Also ich habe das hart in unserem.

00:46:33: Wir haben vorhin erwähnt, dass zwei Kollegen mit acht Gigabyte gearbeitet haben und der eine Kollege hat auch unter Linux gearbeitet.

00:46:40: Das war interessant weil die hatten sich so ein Budget-Ziel gesetzt in der Passe Windows nicht mehr mit rein.

00:46:45: Man kann ja auch wenn man mit LibreOffice sowieso arbeitet und sowas geht alles ganz gut.

00:46:50: es gibt zwei Haken noch bei Linux.

00:46:52: das eine ist Videocodex im Browser.

00:46:55: was kann ein Problem sein?

00:46:58: hängt vom Browser, vom System von der Grafikkart und so weiter ab.

00:47:02: Also wenn die nicht genutzt werden dann drehen die Rüfte halt schon auf.

00:47:06: Und das zweite ist... Das Linux war mir gar nicht klar.

00:47:09: tatsächlich bei Speichermangel Anwendungen schließt immer noch

00:47:14: und nicht

00:47:15: auslagert.

00:47:16: Da war der Browser zu als er irgendwie fünfzehn Tabs auf hatte was jetzt bei uns speziell ich glaube ich darf diese Geheimnisse schon verraten also wir müssen uns intern an mehrere Dienste anmelden Schon ziemlich nervig ist, wenn man dann... Genau.

00:47:33: Also wer mit vielen Tabs arbeitet und sich im Browser in verschiedenen Diensten anmeldet der will unter Linux ganz sicher mehr als acht Gigabyte haben waren die Erkenntnisse unseres Kollegen.

00:47:43: Ich glaube, es relativiert sich sowieso.

00:47:46: Der Unterschied beim Rammbedarf zwischen Mac und Windows & Linux ist ja eher das Grundbetriebssystem aber die Applikationen die läuft.

00:47:53: Wenn man jetzt mit Da Vinci Video schneidet braucht natürlich das vier Klarvideo genauso viel Platz im Speicher unter allen drei Systeme und die Bildbearbeitung belegt gleich viel.

00:48:03: und so was ich habe letztens auch mal aus Versehen Premiere Pro unter Windows mit acht Gigabyte ausprobiert.

00:48:10: Also in der Zeit hätte ich in den Laden gehen können und mir einem mit sechzehn Gigabyte kaufen und zurück und installieren.

00:48:15: Dann wäre ich schneller gewesen.

00:48:18: Oh Gott, oh Gott!

00:48:19: Also sechszehn gigabyte gilt als Mindestempfehlung und wenn man ordentlich arbeiten will dann eben genau ... Der Trick war ja gut vielleicht ein zweites kleineres nicht direkten Sechzehner-Modulator.

00:48:28: Ich habe im meinem Büro PC hier weil das ein uralter Server Bauvorschlag war.

00:48:35: Vierundzwanzig Gigabyte RAM Und ich arbeite bei einem Homeoffice, mit dem privaten Notebook.

00:48:40: Mit sechzehn Gigabyte bis zu drei Jahre alt ist und da ist der Speicher nie voll.

00:48:44: also für Büroarbeiten muss ich sagen aber... ...ich mache auch keine Bildbearbeitung mehr bin ich jetzt noch zu alter.

00:48:55: Man kommt halt mit weniger Speicher besser aus wenn man Programme halt auch mal schließt.

00:48:59: das kostet halt immer Zeit die hat meine Arbeitsalltag nicht immer.

00:49:03: Und wenn man halt den Mail-Klein wieder zumacht, wenn man seine Mails gelesen hat und dann erst den Browser aufmacht.

00:49:09: Aber wenn wir dann so Kollegen sehen die Gerüchte weil sie nur zum Jahresurlaub ihren Browser ab und zu mal schließen... ...und ansonsten die Tabs einfach immer mehr werden?

00:49:20: Naja also es ist so im.

00:49:22: aber das ist ja wahrscheinlich auch der Büroalltag in vielen anderen Firmen.

00:49:26: Man hat im Browser schnell sehr, sehr viele Tabs auf.

00:49:31: Dann hat man noch eben ein Office-Programm und dann gibt es halt immer Teams oder irgendein anderen Video-Client.

00:49:37: Und dann guckt man auch mal schnell im Hintergrund was nach und das Teams frisst echt viel RAM.

00:49:42: Und darauf wollte ich hinaus.

00:49:43: der Videobeschneuniger wichtig.

00:49:45: Deswegen kann es mit zu alten gebraucht PCs Da zum Beispiel nochmal darauf zurückzukommen.

00:49:51: da ist sechzehn Gigabyte erstmal auch wichtig.

00:49:55: Und wenn man da wirklich nur so einen ollen Quadcore hat, der dann noch veraltete Videobeschleuniger hat.

00:50:02: Das macht auch keinen Spaß!

00:50:05: Da kann man nicht so schnell auf den Kollegen Anruf reagieren.

00:50:11: So wächst dann quasi hintenrum doch die Anforderung an den BüroPC.

00:50:15: Es gibt sozusagen den einfachen Büro PC wo man nur sein irgendwas Office öffnet und wieder schließt und seinen Thunderbird... Und die Büro PC ist vielleicht doch ein Teamsläufe, wo man dann den Browser... doch mal ganz viele Taps, wenn man immer mehr Web Anwendungen auch gleichzeitig benutzt und die Riesen-Excel Tabelle, die dann doch ein bisschen frisst oder sowas.

00:50:35: Also Social Media oder so was?

00:50:36: Ich meine, wenn ich da Bilder poste und von meinem Handy da mal vierhundert Bilder runter lade und mein Handy hat eine Fünfzig Megapixel Kamera, dann sind hier alle mittlerweile nicht mehr nur einen Megabyte groß.

00:50:46: also man handierte schon zügig mit größeren Datenmengen und wenn man diese Bilder in der Größe dann so ein bisschen bearbeitet mit etwas Also das merkt man alles schon.

00:50:56: natürlich diese Anforderung steigen und wer dann noch eine richtige Kamera hat, aber gut.

00:51:00: Das geht ja schon aus Büro PC raus.

00:51:02: Aber hier die Angeberkollegen mit ihren Raw-Bildern mit hundertachtundzwanzig Megabyte oder so also da schnauft der Prozess auch schon ein bisschen.

00:51:11: Das macht zum Beispiel kann man ja mal erklären.

00:51:13: Macht Apple halt cool wenn ihr dann ein iPhone da hast mit diesem Hive Format oder was sie da benutzen?

00:51:19: Und da haben Sie einen integrierten Hardwarebeschleuniger für.

00:51:21: Ja das ist halt... Ja, das flutzt dann halt ganz anders als wenn halt irgendein uraltes Windows-Programm, was schon immer benutzt habe.

00:51:31: Was dann den Beschleuniger nicht richtig einbindet.

00:51:33: und das sind Sachen da kann man nicht so allgemeine Empfehlungen geben.

00:51:37: Genau, aber man muss eben gucken ob die Anforderungen an den eigenen PC nicht schleichend dann doch gestiegen sind durch genau ebenso was.

00:51:44: Weil auf einmal die Kamerafotos größer werden oder man macht jetzt vier Ka, sechzig Hertz.

00:51:49: Guter Trick

00:51:50: ist wenn man eh schon ein PC hat der noch funktioniert dann kann man einfach mal Task Manager aufmachen gucken wie viel von dem Speicher schon voll ist oder ob er die ganze Zeit am Auslagern ist.

00:51:59: und wenn man sieht von meinen ich weiß es nicht.

00:52:01: Sechzehn Gigabyte sind immer noch zwölf frei meistens dann braucht man vielleicht nicht direkt zwei in dreißig.

00:52:09: Ich hab hier auch einen alten M. II mit vierundzwanzig Gigabyte, wo ich meine VRK-Videos drauf schneide.

00:52:15: Wird ein bisschen eng manchmal.

00:52:17: Mehr wär schon schön aber geht überraschend gut.

00:52:20: tatsächlich noch dafür dass das Ding jetzt auch schon was älter ist.

00:52:23: Aber nicht wirklich alt.

00:52:26: Also was wir... Das ist ja immer so eine Sache.

00:52:29: Ja gebraucht Rechner!

00:52:30: Da gibt's ja die Genie-Meinungen auseinander, ne?

00:52:33: Einen haben jedes Jahr ein neues Handy und die anderen kommen mit ihrer dreizehn Jahren alte Möhre an.

00:52:37: Und sagen wieso geht das jetzt nicht mehr so?

00:52:40: Das ist alles sehr schwer da mit pauschalen Aussagen rumzuantieren.

00:52:44: Gut!

00:52:44: Aber ich würde

00:52:45: gerne noch mal über diese Armprozession machen.

00:52:47: Ja, genau.

00:52:48: Sehr gut.

00:52:48: Also der... Das kann man auch sagen, die konnten wir halt noch nicht testen weil es sie noch gar nicht gibt, die Geräte.

00:52:54: Also den Qualcomm und den Nvidia-Fahrung.

00:52:55: Genau.

00:52:55: Es gibt den Qualcom Snapdragon XII.

00:52:58: Das ist ganz wichtig.

00:53:00: Und...

00:53:01: Dass du den X, den gibt's ja schon seit zwei

00:53:02: Jahren.

00:53:03: Den gibt es schon seit zweier Jahr und da gibt es billig Versionen der würden wir sagen eher nicht.

00:53:08: Da würde ich sehe jetzt bei einem Mini-PC keinen Vorteil gegenüber zum Beispiel diesem AMD Ryzen V III oder einem.

00:53:18: Zum Teil sogar kommt man mit diesem Intel Core III Ultra Core III Hundert ohne Ultra sogar auch schon in die Nähe von der billigen Version von diesen Snapdragon.

00:53:30: Der X II ist ein ganz anderes Tierchen, der hat nämlich auch so eine wahnsinnig hohe Singlethorling Performance.

00:53:36: Aber nur in der besseren Variante die auch hoch taktet.

00:53:40: Okay?

00:53:40: Das ist nämlich der Witz das Qualcomm den Snapdragon X nicht nur die Kernzahl runtergezogen hat für die billigere Version sondern auch der hat gar keinen Turbo und dadurch ist das Singletorling halt doof.

00:53:54: Und dass soll bei dem XII jetzt besser werden.

00:53:55: da sollen jetzt also die könnten theoretisch ganz spannend werden die Versionen Weil die eben mehr können, als auch alle anderen X-Achzig Prozessoren.

00:54:05: Weißt du nicht?

00:54:06: Muss man sehen.

00:54:07: Da kommt eben über... Wir haben ja vorhin mal gesagt der stärkste IntelliSonement bei fünfhundertdreißig Punkte.

00:54:13: Der wäre dann über sechshundert Punkte

00:54:15: bei den

00:54:15: Mobilen.

00:54:16: Bei den Mobilien genau!

00:54:18: Also auf dem Niveau von dem Apple MIV ungefähr kann man

00:54:22: sagen.

00:54:23: So Pimal Daumen.

00:54:24: Das könnte also ganz spannend werden wenn es da eben Geräte gibt in einer vernünftigen Preisklasse.

00:54:30: Das ist der erste Prozessor, der noch kommt.

00:54:32: Ein Armprozessor für Windows und von dem Qualcomm eben auch behauptet es könnte mit Linux besser werden.

00:54:40: Was müssen wir aber also ganz ausdrückliche Warnung haben bei ihm?

00:54:44: Wir haben uns ja echt dran tot gemessen, aber man will es einfach nicht beim Snapchat genießen.

00:54:49: Und der zweite das ist besonders spannend.

00:54:52: allerdings wissen wir nicht ob's da unter zweitausend Euro losgeht.

00:54:56: Das ist entweder RTX, also RTX Spark.

00:55:01: Es gibt ja schon diesen DGX Spark, das sind auch Mini-Pizzis mit hundert und zwanzig Gigabyte RAM für ungefähr fünftausend Euro so als KI Maschinchen.

00:55:10: Davon war ja unser Kollege Keno so angetan.

00:55:14: Da gibt es ja auch einen Contra von AMD, diesen Ryzen AI Max den es auch in solchen Irrins Konfigurationen gibt.

00:55:22: Die haben wir jetzt bewusst nicht getestet, weil das ist eine ganz spezielle Zielgruppe.

00:55:25: Das sind im Grunde Mini Workstations für KI.

00:55:27: Geht

00:55:27: ab hier tausend Euro und noch höher los.

00:55:31: Testen wir

00:55:32: vielleicht mal aber einfach separat, weil dass es einfach ist, nicht vergleichbar.

00:55:36: Aber dieser RTX Park sitzt in der Mitte.

00:55:38: Der soll auch also die DGX Park läuft nur unter Linux.

00:55:41: Der RTX Park wird ganz klar ein Windows Prozessor.

00:55:44: Soll eigentlich auch für Notebooks kommen vor allem?

00:55:47: Aber es wird auch mini PC Varianten geben Man weiß noch nicht mit welcher Ram Ausstattung.

00:55:53: Und der wird auch eine gewisse Gaming Tauglichkeit haben, gehen wir davon aus?

00:55:57: Ja, sollte er.

00:56:00: Das ist auf dem Niveau kann man sagen theoretisch einer RTX-Fünfzig-Siebzig von den Shader Einheiten her hat aber langsameres RAM dafür teilweise deutlich mehr was für Spiele jetzt nicht das Ding ist.

00:56:13: Ja,

00:56:15: ab einer gewissen Untergrenzung.

00:56:16: Na

00:56:16: ja mit acht Gigabit werden sie nicht ausgeliefert.

00:56:21: Aber hat auch ein begrenztes Powerbudget ne?

00:56:23: Da wird

00:56:23: man wahrscheinlich

00:56:23: nicht in so mini PC mit zweihundertfünfzig Watt was DRTX-Fünfzig Siebzig verbraten

00:56:27: kann.

00:56:28: Genau das kommt noch dazu.

00:56:29: Also

00:56:30: das ist die Obergrenze.

00:56:31: die Fünfzig-Siebzig kann man sagen also schneller kann er nicht werden.

00:56:34: Kann man sich da ungefähr so ausrechnen wie das?

00:56:36: dann wäre

00:56:37: damit schneller als die ganzen Grafik Einhalten hier im Test?

00:56:41: Je nach Powerbudgets.

00:56:42: also wenn halt diese Performance... ... auch erreichen kann innerhalb seines Leistungs-Budgets, dann wäre er vermutlich schneller.

00:56:52: Also der ist relativ... Das ist ganz spannend technisch aber eben da weiß man noch überhaupt nicht in welchem Preisregion das so ist.

00:56:58: wir schätzen also unter tausend Witters nix, da braucht man nicht drauf zu hoffen verspricht allerdings wenn Nvidia das jetzt nicht aktiv verbockt oder die Hersteller gute Linux Unterstützung weil das ja bei dem Bei der Nvidia DGX Park schon relativ gut läuft, wobei

00:57:17: das ja funktionieren weil was anderes gibt es nicht.

00:57:20: Wobei ich nicht so genau weiß wie sehr dass ein freies Linux ist also wie sehr beliebige linux darauf laufen.

00:57:28: Die Arbeit noch irgendwie mit runter zusammen oder?

00:57:31: Ich denke schon wieder solange.

00:57:34: eigentlich sollte dieser Ertix Park nämlich schon letztes Jahr kommen.

00:57:38: Also insofern ist er so ein bisschen weiß man nicht so recht.

00:57:42: Die haben da auch nicht so viel Druck, die Kohle kommt ja durch große KI-Dinger rein.

00:57:46: Genau!

00:57:47: Deswegen gibt's wahrscheinlich wenig Preissenkung bei Prozessoren weil AMD und Intel und alle verdienen ja an KI noch und näher Geld.

00:57:54: Da brauchen sie die paar Millionen von den Prozessoren nicht so dringend.

00:57:59: Und im Anfang nächsten Jahres erwartet man eben auch neue Prozesseuren mindestens von Intel vielleicht auch von AMD in dieser... Region.

00:58:09: das heißt wir haben jetzt schon september oktober.

00:58:13: Also wer jetzt nicht sofort kaufen muss dass aber gut.

00:58:18: es ist ja immer so, dass weitergeht und es war auch so.

00:58:20: der Penta Lake ist jetzt schon seit irgendwann aber den ersten hatten wir auch schon im Mai im Test.

00:58:25: Ja das

00:58:26: ist schon angekündigt am januar und

00:58:29: ab april mai könnte nächsten jahres könnte es dann... ...auch neue x-axis Prozesse.

00:58:34: Könnte spannend werden?

00:58:36: ... nicht weil immer mal wieder was Neues kommt, sondern weil jetzt auch gleichzeitig ein Wechsel der Prozesstechnik ansteht.

00:58:42: Da könnte das Sprung wieder etwas größer werden...

00:58:45: Aber man weiß es?

00:58:45: Man

00:58:46: weiß es nicht!

00:58:46: Genau

00:58:47: und bei MiniPCs ist ja eher ein Leistungssprung interessant und Leistungsaufnahme haben wir jetzt ja gesehen.

00:58:53: im Vergleich zum Monitor ist auch egal eigentlich ob der vier oder sieben Watt braucht und unterläuft.

00:58:58: Unterlass geht sich vor allem um die Lautstärke.

00:59:02: aber ich würde auch da sagen also diese ... relativ starken Prozessoren in Mini PCs.

00:59:09: Sind so ein bisschen wie Gaming in Mini PC's, ... ... Nischen-Ding!

00:59:14: Das kann man sich leisten wenn man das Geld übrig hat.

00:59:17: und sagt ich doch also es kommt... ... öfter vor dass ich mal ... ... fünfzig Fotos im Match oder wie du gerade gesagt hast mit Premiere Pro ... ... aufwendigeres Video schneiden muss dann gehts ein bisschen schneller.

00:59:30: Es geht ja trotzdem nicht in Sekunden schneller?

00:59:32: Dann muss ich mir so ein M-Fünf Pro von Apple mit all dem kaufen, wo dann genau die Programme so angepasst sind.

00:59:39: Das ist bestimmt die beste Schnittplattform würde ich mal denken.

00:59:44: Aber das hängt ja immer davon ab ob man bei der Software nun flexibel ist oder nicht.

00:59:48: Also

00:59:49: die Appelgeräte sind gut wenn man genau die Software benutzt, die Apple dafür eben auch vorsieht.

00:59:55: Ja, wobei eben die Adobe Fans, die können ja unter Apple und Windows haben sie alles.

01:00:02: Da Vinci zum Beispiel gibt es sogar unter Linux und das ist unter allen drei Plattformen hervorragend.

01:00:06: Aber ob die die Beschleuniger dann so optimal nutzen?

01:00:10: Ich glaube beim Videoschnitt sind's ja sogar zwei Sachen.

01:00:12: Das eine ist man will selber flüssig schneiden da muss nicht immer alles bis aufs letzte Pixel ausgerechnet sein.

01:00:20: Es ist wichtig dass er das in dem Welchen Format auch immer es auf der Festplatte ist dann eben flüssig anzeigen lassen kann, dass man da schnell hin und her kommt.

01:00:27: Und das Rausrendern... Da ist eigentlich wieder völlig egal!

01:00:31: Da geht man wie eben sowieso Kaffee trinken ob der jetzt siebzehn oder fünfzehn Minuten rechnet.

01:00:36: Aber

01:00:36: deswegen wollte ich halt sagen bei den Mini-PCs ist immer das Problem und wie gesagt um's nochmal zu betonen Auch der M-Sex wird dann unter Volllast Hörbar, sag ich mal.

01:00:46: Den hört man dann schon.

01:00:47: und das ist halt die Frage ob man das so will weil das Ding steht auf dem Schreibtisch vor der Nase ja... ...und das ist für mich immer so ein bisschen.

01:00:56: was soll man da empfehlen?

01:00:58: Bei Gaming zum Beispiel ist es ganz doof weil du kannst da nix nachrüsten.

01:01:02: bei der Grafikkarte Verhalten tut sie relativ schnell Die Leistung ist eh begrenzt.

01:01:06: also das ist alles schwierig.

01:01:08: Wunder ist dieser.

01:01:10: Dieser Mittelklasse-Preisbereich wäre halt das Schöne, der früher mal von, sagen wir mal, fünfhundert bis achthundert Euro reichte und jetzt halt leider erst bei siebenhundert losgeht.

01:01:19: Deswegen ist das alles so ein bisschen komprimiert das Ganze.

01:01:25: Also ich finde es sehr spannend wenn's wirklich nicht so viel kosten soll entweder diesen AMD... Ryzen AI oder eben diesen Wildcat Lake, der leider seinen Preisverteile im Moment nicht ausspielen kann.

01:01:37: Das ist das für.

01:01:38: es soll jetzt halt ein neuer BüroPC sein und muss nicht so viel können.

01:01:43: Genau oder man geht dann eben, wenn es einem zu laut ist und mehr Leistung möchte.

01:01:46: Hat man auch noch die Möglichkeit wieder nicht auf dem Schreibtisch ist, nimmt man halt einen klassischen Desktop PC und geht ganz von den Mini PC Format wieder weg und stellt ihn dann eben unterschreiblich.

01:01:54: Es

01:01:54: gibt ja noch ein interessanten Kompromiss da hatten wir auch im Aufverschlag zu das ist dieser S-Rock Desk Mini Ist wirklich tatsächlich also da hat er über Jahre jetzt schon so eine Baureihe gepflegt.

01:02:05: Die sind ganz witzig, weil da kannst du einen Desktop-PC-Prozessor rein tun.

01:02:09: Allerdings natürlich mit maximal ... ... unsechzig Watt.

01:02:12: Es gibt auch solche Spar Desktop PC Prozessoren, den haben wir auch im Test bei in diesem Lenovo.

01:02:17: Die sind aber eigentlich überflüssig... ...weil man diese im BIOS Setup die Leistung begrenzen kann.

01:02:24: dieser Prozessor.

01:02:25: Also man braucht gar keine T-Version mit thirty-fünf Watt, sondern man kann da einfach ein Hexen setzen.

01:02:30: Der soll weniger fressen!

01:02:31: Wenn

01:02:31: das im BIOS freigeschaltet ist...

01:02:33: ...aber er sorgt ja so, oder?

01:02:34: Bei SROG ist es so, ja.

01:02:35: Aber bei vielen klassischen normalen Mini PCs als KomplettPCs, da hast du im BIos je nachdem manchmal sehr wenig Option.

01:02:44: Ja

01:02:44: ich sage ja nur hier bei diesem, also bei dem Desktop Prozessor und das ist ein bisschen gefuckelt weil das Gehäuse ist klein.

01:02:50: Das ist natürlich deutlich größer als den Mac mini.

01:02:52: aber das Interessante ist Diese Plattform ist an sich relativ günstig.

01:02:57: Mittlerweile hat sie auch sogar Thunderbolt vier und du kriegst da zwei ... Vier SSDs rein oder zwei?

01:03:04: Wie war das noch?

01:03:06: Früher waren doch diese SATA-Dinger näher, also zwei auf jeden Fall.

01:03:08: Zwei auf jeden fall auf Sport und du kannst noch zwei SATA Werke oder zweieinhalb Zoll wie auch immer du die anbinden willst.

01:03:15: Kriegst du so eine Grafikkarte rein?

01:03:16: Nein!

01:03:17: Das Format ist ähnlich ja.

01:03:19: Aber wie gesagt, also da gibt's noch so ein, so eine Art Wolpertinger zwischen beiden Welten.

01:03:24: Das kann man auch selber zusammenschrauben und das ist tatsächlich je nachdem noch ein bisschen günstiger als manchmal.

01:03:31: Je nachdem wie man den Prozessor sozusagen schießt oder ob er noch ne alte SSD hat oder

01:03:37: sowas.

01:03:37: Oder ne Windows Lizenz

01:03:39: oder ne Windows

01:03:40: Alte Gerät noch ungenutzt ist oder was auch immer oder gar keine Windows Lizen baut.

01:03:44: Da hatten wir einen Bauverschlag zu ist noch so eine Möglichkeit.

01:03:51: Man, da gibt es ja echt viele Möglichkeiten muss man genau vorher überlegen was man da wirklich warum auch haben will welches Format und welche Leistungsklasse man da richtig braucht.

01:04:01: cool Ja vielen Dank schon mal.

01:04:04: soweit ganz kurz müssen wir jetzt doch pauschalisieren nennen nochmal die schnellsten aus dem Test wenn du die höchste Performance haben willst

01:04:11: entweder der Pro-Sechzehn oder nur Sechszehn pro Boot von ASUS.

01:04:17: Oder das liegt aber einfach daran, dass wir jetzt den mit der höchsten Ausstattung gewählt haben.

01:04:21: Also anderen gibt es auch in schneller oder halt wie wir auch schon mehrfach jetzt gesagt haben ohne dass das zu fanboymäßig klingen soll, der Mac Mini mit einem Sexprozessor ist halt von der generellen Performance am höchstem.

01:04:35: Okay, und dann der günstigste war der?

01:04:38: Der Acer Revo.

01:04:39: Er kostet knapp siebenhundert Euro wobei er vielleicht inzwischen auch schon teurer ist ich weiß es nicht aber wir haben ihn noch für sieben hunderte bekommen

01:04:46: Und das war ja auch eine Konfiguration.

01:04:48: Sechzehn

01:04:49: Gigabyte damit kann man leben.

01:04:50: Ja,

01:04:50: ein

01:04:52: paar Kompromisse

01:04:53: Genau, der leiseste im Leerlauf waren die alle leise.

01:04:57: Im Leerlauf waren die allerecht leise.

01:04:59: es gab zwei die man ein bisschen aus unserer Messgrenze raus hören konnte.

01:05:04: also wir messen ja bis null Komma eins Sohn runter das ist wirklich flüsterleise.

01:05:07: da hört man schon des Blut in den in den Ohren rauschen.

01:05:09: also sein eigenes Ja

01:05:13: schön muss man dabei

01:05:14: dazu sagen.

01:05:18: Und die konnte man leicht raushören, aber sind auf jeden Fall noch in sehr gutem Bereich.

01:05:24: Hast du den leisesten Untervolllast im Kopf?

01:05:28: Der leiseste Untervollast müsste ich jetzt lügen, aber es müsste auch der Acer sein.

01:05:33: Weil einfach der auch mit am langsamsten ist und entsprechend die Volllast nur fünfzig Watt beträgt.

01:05:39: und fünfzig watt lassen sich in dem Format leichter und leiser wegkühlen als hundertwatt.

01:05:44: Also wohl einleuchten glaube

01:05:46: Ja, cool.

01:05:47: Vielen Dank.

01:05:47: soweit das klingt gut.

01:05:49: Gerne.

01:05:50: Sechs spannende Geräte und super viel Infos zu weiteren Geräten Prozessoren gebrauchten und so weiter haben wir einen schönen Rundumschlag gemacht.

01:05:57: vielen dank.

01:05:58: Fällt euch noch was ein?

01:05:59: Was ihr gerne erzählen wollt?

01:06:02: Wir haben ja so viele erzählt.

01:06:04: Das kann man noch erzählen.

01:06:07: Wir haben kurz haben wir aber eine FAQ zu auch verlinkt zu den Direkthändlern aus China.

01:06:14: da haben wir diesmal keinen im Test.

01:06:17: Das sind Firmen wie zum Beispiel Game Cartek oder sowas und Beelink.

01:06:23: Doch einen hatte der Kollege sogar mal getestet, aber jetzt nicht in diesem Test.

01:06:28: Die sind oft günstiger.

01:06:30: Deswegen werden sie angeboten.

01:06:33: Gibt es über Amazon Marketplace?

01:06:35: Kann man nur noch mal extra erklären.

01:06:36: Amazon Market Place ist nicht Amazon.

01:06:39: Das sind irgendwelche Händler irgendwo auf der Welt... ...und meistens halt in China.

01:06:43: Und man kann das durchaus machen, also die Geräte sind von der Hardware her oft nicht schlecht.

01:06:49: Man kann hier nicht pauschalisieren gibt nämlich auch Geräten, die sind schlecht und wer weiß was er tut kann da ein paar Euro sparen.

01:06:57: aber bei Reklamationen Entsorgung Updates Treibern

01:07:02: usw.,

01:07:03: kann man halt nach einer gewissen Zeit da in Probleme laufen wenn sich da selber helfen kann.

01:07:10: Das ist okay.

01:07:11: Aber ich finde so allgemein muss man sich klarmachen, das ist nicht dasselbe wie wenn man hier mit vollen Rückgaberechten und europäischem Recht kauft.

01:07:20: Das ist mir immer noch ganz wichtig, dass man das dazu sagt.

01:07:22: ich will die Firmen explizit nicht diskreditieren weil ich finde sie sind außerordentlich innovativ.

01:07:27: also es ist beeindruckend.

01:07:29: aber eben ich finde halt der Verbraucherschutz ist eben auch wichtig und der kostet halt viel Geld.

01:07:34: das machen sich viele Leute nicht klar was zwei Jahre Gewährleistung aus Sicht eines Händlers an finanziellem Aufwand bedeutet.

01:07:43: Ja, also das wäre für mich noch ein wichtiger Punkt.

01:07:46: Oh ja sehr wichtig genau!

01:07:47: Das habe ich auch vergessen zu fragen warum die Chinesen nicht dabei sind.

01:07:51: Wir haben eine Liste drin mit allen Mini PCs, die wir so in den letzten anderthalb Jahren oder zwei jahren sogar getestet haben und die noch lieferbar sind, auch mit Preis Update.

01:08:01: Das sind mittlerweile auch... Ich glaube vierzehn Stück sind da noch extra?

01:08:05: Also die Auswahl ist riesig Kann man nach wie vor gucken, aber wie gesagt das haben wir schon jetzt ausführlich besprochen.

01:08:11: Warum manche davon sich dann nicht mehr so lohnen?

01:08:14: Aber man findet da durchaus... Das hatten wir bei den Notebooks ja auch noch so Schnäppchen weil eben bestimmte Konfigurationen... Da haben die Leute noch das RAM.

01:08:21: also die Hersteller hat das RAM sozusagen noch gebunkert und die gibt es dann halt noch.

01:08:25: Aber wie gesagt die Testberichte sieht man dann da auch verliebt

01:08:29: Ja.

01:08:30: Und den tollen Prozessor-Nummer-Dekoder, den wolltest du doch machen?

01:08:34: Den wollte ich noch machen ja.

01:08:35: Genau, um damit

01:08:39: man auch weiß welches nun wirklich aktuelle Prozessoren sind und welche einfach nur einen neuen Namen bekommen haben.

01:08:45: Super spannend cool!

01:08:47: Die links zu den Artikeln die verlinken wir euch unten mit rein.

01:08:51: Hoffentlich hat euch das alles gefallen und schreibt mal in die Kommentare, war das jetzt nützlich in eurer Auswahl?

01:08:57: Und wird es ein bauferschlachen mini pc oder macht ihr ganz was anderes?

01:09:01: bleibt einfach bei dem zeugs was ihr jetzt schon habt.

01:09:04: und dann vielen dank fürs zuschauen und hoffentlich sehen wir uns nächste woche wieder und danke dass ihr da wart.