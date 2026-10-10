Kann KI wirklich programmieren? Unsere Experimente mit Vibe Coding | c’t uplink

00:00:00: Heute bei ct ablink wipe coding also programmieren per k i alles wird viel einfacher vielleicht jedenfalls bleibt dran.

00:00:12: Und neuen herzlich willkommen mit dem podcast aus der ct redaktion.

00:00:16: heute geht's ums programmieren.

00:00:17: mit ki ist es besser schlechter einfacher schwieriger.

00:00:22: Weibcoding wird ja genannt und wir haben zwei Gäste dazu eingeladen denn ihr gillen.

00:00:31: Was kann man sich da überhaupt darunter vorstellen, wie funktioniert das?

00:00:33: Sag ich der KI, programmier mir mal ein Spiel und dann fällt eine Exe raus oder muss ich wie früher alle Tools installieren.

00:00:41: Und der bastelt mir dann im Kotrum.

00:00:45: Wer fing an?

00:00:48: Man kann oft diese Fragen die du gesteuert hast waren ja mehrere einfach nur Ja sagen.

00:00:52: Es gibt nicht einen Weg mit KI zu programmieren sondern es gibt ganz viele.

00:00:56: Eine Möglichkeit mit KI zum Programmieren ist tatsächlich wirklich im Webbrowser, im Chat.

00:01:01: Die kann ihr auf sofort an Dingen zu tun.

00:01:03: Zum Beispiel ein kleines Programm zu schreiben, das von eins bis zehn zählt und dann kann die Kurt ausspocken.

00:01:08: Hier wird einen vielleicht fragen welche Programmi sprachen man gerne hätte

00:01:10: usw.,

00:01:11: also man kann es im Dialog tun.

00:01:12: Das ist eine Möglichkeit.

00:01:15: Weiterführende Möglichkeiten greifen letztlich wahrscheinlich auf die Technik zurück aber bauen das dann zum Beispiel in Idees ein so dass du in der IDE solche Sachen tun kannst.

00:01:23: IDE ist die Entwicklungsangebung?

00:01:25: Genau, eine Entwicklungs- umgebung zum Beispiel Visual Studio Courts oder da gibt's ja auch viele andere

00:01:30: Ja, also ich habe zum Beispiel angefangen einfach anfangs das tatsächlich im Chat zu machen.

00:01:38: Dann kriegt man ein Python ist immer dankbar weil man es ganz gut noch lesen kann was die KI dann geschrieben hat.

00:01:44: und dann kopiert man sich das raus haut sich das in so einen Code editor Und dann kann man sie einfach ausführen und angucken.

00:01:51: oder Stichwort Spiel, wenn ich jetzt sage machen wir mal ein kleines Browser Game oder so.

00:01:57: Dann können viele auch schon fertige HTML-Dateien zum Download anbieten... ...oder ich nehme halt den html Code, pack den rein, speicher das ab und dann kann ich es im Browser öffnen sofort.

00:02:10: Also es kann sehr einfach sein!

00:02:12: Wie hast du angefangen?

00:02:13: Du hast ja selber was, was hast du

00:02:15: entwickelt?!

00:02:17: So ein, zwei Jahre vor der KI habe ich nebenbei angefangen mich mit Python zu beschäftigen.

00:02:25: Hab dann so ganz einfache Skripte gemacht die meistens was... ...mit Dateien machen.

00:02:35: So wie keine Ahnung.

00:02:36: ich hab mal hoffen Bilder die heißen alle DSC sowieso und dann hab' ich halt als Spielerei im Jonskript gebaut den Urlaub halt thematisch mit einer Indexnummer benennt, also so ganz simple Sachen.

00:02:51: Da lernt man ja doch ein bisschen was dabei und verliert so die Scheu-Sich-Code anzugucken... ...und das finde ich jetzt auch immer noch ganz gut!

00:02:58: Jetzt macht halt die KI viel Kram aber ich guck's mir immer noch gerne an und lass es mir im Zweifel erklären was da wo passiert.

00:03:08: Genau das waren so die Anfänge.

00:03:10: dann später habe ich halt mit KI etwas komplexere Skripte gebaut ... und zuletzt ja so One-Shot, Browser Games oder so.

00:03:20: die dann... ...die ich meistens nur gemacht habe um zu testen wie schnell jetzt lokale KI's sind.

00:03:24: Und wie gut das aussieht.

00:03:27: Genau unten ein bisschen agentisch wo man gefühlt gar nix mehr mitkriegt weil es eigentlich alles die KI übernimmt.

00:03:35: Gutes Stichwort ist agentisch und das hat man noch nicht erwähnt in dem Kontext.

00:03:39: welchen Werkzeug kann man verwenden?

00:03:41: die KI-Argenten im Grunde deinen Rechner steuern und dann Aufgaben übernehmen.

00:03:44: Also zum Beispiel den Compiler installieren, das Programm übersetzen für dich oder eben auch komplexere Aufgaben Übernehmen.

00:03:52: Dann kommt

00:03:53: sicherlich ganz schnell Versionsverwaltung ins Spiel wenn man ernsthaft da programmieren will, dass regelmäßig checkings passieren, des generierten Kurs damit man auch vergleichen kann was hat sich geändert?

00:04:01: Ganz schön um der KI auf die Finger zu sehen Wenn ihr jetzt einen Auftrag gibt ein längeres Programm zu lesen und eine Veränderung dranzumachen.

00:04:08: Man kann vorher nachher angucken, kann zur Not auch solche Änderungen wieder rückgängig machen.

00:04:12: Relativ bequem ohne dann wieder genau erklären zu müssen was rück gängig gemacht werden soll indem man einfach sagt letzter Kommit in dem Getrepositori wegwerfen hat nicht funktioniert.

00:04:19: das wiedergemacht haben also und da das ist halt die Frage für mich ist es immer so eine Frage will ich das?

00:04:26: Will ich der KI erlauben auf meinem Rechner Agenten auszuführen oder nicht?

00:04:29: Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen nein passiert nicht.

00:04:33: Ist zwar sehr bequemer und schick aber ist halt auch Angst einflößen.

00:04:36: wenn wir jetzt so bisschen Verfolgt, was ist so in den Medien gewesen zu dem Thema?

00:04:40: Dann findet man ja viele Beispiele.

00:04:42: Dass da plötzlich Produktiv-Datenbanken gelöscht worden sind weil ein Agent eben daneben gegriffen hat und es ist letztlicher immer noch künstliche Intelligenz um keine Echte.

00:04:53: Diese Agenten die muss man aber installieren.

00:04:55: also sobald man nur im Browser ist und Fragen stellt und sowas da kann nichts passieren.

00:05:00: dann muss er explizit sagen ich will jetzt einen Agenten installieren der dann in der Lage ist mein Rechner zu steuern Da ja alles machen.

00:05:07: Populäres Tool ist Cloud Code.

00:05:10: Cloud kann man ja im Web benutzen, man kann eben aber echt Cloud Code installieren.

00:05:13: und da fängt die Frage leider an darf ich jetzt dies?

00:05:16: Darf ich jetzt jenes... Und das ist so ein bisschen wie wenn man ganz oft irgendwie gefragt wird Kann ich dieses?

00:05:20: Kann ich jenes?

00:05:20: Und man sagt mach einfach!

00:05:21: Mach alles!

00:05:23: Man gibt dann wirklich sage ich mal die Zügel aus der Hand.

00:05:25: Das ist die Gefahr.

00:05:26: ne Also ich habe ein bisschen.

00:05:28: als OpenClaw aufkam hab ich halt den unseren Openclaw Artikel gemacht Anfang des Jahres Und da war es dann halt so, man hat schon einen gesunden Respekt davor die KI um was machen zu lassen und deswegen war so mein Credo.

00:05:43: Und das ist bis heute eigentlich noch.

00:05:45: wenn ich das irgendwo drauf installiere, dann mache ich das halt auf eigener Hardware wo sonst nichts anderes ist... ...und wo auch nicht irgendwie ja Kunden verknüpft sind oder so sondern dass sie halt ... als wäre es eine Hardware-Handbox, ne?

00:05:59: Okay.

00:06:00: Und ganz schön ist jetzt inzwischen OpenClaw kann man auch auf dem ResPiVier zum Beispiel installieren.

00:06:05: dann gibt's noch so kleinere Klone wie PicoClaw der läuft dann auch auf den ResPiiIII und... ...dann inzwischen bieten sie auch alle Webinterfaces an.

00:06:14: macht man sich halt eine SSH Verbindung oder so ein Talescale VPN und dann kann man halt von anderen Computern drauf zugreifen.

00:06:20: Dann kann er sich da komplett austoben auf dem System.

00:06:23: und wenn was kaputt ist dann hat man ... ein Backup oder macht es im Zweifel noch mal.

00:06:29: Und diese Agenten, die könnten ja quasi alles machen das ist jetzt nicht auf Programmierung geschränkt sondern das Ding könnte aus seinen E-Mail-Programmen bedienen... ...oder was weiß ich?

00:06:37: Was man halt so macht.

00:06:38: Wenn man

00:06:39: eben

00:06:40: die Skills dafür gibt dann also man kann ihm Kalenderzugift geben und einen Zugriff auf Mailpostfächer geben.

00:06:50: Es gibt ja dieses schöne Beispiel da von dieser Facebook Metersicherheitsforscherin, glaube ich.

00:06:55: Wo dann die KI freigedreht hat und das Postfach gelehrt hat... Also ja, das sind dann diese Sachen... Das

00:07:01: ist unrichtige

00:07:01: Gewicht

00:07:02: halt!

00:07:02: Das würde sich dann herlassen wahrscheinlich.

00:07:04: Ich würde

00:07:05: es nochmal so ein bisschen aus meinem Erfahrungshorizont beschreiben.

00:07:08: also ich habe recht viel mit Cloud gemacht im Grunde im Browserfenster gechattet.

00:07:12: was da passiert ist nicht nur dass die KI-Linge generiert und mir anbietet sondern sie führt durchaus auch ... in einer Sandbox bei sich, also auf irgendwelchen Rechnern bei ... ... Antropik-Linge aus.

00:07:23: Also übersetzt Code.

00:07:25: Die kann eben nicht alles in diesen ... ... das sind letztlich auch Sandboxes die da im Hintergrund laufen oder da wird ja alle Maschinenkleine... ...die für jede dieser Sessions da sind und wenn man die Agentische KI benutzt dann ist das im Zweifelsfall... ...auf dem eigenen Rechler und wenn wir das wirklich nur im Chat macht,... ...dann ist es irgendwie um auf den Rechtern von anderen Leuten bzw.

00:07:42: Anbietern im Fall von Antropic Bike bei Cloud.

00:07:46: Und die könnten da dann sozusagen bei sich lokal in dieser Maschine, ob jetzt auf dem eigenen Raspberry ist oder bei Entropic irgendwo.

00:07:52: Da könnte dann auch so eine Entwicklungsumgebung sein und die könnt ihr den ganzen Code auch kompilieren?

00:07:57: Naja

00:07:57: es ist keine Entwicklungs-Umgebung, sondern das ist von einfach einem Linux-House der Ferngesteuert wird.

00:08:01: also da läuft nichts Grafisch-Lichtbares, sondern dass was man wohnen kann.

00:08:05: Die ganze Kommando zu einem Kram passiert da.

00:08:07: Einpacken von Git Repositories auspacken, Committon Sachen übersetzen.

00:08:14: Ganz oft fängt Cloud an, da im Hintergrund Dinge automatisch zu bearbeiten.

00:08:19: Also man sagt bestellt eine Code-Enderung und dann geht das mit komischen Tools teilweise auf den Code los.

00:08:24: Zum Beispiel SED ist ein Neonix-Tool, mit dem man Texte ersetzen kann.

00:08:29: Manchmal scheitert es dann, vergisst man zuzumachen oder so.

00:08:32: Man kann zugucken wie die KI darüber nachdenkt was sie da gerade tut und wie sie teilweise immer auch auf die Nase fällt und andere Wege versuchten weil er nicht geklappt hat.

00:08:39: Ah, jetzt nehme ich doch lieber Python!

00:08:43: Also Tools, die man im Zweifelsfall auch auf dem eigenen Rechner verwenden würde.

00:08:46: Nur tut es eben fangesteuert die KI aber eben nicht auf den eigenen Rechener sondern irgendwo da in der Sandbox.

00:08:51: Das finde ich für mich sicher ein Weg.

00:08:55: Ich weiß genau ist greift nicht irgendwas auf meinem Rechler zu.

00:08:58: Wie kämpst du dann an dem Programmcode?

00:09:00: Der wird dann irgendwann geschickt aus dieser Sandbox.

00:09:03: Alles was die Karriere arbeitet bietet sie einem zum Download an.

00:09:05: Ich mache das dann so, dass ich direkt wenn ich das größeres anfange sage... ...ich hätte jetzt gerne ein Git Repository mit all dem was wir tun.

00:09:11: Wenn dem Git Repositori landet dann eben nicht nur der Code der generiert wird sondern auch irgendwelche Dokumente also... ...wenn ich größere Projekte mit der KI gemacht habe dann hab' ich im Zweifelsfall die ersten vielen Runden nur über das Konzept gedreht und gar nicht programmieren lassen Sondern wirklich erst mal nur gesagt, ich hätte gerne Folgendes Und das hat soll folgende Anforderungen erfüllen Und dann kann man anfangen, ein Dialog mit der KI wie wir mit einem Menschen im Grunde genommen darüber nachzudenken.

00:09:38: Welche Programmi-Sprache eignet sich?

00:09:40: Welche Tools nämlich dafür?

00:09:41: und auch schon diese Textdokumente lasse ich in das Git Repository reintun.

00:09:46: Was immer ganz wichtig ist bei Cloud ist es eine Cloud-Markdown Datei die Cloud MD heißt die sozusagen die wesentlichen Daten des Projektes beschreibt, sodass man nicht immer wieder sagen muss Ich hätte es aber jetzt bitte gerne als GitHub mit sondern das weiß dann irgendwann ... die

00:10:00: K.E.,

00:10:00: dass sie jedes Mal, wenn man jetzt irgendwie kurz geschrieben hat... ... ein Comet machen soll, eine ordentliche Comet-Message dazu werden.

00:10:06: Und das lade ich dann runter und dann kann ich das lokal übersetzen.

00:10:09: Ich kann das zum Beispiel in einem GitLab also einen eigenen selbstgrößten Git Hub sozusagen reinbringen... ...und dort übersetzen lassen automatisiert.

00:10:17: Das benutze ich relativ viel.

00:10:20: Aber ich bin immer derjenige, der die Päckchen von A nach B hieft.

00:10:25: Könnte mir das natürlich bequem machen und sagen, dass kann ein Agent tun.

00:10:27: Aber dann mache ich sozusagen meinen Rigid-Repository auf und ja bisher habe ich das gescheit.

00:10:33: Hängt aber

00:10:35: wahrscheinlich auch damit zusammen wieviel Erfahrung man selbst als Programmierer schon hat.

00:10:39: für dich ist es natürlich völlig selbstverständlich mit GitHub und GitLab und Commits und sowas umzugehen.

00:10:44: Ich habe jetzt vorher schon getan also bevor ich Kai benutzt habe.

00:10:48: Genau, das war in meiner Programmiererfahrung irgendwann dann auch dass ich das darüber gelöst habe und es hat ganz viele Probleme gelöst die ich in den Jahrzehnten davor ohne Versionsverwaltung dann irgendwie hatte.

00:10:58: Hast du auch mit Versions Verwaltungen

00:11:00: gearbeitet?

00:11:01: Nee tatsächlich nicht.

00:11:02: also bisher hatte ich nicht das Gefühl dass bei denen Sachen die ich mache dass es notwendig ist weil's einfach ja ich komme eher so von da unten und mach so klein Kram Dann ist halt, also was ich da angenehm finde.

00:11:17: Also auch an dieser klassischen... Ich benutze einfach die Chatmaske zum Beispiel mit einer CloudKI.

00:11:22: Da weiß man ja, die sind im Grunde genommen alle ganz fähig was Programmieren angeht.

00:11:28: Und wie du sagtest Du, man hat die Idee Man beschreibt kurz Was ist?

00:11:33: Was man machen möchte Fragt die KI auch Siehst du da irgendwo Probleme?

00:11:37: Wie würdest du das am ehesten angehen?

00:11:40: und wenn man Man kann dann auch noch mal sagen, mach mir mein Programmier Prompt dazu.

00:11:45: Wo sie halt die Dinge einzeln aufschlüsselt und dann kann man es eben nochmal nachlesen und überprüfen ist das so wirklich das was ich haben möchte?

00:11:53: Und dann legts ja halt los.

00:11:55: und dann ist also meine Empfehlung für den ganz einfachen Start tatsächlich irgendwie einen Code Editor runterladen.

00:12:02: Also Visual Studio Code ist ja sehr bekannt oder ich nehme ganz gerne Notepad++, weil es mich einfach nicht so überfordert und ein bisschen freundlich aussieht.

00:12:12: Und dann macht man das da rein, speichert sich das als Datei ab und kann's ausführen.

00:12:22: So finde ich hat man keine großen Hörden für den Einstieg.

00:12:27: ... Git und Core.

00:12:29: Ich habe zwar die Installationen für andere Sachen, aber ich benutze es nicht so.

00:12:38: Viele von den Entwicklungsumgebungen können ja selber jetzt auch schon mit KI umgehen?

00:12:42: Habt ihr da mal was ausprobiert?

00:12:47: Ich persönlich nicht, weil das war noch nicht nötig.

00:12:49: Ja...

00:12:50: Ich hab vor längerer Zeit einmal die Integration von GitHub Co-Pilot in Visual Studio Code ausprobieren, aber das ist schon relativ lange her.

00:13:00: Es gibt ja schon lange diese Code-Schreibassistenten.

00:13:02: Man tippt irgendwie den Anfang eines Funktionsnamens oder eines variablen Namens und dann wird es automatisch ergänzt, das ist nochmal eine starke Verbesserung was diese Komfortfunktion angeht.

00:13:13: oft wird einem dann schon so ein bisschen mehr als einen Rumpf hingeschrieben sondern teilweise auch schon die Ideen.

00:13:19: aber ich habe das dann irgendwann.

00:13:22: Ich habe dafür bezahlt eine Weile, dann habe ich es gekündigt weil es mich nicht so weitergebracht hat und ich zu dem Zeitpunkt aber auch nicht so intensiv benutzt habe.

00:13:28: Ich weiß dass das Leute die da aktiv mit Umgehen ist schon durchaus benutzen um zu refaktorisieren also Code den man mal runtergeschrieben hat besser aufzubauen und bei diesen sei mal das sind ... ... den großen Nutzen der KI beschreiben.

00:13:44: Fleißaufgaben, die man als Programmierer hat... Man weiß genau, man hat was hingeschrieben und es funktioniert auch.

00:13:49: aber... Ach das ist eigentlich nicht schön!

00:13:51: Das würde man gerne besser machen.

00:13:52: Das ist eine Fleiß-Aufgabe erstmal.

00:13:53: Also man braucht natürlich einen anderen Ansatz wie's besser geht.

00:13:56: Aber an vielen Stellen programmieren einfach Fleißarbeit und... Die kann die KI eigentlich ziemlich gut also... Da muss man nur mit wenigen Setzten beschreiben, was man möchte und dann macht die auch.

00:14:06: Und das macht das Programmieren.

00:14:08: Es gibt ne ganz neue... Für mich, ich programmiere schon sehr lange.

00:14:12: Das hat viel Spaß gebracht weil ich plötzlich Dinge von denen ich weiß die werden schön auszuprobieren eben mal machen lassen kann und dann kann ich sie ausprobieren aber nicht viel Zeit drauf verwenden müssen.

00:14:22: Ja das klingt spannend.

00:14:23: ja also ich selber habe, bevor ich beheise war mein Geld mit Programmierend verdient und seitdem ist es eigentlich nur noch Hobby so nebenher.

00:14:31: Und genau da habe ich das Problem.

00:14:33: Ich programmiere da irgendwie an ein zwei Projekten rum und das funktioniert ganz gut, dann schmeiße ich das mal wieder in die Ecke und wenn ich nach einem halben Jahr alles wieder starte muss sich erstmal drei Entwicklungsumgebungen aktualisieren und dann schmeißt Flatter raus.

00:14:46: ja die Funktion gibt es schon lange nicht mehr und die ordentlich mehr und da musste jetzt umbauen und das könnte so eine KI wahrscheinlich dann ruckzuck Ja vielleicht doch wieder anfangen.

00:14:57: Eigentlich dachte ich mir, ich habe ja keinen Bock mehr aufprogrammieren weil die KI halt so viel besser wird dass das ein bisschen gefrickelt was sich da als Hobby gemacht hat gar nicht mehr so richtig wertvoll ist.

00:15:07: man hört ja auch dass gerade die Open Source Projekte sehr von der KI also vor allem die von einzelnen Leuten sehr profitieren Einzelner da abends vor seinem Rechner viel mehr gebacken kriegt.

00:15:21: Dein Projekt hättest du das als klassischer Programmierer in der Freizeit überhaupt hingekriegt?

00:15:27: Also... Das Komplexeste, was ich mal gemacht habe und da hab' ich Wochen dran gesessen Und dann kam irgendwann die KI und konnte das sozusagen auch so ohne programmieren zu müssen Das war so ein Keyword Finder gebaut.

00:15:42: So relativ klassisch noch habe ich mir halt Bibliotheken für Pfeifen gesucht, die nehmen wir dann auch schon sehr viel Arbeit ab wo man einfach seinen Text reinschmeißen konnte und er hat einem halt die Häufigkeit der großen Hauptwörter genannt dass man dann so wusste für Seeo-Optimierung zum Beispiel.

00:15:59: was kann ich da noch verbessern an dem Text?

00:16:02: Inzwischen kannst du das ja der kei geben dein text und die sagt dir das auch so ohne dass du das kipp brauchst.

00:16:10: Ja aber das war dann viel so bei steck overflow gucken und du hast ja niemanden der es dir erklärt ne?

00:16:16: Und bei der KI ist es, äh...ja die nimmt ihr das im Grunde genommen alles ab und wenn man's dann genauer wissen möchte wie funktioniert das jetzt Dann kann sie einem das ja auch noch erzählen.

00:16:26: oder man kann sagen hey KI baut ja den Code eigentlich immer relativ gut strukturiert auf, also für Pfeifen zumindest.

00:16:36: Man hat die einzelnen Funktionen mit Eingabewerten arbeiten, die irgendwas ausgeben und du kannst ja KI sagen, machen wir mal einen Kommentar in den Code und erzähl mal was die einzelne Funktion machen, was reingeht, was rauskommt und wofür ich das brauche?

00:16:51: Und so hilft es dann auch zumindest ein theoretisches Verständnis für die Projekte zu bekommen, die man da macht Auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht selber programmieren könnte dadurch.

00:17:03: Aber ja, also es hilft schon sich ein bisschen auch in die Thematik einzuerbeiten ohne dass es halt wahnsinnig viel Aufwand ist und man kommt sehr schnell voran.

00:17:13: Ich bin vielleicht ein bisschen abgedriftet bei der Frage.

00:17:16: Das macht

00:17:16: nichts!

00:17:18: Wir haben hier genug Zeit um das Vierdriftenabfall zu machen.

00:17:21: Wir sind ja keine Kis sondern echte Männer.

00:17:25: Kriegst du mehr hin Peter?

00:17:29: Ich denke ja, also so vom Gefühl her würde ich sagen bin ich schneller.

00:17:33: Ich kann komplexere Sachen auch machen und... ...ich benutze es ja nie nur, dass es Kurt schreibt sondern ich benutze das auch für die Recherche.

00:17:43: Also für die vorrecherche gehen bestimmte Dinge.

00:17:46: wie kann ich bestimmte Probleme angehen und lösen?

00:17:50: Da kommt schon überraschende, also im Grunde ersetzt es auch jeder Art von Suchmaschine, Slashover.

00:17:56: Wie heißt das?

00:17:56: Stack Overflow und diese ganzen Dienste die man früher abgeklappert hat wenn man jetzt ein konkretes Problem zu lösen hatte.

00:18:03: Die KI hat das alles inhaliert Und Wenn man jetzt sagen wir mal die richtigen Fragen stellt kriegt man auch brauchbare Antworten.

00:18:09: Man muss bei den Antworten natürlich immer gucken ist es plausibel was da zurückkommt?

00:18:12: und wenn man Jetzt sage ich mal überhaupt keine Zeile kurz schreiben kann und gar keine Vorstellung von jemand wo man darum klemmt dann wird schwierig.

00:18:18: aber wenn man Wenn man Vorwissen mitbringt, dann ist das ein Geschenk.

00:18:24: Also gerade Stack Overflow habt ihr ja jetzt sogar beide erwähnt?

00:18:27: Habt ihr den Eindruck dass KI Stack OverFlow abgrast und sozusagen als verbesserte Metasuchmaschine da drüber funktioniert?

00:18:35: oder geht KI sogar darüber hinaus?

00:18:37: Weil das Problem ist ja es werden neue Programmierprobleme auftreten die dann vielleicht bei Stack Over Flow keiner mehr fragt und keiner mehr beantwortet weil sie alle nur mit ihrer KI arbeiten.

00:18:47: Und dann weiß ich nicht jetzt wenn ich zu android siebzehn frage wie funktioniert die api so?

00:18:52: und so krieg ich eine schöne antwort entweder bei steckoverflow noch in echt oder von aki.

00:18:56: aber wenn es jetzt in fünf jahren android.

00:19:00: Und nie ist auf stecker overflow irgendwas passiert weiss ne kair das dann noch.

00:19:04: also die kis lesen ja zum beispiel auch die Die Readme MD ist von den GitHub Repos und können deswegen beim Einrichten helfen.

00:19:13: Also sie hat weit mehr Wissen als das, was man bei Stack Overflow findet würde ich sagen.

00:19:19: Und für mich persönlich war immer der... also du hast selber Stack OverFlow.

00:19:23: findest du auch irgendwie eine Lösung für dein Problem und musst halt händisch gucken wie du das so adaptierst dass es in deinem Code funktioniert?

00:19:32: Die KI kennt ja deinen Code und die kann dann halt, die Antwort gleich korrekt da mentieren.

00:19:38: Also... Ja ich denke, Stick Outflow ist bestimmt ein Teil der in den Trainingsdaten damit drinsteckt.

00:19:45: aber... Das ist nur ein kleiner Teil, möchte ich meinen.

00:19:49: So vom Gefühl... Ich weiß es nicht selbst.

00:19:51: Ja, ich denke das.

00:19:51: Also ich kenne die Mengen nicht, die die IKI inhaliert hat.

00:19:55: aber Dokumentation zu allen möglichen Dingen ist vorhanden.

00:19:58: man kann auch zur Not... Zumal ist meine IKI in Handbuch hin und sagt ihr ließ mal!

00:20:02: Ich hätte gern gewusst ob... Das geht zur Not auch.

00:20:07: Aber in der Tat hast du recht Wenn keine Trainingsdaten für bestimmte Dachen da sind dann dürfte die IKA ziemlich im Wind fliegen Und auch komische Antworten geben.

00:20:19: Das wird ja mal spannend.

00:20:20: und die nächsten Jahre, wie sich das weiterentwickelt?

00:20:22: Ob die Tipps dann so gut bleiben in der KI oder ob es langsam irgendwie abflacht...

00:20:28: Also sich am Feuer wärmen sie noch nicht brennt.

00:20:33: Wir wissen ja im Grunde auch dass was da im Hintergrund an den Infrastrukturen nötig ist wahnsinnig ressourcenfrist Wahnsinnig Geld frisst ... ist ja irgendwie kriegen die alle Angst, dass sie das Geld nie wieder sehen.

00:20:47: Die Frage, wie der funktioniert dieser?

00:20:50: Ja.

00:20:51: Also für mich persönlich ist immer der letzte Fall weg, sollte es mal zur... keine Ahnung zum großen Platz in der Blase kommen.

00:20:59: Die Modelle, die jetzt lokal verfügbar sind, die gibt's ja immer noch.

00:21:04: Und die können halt auch schon eine ganze Menge, ne?

00:21:06: Also was da jetzt zuletzt rausgekommen ist.

00:21:09: Also selbst für normale Grafikkarten sag ich mal von zwölf bis vierundzwanzig Gigabyte Speichergröße.

00:21:17: So ein Quen-Drei-Punkt-Sechs Mixed Shove Experts das kannst du halt easy zum Coden benutzen.

00:21:22: Das programmiert ja auch vernünftig mal so einfache Spiele und es geht ziemlich flott.

00:21:29: Müssen so KI's dann eigentlich selber irgendwelche Handbücher scrapen oder kommen die schon mit einem gewissen Wissen an?

00:21:36: Also, die sind dann schon so gut vortrainiert dass sie das auch auf den Kosten haben.

00:21:41: Gefühltes Programmierung fand ich so war das erste was die KI's richtig gut machte.

00:21:46: Die haben zwar bei deutschen Texten noch Millionen Rechtschreibfehler und Verhasbler drin gehabt und grammatikalische Obskuritäten aber Code lief von Anfang an relativ gut hatte ich das Gefühl.

00:22:01: Das wäre auch mal spannend, dann nachzuforschen.

00:22:03: Warum ist das eigentlich so?

00:22:04: Ist Koden einfacher als deutsche Sprache oder sowas?

00:22:09: Für jemanden aus dem digitalen Erwachsen ist es vielleicht

00:22:15: besser dokumentiert und weniger Sonderfälle.

00:22:20: Was natürlich auch sein kann... Wenn die ganzen Programmierkais Zugriff auf sämtliche Github Repositories hätten, dann hätte man ja quasi alle Lösungen was jemals programmiert wurde sogar von Leuten dies gar nicht auf Stack Overflow geschrieben hätten.

00:22:35: Die auf so eine Frage gar nicht geantwortet hätten obwohl sie selber beantwortet haben und umgesetzt haben.

00:22:40: das hätte so eine KI natürlich dann theoretisch zumindest alles auch als Input wieder da um es zu lernen und dann würden die Plattformen doch nicht ... überflüssig sein.

00:22:52: Ja, und nicht wirklich ne?

00:22:53: Also durch Websuche können sie ja jetzt zum Beispiel wenn jetzt irgendjemand macht eine neue Repos auch was tolles... ...und die KI kriegt das ja kann es ja analysieren sich anschauen und darauf basierend dann dir deine Fragen beantworten.

00:23:08: Genau genau!

00:23:10: Dann braucht man die Stack Overflows eben doch nicht, weil die Antworten stehen schon in dem Code, den eben irgendwer geschrieben hat.

00:23:16: Solange es eben keine lokale KI ist sondern eine, die zugreifen kann und solange es jemand ist der mit Versionskontrolle seine Ergebnisse dann überhaupt irgendwo abspeichert, wo eine KI wieder daran käme.

00:23:27: Ja viel viel Code, der man findet, der es nicht kommentiert und so war sie.

00:23:30: Die Frage ist Kann die KI das wirklich im Detail?

00:23:33: Also welche Meternformationen sind.

00:23:35: Das erste man sieht, du hattest es vorhin erzählt dass du die KI auch verlassen kommentare zu schreiben.

00:23:41: wenn Wenn die KI-Kot generiert, schreibt sie noch mal da, weiß ich.

00:23:44: Jede Menge Kommentare rein.

00:23:46: Ich hab Kot den... Ich hab generieren lassen dann Leuten gegeben, die diese Programme sprachen konnten und sich in diesen Umgebungen auskannten.

00:23:51: Und die haben gesagt, oh, diese Kommentare sind ja wirklich mal hilfreich!

00:23:55: Die beschreiben nicht wie etwas gemacht wird, dass der sich ja im Kot standen lieb beschreiben warum was gemacht worden ist.

00:24:00: Und fand ich interessant das da plötzlich Lob für sowas kam.

00:24:03: und es heißt eben auch, dass die KI durchaus eben im Kommentar schon von sich aus erzeugt, so wollte ich ergänzen was Programmierer nicht unbedingt tun und dann musst du dir iraten, was das Programm tut.

00:24:14: Aber man sieht halt auch immer mal wieder wenn man jetzt kurz generieren lässt dass die KI guten Code inhaliert hat aber auch schlechten Code.

00:24:21: Und sie selber weiß es nicht?

00:24:22: Was ist gut und schlecht?

00:24:23: Sie reproduziert im Zweifelsfall Muster also das was Programmiere ja auch tun.

00:24:27: Man benutzt ja beim Programmieren schon Muster und ich weiß nicht ob ihr jemand die schlechte Ausgetrieben habt oder ob sozusagen da die Mehrheit sieht, das ist alles Statistik.

00:24:38: Man kann eben noch unter dem Strich feststellen, es funktioniert erstaunlich gut.

00:24:44: Hattet ihr Probleme?

00:24:45: Also hatte dir mal Erfahrung mit schlechten Code oder Fehlern oder so was oder dass irgendwas nicht lief?

00:24:53: Ich habe ein witziges Experiment gemacht und ich hab eine bestimmte Funktion implementieren lassen wo die KI am Anfang schon gesagt hat diese... Diese Schnittstelle ist kritisch was bestimmte Dinge angeht.

00:25:06: und dann habe ich trotzdem den Code generieren lassen und habe tatsächlich damit geschafft durch USB-Zugrufe unter Windows und BlueScreen zu erzeugen, was mir schon lange nicht mehr mit oben ist.

00:25:15: Wie ein Fehlerhaftencode dann?

00:25:16: Ja weil da sind irgendwelche Klassen API's nicht in der guten Form verwendet worden.

00:25:22: und ja also erlebt man es schon oder auch das mal Dinge... Haben wir noch nicht drüber gesprochen, es gibt sogenannte Kontextfenster.

00:25:32: Das heißt die KI hat immer so einen gewissen Kontext.

00:25:34: den kann sie berücksichtigen in ihren Antworten.

00:25:36: und wenn man jetzt lange auf ein Problem rum gaut... ...und sehr lange an einem Programm schreibt dann wird dieses Kontext Fenster irgendwann viele verschiedene Dinge tut.

00:25:42: Wenn das irgendwann so groß ist dass die Antwort schlechter werden das merkt man richtig.

00:25:46: also das ist wie eine Verwirrung die da einsetzen muss man einfach sagen okay dieser Chat der ist jetzt einfach mal er hat das Beste hinter sich macht man neu auf schmeißt den Code wieder rein sagt die KI liest im Fall von Cloud diese Cloud MD Und man ist dann ziemlich genau, worum es geht in dem Projekt.

00:26:03: Dann kann man sagen jetzt will ich gerne mal diese Richtung gucken also weiß ich nicht eine neue Funktion implementieren oder eine Funktion überarbeiten und dann merkt man das da wieder mehr Saft drin ist, dass die Antworten gut sind und ihr einen nach vorne bringen.

00:26:18: Also wenn man sie über API-Zugriff zum Beispiel nutzt die KIs, dann ist bei den modernen glaube häufig inzwischen so eine Million Token das Kontextfenster?

00:26:29: ganz lokal macht kann man es ja selber einstellen und macht dann landet dann so bei hundertfünfzig tausend vielleicht um nicht zu viel speicher zu benutzen.

00:26:40: Und wenn ich halt, wenn ich zum Beispiel der KI jedes mal sage mach auch mal neu, mach einfach schreib den ganzen Code noch mal neu und das macht sie dann fünfmal und liest das auch jedes Mal wieder den ganzen Mist dem man da schon drin hatte einen dann kommt man halt nicht weiter.

00:26:56: Deswegen, also um auch nochmal was zu deiner Frage.

00:26:58: Also ich hab tatsächlich ein Beispiel wo ich gemerkt habe... ...ich bin da gerade aufm Holzweg und zwar weil es mir ein bisschen zu einfach gemacht hatte.

00:27:06: das war damals mit dem... Da hatte ich halt PicoClaw so'n agentisches System auf den Respy-Drei Und damals hatte der noch kein Browser Interface gehabt.

00:27:16: und dann habe ich gedacht so naja für ein Artikel ist er ein schönes Projekt.

00:27:19: lässt er einfach mal den KI-Agenten sein eigenes Browserinterface für einen Chat bauen Und das ging auch erst.

00:27:24: und dann dachte ich, naja jetzt machen wir noch dies.

00:27:26: Und jetzt zeig mal hier die Terminalansicht rechts... ...und ich möchte das alles noch in Markdown exportieren.

00:27:36: Aber das war so, ich habe halt gesagt mach du das!

00:27:39: Ich will es nicht wissen.

00:27:40: also die hat dann ein Python Script gemacht und dazu eine HTML-Datei Und als sie das dann verbessert hat, hat sie halt immer neue Fehler geworfen.

00:27:49: Dann sind alte Funktionen zerbrochen und... ...dann hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.

00:27:54: Also ich habe das jetzt nochmal in eine andere KI reparieren lassen.

00:27:57: alles wieder also noch modernere können das dann auch wieder fixen.

00:28:02: aber für mich ist so um zu vermeiden dass man so viele Fehler bekommt würde ich halt strukturiert vorgehen erstmal A mit einer Grundfunktion anfangen Und dann vielleicht das nach und nach ausbauen.

00:28:18: Nach Möglichkeit nicht sagen ja KI mach mal, sondern was müssen wir wo hinzufügen?

00:28:25: Gib mir einmal einzelne Blöcke und sag mir was man vielleicht noch anpassen muss damit es läuft.

00:28:29: Da hat man einfach auch so ein bisschen in der Loop bleibt was der eigene Code macht.

00:28:34: Ansonsten hat man nach drei Monaten halt ein riesiges Frankenstein-Codewerk, wo man selber und die KI auch nicht mehr durchsteigen.

00:28:42: wahrscheinlich

00:28:43: Hast du in deinem Code selber mal was repariert oder hast du das die KI komplett schreiben lassen?

00:28:48: Also es kommt aufs Projekt an, bei diesem Browser-Interface hatte ich auch irgendwann nachdem das dann schon vor uns war überhaupt kein Problem mir das noch selber zu gucken.

00:29:01: Ich habe ja mal für Reddit so ein Crawlerscript gebaut... ...was daflos relativ viel Handarbeit aber auch viel KI rein und da ... habe ich so den einzelnen Skripte aufgeteilt, die sozusagen von denen ich weiß.

00:29:16: Was kommt als Input rein?

00:29:18: Was ist der Output?

00:29:19: Und du hast sie selber aufgeteilt also...

00:29:21: Ja genau das habe ich sozusagen für jeden größeren Schritt.

00:29:24: Habe ich einfach ein eigenes Skripton genommen weil ich keine Lust hatte da sonst gibt mit tausendzeiten Code.

00:29:31: Das ist so für meinen Gehirn funktioniert es nicht so gut.

00:29:34: Da habe ich dann lieber in Einzel-Dateien.

00:29:39: Das hat dann halt für mich den Vorteil gehabt, wenn dann irgendwo irgendwas nicht so war wie ich es gerne haben wollte.

00:29:45: Dann bin ich halt in das einzelne Skript reingegangen.

00:29:48: oder habt ihr der KI gesagt hier bei der Funktion können wir das nicht irgendwie... ...so machen dass wir die Lösung anders bekommen?

00:29:56: Ja und dann hat man ein bisschen mehr Handhabe, dann fühlt sich's mehr als das eigene Projekt an.

00:30:01: Wenn man alles abgibt dann fühlts doch zunehmend wie das Projekt der KI an.

00:30:07: Wie wars bei dir Peter?

00:30:14: Ich würde gerne noch was ergänzen, was mir jetzt nämlich auch wichtig ist beim Entwickeln mit der KI ist tatsächlich Hartnäckigkeit.

00:30:22: Also auch das, was man als Entwickler braucht.

00:30:23: Nämlich irgendwie ein Ziel zu haben.

00:30:25: und wenn es nicht klappt beim ersten und zweiten Anlauf dann geht's beim vierten oder fünften und wenn man da nicht die Geduld aufbringt dann entgleiten einem die Dinge.

00:30:36: Aber deine Frage habe ich nicht mehr parat.

00:30:37: Ich hab so lange zugehört.

00:30:40: Hast du die Projekte oder deine KI-Projekte, hast du in dem Code dann auch viel gebastelt?

00:30:46: Nein ganz wenig.

00:30:47: Ich habe teilweise wirklich auch darauf geachtet immer wieder die KI loszuschicken und zu sagen hier ist irgendwas noch das passt noch nicht mit wenn man mal anders.

00:30:57: Ich habe Kultreviews machen lassen, von Leuten die sich eben mit diesen sparten Auskanten und deren Kritik war sehr interessant teilweise.

00:31:06: Also sie haben dann zum Beispiel einen Rundantenkot gefunden den die KI geschrieben hat um Funktionen die mehrfach implementiert waren wahrscheinlich in unterschiedlichen Zeitfenstern aber das hat man halt als normaler Programmierer auch.

00:31:19: also der Kult wenn man schreibt ist nicht nie perfekt sondern es ist immer.

00:31:22: hatte ich anfangs ja auch schon gesagt dass man im zweiten Anlauf es besser machen würde.

00:31:27: Und das ist mit der KI eben auch so, ich habe mich dann im Wesentlichen natürlich darauf beschränkt zu sehen funktioniert das in den gesteckten Grenzen korrekt.

00:31:37: Wobei das natürlich auch wieder Verifikation von Software ist ein anderes Thema.

00:31:40: also perfekte komplett verifizierte Software praktisch nicht sag' ich mal und ja da sind natürlich immer an meinen Hinstellen habe ich nachher irgendwie das hätte man vorhersehen können gedacht.

00:31:53: aber ... schleppen oder halt durch das Nutzer die Software verwenden.

00:31:56: Was für ein Projekt hast du eigentlich gemacht?

00:31:59: Ich habe mehrere Projekte gemacht und auf der Zeit, ich hab... Vor allem bei Desinfekt jetzt, mit unserem Hirnsuchsystem.

00:32:07: Genau.

00:32:07: Da haben wir auch schon viel zu gemacht.

00:32:09: Desinfekts ist ein CT-Projekt.

00:32:11: Das sind selbstbutende Systeme... Das

00:32:13: ist ein Linux-System das auf dem USB Stick wurde auf einem anderen mobilen Medium früher mal auf CDs gestartet wird und dann in die mehrere Virenskanal enthält und benutzt PCs auf ihren Befall oder Schädlingsbefall untersuchen kann.

00:32:25: Wenn euch das interessiert?

00:32:26: Wir haben im Ablink hier vor ein paar Folgen auch was dazu gemacht.

00:32:32: Das hat man angefangen als Prototyp.

00:32:33: Also ich hab mal mit der KI einen Prototypen gebaut und dann haben wir gemerkt, dass man damit relativ gut vorankommt... ...und da habe ich dann sehr viel gemacht.

00:32:41: Cool!

00:32:42: Ein Kollege von uns hat ja ein Tool geschrieben um unser CMS, mit dem wir Artikel schreiben, bisschen umzubauen.

00:32:51: Kannst du damals zu sagen?

00:32:52: Hast du das mal gesehen?

00:32:53: Den Code habe ich nie gesehen.

00:32:54: Ich benutze es, ich habe eine ungefähre Idee aber...

00:33:00: Der hat ja auch viel KI benutzt.

00:33:01: Wir hatten ihn auch gefragt, aber heute kommen wollte.

00:33:03: Aber passt das Termin nicht?

00:33:06: Nein, da habe ich keine wirklichen Einblicke.

00:33:10: Desinfekt besteht aus ganz vielen einzelnen Programmen.

00:33:13: Es gibt eine Linus-Situation als Basis.

00:33:14: Es gab komplett neuen Standen und eben auch mit KI Hilfe entstanden ein Programm dass die Scanner steuert und der Ergebnisse einsammelt.

00:33:25: Das ist das was auch die Kollegen dann in der Review hatten um geguckt haben.

00:33:29: Sehr komisch drin.

00:33:30: Das war uns wichtig, dass wir da auch mal erfahrene Blick darauf hatten.

00:33:34: Es gibt ganz viele Helfer die auch an unterschiedlichsten Probleme mit Sprachen geschrieben sind und also ich bin nach wie vor sehr angetan.

00:33:43: Was da möglich ist hätte ich nicht geglaubt.

00:33:45: Also wenn man mich vom Jahr gefragt hatte kann man so als damit auf die Beine stellen.

00:33:49: ausgeschlossen.

00:33:51: Ich habe nun viel mitgebracht, ich hab schon denungsdistributionen vor vielen Jahren gebaut und ich weiß also ungefähr welche Richtung man rauskommt.

00:33:59: Wir machen eine eigene Denungsdistitution, ich hatte schon Vorstellungen Und das gilt auch für einen Umgang mit USB-Sticks.

00:34:06: Wie kriegt man so ein Betriebssystem auf den USB Stick oder so eine Image auf dem USB Stick geschrieben und so?

00:34:10: Also diese Geschichten sind durchaus Erfahrungen da gewesen, was die KI eben erlaubt hat an den Stellen ist wirklich zu sagen ich habe hier eine Idee probiere auch mal aus ob es funktioniert.

00:34:19: wir haben Probleme gehabt immer wieder zu erkennen im Desinfekt wenn dann wie anskenner sich aufgehangen hat also Feedback an die Nutzer zu geben das läuft noch für dich.

00:34:30: Das war, da steckt relativ viel drin und das sind auch dann Ideen.

00:34:34: Da habe ich dann Idee ausprobiert und ja irgendwann kann man in zu guten Lösungen, für mein Gefühl gute Lösungen also einer, zumindest einer besseren Lösung als früher.

00:34:43: Genau, Desinfekt ist ja schon ein älteres Projekt und das war jetzt das erste Mal dass wir es mit KI umgesetzt haben

00:34:49: oder?

00:34:49: Ja wir haben lange mit jemandem zusammengearbeitet und diese Zusammenarbeit ist jetzt zu Ende gegangen und wir mussten ohnehin relativ viel technisch alt lassen in dem Projekt.

00:35:01: Und mussten also ganz viel im Grunde komplett neu gemacht, dass es nichts mehr da war was der Name ist geblieben und die Funktion ist gebleiben und war für die Nutzer auch teilweise gar nicht so einfach weil viele sich geändert hat USB Sticks brauchen, die ordentlich Schreibleistungen haben.

00:35:25: Es bringt viele Komfortfunktionen mit sich, dass die Signature Updates erhalten bleiben und auch Updats erhalten bleiben

00:35:30: usw.,

00:35:30: das war bei den alten Desinfekt-Versionen nicht unbedingt selbstverständlich aber es hat halt eben diesen Preis.

00:35:37: Das klingt ja durchaus nach dem komplexem Projekt irgendwie was auch technisch relativ anspruchsvoll ist wo man auch viel über Linux und Buten Wo EFI und den ganzen Kram wissen muss.

00:35:48: Und das hat die KI ganz gut hingekriegt?

00:35:51: Ja, cool!

00:35:52: Also ich meine, ich hab hier auch ein paar Dinge geflüstert und so aber nicht dass du plötzlich... Wir sind nicht im Streit mit dem Frühling an Entwicklungen auseinandergegangen sind und wir haben schon letztes Jahr zusammengesessen und überlegt wie können wir die Weiterentwicklung machen und einige der Ideen, die jetzt von ihm ist gekommen.

00:36:10: Da hat uns die Erfahrung halt auch geholfen.

00:36:14: Je mehr Ahnung man selbst hat von dem Thema, desto mächtiger kann man auch das KI-Werkzeug einsetzen.

00:36:20: Interessant ist gewesen und ich habe der KI nie gesagt was ich mache also woran ich arbeite?

00:36:27: Ich hab aber durchaus mal wenn irgendwas nicht klappt dann mal irgendwie Lockdateien oder so hochgeladen und da steckt dir der Benutzernahme Desinfekt drin!

00:36:35: Ich bin ganz schnell erwischt worden.

00:36:39: Ah, du schraubst noch ein paar an dem forensischen System von der CT desinfekt.

00:36:45: Und irgendwann habe ich mal nach einem Namen für etwas gesucht und dann... ... wurde ich auch wieder so ertappt.

00:36:54: Das hat auch ein Kollege erzählt, der hat irgendwie einen Vokabeltrainer für seine Tochter gebaut mit KI und irgendwann... Hatte der KI aber nicht gesagt das es für seine tochter ist?

00:37:01: Wann hat die KI aber eine Frage gestellt?

00:37:03: also das ist schon ein bisschen erschütternd oder sowieso?

00:37:06: Da

00:37:06: würde keine Miriam bestimmt Spaß dran

00:37:11: machen!

00:37:13: D.h.

00:37:14: desinfekt war durchaus in den Trainingsdaten drin so mehr oder weniger

00:37:18: Ja, ein Stück weit ja auf dem Bahn.

00:37:21: Also ich habe dann noch manchmal Spass dann Fragen gestellt oder so und da haben dadurch aus plausible Antworten.

00:37:28: Ach das ist ja spannend!

00:37:31: Genau.

00:37:31: das heißt aber Desinfekt ist jetzt durch KI-Hilfe deutlich schneller auf diesem neuen technischen Level als ihr es mit manuellem Arbeiten geschafft hättet?

00:37:40: Ich hab's jetzt auch nicht gemessen, aber es ist ein halbes Jahr sehr intensives Gespräch mit der KI gewesen.

00:37:53: Und auch anhaltend!

00:37:54: Das ist ja nicht so, dass so eine Entwicklung fertig ist, sondern wir haben das dann veröffentlicht und das Feedback von den Näsern von den Nutzern gekommen was auch wieder interessante Hinweise abliefert weil wir testen sowas zwar hier intern auf vielen Rechnern viele Kollegen sind da beteiligt Nicht jedes Detail findet man dabei heraus.

00:38:13: Auf jeden Fall, ja.

00:38:15: Und das heißt ihr arbeitet auf der Plattform jetzt auch weiter und dass Desinfekt-sweitausendsehntzwanzig wird dann wahrscheinlich auch wieder so ähnlich entstehen?

00:38:23: Wenn wir es noch mal machen...

00:38:24: Tendenziell ist Desinfek zu alle paar Jahre komplett neu entstanden und dann haben wir Ergänzungen gemacht.

00:38:28: also wir werden das nicht wieder komplett neu machen nächstes Jahr vermutlich.

00:38:32: aber es gibt einige Stellen wo wir auf jeden Fall dran drehen müssen.

00:38:36: Spannend, was für eine praktikable Qualität und einsetzbare Qualität dann da rauskommt.

00:38:42: Ja ich habe auch anfangs irgendwie mit die Befürchtung gehabt dass es so einen Punkt gibt wo das irgendwann kippt, wo die Komplexität zu groß wird.

00:38:50: Ich habe aber auf den Anfang an die Sachen eben auch Kleingehalten also kleine Projekte gemacht.

00:38:54: Ich hab auch Komponenten die zusammenarbeiten müssen.

00:38:57: Da gibt's immer wieder Verträge zwischen einzelnen Komponenten.

00:39:02: Was tut der andere Teil?

00:39:04: Und das fuht auch ganz gut.

00:39:06: Dann kann man sozusagen in einem Chat die KI bitten, einen Briefing zu schreiben für ein neuen Chat wo das andere implementiert wird.

00:39:13: oder ist nur die Schnittstelle darin definiert und darüber kriegt man eben komplexere Sachen auch hin.

00:39:18: Man muss natürlich die Sitzstellen dann sauber haben beziehungsweise wenn man umbauen muss wird es halt aufwendiger.

00:39:23: aber das ist das normales Geschäft.

00:39:25: Das ist dann auch dieser modulare Aufbau.

00:39:27: Genau was du auch gesagt hast mit mehrer Skripte aufgeteilt ... einfach um es ein bisschen beherrschbarer zu machen.

00:39:36: Ach, spannend!

00:39:37: Genau und das Projekt was der Kollege macht... ...um unser CMS zu bedienen?

00:39:40: Das funktioniert ja auch im praktischen Einsatz super mit unseren irgendwie... ...sächzig-achtzig Leuten die da jetzt drauf rumbasteln.

00:39:47: Ja aber kann man vielleicht noch zur Lördung sagen wir haben einen Konzentrationssystem... ...was aus der Steinzeit kommt von einer Bedienung und er hat dafür gesorgt dass man das jetzt plötzlich sehr komfortabel bedienen kann.

00:39:58: Und das ist eine große Arbeitserleuchtung.

00:40:02: Was glaubt ihr, wie wird die KI die Softwarewelt dann verändern?

00:40:09: Wird das anders aussehen?

00:40:11: Quatscht man nur noch mit KIs und muss weniger programmieren.

00:40:16: Also Klammern zählen.

00:40:17: fehlt noch eine eckige klammer kommt jetzt ein simikohl dann hin oder einen kommer?

00:40:21: also ich

00:40:22: habe verwendet oder nämlich j es gibt

00:40:24: wahrscheinlich eine große gefahr jetzt mal aus Sicht von den leuten die ahnung haben vom programmieren das ist halt künftig wenig belohnt wird sich noch viel selber zu befassen.

00:40:36: dass ist ja ich meine es ist ja programmiersprache lernen.

00:40:39: also das heißt man hat da schon muss da sehr viel arbeit investieren.

00:40:44: Und jetzt künftig ist es halt fehlen so ein bisschen die Anreize dazu diesen harten Weg zu gehen.

00:40:50: und umgekehrt hast du natürlich dadurch die Gefahr, dass du bald vielleicht nur noch Coat hast den KI selbst verstehen kann.

00:40:57: Weil dann die Leute ausgestorben sind, die es noch händisch umsetzen können würden.

00:41:02: Und so ein zweites Problem ist, glaube ich, heißt nicht dass auf GitHub auch ziemlich viele Repositories mit Pull Requests geflutet werden.

00:41:12: Wo die Leute halt sich irgendwie eine Erweiterung Vibecodes und das dann erst mal... ...die Pull Request machen und da müssen sich die armen Admins überlegen ob das jetzt gut ist oder schlecht?

00:41:24: Und haben wir dadurch sehr viel mehr Leseraufwand sozusagen.

00:41:29: Also ja KI kann auch insgesamt dafür sorgen, dass Dinge schlechter werden wahrscheinlich beim Coding.

00:41:37: Ja, muss aus Bereichen schaffen sie momentan wahnsinnig viel Arbeit für uns in.

00:41:43: Da werden ja Backreports und noch unter dem Moment eingereicht worden.

00:41:46: Also

00:41:52: letztens hat der... GrafenOS-Entwickler hat irgendwie ein bisschen geplaudert und er meinte, sie haben einen relativ kleines Team.

00:41:59: Dem Sie nicht verbieten KI zu benutzen sondern explizit es erlauben und dann aber im Code Review gucken ob das irgendwie vernünftig ist.

00:42:06: also völlig egal ob der jetzt selber schlecht ist oder die KI schlecht war so ungefähr.

00:42:11: Und die meinten KI nützt denen sehr viel weil sie dadurch im Schnitt besseren Code hinkriegen.

00:42:15: besser getestet diese ganzen Testroutinen auf die man sonst sowieso als einzelner gar keinen Bock hat Die kann man dann von KI zumindest erzeugen lassen.

00:42:24: Da kenne ich auch Geschichten, dass die KI dann die Testfälle erzeugt, die besonders einfach sind.

00:42:28: Aber die wirklich kritischen eben doch nicht.

00:42:32: Wie die Programmierer ausschaut selber?

00:42:34: Ja, das Denken wird einem die KI da nicht abnehmen.

00:42:37: Für mich ist es Fleißarbeit, die sie erledigt und eben war sie nicht so eine tolle Verbindung zwischen Recherchemöglichkeit.

00:42:51: Früher hat man zwei, drei Programmi sprachen.

00:42:52: Vielleicht fließend gesprochen und heute kann man im Grunde genommen den Kurt in beliebigen Sprachen generieren lassen wenn es aus Gründen nützlich ist also zum Beispiel mit... Also Sachen in Go generieren zu lassen.

00:43:09: In einer Sprache die eben ohne externe Abhängigkeiten auskommt.

00:43:13: Dass ich einen extra Datei habe, die kann ich dann ausführen ohne dass ich noch irgendwas installieren muss.

00:43:18: Hat immer den Haken, wenn man was mit Go macht das das Ding unter Genereiferdacht bei Virens Kern.

00:43:24: Also das ist auch praktisch nachher.

00:43:28: Ich habe gehört, dieses Plattform übergreifende Programmieren.

00:43:31: also die letzten Jahre hab ich eigentlich nur einen Flatter versucht zu programmieren.

00:43:35: Das ist eine Prämiersprache.

00:43:36: da kann man Android iOS Windows Mac OS und Web Anwendung aus einem Code erzeugen quasi mit ganz vielen Kompromissen.

00:43:45: Ich hab gehört dass jetzt eher weniger nützlich ist weil man sich einmal den Kot oder einmal das Programm ausdenken und dann lässt man die KI ist einfach nativ, dann in Kotlin und in Zwift schreiben.

00:43:56: Und bumm!

00:43:56: Ist es fertig so ungefähr?

00:44:00: Ja aber ist halt auch aufwendig.

00:44:03: also da kann natürlich ein anderes Programm lesen und dass danach bauen Aber stecken ja auch irgendwie immer wieder Annahmen drin.

00:44:11: Also Beispiel für dessen Fakt habe ich Tools gebaut Die diese Images auf USB Styx schreiben.

00:44:21: Da waren sehr spezielle Anforderungen an die Windows Version.

00:44:24: Altes.net, keine externen Abhängigkeiten weil es total nervig ist wenn man irgendwelche Anwendung benutzen wird und dann erstmal so eine Runtime installieren muss.

00:44:35: Das sind natürlich Anforderung die stecken da irgendwie drin und wenn man jetzt ja nimm das und macht daraus der MacOS Version, dann steuert sie darüber.

00:44:44: Also da fehlt ein Saubere... Grundfunktionsbeschreibung erstmal, mit der man dann sozusagen reingeht.

00:44:50: Das ist auch das Auto.

00:44:51: und nicht der KI zu sagen schreibt mal ein Programm sondern oft ist es ihr zu sagen höher aufzuprogrammieren.

00:44:56: also ich schreibe keinen Code.

00:44:59: Lass uns nur einmal die Idee bespiegeln.

00:45:05: was ja auch witzig ist vielleicht so als anecdotische Erzählung ist dass wenn man das länger macht dann erscheinen neue Modelle.

00:45:14: Ich weiß nicht, wie viele neue Modelle während der Reise des Infekts erschienen sind zwei drei.

00:45:18: Und wenn man dann frische Chats startet, dann schaltet das oft auf das neue Modell um.

00:45:25: Dann hat man das Gefühl, man redet mit einem ganz anderen Kollegen.

00:45:27: plötzlich habe ich also immer wieder den Eindruck gehabt.

00:45:30: Also dann wurde schneller.

00:45:33: Anfangs wurde relativ schnell kurz geschrieben und dann die nächste Generation hat irgendwie ... diskutieren wollen mit mir und hat auch schon ganz ausführlich.

00:45:41: Also wie so ein rätseliger Kollege plötzlich, ne?

00:45:44: Das ist schon ganz ökig.

00:45:46: Aber auch wie im richtigen Leben... Wie im

00:45:47: richtige Leben!

00:45:48: Ja also fängt in der Anleitung... Ich habe manchmal schon gedacht das sind keine KI da sind irgendwelche Leute die sitzen irgendwo werden schlecht bezahlt und haben heute einen guten oder schlechten Tag.

00:46:01: Okay spannend ja.

00:46:04: Aha jetzt mal ganz kurz wisst ihr wo der Begriff Wipecoding überhaupt her kommt?

00:46:10: Wir hatten gerade sehr bewusst uns nämlich alle drei nicht mehr.

00:46:14: Wir haben gerade kurz nach unten

00:46:15: gespeckt, ich krieg's aber auch nicht mehr ganz zusammen.

00:46:17: also so sich treiben lassen.

00:46:19: im Grunde genommen ist ein bisschen das beschreibt es eigentlich auch

00:46:23: und das ist ja auch das was ihr sagt tatsächlich man lässt sich eher von der Wipe irgendwie seine eigenen Idee treiben als dass man da jetzt genauer guckt wie kriegt man die Sonntags hin?

00:46:35: Also für mich ist das der große Vorteil von Kai Sam jetzt mal... Koderstellungen und Programmieren im Grunde genommen, ja so weit demokratisiert dass ich sie jedem zur Verfügung stellt der jetzt keine Angst hat mal ein Programm zu installieren.

00:46:52: Und das ist schon ganz cool.

00:46:54: also einfach so.

00:46:55: es ist halt wie Rapid Prototyping ne?

00:46:58: Ich habe eine Idee ich gebe das ein ich sage dir so ein bisschen was ist die Funktionalität?

00:47:02: wie will ich das bedienen können?

00:47:04: was soll am Ende rauskommen?

00:47:06: Und dann ist da innerhalb von wenigen Minuten was fertig, was ich nutzen kann.

00:47:12: Manchmal reicht ja so ein Prototyp für einen Privatanwender auch völlig aus.

00:47:15: Da muss ich ja gar keine super tollen Extrafunktion und keinen Usermanagement oder unseren Blödsinn haben der dann wieder total kompliziert wird und wo ich Hintergrundwissen brauche sondern so... meiner einzelnen kleinen Projekte ist halt extrem effizient so was umzusetzen.

00:47:33: Das stimmt, also gerade für Sachen die man gar nicht in die große weite Welt rauslassen will sondern mit denen man ein eigenes individuelles oder familien- oder kleines Firmenproblemen oder sowas lösen will dafür es ist natürlich dann super schnell.

00:47:44: Rapid Prototyping außer dass das kein Prototype ist und dann schon fertig arbeitet.

00:47:54: Was würdet ihr die größten Gefahren sehen?

00:48:00: Du bist weit ausversiert auf das Gefahren abschätzen.

00:48:05: Ich meine ich hab mich ja vor allem in einem Umfeld nämlich wesentlich um eine Cloud auseinander gesetzt.

00:48:11: Naja, die Gefahr ist dass was da mal im Moment was man im Moment einkaufen kann also so ein Cloud aber zwanzig Euro, hundert Euro, zwundert.

00:48:19: Euro sind sozusagen die monatlichen Kosten die man hat wenn man sie verwendet.

00:48:23: Zwanzig EUR reichen eigentlich nie Und man weiß, dass diese ganzen Pauschalangebote so ein bisschen wie bei den Streaming-Diensten aber noch da extremer im Grunde Unterfinanz jetzt sind.

00:48:34: Also wahrscheinlich müsste das deutlich teurer sein als das was wir sagen jetzt monatlich aufgerufen werden.

00:48:38: Ich sehe die Gefahr, dass es halt einfach viel viel teuer wird wenn man das mal realistisch bewertet.

00:48:42: Was das an Kosten verursacht auch an Hinwillschäden durch gar keine Kraftwerke um die Rechenzentren am Laufen zu halten.

00:48:52: Das ist eine Gefahr.

00:48:54: Die andere Gefahr ist natürlich, dass irgendwer den Hahn zudreht.

00:48:56: Also ich meine das haben wir jetzt erlebt, dass plötzlich Accounts gesperrt werden oder sonst was und man weiß ja nicht was die Irren in der Welt noch veranstalten.

00:49:05: Und also ich würde jetzt zum Beispiel sagen wenn ich anfangen müsste desinfekt vollständig selber zu bearbeiten... ...also die ganzen Projekte die da dran hängen könnte ich noch einen Kollegen oder vielleicht nicht nur einen.

00:49:21: Also, dass diese Arbeitsentlastung wieder mit sich bringt und auch den Spaß... Das wird man nicht wieder in die Tube zurückklingen, die Zahnpasta ist draußen.

00:49:33: Und da mal benutzt hat, wird man das auch nicht sein lassen, denke ich.

00:49:38: Das klingt auch total verlockend.

00:49:40: Also was ich jetzt manchmal in einem gewissen Umfeld an Open Source Projekten sehe, was ein Einzelner da jetzt hinkriegt?

00:49:46: Es ist einfach eine richtig coole geile umfangreiche Software und... Ich glaube wir werden mehr umgesetzt die Ideen entdecken.

00:49:54: Da mag auch viel Mist dabei sein.

00:49:55: irgendwie mach mir mal einen Spiel Und dann hast du jetzt auch einmal jeder eine Million langweilige Spiele Die alle das gleiche machen so ungefähr

00:50:04: Muss.

00:50:04: die Gefahr ist im Zweifelsfall dass die Leute sich tot arbeiten.

00:50:10: Ja, weil es ist so ein bisschen ... Man hat den Tag lang viel geschafft und dann hat man auch noch so eine Idee am Abend.

00:50:18: Und diese Idee möchte ich gerne noch raus.

00:50:21: Dann ist man natürlich auch apächtig die Antwort anzugucken und dann merkt man das fast nicht.

00:50:25: Also dieses einfach mal abschalten.

00:50:28: Das ist ja wichtig.

00:50:29: Da irgendwie Arbeitsdisziplinen gefragt.

00:50:36: Die macht es mal manchmal so anschalten.

00:50:38: Wir haben heute viel geschafft und so, da sollen wir jetzt mal ein Schlussstrich ziehen.

00:50:40: Das macht Glot ganz gerne.

00:50:43: Aber wenn man dann sagt ich habe hier noch eine Idee, dann macht das auch weiter und vergisst auch wieder einen dran zu erinnern.

00:50:48: Ich weiß nicht ob das in den Uhrzeiten getimt ist oder ob die Menge der Kanal... Und viele Leute, die das anfangen sagen ja, es ist so ein Kaninchenbau, den ich mich da begeben habe und den Ausgang finde ich nicht mehr.

00:51:03: Nur der möchte auch nicht ausnehmen.

00:51:04: Also die Faszination ist schon, was ich mal eingangs gesagt habe, der Spaß den man plötzlich wieder hat weil die Fleißarbeit jemand anders erledigt.

00:51:15: Ansonsten bei Gefahren.

00:51:16: also es gibt sicherlich... Es gibt ja einmal die große globale Gefahr dass wir super Kis haben, die Menschheit unterjochen will und sämtliche Systeme hekt.

00:51:29: Kleinere Sachen sind.

00:51:31: Wir kennen ja früher der Prinz von Klein schieß mich tot, hat eine Million Euro die ihr irgendwie und du bist auserwählt.

00:51:39: Und man hat eine Bankverbindung her!

00:51:42: Und inzwischen gibt es halt viele BAM Sachen wo einmal wo man vom Layout die KI Handschrift erkennen kann... ...und die natürlich extrem fehlerfrei sind weil die Leute die sich vorher keine Mühe gemacht haben einen halbwegs sauberen deutschen Text zu schreiben.

00:51:57: Die kriegen jetzt mit dem KI Werkzeug eine sehr einfache Methode an die Hand, um extrem gute Fälschungen auch in die Welt rauszuschicken.

00:52:06: Und das ist schon... und das wird ja da nicht auf, ne?

00:52:09: Also Melware wenn ich jetzt einen zum Beispiel lokale abliterated Modelle nehme, die einfach überhaupt keine Sicherheitsleitplanken mehr haben.

00:52:18: Die schreiben ja natürlich auch welche Melware.

00:52:22: Und dass es schon... Ja also ich glaube man muss als User einfach ein bisschen mehr aufpassen, sich nicht auch wie scam lässt.

00:52:32: Genau, weil der Scam immer besser wird und diese Suche miteinander nach Fehlern wurde sagt irgendwie man wird mit Backreports zugeschüttet.

00:52:39: da sind ja also die sind zwar KI erzeugt aber vieles davon sind ja auch Bucks.

00:52:43: Also im Endeffekt hilft die KI sowohl Bucks zu finden und zu fixen als auch dass sie den Melbourne Programmierern dann eben hilft sie nicht ... zu fixen, sondern nur zu finden und auszunutzen.

00:52:55: Das Rennen ist ja das gleiche wie vorher... ...nur dass da jetzt eine KI gegen eine KI-Rendt... ...und nicht mehr hier.

00:53:00: zehn Programmierer gegen da... ...zehn Blackhead gegen Whitehead oder

00:53:03: was?

00:53:03: Ich denke es ist so wie man bei den Scheißaufgaben beschleunigt arbeitet... ...ist auf dieser Prozess eben einfach schneller geworden.

00:53:12: Aber spannend, dass ihr auch so sagt die Sündtags der Programmiersprache... ...das ist eigentlich dann völlig egal in welcher Programmiere Sprache... ... dieses sich ärgern lassen, ob da jetzt ein Komma oder einen Semi-Colon... ... oder waren es jetzt eckige oder geschweifte Klammern.

00:53:26: Das ist dann alles nicht mehr so wichtig.

00:53:27: also das waren vielleicht ja auch Umwege um es Menschen überhaupt erst zu ermöglichen Computer zu schreiben.

00:53:33: ich weiß noch die ganzen Assemblerprogramme und sowas.

00:53:37: Und das fällt so ein bisschen weg sondern man kann wieder in Ideen arbeiten.

00:53:42: Was natürlich auch wieder die Gefahr birgt dass man auf Dinge aufbaut die gefährlich sind.

00:53:46: irgendwelche

00:53:49: Bibliotheken, Frameworks die nicht sauber sind.

00:53:53: Und das macht natürlich dann auch wieder die Expertise echter Entwickler aus.

00:53:58: Die sozusagen sich in einem dieser Felder sehr gut auskennen und eben beurteilen können.

00:54:03: diese Bibliotheks Funktionen, die kommen aus einer komischen Quelle, die müssen wir selber bauen um sicher zu sein dass wir da nicht irgendwas einfangen oder so.

00:54:10: Das sind sicherlich Qualitäten die man auch wieder von der KI einen Teil zum Teil erledigen lassen kann.

00:54:15: aber die letzte Gewissheit ... braucht, kann dann wieder nur der Mensch haben.

00:54:22: Aber die letzten Jahre in denen ich zumindest als Menschen auch selber programmiert habe das Problem war ja das gleiche... Ich muss ja auch Bibliotheken verwenden.

00:54:31: Die Zeit dass man alles selber geschrieben hat, die sind ja seit... ...vierzig Jahren vorbei wo man jedes Bit beim C-IV noch kannte oder unter CPM oder so und sein Bedoss unter CBM selbst geschrieben hat Das gibt's ja nicht mehr.

00:54:44: Man muss sich ja eh auf irgendwas verlassen.

00:54:48: Jetzt ist das Rennen auf einem anderen Level.

00:54:53: Cool, ja!

00:54:54: Also es bleibt spannend.

00:54:56: also gefahren sind ein paar da.

00:54:58: aber die Chancen würdet ihr sagen?

00:55:00: Die Chancens sind größer.

00:55:01: wird ihr wieder zurückwollen zum selber schreiben?

00:55:06: Nö man hat halt...also es ist halt schön schnelle Erfolge zu haben.

00:55:11: Ich würde auch sagen für jetzt Leute die noch nie was gemacht haben damit in Sachen Vibecoding Einfach mal irgendwie so ein einfaches, zwei D-Browser Game probieren.

00:55:20: Ich hab das mal für den Zukunftstag hier wo die Kids zu uns gekommen sind, habe ich mal sowas gemacht... Das war halt so'n billiger.

00:55:28: Zwei D Shooter aber für zwei Leute und deswegen hat's schon wieder trotz AI Slop macht es dann schon wieder Spaß weil man halt gegeneinander zocken kann.

00:55:36: Und da hast du halt zwei Figuren.

00:55:38: Die können hin und her rennen und können gegenseitig schießen und man muss halt gucken dass der eine öfter getroffen wird als man selbst und man gewinnt.

00:55:47: Und wenn man jetzt das einfach eingibt, ich habe eine Spielidee.

00:55:51: Ich will zum Beispiel... Da haben wir es so gemacht, man kann die Figuren dann selber sich machen und austauschen im Spiel indem er uns einfach in einen Ordner reinschmeißt was das Spiel lädt und dann sind die Figur mit drin.

00:56:04: Dann sagst du halt welche Tasten will ich benutzen?

00:56:07: Welche Tasten haben welche Funktionen?

00:56:09: Was soll passieren wie ist die Spielmechanik?

00:56:12: Und dann legt die KI los und dann kann man relativ schnell kann man eben so erfolge sehen, keine Ahnung.

00:56:19: Und wenn man noch sagt hier mach mal den Code so dass ich irgendwie zentrale Parameter selber verstellen kann wie zum Beispiel Geschwindigkeit und so dann habe ich auch noch einen Grund mir wenigstens die HTL einmal anzugucken.

00:56:31: in so einem Code Editor kann damit rumspielen was verändern ... finde ich wächst einfach auch das Interesse, sich ein bisschen mit dem Hintergrund von Programmen auseinanderzusetzen.

00:56:42: Und einfach auch die Scheu zu verlieren mal reinzuschauen was da so... im Backend passen

00:56:48: wird.

00:56:49: Spannend.

00:56:50: Wirdst du zurückwahlen zum selber schreiben?

00:56:56: Nee, ich glaube also würde es nicht missen wollen.

00:57:01: Cool!

00:57:02: Man kann auch, ich habe es in deiner Spielidee hat, was ich vor einigen Monaten mal mich mit einem Gebäude beschäftigt, der Architektur eines Gebäudes und wollte das gerne visualisiert haben.

00:57:14: Hab ich mit der KI ein paar Runden gedreht?

00:57:16: Dann hab mir so einen Ego-Shooter, konnte ich mich dann durch dieses durch eine drei Idee gerennertes Modell des Gebäudes bewegen also die verschiedenen Ebenen.

00:57:25: Das ist das vorher einfach undenkbar gewesen.

00:57:30: Das war jetzt auch nicht irgendwie... dafür braucht es keine teure KI, sondern da hat er das zwanzig Euro Ding wahrscheinlich gereicht.

00:57:36: Ich hatte schon bezahlt, dass man den kann ich nicht sagen was.

00:57:38: aber das war sehr faszinierend und das sind so gute Gedanken die man letztlich dann umsetzen kann weil man so eine Idee hat.

00:57:48: Einfach mal gucken.

00:57:49: Also das hat auch der Haltungswert.

00:57:52: Ach, das ist ja super spannend.

00:57:54: Eigentlich bin ich ins Gespräch so reingegangen als... Ich habe keinen Bock mehr auf meinem Programmier-Hobby weil die KI das viel besser kann.

00:58:01: aber mittlerweile denke ich mir vielleicht habe ich jetzt gerade dadurch doch Bock nämlich nicht immer nur den flatteren Änderungen hinterher zu hächtern sondern einfach mal Ideen wieder umzusetzen und schmeiß den ganzen Kram jetzt vielleicht auch noch waren.

00:58:15: Cool!

00:58:16: Ich programmiere es nicht als Hobby.

00:58:19: Ja, ja!

00:58:19: Ich wollte dir sagen das ist ja nur Hobby?

00:58:21: Nein, nein, aber die Geschichte mit dem Modell von einem Haus... Das war schon... Das ist eher Spaß gewesen und Freizeit, aber normalerweise vieles von dem was ich tue ist dann halt doch irgendwie im Rahmen des Jobs hier.

00:58:33: Genau.

00:58:34: Und Desinfekt ist jetzt nun wirklich kein Hobbyprojekt.

00:58:36: Das ist ein richtig schönes großes Projekt, was wir haben.

00:58:39: Das wollte ich jetzt gar nicht so.

00:58:43: Ja cool Vielen Dank, fällt euch noch was ein.

00:58:47: Was ihr loswerden wollt?

00:58:50: Gefühlt haben wir alles wichtige besprochen.

00:58:54: Ich denke ich habe einen Eindruck gegeben wie geht's und was kann man machen.

00:58:59: Spannend, schreibt mal gerne in die Kommentare.

00:59:03: Habt ihr jetzt mehr Lust oder weniger Lust auf Programmieren?

00:59:06: betrifft es euch beruflich oder auch als Hobby und wie geht der Job

00:59:10: damit um?

00:59:12: Also fühlte euch jetzt eigentlich in einem anderen Job, wenn ihr das als hauptberufliche Programmierer macht.

00:59:18: Das ändert sicher viel mehr als in vielen anderen Berufen, obwohl ja Grafik-Designer ist vielleicht auch durch KI anders.

00:59:25: Habt ihr jetzt einen anderen Job?

00:59:27: Als vorher?

00:59:28: würdet ihr den Job nochmal nehmen.

00:59:31: Ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, aber finde ich spannend!

00:59:35: Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bis hier hinten und zuhören.

00:59:38: Vielen dank dass ihr da wart.

00:59:40: Danke für die Einladung!

00:59:42: Gerne gerne und dann bis hoffentlich zur nächsten Woche.

00:59:46: Tschüss.