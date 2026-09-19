Steam Machine: Kaufen oder selber bauen? | c’t uplink

00:00:00: Seit Mitte des Jahres ist die Steam-Machine erhältlich und bei dem Preis fragt man sich irgendwie, soll man sie kaufen oder kann man ihn nicht auch selber bauen?

00:00:07: Darüber quatschen wir heute im CTA-Plink.

00:00:09: Bis gleich!

00:00:15: Moin und hallo zum CTA Plink.

00:00:16: Ja wie gesagt es geht um das Thema Steam Machine und... ...die Frage sollen Sie wirklich kaufen oder da kann man sie nicht besser oder günstiger oder teurer selber bauen?

00:00:25: Und was hat man dann davon?

00:00:26: Was ist das für Hardware?

00:00:29: Mein Name ist Jan Schüßler und zu dem Thema spreche ich heute mit Liane Dobowie.

00:00:33: Und Benjamin Kraft, moin ihr beiden!

00:00:35: Hallo!

00:00:35: Hi!

00:00:36: Ja erstmal die Einstiegsfrage um Steam-Maschinen.

00:00:40: was denn der Hauptkritik?

00:00:41: Was kostet die und wie ist die Leistung?

00:00:43: Wie ist das Gerät einzuordnen?

00:00:45: In der Basisversion kostete sie mit fünfhundert zwölf Gigabyte Speicherplatz, was für Spiele schon finde ich ganz schön knapp ist.

00:00:50: Ähm... Tausendvierzig Euro.

00:00:53: da ist noch kein Controller dabei sondern nur die Box wie Sie da vorne im Bild zu sehen sind.

00:00:58: Und der Hauptkritikpunkt ist, dass die Leistung für das was man dafür hinblättern muss... ...einfach nicht so richtig zum Preis passt.

00:01:07: Ja?

00:01:09: Wie würdest du sagen wäre das preislich wenn ich jetzt ein PC bauen würde mit ähnlicher Leistung?

00:01:14: Dann würde ich hundert und zwanzig Euro sparen können.

00:01:18: Ich

00:01:19: sage mal so um die Leistungen nachzubauen müsste man schon ältere Hardware nehmen.

00:01:23: Das heißt du müsstest beim Händler gucken, gibt es überhaupt noch diese Komponenten?

00:01:27: und wie's bei vielen Sachen ist?

00:01:29: im Moment zahlst du auch für ältere Komponente überproportional viel.

00:01:33: Das heißt zu versuchen, zu sparen geht eher nach hinten los weil du nicht genug spaßt um.

00:01:40: ja also du verlierst soviel Leistung dass du eigentlich kaum gespart hast sondern dich vor allem ärgerst.

00:01:46: das wird dein billiger aber irgendwie unverhältnismäßig.

00:01:49: immer noch der Preis dann Ja,

00:01:52: bleibt zu

00:01:53: hoch.

00:01:53: Genau da müsste man jetzt eigentlich den ganzen Exkurs einschieben.

00:01:56: im Moment ist alles teurer weil die Speicherkrise ist.

00:02:00: KI frisst uns alle aller Arten von Speicher weg auf Grafikkarten auf SSDs auf RAM und all diese Komponenten brauchst du für ein Spiele-PC.

00:02:07: Die werden alle teurer.

00:02:08: entsprechend ist alles was mit Speicher bestückt ist gerade sehr schwierig zu bekommen und teurer und deshalb selbst Alte Hardware ist moment ... unverhältnismäßig teuer.

00:02:18: Und das war ja eigentlich die erste Idee, zu sagen... ..."Oh, die ist aber

00:02:22: teuer.".

00:02:22: Das kriegen wir bestimmt billiger hin.

00:02:24: und dann weiß ich noch wie du Preislisten gewählst... ...und Hardware rausgezogen hast.

00:02:27: Du hast dir wirklich Mühe gemacht und hast dann irgendwann gesagt,... "...Get nicht!

00:02:31: Billiger geht einfach

00:02:32: nicht!".

00:02:32: Billiger

00:02:33: war auch, also das wäre natürlich traumhaft gewesen, war jetzt nicht unbedingt mein Ziel.

00:02:37: Ich habe gedacht naja zum ähnlichen Preis kriegst du bestimmt bessere Performance hin.

00:02:44: Also man konnte wirklich wöchentlich zusehen wie die Preise.... ... hochgegangen sind.

00:02:48: Das tat mir echt weh, weil am Ende ja es ist doch... Ja so wie sie da steht also meine Kiste ist ja auch wesentlich größer kostet sie ... ... dreieinhalb Euro mehr etwa.

00:02:59: Also stand heute ich weiß nicht Ich habe heute noch nie in die Preislisten geguckt.

00:03:01: das kann auch schon wieder veraltet sein.

00:03:05: Vielleicht für alle die jetzt den Podcast hören, die können ja bei YouTube mal gucken Da haben wir nämlich diese zwei Boxen einmal die Original Steam Maschinen und einmal den ... CT-Bauvorschlag, die Teammaschine oder wie hast du's?

00:03:18: Teammaschinen.

00:03:19: Ich kann es gar nicht sagen!

00:03:21: Auf den Tisch gestellt.

00:03:21: da könnt ihr ungefähr sehen... ...wie der Größenunterschied ist.

00:03:25: und ja was hast Du denn also... Was hast Du anders gemacht bei der Hardware?

00:03:30: Wie viel schneller ist Deine Steam Maschinen quasi?

00:03:35: Wir haben als erst mal vorneweg Steam, Nein Valve hat natürlich ganz viele Benchmarks dann gemacht mit dem... mit upscaling und upsampling und diesem frame rate verbessernen maßnahmen, dass es nicht ganz so schlimm aussieht.

00:03:47: Das haben wir nicht gemacht weil wir immer eigentlich die echte roh performance haben wollen.

00:03:51: wenn du die zugrunde legst dann hängt natürlich immer noch vom spiel ab aber da sind wir zwischen fünfzigund neunzig prozent schneller je nach auflösung je nach spiel je nach natürlich detail stufe auch.

00:04:03: Aber dort sind wir deutlich schneller.

00:04:05: sich finde der aufpreis ist gerechtfertigt.

00:04:07: also das klingt wirklich so als wird sie es lohnen.

00:04:12: Also

00:04:12: wenn ich mir so ein neues Gerät kaufe, dann will ich doch was... also wenn's neu ist soll es zumindest mir das Gefühl geben.

00:04:17: Es ist jetzt auch vielleicht nicht State of the Art.

00:04:21: Das kann man sich meistens nicht leisten aber so schnell.

00:04:24: Ja schnell ist sie da bin ich auch ganz zufrieden mit.

00:04:26: Wie gesagt bei den Preisen habe ich keinen Einfluss drauf.

00:04:28: Es tut ein bisschen weh.

00:04:29: Aber ich bin zufriedener damit wie es geworden ist.

00:04:31: Wie ist denn eigentlich eine interessante Frage?

00:04:34: Es wird ja momentan sehr viel dazu geraten wenn du uns nicht zwingend brauchst ... nimm als Basis ein System mit DDR-IV RAM, weil es viel viel günstiger ist.

00:04:42: Ist das jetzt zum Beispiel, ist das mit DDR IV?

00:04:44: Nein!

00:04:44: Weil ich mich entschieden habe... Ich möchte nicht noch die Ryzen Vt.

00:04:49: Serie nehmen.

00:04:50: Also ich wusste, ich möchte in einem D-System.

00:04:52: Aber wenn man weggeht von Ryzen

00:04:54: vt.,

00:04:54: hin zu siebentausend, achttausend, neuntausends hast du automatisch einen DDR-Vt.

00:04:57: System.

00:04:58: Die Frage stellte sich also bei uns überhaupt nicht und... Intel kam für uns auch nicht infrage aus Gründen vor allem ja ... aus Gründenpunkten für zu weit.

00:05:11: Also die Hardware ist genau, für alle, die es nicht als Video sehen... ...die Boxen hier nicht beide auf dem Tisch stehen sehen,... ...es ist schon ein Tag ein größer.

00:05:19: Ich sag mal das Volumen ist also vielleicht Gehäuse etwa doppelt so hoch aber es ist Mini-ITX Format.

00:05:24: Genau!

00:05:25: Also nochmal zur Größe in Ordnung ich schätze mal vom Volumen her ist es bestimmt das dreieinhalbfache?

00:05:31: Ja, das könnte hinkommen.

00:05:32: Also das war mir leider auch von vornherein bewusst an den Knuffigkeitsfaktor... ...von dieser Steam-Machine komme ich nicht ran.

00:05:37: die ist wirklich schick,... ...das ist kompakt, das ist ein kleiner Würfel.

00:05:42: Sehr cool finde ich dass die eine abnehmbare Front hat, die man wechseln kann und irgendwie ein bisschen so stylen kann.

00:05:47: jetzt hat dieses Leuchtband vorne glaube ich auch noch.

00:05:50: Das habe ich alles jetzt mal weg gelassen.

00:05:53: Das Gehäuse finde ich was wir genommen haben es so einen Jonsbo C-Sex in der ITX Variante wie du hast es gerade gesagt Find ich okay, gibt's einen Schwarz.

00:06:02: Gibt es einen Weiß?

00:06:04: Die Seitenteile sind so wunderschön einfach abklickbar.

00:06:07: da ziehst du rein gehen sie ab klickst wieder rein wenn fertig bist.

00:06:10: also total cool.

00:06:11: zum Basteln oben kannst du noch ein Tragelriemen oder einen Griff ran machen.

00:06:15: den habe ich jetzt nicht dran.

00:06:19: Also klar neben der Steam Maschine siehts groß aus.

00:06:22: aber als du das gerade mit runtergetragen hast wir haben gerade beide diese Dinger mit runter ins Studio getragen muss ich sagen also für nen PC

00:06:29: ist... ...

00:06:30: unglaublich kleines, schnockliches Ding.

00:06:31: Ich bin... ich bin echt ein bisschen stolz drauf.

00:06:34: nicht nur haben wir den Kompakt hinbekommen,... ... der ist leistungsfähig, der ist im... also wenn man damit spielt, ist er mit Null Komma einen Sohn auch quasi nicht hörbar.

00:06:42: Also der ist so leise, ich weiß gar nicht..., ... ich wollte jetzt sagen wie eine Playstation, kann ich nicht sagen, weil ich eine Playstation nicht

00:06:47: habe?

00:06:47: Ja

00:06:47: und dann... Aber wenn du im Wohnzimmer bist, hörst du das Ding aus,... ...also selbst aus fünfzig Zentimeter Entfernung, wie wir messen hört man es ja schon.

00:06:54: Nur wer nun wirklich...?

00:06:56: direkt das Ohr ran hält und im Wohnzimmer selbst, wenn jetzt ein bisschen aufdrehen würde was er her.

00:07:00: Wie gesagt wir haben es gemessen nicht tut würdest du's nicht hören?

00:07:03: Was man halt direkt sieht, wenn man von die Rückansicht der beiden Geräte sieht ist dass ja ich sag mal die Selbstbau-Variante hat Anschlüsse.

00:07:14: Die Steam Machine hat deutlich weniger Anschlüssen.

00:07:18: also ich sehe hinten zweimal USB und zwei Monitor-Protzen und Netzwerk.

00:07:24: Ja, das könnte man natürlich alles nochmal über eine Dockingstation oder so machen.

00:07:28: Aber ich finde auch wenn mal zu Kaufargumenten spricht dann ist diese... Also nehmen wir mal, es hängt ein bisschen davon ab wie mein, dass ja ein Wohnzimmer PC also wie auch mein Wohnzimmers aussieht bei mir zum Beispiel Ich hätte gar nicht richtig Platz für so einen großen Rechner.

00:07:45: Gut, ich brauche sowas nicht.

00:07:45: Ich habe ein Steam Deck eine Docking Station und ein Gaming PC.

00:07:47: Ich kann das alles irgendwie anders machen.

00:07:50: Aber so'n kleinen Würfel den könnte ich da problemlos noch hinstellen.

00:07:53: Das heißt wenn ich den oben auf mein TV-Möbel sagen wir mal ganz neutral stelle dann ist diese dieses Steam Machine wahrscheinlich unschlagbar.

00:08:03: Wenn ich aber irgendwie so ein Schrank hab wo es irgendwo an der Seite mit drin steht damit ich schnell und super am Fernseher spielen kann Ja, dann hätte ich wahrscheinlich lieber das schnelle Rückgerät.

00:08:13: Und dann wäre es auch einfach... Dann könnte der noch so schön sein wenn er dann eben schrank steht.

00:08:20: Find' ich so ein Argument!

00:08:21: Was hast du denn eigentlich konkret für Hardware verbaut und vor allem wie viel RAM?

00:08:29: Ja also Herzstück ist ein Ryzen V, siebentausend fünfhundert F. Das ist ein... Also preisleistungsmäßig schwerzuschlagender Prozessor kostet hundertundundzwanzig Tagespreis... Also schwankt ja alles ein bisschen Euro.

00:08:42: Wir haben uns für sechzehn Gigabyte dran entschieden und da haben wir auch lange hin und her überlegt.

00:08:47: Und ich habe viel gemessen, weil ein Sechzehngigabyte dem weniger kostet als zwei Achter.

00:08:54: unser Wort hat aber nur zwei Steckplätze.

00:08:57: das heißt wenn ich zwei Achterein stecke muss sich später mindestens einen Riegel rausschmeißen Wenn ich nachrüsten möchte.

00:09:03: Aber nun mit zwei Regeln hast du Dual Channel Speicher ... Zugriffe, was ja beschleunigt.

00:09:10: Habe ich mal viel nachgemessen... Das macht am Ende gar nicht soviel aus und wir haben uns entschieden damit man später nachrüsten kann ohne... Wie gesagt, ohne Verluste.

00:09:18: Da haben wir einen Sechzehn Gigabit dem...

00:09:20: Falls es jemals wieder billiger werden sollte oder mal gespart hat?

00:09:23: Aber

00:09:23: ja genau!

00:09:25: Also ein bisschen wenigstens die Möglichkeit haben.

00:09:28: Wir haben einen Terabyte SSD Platz.

00:09:30: auch das ist wie gesagt furchtbar teuer geworden.

00:09:34: Wir sind damit zwischen den Angeboten von Valve, die ja in der Basis-Version fünfhundert zwölf Gigabyte bieten oder eben dann gleich den Sprung auf zwei Terabyte.

00:09:43: Da ist vielleicht so ein bisschen die Frage was man spielen will weil fünfhundertzwölf gigabyte wenn du nur in die Games spielst endlos als möglich drauf.

00:09:51: Wenn du größere Spiele spielts das muss noch gar nicht mal AAA sein.

00:09:55: also keine Ahnung.

00:09:55: bei mir ist es glaube ich immer Icarus enshroudet seven days und zack sind hundertfünfzig Gigabyte voll Kontrollen nochmal, fünfzig Gigabyte.

00:10:07: Also Horizon Forbidden West ist glaube ich irgendwo zwischen fünftig und siebzig, je nachdem welches Pack du hast ob du DLCs hast.

00:10:13: Und forza horizon six ist glaube Ich auch bei achtzig gigabyte.

00:10:18: also von solchen Spielen Kannste dir ausrechnen passt nicht so viel drauf.

00:10:21: da muss man sich dann So ein bisschen entscheiden.

00:10:23: also Da habe ich hab ich gedacht unter der Arbeit fange ich für den spiele pc nicht an.

00:10:26: ja runter gehen kann man Ja immer.

00:10:28: ich glaube ich habe auch eine option im artikel genannt Und es wäre auch noch ... Platz da drin und Anschlussmöglichkeiten für SATA SSDs.

00:10:35: Aber eine zweite MZO SSD passt nicht rein.

00:10:39: Und ich habe noch nicht beantwortet, der Großteil der Leistung oder das Leistungsplus kommt daher, dass... ...ich ne Radon RX-Ninzig Sechzi XT eingebaut hab.

00:10:46: Und zwar ebenfalls mit sechzen Gigabyte.

00:10:48: auch das tut weh weil die wirklich teuer geworden ist.

00:10:51: also die hat mal angefangen mit irgendwie Mitte dreieinhalb paar Euro ist jetzt inzwischen über vierhundert.

00:10:59: aber acht Gigabyte In Verbindung mit Single Channel da haben wir wieder die ganze Messrei.

00:11:02: Wir machen uns ja unfassbar viel Aufwand bei solchen Artikeln, das ist dann meist im Artikel überhaupt nicht nachzulesen.

00:11:08: weil wer sagen muss auch so geht es ist wenn man nur acht Gigabyte hat und dann Single Channel RAM und PCIe four Null wie in diesem System Dann merkt man Wenn der Speicher vollläuft Weil du nicht schnell genug die Daten Also zur Grafikkarte wieder geschoben bekommst.

00:11:28: Das ist eine Konstellation Die ging gar nicht ... der Stiemeschienen.

00:11:42: Der ist schon ein bisschen älter, er ist ein Mobil ... ... eine Mobil-GPU die dann eben auch nicht ganz so heiß wird... ... müsste man eigentlich mal aufmachen.

00:11:51: Die Stiemeschiene besteht im Innenteil hauptsächlich aus einem riesen Kühlkörper damit das Ding halbwegs leise ist.

00:11:57: Ja, die Rückseite besteht ja auch aus einem ... Riesigen Lüfter.

00:12:01: Genau,

00:12:01: sie ist minimal größer als der Lüchter.

00:12:07: Also nicht nur die Mobil-GPU bremst da eben auch diese Beschränkung auf acht Gigabyte Speicher.

00:12:15: Kommen wir mal zum Betriebssystem.

00:12:17: einerseits ja klar das was du zusammen gebaut hast ist ein im Prinzip erstmal PC normaler.

00:12:25: aber die spannende Idee ist ja wir möchten die Steam Machine in besser nachbauen also gehört SteamOS darauf

00:12:34: Genau.

00:12:34: Ganz zu Anfang, wie ein Zerlier ist überhaupt?

00:12:37: Also das ist eigentlich super einfach geworden.

00:12:39: seit ein paar Monaten früher war es ein bisschen Frickelarbeit und es wurde vieles nicht unterstützt.

00:12:43: nachvollziehbar, Valve hat natürlich sich auf die Systeme beschränkt, die es selbst herstellt also das Team Deck, dann ist die Machine Die Hardware-Candy.

00:12:50: genau die Treiber waren drin Und so ähnlich macht es ja ab.

00:12:54: und mit Markovs Seit... Ich sag jetzt mal seit einigen Monaten gibt das Images zum freien Download.

00:13:00: Also muss man auch nicht groß suchen, da geht man auf die... Wenn man einfach per Internet Suche sagt SteamOS-Download kommt man auf diese Seite, lädt sich eine, ich glaube BZIP Datei runter, die entpackt man.

00:13:11: dann kriegt man einen Imagefile und dieses packt man mit einem Imaging Tool also Ballena Etcher oder wie heißt der andere?

00:13:20: Rufus danke genau der!

00:13:22: Auf nem USB Stick, der glaub' ich mindestens acht Geararbeit haben muss sollte nicht all zu lahm sein.

00:13:27: Dann steckt man den an, bootet vom Stick, kriegt die Installer-Uberfläche.

00:13:31: Das kennt man von jedem Live-Linux.

00:13:33: Da gibt es dann vier Icons, die du klicken kannst und eines davon heißt sinngemäß Wipe and Install.

00:13:39: also genau das tut es dann auch ist löscht die SSD komplett fragt auch nur einmal nach und sagt wenn du jetzt in den nächsten zehn Sekunden nicht abbrichst fange ich an Die SSD wird gelöscht Und dann macht der Installer den Rest kopiert halt das Image drauf und beim nächsten Start startest du von SSD, kriegst einen Einrichtungsdialog von SteamOS wie man ihn glaube ich auch von SD-Machine kennt.

00:14:02: Ja, aber ich glaube Installer ist fast ein bisschen zu viel gesagt.

00:14:04: Eigentlich unterstützt es breitere Hardware, aber eigentlich ist das nach wie vor ja Recovery Image eigentlich.

00:14:11: Das heißt wer jetzt bei Installer an sowas denkt?

00:14:13: Wie Calamaris oder den Installer von Ubuntu wo man sich so durchklicken kann... Es gibt alles nicht sondern es gibt dieses Ding.

00:14:20: was startet das einmal diese Installation und bügelt ein Image drauf ohne Nachfrage weil die mal irgendwas einstellen

00:14:27: können.

00:14:28: Das

00:14:28: erinnert

00:14:29: sich ein bisschen an, ich hatte mal vor einiger Zeit mir dieses Chrome OS Flex angeschaut.

00:14:34: das ist ja im Prinzip so ein Chrome OS zumindest zur freien Verfügbarkeit für andere Rechner und das hat alles.

00:14:39: es im Grunde ich glaube stellt einen zwei Fragen mehr muss noch irgendwie die Euler ab ... abnicken oder so, aber im Prinzip das Konzept ist es gleich.

00:14:47: Also sagst du ja jetzt installieren die komplette SSD wird gelöscht... ...oder nein abbrechen?

00:14:51: Das sind im Prinzip die Optionen.

00:14:53: dann und genau keine Option.

00:14:55: Jetzt ist neben einem anderen System zu installieren oder so.

00:14:58: Genau.

00:14:59: Aber das macht's natürlich auch sehr einfach!

00:15:01: Das stimmt also wirklich.

00:15:02: Das ist ein paar Klicks und dann müsste durch.

00:15:04: für alle, die das mal probieren wollen möchte ich ausdrücklich und wärmstens empfehlen alle SSDs,... ... für SteamOS nutzen wollt, abzuklemmen.

00:15:12: Damit man nicht aus Versehen die falsche löscht oder der Installer sich... ...die falsche greift und uns nicht merkt.

00:15:19: Kann man ja danach wieder anschließen.

00:15:20: Dualboot in dem Sinne dass man auf einem Datenträger beide Systeme hat das ist nicht vorgesehen aber man kann natürlich per BIOS immer umschalten.

00:15:29: was soll jetzt gerade starten?

00:15:30: Hat mal Windows unten SteamOS was Parallel

00:15:32: hin.

00:15:33: Oder ein anderes Linux.

00:15:34: Genau!

00:15:35: Das war auch etwas was ich noch ausprobieren wollte.

00:15:37: es dann vielleicht ein Folgeartikel.

00:15:38: ... gibt es Unterschiede zwischen Linux Varianten beim Spielen.

00:15:42: Da kannst du ja vielleicht dann auch schon was sagen?

00:15:44: Ja, nö!

00:15:48: Genau aber... Also ein Argument ist ja immer oder man hört ja generell immer so gerne naja wenn ich Gaming auf Linux sehr schön und gut, aber Linux könnte kaputt gehen.

00:15:59: Aber SteamOS ist kein normales Linux.

00:16:03: nicht wie wenn ich mir einen Ubuntu installiere und dann startet einfach automatisch Steam.

00:16:07: also ich möchte jetzt erst mal in kleinen Schlenker Richtung Windows machen so oft wie mir Windows kaputt geht oder ein Treiber-Update von Windows Update mehr eingespielt wird, was ich gar nicht will.

00:16:16: Was ich dann dabei gar nicht mitkriege und dann selbst reparieren muss indem ich von AMD die Treiber runter lade installiere und dabei sage bitte auf Werkseinstellen zu rücksetzen also irgendwelche komischen Presetslöschen die vielleicht Windows Update rein gespielt hat das habe ich auch schon oft genug gehabt.

00:16:32: insofern finde ich immer dieses Argument Linux ist frickeliger und macht im Hintergrund böse Dinge oder geht da einfach mal kaputt?

00:16:38: Nichts so ganz nachvollziehbar.

00:16:40: Ich habe das ja auch verfolgt, dass Weifert der jahr lange rumexperimentiert mit welches Linux und das ursprünglich war das ein Debian.

00:16:49: Und diese Entscheidung für Arch Linux also einen Bleeding Edge Linux was quasi top aktuell ist auf der einen Seite und dann aber ein Immutable System also eigentlich ein unkapputbares Linux zu machen is schon ziemlich cool!

00:17:05: Das heißt sie haben top aktuelle Pakete Die sind aber sauber getestet und funktionieren in genau diesem Zusammenspiel.

00:17:13: Und das wird ja auf die Festplatte gebügelt, und an diesem System kann zuerst mal auch nichts ändern.

00:17:20: Ich glaube für sowas wie die Steam Machine oder der Steam Deck ist es perfekt!

00:17:25: Weil wenn du dich jetzt nicht mit Linux auskennst, dann startest du dieses System – in der Regel startet sowieso der Game Mode also die Steam-Oberfläche und du kriegst das darunter liegende System nie zu sehen.

00:17:36: Ein Betriebssystem ist ja erst mal jetzt best, wenn es einfach arbeitet ohne dass es dir in die Quere kommt.

00:17:43: Also für Leute, die einfach da nicht tiefer reingucken wollen.

00:17:47: So ein bisschen wie du musst halt dich auch nicht rein technisch könnte man ja sagen Android ist auch ein Linux im weitesten Sinne und... Du musst hier auch nicht mit Linux auskennen um Android-Handy zu bedienen.

00:17:56: also so als sehr einfacher Vergleich?

00:17:59: Genau!

00:18:00: Ja da ist ja auch Schreibschutz mit dem Spiel Und du kannst im Prinzip wir haben ja Es sind ja jetzt beides zwei vollwertige Rechner, beide haben ein Linux Betriebssystem und du kannst den Desktop starten.

00:18:13: Also du startest standardmäßig in diese Steam UI also in die Steam Oberfläche und kannst dann direkt mit dem Controller das Bedien-und los spielen.

00:18:21: Du könntest aber auch zum Desktop wechseln und dann keine Ahnung, Mail schreiben Internetseiten lesen...

00:18:29: Also das geht wenn man... Genau

00:18:30: ich wollte nochmal nachhaken.

00:18:31: Immutable bedeutet ja nur dass das System selbst größtenteils unveränderbar ist nicht, dass man keine Pakete nachinstallieren kann.

00:18:39: Also du kriegst natürlich ein Thunderbird wenn du das brauchst oder einen Firefox oder alles mögliche.

00:18:43: Entweder per Flatpack oder eben per Paketmanager?

00:18:47: Nee, eben das

00:18:48: nicht!

00:18:49: Das System ist da... Du kannst Pakete mit Discover nachinstallierend.

00:18:53: Das sind aber alles Flatpacks.

00:18:55: D.h.,

00:18:55: du bekommst alle als kleine Pakete die in so einer Sandbox alles mitbringen was sie zum Betrieb brauchen in der passenden Version.

00:19:02: Du kannst aber zum Beispiel keine Kommando-Zahlen-Tools installieren.

00:19:06: Also du kannst schon, aber es ist nicht vorgesehen und natürlich können Fortgeschrittene den Schreibschutz aufheben sich damit ihr System kaputt machen.

00:19:13: das ist keine gute Idee.

00:19:14: ich hab's ausprobiert Und man kann über so eine Containerlösung auch kleine Kommandozahlen Tools nachinstallieren oder auch größere und die da benutzen als es geht.

00:19:24: Aber erst mal ist es so gedacht dass das total einfach zu benutzen ist ... du dir sicher sein kannst, wenn ich da was installiere, geht nix kaputt.

00:19:32: Und wenn doch, roll dich einfach zur vorherigen Version zurück und ... ... also kann auch kein Update schief

00:19:37: gehen.".

00:19:38: Ich wollte sagen das erinnert mich auch wieder so ... ... weil bei diesem Immutable bin ich selber überhaupt nicht der Linux-Mensch.

00:19:44: Wenn ich Linux benutze ist es meistens dass ... ... Debianer was auf dem Raspberry läuft bei SSH... ... und es hat hiermit wirklich gar nichts zu tun.

00:19:53: aber es ist ... Auch das erinnert mich wieder so ein bisschen an, an das aktuelle Konzept von Android.

00:19:59: Wo ja im Prinzip in das ein Update erst mal, wie soll man es nennen?

00:20:05: In so eine Schattenpartition installiert wird in einer Kopie des Betriebssystems und dann beim Booten nach einem monatlichen Update eigentlich nur die Boot-Partitionen umgeschaltet wird.

00:20:15: Das neue System.

00:20:16: Ich denke so ungefähr funktioniert das da auch.

00:20:18: ich kann das jetzt im Detail auch nicht beschreiben.

00:20:23: Der Unterschied, was du jetzt halt bei Android einfach nicht hast ist dass du eigentlich wenn du dieses Gerät als Spielkonsole nutzt wahrscheinlich diesen Desktop überhaupt nie zu Gesicht kriegst.

00:20:33: und das machst du auch nicht weil Update Spiele installieren.

00:20:36: Das machst du alles über diese Oberfläche.

00:20:39: Interessant wird der Desktop vor allem dann, weil es ja eine Steam Machine,

00:20:42: d.h.,

00:20:44: du spielst damit in erster Linie Steam-Spiele Und interessant wird der Desktop, wenn du Spiele von anderen Launchern spielen willst.

00:20:51: Also wenn du zum Beispiel Spiele vom GOG installieren willst... Das geht vielleicht zum Teil auch über das Game UI.

00:20:58: Es war viel einfacher, dass auf dem Desktop einmal zu machen in Steam einzubinden und dann kannst du das künftig auch in der Spiegeloberfläche.

00:21:06: Mal

00:21:06: kurz zum Verständnis.

00:21:07: So was zum Beispiel spiele von GOG zu spielen würde mit der Original-Steam-Machine aber gar nicht gehen oder?

00:21:13: Würde das könnte man da auch in diesen... Das ist okay.

00:21:15: Ich weiß jetzt nicht ganz, ob die das noch mal so vernagelt haben.

00:21:19: Das ist wirklich nur ein Team?

00:21:20: Also man kann im Prinzip ... Was halt nicht geht sind Spiele, die einen harten Kopierschutz mitbringen, denen der Linux-Körnel nicht zulässt oder die in den Körnel eingreifen und sowas geht nicht.

00:21:31: Man könnte zum Beispiel auch das Edge Flatpak installieren und dann Xbox Cloud Gaming damit machen.

00:21:39: ... mit SteamOS auch.

00:21:41: Also, die Möglichkeiten sind vielfältig.

00:21:44: oder GeForce Now... ...oder ja man kann verschiedene Launcher wie den Heroic Games Launcher... ...Lutres installieren, man kann auch über Wine die Originalen... Wie heißen diese?

00:21:56: Da bist du!

00:21:57: Wie heißt der Ubisoft Launcher?

00:21:58: Genau.

00:22:00: Also man wird wahrscheinlich nicht glücklich damit aber es ist möglich.

00:22:04: Ja also das wäre glaube ich nochmal ein ganz anderer Artikel und einen ganz anderen... ... Podcast, aber es geht viel.

00:22:11: Genau!

00:22:12: Manchmal mit weniger Verränkungen.

00:22:15: Aber ja... ... wollt noch ergänzen, spannend ist weil du gesagt hast vernageln.

00:22:20: Valve hat jetzt ein Support-Paket.

00:22:22: falls du Bock hast Windows da drauf zu installieren dann bringen die glaube ich alle passenden Treibern mit.

00:22:27: Wie Apple?

00:22:27: Ja genau muss dich auch an Bootcamp denken, genau.

00:22:30: Das geht jetzt auch.

00:22:31: also kannst dir auch eine Steam Machine kaufen und dann einen Windows drauf schmeißen.

00:22:35: Warum auch mal man das tun würde oder zum... Ja gut,

00:22:40: ich bin sprachlos.

00:22:42: Aber ja es wäre halt ein...

00:22:44: Also vielleicht weil man nur ein einziges Spiel spielen will was diesen Kopierschutz hat und wenn das nicht läuft ist es wertlos.

00:22:51: dann kann man das natürlich machen bei uns?

00:22:55: Weil die spannende Frage ist Supporten die dann aber muss mal gucken wie das dann ist ob die dann tatsächlich auch so einen Dualboot-Supporten auf der Originalsteam-Maschine?

00:23:03: Das weiß ich

00:23:03: ehrlich gesagt nicht!

00:23:04: Ich habe das als Meldung wahrgenommen aber nicht weiter verfolgt.

00:23:07: Nein jetzt gibt kein Dualboots auf der Steam Maschine.

00:23:11: Du hast entweder SteamOS oder du hast ein... Wenn du Dualboot hast, hast du einen zweiten Datenträger.

00:23:16: Also auch wenn man das ... also bei Bootcamp war es ja, ich ist jetzt ne Exkurs aber bei Boot Camp war's ja so, du konntest aus Mac OS heraus eine zweite Partition erstellen und dann über E-Fi und lieber also Tricks rein hin und her wechseln?

00:23:29: Ist mir zumindest nicht bekannt, aber keine Ahnung.

00:23:31: Mit viel Frequen geht wahrscheinlich viel die Frage, wie willst du das denn nachher?

00:23:35: Dann installiert ihr einfach Windows drauf und fertig!

00:23:40: Ja.

00:23:42: Ich muss übrigens an der Stelle auch noch mal, weil das ja so ein bisschen im Raum steht sagen... ...ich bin super positiv überrascht wie smooth das alles läuft.

00:23:49: unter Linux also spielen.

00:23:51: ich habe jetzt nur sehr selektiv natürlich Dinge ausprobiert aber ich hatte... Also ich muss wirklich sagen keine Probleme.

00:24:00: Sachen die wir hier im Hardware-Resort aus dem ich herkomme regelmäßig mit dem wir Benchmarks machen.

00:24:05: das lief einfach hast halt installiert ... vielleicht noch gesagt, ich möchte genau diese Proton-Version haben als ... ... Übersetzungsschicht.

00:24:13: Und dann lief das und klar man könnte jetzt rumprobieren was läuft schneller?

00:24:16: oder bringt es etwas irgendwelche Startparameter anzugeben?

00:24:21: Aber im Prinzip läuft es darauf hinaus... Das Ding läuft hoch!

00:24:26: Du sagst dich möchtest Spiel aus der Bibliothek.

00:24:27: also was ich schon gekauft habe installiert.

00:24:29: Der macht das du klickst drauf ist startet.

00:24:31: vielleicht gibt's noch irgendwie eine erste Einrichtungsdialog mit haste und Controller welcher Auflösung willst da?

00:24:35: und dann läuft das Ding Und die Performance ist ... auch wieder je nach Spiel, aber ... ich sag mal unproblematisch.

00:24:43: Je nach Spiel haben wir Cyberpunk ist ein Spiel das ist die Ausnahme.

00:24:45: es zeigt ihr ja an Kenu gern auch in CT-III.

00:24:48: Das läuft teilweise ein technisch schneller unter Linux als in The Windows.

00:24:51: und dann haben wir ein anderes Spiel wie Shadow of the Tomb Raider was sehr auf bestimmte Sachen reagiert.

00:24:57: Es läuft so zehn-fünfzehn Prozent langsamer Aber fünfzehn prozent langsame bei einer Framerate die in der Regel weit über hundert Frames liegt ist völlig unkritisch.

00:25:07: Ja, vielleicht muss man da auch noch mal so ein bisschen für alle die im Linux Gaming neu sind.

00:25:11: Valve hat ja aus Wine eine Kompatibilitätsschicht Proton nämlich in Steam eingebaut.

00:25:18: dadurch laufen die meisten Windows-Spiele automatisch auch unter Linux und man kann sie ganz normal installieren und spielen mit unterschiedlichen Ergebnissen.

00:25:26: Manche laufen super aber es sind glaube ich mittlerweile Zehntausend Spiele die unterstützt werden oder so.

00:25:32: Und da ist ja immer der Tipp, den habe ich von dir gelernt.

00:25:34: Es gibt eine Online-Seite ProtonDB in die man reinschauen kann und dann gibt man den Namen des Spiels ein... Ich glaube das ist so ein medaillenmäßiges Rating mit Gold.

00:25:44: Ja genau!

00:25:45: Dann sieht man auch gleich mit welcher Hardware und mit welchen Protonversion haben die Leute das gespielt?

00:25:49: Und gibt es vielleicht noch einen Startparameter, der das Ganze irgendwie anschiebt?

00:25:54: Aber bei mir ist es so, also ich spiele ja nur unter Linux und spiele vor allem Indie-Games.

00:25:59: Und... Ich vergesse das regelmäßig nachzugucken ob die Spiele überhaupt laufen.

00:26:02: Also ich kauf die, ich installiere die, spiele die und denke mir, ah!

00:26:07: Läuft?

00:26:07: Ja klar.

00:26:09: Da

00:26:09: kommt's dann vor dass Spiele nicht laufen.

00:26:11: Es kommt vor dass zum Beispiel bei Spielen gerade so Intro-Videosequenzen, dass sich da halt nix sehen.

00:26:17: Das ist eine Frage der Protonversion, da kann man was wegen machen sag' ich mal.

00:26:23: Oder ich habe so einzelne Icarus zum Beispiel, hab' ich beim ersten Mal spielen.

00:26:28: Da hatte ich nur drei Frames und mittlerweile kann ich das aber auch spielen.

00:26:33: Habe ich da noch ein bisschen geguckt.

00:26:35: was kann man da machen?

00:26:35: Welche Proton-Version?

00:26:36: dann ist ja auch oft so wartigste zwei Protonversionen sieht der Spiel schon wieder ganz anders aus.

00:26:43: Wie viel Prozent aller nicht mal so Steam Spiele sind eigentlich, also gibt's da Zahlen.

00:26:50: wie viele sind nativ auch für Linux erhältlich und wie viele werden über Proton emuliert.

00:26:57: Das kann man bestimmt nachgucken, ich weiß noch nicht mal, wie viel Spiele es insgesamt auf Steam gibt?

00:27:02: Ich kann dir was anderes sagen, dass nicht immer ein natives Spiel besser läuft weil solche Portierungen je nach Aufwand besser oder schlechter umgesetzt sind.

00:27:08: Es gibt welche.

00:27:09: die werden einfach vom portierenden Studio das ist oft Feral oder Aspire in irgendeinen Rapper geschmissen der ganz viel CPU Zeit frisst und irgendwelche Befehle umsetzt und dann läuft das wie in Sackschrauben.

00:27:20: Shadow of the Tomb Raider ist ein Beispiel.

00:27:22: Das gibt es nativ für Linux, wenn du die Windows-Version installierst indem du in der Spielekachel sagst ich möchte aber Protonson zu nehmen dann läuft das besser.

00:27:32: Ist meine Erfahrung.

00:27:32: Okay.

00:27:33: Oft sind sie halt auch nicht entsprechend getestet also sowas wie Unity.

00:27:36: da kannst du halt eine Linux Version raus exportieren.

00:27:40: Das hängt von den Kapazitäten und was für Rechner und Systeme haben das Studios ab ob die das überhaupt... ausgiebig testen können oder ob die das vielleicht zwei Leuten geben, die sagen ja ist okay.

00:27:53: Also da ist auch Feedback immer gern gesehen.

00:27:56: aber wenn ein Spiel quasi mit der Linux Version nicht läuft kann man noch die Proton-Version probieren.

00:28:01: Das auf jeden Fall eine gute Idee

00:28:03: und wahrscheinlich für die Studios einfach wie soll man sagen preislich effizienter einfach nicht parallel nur Windows unten native Linux Versionen pflegen zu müssen.

00:28:14: Das kommt drauf an.

00:28:15: Wenn du eh Linux Leute mit Linux rechnen hast, die das Spiel entwickeln können sie genauso gut die Version testen und es kostet bei den meisten Engines ja nichts extra dann was rauszulassen soweit ich das weiß.

00:28:28: also Ich glaube das hängt einfach davon ab wie viele Leute du da hast und ob die Linux Wissen mitbringen.

00:28:33: Wir hören das auch oft dass die erstmal die Windows Version machen sagen Ja läuft mit Proton wir gucken natürlich Dass das auf dem Steam Deck und jetzt der Steam Machine läuft Und manchmal kommt dann irgendwann noch eine Linux-Version hinterher, dass... ...so wie andere Plattformen ja auch oft später noch entwickelt werden.

00:28:53: Ja cool!

00:28:55: Spannend.

00:28:55: ich danke euch für die... Also habt ihr noch was?

00:28:59: Was ihr da zu sagen wollt.

00:29:00: vielleicht mal so Perspektive für Interessierte.

00:29:04: Wer sollte sich ein Steam Machine kaufen?

00:29:06: wer sollte eine selber bauen?

00:29:08: Ich finde ja einen Punkt den wir noch gar nicht hatten Auch wenn das natürlich implizit ist Die Steam-Maschine ist jetzt nett und schön, wie sie hier ist.

00:29:17: Und die ist jetzt schon so ein bisschen alt.

00:29:19: Dein Bauverschlag ist ein bisschen teurer... ...aber den kann ich ja auch noch aufrüsten!

00:29:24: Also du hast das mit dem Ram schon erwähnt.

00:29:27: aber da kann ich theoretisch auch mal eine neue Grafikkarte oder neue Prozesse oder was auch immer.

00:29:33: Genau also Grafikarte nachstecken wenn die dir zu langsam wird innerhalb dessen, was da reinpasst.

00:29:39: Das darf man wörtlich nehmen für die, die es nicht sehen.

00:29:43: Da passt eine Grafikkarte bis ich glaube, ca.

00:29:44: zu einem Zündungszentimeter, Pimal-Daumen rein.

00:29:48: So richtig High End geht also nicht weil sie einfach länger sind und weil die einfach unheimlich viel Abnahme produzieren, was in so einen kleinen Gehäuse dann schnell zur Aufheizen führt.

00:29:57: Das war übrigens auch eine der Herausforderungen beim Zusammenstellen.

00:30:01: Noch mal ein Schritt zurück generell.

00:30:04: das ist ne Bastlerlösung.

00:30:05: Also wer will sich eine Steam-Machine kaufen, jemand der sich das Ding hinstellt, anschaltet und los spielt?

00:30:10: Das ist ganz klar.

00:30:10: Ist Komfort, es funktioniert out of the box.

00:30:13: du hast einen ansprechbar Partner bei Garantieproblemen.

00:30:16: also wenn irgendwie was weiß ich Bild fällt aus Kiste geht nicht mehr an.

00:30:19: Packst du wieder ein Kartonschickses zurück sagst heile machen

00:30:22: Genau oder kriegst ein Ersatzgerät.

00:30:24: Bei meinem hast Du wir haben's ja alles ausprobiert Komponenten die wenn du dich an unserer Anleitung hältst funktionieren werden.

00:30:31: aber Es kommt immer wieder vor wie bei allen Geräten Du hast mehr Komponenten.

00:30:35: Jede davon hat ein gewisses Auswahlrisiko.

00:30:37: oder du hast in dem Moment verkanntet und es hat irgendwie, du hast das nicht gemerkt aber irgendwie hast du schlecht eingesetzt oder der Prozessor ist nicht sauber reingerutscht und hat eins der Kontaktbeinchen im Sockel.

00:30:48: Mehr Eigenverantwortung?

00:30:49: Genau

00:30:49: sehr viel mehr!

00:30:50: Aber das ist ja auch der Antrieb.

00:30:51: also viele Leute basteln ja tatsächlich gerne oder haben die Komponentenauswahl im Griff.

00:30:56: Ich sage immer gerne, das ist ein Bauvorschlag.

00:30:58: Kein Baubefehl!

00:30:59: Wir kriegen ganz viele Lesernachfragen.

00:31:02: Kann ich das auch so machen?

00:31:03: Natürlich man kann den Bauvorschlag immer abwandeln dann ist er halt anders.

00:31:07: Kann sein es die Leistungsaufnahme steigt oder die Performance anders auswählen?

00:31:10: Ja, hat nicht getestet in der Aufmerksamkeit.

00:31:11: Genau.

00:31:11: Machen kann man viel.

00:31:12: Das ist ja der Charme eines solchen Bauvorausschlags.

00:31:15: und eben was du gesagt hast später aufrüsten.

00:31:17: Auf jeden Fall nachhaltiger.

00:31:20: Und ich meine ... Die Variante ist also... ... ist sagen wir die Steam-Maschinen auch als Desktoprecht benutzen.

00:31:27: Wir haben uns das jetzt gekauft, hat tausend Euro gekostet und... ...wir spielen überhaupt nie am Fernseher.

00:31:32: Ich stelle mir das auf meinen Schreibtisch und arbeite damit künftig!

00:31:37: Das geht.

00:31:38: aber dann ist natürlich so ein anderer Rechner sehr viel flexibel weil dann kann ich sagen okay stecken wir nochmal noch mal... ...sehn Gigabyte RAM rein und nutzen es als KI-Rechner und stellen ihn irgendwo anders hin und machen damit keine Ahnung.

00:31:47: Bild generieren oder was sollte man da mitmachen können?

00:31:51: ... hat wieder im Kino alles vorgestellt.

00:31:55: Also das ist einfach meist ein bisschen flexibler mit?

00:32:00: Ja, cool!

00:32:01: Ich danke euch für die vielen Infos... ... spannendes Teil und schickes Teil auch, obwohl es ein bisschen größer ist.

00:32:08: Wozu tendierst du denn jetzt?

00:32:10: Also will ich jetzt mal nachdem wir hier Verkaufsgespräch geführt

00:32:13: haben.

00:32:13: Ja, ich würde den... Ich meine, ich bin ja sowieso ein Bastler also momentan ja ... ... tendenziell immer eher Audio.

00:32:19: Ich habe mir kurz einen D-Droger gekauft, der läuft gefühlt dauernd.

00:32:24: Aber PCs gebaut hab' ich sowieso schon immer sehr gerne.

00:32:26: Das wäre definitiv meine Variante und die Größe wird mich nicht stören.

00:32:31: Ja!

00:32:32: Die Steam Machine sieht schon ein bisschen hübscher aus, aber die Flexibilität und einfach die Option irgendwie was zu verändern.

00:32:41: Das wird bei mir klar im Vordergrund stehen.

00:32:45: Das mit der Garantie oder der Selbstverantwortung stört mich in dem Fall nicht.

00:32:49: Wie ist es bei dir?

00:32:50: Ich bin Bastler.

00:32:51: Du bist Bastler!

00:32:52: Keine Frage.

00:32:52: also ich weiß nicht ob.

00:32:56: das nochmal zurück zu einem Punkt von vorhin.

00:33:01: Wir wollten natürlich halbwegs von der Größe hinkommen ... würde ich mir einen PC bauen, dann würde ich den nicht... ... in der Größe bauen.

00:33:07: Weil man sich unheimlich viele Einschränkungen einfängt beim Netzteil.

00:33:11: Da kommt von Rudi dem nächsten Test sehr lustig,... ...der hat für mich ein bisschen mitgetestet weil da nur SFX-Netzteile also sehr kompakte reinpassen.

00:33:21: Also es ist eine gewisse Komponentenauswahl die man da,... ...wer man unterliegt sag' ich mal vor Auswahl weil's einfach nicht alles gibt und im Testfeld verrate das jetzt einfach mal sind zwei der Kandidaten auch einfach mal bei einem... Hochspannungstest durchgeknallt.

00:33:38: Ja, also bei diesem nicht aber... ...bei unserem Bauvorschlag.

00:33:43: Aber doch es ist ich bin... ...nicht so formatgetrieben.

00:33:49: Ich brauche keinen kleinen Rechner.

00:33:50: Ich stelle ihn eh unter meinen Schreibtisch und nicht oben drauf.

00:33:52: Ich würde einen größeren bauen, aber ich würde selber bauen.

00:33:54: Aber ich muss sagen habe ich glaube ich auch schon dreimal ungefähr.

00:33:58: Ich finde die Kiste wie ich sie gebaut hab schon ziemlich cool.

00:34:00: Auch wenn sie teurer ist muss man anerkennen Wir haben halt nicht den Preisebel hin.

00:34:04: ... eine große Firma wie Weharve hat.

00:34:07: Aber der ist leise, der ist performant... ... man könnte den als Budget Gamer nehmen,... ... das ist ja immer mein Jahresprojekt,... ... denn günstiger werde ich es auch mit größeren Komponenten dieses Jahr nicht hinbekommen und er ist... Ich finde ihn wirklich schön,

00:34:20: muss ich sagen!

00:34:21: Also ich bin ja hin-und hergerissen weil bei mir im Wohnzimmer wäre kein Platz für so einen Rechner.

00:34:28: So ein kleiner Kubus würde aber prima noch dahin passen neben dem Fernseher.

00:34:32: Aber natürlich bastelig auch gerne macht... ... gerne andere Sachen und nutze auch gerne das zugrunde liegende Linux.

00:34:37: Das finde ich ja eigentlich auch ganz verlockend, also weiß nicht... Also ich werde mir glaube ich schlicht keins von beiden kaufen weil ich dieses Steam Deck habe und eine Docking Station und das da reinstellen kann.

00:34:50: Und wenn es mal was Flotteres sein soll dann streame ich das einfach auf das Steam Deck von meinem Gaming PC.

00:34:58: Ist vielleicht nicht so cool, wie Anschalten und Los spielen.

00:35:01: Ich mach auch... Also meine Idee wäre, wenn es ein Gaming-Rechner sein soll, definitiv eher ... also dann ist das völlig okay, dass er ein bisschen größer ist.

00:35:08: Wenn der wirklich kompakt sein soll.

00:35:10: Da bin ich eher bei so einem Intel NUC irgendwie.

00:35:13: Bei diesen noch deutlich kleineren Rechnern, die wirklich nur eine Schachtel sind.

00:35:17: Ja, aber du willst dann ja ...

00:35:18: Nee genau.

00:35:18: Die haben natürlich keine Gaming-Leistung so dass es ein reiner Offizier ist.

00:35:21: Nein nicht nur das!

00:35:22: Du kommst dann auch... Wir haben die gerade im Test, deshalb kann ich dazu was sagen.

00:35:25: Carsten macht grad einen Test für mini PCs Aber die aktuellen Nuks, die er von ASUS übernommen wurde als Mark, wenn man so will.

00:35:31: Die sind auch unfassbar teuer geworden schon als Barebone.

00:35:35: und dann ist wieder das Abwägen Wenn du Nuk kaufst hast du viel aus einer Hand Aber andererseits, du hast noch keine SSD.

00:35:42: Du hast noch keinen Rahmen und der Prozesse ist vorgegeben... ...und nicht wechselbar!

00:35:45: Und du bist trotzdem schon bei ich weiß nicht lasst mich jetzt lügen acht hundert Euro?

00:35:48: Die Original Nux oder diese ganzen sehr kleinen sind ja meistens... Sehr leise wenn sie gar nichts tun aber man hört sie dann doch relativ schnell wenn man...

00:35:58: Ja die Lüfterkurven sind ein bisschen komisch voreingestellt.

00:36:00: Ein Stück weit kommt man dagegen an aber...

00:36:03: Ja

00:36:04: stimmt.

00:36:04: Mobiltechnik mit Mobillüftern die entsprechend klein und laut sind Wenn Sie was davon bekommen.

00:36:09: Mir ist noch eins was eingefallen als Ergänzung, wenn jemand nicht genau weiß welche Spiele denn so unter Linux laufen.

00:36:16: Ich spiele ja seit Jahren unter Linux und mache für CT Zockt auch immer diese Videos... ...und bin auch nicht die einzige die da unter Linux spielt.

00:36:22: also wir haben eine lange Playlist an Spielen die wir unter Linux angespielt haben, also wer damals gucken will und sich inspirieren lassen will können wir den Link in die Beschreibung packen.

00:36:31: Dann packen wir die Beschreiben.

00:36:33: und genau der Artikel zu deinem ... zu den Bauperschlags ja auch online.

00:36:39: Der ist

00:36:39: online...

00:36:40: Den packen wir auch nicht

00:36:40: mehr.

00:36:41: Auch der Installations, wobei Installation wie du sagst ist ein bisschen hochgegriffen.

00:36:44: aber... ...zu SteamOS?

00:36:45: Wie krieg ich das auf einen Rechner muss ja nicht dieser sein.

00:36:50: Nur mit Nvidia Hardware wird es schwer und das sage ich jetzt noch als kleine Warnung,... ...das haben wir vorhin ein bisschen ausgeblendet, aber ansonsten ist es sehr einfach,... ...der ist auch online zu finden... ...und die Projektseite zu dem PC mit den Teilen, mit ein paar Tipps noch.

00:37:04: Bios-Einstellungen.

00:37:06: Ja cool!

00:37:08: Schreibt gerne in die Kommentare.

00:37:11: Habt ihr euch eine Steam Machine gekauft?

00:37:13: Oder möchtet ihr eine fertige, diese hübsche kleine, den kleinen Würfel haben oder seid ihr dann doch Team Selbstbau?

00:37:19: Ja schreibt es gerne in der Kommentare wenn euch das Video gefallen hat oder die Folge gefallen hat klickt gern auf Like und wenn ihr mehr von uns sehen wollt falls es noch nicht getan habt folgt uns.

00:37:30: Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten

00:37:33: Mal!