DSL, Kabel, 5G und Starlink im Vergleich – wenn Glasfaser nicht kommt | c’t uplink

00:00:00: Heute bei CT Aplink.

00:00:01: Schnelles Internet per DSL oder Antennenkabel, viel Spaß!

00:00:10: Moin moin herzlich willkommen bei CTAplink dem Podcast aus der CT Redaktion.

00:00:14: Glasfaser gibt es noch nicht überall und deswegen kümmern wir uns heute überhaupt nicht um Glasfasern sondern gucken nochmal auf DSL auf Antennen Kabel auf die dazugehörigen Tarife und wie man damit ein tolles Internet zustande kriegt.

00:00:27: als Gast der CT redakteur Urs Mannsmann.

00:00:31: Hallo Moin.

00:00:34: Genau, in fast allen Wohnungen gibt es ja DSL und Antennenkabel.

00:00:39: TV-Kabel?

00:00:40: TV- Kabel!

00:00:41: Ja, okay.

00:00:43: Ja nicht in allen Wohnung da geht's schon los.

00:00:45: DSL gibt es tatsächlich fast überall.

00:00:48: weil das auf den alten Telefonkabeln basiert und Telefon war in jedem Haushalt verfügbar hat man dann DSL drauf geschaltet aber ist TV-kabel ist nur ungefähr der Hälfte der Haushalte Vorzugsweise in Städten, auch teilweise in Kleinstädten aber auf einem flachen Land eben nicht.

00:01:05: Weil da der Aufwand so hoch war das zu verlegen.

00:01:07: Okay was ist der Unterschied?

00:01:09: Wenn du beides hättest... Was würdest du nehmen?

00:01:13: Kommt drauf an!

00:01:14: Sehr gut!

00:01:15: Auf ganz viele Dinge.

00:01:16: also DSL hat nicht ganz die hohen Geschwindigkeit ein BSTV-Karbe.

00:01:23: Wie hoch geht DSL?

00:01:23: Zweihundertfünfzig Mbit.

00:01:25: Da ist Grenze, also theoretisch bis dreihunderts.

00:01:27: Aber es geben die wenigsten Leitungen her.

00:01:29: deswegen Verkauft man nur zweihundertfünfzig.

00:01:33: TV-Kabel gibt bis zu einem Gigabit, also das ist schon ein gewaltiger Unterschied im Abstrime machen die bisher ziemlich gleich auf.

00:01:42: Das Upstream ist das, wie man da teilnimmt.

00:01:44: In

00:01:44: Senderrichtung?

00:01:45: Wenn ich was verschicke... Da liegt DSL bei vierzig MBit, da hat jetzt aber TV-Kabel nachgelegt.

00:01:52: Modafone bietet jetzt seventy-fünf MBit an.

00:01:55: Ist also fast doppelt so schnell wie die DSL.

00:01:57: Das merkt man dann schon.

00:01:58: Also bisher war es vierzig zu fünfzig, jetzt ist es vierzig zu fünfundsiebzig.

00:02:04: Also klarer Punkt fürs Kabel!

00:02:08: Ist das bei DSL, bei allen Anbietern und bei allen Kabeln dann ungefähr gleich was man kriegen kann?

00:02:15: Es hängt von der Telefonleitung ab.

00:02:19: Die läuft von meiner Wohnung üblicherweise zum sogenannten M-Sanen.

00:02:23: Das sind diese Kästen am Straßenrand mit Lüftern drauf.

00:02:26: da ist aktive Technik drin und dort wird dann vom Kupfer auf Glasfaser umgesetzt.

00:02:31: schon Und deswegen habe ich eine ganz kurze Leitung, so hundert, zweihundert, dreihundert Meter Stichleitung quasi von diesem Kasten in meine Wohnung.

00:02:39: Da sind dann Zweihundert Fünfzig M-Bitrennen wenn da kein solcher Kasten steht.

00:02:44: Ich bin irgendwo im abgelegenen Ortsteil und das waren zu wenig Häuser als dass ich es gelohnt hätte.

00:02:51: Dann kann diese Leitung drei Kilometer lang sein?

00:02:53: Oh

00:02:53: je!

00:02:54: Ja genau oh je... und dann gehen nur ein paar Megabits.

00:02:58: Das kann dir aber der Anbieter dann auch sagen, wenn du in diesen Portalen bist.

00:03:01: Dann kriegst du ja meistens gesagt was die Maximalleistung ist?

00:03:05: Ja ich muss eine Verfügbarkeitsprüfung machen.

00:03:08: Ich muss einfach nur meine Adresse eingeben.

00:03:09: Es kann man auch ganz unbesorgt machen.

00:03:11: Man muss nicht mal seinen Namen eingeben sondern nur die Adresse.

00:03:15: und dann gucken sie in der Datenbank nach Was liegt dort für ein Kabel?

00:03:18: das gibt da nette Atembank dahinter.

00:03:20: was liegt dafür eine Leitung?

00:03:21: was kann man mit der machen?

00:03:22: Und dann sagen wir können ihnen folgendes an bieten doppelpunkt

00:03:26: Und beim TV-Car genau Antennenkabel, so heißt ja eigentlich das Kabel von dem Ding auf den Dach in deiner Wohnung.

00:03:32: Da gibt es natürlich gar kein Internet.

00:03:34: Es ist ja eigentlich ein Antennen-Kabel.

00:03:36: Das ist sogenanntes Coax-Kabel und das ist ein Innenleiter mit einer Abschirmung außen rum.

00:03:41: Dieses Coaxial-Kable ist deswegen so konstruiert damit man Hochfrequenz drüber jagen kann.

00:03:46: zum Vergleich Supervectoring VDSL also schnellste was man mit einer Telefonleitung machen kann, es hört bei ungefähr dreißig Megahertz auf und das TV-Kabel nutzt neunhundertsechzig Megahertz Bandbreite.

00:04:03: Und hat noch eine Reserve oben drauf.

00:04:05: Man könnte noch höhere Frequenzen übers Kabel machen technisch gesehen.

00:04:10: Man müsste dann die Dämpfung ausgleichen.

00:04:12: aber da sieht man schon wo die Unterschiede liegen.

00:04:16: Aber der andere Unterschied ist beim TV- Kabel teile ich mir den Kabelstrang mit anderen Nutzern.

00:04:22: Das heißt was da an Verkehr drüber geht, die Kapazität dafür.

00:04:26: Wenn der Nachbarn einen großen Download macht fehlt mir unter Umständen die Kapanzität und da hängen viele Nutzer dran während ich das DSL-Kabel für mich alleine ab.

00:04:36: Das sind so die großen Unterschiede zwischen den zwei Kupfertechniken.

00:04:41: Das heißt, genau.

00:04:42: Jeder muss dann schon erstmal gucken was kriege ich per DSL?

00:04:46: Was krieg ich per Kabel?

00:04:47: oder habe ich überhaupt Kabel bei mir liegen?

00:04:49: und dann kann man sich entscheiden.

00:04:51: Ja, Kabel krieg' ich üblicherweise in Gigabit.

00:04:56: Okay sind beide Techniken damit ausgereizt?

00:04:59: Zweiundfünfzig MBIT-DSL und ein Gigabittkabel...

00:05:02: Die SL ist weitgehend ausgereizt.

00:05:04: beim Kabel ist noch Luft drin also da gingen noch mehr.

00:05:09: Die Frage ist nur, ob sich es wirklich lohnt da jetzt noch viel reinzustecken.

00:05:12: Denn im Moment rollt ja der Glasfaserausbau und das steckt noch ganze Größenordnungen an mehr Bandbreite drin.

00:05:25: werden wir auch beim TV-Kabel schon von der Größenordnung her in die Grenze kommen.

00:05:30: vielleicht gehen da irgendwann mal zehn Gigabit drüber aber mehr dann auch nicht mehr.

00:05:35: Und als Kunde hat man das ja auch gar nicht in der Hand, welcher Anbieter jetzt was ausbaut.

00:05:40: Da muss man ja eh warten.

00:05:42: Kriegt man jetzt schnelles Kabel eher oder Glasfaser?

00:05:47: Oder kann man seiner Entscheidung ja gar nicht abhängig machen eigentlich.

00:05:50: Ja

00:05:50: und es muss ja auch allgemein verfügbare Technik sein denn sonst wird die er teuer.

00:05:55: Es müssen Sachen sein, denen großen Mengen hergestellt werden und deswegen ist DSL-Technik TV-Kabeltechnik billig weil sie halt weltweit genutzt wird.

00:06:06: Dann gibt es ja noch fünf G, also Internet per Mobilfunk.

00:06:11: Was ist dann?

00:06:11: Wie funktioniert das oder ist das empfehlenswert als Alternative?

00:06:17: Ich würde immer Festnetz vorziehen aus zwei Gründen.

00:06:21: Erste Grund ist die Zuverlässigkeit.

00:06:23: Mobilfunkt ist ein sogenanntes Shared Medium.

00:06:26: Das heißt wenn viel los ist... Wenn ich zum Beispiel irgendwo an der Autobahn bin und da ist ein Stau Und alle nutzen dann ihre Internetverbindung.

00:06:38: Dann kann es sein, dass das einbricht oder am Rande von Massenveranstaltungen wenn viel los ist oder wenn der Anbieter nicht ordentlich ausgebaut hat.

00:06:45: also ich bin immer darauf angewiesen wie gut die Mobilfunkversorgung ist im Mast in der Nähe.

00:06:50: manchmal verschwindet auch Masken wieder.

00:06:53: wir haben mal genau vor dem Redaktionsgebäude ein rieses großes Haus stehen von der medizinischen Hochschule und da oben drauf war eine große Mobilfunkanlage und dann haben sie das Haus abgerissen.

00:07:06: Ja,

00:07:07: das Funkloch bestand relativ lange bis ihr Ersatz gefunden habt mit diesem exponierten Standort.

00:07:13: Oh

00:07:13: ja in den Abrisskondimi noch erinnern oh Gott war das ein Dreck!

00:07:16: Das passiert aber häufig da laufen Mietverträge aus und plötzlich ist diese schöne Verbindung die ich hatte nicht mehr da weil der Anbieter die Antenne abbauen muss.

00:07:26: Wie ist es mit der Empfangsmöglichkeit?

00:07:29: Du hast ja Innenhäusern drin, gerade so in großen Mehrfamilienhäusernen und Hochhäuseren gar nicht so guten Empfang mit drinnen.

00:07:35: Wie kann man das lösen?

00:07:37: Den Router besser platzieren oder im extremen Fall einfach eine Außenantenne anbringen mit dem Mit dem Fünf-G-Router verbinden, sodass das Signal außen empfangen und abgestrahlt wird.

00:07:48: Das bringt sehr viel im Vergleich zum Indoorempfang.

00:07:52: Ein kleines Kabel kriegst du auch durch den Fensterrahmen irgendwie durch.

00:07:56: Eigentlich ganz diese Quarks Kabel Die darf man nicht quetschen.

00:08:01: Aber es gibt so Flachband-Corax-Kabel für die Fensterdurchführung, die kann man für sowas nehmen.

00:08:06: Das sind dann auch für Sendeleistungen von paar Watt problemlos benutzbar.

00:08:11: Und dann kann man auch die Antenne an der Stelle stellen wo man seinen Router gar nicht haben will weil da irgendwie die Wähler in Ausbreitung gar nicht doll wäre?

00:08:19: Man muss nur ein hochwertiges Kabel nehmen.

00:08:22: Bei den Frequenzbereichen benutzt die Kabeldämpfung sehr, sehr großes.

00:08:27: Es muss teures hochwertiges Kabel sein, hochwertige Steckverbinder und eine hochwertigere Antenne mit Gewinn.

00:08:33: Dann funktioniert das auch sehr gut.

00:08:34: aber sieht man schon was man für einen Aufwand treiben muss.

00:08:37: Die Alternative ist einfach ein Router hinstellen an das TV-Kabel oder der ESL anschließen und ich habe die Bandbreite viel zu verlässiger.

00:08:46: Also ist nur was, wenn du wirklich eine schlechte Versorgung per Kupfer hast dann kann man über Fünf-G mal nachdenken.

00:08:52: Ultimation!

00:08:53: Wenn nichts anderes geht oder wenn ich selten zu Hause bin und nicht möchte Fünf G überall nutzen... Ich sage mir einen Internetzugang den nutze ich zuhause den nutz' sich unterwegs Dann ist Fünfg natürlich ne gute Alternative vorausgesetzt Mein Haushalt ist entsprechend versagt.

00:09:09: und technisch

00:09:10: Könnte man das tatsächlich machen?

00:09:11: Zu Hause einen Fünf-G-Router hinstellen, wo dann auch, weiß ich nicht, Smart Home geraffelt und alles Mögliche eingebucht ist im WLAN.

00:09:17: Und unterwegs den gleichen Vertracht nutzen auf dem Handy...

00:09:20: Ja, das geht nicht!

00:09:22: Also wenn ich mein Smart Home-Gerafel erreichbar halten will, sollte ich am besten auch übers Festnetz gehen weil es auch über Mobilfunk nicht einfach ist von außen eine Verbindung zu öffnen.

00:09:33: also ihr müsst dann immer von innen geöffnet werden.

00:09:36: Weil dich beim Mobilfunkt immer ... eine geteilte IP-Adresse habe.

00:09:40: Also ich hab keine öffentliche IP-Addresse, sondern ich muss

00:09:42: trixen.".

00:09:43: Also ist dann das Mitnehmen von Mobilfunk eher was für Leute die hauptsächlich ein Notebook haben... ...was sie per Tessering dann an ihr Handy hängen und gar keinen WLAN brauchen quasi?

00:09:52: Wenn ich alles mitnehme, wenn nicht zu Hause noch etwas weiterläuft nass oder so auf dem ich von unterwegs zugreifen will,... ...wenn ich kein Router habe bei dem ich VPN terminieren will, dann kann ich... quasi meine Internetverbindung mitnehmen.

00:10:06: Und dann gibt es ja noch Satellit, also Starlink hauptsächlich.

00:10:09: die anderen Satellitechniken sind doch jetzt ein bisschen außen vor erst mal?

00:10:13: Ja, es gibt auch andere Angebote aber Starlink ist halt mit großem Abstand im Moment am besten ausgebaut.

00:10:20: Aber da werden noch andere kommen und aufholen.

00:10:23: Aber im Moment ist es tatsächlich Starlink von Leistungsdaten hier durchaus konkurrenzfähig ist auch schon sehr stark gebucht.

00:10:34: Neulich hatte ich mal gesehen, so im Großraum London kann man gar keinen Starlink-Vertrag mehr abschließen einfach weil dort alles voll ist die Versuchende Überlastung ihres Netzes zu vermeiden und haben halt nur eine endliche Kapazität.

00:10:46: das heißt wenn zu viele Leute aufs Starlink umsteigen dann ist es irgendwann mal voll.

00:10:51: Und die machen das jetzt nicht so dass sie das System so überbuchen dass es unbrauchbar wird sondern die sagen rechtzeitig ziehen in den Notbremsen und sagen tut uns leid wir können ihnen kein Service anbieten.

00:11:01: Also ist dann nur der Spezialfall vom Spezial-Fall.

00:11:04: Wenn wieder Kupfer geht, noch FünfG vernünftig ist, dann kann man mal vielleicht über Starlink nachdenken?

00:11:08: Ja das abgelegene Ferienhaus irgendwo im Wald wo auch Fünf G nicht geht.

00:11:15: Da ist dann Starlink die letzte Möglichkeit noch irgendwie schnell ins Netz zu kommen.

00:11:20: Apropos genau wenn man denn das abgelegene Haus hat und man hat immerhin noch LTE also vier G würdest du sagen dass es okay?

00:11:27: oder dann lieber Starlink.

00:11:35: Das heißt, ich habe sowieso eine sogenannte Anker-Verbindung auf vier G und fünf Gs hitzt quasi als Turbo oben drüber.

00:11:45: D.h.,

00:11:45: die eigentliche Verbindung läuft über four G und wird mit fünf G noch ein bisschen schneller gemacht.

00:11:52: Und da ist der Unterschied dann von Laufzeiten... von der Kapazität nicht so groß.

00:12:00: Gut, aber hauptsächlich ratsam ist schon entweder TV-Kabel oder DSL zu nehmen und den Rest brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr berücksichtigen?

00:12:09: Wie sieht es mit dem Preisen

00:12:11: aus?

00:12:12: Das sind ganz attraktiv.

00:12:13: also das geht unter zwanzig Euro los für Kabelanschlüsse.

00:12:17: So langsame Discountangebote da bin ich tatsächlich unter zwantig Euro oder bei zwanziger Euro startet es Und geht dann hoch für die ganz schnellen Anschlüsse bis zu den Euro im Monat.

00:12:32: DSL fängt typischerweise bei dreißig an, fünffünfzig Mbit-Anschlusses liegt an den Grundkosten.

00:12:37: Es liegt daran dass die DSL-Ambieter die Leitungen und Vorprodukte von der Deutschen Telekom anmieten müssen weil der die Leitung gehört.

00:12:45: Die muss es zur festen Kondition machen.

00:12:48: das führt dann halt auch zu festen Preisen von ungefähr dreizig Euro aufwärts.

00:12:54: Und Glasfaser gibt es doch gar nicht in diesen Preisranges, oder?

00:13:00: Es gibt keine so langsamen Glasfasernanschlüsse.

00:13:02: Es gibt jetzt erste Anbieter die tatsächlich günstige und langsame Anschlüsse auch anbieten aber die fangen dann halt erst bei Hundertfünfzig an.

00:13:10: und das ist der nächste Preisstube sind da fünfunddreißig Euro.

00:13:14: Bei zweihundertfünftig sind's dann vierzig Euro, fünfzig Euro.

00:13:18: Das geht dann ganz schnell nach oben.

00:13:20: also DSL habe ich die Abstufung fünftig, hundert, zwehundertfünfzig.

00:13:26: Und bei TV-Kabel wie bei Glasfaser habe ich inzwischen die Abstufung.

00:13:30: da geht es los bei gegebenenfalls Fünfzig, Hundertfünfzig, Dreihundert,

00:13:36: sechshunderttausend.

00:13:36: Die bei DSL hatten die Abstufungen doch technische Gründe, oder?

00:13:40: War das nicht so dass irgendwie Vectoring...

00:13:42: ...Vectoring konnte ungefähr hundert Mbit.

00:13:45: Deswegen hat man hunderte Mbit angeboten und dann Supervectoring konnte dreihundert aber nur unter Laborbedingung.

00:13:51: in freier Wildbahn hat man dann lieber nur zweieinhalbfünfzig angeboten.

00:13:55: Daran lag das.

00:13:56: Und bei Glasfasern sind es gar keine technischen Gründe, das ist wirklich nur Marketing.

00:13:59: Nur

00:14:00: Marketing und bei TV dann eigentlich auch.

00:14:02: Beim TV-Kabel.

00:14:04: Die können jede Geschwindigkeit bis ein Gigabit anbieten wie die das abstufen.

00:14:09: deswegen konnten sie auch umschwenken.

00:14:10: wir haben zuerst war DSL da große Konkurrent.

00:14:13: also haben Sie die DSL Stufen angeboten und noch was obendrauf gesetzt.

00:14:17: jetzt ziehen sie halt mit den Glasfaser Anbietern gleich.

00:14:22: Das heißt, es ist eigentlich gar nicht das Thema für heute.

00:14:24: Aber wenn du Glasfaser hast... Aber sehr geringe Ansprüche ans Internet nur hast, dann solltest du vielleicht deinen TV-Kabel gar nicht abbauen lassen sondern da noch drüber buchen.

00:14:36: Das bauen die ja sowieso nicht ab.

00:14:38: Wenn mir jemand eine Glasfaseranschluss in die Wohnung legt... ...wenn das der gleiche Anbieter ist wie bei DSL könnte es natürlich sein dass er dann DSL abbaut oder wenn man das nicht mehr anbietet und sagt wir bieten ihn ein Glasfasern, aber DSL haben wir gar nicht mehr bei ihnen.

00:14:56: Aber die TV-Kabelanbieter werden nicht abbauen.

00:14:59: Die werden das weitermachen und da kann ich tatsächlich ein Schnäppchen machen, bin ich viel günstiger ist natürlich ungünstig für einen Ausbau denn je weniger Kunden zuströmen desto später lohnt sich der Glasfaserausbau desto weniger Geld haben sie zur Verfügung desto langsamer geht es voran.

00:15:17: also deswegen plädiere ich eigentlich dafür.

00:15:19: mehr Glasfasern kriegen kann sollt es nehmen das ist ja auch flotter und zuverlässiger.

00:15:25: aber Wer auf jeden Cent gucken muss, der kann mit gerade im TV-Kabel sehr günstige Angebote bringen.

00:15:32: Oder wer wirklich nur telefoniert?

00:15:34: Ältere Leute vielleicht die gar keinen Notebook großartig haben oder so... Den

00:15:39: würde ich am ersten zum Mobilfunk geraten für Telefonie wenn sie das Gerät bedienen können.

00:15:46: Also sogar kein

00:15:49: Festnetz

00:15:49: mehr.

00:15:51: Ich habe im Mobilfunkt eine viel bessere Sprachqualität als im Festnetze.

00:15:55: Ich habe im Festnetz einen Codec, der endet bei sieben Kilo Herz.

00:16:01: Audio und im Mobilfunk wird AMB Wideband genommen da hab ich, ich glaube, fünfzehn oder zwanzig Kilo Hertz also volle Audiobandbreite, Audio ab Codecs die das sehr stark komprimieren können, die auch mit niedriger Datenrate ein ganz hervorragendes Sprachsignal ist.

00:16:19: Also es hört sich an so wie UKW Rundfunk ja ... alte Telefonie, das war dann so Mittelwelle.

00:16:28: Okay okay... Genau und vom Preisherr Mobilfunk wenn man jetzt ... ... fünf G haben wollen würde ist man ja unter diesen ... ... zwanzig Euro die TV hin.

00:16:37: Nein

00:16:38: oder?

00:16:39: Fünf G ich brauche ja einen Zugang mit unbeschränkt Daten.

00:16:43: Ja.

00:16:44: Wenn ich abends eine Serie streame gehen ruck zog mal ... ... fünft zehn Gigabyte durch für einen Fernsehabend Und ich brauche einen Tarif, der das abdeckt.

00:16:55: Und da bleiben eigentlich nur Flatraids und die sind teuer.

00:16:58: Es gibt immer wieder mal so günstige Angebote, dass man eine Flatrate für dreißig Euro gibt aber nicht unbedingt Dauerhaften.

00:17:04: dann muss sich auch schauen... Ich muss ja eventuell einen bestimmten Anbieter nehmen weil nur deren ordentliche Abdeckung hat und da dann ein günstiges Angebot für eine echte Flatrate zu finden ist nicht unbedingt leicht.

00:17:19: es kann sein, dass ich da einfach Fünfzig, sechszig, siebzig Euro pro Monat hinlegen muss und mich vertraglich binden.

00:17:27: Oder halt man muss sehr genau auf seinen Transfervolumen achten.

00:17:30: also bei DSL und Kabel ist er völlig egal.

00:17:33: da kann man einfach machen was man will.

00:17:37: aber wenn man dann so ein fünf G mit nur weiß ich nicht zwanzig Gigabyte hat muss man schon bisschen gucken wie weit man

00:17:43: ja das.

00:17:44: Wie gesagt das baller ich unter Umständen mit vier ktv an einem abend durch überhaupt kein problem.

00:17:50: Also ich hatte auch schon Monate, da bin ich über tausend Gigabyte gekommen.

00:17:59: sehr darauf achten oder seinen Anwendungsprofil danach so ein bisschen ausrichten.

00:18:04: Aber genau, als reiner Festnetz-Telefonierersatz ist es ja wieder gut weil da kommt man ja bestenfalls auf ein paar Gigabyte wenn überhaupt.

00:18:10: Da muss man ja schon was anderes machen als nur telefonieren.

00:18:13: Richtig!

00:18:13: Telefonie schlägt ja... Wenn ich Mobiltelefonie mache das schläge dann nicht aufs Monatsvolumen durch.

00:18:18: Dann muss ich nur schauen dass ich eine Flatrate habe und die sind zwischen beiden billigsten PriPaid Verträgen eigentlich drin.

00:18:25: Genau, Starlink-Preise brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht.

00:18:27: drüber sprechen als Spezialfall vom Spezialfall dann zum Router.

00:18:31: Oder fällt dir zu Preisen noch was ein?

00:18:34: Ja das ist eigentlich im Großen und Ganzen das.

00:18:37: Ich sollte halt nur überlegen wie viel Datenrate brauche ich wirklich?

00:18:41: Mit mit Fünfzig Ambit kommt man eigentlich ganz gut hin.

00:18:47: Das reicht für Streaming Es reicht auch für vier Kastreaming.

00:18:50: Nur wenn ich große Downloads mache Wenn ich große Datenmengen bewege dann wird es zu langsam.

00:18:54: Wenn ich das Homeoffice dranhängen habe, oder wenn sich mehrere Leute teilen für ein... Ich hab große Kinder oder wohne in einer Wohngemeinschaft, dann sollte ich vielleicht hundert- oder zwanzigfünfzig nehmen.

00:19:07: Noch mehr ist Luxus.

00:19:09: aber Gamer zum Beispiel die ab und zu mal neue Spiel runterladen, wenn das so vierzig fünfzig Gigabyte sind Das dauert mehr als ein Fünfzig Mbit-Anschlussstunden, das ist keine Übertreibung.

00:19:18: Es dauert wirklich Stunden und im Gigabitanschluss dauert es dann halt noch Minuten.

00:19:22: Das ist schon einen Unterschied!

00:19:25: Du hast gesagt, Kabel ist ja ein Shared Medium... Das bezieht sich aber nicht auf die Gebuchtegrenze, das heißt wenn ich Fünfzig Mbit über Kabel habe dürfte ich die wiederum auch zu Stoßzeiten höchstwahrscheinlich kriegen.

00:19:38: Sondern

00:19:39: hängt davon ab wie Engpässe gemanagt werden ob alle gleichermaßen gedrosselt werden oder ob zuerst die Schnellen gedrosset werden.

00:19:50: sagen wir so, die haben ihr Netz ja auch ausgebaut.

00:19:53: Das war früher ein großes Problem mit diesem Sharp Medium.

00:19:55: ganz häufig die Klage abends um acht geht nichts mehr.

00:19:59: Ja klar weil da alles drin... Die sind dann hingegangen und haben sogenannte Notsplits gemacht.

00:20:05: das heißt sie hatten vorher sagen wir tausend Kunden in einem solchen Strang, dann haben die vier Strenge gemacht A-Zwanderfünfzig Kunden d.h.

00:20:13: Vierfacher Kapazität Und die Monitoren ja auch ihr Netz.

00:20:17: Sie wissen ganz genau wo Engpässe sind Und wo die nächsten Notsplits erforderlich sind.

00:20:21: damit zusammen auf dem Blei.

00:20:23: Stimmt, das ist mir auch zweimal passiert.

00:20:25: ich hatte früher QSC als Kabelanbieter irgendwie in meiner ersten Wohnung und das lief immer blöde.

00:20:32: genau zu den Stoßzeiten von einem Tag auf einen anderen war es dann super.

00:20:35: Dann haben wir offenbar so ein Notsplit gemacht.

00:20:38: Das Gleiche hatte ich mit Vodafone dann irgendwann noch mal in der nächsten Wohnung.

00:20:42: Ja, kann theoretisch auch bei DSL passieren?

00:20:45: Auch da werden mehrere Anschlüsse auf einen Glasfaseranschluss gebündelt aber da ist der Überbuchungsfaktor geringer.

00:20:53: Das heißt, da können mehr Leute gleichzeitig die volle Datenrate nutzen bevor die Anbindung hinten dran an die Grenze kommt.

00:21:03: Gut und das heißt wenn du im Gebiet bist wo du zw.

00:21:06: dsl kriegst Ist okay, kannst du gut mitleben.

00:21:10: und jetzt die Mehr von Kabel müssen nicht unbedingt sein.

00:21:14: Dafür ist DSL wackelig weil diese Telefonanschlüsse alt sind, da unter Umständen korrodierte Vermittlungsstellen, Kabelstellen drin sind.

00:21:29: Die sind ja teilweise aus den Fünfziger, Sechziger oder Siebziger Jahren.

00:21:32: die Technik.

00:21:35: Und das TV-Kabel wiederum ist wackelig Weil da Störer drauf sein können.

00:21:39: Wenn jemand ein defektes Gerät anschließt, das Störsignal auf die Antennenbuchse einspeisen ist gar nicht so selten weil da ebenso viele an einem Strang hängen.

00:21:50: So einen Leitungsstörer zu finden ist gar

00:21:53: Und die sind ja auch, also die Kabelinstallationen beliebig schlecht.

00:21:57: Je nachdem wann die wie gut im individuellen Haus dann umgestellt haben von Antennenkabel auf, was dann im Keller kommt statt vom Dach.

00:22:05: Also

00:22:05: bei mir zu Hause traue ich mich deswegen nicht auf Kabel umzustellen weil wenn ich mir mal das digitale Kabel anschaue da fehlen ganze Bokehs, weil einzelne Träger offensichtlich nicht durchkommen oder zu schwach sind.

00:22:17: Offensichtlich ist etwas an der Kabelanlage nicht in Ordnung.

00:22:21: Es ist Linearfernsehen.

00:22:24: Ich gucke es eh nicht, ich habe auch gar keinen Vertrag aber das macht mich natürlich gegenüber meinem Kabelangebot bei mir Misstrauisch.

00:22:31: Wenn ich schon sehe dass der Kabelanschluss nicht ganz in Ordnung ist würde ich da jetzt nicht unbedingt mein Homeoffice dran hängen wollen.

00:22:37: Achso genau und diese... Verbindungsabfragen, die man bei den Anbietern machen kann.

00:22:41: Die sagen ja nur theoretisch ... Bei dir könnte dies und dies sein aber die haben ja deine konkrete Installation im Keller noch gar nicht durchgemessen.

00:22:50: das heißt Sie können sagen tausend Embit liegen in der Straße.

00:22:54: Aber was wir jetzt da in deinem achtes Stockwerk hinkriegen?

00:22:57: Mal gucken.

00:22:58: Wenn ich das erste mal einen Kabelanschluss in der Wohnung im Betrieb nehmen kommt üblicherweise ein Techniker misst denn

00:23:05: ein

00:23:06: Also gerade in Einfamilienhäusern.

00:23:08: Der kommt, der schaut ob der Verstärker ein Zwei-Richtungsverstärker ist oder es gibt ja noch Altgeräte, tauscht den dann eventuell aus, justiert ihn vielleicht nochmal damit er nicht nur der Fernsehempfang sondern auch eben die Internetkanäle einwandfrei funktionieren.

00:23:26: Aber es kann sein, dass er keine Lösung findet und dann ist das jetzt nicht ganz so gut wie es theoretisch ging.

00:23:32: Ja eigentlich, eigentlich nicht!

00:23:34: Das lässt sich alles lösen wenn ein Techniker vor Ort ist mit seinen Gerätschaften.

00:23:38: ich habe ja gar nicht die Messmittel Ich kann's ja gar nichts messen was mit dem Anschluss wirklich los ist.

00:23:43: der hängt aus seine Wunderbox dran.

00:23:45: Die weiß nicht wie viel tausend Euro kostet dieses Gerät Und weiß da ganz genau Das sind ja auch ausgebildete Leute, die wissen dann ganz genau wo sie ansetzen müssen und wo die Probleme liegen.

00:23:58: Also es kann sein dass das irgendwie eine Altinstallation ist mit einer Baumverkabelung.

00:24:04: Kann sein dass es dann scheitert aber eigentlich die Ausnahme.

00:24:09: Heutzutage ist es wirklich so wenn ich einen DSLR oder ein TV-Kabel Anschluss beauftrage, dann läuft es auch.

00:24:15: Ich kann mich eigentlich auch in meisten Fällen verlassen.

00:24:21: Zu den Preisen noch mal, wenn du so so zwei Hundert Mbit oder Hundert haben willst.

00:24:26: Wenn dir die fünfzig nicht reichen ist dann Kabel und DSL ungefähr gleichwertig?

00:24:30: Oder ist eine der Techniken billiger?

00:24:34: Das TV-Kabel ist tendenziell ein bisschen billiger weil das TV-Cable gehört quasi dem TV- Kabel an Biedern.

00:24:41: Der muss nicht an externe Leute noch irgendwelche Kabel mieten sagen wie die DSL Anbieter an die Telekom.

00:24:48: Da habe ich ja diese regulierten Preise damit die Telekom eben nicht mit Dumpingpreisen an Markt gehen kann und ihre Konkurrenten rausträngen.

00:24:56: Und beim TV-Kabel habe ich diese Lage nicht, weil sie nicht als marktbeherrschend gelten sondern können ihre Preise freigestalten und können deswegen auch unterbieten.

00:25:07: das machen sie auch teilweise.

00:25:10: Wobei du da Doch gar keinen Anbieter, die ihr aussuchen kannst.

00:25:14: Du hast doch von einem Anbiter das Kabel?

00:25:16: Nein!

00:25:17: Da gibt es auch schon Angebote.

00:25:19: O-Too bietet sowohl an Vodafoneanschlüssen als auch am Pure anschlüßen ein TV-Kabelanschluss an und da schließe ich dann nicht bei den Kabelgesellschaften ab sondern ich schliese es bei O-Too ab.

00:25:32: Das ist mein Vertragspartner O-too.

00:25:34: Bei Easy sieht's wieder anders aus.

00:25:36: Die verkaufen Vodaphoneanschlüsse Und wenn ich bei Easy abschließt, schließe ich einen Vertrag mit Vodafone.

00:25:42: Ich bin dann quasi danach Vodaphone-Gunde.

00:25:45: Die werben mich nur und dann bin ich bei Vodaphon und habe ein speziellen Easy-Tarif.

00:25:50: Den gibt es bei VodaFone nicht, den gibt's noch bei Easy.

00:25:53: Der ist wiederum sehr günstig.

00:25:55: Also wenn ich einen günstigen Kabelanschluss haben will, sollte ich erstmal bei Auto und bei Easy gucken.

00:26:01: Das ist auch ein guter Tipp.

00:26:02: Gar nicht bei dem, der das da wirklich hingelegt hat.

00:26:05: Ja und tendenziell ist pure.

00:26:06: Also das Telekulumbus, die Marke Pure... ...ist auch günstiger als Vodafone.

00:26:10: Vodaphone ist etwas teurer.

00:26:12: Okay achte ich ja spannend cool!

00:26:14: Äh okay, dass waren die Preise.

00:26:17: wie läuft es Vertragslaufzeit?

00:26:20: Was würdest du da empfehlen?

00:26:22: Da spielt ihr auch in die Preisen mit rein ne?

00:26:24: Also grundsätzlich würde ich sagen lange Vertragslaufzeiten meiden.

00:26:29: Man weiß nie was is.

00:26:30: Zwei Jahre sind eine lange Zeit, wenn ich nach einem Jahr umziehe und ich brauche den Anschluss nicht mehr.

00:26:36: Dann sind die Anbieter erfahrungsgemäß vollkommen hartläubig.

00:26:42: Die lassen mich bis zum Ende zahlen ob ich den Anschluß brauche oder nicht.

00:26:45: Ich kann denen sonst was vorher man interessiert, den ich.

00:26:49: Es gibt es manchmal dass Kulanz sind aber das ist die Ausnahme.

00:26:52: Die Regel ist keine Kulenz.

00:26:54: Das einzige wie ich rauskomme ist am neuen Wohnort ist die Leistung nicht mehr verfügbar.

00:27:01: Ich habe einen Gigabitanschluss gebucht und Sie können mir am neuen Wohnort keinen Gigabittanschluss legen, dann bin ich draußen.

00:27:07: Auch wenn ich ins Ausland ziehe aber ich ziehe Ihnen eine Wohngemeinschaft da liegt schon ein Gigabithanschluss von genau dem Anbieter.

00:27:15: Könnten wir ihn auch schalten?

00:27:17: Und weil wir es ihnen schalten könnten, können wir sie leider nicht aus dem Vertrag entlassen.

00:27:22: Man hat Vorteile.

00:27:24: also wenn ich bin hauseigentümer Und ich sag, ich wohne hier sowieso in den nächsten dreißig Jahre.

00:27:29: Dann kann ich auch zwei Jahre abschließen und dann kann ich Incentives

00:27:32: mitnehmen.".

00:27:33: Ist nicht bei jedem Angebot so?

00:27:35: Also bei manchen Angeboten ist es tatsächlich so, da ist so ein Schalter ... ... vierundzwanzig Monate einen Monat... ... und ich lege den Schalter um und das ändert sich nix an den Konditionen!

00:27:44: Während bei anderen bieten mir dann plötzlich zehn Monate mit dreizig Euro Ersparnis an.

00:27:49: Das sind auf die Vertragslaufzeit drehundert Euro oder das ist schon ... Ordentlich, ja.

00:27:54: Die sagen mir vielleicht ich krieg noch mal eine Router-Gutschrift oder ich kriege irgendwas... Ich kriegs günstiger am Anfang oder ich krieg ne einmal Gutschrift oder beides.

00:28:04: All das zählt dann natürlich rein und man muss sehen die Preise sind weitgehend stabil.

00:28:11: Die haben sich seit Jahren nicht groß geändert.

00:28:13: ... und es spricht nichts dafür, dass sich in nächsten Jahren groß was ändert an den Preisen.

00:28:18: Das heißt ich verpass auch nix.

00:28:19: also wenn ich zwei Jahre nicht wechseln kann... ... kommt jetzt niemand am Markt mit dem ultragünstigen Angebot.. ..und ich sage ah Herr ich habe das gewusst jetzt hab' ich drauf gezahlt.

00:28:29: Insofern kann man das abschließen.

00:28:31: aber man sollte sicher sein, dass man die zwei Jahre auch wirklich braucht.

00:28:34: ansonsten lieber flexibel bleiben kurz abschliessen.

00:28:38: Man kann damit kein Geschäft machen als ist nicht so, dass ich dann ... bei kurzen Vertragslaufzeiten Incentives kriegt.

00:28:45: Manchmal muss ich sogar eine Gebühr zahlen, so typischerweise ... ... vierzig bis sechzig Euro einmal Gebühr für den Anschluss.

00:28:53: Das sind ungefähr die Kosten... ... die ein Anbieter hat wenn er mich anschließt.

00:29:00: Worauf muss man bei den Tarifen noch achten?

00:29:03: Was ist mit Telefonie, Flat Rates?

00:29:05: Ja, Telefonies!

00:29:08: Ich werde ja nicht müde zu sagen was da die Anbieder machen, die Die bieten immer eine Festnetzflertraite an.

00:29:15: Und in Mobilfunk verlangen sie neunzehn Cent pro Minute, das ist viel zuviel.

00:29:21: Das sind absolute Mondpreise.

00:29:24: Es gibt sogenannte Interconnection Gebühren und die rechnen die untereinander ab pro Minute und zwei Sekunden genau.

00:29:32: Das heißt wenn jetzt mein Anbieter im Gespräch so ein Mobilfung-Ambieter weiter leidet und der Mobilfumk-Anbieters sagt es musst du aber bezahlen dann kostet es ein Bruchteil von einem Cent pro Minute und er berechnet neunzehn Cent pro Minuten.

00:29:47: Also damit machen die richtig Geld.

00:29:49: auch mit Auslandsgesprächen, da haben wir eine ganz ähnliche Situation.

00:29:52: Auslands Gespräche sind in ganz viele Länder zwischen sportbillig könnten für ein-, zwei-, drei Cent pro Minute angeboten werden.

00:30:00: Werden aber immer noch gerne für einen Euro oder Euroneuenundachtzig oder so pro Minute angeboten.

00:30:06: viel zu teuer.

00:30:11: Es gibt Anbieter, die haben von vornherein ein Mobilfunk Flatrate drin.

00:30:14: Das ist aber die Ausnahme.

00:30:16: Die Regel ist tatsächlich nicht nur Festnetz-Flatrate und extrem teurer Mobilfunks- und Auslandsd telefonate.

00:30:22: Sollte man nicht machen sondern das sollte man tatsächlich auf den Mobilfunkt zurückgreifen.

00:30:27: Welche haben denn Mobilfunky Flatrate mehr drinnen?

00:30:29: Weißt

00:30:34: du welche?

00:30:35: O-Too.

00:30:35: einem Mobilfunkflat-Rett drin, bei anderen kann man die dann für fünf Euro im Monat dazubuchen.

00:30:40: Ja ist auch noch okay wenn man viel telefoniert Aber bei Senioren haben wir jetzt das Problem.

00:30:46: Die können mit dem Festnetztelefon gut umgehen Das haben sie gelernt aber mit dem Handy nicht unbedingt und da wird es dann schwierig.

00:30:56: Also da sollte man dann Wenn der Anschluss für die Oma ist, die eigentlich den Internet-Anschluss nicht braucht.

00:31:03: Aber es gibt halt keine Telefonanschlüsse mehr und sie will einen Festnetzanschluss haben.

00:31:07: Das sollte man dann wirklich auf diese Flatrails achten.

00:31:10: Weil

00:31:11: ihr Enkel sind halt nur über Hände erreichbar.

00:31:13: Vor allem weiß man das ja gar nicht mehr.

00:31:14: unbedingt wenn man nun nachhört Die eins ist der Enkel, da weiß ich doch nicht mehr.

00:31:18: was ist das jetzt überhaupt?

00:31:19: Exakt!

00:31:20: Das überfordert dem meisten Leute Und es gehen auch immer mehr vom Festnetze weg.

00:31:26: Also es ist, glaube ich inzwischen ein Drittel der Haushalte die Festnetz überhaupt nicht mehr nutzen.

00:31:30: Die haben zwar in der Regel noch einen Festnetzzanschluss drin aber den Nutzen sind nicht mehr.

00:31:35: und es gibt jetzt auch die ersten Angebote nur Internet ohne Festnetzanfluss.

00:31:39: Die sind aber auch gar nicht günstiger weil das kostet ja nix.

00:31:43: Es wird ja irgendwo ein zentraler Wolbserver betrieben für alle Kunden.

00:31:48: da läuft alles drüber.

00:31:49: Der muss halt gemanagt werden.

00:31:51: Und die Ersten Ambi sparen sich denen inzwischen und sagen brauchen wir nicht mehr richten wir erst gar nicht ein, die Kunden wollen eh nur Internet haben und telefonieren über Mobilfunk.

00:32:01: Also ich glaube dass das Festnetz jetzt so allmählich im Begriff ist, das stirbt ja zuallmählig.

00:32:11: Der nächste Schritt ist eben, dass es mit den Anschlüssen weg fällt und dann habe ich wirklich nur noch virtuelle Anschlüsse, nur noch VoIP gar nicht mehr eingebandelt in... ... in so allgemeine Internetverträge, sondern Standalone.

00:32:26: Das richtet sich ja niemand

00:32:27: ein.".

00:32:28: D.h.,

00:32:28: der nächste Schritt wären dann wirklich ... ... Mobiltelefone die zu bedienen sind wie jetzt die Decktelefonen mit großen Tasten und sonst nix?

00:32:36: Einfach eine App auf dem Handy!

00:32:39: Wenn das mit mir bedient... Also die Tasten sind ja.

00:32:41: der Vorteil glaube ich dann auch für einen

00:32:45: älteren Menschen ist tatsächlich die Haptik von einem Telefon ... und die Schwierigkeit in ein Smartphone zu bedienen.

00:32:51: Ja,

00:32:51: und die ständigen Updates sind alles mögliche...

00:32:54: Genau!

00:32:54: Wir reden mal in dreißig Jahren darüber wenn wir es nicht mehr hinkriegen.

00:32:59: Wird kommen wird kommen.

00:33:02: Wie sieht's mit dem Router aus?

00:33:04: Mieten oder kaufen?

00:33:06: Früher habe ich gesagt Kommt drauf an.

00:33:08: heute sage ich tendenziell eher kaufen denn Die Anbieter haben entdeckt dass man damit Geld verdienen kann.

00:33:14: Und jetzt steigen die Preise.

00:33:15: Also typischer Mietpreis für einen Router war zwei neunundneinzig vor ein paar Jahren noch.

00:33:21: Und jetzt klettern die Preise so ganz amählich hoch, jetzt sind wir plötzlich bei... ...typischerweise fängt bei vier Euro an geht über fünf Euro bis sieben Euro hoch pro Monat.

00:33:33: wenn man das dann hochrechnet und wenn man schaut was die Router kosten ist man dann beim Prägeven so nach zweieinhalb Jahren.

00:33:40: da würde ich ihn doch eher kaufen weil der Router erhält ja mindestens fünf Jahre ...

00:33:44: und bestehende Router kann man ja eh auch weiter, also wenn die Technik stimmt natürlich.

00:33:49: Kann man weiter nutzen?

00:33:51: Wenn ich umsteig auf Glasfaser irgendwann... ... kann ich einen DSL-Router weiternutzen.

00:33:57: aber Achtung ein Kabelruder nicht!

00:34:00: Weil dem fehlt die Anmeldung bei einem Server sondern diese sind so konzipiert dass man die quasi ins Netz hängt um beim Ampider anmeldet.

00:34:13: Glasfaser-Ambieter machen das anders, die machen es so wie DSL-Ampieter.

00:34:17: Deswegen funktioniert's.

00:34:19: Die Anmeldung per PPBOE funktioniert bei DSL Routern aber nicht bei Glasfaserootern.

00:34:26: Wird das vielleicht gehen dass hier dieses Glasfasa Modem was ihr ja eh kriegst?

00:34:32: Dieses kleine Kästchen wenn du das die Anmeltungen machen lässt und dann... Das

00:34:36: macht er eben nicht in der Anmellung weil das Modem ist dumm.

00:34:38: Achso!

00:34:39: Das macht ja da Router dahinter.

00:34:42: Ich kann ein DSL-Router hinter einem Glasfasermodem einsetzen.

00:34:46: Der meldet sich dann auch an und das läuft problemlos, der kann es dann ruten aber der Kabelrouter kann's nicht.

00:34:54: also beim Kabel Router wenn ich weiß ich steige in absehbarer Zeit um Dann eher mieten Beim DSL Router eher kaufen weil den kann ich noch mit dem Glasfaser Modem weiter verwenden wenn ich umsteig

00:35:06: Und vorher erst mal gucken, was hat man an Router momentan?

00:35:09: Könnte ich den verwenden oder bei Kumpels etwas kaufen.

00:35:13: Gebraucht drauf?

00:35:14: Routern würdest du da sagen ist okay kann man machen.

00:35:16: Warum nicht?

00:35:17: und weiter nutzen wenn es geht.

00:35:20: Ich erspare der Umwelt-Elektroschrott.

00:35:22: Genau

00:35:22: genau.

00:35:24: Wenn das Gerät noch funktioniert und wenn es die Leistung noch hat.

00:35:27: Einziges Problem sind alte seventy neunzig.

00:35:30: Das ist ja extrem verbreitet.

00:35:31: Fritzbox.

00:35:32: Fritz Box.

00:35:33: Die kann kein Supervektor ringen Die kann maximal hundert MBit.

00:35:37: Aber wenn ich mit Hundert MBitt hinkomme, ist auch eine seventy-neunzig absolut okay.

00:35:43: Und bei älteren Routern muss man natürlich gucken was können die nach innen?

00:35:46: Haben sie genug LAN Ports?

00:35:48: haben die den WLAN Standard dem man haben möchte und sowas da.

00:35:52: Exakt das aber

00:35:52: andere Ablings glaube ich zugeben gemacht.

00:35:54: gibt es noch Sicherheits Updates?

00:35:56: keine veralteten router.

00:35:57: beträumen weil da hängt so viel dran sollte man nicht machen.

00:36:03: Fritz hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass sie die Fritzbox erweitern wollen um quasi so einen eingebauten Piehole.

00:36:11: So ein Werbeblocker.

00:36:13: Also DNS Blocking soll demnächst in den Fritz-Boxen mit drin sein aber eben nur noch in denen für diesen Update gibt.

00:36:19: Da sollte man, wenn man jetzt sich eine Fritzbox kauft.

00:36:22: Vielleicht vorher mal gucken für welche ist dieses, wir nennen es Fritzhole und getestet haben das glaube ich noch nicht weil das ist ja angekündigt aber das wird dann auch interessant.

00:36:31: Ja da muss man halt auch sehen diese alten Router die machen das ja nicht um die Kunden zu ärgern sagen wir liefern euch keine Updates mehr Wir haben das RAM nicht und die Prozessalleistung nicht Und dann diese neuen Funktionen tatsächlich zu implementieren technisch veraltet.

00:36:49: Ich rüste natürlich so eine Box nicht mit endlose Prozesserleistung und Ram aus, weil es kostet auch Strom!

00:36:55: Und dann wäre die ja auch die Box viel zu teuer?

00:36:58: Ja richtig,

00:36:59: bleibt

00:36:59: auch die Preise.

00:37:01: Deswegen sind sie dann eher knapp bemessen, dann sind sie halt irgendwann mal.

00:37:05: nach fünf oder zehn Jahren sind das dann halt veraltet.

00:37:09: Jetzt könnte ich sogar eine Fritz.

00:37:11: wenn ihr euch die neuen Router nämlich angucken wollt dann könnt ihr nämlich zu Eva gehen.

00:37:15: Die fängt jetzt dieses Wochenende an.

00:37:17: also zumindest wenn wir diese Folge dann senden nach dem aktuellen Plan sonst vielleicht auch nächste.

00:37:22: oder sie ist schon vorbei, Entschuldigung.

00:37:25: und auf der Eva da könnt Ihr auch auf den heißes Stand mal gehen wir es nämlich auf der IFA in Berlin endlich Mal wieder.

00:37:31: die heiße Show wird da einmal live aufgezeichnet.

00:37:33: unser Format das Betrauschen unserer Podcast er wird da auch live einmal sein.

00:37:38: Ich glaube, Christoph Windeck wird wahrscheinlich da sein.

00:37:41: Mal gucken das KI Update noch ein Podcast von uns sehen.

00:37:44: werden die da wohl auch live aufzeichnen.

00:37:46: und Sabrina die ja auch ja von Social Media die ihr vielleicht kennt die wird da auch sein.

00:37:51: und viele andere CT-Kollegen sind wahrscheinlich auch da.

00:37:55: ich nicht.

00:37:56: bist du da auf dem Stand

00:37:57: mal?

00:37:58: Bis jetzt weiß ich noch nichts

00:37:59: von.

00:38:02: Bei uns hat die Planung noch nicht losgegangen.

00:38:04: Wir zeichnen irgendwie ein, zwei Wochen früher auf.

00:38:07: Ich weiß es auch noch nicht.

00:38:08: Okay gut also Router im allgemeinen eher kaufen außer man weiß dass man im halben Jahr sowieso oft Glasfaser umsteigt und noch besser ist es einen bestehenden Router einfach weiter zu benutzen.

00:38:20: Das sollte man sich ja auch nicht ins Box von jagen lassen.

00:38:23: Die machen dann so Warnhinweise Ja da müssen sie schauen wie kompatibel der ist und dies und das und jenes.

00:38:31: ich melde mich daran Und wenn die Leidung steht ist alles gut

00:38:34: Und das geht auch in beide Richtungen.

00:38:35: Also man kann jeden Router nehmen und dann gibt es noch Router, die irgendwie auf einen Anbieter gelockt sind wenn man da Pech hat beim Gebrauchtkauf?

00:38:44: Ja, gibt's heutzutage eigentlich nicht mehr.

00:38:47: Die sind schon gebrendet aber das heißt nicht dass sie nur bei dem Anbieder funktionieren.

00:38:52: Das heißt wenn man eins von eins gebrändete eine schwarze Fritzbox oder andere Häuser haben Gebraucht Gericht.

00:38:59: kann man das auch bei der Telekom am Anschluss benutzen, wahrscheinlich.

00:39:03: Grundsätzlich

00:39:03: schon ja.

00:39:08: Dann haben wir doch die meisten Sachen jetzt schon durch.

00:39:11: Worauf sollte es mal noch achten?

00:39:14: Also genau!

00:39:14: Die wichtigen Sachen sind jetzt sucht ihr die richtige Geschwindigkeit aus Wenn du Festnetz-Telefonie machst guck dass du dir Mobilfunk Flatrate hast.

00:39:25: Genau überleg auf den Router kaufst oder mietest oder weiter benutzt.

00:39:30: Das waren die wichtigen Sachen.

00:39:32: Fällt dir noch was ein?

00:39:35: Gibt es noch irgendwelche Fallstricke, irgendwas Böses... ...wenn man nicht alle dreihundert Fußnoten gelesen hat?

00:39:42: Eigentlich nicht!

00:39:44: Vielleicht noch einen Tipp.

00:39:46: Nicht im Laden bestellen.

00:39:49: Nicht telefonisch bestellen sondern am besten online.

00:39:53: Hat ganz praktischen Grund.

00:39:54: wenn ich online bestelle kann ich das Kleingedruckte in Ruhe lesen.

00:39:58: außer irgendwelchen Pop-Ups die mich zum Chat einladen werde ich nicht gedrängelt.

00:40:02: Ja, das ist wirklich ... Wenn man sich dann das Angebot ein paar Minuten angeguckt hat und vielleicht noch mal die Fußnotentexte liest, popt irgendwann mal den Fenster auf.

00:40:11: Da kommt dann Chatbot.

00:40:12: Ich sage ja kann ich ihn helfen?

00:40:15: Kann man aber auch einfach wegklicken!

00:40:18: Wenn ich in den Laden reingehe, dann habe ich mit dem Verkäufer zu tun.

00:40:22: Das ist auf der einen Seite positiv, dass es jemandem mit ihm reden kann.

00:40:25: Aber er kann mich auch subtil oder weniger subtil unter Druck setzen.

00:40:30: Und wenn ich im Laden unterschrieben habe, hab' ich unterschrieb und kann wiederrufsrecht.

00:40:34: Das

00:40:34: habe ich nur bei... ...im Fernabsatz, das heißt,... ...wenn ich online oder telefonisch bestellen.

00:40:39: Dann könnte ich sagen ja, könnte ich auch telefonisch... ...bestellen?

00:40:42: Kann nicht mit einem Menschen sprechen.

00:40:43: Wenn es keine Karriere ist die da mit mir redet!

00:40:47: Ja aber das Problem beim Telefon ist dass man dort oft schlechtere Angebote bekommt dass man Zusatzleistungen nicht bestellen kann.

00:40:56: Die Erfahrung habe ich schon gemacht, ich hab das mal probweise gemacht telefonisch bestellt.

00:41:00: Es sind ganz andere Bestellvorgaben und ich bekomme natürlich viel weniger Infos.

00:41:04: Ich bekomme das nachher zwar alles schriftlich bestätigt aber dann müsste ich wieder rufen.

00:41:09: und da ist eine Falle drin wenn ich einen bestehenden Anschluss habe und ich beauftragende neuen Anbieter und sagt Schaltet mir ein Anschloss?

00:41:18: Dann geht er hin und kündigt meinen Altanschluss.

00:41:21: Und wenn ich dann wieder rufe, kann der die Kündigung nicht zurücknehmen.

00:41:26: Eine Kündigung ist so eine Einbahnstraße.

00:41:28: Ich kann die Künstigung aussprechen aber ich kann sie nicht wieder zurückholen.

00:41:32: Das heißt, ich muss dann zu meinem alten Anbieter zur Kreuze kriegen und sagen es tut mir leid!

00:41:38: Und ich möchte doch bei euch kunde bleiben... ...und im Worst Case sagt er können wir gerne machen?

00:41:43: Wir schalten dann ihren Anschluss nicht ab.

00:41:45: Sie sind ja wieder zwei Jahre dabei.

00:41:48: Also sollte man ... dem Widerruf sollte man mit Vorsicht ausüben.

00:41:55: Gilt das auch, wenn du online abschließt?

00:41:57: Das gilt auch, weil wir online abschliesst.

00:41:59: Das ist ja dieser Prozess... ...dass quasi der neue Ambienter kündigt und dann schon die... ... die Umstellung quasi abstimmt.

00:42:08: Und das fängt auch quasi sofort an, im Laden sobald du unterschrieben hast... ...an dem Tag tippt er das noch in seine Systeme ein.

00:42:14: wenn es nicht eh sogar schon... Also

00:42:16: früher haben die dann nochmal so ein paar Tage Zeit dazwischen gelassen weil sie die Erfahrung gemacht haben dass wenn wieder Ruf kommt dass der meistens sehr schnell kommt.

00:42:25: aber man kann sich eben nicht drauf verlassen und wer weiß wie schnell da bearbeitet wird.

00:42:30: Wenn die die Kündigung ausgesprochen haben Dann habe ich ein Problem.

00:42:35: Manche Anbieter sind dann froh, ich rufe die an und sage Ich will doch bei ihnen bleiben und sagen Kein Problem!

00:42:40: Ich nehme den Haken gekündigt raus.

00:42:42: Alles in Ordnung Kann passieren kann aber auch anders laufen Je nachdem.

00:42:47: das sind so automatische Prozesse.

00:42:49: Wir sind hier eine Massenkundengeschäft Und das sind automatische prozesse.

00:42:53: Das fasst keiner an.

00:42:55: Und wenn das irgendwo in ein System eingespeist ist und der Vorgang anfängt zu rollen, dann lässt er sich nicht mehr stoppen.

00:43:02: Wie so ein Förderband.

00:43:05: Das

00:43:05: läuft halt.

00:43:07: Mir fällt noch einen die wie zuverlässig sind eigentlich inzwischen so Terminen zusagen und sowas?

00:43:12: Also gerade wenn man wechsel oder wenn du den Anbieter wechselst auf einem Medium, wenn du von DSL auf einen besseren willst... ...wie zuverlässig ist es dass es auch passt?

00:43:22: Sagen wir's so!

00:43:23: Früher mal, am Anfang von DSL war der Service katastrophal und dann immer wieder zu Wochenmonatelang ist es zu Problemen gekommen.

00:43:32: Das hängt der Branche immer noch nach.

00:43:34: ich muss sagen heutzutage ist das extrem selten geworden.

00:43:37: Ich kriege fast keine Leserzuschriften mehr mit Probleme bei der Schaltung.

00:43:42: die haben ihre Prozesse ganz gut im Griff.

00:43:45: wo's jetzt wieder losgeht an der Glasfaserfront Weil das sind lauter neue kleine Firmen und die müssen ganz viel noch lernen, dass solche Abwicklungen angeht.

00:43:56: Also wenn dann irgendwo eine Bauverzögerung eintritt, dass es zurückgemeldet wird an Vertrieb, dass sie die Kunden informieren können... Und da hakt's halt meistens.

00:44:04: Dann weiß der Vertrieb von nix.

00:44:06: Das steht immer noch drin.

00:44:08: Die Bauarbeiten sollten eigentlich letzte Woche abgeschlossen sein.

00:44:11: Es war kein Bagger angerollt weil der Baggerfahrer krank war.

00:44:14: Solche Dinge ja?

00:44:18: Da hat es im Moment wieder ein bisschen, aber bei den DSL- und TV-Kabelambitern sind das ganz etablierte Prozesse.

00:44:25: Die haben eigentlich ihre Sachen im Griff.

00:44:27: zum einen und zum anderen ist fast jeder Haushalt schon mal angeschlossen gewesen.

00:44:33: also wenn ich irgendwo einziehe ist die Chance dass der Vormieter oder Vorbesitzer einen Anschluss hatte ... und dass die den nur wieder reaktivieren müssen relativ hoch.

00:44:44: Früher haben die dann auch immer die Anschlüsse abgeschaltet, das lassen sie dir einfach aktiviert.

00:44:49: Also da kann ich dann quasi meinen Router anschließen... synchronisiert sich direkt.

00:44:55: Wenn ich da anrufe und sage, ich möchte einen neuen Anschluss dann könnt ihr den sofort freischalten im Idealfall wenn nicht blöd kaputt.

00:45:01: Dann geht es blitzartig.

00:45:02: Das heißt

00:45:02: Bauverzögerungen sind gar keine mehr da die auftreten können.

00:45:05: richtig das heißt früher hatte man ja mal eher so die Empfehlung wenn ich auf kabel tv umschwenke dann sollte ich mein dsl erst kündigen wenn kabel läuft oder so.

00:45:13: dass ist jetzt alles gar nicht mehr so nötig.

00:45:15: eigentlich nicht mehr weil Die wissen von vornherein, ob es funktioniert oder nicht.

00:45:20: Wenn die dann solche Termine machen haben sie ihre Prozesse inzwischen so bei dem Griff das im weit über neunzig Prozent aller Fälle vollkommen problemlosen termingerecht durchgeht.

00:45:29: Ich habe irgendwann mal einen Bekanntenkreis rumgefragt im weiteren Bekanntenkreis.

00:45:33: Die Leute gefragt explizit habt ihr den letzten zwei Jahren mal den Anbieter gewechselt und wenn ja hattet ihr Probleme?

00:45:41: Da waren etliche Leute dabei, die hatten Anbieter gewechselt.

00:45:44: Aber so gut wie keine mit Problemen!

00:45:46: Weil das kriegt man ja nicht mit wenn jemand ein problemlosen Anbierter wechseln.

00:45:51: Erzählt er nicht?

00:45:53: Die Stories kommen nur dann auch bei uns im Vorsicht Kunde zum Beispiel... ...wenn was schief geht und das wirft dann so ein bisschen verzerrtes Bild ein bisschen.

00:46:07: Dann können sie in neunzig Prozent der Fälle, in fünfundneinzig, neunundneunzig prozent Von hundert Fällen gehen.

00:46:13: neunundneunzig gut.

00:46:14: und der eine Fall wo es schief geht, das ist der von dem ich höre.

00:46:18: Und dann habe ich natürlich den Eindruck es passiert viel öfter als es tatsächlich passiert.

00:46:22: Also es ist jetzt nicht hundertprozentig sicher.

00:46:24: Es kann immer wieder mal Probleme geben aber es inzwischen echt eine seltene Ausnahme geworden.

00:46:29: Gott sei Dank Ja

00:46:31: cool Cool vielen dank.

00:46:33: Das heißt wenn ihr kein Glasfaser habt ist egal Ihr kommt trotzdem an ein ganz ordentliches Internet.

00:46:39: also ja

00:46:41: Kann man mit arbeiten.

00:46:41: Wir müssten

00:46:42: nicht deswegen umziehen, weil das Internet zu lahm ist und ihr kein Glasfaser habt.

00:46:46: Sehr schön!

00:46:47: Cool, vielen Dank!

00:46:49: Schreibt mal in die Kommentare, reicht euch das was ihr habt?

00:46:52: Habt ihr Glasfasers seid ihr zufrieden?

00:46:55: oder also habt ihr überhaupt einen Vorteil von Glasfasa wenn ihr welches habt?

00:46:59: oder ist alles sonst soweit an eurer Bude?

00:47:02: gut dass es jetzt auch egal ist wenn ihr nur TV oder sogar nur DSL habt Das finde ich spannend.

00:47:08: Okay fällt dir noch etwas ein?

00:47:11: Ich glaube, dann haben wir ziemlich erschöpfend behandeltes Thema.

00:47:16: Okay,

00:47:16: dann vielen Dank für das Zuschauen und fürs Zuhören bis hier hinten!

00:47:20: Wenn ihr in Berlin seid, guckt auf die IFA, schaut euch ein paar von unseren Köppen mit live an... ...und dann hoffentlich bis nächste Woche!

00:47:26: Tschüss!