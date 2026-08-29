Reicht das Handy? Wann ihr die Kamera getrost zu Hause lassen könnt | c’t uplink

00:00:00: Smartphone oder echte Kamera, wie seht ihr das?

00:00:02: Wir sprechen heute im CTA-Link darüber.

00:00:05: Wann uns der Smartphone reicht und wann wir lieber eine echte Kammer mitnehmen.

00:00:13: Herzlich willkommen beim CTA.

00:00:14: blinkt dem Podcast aus der ZITI Redaktion!

00:00:16: Ich bin Liane Dubowie und mit mir sind heute im Studio Hendrik Watheuer und Judy Hohmann.

00:00:22: Herzlichen Willkommen!

00:00:24: Danke!

00:00:26: Ihr seid ja beide bei der CT-Fotografie.

00:00:29: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt vermutlich ein Smartphone aber garantiert auch eine richtige Kamera oder ganz viele?

00:00:37: Damit wir mal so ein bisschen wissen, wer hier eigentlich mit was seine Fotos macht wollte ich mal fragen, was habt ihr eigentlich so und womit knipsen?

00:00:43: darf ich die sagen?

00:00:44: Ich

00:00:45: knipse niemals!

00:00:48: Judy willst du mal anfangen?

00:00:50: Ja also ich war ja fünfzehn Jahre lang selbstständige Fotografin.

00:00:55: Tatsächlich noch meine Kamera, die man heute schon fast als Antik bezeichnen dürfte.

00:00:59: Das ist eine Nikon D-E eighthundertzehn.

00:01:02: Ich werde auch in der Redaktion immer dafür ausgelacht dass ich sie immer noch benutze.

00:01:06: Die kann kein Eye Tracking und nix.

00:01:08: da muss sich wirklich noch selber Dinge tun.

00:01:11: Ja aber ich habe das nachdem ich nicht mehr selbstständig war nicht abgegradet.

00:01:15: Ich kann damit umgehen und die macht für mich immer noch gute Fotos.

00:01:18: Also ich würde dir dann nie was sagen.

00:01:19: ich hab noch ne Minolta X fivehundern Und ich liebe Sie und benutzen sie noch.

00:01:25: Also ich habe neben meinem iPhone, eine Fujifilm X-Pro III mit verschiedenen Objektiven als Digitalkamera und dann noch zahlreiche Analoge, Kameras, Point and Shoots.

00:01:44: Spielreflex-Kameras, Mittelformat-Kameras und noch ein paar Sofortbildkameras.

00:01:49: Heute

00:01:50: wird gleich sehr spannend wenn wir drüber reden wann du welche Kamera mitnimmst?

00:01:53: Ganz genau ja das ist nicht immer ganz einfach.

00:01:56: Also

00:01:59: das sind jetzt die Kamera die ihr so habt und was es so im Haupt gebraucht sind.

00:02:06: können wir's irgendwie auf ein zwei Kameras einschreiben dir so neben eurem Smartphone zum Fotos machen?

00:02:12: also sagen wir mal ihr fahrt in den Urlaub oder geht auf einen Fest.

00:02:15: Muss ich das laut sagen?

00:02:18: Ja, ja.

00:02:19: Meine Kamera ... Wo die ist während ich im Urlaub bin?

00:02:21: Die zittet es zu Hause!

00:02:23: Du nimmst echt das Smartphone

00:02:25: mit?!

00:02:25: Oh krass!

00:02:27: Das hatt' dich nicht erwartet...

00:02:30: Judy!

00:02:32: Ich nehme dann in den Urlaub meine Fuji X-Pro III mit und dann habe ich meistens zwei Objektive dabei also einmal das Femm-Dreißig und dann das Fünfzig Millimeter.

00:02:50: Ja, bei mir ist es ja so ein bisschen ähnlich.

00:02:52: Ich habe eine analoge Kamerasammlung auch geerbt von allen in der Familie die sie nicht mehr behalten wollten und ich bin auch bei Fujifilm.

00:03:10: tolle Kamera.

00:03:12: Tolle Kamera, aber es ist immer ein Problem weil ich habe auch tolle Objektive für die X-TIVA.

00:03:19: Ja, aber ich finde da eigentlich die Festlegung tatsächlich ganz gut.

00:03:23: also so das.

00:03:31: Und ich glaube, also... Ich finde die Festbrennweiten, die beleben immer die eigene Fotografie.

00:03:36: Weil man nicht so Lazy rumzoomt sondern halt sich

00:03:40: bewegt.

00:03:40: Man joggen muss!

00:03:43: Ja.

00:03:43: Ich muss gestehen von den Zoom-Objektiven.

00:03:45: Ich hab eins.

00:03:46: Ich habe mir irgendwann so einen, ich glaub, achtzehn bis hundertfünfunddreißig gekauft oder so.

00:03:52: und da steht es jetzt?

00:03:53: Ich glaube, ich hatte es zwar als Reiseobjektiv.

00:03:55: Achtzehn Bis was?

00:03:56: Ich glaub Hundertfümunddreißig Oder hundertdreißig irgendwie so?

00:04:00: Ja, kann

00:04:00: sein.

00:04:00: Also ein richtig großes...

00:04:02: Alles!

00:04:03: ...und war als Reiseobjektiv gedacht.

00:04:05: Das ist aber zu schwer, habe ich nie dabei.

00:04:07: Würde ich im Leben nicht.

00:04:08: Ich hab immer nur auf dreißig Millimeter drauf.

00:04:10: Ja, verstehe ich.

00:04:13: Aber mir geht es zum Beispiel so, also ich war jetzt am Samstag auf einem Fest hat mich ja schon erwähnt deswegen bin ich noch so heißer, also wundert euch nicht Da hatte ich überlegt, naja.

00:04:21: Ich will Porträts machen von den Leuten die da sind, nehme ich jetzt die kleine mit oder nehme ich irgendeinen Wechselobjektiv mit für bisschen mehr Tiefen und Schärfe.

00:04:31: Deshalb habe dann die Kleine mitgenommen weil Party ist einfacher.

00:04:35: aber wie entscheidet ihr euch in solchen Fällen?

00:04:37: Also du gehst auf eine Party viele Freunde sind da Die Gelegenheit ist günstig.

00:04:43: Handy

00:04:44: Ja also ich nehme meine Kamera tatsächlich nur noch mit wenn ich irgen ein Projekt oder ne Vision habe.

00:04:50: Das heißt eigentlich nur für Profi-Einsatz.

00:04:53: Also du gehst

00:04:53: irgendwie explizit

00:04:55: los zum Fotografieren und dann nimmst du die Kamera mit?

00:04:58: Wenn ich mir z.B.

00:04:59: überlege dieser nächste Urlaub, der da ansteht... Der ist jetzt nicht nur in den Harz sondern vielleicht nach Japan Dann würde ich vielleicht drüber nachdenken weil ja passungslos Weil ich dann weiß dass sich daraus ein Fotobuch machen will und dass ich mir da ganz viel Mühe gebe.

00:05:18: Und ich finde, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich eine Vision

00:05:22: habe

00:05:22: oder schon im Kopf habe?

00:05:24: Ich möchte da riesige Doppelseiten auf meinem Panoramabuch danach sehen.

00:05:30: Oder ich möchte einfach nur den Moment festhalten!

00:05:33: Ja... Henry wie ist das bei dir?

00:05:39: das variiert tatsächlich, also das Handy ist ja immer dabei.

00:05:44: Das heißt ohne Kamera bin ich eigentlich nicht unterwegs.

00:05:47: Das ist schon mal ganz beruhigend finde ich und dann entscheide ich das einfach so ein bisschen nach... Ähm, nach Situation.

00:05:57: Also meine... Meine X-Pro III würde ich jetzt auf eine ganz normale Party nicht mitnehmen.

00:06:03: Da würde ich lieber ne kleinere Digitalkamera mitnehmen die vielleicht dann auch in die Jacken oder in die Hemdtasche passt.

00:06:10: aber sag' ich mal vielleicht irgendwie bei einer Hochzeit von guten Freunden würde ich dann die X-pro III tatsächlich schon mitnehmen weil das ist da noch dem sage ich mal der Situation irgendwie angemessen.

00:06:20: also sowohl ähm ja ... technisch als auch irgendwie fotografisch, würde ich sagen.

00:06:27: Gutes Stichpunkt!

00:06:30: Also die Frage ist ja auch so ein bisschen was kommen... also einerseits was es für mich jetzt angenehm mitzunehmen aber... Was kommt am Ende bei raus?

00:06:37: Was sind denn so die Faktoren,... ...die ihr da in Betracht seht?

00:06:41: Wenn ich jetzt überlege, ich gehe auf die Party,... ...es sind natürlich Außenfaktoren, das sind da Menschen da, die ich fotografieren will oder kenne ich die eh alle nicht, ist mir egal,... ...Faktoren aber so... Ich will ja auch denken, naja es könnte früh dunkel werden zum Beispiel ist so ein Ding da ist das Handy immer ganz gut.

00:06:58: oder wie seht ihr das was für Faktoren spielen denn da eigentlich eine Rolle?

00:07:04: Also im Dunkeln macht mein Handy schnell gute Bilder.

00:07:07: Da muss ich nichts nach bearbeiten und das ist mir tatsächlich auch egal ob das von mir so bearbeitet wurde oder ob das einfach rauskommt wenn nicht bei einer Party war.

00:07:19: also wenn ich jetzt Party gehe, die irgendwie keine Rundergeburtstag der festhalten zu würdig ist.

00:07:28: Dann würde ich gegebenenfalls auch einen Blitz mitnehmen weil man so einfach noch irgendwie ein bisschen schneller fotografieren kann und die Momente noch besser festhalten kann.

00:07:41: Da finde ich die Handyfoto manchmal ein bisschen schwach tatsächlich.

00:07:49: Und wenn es jetzt vielleicht eine Hochzeit von einem guten Freund ist, der an einer beeindruckenden Location heiratet, finde ich das auch eine Entscheidung für die Kamera.

00:08:01: Also irgendwie am Meer oder Bergpanorama... also da würde ich mich auch für die Kamerad tatsächlich entscheiden.

00:08:08: Ja aber das meine ich mit besonders!

00:08:10: Das meinst du mit besonders?

00:08:11: Ja klar, wenn ich schon weiß, dass ein Super Panorama

00:08:13: ... Also okay, Freunde die auf Malta heiraten oder in

00:08:17: Silien

00:08:17: und man sich denkt, ah ja, wollte ich schon immer mal.

00:08:22: Aber jetzt du hast das gesagt, oh ihr habt so alles um Blitzing.

00:08:26: Ja Judy mag einfach keine Blitzfotografie ganz grundsätzlich.

00:08:31: Ich könnte dagegen argumentieren, ich habe mir nämlich überlegt am Samstag diese Parties zu dieser Party Die X-Einhundertsechs mit, die diesen schnellen unauffälligen Blitz hat.

00:08:40: Und hab dann vergessen das ich ihn habe und hab total verbackelte Bilder gemacht, weil es ist dunkel geworden.

00:08:46: Ich find's nicht so schade.

00:08:48: Aber ich weiß auch in der Mode Fotografie wird hart geblitzt aber... ...ich meine sobald du Leute hast, die ein bisschen weiter wegstehen, da kommt dann dein Blitz eh nicht mehr gut dran.

00:08:56: Der stimmt natürlich!

00:08:57: Wobei?

00:08:58: Also du würdest staunen, weil das die X-Einhundert sechs alles wegblitzt.

00:09:03: Ja oder dann steht einer ein bisschen dichter und einer weiter weg und dann ist der eine weiß im Gesicht Der andere kriegt nichts mehr ab.

00:09:09: also wenn du es mal schnell so aus der Hüfte machst

00:09:13: ja aber so schlecht ist er blitz der X-einhundert sechs tatsächlich gar nicht.

00:09:18: da bin ich echt faul.

00:09:19: mein Handy nachtmodus

00:09:25: Ja, das ist der kurze Weg.

00:09:28: Ob das gar nicht ausgerechnet?

00:09:29: Ich das sage aber gut!

00:09:30: Also wir haben gesagt Licht auf jeden Fall und damit auch so ein bisschen Blitz oder Nichtblitz.

00:09:35: Einer mit drin muss sich einen mitnehmen.

00:09:37: Wer bereit ist in den Spiegelreflex mit fünf Objektiven und dann noch einen großen Blitz mitzunehmen, der will es eh genau wissen.

00:09:43: also er geht zum Fotografieren hin glaube ich.

00:09:45: Aber eher die kleinen Sachen...ich finde Gewicht ist immer noch ein Thema.

00:09:50: Absolut ja ... nehme ich eine Kamera mit, weil ich muss ja auch den ganzen Tag... ... mit mir rum schleppen.

00:09:54: Da sind halt diese kleinen Knipsen auch super.

00:09:58: Also ich hab noch so ne Kennen.

00:10:01: E-Sechzig glaube ich ist das?

00:10:03: Das ist echt so ein Klopper.

00:10:04: also die mit so ner Rumknipse.

00:10:09: Brauche ich eine Knipse?

00:10:10: Also entweder möchte ich eine Kameradie richtig was Cooles kann, dass mein Handy nicht

00:10:14: kann?

00:10:15: Ich sag zu meiner X-Einhundertsechsknipse Wollte ich dann nur noch mal klatschen.

00:10:20: Ich meine damit durchaus eine ernsthafte Kamera.

00:10:25: Ich habe glaube ich keine, in gebraucht zumindest nicht mehr, keine so kleine Plastik-Kompaktkammer.

00:10:30: So was hab' ich nicht mehr.

00:10:32: Aber ich

00:10:33: weiß nicht, das ist vielleicht ja nur meine Meinung.

00:10:35: aber wenn ich ein Handy hab', was richtig, was leisten kann und ich hab' noch ne Kamera, da möchte ich dass die Kamera sich doch deutlich abhebt?

00:10:43: Ja... Aber das tut sie ja je nach Situation schon.

00:10:46: Also ich finde, Liane hat es ja gar schon angesprochen also ist halt natürlich auch mal irgendwie eine Frage in der Frage des Lichts, also Dämmerungen, Innenräume, Konzerte solche Sachen die wir hatten gerade schon hatten dann irgendwie aber auch Dynamikumfang finde ich spielt halt immer so eine Rolle.

00:11:00: was ist wie ist die Lichtsituation dann auch vor Ort?

00:11:04: Wie groß soll der Helligkeitsbereich sein den man abdecken kann?

00:11:07: da haben APS-C kann man das immer noch in klaren Vorteil gegen ein Smartphone, würd ich sagen.

00:11:14: Du hast ja grad auch noch Porträts angesprochen also Freistellung... Mamia!

00:11:20: Ja gut jetzt übertreibt nicht.

00:11:22: Analoges Mittelformat alles klar.

00:11:26: Also auch wenn's um wenn es... Ich

00:11:27: gehört dir zu diese Hasselblattenspieler.

00:11:33: Genau, also wenn du jetzt von Porträts angesprochen hast.

00:11:36: Also da würde ich auch je nach Situation mich für die Kamera entscheiden weil du einfach irgendwie mit einem, weiß ich nicht, mit dem Fünfzig-Eins-Vierer-Objektiv einfach viel viel besser freistehen kannst als mit dem Smartphone was das ja letztendlich, was die Freistellung erletzt endlich nur simuliert tatsächlich.

00:11:50: Man sieht

00:11:52: es teilweise

00:11:52: auch an der Brille und

00:11:53: dann sieht man den

00:11:54: Übergängen so blöd.

00:11:56: Immer mal wieder.

00:11:56: Wenn man genau hinschaut sieht man das sehr definitiv Ja.

00:12:00: und dann auch irgendwie brennen Optiken.

00:12:03: Ich meine viele Smartphones haben zwei bis vier Objektive drin irgendwie, das ist schon auch ganz gut.

00:12:11: aber gerade wenn ich jetzt an sehr krasse Brennweiten denke also im Weitwinkelbereich, ich finde das Weitwinkle-Objektiv vom iPhone einfach nur fürchterlich!

00:12:21: Also die Verzerrung ist so groß es macht keinen Spaß, ich nutze es ehrlich gesagt kaum.

00:12:26: da würde ich sagen ist eine Kamera irgendwie mit einem bei den nicht.

00:12:32: Ich

00:12:32: hab auch ein paar Fotos gemacht, die waren wirklich ... da waren so Leute drauf.

00:12:37: So ein Porträt, ich würd mal sagen, drei Viertel drauf.

00:12:40: Da stimmt das Verhältnis von Kopf zu Körper.

00:12:43: Da ist irgendwie ... je nachdem wie es nicht ganz in der Mitte ist, also zoweit oben oder an den Rändern, dann müsste sie gebogen oder gezogen und das sieht richtig creepy aus!

00:12:53: Ja,

00:12:54: dann macht man Fisch auch gebildet?

00:12:55: Ja ja gut.

00:12:57: Das

00:12:58: ist ein Kunst.

00:12:59: Genau.

00:13:01: Ja, genau.

00:13:01: Das finde ich auch zu doll tatsächlich.

00:13:04: Es stirbt nicht beim iPhone.

00:13:05: Ich nutze das Weitwinkel nur sehr selten weil es so doll verzerrt.

00:13:08: Das macht wenig Spaß für mich.

00:13:11: Weil übrigens das Teenager nicht mehr Weitwinkel sagen?

00:13:13: Sondern... Sie sagen machst du einen Nullkommafilm von mir?

00:13:16: Ah!

00:13:17: Oh.

00:13:18: Okay aber die sagen ja auch zu Tiefen und Schärfe.

00:13:20: ... verschwommen in der Hintergrund oder so.

00:13:23: Also es ist ja auch nicht

00:13:24: so... Naja, ist ja nur ein verschwommender Hintergrund

00:13:26: auf dem Smartphone!

00:13:27: Genau,

00:13:28: genau, ja.

00:13:29: Ich würde noch eine Sache reinwerfen, ich glaube dass ihr beide jetzt mich angucken werdet sind weh, das müssen wir darüber reden.

00:13:36: Videofunktionen?

00:13:37: Ohja

00:13:37: doch!

00:13:38: Finde ich also ich mache zunehmend mehr Video, also klar hier jetzt auch aber da bin ich wirklich hin und her gerissen.

00:13:46: Also weil da finde ich dann liegt mir dieses Smartphone-Halten drauf tippen, bisschen zwanzig Sekunden Videoclip machen.

00:13:54: Liegt mir näher als die Kamera und dann stelle ich auf Video um und wird vielleicht im Zweifel trotzdem schöner.

00:14:01: aber wie macht ihr das da?

00:14:04: Handy... Gut mein alter Klopper der kann also Da sind die Videos jetzt eh nicht so toll.

00:14:12: Aber wenn ich jetzt so Katzen-Videos mache, das ist der Hammer!

00:14:15: Ich meine, ich habe das sofort parat, wenn sie irgendeinen Quatsch machen.

00:14:18: Das ist gestochen scharf und sieht fantastisch aus.

00:14:21: Ich hätte nie gedacht, dass man einfach mal in einer Hosentasche solche Videos machen kann.

00:14:24: also ich finde es ziemlich cool.

00:14:25: Und besonders, wenn man bedenkt, wofür mache ich die denn?

00:14:28: für Social Media oder sowas?

00:14:29: Ist doch ideal.

00:14:30: Ich werde ja nicht im Kinofilm damit drehen

00:14:33: Ja, bin ich tatsächlich bei Deleana.

00:14:34: Also mache ich auch nicht anders.

00:14:36: also die Video... Also mich persönlich interessieren die Videofunktionen von Fotokameras eigentlich überhaupt nicht.

00:14:42: Da bin ich einfach raus aber da bin ich auch nichts so videoaffin.

00:14:45: Also Videos mach' ich auch wenn dann mit dem Smartphone.

00:14:47: Also da bin Ich ganz bei euch ja!

00:14:50: Allerdings, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Kanal hätte und dann möchte ich vielleicht auch irgendwie noch eine schöne Unschärfe im Hintergrund haben.

00:14:58: Und ich würde mir die da fest installieren.

00:15:00: Die Kamera, dann würde ich ne Kamera nehmen

00:15:02: Aber dann brauchst du erst mal noch einen Raum, wo du entsprechend Platz zum Hintergrund noch hast.

00:15:06: Dass es überhaupt geht?

00:15:08: Ich hab damit so ein Problem... Also ich sag's sind ja nicht ganz einfach.

00:15:12: aber also ich habe auch den Eindruck die Qualitätsunterschiede sind da nicht so groß.

00:15:18: Also wenn ich so Videos, ich hab schon Videos gemacht aus verschiedenen Sachen und hab da Wildaufnahmen gemixt mit aus dem Smartphone und aus der Kamera.

00:15:25: Das hat zumindest alles keine künstlerischen Filme, aber für YouTube-Videos hat das bisher immer gereicht.

00:15:32: Da war eher so, was kann ich besser halten?

00:15:35: Habe ich etwas wo ich vielleicht gucken mich selber sehen kann oder... Ja.

00:15:39: Stimmt!

00:15:40: Und was ich seit Video auch nicht habe das ist für mich ein ganz ganz entscheidender Faktor beim Fotografieren.

00:15:46: Ein Smartphone irgendwo draufhalten, Tippenfoto machen is' für mich kein Foto.

00:15:52: Genauso und in die gleiche Kategorie fallen bei mir Kameras die keinen Sucher haben auf den Display glotzen und wir draufrücken Fühlt sich für mich nach ... Ich kann

00:16:03: das irgendwie gar nicht.

00:16:04: Ich schon, aber das ist so... Das fühlte ich für mich nicht gut an, ne?

00:16:10: Ja, bin ich auch bei dir.

00:16:13: Sehe ich tatsächlich ähnlich.

00:16:14: also es einfach, also fotografieren isst und bleibt auch einfach finde ich ein haptisches Erlebnis.

00:16:21: Und das geht halt mit diesem, sag' ich mal mit dem Smartphone halt so'n bisschen ... bis denn verloren, weil im Endeffekt ist ja irgendwie ein Smartphone... ... ein relativ leeres totes Gerät sag ich mal.

00:16:32: Also die sozusagen... Die Erfahrung, die man damit hat, die haptische Erfahrung... ... die man dann mit hat, ist ja wirklich minimal.

00:16:38: also im Vergleich zu so einer Kamera wo man halt... ... Armobjektiv was einstellen kann und so.

00:16:43: Also, wo man einfach ganz viel hat... ...was man irgendwie anfassen, was man irgendwie bewegen kontrollieren kann... ...und so das sehe ich tatsächlich ähnlich.

00:16:52: also die Art und Weise mit einer Kamera zu fotografieren ist für meine Gruppe auch eine ganz andere Ja.

00:17:00: Und das ist ganz entscheidend!

00:17:01: Ich finde es ganz wichtig

00:17:02: ja.

00:17:03: Also manchmal fehlen mir auch echt die Knöpfe.

00:17:06: Das ist das andere Ding.

00:17:07: Für mich sind so Objektive, wo ich an den Rädchen die verschiedenen Sachen umstellen muss und nicht vorne die Blende wählen kann, sind für mich schon so ... Kann man mal

00:17:17: machen?

00:17:18: Ich möchte das dann präzise irgendwie einstellen und nicht erst... Ja, das finde auch schwierig!

00:17:23: Und gerade auch bei einem Selfie, weiß ich nicht wenn ihr die Kamera in der Hand habt da kann ich ja auch blind den Auslöser ertasten.

00:17:33: Aber so manchmal weiß ich nicht, wenn man das soweit weghält.

00:17:36: Dann erwischt man... ...nicht die richtige Stelle und klar kann man dann sagen gut dann mache ich irgendwie drei Sekunden Vorlauf und halte es mir dann richtig hin.

00:17:43: aber ja da stimmen manchmal viel mehr auch die Knöpfe.

00:17:46: Gut das ist natürlich auch.

00:17:47: du kannst immer ein Stativ hinstellen.

00:17:48: Es geht beim Handy, geht bei der Kamera.

00:17:50: Du kannst bei den meisten oder vielen Kameras so einen Remote auf dem Handy gucken und mit der Kamera auslernen.

00:17:56: Dann vermischt das Ganze schon mal so ein bisschen.

00:17:58: also da geht ziemlich viel.

00:18:01: Das finde ich für Selfies cool.

00:18:02: Ich brauche diesen Blick durch den Sucher auch, um überhaupt in diesen inneren Photomodus zu kommen wo ich merke so... ...ich mache jetzt ein Bild und entscheide wie ich das Bild frame er.

00:18:13: Also entscheide mich bewusst für einen Bildausschnitt und wenn ich das Handy so hin halte sehe ich alles drumherum noch?

00:18:19: Ja!

00:18:19: Ich habe auch das Gefühl es ist irgendwie viel mehr drauf und also...

00:18:23: Aber für Selbstpatreis ist es super

00:18:25: Weil das so ein schwieriges mit Selbstportreis.

00:18:27: Genau,

00:18:28: weil es mit der Kamera ist das bisschen schwieriger.

00:18:31: Ja, finde ich auch, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen... Eine Kamera mitzunehmen ist einfach schon eine sehr bewusste Entscheidung und damit geht eigentlich schon dieser bewussten Prozess los.

00:18:44: Und dann auch im weiteren Verlauf, wie stelle ich die Blende ein?

00:18:47: Wie stellt die Belichtungszeit an?

00:18:48: Im Idealfall kannst du es an der Kamera machen.

00:18:51: jetzt keine Schleichwerbung für Fuji aber die lösen das ja sehr gut weil sie einfach ja schon sehr lange dieses noch recht analoge Bedienkonzept ihrer Kameras haben, sei es bei der X-Pro III, XCIV, wie auch immer.

00:19:01: you name it.

00:19:03: Und dann geht das halt weiter mit der Komposition durch den Sucher.

00:19:09: Ich vermeide auch persönlich eher die Displays zum Fotografieren und zum Komponieren, also jetzt bei den Kameras... ...und bin da auch ganz klar pro Sucher eigentlich weil es ist in Summe einfach viel bewusster und für mich dann auch einfach schöner besser weiß ich nicht.

00:19:30: Jetzt würde mich persönlich noch interessieren Die X-Einhundertsext hat ja den Analogen und den Digitalen.

00:19:36: Ja, den übrigen Sucher, genau.

00:19:37: Und die digitalen Suche sind ja besser geworden?

00:19:39: Ich hatte mal so eine ganz alte Samsung... Das war wirklich ne Katastrophe!

00:19:42: Aber die sind jetzt ziemlich gut geworden.

00:19:44: Was ist dir lieber?

00:19:45: oder was ist euch lieber?

00:19:47: Ist so ein analogersuche für euch noch einen Vorteil?

00:19:50: Oder sagt er dann, ich will doch lieber genau gucken wie meine Lichtsituation

00:19:54: ist?

00:19:55: Nee, ich mag das nicht.

00:19:57: Das finde ich das großartige, weil der X-Einhundert oder generell bei den Fujicameras die diese Hybridensuche haben.

00:20:02: Ich wechsle da gerne zwischen.

00:20:04: also ich finde zum ganz präzisen Komponieren den elektronischen Sucher sehr gut, weil man wie du gerade schon sagt es ja vieles sieht, Helligkeit, Kontrast und so weiter und sofort.

00:20:15: auch wenn wir mit dem Filmsumulationen arbeiten ist das sehr schön.

00:20:19: aber dann gibt es jetzt... Ich mache jetzt selbst auch gerne viel Street-Photografie.

00:20:24: Und da ist sozusagen der optische Sucher, der ja dann diesen Leuchtrahmen hat besser weil man sieht was läuft ins Bild rein und so.

00:20:31: Man kann die Situation ein bisschen besser antizipieren.

00:20:34: Das variiert.

00:20:35: bei mir würde ich sagen.

00:20:36: Okay!

00:20:42: Aber das heißt bei vielen Kameras kannst du es dir gar nicht aussuchen, welche Art von Suche da mitkommt.

00:20:46: Vielleicht

00:20:47: ist das der Grund warum ich mir keine neue kaufe?

00:20:49: Ja, das könnt ihr sein!

00:20:50: Das hat natürlich null finanzielle Gründe.

00:20:54: Okay wir haben jetzt ganz viele Gründe gefunden die Pro und Contra.

00:20:58: wann nehme ich was mit?

00:20:59: aber wir haben uns noch darum rumgedrückt zu entscheiden wann nehmen wir genau welche Sachen mit.

00:21:05: Jetzt fangen wir vielleicht mal mit der richtigen Kamera an.

00:21:08: also ich habe wir haben eine richtige Kamera.

00:21:11: Wann nehmen wir die mit?

00:21:14: Du hast schon gesagt, du nimmst sie im Urlaub mit auf jeden Fall.

00:21:17: Wenn ich

00:21:18: einen tollen Urlaub mache... Entschuldigung, Harz aber!

00:21:24: Und was sind so die Fotos?

00:21:25: Keine Nahe-Erholung.

00:21:28: Ich muss sagen es hat damit zu tun ob ich ein Endprodukt im Kopf habe Oder wenn mich jemand bittet Fotos zu machen.

00:21:36: Also Porträts mache ich auch lieber mit meiner richtigen Kamera, da hab' ich das schöne Fünfundachtziger... Das sieht toll aus!

00:21:42: Ich weiß was ich tue.

00:21:43: und dann ist die Unschärfe auch wirklich eine echte Unscharfe und nicht etwas was an der Brille dann irgendwie doch nicht richtig stattfindet.

00:21:51: Genau.

00:21:52: Ja

00:21:53: aber...

00:21:53: Du guckst

00:21:53: ja fast schon mit so einer Profibrille eigentlich drauf.

00:21:56: also

00:21:57: Du kannst das fast, glaub ich, streichen.

00:21:59: Ja und du hast ... Kommst

00:22:00: da einfach nicht raus?

00:22:01: Ich

00:22:01: komm dann nicht raus!

00:22:02: Wenn man das lange gemacht hat...

00:22:04: Ja schon so lange her.

00:22:05: Ich weiß

00:22:06: aber ich bin auch noch eine von denen die Denkenbild muss perfekt sein.

00:22:10: Aber hast du dann auch so dieses dass du eigentlich die Kamera deswegen auch nicht mitnimmst?

00:22:14: wenn du jetzt auf den Fest oder ein Harz gehst weil du sagst ist Freizeit brauche ich nicht die Kamera mitnehmen, dass sich das ein bisschen wie Arbeit anfühlt?

00:22:22: Naja es ist anders wenn ich das Gefühl habe... Oh Gott Ich das Gefühl habe, da kommt kein perfektes Bild raus.

00:22:29: Weil sowieso alle Gummistiefel an haben was ich auch bündendlich schön finde.

00:22:32: Da nehme ich die gar nicht erst mit!

00:22:34: Es ist ganz schlimm, dass es wirklich über diese fünfzehn Jahre war das so... ...ich hab jedes Jahr auch ein Familienalbum gemacht und jedes davon ist perfekt.

00:22:42: Und ich habe kein einziges Alltagsbild damit gemacht.

00:22:48: Mir fehlen aus über fünfzehnt Jahren Alltagsbilder.

00:22:53: Okay, das ist sehr speziell für dich.

00:22:55: Das mag sein!

00:22:57: Aber ich glaube, wenn man das wirklich beruflich macht und lange darauf gedrillt wurde, dass Ergebnis muss perfekt sein, dann wird man komisch.

00:23:04: Ich kenne noch viele andere Fotografinn die im Porträtbereich unterwegs sind und waren... ...die auch nicht abdrücken können, wenn die Personen nicht gut... ...abgestimmt angezogen sind.

00:23:15: Oh, Hendrik,

00:23:15: da bist du ja der totale Gegenbruch.

00:23:17: Ja, mit Fotos.

00:23:19: Ich finde es total spannend weil er kriegt also... Für dich ist das noch viel mehr ein Werkzeug im eigentlichen Sinne als, glaub ich für andere tatsächlich.

00:23:28: Also du machst die Kamera als Werkzeug aus deinem alten Job irgendwie fast wie so Arbeitskleidung.

00:23:34: also du machst es nur...

00:23:35: Sieht ja auch

00:23:36: aus!

00:23:36: Du machst es wirklich nur für ganz besondere Augenblicke.

00:23:40: Das ist interessant.

00:23:43: Nee mach' ich anders.

00:23:47: Ich versuche meine echte Kamera, meine X-Pro III so vieles geht mitzunehmen und alt auch bewusst mit zu nehmen.

00:23:58: Also ich gehe auch ganz gerne einfach mal so mit der Kamera spazieren und gehe dann auch zum Fotografieren halt spazierend und das ist dann schon irgendwie eine ganz... Also ja, eine ganz bewusste Entscheidung.

00:24:14: Es ist irgendwie etwas was ich auch gerne mache weil ich diese Kamera einfach gerne benutze und so und da kommt glaube ich... also da kommt wirklich für mich das Hobby Fotografie eigentlich vollkommen zum Tragen.

00:24:25: tatsächlich Und da gibt es auf jeden Fall auch Situationen Da ist die Kamera besser als das Handy.

00:24:35: Ich war irgendwie vor einigen Wochen hier in der Nova in Linden ein bisschen spazieren.

00:24:40: Da gibt es so eine Spielhalle mit einem mehr coolen Sonnenlogo und ich habe das einmal mit dem Handy und einmal mit der Kamera fotografiert.

00:24:54: Auf dem Handy-Foto, also auf dem Smartphone Bild, mit dem iPhone Bild sah man halt einfach alles sehr gut um zu zeigen ja okay so sieht das da aus war das ganz passend.

00:25:07: dann hab' ich über mit der Xpro auch noch ein Foto gemacht viel besser, weil tatsächlich ... erst mal fand ich die Farben noch.

00:25:18: Also diese Fuji Sensor macht tolle Farben irgendwie, haben mir noch viel besser gefallen und die Kontraste waren auch einfach besser.

00:25:24: also man sah die Sonne ein bisschen schärfer und so und ich konnte mit der Belichtung mehr spielen.

00:25:31: das Foto war viel interessanter.

00:25:32: tatsächlich

00:25:33: Der Unterschied war klar sichtbar.

00:25:35: Ja, der Unterschied war klarsichtbar auf jeden Fall.

00:25:37: Du kannst auch mehr eingreifen?

00:25:39: Das ist nämlich tatsächlich was... Wo ich auch so ein bisschen hadere mit den Smartphone Fotos die sind mir manchmal zu perfekt.

00:25:45: und wenn ich aber möchte dass dieses Bild mega unterbelichtet ist ja man kann das auch mit dem Smartphone machen nur ich vielleicht nicht so

00:25:52: nervt Aber es geht mit der Kamera viel schneller und viel besser.

00:25:55: Ich möchte dann manchmal nur einen gewissen Bereich ... hell haben und der Rest soll dunkel sein.

00:26:01: Und all diese kreativen Ideen, die ich im Kopf habe kann ich einfach mit einer Kamera viel schneller

00:26:04: umsetzen.".

00:26:06: Ja also bei mir ist es ähnlich.

00:26:08: Also das... Ich sehe ja viele von deinen Fotos, die du so machst und merkst dass du da oft sehr spielerisch rangehst und halt aber auch mit so Sachen wie Licht und Schatten oder mit solchen Geschichten einfach spielst und dann in dem Moment wo du versuchst so Das Bild zu steuern, es ist ja auch mehr Fotografie als jetzt einfach irgendwo schnell ein Handy drauf zu halten und sagen hey so hat mein Essen ausgesehen.

00:26:29: Und okay das werden wir vielleicht manchmal auch perfekt ins Szene setzen, dass dann vielleicht noch mal was anderes.

00:26:35: aber bei mir ist es endlich wenn ich so richtig Lust auf Fotografie habe und ich will Leute irgendwie... Ich will die dann nicht nur drauf haben, sondern auch besondere Situationen fotografieren oder Porträts machen.

00:26:50: Oder ich mache das ja überhaupt nicht professionell, sondern einfach nur so zum Spaß.

00:26:54: Dann nehme ich auf jeden Fall die Kamera mit, weil dann hab' ich eben diese Filmsimulationen Nutze, also es ist ja nicht so dass man das mit dem Smartphone nicht könnte.

00:27:05: Aber ich nutze dann sowas wie vielleicht noch mal das gleiche Bild mit einer anderen Blende oder nochmal zwei Bemichtungsstufen hoch?

00:27:11: Oder vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Gestaltung.

00:27:14: Das mache ich nur mit der Kamera

00:27:16: Aber wir sind jetzt noch gar nicht auf die Generationenfrage gekommen.

00:27:19: Ich glaube, da spielt auch eine wichtige Rolle!

00:27:21: Ich habe neulich so ein Statement vom Instagram-CEO gehört und er hat dann so leicht abfällig gesagt... Also wenn ihr immer noch fotografiert wie vor fünfzehn Jahren, der meinte mich damit, hört auf damit mit diesen perfekten Fotos.

00:27:35: das ist jetzt nicht mehr angesagt.

00:27:37: dank KI weil KI alles viel perfekter kann.

00:27:41: und jetzt geht es ja wieder so'n bisschen ... zum rohnen, unperfekten Bild.

00:27:45: Und ich glaube,... ... dass je nachdem wie alt man ist... ... man auch verschieden sozialisiert ist.

00:27:50: und wir hatten neulich so eine Podcast-Folge bei Klickboom Flash... ... unserem Fotopodcast.

00:27:55: da haben wir mit so mit zwanzigjährigen gesprochen... ...und die haben einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge!

00:28:02: Es spielt eine riesengroße Rolle ob man aufgewachsen ist... …mit einer Sucherkamera und dann irgendwann das Handy dazu kam oder ob man es gewohnt ist einfach nur zu wischen und eine... Echte Kamera als etwas ganz Spezielles sieht, den man sich erst annähern muss.

00:28:20: Ja... Ich hake da gleich ein.

00:28:23: nochmal kurz den Hinweis auf deinen Podcast den du machst.

00:28:26: klick boom flash heißt er.

00:28:28: Da geht es explizit um Fotografie.

00:28:30: das heißt alle die das interessiert sollten da unbedingt mal rein hören.

00:28:33: ich verlinke das alles in den Show.

00:28:34: Notes und schreibe sagen am Ende auch noch einmal kurz Bescheid und dann können wir da noch ein bisschen was zu reinschreiben.

00:28:42: Ich frage mich, um das aufzugreifen.

00:28:45: Ich fraue mich ob zwanzigjährige... Also ich gucke auf sehr viel mehr Lebensjahre zurück und ich habe mit zwanziger auch anders fotografiert als jetzt.

00:28:54: Zum einen in dieses Ding, ich fotografiere für mich so wie ich Bock hab' und wenn ich Bock habe, dass soll jetzt irgendwie krudes Leben dokumentieren.

00:29:03: oder Wir hatten uns dann euch davon den Mülleimer, der hier rumlegt oder die Möhle auf der Straße liegt.

00:29:08: Und das muss nicht schön sein!

00:29:10: Oder es soll ein schönes Porträt von einer Freundin werden, die ich in Szene setzen will... Das ist wie ich Fotografiere hängt davon ab, wie bin ich in Stimmung und worauf habe ich los?

00:29:18: Da ist mir ganz egal was gerade Mode ist aber auch nicht diese Angewohnheit alles auf Instagram zu stellen.

00:29:27: Ich habe mit zwanzig auch anders fotografiert und ich würde mal sagen, da tut sich so viel mit Trends das die Knipsen wieder in diese kleinen Kompakt-Kameras in Mode kommen.

00:29:34: Das plötzlich alle anderen Kameras auch wieder so Rädchen kriegen wie die Fuji-Kameras das haben weil die Leute das doch irgendwie cool finden.

00:29:42: Und wenn Leute, die sich jetzt mit zwanzig für Fotografie interessieren, dass noch zehn Jahre machen dann werden sie noch ganz viele Sachen ausprobieren?

00:29:48: Und wer weiß vielleicht fotografieren den zehn Jahren wieder analog.

00:29:51: also das ist nicht ausgeschlossen

00:29:55: Kann ich dir, würde ich dir zustimmen.

00:29:57: tatsächlich also.

00:29:58: Ich mein Treiber was diese sag ich mal so dieses analoge Revival anbelangt sind ja tatsächlich Millenius und Gen Z. Also es ist nicht die Boomer die ihre alten Kameras wieder rausfahren sondern das sind jüngere Menschen die halt irgendwie die Analog-Fotografie wiederentdecken und jetzt auch der zu einem gewissen Revival befolfen haben.

00:30:27: Also ich glaube, das belegen auch also gewisse Zahlen zeigen das auch.

00:30:32: Und auch so diese... Wir hatten vor ein paar zwei drei Jahren auch einen Artikel zu diesen, sag' ich mal, Vintage-Digitalkameras.

00:30:42: Diese Digitalkameras aus den frühen zweitausender Jahren

00:30:49: Fünf Megapixel.

00:30:50: Ja, die irgendwie so oder manche sogar nur zwei Megapixels, also die wirklich... Also die sag ich mal technisch eigentlich total rückschrittig sind aber die für eine gewisse Zielgruppe irgendwie ne Zeit lang und vielleicht auch immer noch sogar ganz interessant sind weil das so andere Gräte sind, weil die so weit vom Smartphone weg sind wie irgendwie ein... Nicht wie möglich, aber die recht weit vom Smartphone weg sind.

00:31:15: Und weil man sich auch damals... Also die Hersteller damals sich auch noch was getraut haben, was so Produktdesign anbelangt?

00:31:21: Also diese Kameras aus den frühen Nullerjahren, also diese frühe digitalen Compact-Kamers, die sind total verspielt von Design her und die haben teilweise ein ganz... Manche Modelle haben ein ganz außergewöhnliches Design irgendwie.

00:31:34: Da hat man noch eine, sag ich mal, so eine spielerische Idee von einer Zukunft gehabt irgendwie, die sich da halt zeigt!

00:31:42: Und die Kameras gehen bei kleinen Zeigen für relativ viel Geldwerk.

00:31:45: Da gibt es einige Modelle, die sind erstaunlich viel wert.

00:31:49: Aber vielleicht passt das auch zu Judy's Hinweis auf dieses Nicht-so-perfekte?

00:31:54: Also zum Beispiel auch so Kameras... Ich habe so eine Rocket Sprocket von Lomography, die so besonders, also die einen thirty fünf Millimeter Film belichtet aber über ne große Breite.

00:32:06: Das heißt da kann sie so sechs Leute nebeneinander überhaupt kein Problem.

00:32:10: Aber du guckst halt mehr oder weniger durch so ein Loch durch und vorne hast du so einen Hebel.

00:32:14: Und kannst nichts einstellen, das was bei rauskommt ist per se immer ein bisschen unperfekt.

00:32:20: Das hat diesen Lomo-Scharme sag ich auch mal und da bist ja dann auch... Du hast im Endeffekt gesagt Ich habe meine Mittelformatkamera mitgenommen und hast aber so eine Lomo dabei.

00:32:30: Also da sind ja Kamera heißt nicht gleich.

00:32:34: Selbst wenn ich jetzt Kamera sage denke ich oft einen meine Fujifilm oder eine Fette Canon mit einem großen Perspektiv, aber das kann halt auch so was sein.

00:32:41: Genau!

00:32:42: Ja,

00:32:42: aber ich finde, dass ist ne Spielerei genau wie Polaroid.

00:32:45: übrigens wenn jemand sich mal mit nem Polaroids fotografieren lassen möchte wendet euch an diesen Herrn.

00:32:50: Das tönste

00:32:51: Foto von mir ist ein Polaroit, das Hendrik gemacht hat.

00:32:53: Vielen Dank.

00:32:54: Ja, das steht auf meinem Tisch Aber das ist jetzt...

00:32:58: Aber da möchte ich kurz einhaken.

00:33:03: Du hast schon, natürlich hast du zum Gewissen gerade recht das ist alles Spielerei.

00:33:08: aber wenn wir von Fotografie nicht als Beruf sondern als Hobby reden dann ist es ja ohnehin alle Spielerei.

00:33:14: also ich sage mal so wenn ich nicht damit mein Geld verdienen muss Sondern mit meinem Hobby Spaß haben möchte Dann ist das ja vollkommen legitim Wenn das irgendwie Spielerei ist und Spielerei kann auch Klaus ist gerade mit dem Polaroid selbst gesagt, kann auch was Schönes bei rumkommen.

00:33:28: Also ich finde auch dass diese windtisch-digital Kameras aus den Frühjahr ja in irgendeine Daseinsberechtigung haben weil man mit einem gewissen Blick tatsächlich auch sagen kann okay das ist ein digitalfoto Das ist nicht von jetzt, das ist nicht aus zwei tausend sechsundzwanzig sondern es irgendwie von früher.

00:33:45: Man sieht diesen Bildern also auch diesem digitalen Bild dann tatsächlich irgendwie ihre Herkunft dann doch an und das finde ich ganz interessant wenn man damit zu spielen weiß.

00:33:54: aber Um nochmal auf diese Generationenfrage zurückzukommen, ich bin sehr gespannt wie sich das entwickelt.

00:33:59: Denn meine Generation musste noch richtig Geld in die Hand nehmen für den Film und für die Entwicklung.

00:34:05: Dann hat man nur eine gewisse Anzahl an Bildern gemacht, hat sie dann abgeholt in seinem Tütchen und war ein bisschen enttäuscht wenn nicht so viele davon gut aussahen.

00:34:13: Und diese jungen Menschen mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt Tausende Bilder auf ihren Smartphones, weil das einfach so schnell zu machen ist und die gucken sie sich teilweise nicht mal mehr an.

00:34:24: Aber da sind

00:34:24: immer noch die Kameras viel billiger!

00:34:27: Ja aber wenn das alles so einfach ist dann ist es doch eine viel größere Hürde wirklich zurückzugehen zu einem Gerät bei dem man sich Gedanken machen muss.

00:34:37: also ich habe jetzt ein bisschen unerwarteterweise zwei Sachen gesehen dass eine dieses Ich überlege mir wo gehe ich hin was will ich dafür Fotos machen?

00:34:47: Aber das andere auch vielleicht, wofür sind diese Fotos später dann gut?

00:34:53: Sind es Erinnerungen?

00:34:54: Es ist Dokumentation.

00:34:56: Wie sah dieses Haus damals aus?

00:34:58: Ist es ein Bewerbungsbild oder ein Bild was so in Rahmen bei der Oma stehen soll?

00:35:02: Oder so vielleicht... Man muss da schon sehr viele Sachen beachten.

00:35:06: Auf jeden Fall!

00:35:07: Ich würde jetzt aber glaube ich mal weitergehen.

00:35:10: und Nicht nur wir sind alle Kamerafans, das merkt man jetzt auch.

00:35:13: Wir blühen gerade auch so richtig

00:35:15: auf!

00:35:16: Aber wir haben auch alle ein Smartphone und wir machen damit auch richtig viele Bilder.

00:35:19: Und vielleicht noch mal... So'n bisschen für das Smartphone.

00:35:23: was spricht eigentlich dafür?

00:35:24: Was ist daran eigentlich der...?

00:35:28: Was macht es zu einer guten Kamera?

00:35:30: Ist das

00:35:30: einfach?!

00:35:33: Es ist einfach, aber es ist natürlich auch... Also ich meine klar, mein erstes Handy hat nur so... Ich könnte gar keine Pixelzahlen sagen.

00:35:40: Achtundvierzig mal achtundvierzig vermutlich oder vierhundertachtzig mal vierhundertdachzig.

00:35:44: So und mittlerweile macht mein Smartphone VK?

00:35:49: Ja

00:35:54: also für mich ist das Smartphone die Smartphone-Kamera eigentlich wie so ein bisschen wie eine gute Allwetterjacke.

00:36:03: Im besten Fall hat man die immer dabei.

00:36:06: Achtzig Prozent der Fälle ist, die auch erstmal vollkommen ausreichen tatsächlich.

00:36:12: Also wenn man sich das jetzt vielleicht noch mal technisch anguckt... Die meisten Smartphone-Kameras haben einen Drittel Zollsensor und ein APC-Sensor ist ungefähr fünfmal so groß und irgendwie ein Vollformatsensor ist... Ähm, ist irgendwie zwölfmal so groß tatsächlich.

00:36:39: Das heißt du bist mit dem Smartphone eigentlich in vielen Fällen erstmal ganz gut bedienen würde ich sagen und die Kameras machen dann vielleicht noch zwanzig oder dreißig Prozent des Einsatzgebietes aus.

00:36:51: aber jetzt habe ich glaube den Fahren verloren.

00:36:53: Aber mal abgesehen von sowas wie Bokeh hatten wir okay das können, das können so Smartphones einfach nicht rechnen dass nur irgendwie hin?

00:37:00: Ja!

00:37:02: Für mich ist es an manchen Stellen auch ein Punkt der Bequemlichkeit, tatsächlich die Kamera mitzunehmen.

00:37:07: Was?

00:37:08: Das macht mir nirgendwann.

00:37:08: Ja, ja.

00:37:09: Wendt!

00:37:09: Weil wenn ich... Also ich hab hier so'n Pixel, so'nen altes Pixel aber das kann gute Fotos machen.

00:37:16: Ich könnte vieles davon... Ich habe drei verschiedene Länsen.

00:37:20: Ich könnte auf dem Pro-Modus umschalten und könnte die Belichtung und die Kontraste und was ich nicht alles beeinflussen könnte und es ist mir viel zu blöd.

00:37:28: Also vorher packe ich mir die Kamera ein, bevor ich mir überlege.

00:37:31: Kann nicht das alles irgendwie vielleicht auch mit meinem Smartphone machen?

00:37:34: Das mache ich nur wenn ich schon mal in der Situation bin und muss das funktioniert weil ganz hinten einfach total hell und ich will aber vorne fotografieren und das Smartphone kriegt es nicht hin.

00:37:44: dann stelle ich von Hand die Belichtung

00:37:46: um.

00:37:47: Aber damit sagst du ja schon dass du jetzt grad so einen Special Occasion im Kopf hast.

00:37:52: Ich habe das Problem ziemlich oft Achso.

00:37:54: Dass das Smartphone nicht das macht, was ich mir vorstelle und dieses Ich halte es drauf und sieht aber trotzdem blöd aus dass das irgendwie nicht so ein... Also ich muss schon immer mal wieder

00:38:06: Aber inwiefern sieht das Blöd aus?

00:38:07: Technisch blöd oder komposit?

00:38:09: Naja, ich kann halt nicht so sagen die ich kann zweimal da drauf tippen sage hier macht diesen Punkt hell aber irgendwie

00:38:14: Ja okay ja

00:38:16: So, und dann muss ich doch diese Rädchen ausremmen.

00:38:18: Das finde ich dann umständlich zu sagen hier pro Modus und

00:38:22: ja

00:38:22: welches war noch mal Helligkeit?

00:38:23: Und wie habe ich jetzt den Schärfepunkt festgesetzt?

00:38:26: und alles nur durch Tippen und dann bin ich Klammsee und hab nochmal irgendwo drüber gewischt und es ist wieder weg und das

00:38:33: ist das was ich meine mit den Knöpfen.

00:38:35: Ja

00:38:35: und da verliert er ein Smartphone.

00:38:37: also in solchen Situationen verliert man auch einfach seinen Vorteil dass es halt einfach und schnell ist weil das ist nicht mehr einfach und auch nicht schnell.

00:38:44: Also tatsächlich diese Anstellung von denen du jetzt gerade sprichst Liana auf jeden Fall.

00:38:48: Sorry was war nochmal die Frage?

00:38:49: Die Frage ist eigentlich, was spricht für das Smartphone?

00:38:51: ich glaube wir haben die... Ich glaube mit dem Problem besetzen diese vielen guten Sachen die der Smartphone kann so ein bisschen jetzt hier voraus weil wir es eh immer dabei haben und damit ganz viele Fotos machen jeden Tag.

00:39:02: ja und ich glaub dass was dir jetzt fehlt so diese Alltagsdokumentation aus fünfzehn Jahren Jeder, der ein Smartphone hat, hat das heutzutage.

00:39:11: Also du hast... Ich kann meinen ganzen... ich weiß genau, wann ich wo welches Wochenende bei meinen Eltern war, weil ich hab'n Bild gemacht.

00:39:18: Exakt ja!

00:39:18: Aber gehen da nicht auch Momente verloren?

00:39:22: Du meinst, wenn wir immer das Smartphone zücken...

00:39:24: aber gut, ich meine es zückt sowieso jeder twenty-four seven.

00:39:27: Boah, da wär ich nicht so kulturkritisch also... Wir

00:39:31: sind ja auch in einer verschiedenen Generation und

00:39:32: das geht ja auch meistens relativ schnell.

00:39:34: tatsächlich.

00:39:36: Also, ja ich glaube es.

00:39:37: Wir haben das eigentlich schon alles irgendwie gesagt.

00:39:39: also was ganz klar fürs Warnvon spricht ist man hat immer dabei Es ist einfach es ist schnell es ist unkompliziert Es fällt es fällt kaum auf wenn man's gut macht

00:39:53: und sogar sowas wie raw format?

00:39:55: Ja genau als können wir mal

00:39:56: eins dieser bilder bearbeitet hätte.

00:39:58: aber

00:39:59: Man kann auf jeden Fall, wenn man die Pro-Einstellung nimmt.

00:40:07: zahlreiche kamera apps irgendwie beim iphone irgendwie pro camera heißt es glaube ich da gehen geh.

00:40:12: auch geht auch raw format, da gehen auch noch viele einstellungen.

00:40:15: die app funktioniert an manchen stellen tatsächlich auch ein bisschen besser intuitiver als die iphone camera app irgendwie finde ich zumindest.

00:40:22: also man kann da auch noch mehr rausholen wenn man will.

00:40:27: aber ich sage mal für diese gebrauchs fotografie brauche ich das auch gar nicht unbedingt.

00:40:32: Also da bin ich erst mal mit der Baseline, die mein iPhone bietet eigentlich erstmal ganz zufrieden.

00:40:38: tatsächlich um irgendwie Situationen zu festzuhalten.

00:40:44: Mein Essen dann war ich dort, da haben wir ein kurzes Foto von Freunden.

00:40:50: Das ist vollkommen ausreichend.

00:40:51: Okay, Judy

00:40:52: hat schon vorher für Selfies auf jeden Fall als das Nonplus Ultra die Nonplus.

00:40:56: Ja

00:40:56: aber es ist tatsächlich nur was anderes nämlich was ganz Konkretes.

00:41:01: ich habe kürzlich einen Haustierartikel verfasst und fotografiert... ...und dachte mir naja für ein Artikel das musst du schon mit einer richtigen Kamera machen.

00:41:11: also Handybilder dürfen da nicht rein.

00:41:13: das geht gar nicht.

00:41:14: das ist gegen meine Ehre Ja, aber wie wir schon gesagt haben ist es einfach überall dabei.

00:41:20: So ich sitze auf der Toilette morgens meine Katze neben mir in der Badewanne und guck mich aus dieser wunderschönen weißen Hohlkehle an und ich denke so meine Güte das wäre das perfekte Bild also war auch eines der perfekteren Bilder.

00:41:33: dann dachte ich mir nie dass das konnte ich jetzt nur einfangen weil ich dieses Ich wäre nicht mit meiner Kamera auf die Toilete gegangen.

00:41:41: Und die Katze sitzt auch nicht auf Befehlen.

00:41:45: Und tatsächlich sind in diesem Artikel auch Smartphone-Bilder gelandet.

00:41:49: Ich finde das vollkommen legitim und ich bin auch gespannt, wie sich das noch verändern.

00:41:52: Ich habe jetzt irgendwie gehört dass die Google Pixel Kamera demnächst so was wie ein Original Modus mitbringen wird und ich freue mich schon total weil das was mich am meisten stört ist wenn ... Bild mit einem Smartphone mache.

00:42:07: Und für einen Bruchteil eine Sekunde sehe ich das Original, also das was die Kamera original speichert und dann geht einmal hart die Bearbeitung drüber und ich denk mach nein, ich wollte diesen Himmel doch so wie er gerade war

00:42:18: und nicht in Ultra-Blau.

00:42:20: Ich freu mich schon sehr drauf und eigentlich ist es krass dass es das noch nicht gab weil's ja nur Software ist.

00:42:26: Genau!

00:42:26: Dann die Wahl zu haben zwischen ich hätte heute gerne eher so Portraldichter oder ich hätte gern den Originalmodus... Oder ich hätte gerne harte Kontraste.

00:42:35: Ich glaube, das wird sich in den nächsten fünf Jahren auch noch mal ändern.

00:42:38: Ja, das finde ich gut!

00:42:39: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen... ...aber da würde ich jetzt nochmal die Lanze für die Smartphone-Software brechen.

00:42:47: Wo ich es zum Beispiel auch ganz Gut finde ist in diesem Panorama-Modus.

00:42:51: Also dieser iPhone Panorama Modus, den finde ich manchmal auch ganz nett wenn man da so ein bisschen mit spielen kann oder denen irgendwie mein Interessanter einsetzt Da finde ich es sehr gut.

00:43:03: und tatsächlich wenn man diesen Nachtmodus, also sage ich mal so nachtbilder mit dem Smartphone sind ja eigentlich reine Rechnerei.

00:43:13: Da werden irgendwie fünf sechs sieben acht wie auch immer Bilder zusammen gerechnet.

00:43:19: Das muss einem klar sein, wenn man damit nachts Fotos macht, dass das was man da fotografiert so eigentlich nicht gesehen hat.

00:43:26: Ich habe letztens als Vollmund war vom IME-Zentrum halt ein Bild gemacht und es waren eine ganz tolle Situation, eine ganz toll lichte Situation weil Vollmund auch war Und

00:43:40: das hat ein Smartphone noch so einen kleinen Wehrwolf mit rein montiert.

00:43:43: Genau, und das Smartphone hat auch einen kleinen Behrwolf reinmontiert... Nee, aber es hat eine ganz eigenwillige Lichtstimmung.

00:43:54: Die ist so eigentlich gar nicht gab kreiert und das fand ich dann doch irgendwie recht sehenswert.

00:43:59: Hab's irgendwie noch bei Instagram gepostet.

00:44:02: Man muss sich darüber... also man muss das aber bewusst einsetzen.

00:44:05: Also man muss sich glaube ich darüber im Klaren sein dass das hochgerechnete Bilder sind.

00:44:10: Dass die so eigentlich... dass das Situation sind die so gar nicht gesehen worden sind.

00:44:16: Da

00:44:16: findet ein bisschen eine Talentverzerrung statt ne?

00:44:19: Ja, kannst du so sehen.

00:44:25: Das wäre jetzt ein ganz anderes Thema zu sagen.

00:44:29: Sind Bilder nur dann echt?

00:44:31: Wenn sie wirklich genauso ausgesehen haben und es ist vielleicht nur Film echt und was ist mit verschiedenen Filmmaterialen... ...dann sind wir im nächsten Schritt bei KI-Bildern oder bei Softwarebearbeitung im Smartphone.

00:44:45: also ganz schwierig.

00:44:48: Da wird's dann auch philosophisch auf jeden

00:44:50: Fall.

00:44:50: Ja, da wird es auf jeden fall philosophisch aber ich mein... Ich weiß nicht.

00:44:53: also für mich ist halt Fotografie immer noch so ein totales Hobby.

00:44:55: Ich will Bilder von meiner Familie haben und guckte mittlerweile auf einen Jahrzehnte altes Archiv zurück wo ich so haach das die Oma drauf und also so Sachen einfach oder so Serien gemacht habe ... an denen ich mich freue, egal wie unperfekt die aussehen.

00:45:13: Also ich habe zum Beispiel mit meiner Großmutter jedes Mal wenn ich da war... ... ein Selfie gemacht.

00:45:17: Am Anfang fand sie das komisch aber irgendwann wenn sie mich gesehen hat dass sich die Kamerazücke dann kamen sie schon

00:45:22: so

00:45:23: und ich hab weiß ich nicht, ich hab fünfzig solche Bilder mindestens.

00:45:27: Das ist die meisten sind nicht alle super aber dieses Gesamtding dieses Projekt zu haben ist fantastisch.

00:45:34: Hast du dir in die analoge Welt geholt?

00:45:36: oder dümpeln die?

00:45:43: Also ich finde das ganz interessant, was du sagst, Aliane.

00:45:45: Weil da zeigt sich auch nochmal, dass Fotografie eigentlich zunimmt weniger eine technische Frage ist, weil die Technik schon so ausgereift ist, so gut es sowohl ins Smartphones als in Kameras auch natürlich, da haben wir ja schon gerade drüber schon, sondern dass eigentlich Fotografien eigentlich zunehmend mehr zur Kulturtechnik wird.

00:46:03: also es ist ne ganz eindeutige Kulturtechnik und ich glaube Gibt es durchaus noch Spielraum?

00:46:09: In welche Richtung?

00:46:11: Ja, in ganz unterschiedliche.

00:46:12: Also ich meine Liana hat jetzt gerade von ihrem Großmutterprojekt erzählt Du hast irgendwie von deiner Katze erzählt.

00:46:21: also die Ausgeschaltungsmöglichkeiten Die Persönlichen für jeden selbst sind da glaube ich immer noch sehr groß.

00:46:29: Ja, die Werkzeuge sind ja schon lang so.

00:46:30: Also die digitalen Kameras haben schon mehr Pixel als die meisten von uns je brauchen.

00:46:35: also eins von meinen Bildern in so abgezogen.

00:46:41: aber normalerweise finde ich das eigentlich eher lästig dass die X-Einhundertsechs so riesengroße Bilder produzieren und mir die Festplatte damit zuschaufelt.

00:46:52: In die Richtung können die Kamerahersteller ja auch nicht weitergehen, das heißt es wird vielleicht einfach tatsächlich mehr in Richtung Software kommen oder eben wir kreativere Ideen.

00:47:00: Was kann ich mit Fotografie eigentlich machen und kann ich damit vielleicht eher spielerisch die Welt dokumentieren?

00:47:05: Oder damit eine Aussage treffen als jetzt zu sagen Ich mache das perfekte Foto!

00:47:11: Ich würde trotzdem wenn ich ein Porträt von mir haben wollen würde was ich meiner Familie schenken würde ich zu dir gehen.

00:47:16: Das

00:47:16: ist schön!

00:47:17: Komm gerne vorbei.

00:47:19: Ja ich weiß nicht genau wer sind Ziemlich durch, wir könnten das Thema glaube ich ewig weiter besprechen.

00:47:24: Habt ihr noch irgendwas was ich vergessen habe?

00:47:26: Irgendwas sagt?

00:47:28: er muss da unbedingt noch... Wir haben.

00:47:31: weiß nicht ob wir jetzt wirklich eine gute Entscheidung getroffen haben aber ich glaube es trifft es ziemlich gut dass es einfach verschiedene Faktoren und ganz unterschiedliche Situationen gibt.

00:47:39: Ich glaube wenn man wirklich einen eigenen Stil finden möchte dann würde ich doch zur Kamera greifen so lange ich noch nicht die Originale aus dem Smartphone rauskriege Weil wenn ich da Filter drüber jage, die Instagram mir anbietet dann habe ich auch nur den Filter benutzt.

00:47:56: Den Millionen anderen auch benutzt haben.

00:47:58: aber wenn ich so eine gewisse Körnung im Bild haben will und immer dieselbe Art Kontrast oder ich möchte meinen Bildern immer ein Pastelluk verpassen Und erkennbar machen das ist meine Bildsprache und mein Stil Dann würde ich zur Kamera greifen Aber natürlich nie wieder so extrem dass sich am Ende Keine Erinnerung mehr an fünfzehn Jahre.

00:48:24: Ja, ich würde mich... Also ich finde mit jeder Kamera die man hat und die man halt auch irgendwie nutzt, hat man einen anderen Zugang also einen anderen fotografisch beziehungsweise visuellen Zugang zur Welt und deswegen finde ich eigentlich jede Kamera erstmal interessant und entdeckungswürdig.

00:48:46: Mir geht es genauso, ich nehme die Kamera ja auch mit um mich auf so eine bestimmte Art von Fotografie einzulassen.

00:48:51: Deswegen habe ich zum Beispiel dann nur eine Festbrennweite dabei und halt nicht die ganze Brennung also nicht alle Objektive oder Zoom sondern ich mache dann mit diesem thirty-fünf Millimeter so ne bestimmte art von Foto und guck was damit geht und ob ich da mit mehr laufen muss oder bestimmte Sachen halt nicht gut draufpassen.

00:49:08: das ist dann so und damit hab' ich dann in dem Moment einfach... Also ich finde schön dass es diese Grenzen gibt und ich nicht alles machen kann Weil dann weiß ich gar nicht mehr, was sich wie fotografieren soll.

00:49:16: Wenn ich alles machen könnte?

00:49:18: Ja... Ich würde einfach sagen es gibt für jedes Wetter die richtige Jagd und auch für jede Situation die richtige Kamera.

00:49:24: Das ist ein wunderbares Schlusswort!

00:49:27: Ich glaube wir sind damit am Ende unserer heutigen Ablenkfolge angekommen.

00:49:32: Vielen Dank erstmal dass ihr euch die Zeit genommen habt.

00:49:35: Ich würde gerne hier nochmal den Hinweis auf deinen Podcast einbauen.

00:49:39: oder vielleicht machst du das einfach kurz selber, dass du noch mal sagst, was machst du da von Podcasts und worum geht's da?

00:49:44: Klick Boom Flash dreht sich komplett um die Photowelt.

00:49:48: Es sind Geschichten aus der Fotowelt, ich spreche mit Menschen, die auf der einen Seite Fotografinnen und Fotografen sind – aus allen Fachrichtungen!

00:49:55: Das kann von Akt über Geburt Astro You Name It sein.

00:50:00: Ich spreche aber auch mit Expertinnen und Experten, die am Rande mit Fotografie zu tun haben.

00:50:05: Zum Beispiel habe ich schon mit einem Radiologen gesprochen, dessen Aufgabe es ist, Bilder zu interpretieren.

00:50:11: also in diese Richtung geht's auch.

00:50:13: Es ist mal abenteuerlich, mal ist es informativ und mal wird einfach nur gelacht.

00:50:17: Hört doch einfach mal rein!

00:50:18: Ja, spannend!

00:50:19: Und mal auch aus der Redaktion?

00:50:20: Ja natürlich mal...ja meine Güte wieso kommt mir das jetzt ausgelassen.

00:50:24: Jede zweite Folge kommt aus der redaktion

00:50:27: und da

00:50:27: beschäftigen wir uns mit Themen die uns durch den Kopf gehen.

00:50:31: Sehr schön ja hört auf jeden Fall mal rein und an euch da draußen wenn ihr Fragen oder Kommentare habt dann schreibt uns die bei YouTube unter das Video oder schickt uns eine Mail an ablinketct.de.

00:50:43: Und mit uns.

00:50:44: diskutieren könnt ihr außerdem auf dem neuen Heise und City Discord Server, den Link pack ich auch unten in die Folgenbeschreibung.

00:50:51: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!

00:50:54: Tschüss!