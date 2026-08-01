Desinfec’t 2026: Das Virenscan-Live-Linux von c’t | c’t uplink

00:00:00: Heute im CT-Ablink.

00:00:01: Desinfact, unser Virenscansystem in einer neuen und rund erneuerten Auflage.

00:00:11: Moin und hallo zum CT-Ablink – eine kleine Info vorab!

00:00:14: Die Desinfakt Ausgabe und vier weitere CTs gibt es aktuell mit dreißig Prozent Mini-Aborabatt und einem Geschenk.

00:00:20: jetzt schnell sichern unter ct.es slash Aktion.

00:00:25: So, im Ablink geht's heute ja um einen absoluten Klassiker der CT den ist...ja mit Vorläufern gesehen schon über zwanzig Jahre gibt in einer neuen Auflage.

00:00:36: Desinfekt, das ist ein ja live Betriebssystem kann man sagen was vor allem der Virensuche und Virenanalyse dient.

00:00:45: Das es jetzt gerade eben in einer neun Auflage erschien Es hat sich einiges verändert sieht anders aus.

00:00:51: Und was genau sich verändert hat vielleicht auch ein Stück weit warum manche Dinge anders geworden sind und anders aussehen als die ... bis zur vorigen Version ausgesehen haben.

00:01:02: Ja, darüber spreche ich mit meinen Kollegen Peter Siering.

00:01:05: Moin, Peter!

00:01:06: Moin

00:01:07: und Dennis Schirmacher?

00:01:08: Hallo, Dennis!

00:01:10: Erst mal so in Kürze.

00:01:12: Es kennen ja wahrscheinlich nicht alle Desinfekt.

00:01:15: Was ist das denn genau?

00:01:17: Also ja, Desinfekte gibt es schon sehr lange... Und ich mach das schon seit, glaube ich, acht oder neun Jahren.

00:01:22: Das Projekt also im Grunde ist eine Winux-Distribution in die... wir verschiedene Viren-Scanner implementiert haben unter anderem EZ, Wissecure und Icarus.

00:01:35: Und der Clue davon ist dass wenn du vor deinem Windows sitzt und weißt was ich passieren irgendwie komische Dinge, du denkst du hast ja irgendwie einen Virus oder so eingefangen, fährst das System runter und startest dann Desinfect von einem USB Stick oder von einer externen SSD inaktive Windows aus einer sicheren Entfernung, die ja über das Desinfekt anschauen.

00:02:02: Also du kannst dann auf die Windows-Festplatten zugreifen... ...du kannst wenn du dort wichtige persönliche Daten liegen hast wie keine Ahnung Fotos, Lebensläufe was auch immer, kannst dir dir auf diesem Desinfekt-Datenträger erstmal in Sicherheit bringen also rüber kopieren direkt und dann kannst du mit den integrierten Viren scanners dieses ganze Windows dann untersuchen.

00:02:23: Und der Vorteil ist, wenn da jetzt ein, sagen wir mal vielleicht eine Erpressungs-Trojaner drin ist.

00:02:27: Der Dateien verschlüsselt hat kann er natürlich weil das Windows ja in diesem Moment nicht läuft.

00:02:33: Kann ja auch logischerweise keine Dateien weiterverschlüsseln und du kannst dann mit dem Desinfektor draufgucken.

00:02:40: Es gibt hier auch Viren oder... Allgemein Malware, die in der Lage ist sich zu verstecken so ein Stück weit.

00:02:45: Wenn du sagst wenn sie sieht okay da is'n Scan aktiv gerade von ner bekannten Engine... ...dass der Virus sich dann selber verpackt irgendwie und inaktiv schaltet?

00:02:54: Die

00:02:54: können sich heutzutage auch ganz gut tarn.

00:02:56: also in der Theorie kann das schon durchaus passieren dass wenn das Windows läuft, dass irgendeinen Schädlingen Virus im Hintergrund aktiv, dass der sich so gut versteckt, dass den der Windows Defender oder irgendeine andere Antibiananwälte, die da entsteht, es auch gar nicht findet.

00:03:11: Und da könnte dann durchaus die Chance höher sein, dass du mit Desinfekt diesen Schädling direkt siehst.

00:03:18: Ja vielleicht mal über einen... Vielleicht könnte ich das ein bisschen einordnen inwiefern das korrekt ist oder ein Mythos ist.

00:03:26: man hört eben einmal diesen Tipp, dass man bevor man solche Scans macht zum Beispiel mit Desinfect, dass es die Empfehlung gibt den Rechner nicht regulär runterzufahren des Windows sondern ... den quasi hart auszuschalten, also ein Desktop PC ... ... Schalter hinten ausschalten oder einen Stecker direkt ziehen.

00:03:47: Wo kommt das her?

00:03:48: und ist das wirklich so empfehlenswert wie man manchmal liest?

00:03:53: Ja, das ist ein bisschen zweischneidig, also... Neuerdings hat sich so in der Security-Szene so etabliert, dass wenn ich jetzt wirklich ein Malware-Experte bin oder einen Datenforensiker, der als berufwirklich befallende PCs und Unternehmen im großen Stil analysiert und untersucht.

00:04:13: Der würde jetzt auf keinen Fall den PC hart ausschalten weil er dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte... Das nennt man Indicator of Compromise also Hinweise wie und wo eine Rechner komplementiert wurde.

00:04:27: Das können zum Beispiel Urals sein oder irgendwelche Dateien oder IP-Adressen, dass die dann verloren gehen.

00:04:34: Und dann hätte ich quasi Beweise selbst vernichtet, die mich aber da hinführen könnten wo der Angriff gestartet ist und was alles befallen wurde.

00:04:43: Also kann man das so allgemein nicht mehr sagen, dass man den PC hart ausschaltet.

00:04:48: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich vor meinem Windows Rechner sitze Erpressungs-Trojaner sind ja dafür bekannt, die platzieren dann Verschlüsselungsbotschaften auf dem Desktop.

00:04:59: So sozusagen hier deine Dateien sind verschlüsselt, zahme so und so viel Bitcoin.

00:05:03: oder wenn ich sehe das urplötzlich irgendwo Dateien auftauchen, die verschlüsselt sind... ...dann würde ich schon empfehlen den schnell so schnell wie möglich auszuschalten weil dann unterbricht man quasi das Schadenswerk von diesem Verschlüßungstrojaner dass er nicht noch mehr Daten verschlüsselt.

00:05:18: aber so pauschal kann man das jetzt heutzutage nicht mehr so sagen.

00:05:23: Und natürlich wahrscheinlich auch, wenn man jetzt vielleicht ein Leser oder Zuschauer das Desinfekt dann mal ausprobieren wollen.

00:05:29: Dann natürlich nicht davor, dass Windows den Rechner hart ausschalten sondern dann nur bei einem akuten Viren verdacht wirklich.

00:05:39: Absolut!

00:05:40: Davon ausgehen muss ja da ist gerade eine Infektion.

00:05:42: ich muss grade wirklich unter Zeitdruck schlimmeres verhindern.

00:05:44: Genau für so ne Standard-Untersuchung kann man...

00:05:46: Nicht das Parfum einfach... ... hart abschalten.

00:05:48: Nee, das würde ich auch auf keinen Fall.

00:05:49: Warte wenn man es jetzt mal ausprobiert... ...nimmt man bitte den ordentlichen Weg es runter zu... Also ist neu zu starten mit dem angesteckten... ...bessen Fact-Stick um.

00:05:57: Genau.

00:05:57: Man kann das ja auch direkt aus Windows dann starten... ...wenn man über's Startmenü geht,... ...dann muss man glaube ich Schifftaste gedrückt lassen und auf Neustart klicken.

00:06:06: Und dann rödelt der Rechner so ein bisschen und dann taucht einen Bildschirm auf... ...und dort kann man dann den... USB-Datenträger auf dem Desinfekt drauf ist, kann man dann als Boot Medium auswählen.

00:06:17: Also das ist sozusagen der bequemste Weg aus Windows direkt heraus.

00:06:20: ...

00:06:21: ansonsten halt über Spios, wenn man nicht wie bei das Windows-Bootmenü gehen will.

00:06:25: Also

00:06:26: hast

00:06:26: du drücken welcher auch immer das ist.

00:06:28: Man sollte im Hinterkopf behalten so ein Windows kann... ... wenn man runterfahren gedrückt hat auch durchaus in so einer Art Ruhezustand sein.

00:06:33: Das heißt da sind noch Dokumente offen und so.

00:06:35: also... ... man läuft immer wenn man auf so einem System losgeht Gefahr dass das Datei-System nicht im sag ich mal sortierten Zustand ist.

00:06:43: Und wenn man dann des Desinfektes normalerweise so gebaut ist es nur lesend zugreift erstmal.

00:06:47: aber wenn man anfängt ... was gefunden hat und dann schreiben zu, greifen will.

00:06:52: Dann kann es eben sein dass man Dinge verwirft die noch offen waren oder so.

00:06:55: Also das ist eine Sache die man im Zweifelsfall beim Probieren dann eben besser lässt... ...und im Ernstfall kann man die eben anwenden um sich noch schützen und retten zu können.

00:07:05: Nun ist dessen Fakt also ich hatte es auch mal in Prinzip nicht viel Zeit gehabt.

00:07:09: Das mal kurz gestartet, mal angeschaut wie die Oberfläche aussieht.

00:07:13: Es sieht zumindest sehr anders aus als vorher.

00:07:15: Es

00:07:15: ist komplett neu.

00:07:18: Und ich hatte auch den Eindruck, also ein Feature ... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein anderes Desinfekt so aktiv mir angeschaut habe.

00:07:24: Aber da war mein Eindruck dass eine separate Datenpartition mit eingerichtet wird... Ist auch neu oder?

00:07:31: Vielleicht verschreibt ihr mal was da genau.

00:07:34: Also das gab es vorher auch schon.

00:07:36: Also erstmal um das vielleicht noch mal hervorzustellen.

00:07:39: Desinfekt-sweitausendsechsenzwanzig hat mit denen vorigen Desinfects auf der technischen Basis nicht mehr so viel gemeinsam.

00:07:48: Der Einsatzzweck, dass man das als sozusagen als Notfall Viren-Scanner PC Untersuchungssystem für Windows Computer benutzt ist nach wie vor geblieben.

00:07:58: also die Kernfunktion haben sich nicht verändert aber es wurde das System ausgetauscht, des Scan Assistenten wurde ausgetäuscht.

00:08:05: da werden wir auch gleich noch intensiver darauf eingehen.

00:08:08: Also die ganze technische Basis wurde Weggemacht und komplett neu gemacht, besser gemacht.

00:08:14: Das ist kompatibler es läuft schneller die Signatur Updates funktionieren verlässlicher und ja

00:08:22: man kann vielleicht noch erläutern das der Desinfekt hat mal angefangen als buchbare CD oder oder oder DVD Und bis zur letzten Version war immer noch ein ISO also letztlich ein Red Orndi Leiter System der Kern.

00:08:35: Das haben wir dieses Mal gelassen.

00:08:37: Es ist ein beschreibbares Dateisystem auf dem Stick, dadurch ist das mit den Signaturupdates und mit Updates einfacher... ...und viele Schwierigkeiten die es bei Updats gab, bei Signatureupdats, da haben wir damit irgendwie abschütteln können.

00:08:48: Genau!

00:08:48: Den alten Stick, den musste man zum Beispiel erstmal... Du hast desinfekt auf den Stick übertragen, dann musstest du davon buden, da muss sie dir aber noch umgewandelt werden, dass quasi ... das zur Grunde liegende Linux-System in Partition getrennt wird, dann hattest du die Datenpartitionen... ... wo du Daten austauschen kannst, Scannergebnisse darauf ableben kannst,... ... deine Fotos oder Dokumente in Sicherheit bringen kannst.

00:09:13: Das war schon immer so eine Starthürde was vielen den Start mit Desinfekt im wahrsten Sinne des Wortes... ... schon sehr erschwert hat.

00:09:20: und das ist jetzt unter anderem das es zum Beispiel weggefallen.

00:09:24: Du überträgst Desinfekte.

00:09:25: Start ist von dem Stick und es läuft sofort direkt voll im Umfragen.

00:09:29: Ja, das ist so wie du es beschreibst wenn du die Image Freiting Tools verwendest, die wir für Desinfekt gemacht haben?

00:09:36: Genau!

00:09:36: Es gibt einen eigenen Image Freitag jetzt.

00:09:38: Es

00:09:38: gibt zwei Tools einmal für Windows, einmal für macOS mit dem man das Image das zum download bereitsteht eben auf den Stick oder auf die SSD oder auf microSD Card überträgt Und das legt diese Datenpartition an.

00:09:48: Ja, genau!

00:09:50: Wenn man jetzt hergeht und weiß nicht irgendwelche gängige Image-Wartingssoftware Rufus oder Unterlinux die dann muss man diese Datenportation von Hand anlegen.

00:09:57: Das haben wir aber auch beschrieben.

00:09:58: es ist nicht schwierig... ...das geht im laufenden System.

00:10:00: sind weniger Handgriffe in der KDE Partitionsverwaltung dann.

00:10:04: Vielleicht kann man das noch erwähnen?

00:10:05: KDE habe ich jetzt schon feilen lassen.

00:10:07: Die ganze grafische Oberfläche basiert auf der Grafischen-Oberfläche KDE.

00:10:11: Bis er war mehr oft genommen unterwegs mit Desinfekt also zumindest die letzten Jahre.

00:10:16: Es ist der Windows ähnlich, würde ich sagen.

00:10:17: Es gibt eine Art Stadtmenü, es gibt Standard Tools die heißen natürlich anders als unter Windows.

00:10:22: Wir haben versucht auch Brücken zu bauen mit so einem bekommen Spielschirm

00:10:25: am Anfang und die Bedienoberfläche sind halt auch sehr entschlagt.

00:10:28: also das darf eigentlich nur Tools drin sind die für Desinfekt auch Sinn machen.

00:10:35: Spiele wurden rausgeschmissen irgendwelche weiß was Netzwerkverwaltungsgeschichten, also zugrunde liegt ja immer noch ein Ubuntu.

00:10:44: Das war früher auch so, das haben wir jetzt auch wieder so gemacht aber dass sozusagen nichts von der Bedienung ablenkt.

00:10:50: und im alten Desinfekt hatten wir auch noch viele ubuntu spezifische Einstellungen drin die aber für Desinfekte eigentlich gar nichts gebracht haben.

00:10:58: und das ist jetzt alles der Übersichtsheiber herausgeflogen ...

00:11:02: und passend dazu, dass es quasi ein fix-undfertiges System ist.

00:11:07: Ich hatte die Artikel auch kurz durchgelesen.

00:11:11: vor dieser Sendung... ... und es gibt so eine Resetfunktion.

00:11:16: Das fand ich ganz spannend um den Originalzustand wieder herzustellen.

00:11:20: Ja das Datei-System was wir verwenden, butterfscan Snapshots und wir machen wenn das Image fertig gebaut ist bevor es sozusagen an der Laser geht wird ein Snapshot einen Snapschuss zustande erstellt.

00:11:30: Man kann im Bootmenü das Desinfekt jederzeit wieder auf diesen Zustand zurückversetzen.

00:11:35: Zum Beispiel wenn man, weiß ich nicht, man kann ja Pakete zusätzlich installieren, kann gut sein dass man da auch was kaputt macht, wenn man da allzu mutig experimentiert und dann kriegt man mit diesem Kniff das System in den Originalzustand.

00:11:46: Das sind aber auch alle Signatur-Updates und Updates, die man erzählt hat natürlich weg.

00:11:49: Ist halt ja auch ganz zustande.

00:11:50: Ist ein bisschen schneller als wenn man jetzt hergeht und wieder neues Image auf den Stick schreibt.

00:11:55: Kann man auch benutzen, wenn man nicht besonders schmuddeligen PC analysiert hat und hinterher sicher sein will, dass es dessen Fakt keinen Schaden gibt.

00:12:01: Genau!

00:12:01: Wieder

00:12:02: einen Werkzustand zurück.

00:12:03: Es ist noch ein bisschen ein Ersatz dafür das wir eben kein reines Red on the medium mehr haben.

00:12:10: Ja naheliegend okay... Was man vielleicht noch mal sicherstellen sollte, wo ich auch dachte ob das dafür geeignet sein kann.

00:12:20: Es gibt ja mal diesen tip ein windows oder auf diesem stick den desinfekt stick nach möglichkeit wenn es irgendwie geht nicht auf dem rechner zu bauen der wirklich einen ganz konkreten virenbefall verdacht hat weil so diese idee gibt.

00:12:35: naja theoretisch könnten schädling ist sehr hypothetisch irgendwie aber theoretisch könnte in schädlingen ... eingreifen und manipulieren während dieses Medium gebaut wird.

00:12:45: Und davor kann das wahrscheinlich auch nicht schützen?

00:12:47: Naja, das Medium wird ja in dem Sinne... ...nicht gebaut sondern es wird ein Image das heruntergeladen wird,... ...das Image hat eine Prüfsumme die ihr das image writing tool überprüft diese Prüfsumme... ...und schreibt dann dieses Image eins zu eins.

00:12:58: Und wer ist denkbar dass in diesem Prozess des Schreibens eines Mediums irgendetwas eingreift?

00:13:02: Und letztlich ist das hier ein Image Das enthält Partitionen.

00:13:05: Das ist im Grunde genommen ein normales Boot Medium, das eben für den USB-Ansatz optimiert ist.

00:13:10: wenn sich ein Virus darauf spezialisiert ja möglich dass er sich dann dazwischen nimmt.

00:13:13: deswegen ist diese Empfehlung nimm einen sauberen PC nicht den Versäuchten den du untersuchen willst zum ... erstellen, das Image ist eigentlich sinnvoll.

00:13:21: Und vielleicht auch einfach schon den Stick erstellen.

00:13:23: Ja genau,

00:13:24: wollte ich grad sagen... Weil die Situation, stell dir mal vor du sitzt an deinem PC und da passieren komische Dinge,... ...die berichten der kalte Schweiß aus, deine Bankdaten keine Ahnung was... ...und dann hast du gar kein Desinfekts-Stick.

00:13:35: Dann denkst du dir erstmal, ach du Scheiße!

00:13:36: Was soll ich jetzt machen?

00:13:37: Deswegen am besten wenn ihr das Heft habt gleich einen Stick erstellt oder noch besser auf einem USB SSD.

00:13:44: Davon läuft Desinfekt nämlich noch viel viel besser.

00:13:48: Die SSD oder den Stick dann in die Schublade legen und dann hat man in der Hinterhand quasi, wenn da wirklich der Notfall auftaucht.

00:13:54: Und ansonsten... ...den Imagewriter gibt es auch für Mac OS.

00:13:58: also das heißt, wenn der Windows PC schon versäugt ist, man hat... ...sag mal zufällig noch ein Mac rumstehen, kann man das auch auf dem Mac installieren oder unter Linux per DD.

00:14:07: Da steht auch im Heft wie man das dann darauf spielt.

00:14:10: Also es gibt mehrere Möglichkeiten ... Desinfekt auf ein Stick oder eine USB SSD zu... Wir

00:14:16: sollten vielleicht noch mal ein bisschen eingehen, ... ... auf den Datenträger die man verwendet.

00:14:19: Die Sticks sind kritisch.

00:14:22: also so einen Baumarktstick ... ... oder auch ein Stick der man liebgewandert hat und da schon lange mit sich rumträgt.

00:14:27: Und der immer funktioniert ist nicht unbedingt die beste Wahl.

00:14:30: Markenbare ist wichtig.

00:14:34: Unser Tipp wäre tatsächlich eine Micro-SD Karte zu nehmen ... ... mit einem USB Adapterchen.

00:14:39: Die gibt es in verschiedenen Qualitätsklassen

00:14:40: A.I.,

00:14:41: wenn man mit A.II.

00:14:42: arbeitet.

00:14:42: das ist sozusagen die beste Qualität an USB-Datenträger, die man momentan kaufen kann.

00:14:48: Was auch gut funktioniert.

00:14:49: ich habe immer mal wieder für Freunde und so SSDs ausgetauscht.

00:14:52: dann sind die alten SSD's, die zu klein waren bei mir geblieben, sondern eine hundertachtundzwanzig GB SSD, die war in der Schrankheit.

00:14:57: mit einem USB Adapter ist ... um größte Ordnung besser als jeder USB-Stick.

00:15:01: Und reicht dicker aus, weil das im Fakt schluckt... ... zwölf Gigabyte im Schnitt, vierzehn oder so?

00:15:05: Genau also die minimalen Anforderungen sind immer mit... ...sechzehn Gigabytes für den Stick da bleibt für die Datenübertragungspartition... ...bleiben nur noch so zwei drei Gigabyte übrig.

00:15:13: Zweiunddreißig Gigabyte ist so.

00:15:16: Ja, würde ich auch sagen.

00:15:17: Aber mehr braucht es im Grunde nicht.

00:15:19: Man kommt gerade mit dem Windows Image weiter dann noch an Probleme.

00:15:22: der kann nur bis zu einigartig Gigabyte FAT formatieren.

00:15:25: danach geht das dann auf exFAT automatisch als Dateisystem oder auch als NTFS ist eine Option.

00:15:31: Das haben wir in den Windows Einschränkungen an sich, das sind technische Ergibtikanten.

00:15:35: Und das mit den Sticks ist halt auch wirklich problematisch weil werden das Aufwährenden den ganzen Test Selbst wenn der Stick, also man überträgt Desinfekt auf einem USB-Stick.

00:15:45: Das geht mit Imagewriter dann auch relativ fix ein paar Minuten und das ist aber auch kein Garant dass der Stick... Also allein die Übertragung, dass sie schnell gehen oder schnelle Schreibgeschwindigkeit ist kein Garanten, dass der stick dann im wirklichen Betrieb aufverlässlich läuft weil da finden dann wieder so viele, weil es ja ein Live System ist Man aktualisiert die Viren Scanner Da passieren Dinge, Schreiboperationen, das muss schnell gehen.

00:16:08: Gibt es halt noch ein extra Tool, was wir da geschrieben haben?

00:16:11: Was den Stick aufwährend des Betriebs überwacht.

00:16:14: Kannst du noch etwas zu sagen denken?

00:16:15: Ja

00:16:16: also ich würde gerne sagen dass wir schon optimiert haben die Schreibzugabe auf den Stick.

00:16:19: Also ganz viel geht dann er geht uns in den Hauptspeicher.

00:16:22: das ist auch eine Sache die man mal noch ansprechen könnte.

00:16:26: mache gleich der Hauptsprecher dient als Puffer und ist natürlich begrenzt.

00:16:31: Und wenn diese keiner große Dateien zum Beispiel entpacken müssen, dann kann es sein dass das den Hauptsprecher so stark strapaziert, dass man entgleist.

00:16:40: Deswegen muss man da ein bisschen so einen Auge drauf haben.

00:16:41: Kommen wir später noch mal zu.

00:16:43: Es gibt ein Tool in dessen Fakt, das guckt einfach wie geht's dem Boot medium?

00:16:48: Das registriert Schreibzugriffe, das Registriert schreibt Fehler.

00:16:51: Es registriiert Prüfungsumfehler und meldet das.

00:16:54: Und es kann sein dass wenn man den Stick hat der so knapp an der Grenze zum Funktionieren ist, dass dann relativ schnell Meldungen von diesem Tool im Desktop hoch kommen, das muss man im Auge behalten.

00:17:03: Wenn sich das System dabei normal anfühlt alles schön.

00:17:06: bei sehr umfangreichen Updates kann das sein.

00:17:08: Das sind eine gewisse Schreiben Menge die das Tool unter anderem auch ... in einer Zeitanheit erkennt.

00:17:13: Wenn das System aber langsam ist und zäh wird... ...und sich nicht mehr bedienen lässt, dann hat man wahrscheinlich einen Stick erwischt,... ...der eben einfach sich nicht reignet.

00:17:20: Und da hat man aber auch.

00:17:21: dann hagelt jetzt diese Warnung.

00:17:22: Deswegen haben wir das Tool eingebaut.

00:17:24: Das fand ich eine sehr spannende Funktion eigentlich.

00:17:26: Dass so ein Tool integriert ist also ne... ...interessante Idee!

00:17:29: Ich kenne das nur von so Tools wie dem Raspberry Pi Image Writer.

00:17:34: Die haben ja so ein eigenes... ...Tool zum Beraspie Betriebssysteme und... Das dann halt auch immer sagt die Überteil, die Schreibgeschwindigkeit ist durch den Datenträger begrenzt oder sowas.

00:17:44: Also es ist ein anderer Zusammenhang.

00:17:45: aber das Ding sagt liegt jetzt an der Download-Geschwindigkeit?

00:17:48: Oder liegt das an deinem Datenträger?

00:17:50: Fand ich eine witzige Idee.

00:17:51: Ja wir haben auch darauf rum gedacht.

00:17:52: können wir das in das Schreibtool einbauen?

00:17:54: also einen Test der direkt sagt ist der Stick?

00:17:56: eignet er sich?

00:17:57: Aber die Beurteilung ob so ein Stick viele parallele Schreibzugriffe ... lieber bei Flash-Medien ja mit Löschoperationen zusammenhängen und so weiter.

00:18:06: Wir haben keinen Tool gefunden, das ist wirklich sehr eindeutig.

00:18:08: Deswegen ist die Empfehlung im Artikel auch... ... probier es aus!

00:18:12: Nimm ein Stick, schreib es drauf, probiere es aus wenn's gut läuft,... ... hast du einen feinen Stick erwischt?

00:18:17: Wenns Mies läuft... wir haben jetzt einzelne Weseranfragen bekommen, da haben Leute dann alte Desinfect Sticks genommen,... ... die zwar auf die damaligen Verhältnisse geprüft waren aber für die neue Version wo möglich dann... ... schon zu alt sind oder eben auch nicht so hundert Prozent geeignet.

00:18:32: Ja,

00:18:32: aber es ist ja super dass der Nutzer da mindestens eine Warnung kriegt und nicht vor einem zehn Rechner hängt wo irgendwie alles einfriert... ...und sich fragt was jetzt los ist mal ein Rechler kaputt oder so?

00:18:43: Bei mindestens den deutlichen Hinweis kommt... Pass auf, das ist der Stick, der es misst.

00:18:47: Allerdings... Das Tool läuft eben erst wenn desinfekt halbwegs gestartet wird.

00:18:50: Wenn's schon beim Starten klemmt.

00:18:53: Ist aber auch ein Hinweis

00:18:54: an... Sieht man sehr kritische Meldungen.

00:18:57: Das war vielleicht was ich... Genau du sagst ja SD-Karten.

00:19:01: Das Spannende ist ja dass wenn man da diese A eins oder A zwei, also gibt hier viele Qualitätsklassen bei.

00:19:06: Also verschiedene Klassifizierungen Die meisten davon, da geht es ja um sequenzielle Schreib- oder Lesegeschwindigkeiten.

00:19:13: Diese A einst und A zwei Klassen, dann geht's ausdrücklich um IOPS Leistung also quasi um die... ...Leistung bei sehr vielen sehr kleinen verteilten Zugriffen in sehr kurzer Zeit deshalb.

00:19:24: Wahlfreie Zugriffe.

00:19:25: Wichtig ist noch bei SD Karten nochmal zu sagen das geht um MicroSD Karten.

00:19:28: Die sind qualitativ gut.

00:19:30: SD Katen sind es nicht unbedingt ganz wichtig.

00:19:38: Ja Also genau, die Scanner.

00:19:40: jetzt mal zu der Software, die drin ist.

00:19:42: Das hast du schon erwähnt.

00:19:43: es sind drei Scanners glaube ich, mehr Scanners drinnen aber drei sind aktuell.

00:19:47: Drei kommerzielle ja genau.

00:19:48: wir haben E-Gurus mit an Bord Wir haben ESET mit Anbord und Wiss Secure.

00:19:56: Wer lieber Open Source Software nutzen möchte kann Klamm AV benutzen Aber davor sei gewohnt Klamma V ist ziemlich lahm Und neigt auch zu Fehlalarm.

00:20:06: Also deswegen ist der standardmäßig auch nicht aktiviert, aber trotzdem fanden wir es gut diese Open Source Option noch mit drin zu haben.

00:20:15: Und ansonsten sind dann noch verschiedene Profitools integriert, aber die sprechen wir denn später noch kurz an.

00:20:22: Mhm und im Prinzip läuft das so ich fahre das System hoch.

00:20:27: wenn das soweit wenn mein Stick einigermaßen funktioniert über eine externe SSD... ...und dann kann ich mehr oder weniger direkt sagen Es geht los, ne erstmal sollte ich Signaturen updaten.

00:20:38: Also es gibt einzelne Teile des Programmen.

00:20:40: Avarana haben wir das genannt.

00:20:42: Das hilft beim Einbinden der Windows Partitionen.

00:20:44: Dass DesinfekT geht dann automatisch... also viele Windows Distribution würden automatisch den Windows-Partitionen mounten.

00:20:50: Sofern sie rankommen, also sofern die nicht BitBlocker geschützt sind.

00:20:53: Das haben wir abgeklemmt, dass soll explizit passieren.

00:20:55: AVarana bietet die wesentlichen Windows-Partitionen an, die es findet.

00:20:58: Es lässt so Sachen wie wie Boot Partitionen und so weiter weg, die man üblicherweise nicht scannt.

00:21:03: Man kann sie optional dazu holen.

00:21:05: Man bindet die Benders-Partition ein, dann kann man die Scannersignaturen aktualisieren lassen in den Programmen und dann kann ich die Scanner los schicken.

00:21:12: Es geht einzeln, es geht nacheinander, man kann sich auf schnellen Rechner noch parallel laufen lassen... ...und kriegt dann relativ schnell die Ergebnisse angezeigt.

00:21:21: Was wir wertgelegt hatten was bei Alten Desinfekt so bisschen schlecht funktioniert war, Rückmeldung an die Benutzer zu geben.

00:21:28: Wo steht dieser Prozess des Scans?

00:21:30: Wenn man, weiß ich nicht.

00:21:31: Zwar hundert Tausend Dateien aus dem Rechner hat dann dort, sonst kennen eben schon eine Weile und wir machen dazu eine Dateizählung im Wohnen oder eine Art Volkszählung was ist auf der Platte der Wendungsplatte um den Gesamtumfang ermitteln zu können?

00:21:44: Und dann zeigt sich jeden Scanner, zeigen wir an wie lange läuft der Scan.

00:21:48: Wie viele Prozent sind von diesem Bestand geschafft?

00:21:50: Dass man eine Idee hat, wie lang hocke ich ihn jetzt hier noch?

00:21:52: Weil

00:21:53: er gar nicht eigentlich vorher weiß, wie viel.

00:21:55: und dann steht er da bei fünfzigtausend Dateien und du denkst ist er jetzt bei fünffünfzigtauseen fertig oder zehn bis fünfhundertausende?

00:22:02: Also die Scanners mussten auch ziemlich tricksen.

00:22:04: Die Scanner haben bieten solche Funktionen nicht von sich aus an.

00:22:07: Die können die Anzeigen was sie gerade tun.

00:22:08: aber wenn man vorausschaut, wie lange das Ganze noch dauert gab es nicht Und das war auch eine ziemliche Tüftelei und da gibt es auch in den Grenzfällen noch, sag ich mal... Also man sollte nicht auf die einzelne Datei was diese Zählweise angeht im Moment gucken.

00:22:21: Das

00:22:22: ist komplex!

00:22:23: Weil es teilweise Prozessketten sind, die wir verfolgen müssen weil der Scanner selber irgendwie in einen Demon steckt also in einem Dienst im Hintergrund läuft.

00:22:31: Aber für dir die Einschätzung ... sitze ich hier noch eine Stunde oder ist gleich vorbei?

00:22:35: Genau.

00:22:36: Man kann jetzt sagen, endlich zeigen die Scanner einen Fortschrittsbalken.

00:22:41: Oder es stecken geblieben was ja auch passiert könnte.

00:22:43: Die können abstürzen und so was.

00:22:44: Auch darauf achten wir.

00:22:45: Wir gucken auch... Geht der Hauptspeicher aus während des Prozesses, da kommen Warnungen und solche Geschichten.

00:22:49: Also das

00:22:50: Feedback ist deutlich besser, was der AVA war nachher zurückgegeben, was passiert.

00:22:55: Beim alten Desinfekt war's manchmal so dass der... Ja genau, wenn er dann hängen geblieben ist.

00:23:00: Also da wusste es teilweise nicht, warte mal, skennt der jetzt noch oder ist der hängengeblieben?

00:23:04: Skent ja einfach nur zehn Gigabyte große Archiv-Archiefer.

00:23:06: Und

00:23:06: wenn dann irgendwie sechs Stunden vergangen sind und man sitzt da immer noch, dann fühlt man sich auch ein bisschen veräppelt.

00:23:11: deswegen... ...ja das ist ein super Feature dass man jetzt mehr Feedback einfach bekommt als Nutzer.

00:23:17: Du kannst die Datei, habe ich gelesen du kannst die Dataigrößen auch filtern also kannst sagen lasst Große Dateien weg von Sieben, oder?

00:23:24: Ja wir haben angefangen... also die Scanner haben alle Filter.

00:23:27: Also den kann man... Die hat eine maximale Dateigröße von vielen Sechsten Herrn Weitz zum Beispiel.

00:23:32: Und andere haben keine Größen damit.

00:23:33: Also jedenfalls keine, die einem normalerweise begegnen.

00:23:36: und um das sozusagen einheitlich über alle machen zu können, dann haben wir darüber nachgedacht dass Filter ganz praktisch werden, die hatten auch noch andere Vorteile.

00:23:44: Unter anderem kommen ja so an die Alternate Datastreams ran, die an NTFS-Dateien dran hängen können wo sich auch was verstecken kann.

00:23:51: Also da haben wir eine ganze Menge reingesteckt.

00:23:56: Und die Möglichkeit, ich weiß gar nicht ob es das vorher zumindest nie aufgefallen ist zu sagen... ...Scanne nur Dateien, die nicht älter sind als ne Woche oder so?

00:24:08: Was ja eigentlich spontan für mich noch einer superschlauen Idee klingt zu sagen naja wenn ich erst seit einem Tag in oder seit einer Stunde das Gefühl habe mein Rechner fällt sich irgendwie komisch ... muss ich vielleicht nicht die ganzen fünf Jahre alten Windows-Systemdateien mitzukennen, oder?

00:24:22: Ja wir haben da vor allem andere Ansätze verfolgt.

00:24:24: Irgendwie über Prüfslumme auf Dateien, wo wir wirklich was weglassen zu können und so weiter... Aber auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen.

00:24:31: So ein Virus könnte ja auch das Datei-Datum mal nicht verlieren.

00:24:35: Es sind Abkürzungen, die für einen Schnelleindruck und für den Schnellcheck helfen aber es sind sicherlich also... Eine absolute Wahrheit wird man eh nie finden.

00:24:44: Aber man kommt eben nah ran, wenn man es vollständig kennt und möglichst wenig füllt.

00:24:48: Also das ist auch mit dem neuen Desinfekt nach wie vor kein Heilmittel.

00:24:53: Das gibt's nicht in der IT-Sicherheit.

00:24:56: Es ist einfach ein mächtiges Analysewerkzeug mit verschiedenen Fähigkeiten was mir helfen kann zum Schluss zu kommen.

00:25:07: was mit dem PC passiert ist Daten zu retten.

00:25:10: aber es gibt jetzt nicht den magischen Knopf.

00:25:12: Ich bute Desinfekt, drücke den magischen Knopf und danach ist alles repariert.

00:25:15: Und Viren frei?

00:25:17: Das geht leider nicht.

00:25:18: Aber trotzdem ist es nach wie vor natürlich ein mächtiges Werkzeug... ...und wenn man sich die Artikel im Heft genau anschaut und das Potenzial erkennt kann man damit schon einiges retten und reißen denke ich mal.

00:25:30: Zumal es ja immer den Tipp gibt eigentlich diese Reinigungsfunktion wirklich als verlässlich anzusehen.

00:25:36: also der Virenscanner kann natürlich im Zweifelsfall dann die Funde löschen Aber der kann ja zum Beispiel nicht, ich sag mal so ein Szenario angenommen.

00:25:46: Irgendwie jemand hat sich irgendwie eine Backdoor eingebaut auf den Rechner und es sind irgendwelche Ports offen?

00:25:51: Keine Ahnung.

00:25:52: also irgendwas ist irgendwie so manipuliert dass dieser Virus in Zeus relativ schnell wiederkommt.

00:25:57: Also du

00:25:57: kannst ein Virus sozusagen lahmlegen.

00:25:59: das geschieht... ...in dem Sinne dass wenn du einen Fund hast und du entscheidest dich den zu bereinigen geht Desinfekt so vor ... an den Dateiennamen noch eine Erweiterung dran hängt.

00:26:13: Was hängt da jetzt nochmal dran?

00:26:15: Das Infektet dich oder das Infekt... Ja genau, Infekt..

00:26:18: Also es hätte wenn das jetzt einer X-Datei passiert ist natürlich logisch dass Windows dann beim Start nach dem Scan mit Desinfekt und ich habe die Datei entsprechend behandelt.

00:26:26: Es ist ja dann eine PunktXe, PunktInfected und dann kann Windows ... die halt einfach nicht mehr ausführen, aber der Schädling vorher schon Systemeinstellungen verbogen hat.

00:26:37: Wie du schon meintest Portreigarm oder so das kannst du dann natürlich nicht ohne weiteres... Jetzt

00:26:42: war das heil!

00:26:43: Steht diese Dateien in einem Auto Run oder sowas?

00:26:45: Also der Verweis auf den Dateinamen ist auch das Entscheidendes nicht über den Distensionen und hinten dran.

00:26:51: Eine Sache, die mir auch gerade noch, wo mein Hirngrade daran hängen blieb als Windows Fuzzi.

00:26:57: Thema BitLocker.

00:27:00: Ganz viele moderne Windows-Systeme sind ja vorab bei vielen, in vielen Fällen sogar ohne das Besitzer überhaupt wissen BitLocker verschlüsselt.

00:27:07: Im Zweifelsfall wenn das ein Windows Home ist über diese Geräteverschlüsselung die ja technisch ein Bitlocker isst dass man nur nicht groß konfigurieren kann dann wird relativ auf sehr vielen Rechnern wahrscheinlich das Desinfect beim Einbinden der Windows Partition einen Bitlockerschlüssel abfragen.

00:27:27: Das gibt unterschiedliche Zustände.

00:27:28: Also es gibt Datenträger, wo die Geräteverschlüsselung stecken, wo noch kein Wiederherstellungsschlüssel abgelegt worden ist.

00:27:36: Die kann das Desinfekts direkt aufsperren, das erkennt sie und fragt auch nicht nach einem Kennwort oder nach einer Wiederherstellungsschlüsse.

00:27:43: Kann sein dass solche Laufwerke noch gar nicht vollständig verschlüsselt sind?

00:27:46: Dann sagt das desinfekt kann ich nicht, gehe ich nicht ran, muss das Windows erst mal zu Ende beviseln.

00:27:51: Und für Datenträger, die einen Passport oder eine Wiederherstellungsschlüssel brauchen, fragt es ihnen einfach ab.

00:27:56: Erlaubt auch in der Abfrage dann ein Browser zu öffnen und sich eben bei Microsoft anzumelden um die Schlüssel dort nachzuschlagen wenn sie im Microsoft-Konto abgelegt sind?

00:28:04: Genau unabhängig davon immer wieder ein Tipp.

00:28:07: ich glaube von einem Jahr oder so hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht mit dem allgemeinen Tipp ganz unabhängig ob ihr davon ob ihr Probleme habt Leute sichert sich hat eure BitLocker-Schlüssel irgendwo, wo man sie wiederfindet.

00:28:17: Auch man den ja?

00:28:18: Ja es ist auch ganz wichtig also gerade Rechner die sehr auf Sicherheit konfiguriert sind.

00:28:22: das kann passieren dass wenn man Desinfekts startet offenem Rechler das hinterher das Windows auch den Wiederherstellungsschlüssel haben möchte.

00:28:28: Ja weil's registriert dass ein anderer Bootloader mal zwischendringt.

00:28:30: Genau und dann sollte man umwiegend vorher sichern.

00:28:35: Und bei verschlüsselten Laufwerken noch kurzer Hinweis mit Wehrerkrüpt verschlüsselte Datenträger optz jetzt einen Stick eine Partition oder ein vollverschlüsseltes Windows ist.

00:28:46: Also VeraCrypt ist direkt bei Desinfekten mit an Bord und die kannst du auch dann entschlüsseln und zum Scan einbinden ...

00:28:54: das ist eine Passwortabfrage, die es automatisch auswirft.

00:28:56: Also

00:28:58: man muss VeraCrypt als Software starten... ... wie man das auch normalerweise auf einem Windows PC tun würde und man muss die... ...VeraCrypt bindet die Laufwerke dann von sich aus ein,... ...dass heißt man greift dann mit Desinfekt auf die eingebundene Laufwerte zu.

00:29:10: Und benutzt nicht diese Hilfestellung für den Zugriff auf Windows Parties.

00:29:18: Ja spannend!

00:29:19: Ich schaue gerade mal was ich mir noch an Notizen gemacht habe.

00:29:23: Ich glaube so weitestgehend Wenn ich durch, vielleicht noch ein bisschen... Es sind ja noch ein paar weitere Tools mit drin.

00:29:32: Jara habe ich glaube ich gelesen also soweit was aber eher wirklich in der Forensik dann schon interessanter ist.

00:29:37: Also wir haben da noch viele naja nicht einige viele Expertentools die sich aber auch wirklich an Experten richten.

00:29:47: also wir haben zum Beispiel das Jara schon kurz erwähnt.

00:29:51: JARA das sind so.

00:29:54: um es ganz einfach zu formulieren du kannst ... dir quasi selbst eine Viren-Scan-Regel bauen.

00:30:00: Also wenn du jetzt ein Malware-Experte bist und... ...du weißt schon ungefähr, was sich ne Firma eingefangen hat,... ...und dann kannst du auf die IT-Infrastruktur... ...und den Befall der Firma oder wenn du Vermutung hast, kannst du dir quasi... ...maßgeschneiderte Jahreregel schreiben... …und die kannst du dann in einen Scanner in Desinfekt einbinden.

00:30:24: ... um so ganz individuell suchen zu können.

00:30:28: Wobei neu jetzt ist, dass tatsächlich das Jarra der Aufruf von Jarra mit in dem Auffaulander... ... also dieser Oberfläche drinsteckt und wir haben auch so Standardregeln von bestimmten Meilwerksperten schon drin,... ... sodass man auch diese Jarrahregeln mal über... über verdächtigen PC oder verdächiges Zeichen drüber huschen lassen kann.

00:30:45: Das Gleiche gilt auch für Torleit, das ist ein sehr spezialisierter Scanner der ja auch mit Jahreregeln arbeitet.

00:30:51: Der ist auch drin, er ist in der Oberfläche schon drin,

00:30:53: d.h.,

00:30:53: die Ergebnisse ausgaben, ... sind eben auch für diese Tools dann sozusagen zugänglich, ... ... also monatographisch Oberfläche die das sozusagen für alle

00:31:03: abdeckt.

00:31:04: Ja und solche haben aber noch viele andere Tools zum Beispiel Quickscope oder Die Ole Tools wird sicherheitsvorschern schon was sagen... Also QPDF.

00:31:14: damit kann man explizit Dokumente analysieren natürlich PDFs wie der Name schon sagt Makros in Verdächtigte, verdächtige Makros Invert Dateien.

00:31:26: Das sind ja auch oft Einfalls-Toro für Erpressungstrojaner oder so und die ganzen Tools haben wir dann in einer extra Software gebündelt.

00:31:34: AV Companion nennt sie sich Und dort sind die Tools gesammelt.

00:31:39: an einer Stelle dann ist jedes Tool mit einer Kurzbeschreibung versehen.

00:31:44: Man hat auch die Standardbefehle, wenn man dieses Fenster vom AV Companion öffnet sieht man auch die standard Befehle wie man zum Beispiel erste Datei-Operation machen kann.

00:31:54: und in diesen AV Companions ist halt weil die Bedienungen oft von diesem Tools über die Kommandozeile stattfindend das direkten Terminalfenster auch mit drin.

00:32:03: also es ist quasi AV Companionen ist eine All In One Datei Datenforensiker Analyse Software sage ich mal die alles zusammen... ...bündelt und in den kommenden CTs, weil.

00:32:16: Die Tools doch schon recht kompliziert sind oft in der Bedienung.

00:32:19: also das ist jetzt nichts für jemanden,... ...der mal routinemäßig sein Windows PC scannen möchte.

00:32:25: Sondern wirklich für gezielte Analysen.

00:32:28: Da werden wir dann den kommende Ausgaben noch ausführliche Praxisartikel mit Beispielen wie man das benutzt usw.

00:32:35: nachreichen.

00:32:36: Stimmt das hatte ich gesehen.

00:32:37: die Artikel ... sind ja zwei Artikel jetzt in der aktuellen Ausgabe, wenn diese Folge erscheint möchte ich meinen dass sie dann und genau das noch weitere Artikel kommen.

00:32:48: Das ist nicht bei diesen zwei bleibt sondern es wirklich noch spezialisierte Sachen und ich glaube ihr wollt nur ein bisschen drauf eingehen... ...dann auch wie's welche neuen Designentscheidungen ihr getroffen habt und so ne?

00:33:00: Eine Designentschaltung war die diese Rhythmiederteile Experten Tools eben in diesem AV-Kompagnon zu überführen.

00:33:06: Genau!

00:33:06: Ich habe das

00:33:07: mit heute Terminal genannt.

00:33:08: was sind viele ... Befehle, die eben auf der Kommando-Zeile gehen.

00:33:10: Und es ist tatsächlich so wenn man im Scanner eine Datei gefunden hat... ...die jetzt verdächtig ist und man möchte mehr über diese Dateia fahren,... ...dann kann man vom Rechtsklick direkt in diesen Determinal Tools springen... ...und kann mit einem klicken dann auch die Befehler auf dieser Datei anwenden.

00:33:26: Wenn du in

00:33:27: ne Fischie Word-Datei hast, rechts klick drauf,... ...damit würden sie sich direkt AV kompagnieren, da nimmst du deinen QPDF oder was auch immer Ole Tools,... ...die sich dafür eignen und dann kannst du direkt nahtlos das DNA anschauen.

00:33:38: Das

00:33:39: erinnert mich gerade spontan ein bisschen an die Sysinternals Tools, wo du als Prozessexplorer oder Prozessmonitor bestimmte Perrechtsklick-Aktionen direkt auswählen kannst.

00:33:53: Oder bei Funden sogar ein Virus total nachschauen.

00:33:56: So was haben wir auch.

00:33:57: Also es ist auffahrerender wenn man jetzt irgendwas gefunden hat auf der Platte dann kann man eine Prüfnummer berechnet und diese Prüfe kann man doppelt klicken Geht es direkt ein Browserfenster auf mit der Prüfung bei VirusTotal, so dass falls diese Datei schon bekannt ist das man direkt die Ergebnisse dort schon sehen kann.

00:34:13: Genau und

00:34:13: unter anderem ist auch das offizielle Kommando Zeilen Tool Vt-Cli von VirusTotal.

00:34:21: also die haben offizielles Tool.

00:34:23: Das ist im AV Companion auch mit drin.

00:34:25: da kann man dann über den.

00:34:26: also wenn du über den Webbrowser zum Beispiel VirusTotle benutzt kannst du... ... einfach formuliert nur eine Datei hochladen, dir da zu die Ergebnisse angucken.

00:34:36: Mit diesem Terminal-Tool kannst du ganze Ordnerstrukturen mehrere Dateien auf einmal... ...hochladen.

00:34:42: also das ist quasi der erweiterte Virus Total Funktionsumfang den du dann über dieses Terminal...

00:34:50: Man braucht halt einen API-Key dafür.

00:34:53: Den kriegt man bei Virus Total kostenlos und dann

00:34:57: kann man bis

00:34:58: zu ... Es werden, wenn man jetzt einfach nur doppelklickt auf die gefunden... ...auf die Funde quasi.

00:35:04: Auf die Hashes glaube ich.

00:35:05: Wenn du

00:35:06: auf die hashes klick doppelt klickst dann geht die Virus-Total.

00:35:08: Da wird aber nichts hochgeladen in dem Moment.

00:35:10: Das passiert das ist nicht drin.

00:35:12: Das

00:35:12: muss der User selbst tun.

00:35:13: wir können vielleicht irgendwie...

00:35:15: Einfach beliebig Dateien

00:35:16: laden.

00:35:16: Genau.

00:35:18: Das ist halt der Nacht oder es ist halt.

00:35:20: was muss man wissen?

00:35:20: Wenn man ein Virus-total, wenn da Dateien hochlegt sind sie dort und andere können sie runterladen.

00:35:29: Also wenn man das machen will, dann Browserfenster im Zweifelsfall von Hand auf und die Datei in den Browser ziehen.

00:35:33: Und wenn man jetzt eine Datei nur überprüfen will.

00:35:36: Ja

00:35:36: also wir haben ja schon drei oder noch mehr Scanner sozusagen in der Direkt, die sozusagen eine Meinung zu einer Datei haben.

00:35:43: aber natürlich wird garantiert ne abweichende Meinung weil wir Ostronen dazu finden.

00:35:47: Ja, irgendwer hat immer einen falschen.

00:35:48: Bei

00:35:48: Virus Total ist es halt...also da sind ja so im Grunde so siebzig Scanner so die noch auf ne Datei schauen.

00:35:54: ... oft noch viel wichtiger ist, sind Einschätzungen aus der Community.

00:35:59: Weil oft findest du dann Leute die sagen ja nee lass mal das ist eine legitime Windows-Datei.

00:36:03: nochmal hier und deswegen... ... sind manchmal diese Kommentare mehr wert als noch mehr Scan Engines, die die Datei bewerten so dass man daraus eine wertvolle Erkenntnis dann aus den Kommentaren zieht.

00:36:17: Ja schick!

00:36:19: Viele spannende Infos zum neuen Desinfekt.

00:36:22: Habt ihr noch was, was ihr dazu sagen wollt vielleicht?

00:36:27: Leuten mitgeben wollt.

00:36:34: Wir sind ja noch so ein bisschen in der Phase, wir haben jetzt das Heftest seit heute im Handel glaube ich und die ersten Wesen haben gestern angefangen die Sache runter zu laden und kommen die ersten Fragen rein.

00:36:43: Da sind glaube ich noch sehr gespannt wie so insgesamt auch das Feedback ausfällt zu der doch sehr stark überarbeiteten Version.

00:36:48: Die Leute da mit klarkommen haben am Anfang so ein bißchen Probleme gehabt die Downloads bereitzustellen weil Es gibt immer hier offizielle Termine, EVT-Termine.

00:36:57: Wann erscheint das Heft?

00:36:58: Wann ist es im Handel?

00:36:59: Es gibt Leser die Abos haben gerade in Ausland, die sehr früh die Hefte bekommen.

00:37:02: Weil sie am Dienstag schon und dann sind die Downloads noch nicht technisch erreichbar.

00:37:07: Da haben wir ein bisschen gekämpft gestern Vormittag.

00:37:10: Das hat dann aber alles geklappt, da haben noch ein paar Kollegen im Hintergrund dann irgendwie... ...schleusen wir öffentlich erst einen Tag später aufgegangen werden.

00:37:17: Die ersten Leser haben sich schon auch mit durchaus sehr positiven Feedback bei uns gemeldet, aber es wird definitiv Fehler geben und wir haben auch eine Mail-Adresse eingerichtet desinfekt.cte.de.

00:37:30: Das heißt, wir freuen uns über Bugs... naja, wir freuen uns nicht über Bucks, aber wir freuen Uns über Meldungen so dass wir das System noch besser machen können und es wird garantiert noch irgendwelche Problematiken geben Versuchen die dann zu lösen und wir können für das Desinfact auch über unser eigenes Repository halt direkt Updates ausspielen.

00:37:52: Das heißt, die Installer werden angezeigt installieren sich und so können wir das System dann auch auf aktuellen Stand halten.

00:37:58: es gibt eine Projektseite bei auf ctde und dort stehen dann auch immer aktuelle Infos.

00:38:05: Das

00:38:07: ist auch neu mit der Projektseite, oder?

00:38:09: Die

00:38:09: ist für andere Projekte schon gemacht.

00:38:12: Und es ist ganz hilfreich einfach über Probleme zu informieren um vielleicht nochmal Tipps zu ergänzen die Leute die Dawn-Nutz nicht finden.

00:38:18: das ist bei uns ein bisschen so hinterher komischen Dingen versteckt.

00:38:22: Abdezts passieren automatisch, also dass Dacien verguckt.

00:38:25: Wenn es eine Weile läuft einfach mal nach gibt's, gibt's Updates und dann werden die angeboten.

00:38:28: Also da kann man Backlick installieren.

00:38:31: Wir haben das so gemacht, dass im Moment nur Updats für Dacient Fact selbst, also Pakete, die wir machen, automatisch installiert werden.

00:38:37: Man kann mit wenigen Klicks auch die Ubuntu-Updates bekommen.

00:38:40: Die Frage ist ob man das unbedingt muss.

00:38:42: Ich würde gerade bei Sticks empfehlen das nicht unbedingt exzessiv zu benutzen weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Stick dann irgendwann die Gretsche macht ist groß

00:38:51: mehr Schreiblast.

00:38:53: Wir hatten, das würde ich eigentlich auch gerne noch mal erwähnen und hier auch nochmal ein Danklos werden einige Leser im Vorfeld gebeten des Infekt auszuprobieren.

00:38:59: Das war nur ein gutes Dutzend und das war sehr hilfreich weil die haben sehr frühe Version bekommen und haben Feedback gegeben, haben Dinge ausprobiert immer wieder nachgefasst wenn wir dann Sachen korrigiert haben.

00:39:11: Das waren tolle Erfahrungen.

00:39:13: Ja absolut.

00:39:14: Und was sehr dankbar für das.

00:39:15: Unsere

00:39:15: Beta-Tester.

00:39:18: Ja cool!

00:39:21: Ja, dann danke ich euch für die vielen Infos.

00:39:23: Gerne!

00:39:24: Cool dass ihr dabei wart und wie es bei euch kennt ihr Desinfekt?

00:39:29: Benutzt ihr das vielleicht schon seit Jahrzehnten damals als es noch knappe Ziellin hieß oder der Vorgänger davon war?

00:39:36: Schreibt's gerne in die Kommentare.

00:39:37: wenn euch die Folge gefallen hat klickt auf like.

00:39:43: folgt uns gerne wenn ihr es noch nicht tut.

00:39:45: Danke fürs zuhören.

00:39:47: Zuschauen bis zum nächsten.