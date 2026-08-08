So sinnvoll sind selbstreinigende Katzen-Klos, Futterautomat und Catcam: Katzen-Gadgets im Test | c’t uplink

00:00:00: Smarte Gadgets für smarte Katzen oder das intelligente Katzenklo macht auch den Besitzer froh?

00:00:11: Hallo, mein Name ist Kevan Thunekarboni und ich bin Redakteur bei der CT.

00:00:14: Und begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Aplink!

00:00:19: Heute schauen wir uns an wie gut sich Katzen im Netz klicken lassen denn unser Thema heute sind smarte Gadgets Katzenklo, Futterautomat, Haustierkamera.

00:00:31: Das schauen wir uns alles an.

00:00:33: Manches davon ist auch vielleicht für kleine Hunde oder andere Haustiere geeignet?

00:00:38: Mal sehen!

00:00:39: Bei mir im Studio sind meine heise Plus-Kollegen Alexander Spiel und Marvin Stratmann.

00:00:45: Schön, dass Sie da seid.

00:00:47: Danke.

00:00:48: Und wir drei sind alle stolze Besitzer von Katzen.

00:00:56: Vielleicht stellen wir mal ganz kurz unsere kleinen Stubentiger vor.

00:01:01: Marvin, was hast du zuhause?

00:01:04: Wir haben einen Kater, der ist acht Jahre alt und er heißt Nero.

00:01:07: Der ist passend schwarz!

00:01:09: Ein schwarzer Kater.

00:01:10: Ich hoffe das bringt Glück.

00:01:14: Es sind tatsächlich zwei Katzen.

00:01:17: Mimi und Carly, also Carlyope adoptiert aus Kreta und naja die Mür.

00:01:23: Sind jetzt auch schon drei Jahre alt.

00:01:25: Ja und ich hab zuhause oder wir haben Zuhause auch zwei Katzen einen Kater und eine Katze hier aus dem Hannoveraner Tierheim vor paar Jahren geholt.

00:01:34: Die sind sechs.

00:01:35: Luna und Lucifer.

00:01:37: Habt ihr vielleicht auch schon irgendwie bei Social Media gesehen Mastodon und Co.

00:01:43: Nee, doch da haben wir die beiden gezeigt.

00:01:46: guckt ihr mal verlinken wir noch nochmal.

00:01:47: aber jetzt Meine sind nicht so smart unterwegs.

00:01:53: So Alex, du hast ja beschlossen irgendwie Full Orbel gegenüber deiner Katzen zu gehen.

00:02:01: Und Marvin, du räumst ja deinen Kater alle Freiheiten ein habe ich gehört aber hast mitgeholfen hier diesen Überwachungsapparat im Spirch und Katzenstart hochzuziehen was da genau abgeht.

00:02:13: schauen wir uns jetzt an.

00:02:15: Wie kamst du dazu, Alex deine Fellnasen auszuspähen?

00:02:19: Das

00:02:19: hat sich so nach und nach ergeben.

00:02:21: Der Katzenbrunnen war mir schon wichtig.

00:02:23: So der war dann eben okay, der soll halt ... Wär schon gut, wenn man weiß ob er voll ist oder ob die Katze getrunken haben, das war der Anfang.

00:02:30: Na ja, dann ist man ein bisschen im Game drin und denkt sich neuergut.

00:02:33: Dann der Futter-Futterautomat, der noch eine Kamera drin hat, guckt oh da!

00:02:37: Die Katze hat gefressen, ist noch genug Futter da... Und natürlich auch lustige Videos macht.

00:02:42: natürlich, also kann auch schon die Videos zusammenschneiden Und dann auch ein bisschen für Artikel und so, aber kam dann noch die Katzenkamera dazu.

00:02:52: Die hat immer guckt, ah ist da eine Katze?

00:02:54: Und sich auch meldet herguck mal ich hab die in die Katze gesehen.

00:02:56: Die lustige Dicke gemacht.

00:02:58: Naja und jetzt war das Katzentroh dazugekommen.

00:03:01: Das smarte was dann eben ja... Okay wenn schon dann richtig!

00:03:08: Aber ich habe in der Artikel gelesen, dass deine Stumptiger erst mal gar nicht so von der Kamera begeistert waren oder sehr begeistered waren.

00:03:15: Je nachdem wie man das sieht... Was hattest du da am Anfang im Einsatz?

00:03:19: Naja, das Ding ist natürlich, es ist relativ laut und bewegt sich und das ist für die Katze super interessant.

00:03:25: Das ist auch ein bisschen das Gimmick mit der sie es verkaufen.

00:03:28: ... dass die Katzen natürlich da durchaus Interesse noch dran haben, und deswegen um so mehr lustige ... ... sante Videos bei rumkommen.

00:03:34: Das ist nach zwei Tagen spätestens auch vorbei, das sind sie ja nicht mehr aber ... ... theoretisch ist es vor allem dafür da, dass du eben siehst okay geht's den Katzen gut?

00:03:42: Klar wenn dich zuhause bist!

00:03:44: Aber auch was haben Sie denn für lustigen Sachen gemacht?

00:03:46: Was war das von der Kamera?

00:03:47: Das ist die Pet Libro Scout.

00:03:49: Ja, aber dort

00:03:49: ist vorher doch eine normale Überwachungskammer, diese Net-Amo oder so?

00:03:54: Die Net-Atmoh.

00:03:55: genau Die Kamera hatte ich auch tatsächlich dies, aber nicht für spezielle Katzen.

00:03:59: Sie sagt es war okay hier erkannt und das hat auch ganz gut funktioniert... ...aber die ist nicht speziell für Katzen.

00:04:05: sie kann sich auch nicht mitdrehen, d.h.

00:04:06: ihr könnt auch nicht im Raum sich umschauen.

00:04:08: Und generell muss man sagen dass die Netagmo-Geschichten immer schlechter wurden leider und ich habe die dann irgendwann ausgetauscht, aber das hat nicht so richtig funktioniert.

00:04:18: Deswegen wenn ich jetzt eine richtige Katzenkamera haben wollen würde, ist die Pad Libro tatsächlich besser!

00:04:25: Die Qualität der Bilder ist ähnlich.

00:04:27: Du kannst nachts zu Spaßaufnahmen machen und tagsüber hast du auch schön farbig, so das ist halt.

00:04:32: aber es ist natürlich ist das wirklich eine Bewachung.

00:04:34: naja die meldet sicher wenn letztes ein Katz gesehen hat Aber dass es eben nur wenn die Katze eben auch durch den Blick blinke läuft.

00:04:40: Ja

00:04:41: ja, diese Netatmo die trotz für ihn im Suchen und so weil ihr wahrscheinlich so interessant für deine Katze dass sie dir auch immer umgeworfen haben, deshalb...

00:04:49: Ja stimmt!

00:04:50: Weil die natürlich die ist natürlich in einer Zylinderform Und das ist natürlich toll, wenn man da oben gegenschraut, dann fällt sie um.

00:04:56: Das war für die Katzen super!

00:04:58: Deswegen haben wir da schon ein paar lustige Aufnahmen vor allem in die Kamera.

00:05:00: Dann steht ihr ein bisschen mal da oben und wenn sie auch noch komplett runterfällt... Super Highlighter freuen sich die Katze auf jeden

00:05:08: Fall.

00:05:08: Du hast halt Kameras, Futterautomaten, Katzenbrunnen, Katzenglohne quasi alles.

00:05:13: Wir gucken uns das alles mal so nach und nach an.

00:05:18: Gut, du hast gesagt die Katzenkamera, die aktiviert, animiert die auch ein bisschen.

00:05:24: Aber was war denn jetzt so deine Motivation da sozusagen das zu machen?

00:05:30: Also wie gesagt der Trinkbrunnen war so das erste und es war so ein bisschen einfach... Ja, Katzen sollen trinken und es ist natürlich wichtig zu sehen haben sie getrunken oder nicht.

00:05:37: Das war immer so ein wenig unsicher.

00:05:38: Wie viel trinken Sie dann eigentlich?

00:05:39: Und das ist natürlich schon sehr hilfreich wenn man genau sieht.

00:05:43: Ah guck mal!

00:05:44: Man kann die Katze nicht unterscheiden, deswegen weiß man nicht welche Katze wie viel getrunken hat.

00:05:48: Aber zumindest sieht man okay, die Katzen haben was getrunkem und wenn ja Katzenbrunnen leer ist, kann man ihnen dann auch Stelle auffüllen bzw.

00:05:55: der erinnert einem immer alle vierzehn Tage ans Reinigen hatten Filter drin und solche Sachen.

00:05:59: das ist schon ganz praktisch und im Vergleich zu normalen Katzen Brunnen war der auch leiser und so weiter.

00:06:05: sind sich auch Argumente dafür.

00:06:06: aber ich ging es mir darum zu sehen ok ... hat die Katze überhaupt getrunken.

00:06:10: Du hast ja auch zwei Wohnungskatzen, ne?

00:06:11: Also ihr könnt ja nicht raus und irgendwo anders noch mal trinken oder sowas,... ... also weißt du ziemlich genau...

00:06:16: Das ist immer zu sagen, dass wir diese Wohnung haben.

00:06:18: Und natürlich ist da die Überwachung natürlich auch einfacher,... ... weil sie halt nur im begrenzten Raum aussehen können.

00:06:24: eigentlich kann man immer genau sehen, also relativ nachvollziehen was sie gemacht haben.

00:06:28: Marvin du hast einen Freigänger da hast du keine smarten Sachen dran?

00:06:34: Nee überhaupt nicht!

00:06:36: Wir haben eine Katzenklappe die mit Chip aufgeht.

00:06:39: wir haben auch überlegt die WLAN-Version zu kaufen.

00:06:41: allerdings ist die Schweine teuer und die zeigt halt an ob die Katze drin ist oder draußen.

00:06:47: Es gibt dann süße Katzenohren an dem Hub den du dazu kaufst.

00:06:50: die sind dann entweder grün oder rot ob die Catze draußen ist oder nicht.

00:06:53: Allerdings könnten wir die Katze auch hinten durch die Terrassentür rauslassen.

00:06:57: Und dann weiß die Katzenklappe auch nicht mehr, ob die Katzer drin oder draußen ist.

00:07:00: und am Ende... ...ist es so ein bisschen egal wo die Katz

00:07:03: ist?

00:07:03: Was heißt Schweine Teuer?

00:07:05: Also was hast du für die Chip-Variante bezahlt?

00:07:08: Die Chip- Variante hat so um die Sechzig-Siebzig Euro gekostet, weil ich's im Kopf habe.

00:07:13: Ja also zum Vergeist so eine ganz... ... dumme, die kostet so zwanzig Euro.

00:07:17: Ja genau.

00:07:18: Und was würde jetzt die smarte Variante kosten?

00:07:21: Da bist du schon fast bei zweihundert Euro halt... ... weil du einen Hub besorgen musst natürlich.

00:07:26: Also der Hub ist dann da mit drin.

00:07:28: Ja, genau.

00:07:29: Weil der Hubkost ja schon neunzig Euro.

00:07:31: Den Hubkos sind neunzig Euro.

00:07:32: und dann nochmal die WLAN-Version der Katzenklappe also... ...und dann denkt man sich wofür.

00:07:37: Bei vielen smarten Katzensachen denkt man es sich wufür.

00:07:40: Dann kommen wir später noch mal auf die Sinnhaftigkeit.

00:07:43: ... das mit dem Hub, weil ich habe halt von der gleichen Firma... ... hab' ich einen Futterautomaten mit Mikrochip.

00:07:51: Weil halt mein Kater ein anderes Futter bekommt als meine Katze und also ich fand ja schon den mit Mikroship super teuer.

00:07:59: Ich hab' halt in einem Superrabatt ... ... hundert zehn Euro oder so bei hundert zwanzig bezahlt.

00:08:04: die kostet normalerweise ... ... Hundertfünfzig, Hundertsechzig Euro und die mit die smarte Variante davon kostet nur ... ... der Futter hat immer zweihundert Euro plus, dann nochmal die ... ... neunzig Euro für den.

00:08:17: Ja?

00:08:17: Sehr niedliche Hub!

00:08:19: Aber ich auch so ein bisschen krass und Dings... Wie teuer war denn der Katzenbrunn?

00:08:25: Das kommt auch ein bisschen an.

00:08:26: Das ist ja so ein bißchen auch immer die Rabattschlachten aber ... ... ich glaub' ich hab da für die siebzig bis achtzig Euro bezahlt.

00:08:33: Wobei ich hatte den Vorgänger.

00:08:34: Ich habe jetzt schon den Nachfolger, der deutlich leiser ist.

00:08:37: Und er hat auch so um neunzig Euro gekostet.

00:08:40: Ja das

00:08:41: geht Ja, fast schon.

00:08:43: Weil so ein normaler Trinkbrunnen der kostet so zwanzig dreißig Euro oder?

00:08:47: Ja also für das was man bekommt war es eigentlich okay weil gerade die Pumpe ist immer so ein riesen Problem.

00:08:52: bei diesen Katzenbrunn wird immer schrecklich laut und deswegen war das ja okay.

00:08:57: ich würde sagen hat sich für mich gelohnt.

00:08:59: aber...

00:09:00: Ja muss ich mal sagen du zahlst halt nur den Aufpress für WLAN und App, ne?

00:09:04: Muss man halt schauen!

00:09:06: Also diese Brunnen, also diese Pumpen von diesem ... relativ simplen Brunnen, die sind wirklich nervig.

00:09:13: Ich habe mal ein Interview... Also ich wurde interviewt im Homeoffice, ... ... hab dann halt diesen Brunner, da habe ich das Kabel rausgezogen,... ... ja, habe dieses Interview geführt und dann bin ich nach Hamburg gefahren... ... und dann hat meine armen Katzen den ganz nah nicht zu trinken.

00:09:29: Ich hatte so ein schlechtes Gewissen.

00:09:30: Da ist ja auch so ein smarter Brunnel eigentlich ganz gut.

00:09:33: wenn man dann unterwegs sieht, oh mein Gott!

00:09:36: Ja, das stimmt.

00:09:38: Aber unterwegs kann man dann auch nicht viel machen?

00:09:40: Ich könnte meine Nachbarn fragen.

00:09:42: Das stimmt.

00:09:43: Es ist schön dass man es hat aber... ...es sind so oft die Informationen mit der man im Moment nichts dagegen machen kann.

00:09:49: Also wie vortrags leer.

00:09:50: Blöd wenn nach Hause kommt wird's auf.

00:09:56: Jetzt habe ich zum Beispiel den Katzenbrunnen Und da kann ich dann per App von unterwegs drauf gucken oder zu Hause im WLAN.

00:10:06: Nö, das funktioniert alles über Apps.

00:10:08: also es geht immer alle schöne Hersteller klaut und ... Dann kann ich so mit die App weltweit abrufen.

00:10:14: Du brauchst also zu Hause WLAN auf jeden Fall aber eben auch... Es geht halt alles in den Herstellern und dann über die Apps.

00:10:20: Was bietet die

00:10:21: App so an?

00:10:22: Also was...

00:10:23: Also die Petlibro App, die kann im Prinzip bei dem Trinkbrunnen jetzt ist es zum Beispiel so ... halt Wasserstand, die grätse so ein bisschen aber bei Wasserstand eben... ... wann du das letzte Filter getauscht hast und ob die Katze getrunken hat.

00:10:36: Vielmehr ist es nicht!

00:10:37: Okay, die kann aber keine Aktion machen oder du kannst ja nicht die Pumpe stärker oder weniger?

00:10:40: Ja

00:10:41: genau also der Trinkbrunnen ist noch so mit so das Simpelste eigentlich eher Information.

00:10:47: Bei den anderen kann man teilweise mehr machen.

00:10:49: Also zum Beispiel mit der Kamera dann kann man eben auch rumgucken oder sie ... ... theoretisch auch nach... Also die kannst du mich erkennen weil die Katzen ist die Katze auf dem Klo und meldet ihr dann, guck mal.

00:10:59: Die Katze war auf dem Chlor.

00:11:00: Sagt die Kamera okay?

00:11:01: Die KI dahinter sagt ja okay ich habe das erkannt.

00:11:03: Also da kann man ein bisschen mehr machen.

00:11:05: Man kann vor allem aber auch eben kommunizieren mit der Katze.

00:11:07: Man hat eben Geräusche... Man kann eben mit ihr sprechen immer so laut spreche, man kann eben Geräuschach aufnehmen.

00:11:13: Das kannst du schon machen.

00:11:14: also es ist ein bisschen, bisschen mehr.

00:11:16: Na ja bei dem Katzenklo zum Beispiel, da kannst Du eben auch den Reinigungsvorgang starten und Du kannst eben gucken wie voll Ist das Streu, weil die Katze gerade drauf ist und so weiter.

00:11:26: Wie funktioniert das denn?

00:11:28: Vielleicht kannst du mal bescheiden mit dem Katzenklo.

00:11:29: Also wie sieht was aus?

00:11:31: Wie funktioniert dass...

00:11:33: Ja es ist natürlich ein riesen Ding, ne?

00:11:35: Das ist halt eine Kugel wenn man's so will und da ist unten Streu drin.

00:11:39: Wie hoch ist das ungefähr?

00:11:40: So?

00:11:41: Ja also sechzig-siebzig Zentimeter ist das schon hoch.

00:11:44: So fast bist du hüftet.

00:11:46: Genau!

00:11:47: Es gibt auch bisschen kleinere.

00:11:48: aber es ist schon so, ne Die Katze muss halt auch reinpassen Und da muss der Motor sein, damit sich das Ding ist.

00:11:54: Da ist es streu und die Katze drauf hat, dann dreht sich das halt einmal... ...und das wird dann sozusagen die festen Anteile werden unten in den Behälter.

00:12:01: Dann brauchst du unten noch den Behälter, deswegen ist auch nochmal höher,... ...und davon fällt's dann eben rein.

00:12:05: Und dann drehrt sie sich wieder zurück und dann hast du wieder eine saubere Streufläche.

00:12:09: und ja!

00:12:11: Die meisten Katzclos machen automatischen Katzklos, sag ich mal so.

00:12:15: Sie sind eh nicht aufgebaut weil du brauchst dieses Ding, dass sich das rotiert, damit du irgendwie...

00:12:20: Woher kommt das?

00:12:21: Also wie viel Streu liegt denn da, ist ja nur eine dünne Schicht streuelt.

00:12:25: Bei dem ist es bei anderen vielleicht ein bisschen anders aber da ist es so flexibler also relativ flexibles Material und das füllst du halt bis zu einer Linie auf und das ist dann schon... So

00:12:37: fünf Zentimeter?

00:12:38: Ja

00:12:39: fünf Zentimetern kann man schon sagen.

00:12:40: Es ist natürlich nicht wie bei einem normalen Katzenklo so eckig und das hast du überall die gleiche Höhe Geht in der Mitte bis es tiefer ist.

00:12:48: Die Katzen kommen ganz gut zurecht?

00:12:50: Und dann ... die Katze ist dahin gegangen, sagen wir mal, hat jetzt Pipi gemacht.

00:12:55: Dann geht sie runter und dreht sich das Teil?

00:12:58: Also da kann man nämlich alles machen.

00:13:00: Das Ding ... Es kumpelt natürlich das Streu.

00:13:02: Du brauchst ein klumpendes Streu, was klein genug ist.

00:13:06: Wenn's zu groß ist, fällt's komplett durch.

00:13:08: Aber dann kannst du eben sagen, wie lange es warten soll, bis er sich dreht.

00:13:12: Du kannst sagen, Minute, dann gehts sofort.

00:13:14: ... damit es erstmal vernünftig klumpt oder so.

00:13:17: Also das kannst du einschätzen, ... ... einstellen und dann fängt er einfach an sich zu drehen... ... und fällt dann halt durch so einen Sieb,... ... und das Sieb sortiert halt die festen Anteile raus,... ...die fallen dann eben unten in den Behälter rein... ...und dann treten sie wieder zurück,... ...der fängt das Streut-Sack in dem Held auf.

00:13:36: Ich glaube

00:13:36: jetzt verspricht das!

00:13:37: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt weil.... Also wie kann es denn sein, dass das größere runter fällt und das kleinere nicht?

00:13:42: Das heißt der schiebt... also er nimmt dann erstmal quasi den klumpenden Anteil oder den Kot zur Seite.

00:13:50: Nee,

00:13:51: tatsächlich dreht sich sozusagen so, dass es dann in so eine Art Auffangbehälter fällt.

00:13:57: aber eben das Sieb ist so klein, dass nur das Streu reinfällt und die festen Anteile draußen sind.

00:14:02: Und dann dreht er sich weiter ... in den Behälter unten rein, geht sich zurück und dann kommt das Streu aus diesem Auffangbehälter wieder raus.

00:14:10: Und du hast wieder die glatte Fläche!

00:14:11: Okay...

00:14:12: Und das gibt's quasi automatisch ohne Smart.

00:14:16: und im Smart?

00:14:18: Es gibt auch Kloschen, die nicht smart sind aber das ist eher selten, muss man sagen, die meisten sind irgendeiner weißes Smart.

00:14:24: Damit du eben auch weißt okay, die Katze war halt drauf, du musst jetzt irgendwann den Behältern lernen.

00:14:29: Und tatsächlich was sehr wichtig ist, damit die Katzen halt damit er nicht losgeht, wenn die Katze drin ist.

00:14:35: Die haben halt in den Regelsensoren drin ... paar andere Kameras.

00:14:40: Aber im Prinzip, Sensoren, wie weiß?

00:14:42: Aha!

00:14:42: Da ist eine Katze drauf.

00:14:43: Jetzt sollte ich mich besser nicht drehen.

00:14:45: Die warten immer ab bis die Katzen raus sind und warten noch ein paar Sekunden vorsichtig loslegen.

00:14:49: Und jedes Mal, wenn sie Katzen reinguckt, hört ihr auch auf, ne?

00:14:51: Also da mit Blusten die Katzeln nicht noch in dem Behälterfeld.

00:14:54: Ja.

00:14:55: Und jetzt ... Preis.

00:15:00: Jaa... Ähm ... also Man muss sagen, das ist jetzt schon die... Also das ist ja der Liter-Warrior von Whisker.

00:15:09: Als die vierter Ausgabe.

00:15:10: Die kostet halt regulär achtzehnte Euro, muss man sagen.

00:15:12: Die gibt's im Angebot auch mal für günstiger.

00:15:14: Inzwischen haben sehr viele chinesische Marken das kopiert, das Prinzip.

00:15:18: Also Pet Libro hat eins, Pet Kit hat eins und gibt noch diverse andere, die alle das auch machen.

00:15:24: Die gibts dann teilweise für fünf bis sechszehne Euro vielleicht auch ein bisschen billiger am Angebot.

00:15:29: Im Prinzip machen sie alle sehr ähnliche Sachen aber es ist nicht billig ne?

00:15:32: Das muss man sagen.

00:15:35: Da muss man schon eine große Aversion gegen Katzenclothebauer machen haben, oder?

00:15:39: Also ich muss sagen das muss man offen sagen wir haben es als Testgrid bekommen um das ausprobieren.

00:15:46: tatsächlich würde ich jetzt kaufen nachdem ich es jetzt ein halbes Jahr im Betrieb habe wahrscheinlich schon einfach weiter.

00:15:54: wirklich.

00:15:54: also das funktioniert.

00:15:57: Also mit ein paar Ausnahmen, da können wir später drauf eingehen vielleicht.

00:16:00: Aber mit ein Paar Ausnahmen ist funktioniert und du hast wirklich weniger Arbeit weil der Behälter halt den machst du halt wie nachdem wie es dir recht ist alle zwei drei Wochen vielleicht oder kannst auch mal also wie seit übern Urlaub rechts auf jeden Fall.

00:16:12: Und das die Katzen konnte man eigentlich ganz gut zurecht.

00:16:15: Wir haben natürlich nur weitere Katzendurchs, die man manuell selber machen müssen ne?

00:16:17: Also einen Katzendo für alle ist auch blöd.

00:16:19: deswegen aber an sich ich würde jetzt nicht mehrere dahin stellen Aber das eine Hand nimmt schon Arbeit ab.

00:16:24: Wer auch

00:16:24: ein Investment.

00:16:25: Genau, aber das nimmt schon Arbeiten ab muss man sagen und es ist auch relativ du musst halt nicht viel schaufeln.

00:16:31: Du musst einfach den Sack zusammen so und wirfst ihn weg und machst neuen Reihen gutes.

00:16:36: Und brauchst du da irgendwie gibt's noch vollgekostet?

00:16:39: Also brauchst Du speziell Katzensträue, spezielle Tüten, speziell irgendwas...

00:16:42: Also tatsächlich die Tüte sind vom Hersteller, gibts aber auch Nachahmer Sachen.

00:16:46: Eigentlich kannst Du alles was in diesen eckigen Kasten passt, könntest Du natürlich reinnehmen.

00:16:50: Da sind jetzt so Dufftüten Muss man nicht beim Hersteller kaufen, gibt's aber.

00:16:54: Theoretisch gibt es noch die Filter... ...die Carbonfilter, die da hinten sind für den Geruch.

00:17:01: Wie oft man die regelmäßig tauscht, das ist halt mal dahingestellt.

00:17:03: Die kannst du dich auch beim Herstellerkaufen.

00:17:05: Ansonsten, es gibt noch so lustige Sachen wie der Kannst du hast einen Aufsatz, der dann automatisch das Streu nachfüllt?

00:17:10: Da musst du dich nicht einmal mehr das Streuzelbe nachfüllen!

00:17:13: Was tatsächlich ein Problem war, unser alte Streu, das funktioniert nicht.

00:17:18: Das ist kein Pellissen, so Holzstreu Geht gar nicht, fährt sofort durch.

00:17:22: Das heißt du musst ein neues Streuk kaufen.

00:17:23: aber wir haben jetzt halt einfach das Außen Supermarkt genommen... ...das Tonzeug, dass funktioniert das mal und die Katzen haben sich zum Glück auch dran gewöhnt muss man auch sagen.

00:17:31: Kann ja sein, dass sie die Kassen gar nicht mögen.

00:17:33: Aber Ja, Folgekosten sind insofern... Du musst dir keine Abos bezahlen, das ist schonmal gut!

00:17:38: Das ist bei den anderen teilweise nicht so.

00:17:41: Aber ja, du hast schon paar Folgekosten hier und da, aber das geht... ...wird nix ins Gewicht.

00:17:46: Und was kann jetzt die App von dem Katzenclo?

00:17:49: Die zeigt mir mal wie viel die Katze liegt.

00:17:51: Das ist eigentlich sehr praktisch, weil die eine musste ein bisschen abnehmen.

00:17:54: Konnt man auch gut nachführen?

00:17:55: Wenn ich kenne!

00:17:56: Genau und das nur drüber, ich

00:17:58: rede über dich...

00:18:01: Und das kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, denn jedes Mal wenn die Katzen drauf sind, misst ihr auch das Gewicht und du hast halt einen Verlauf, dann kannst du es immer ganz gut sehen Und er kann vor allem an der Hand des Gewichtes auch die Katzen unterscheiden, also er weiß welche Katze drauf hat.

00:18:14: Er muss das nicht mit einer Kamera machen und er weiß eigentlich nur in der Hand das Gewicht ist... ...und das macht es ziemlich gut!

00:18:18: Also selbst wenn sie sehr nah beieinander singen, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert, muss man sagen.

00:18:22: Okay,

00:18:25: dann haben wir glaube ich noch den Futterautomaten?

00:18:28: Das ist ein Futter-Automat für trocken oder für feuchtfutter?

00:18:31: Das sind's für Trockenfutter tatsächlich.

00:18:34: Weil, also das ist der Padkit Jammshare heißt er glaub' ich.

00:18:38: Oh Gott, die haben wirklich schon einen Namen.

00:18:40: Aber genau, aber der ist halt für Trockenfutter.

00:18:42: Weil für nachtsfutter gibt es heute Automaten die sind aber maximal für zwei drei Tage.

00:18:47: Die Ergänzung ist dann kühl.

00:18:49: Der ist eigentlich Ergänsung für das Nachtsfoto, was wir normalerweise hinstellen und der wirft dann halt zweimal am Tag oder man kann auch fünfmal am Tag rauswerfen wie man das will.

00:18:58: Man wirft eine kleine Portion trockenfotter raus und dann können sie sich jederzeit dran bedienen ... und ist helltürisch in dem Behälter ein bisschen... Aber

00:19:04: erkennt ihr die Katze oder macht der das einfach nach so, nach so einem Zeitplan?

00:19:07: Inwiefern macht es nach Zeit für andere Sachen.

00:19:12: Brauchst du halt häufig einen Alpha-D-Chap oder so was, dass du den Katzen umhängen musst?

00:19:16: Das wollten wir nicht!

00:19:18: Erkennts heute Katzen.

00:19:20: Weißt du auch eine Katze da ist aber du kannst nicht einstellen, dass das sozusagen nur machen.

00:19:23: Wenn die Katz da vorm Vorsteht.

00:19:27: Es gibt aber andere die das können also da gibt's auch welche, die das machen.

00:19:32: Also deine Katzen sind nicht gechippt oder?

00:19:36: Na die haben schon ein Chip drin, aber eben keinen.

00:19:39: jetzt irgendwie so... ...der als Funk-Chip sozusagen.

00:19:42: Okay

00:19:43: weil meine Katzen, die sind gechipped und ich hab halt die Schurfeed Microchip keine Ahnung, die ist auch die wäre theoretisch für Feuchtfutter geeignet benutzte für Trockenfutter

00:19:56: okay

00:19:57: Und der, also ich hab auch so einen Chipanhänger, den ich benutzen könnte.

00:20:00: Aber er kennt den Chip von einer Katze?

00:20:04: Ach!

00:20:04: Ja und das Lustige ist auch so ein bisschen... Also unser Kater, der ist quasi eine etwas längere Leitung als die Katze, die schon erst malter ist ja.

00:20:15: Der kommt dann dahin, hat das aber schon relativ schnell gelernt, ne?

00:20:18: So kommt da hin, dann geht diese Klappe auf.

00:20:20: Das ist so eine Plexiglass-Scheibe getrennt.

00:20:24: Das geht dann sowieso in so ... wird dann wie so ein Schiebedach.

00:20:27: So geht das halt so hoch, ja?

00:20:29: Und ist diese Futterstahle freigelicht, dann ist der da und dann geht er weg, dann geht es wieder zu.

00:20:34: Man kann auch einstellen, wie schnell oder langsam es zugeht.

00:20:37: Dann kommt die Katze und guckt sich das an!

00:20:39: Da hat das schon zur Seite gefroren und am Anfang auch teilweise versucht umzuschmeißen und ich stelle mir dann immer voll direkt so ... Boah, dieser Kater, der ist doch eigentlich so... ... dumm wie Stroh, ja.

00:20:49: Wie kriegt er das auf?

00:20:50: Was ist der mit dem Schönen erträgt?

00:20:53: Ihr tippt mir da nicht erkannt!

00:20:54: Das tut mir dann auch manchmal leid... Aber was mich halt geärgert hat, also ich habe gesagt, dass Teil ist einfach viel zu teuer eigentlich.

00:21:02: Ich hab's halt nur gemacht weil wir haben halt dieses Futter, was für die Katze nicht gut ist und der Kater braucht es aber so.

00:21:10: Und deswegen mussten wir das halt quasi so regulieren ... und diese ganzen smarten Trockenfutterautomaten, die... wie den du jetzt beschrieben hast.

00:21:18: Das sind ja eher so... wieso so silos?

00:21:22: Weil sie wo man da auch mehr Trocken-Futter reinpacken kann irgendwie für eine Woche oder so und dann... Die.

00:21:28: ich habe keinen davon gefunden der mit dem Microchip funktioniert.

00:21:32: also vielleicht muss ich dich nochmal nach... Welcher war das mit dem der den FD Halsband?

00:21:37: Pat Libro hat welche mit dem FD-Halzband tatsächlich.

00:21:41: Bei Padkit weiß es nicht Aber es gibt verschiedene Lösungen.

00:21:44: Das Problem ist nur, dass sie halt in der Regel auf diese RFID Chips gereicht sind und nicht auf die eben normalen Chips, die für die Tierinitieren sind.

00:21:54: Weil wir haben mit dieser ... Die Katzenklappe vom selben Hersteller von dem du deinen Trockenfutterautomaten hast... Und das funktioniert ja vorragend!

00:22:00: Mit der Chip-Erkennung und so lässt er nur die Katze rein, die auch rein soll und alle anderen Katzen, die davor stehen kommen dann sperrt er's halt.

00:22:06: Ist das

00:22:07: ein europäischer oder amerikanischer Herstellern?

00:22:09: Schurflap ist weiß ich gar nicht.

00:22:13: Also einer, den man hier in den ganzen Läden findet.

00:22:15: Ja genau das ist mal.

00:22:16: Und

00:22:17: kann gut sein dass es ein europäischer ist.

00:22:19: Wer von dem Kratzklo?

00:22:20: Von dem Liter Warbots ist alles nicht chinesische Anbieter.

00:22:24: Vielleicht wissen die nicht was das hier geht.

00:22:26: Aber du hast also dein Teil, könntest mit RFID Chips arbeiten?

00:22:32: Nein, du hast nicht das mit RFI.

00:22:34: Also wie gesagt, es gibt welche.

00:22:35: Auch Katzenbrunnen die erst nur losgehen wenn sie die Katze erkennen.

00:22:38: aber in der Regel sind alle mit Halsbändern.

00:22:40: Gut kann natürlich... Man könnte das mal nicht mal ausprobieren ob das so geht mit der Katze.

00:22:42: Vielleicht wisst ihr da draußen das?

00:22:45: Ob die Erste das einfach nur nicht sagen weil die das nicht irgendwie auf den Schirm haben wenn es halt mit dem RFID-Einhänger geht, ist auch mit dem Chip von der Katze geht.

00:22:53: Weil ich würde tippen vermutlich müsste man's einfach nur ausprobieren, das zu programmieren oder ob das irgendwie

00:22:58: ein spezieller

00:23:00: Chip sein muss oder der halt irgendeinen random RFID Tag nicht akzeptiert.

00:23:07: Ich glaube, wenn ich mal später, wenn mich noch mal ausprobiert, ob ich irgendeine andere RFID Karte nehmen kann und damit den Katzenautomaten programmieren kann ...

00:23:16: Ja, stimmt!

00:23:17: Okay gut... Schade, weil sonst wäre ich von meiner Katze vorbeigegrogt.

00:23:22: Hättest du mal dran gehalten und geguckt ob es funktioniert?

00:23:24: Weil wir wollen euch jetzt gerade auch noch einen zweiten kaufen, weil natürlich der Kater das Futter von der Katzer essen will... Natürlich!

00:23:34: ...was er aber nicht so viel essen soll.

00:23:38: Gut, ich glaube jetzt haben wir Genau, der die App noch vom Futterautomaten.

00:23:44: Dann haben wir glaube ich alles erst mal abgefunden?

00:23:46: Ja,

00:23:46: die App natürlich meldet sich auch immer wenn du es bezahlst.

00:23:51: Ein Ass-Abo bezahlt kann sie da auch lustige Videos machen wie auf seine Katze da war.

00:23:55: Dafür

00:23:56: brauchst ein Abo.

00:23:57: Also generell ist für die Erkennung, guck mal ich habe eine Katze erkannt und hab jetzt ein lustiges Video zusammengeschnitten also... Du brauchst leider ein Abo-Fühl.

00:24:04: Das ist bei Paet Libro auch so für die Kamerader, die coolen Funktionen sind nicht alle hinter dem Abo versteckt.

00:24:09: D.h.,

00:24:09: du hast schon mal hundert Euro ... Die kosten alle um die Hundert Euro und dann bezahlst du halt noch mal irgendwie neunzig Euro, achtzig Euro, siebzig Euro je nachdem.

00:24:17: Im Jahr!

00:24:18: Im Jahr?

00:24:19: Im Jahr also zwischen fünfzig und hundert euro je nach dem.

00:24:23: Menschen geben

00:24:23: ja viel Geld für ihre Haustiere aus, der Markt ist da.

00:24:26: Aber das muss ich wirklich wollen.

00:24:28: aber das Problem mit manchen Funktionen sind nützlich wie z.B.

00:24:31: eben dass er Dass man eben so eine Aufzeichnung hat, wie oft hat die Katze gefressen?

00:24:35: Und welche Katze vor allem.

00:24:37: Zum Beispiel der Fotoautomat, der kennst du, dass die Katz da war und sagt ja guck mal ich hab ne Katze gesehen und dir auch gefressen aber teilweise sagt sie das eben nicht wenn du den abhundig hast weil... ...das Video ausgewertet wird beim Hersteller auf der natürlich in der Cloud.

00:24:53: Das ist immer das Problem So und alles was über die Cloud geht wird natürlich entsprechend muss dann häufig dann bezahlen und das ist eben auch ein bisschen der Nachteil ... alles irgendwo hin, ne?

00:25:03: Also es läuft quasi nix lokal.

00:25:05: Und du schickst ja nicht die Katze, sondern du schrickst da quasi Bilder aus deiner eigenen Wohnung.

00:25:09: Also das ist natürlich meistens in die... also die Kameras sind schon so ausgerichtet, dass jetzt nicht alle filmen, die ganzen Wohnzimmer und so.

00:25:15: aber natürlich, ja,... ...das ist auch ein bisschen ein Privatsferien-Ding.

00:25:18: Da muss man schon wirklich wollen!

00:25:20: Oder kein Privatspferien Ding!

00:25:21: So genau!

00:25:23: Und natürlich hast Du auch fünf verschiedene Apps,

00:25:26: ne?!

00:25:26: Also Du hast natürlich in jeder App funktioniert anders Mal besser, mal schlechter.

00:25:31: Du musst halt irgendwie gucken, wo krieg ich die Informationen her?

00:25:33: Ich kriege ständig Benachrichtigungen, weil die Katze eben dann vor dem Brunnen rumläuft oder was immer... Also deswegen ist es schon ein bisschen anstrengend hier und da.

00:25:41: Sag noch mal ganz kurz, was sind so die coolen Funktionen von der Kamera, die hinterher mit dem Abonnent...

00:25:47: Gott zu Gott!

00:25:48: Was war denn jetzt genau noch...?

00:25:50: Das tatsächlich, die ihr in jedem Tag einen Video zusammenschneidet, von den lustigen Aktionen sie gemacht hat aber auch was sie für Aktion macht das kann halt erkennen.

00:25:58: okay Die hat jetzt zum Beispiel bei einem Katzenklo oder sie hat gefressen und wenn du das im Bild hast, solche Sachen.

00:26:08: Teilweise auch die Katze unterscheidet

00:26:10: z.B.,

00:26:11: ist bei der Pet Libo glaube ich auch hinter dem Paywall.

00:26:16: also solche Sachen film an solches kannst du aber auch aus der Ferne abrufen.

00:26:20: zum Beispiel kannst du dann teilweise Videos nicht ... musst du auch für bezahlen und solche Sachen.

00:26:23: Also deswegen kommt es dann auf die App an, muss man ein bisschen gucken... ... ist mal so mal so wie der Katzenbrunnen funktioniert auch ohne Abo.

00:26:29: das ist kein Problem.

00:26:30: aber.. ..und auch das Füttern soll sich ja alles was mit Kameraauswertung ist und so ... ist eigentlich alles immer mit Abo-Gebühren verbunden.

00:26:37: Ja,

00:26:38: fehlt ja nur noch, dass du im Urlaub bist und dann halt die App sagt... ..."Ich habe jetzt den Katzenbrunnen

00:26:42: ausgeschaltet.".

00:26:42: Du wirst jetzt hier fünf Euro zahlen sonst.

00:26:44: Na ja?

00:26:46: Zum Glück noch nicht so aber tatsächlich ist es schon ein bisschen...

00:26:49: Viel weit weg davon ist der nicht.

00:26:50: Aber gut viele Apps das nervt.

00:26:54: Marvin Du hast jetzt angehört, was wir hier mit unseren Stuhntiger nicht mehr so machen und dein Freigäger...

00:27:01: Der lacht

00:27:02: darüber.

00:27:03: Und geht einfach rein.

00:27:04: Du

00:27:04: hast Alex geholfen Home Assistant zu Cat-Assistent umzubauen?

00:27:09: Genau!

00:27:11: Was bietet da sozusagen Home Assistant an?

00:27:13: oder warum...?

00:27:14: Also die Idee ist das natürlich, was Alex sagt.

00:27:16: diese ganzen Apps nerven halt.

00:27:18: wenn du einen kompletten Überblick über all deine Katzen haben willst, was sie den ganzen Tag gemacht haben dann musst du halt ... dreimal reinschauen oder dir die acht Benachrichtigungen von den ganzen Apps.

00:27:29: Halt anschauen und ... ... Home Assistant ist halt das Schöne, es vereinheitlicht alles.

00:27:34: also du kannst quasi alle möglichen Dienste in Home Assistant integrieren... ...und kannst dann über eine einheitliche Web-Uberfläche alle Daten zur Verfügung, die du dir der Sonst einzeln rausziehen müsstest.

00:27:44: Also wie viel Milliliter wurden heute getrunken, welche Katze hat.

00:27:48: Wie oft waren sie beim Futter?

00:27:50: und so was?

00:27:52: Wie sieht Alex Küche aus im Livestream?

00:27:53: Das kann man halt dort alles sehen ohne irgendeine App aufzumachen.

00:27:57: Auch du!

00:27:58: Nur die Home Assistant-App halt.

00:28:00: Das ist also einfach sehr praktisch.

00:28:03: Und ja, du kannst auch die für dich wichtigen Daten rausziehen... ...und bis da nicht auf die App beschränkt, die dir sagt, was vielleicht wichtig sein

00:28:11: könnte.".

00:28:11: ... kannst du natürlich so darstellen, wie du möchtest.

00:28:13: So könnt

00:28:13: ihr dann natürlich auch einen Verlauf haben ne?

00:28:15: Wie hat sich das entwickelt?

00:28:16: und so...

00:28:17: Genau da kann es halt soweit zurückgehen, wie Du halt die Daten hast.

00:28:20: Voraussetzungen ist halt immer dass es eine Integration gibt vor Home Assistant.

00:28:23: Und die Grundregel ist es gibt für quasi alles eine Integration je nachdem wie sehr Du basteln möchtesst.

00:28:31: Alex hat jetzt halt zum Beispiel auch drei verschiedene Hersteller.

00:28:34: Es gab eine Integration, die dann halt recht einfach zu installieren war.

00:28:38: Das waren halt zwei Clicks, das war eine offizielle Integration ... und die anderen beiden, das sind dann so Nutzer-Integrationen.

00:28:45: Die haben wir über einen Community Store dann installiert... ... und hatten dann halt alle Daten zur Verfügung.

00:28:49: Das geht allerdings auch relativ einfach!

00:28:51: Aber bieten jetzt diese Hersteller wenn sie doch mit diesen Abos Geld verdienen wollen?

00:28:55: Bieten die denn dann offizielle Arpies an?

00:28:57: oder wie funktioniert

00:28:58: die Integration im

00:28:59: Home Assistant?

00:29:00: Zum Teil wird das reverse engineered und zum Teil gibt es offizielle Arpys.

00:29:04: also es kommt immer wirklich drauf an was der Hersteler gerade so macht.

00:29:07: Ich glaube bei Whisker war's tatsächlich problemlos.

00:29:10: Da ist es aber auch nicht in einem Abo versteckt, da kostet das Gerät selber halt sehr viel.

00:29:14: Bei den chinesischen Sachen ist es halt viel hin im Abo versteckt.

00:29:17: Der habe ich natürlich dann jeweils viel gehabt, deswegen konnte man wahrscheinlich ein paar mehr Daten abrufen... ...aber da ist es schwieriger daran zu kommen.

00:29:23: Ich bin ja auch für zwei der drei einen Gastaccount eingerichtet.

00:29:27: also da bin ich nicht mal mit deinen Accountdaten reingegangen sondern einfach mit den Gastdaten Und selbst dort konnte ich dann halt einfach sehr viel abrufen.

00:29:35: Aber das musst du Alex vorher freischreiten?

00:29:37: Ja, genau!

00:29:39: Alex musste dann quasi mich zum Haushalt hinzufügen mit meinen Gastdaten und das Homocystensystem hinzufügen... ...und dann konnte man dort einfach alles einsehen.

00:29:49: Ich finde

00:29:50: z.B.,

00:29:51: ich habe ja selber bei mir Homocysten mit Sikvi und so, da find' ich's interessant,... ...dass es meine Daten sind, dass alles bei mir lokal läuft und so.

00:29:59: ... bei diesen Sachen bin ich trotzdem auf die Clouds und Apps

00:30:02: angewiesen.

00:30:03: Also du kannst die Apps nicht runter schmeißen, weil er immer noch darauf angewiesens sich davon die Daten zu ziehen?

00:30:09: Das ist auch wieder...

00:30:10: Also holt der sich dann nie bei mir vom Handy oder...?

00:30:13: Nee halt aus der Hersteller-Cloud in der Regel.

00:30:15: also es kommt immer drauf an ne?

00:30:18: Also jetzt mal nicht nur bei Katzen sondern auch bei anderen Gadgets kannst du's zum Teil dir dann lokal ziehen vom Gerät selber über WLAN.

00:30:26: Aber oft läuft das immer noch über die Hersteller-Cloud, die du nicht wegschmeißen kannst.

00:30:30: Du musst die Apps noch weiter installiert haben auf deinem Handy.

00:30:32: Du wirst so nicht los.

00:30:32: Du brauchst immer noch ein Account.

00:30:34: Er schickt immer noch Daten nach China.

00:30:36: Das wirst du in diesen Fällen jetzt mit diesen Geräten hier nicht los ... aber du hast halt alles vereinheitlich bei dir im System.

00:30:43: Das ist der große Vorteil.

00:30:44: Die Privatsphäre der Katzen schützt du damit nicht mehr?

00:30:47: Alle Chinesen wissen wie deine Katzen aussehen!

00:30:50: Nicht alle natürlich als die Hersterler.

00:30:53: Also wenn du da solche Bedenken hast Solltest du die Apps nicht nutzen?

00:30:57: Das ist ja immer die Grundregel.

00:30:58: Also wenn du da solche Angst hast, dass die Daten dann irgendwie zweckentfremdet werden, lass es sein!

00:31:03: Ja

00:31:04: also ich habe ja damals einen Staubsauger-Rotor geholt.

00:31:06: der hatte anderen unser Kollege ein Artikel geschrieben wie man die quasi befreit aus der China Cloud und mit... also auf dem Roborock S-Fünf.

00:31:16: Da lief halt den Ubuntu schieb zero vier und dann konnte man halt Valetuto installieren das nur Open Source Web Oberfläche.

00:31:21: Die lief dann halt auf dem Web Browser auf diesem ... Staubdage Roboter und ich war eigentlich total happy damit, ja.

00:31:27: Leider... Und vielleicht hast du das auch eben so ein bisschen angenehm wie mein Kater hat, ... ... so ein kleines Reinigkeitsproblem, ja?

00:31:32: Also der mag irgendwie die Katzen... Das Katzenklo manchmal nicht, ja!

00:31:37: Und nachdem ich irgendwie das dritte Mal in den Roborock dann komplett aufgeschraubt habe ... ... und gereinigt hab, ich erspaule euch die Details, ja, aber ich hab gesagt so,...

00:31:45: Datenschutz,

00:31:46: keine Ahnung ist mir egal.

00:31:47: Gib mir jetzt den Stauser Roboter mit AI Kamera und dann geht's halt in die Cloud und so.

00:31:53: Und weil dir halt eben auch eine Code Erkennung hat, nimmst du auch gerne die AA-Kamera?

00:32:01: Irgendwann ist es aber eine Frage von Leidensfähigkeit und Komfort.

00:32:07: Aber du hast jetzt ein Dashboard gebaut wo du quasi vor alle Daten...

00:32:12: Genau aus allen Apps wo sie zusammenlaufen, die wichtigsten Also tägliche Daten.

00:32:16: Wie viel wurde getrunken?

00:32:17: Und wie

00:32:17: schwierig ist das, also wie lange hast du dafür gebraucht?

00:32:21: Das waren jetzt drei Geräte, ne?

00:32:22: Genau!

00:32:22: Das waren drei Gerete und drei Hersteller.

00:32:24: Du musst erst verschiedene Integration installieren.

00:32:28: Je nachdem ob es eine offizielle Integration ist einfacher.

00:32:30: bei einer Community-Integration ist es ein bisschen aufwendiger aber insgesamt sind das eigentlich nur wenige Klicks.

00:32:37: Gibt's denn dein Passwort und deinen Benutzername.

00:32:41: dann greift er auf die Daten zu Und dann kannst du halt den Homocystin für alles mögliche ein neues Dashboard anlegen.

00:32:46: Da habe ich dann eins für die Katzen angelegt, ich hab es Orville's Katzen genannt wegen der Totalüberwachung... ...weil dort wirklich alles getrackt wird wenn man das möchte und.. Dann kannst du je nachdem wieviel Aufwand du reinstecken möchtest in Home Assistant und in das Dashboard kannst du schön machen.

00:33:02: Und Home Assistant bietet mittlerweile sehr schöne Standardkarten heißt das?

00:33:05: Das sind dann Elemente die du anzeigen kannst zum Beispiel den Fortschrittsbalken.

00:33:09: also hat jetzt zum Beispiel der, das Mathe Katzenklo ist zu seventy acht Prozent gefüllt kannst du dir anzeigen lassen wenn du es brauchst.

00:33:18: Baust du dir einen schönen Balken dahin oder du brauchst den Verlaufskrafen wie sich das Gewichterkatz in den letzten fünf Tagen verändert hat?

00:33:27: Du setzt dir Anzeigen die Katzer heute dreimal gefressen einfach als normaler Zahlenwert.

00:33:31: also je nachdem was du da möchtest kannst du alles mögliche dir zusammen klicken und das geht am Anfang recht schnell.

00:33:39: Und dann, wenn du tiefer einsteigen möchtest und eigens Design haben möchtes kannst du dort Stunden in Jammelquot verbringen.

00:33:45: Und dir Beispiele anschauen die YouTube Tutorials reinziehen... ...und das dann ja dir deinen Wünschen anpassen.

00:33:51: Oder Marwins Homocystin Artikel lesen oder

00:33:54: was auch

00:33:56: erklärt hast?

00:33:57: Es

00:33:57: gibt noch einen Reißig oder so.

00:33:58: also schaut euch da gerne durch.

00:34:01: Aber okay jetzt ist Desport ... kann ich dann auch Aktion machen, also...

00:34:07: Kannst du auch?

00:34:07: Also du kannst dann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ... ... das Katzenklo gereinigt.

00:34:12: Also drücke ich einfach in Homocysten auf den Knopf.

00:34:13: Selbst dafür muss ich nicht mal die Hersteller-App öffnen.

00:34:17: Du könntest auch... Warum

00:34:18: drück ich deinen Knopf wenn ich das Katzensklo gereinigt hab und dann drücke... ...ich in Homocysten auf Knopf, warum mache ich das?

00:34:23: Einfach dass das Katze ein Klo, das weißt es ist das wieder auf Nullprozent resettiert, falls es das nicht automatisch erkennt.

00:34:28: Das kann ja sein!

00:34:30: Du kannst allerdings dann auch Funktionen zum Beispiel nachrüsten, die der Hersteller in eine Paywall versteckt.

00:34:37: Weil sagen wir das ... Der Fütterautomat erkennt nicht welche Katze frisst.

00:34:41: Er weiß nur dass ne Katze gefressen hat.

00:34:44: Obwohl es die Daten, obwohl sie ja ne Kamera hat.

00:34:46: also es könnte anhand der Kameradaten und lässt nen KI-Modell drüber laufen, das könnte diese Katze erkennen.

00:34:53: Macht der Herster vielleicht nur mit nem Abo?

00:34:55: Könntest du ein Home Assistant nachbauen?

00:34:58: Also kenne

00:34:58: ich den Home Assistant auch.

00:34:58: auf den Kamerafilte zugreifen?

00:35:00: Genau!

00:35:00: ... der Kamerafid ist ein Homocystin drin, kannst du dir anzeigen lassen.

00:35:04: Und dann könntest du halt diese Funktion nachbauen.

00:35:06: Du lässt dann lokales KI-Modell drüber laufen das dir dann... ... relativ zuverlässig oder je nach Modell.

00:35:13: Je nachdem wie die Katzen aussehen.

00:35:15: Sagt Katze Mimi hat gerade gefressen oder die andere Katze hat gefresset und so kannst du halt deine eigenen Funktion basteln.

00:35:23: Du kannst dir auch was sehr beliebtes eigene Benachrichtigung machen, die eine App zum Beispiel nicht.

00:35:29: Also die meisten Apps die ich so Sokenne sind nicht so flexibel, was Benachrichtigungen angeht.

00:35:34: Es ist immer relativ stark in Christen eine Zusammenfassung am Tag oder so und mit Homocysten kannst du dann machen die Katze hat jetzt gerade gefressen Jetzt kriege ich ne Benachichtigung Oder ich krege wirklich am Abend die Zusammenfassung wie viele die Katzen getrunken haben Wie viel sie gegessen haben.

00:35:47: also Du kannst auch Die ganzen Daten die du hast von den verschiedenen Herstellern In einer benachrichtigung auf dein Handy schicken Ohne dass du halt ne Benahrichtigungsflut kriegst Christ Von drei verschiedenen Apps sondern halt einfach Eine die dir das dann ... erklärt.

00:36:02: Und also was mich ja auch bei so Hersteller-Apps manchmal nervt ist, dass man zum Beispiel die ... ... Werbebenachrichtigung nicht trennen kann von den eigentlichen ... ... Benachrichtigungen.

00:36:10: in Staubdorf hat er dann quasi auch mich... Also wohl gesagt da liegt irgendwie ein Kabel oder ein Spielzeug ... ... oder Kot erkannt.

00:36:16: und aber auch hey willst du nicht dieses Produkt kaufen?

00:36:21: Und bei Home Assistant kann ich natürlich sagen, ich möchte nur diese Benachichtung haben.

00:36:25: Ja klar!

00:36:25: Du brauchst dich an... ... sehr individuell zusammen, was du wieder und zeigen möchtest.

00:36:28: Und Alex welche Benachrichtigen kriegst du von deinem Katzen so im Schnitt?

00:36:31: Oder ist das eher ... ... dass du nur im Urlaub aktivierst oder...?

00:36:36: Also ich habe einfach alles aktiviert... ... lasse es mir noch kurz reinlaufen,... ... dass ich in der Regel brauche es nicht, aber ich bin natürlich... also wenn sie trinkt, ist zum Beispiel relativ interessant weil dann natürlich okay,... ...wenn's gar nicht kommt am Tag, dann denkst ihr auch okay irgendwas vielleicht nicht in Ordnung.

00:36:49: Der Futterautomat sagt halt ständig, oh ich hab eine Katze gehabt, weil es halt in der Küche ist und die Katzen hat richtig... ... dann kriege ich mich reinschauen.

00:36:54: Da guck mal, ich habe eine Katze erkannt!

00:36:56: So... das läuft eher lauglos bei mir rein ne?

00:36:58: Aber ich gucke halt schon ganz gerne mal rein und dann kassst du nur, dass es sich interessant wäre.

00:37:01: Jedes Mal sagt okay, ich hab jetzt einen Syptus durchgelaufen, da weißt du, ah ok.

00:37:05: Irgendwer war auf dem Klo aber der macht das nicht so permanent so.

00:37:09: Jetzt habe ich die Katze erkannt und jetzt habe ich dies gemacht und dies ist ein jenes.

00:37:11: also es ist, da ist es relativ bizzent.

00:37:14: Aber du hast halt drei vier verschiedene Apps, die dir irgendwie Meldungen geben, das nervt dann irgendwann.

00:37:23: Mit Home Assistant ist natürlich auch interessant, weil du kannst das mit dem Rest von deinem Smart Home koppeln diese Katzendaten.

00:37:28: Also wenn du zum Beispiel eine Status LED irgendwo hast die verknüpft ist mit Home Assistant kann sie dann auf grün springen, wenn die Katze gerade getrunken hat und du siehst da... Du musst nicht mal ne App öffnen, du sieest dann auf einem Blick die Katzer hat getrunkt ohne dass du irgendwas nachprüfen möchtest oder der Kamera-Feed der Katze landet an sofort auf dem Fernseher, auf dem smarten Fernsehr den du mit Home assistant verbunden hast.

00:37:47: selbst das wäre möglich.

00:37:48: also man muss ein bisschen kreativ ... sein und kann dann dort einfach, der viel machen und verknüpfen.

00:37:55: Allein das Dashboard zu haben, wo du halt alles auf einmal hängst, die ist zu jeder Katze... ... weil soviel besser als dass du drei Apps da durchklickst über vier Apps?

00:38:03: Ich habe tatsächlich bei mir auch eine kleine Home Assistant Integration katzenbezogen gemacht.

00:38:09: Natürlich nicht ganz so smart jetzt wie mit euren Tools, weil ich hab natürlich einfach nur so ein dummes Klo ja und ich hatte ja von den Reinigkeitsproblemen von Lucifer berichtet.

00:38:18: Und ich habe dann tatsächlich so einen Akvara Bewegungsmelder für zehn Euro.

00:38:24: Habe ich halt so auf Knöchelhöhe im Badezimmer, ja?

00:38:27: Das ist das Gute ist, dass Lucifer immer neben das Katzenklo kackt.

00:38:33: Also nicht irgendwo random auf ein Teppich oder so sondern wirklich der geht schon ins Badenzimmer und so.

00:38:36: aber irgendwie ... Und dann habe ich tatsächlich, das war noch zu den Homeoffice-Zeiten wo ich viel im Homeoffices war Wenn halt eine Bewegung erkannt hat im Badezimmer.

00:38:46: Ich wusste ja dann, ob Julian da ist oder ob es eine Katze sein muss.

00:38:50: Dann hat bei mir im Arbeitszimmer die Deckenleuchten geblinkt.

00:38:54: Alarm, Alarm!

00:38:55: Da bin ich gleich hingegangen und habe versucht zu animieren.

00:38:58: Manchmal, wenn man das Katzenklo so ein bisschen beklopft hat... ...dann ist der dann doch da reingestiegen und hat dann ein bisschen vorsichtgetapst.

00:39:03: Und manchmal hat er dort sein Geschäft gemacht.

00:39:05: aber oft kam ich auch an und konnte noch lappen und Kelle schwingen.

00:39:11: Also.... Man kann es auch ohne mehrere hundert Euro Tots machen, aber das ist natürlich jetzt wirklich die Low Fire-Lösung.

00:39:17: Jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu dem Punkt warum sollte man das machen?

00:39:23: Wie sinnvoll ist das?

00:39:28: Also tatsächlich habe ich ja am Anfang ... Du hast mir eine Kamera angefangen und es war tatsächlich im Urlaub zu sehen.

00:39:35: geht's der Katzen noch gut.

00:39:36: Sie liebt sie noch?

00:39:37: läuft sie irgendwo rum so Und der Trinkprone war dann so okay.

00:39:41: hey cool Ich weiß auch, dass sie getrunken hat.

00:39:44: Naja eine Reste hat sich ein bisschen ergeben aber tatsächlich brauche ich das?

00:39:50: Vereinfacht das mein Leben wahrscheinlich nicht.

00:39:51: Das macht es eher komplizierter weil wie gesagt du musst dich um die werseste smarte Geräte kümmern.

00:39:55: Dass alle in Wlanen hängen bleiben und das Firmen-Uplets gemacht werden usw.

00:39:58: Dann musst du Hormassisten mit einrichten alles wieder zu vereinheitlich hinter den Einrichtungen.

00:40:02: Aber ehrlich gesagt muss ich sagen es hat sich also gerade.

00:40:06: das Katzenklo hat sich tatsächlich ein bisschen bewährt.

00:40:09: wenn es nicht so teuer wäre würde ich sagen ja auf jeden Fall Empfehlung.

00:40:12: Die anderen Sachen sind ja Spielerei.

00:40:14: Gerade die Kamera ist ein bisschen Spielerei, dass man eine Frau beruhigt und die Katzen noch da sind, gerade im Urlaub ... Weil man isst dann, oh Gott, die armen Katzen alle alleine.

00:40:23: Da kommt's auch regelmäßig jemanden, aber naja, man weiß eben ...

00:40:25: So'n Trinkbrunnen ist schon nicht Spielereien, würd ich sagen?

00:40:28: Ja, die haben auch Trinken mit Rumpfen.

00:40:30: Aber du kannst dadurch erkennen, wie krank ne Katze sein könnte wenn sie jetzt plötzlich aufhört zu trinken oder ganz viel trinkt!

00:40:38: was du vielleicht sonst nicht mitbekommen würdest.

00:40:40: Ist das ja auch ein Anzeichen dafür, dass sie vielleicht irgendwas mit der Niere nicht ist?

00:40:43: Irgendwas mit der Niere kaputt ist oder sowas... Also da will ich schon sagen, dass das sehr sinnvoll sein kann.

00:40:49: und wenn du es dann auf einen Blick siehst heute ist aber seltsam gestern war auch schon seltsamm.

00:40:53: ich schau nochmal in den Verlauf und achten wir noch mal heute drauf wie viel sie heute trinkt ohne dass du direkt dabei stehen musst.

00:41:01: Das könnte schon sehr sinnfull sein um ... was zu entdecken, bevor es zu spät ist.

00:41:06: Also so schwachsinnig ist das nicht?

00:41:09: Also das würde ich auch nicht sagen, dass es schwachssinnig wäre, ne?

00:41:11: Aber tatsächlich hilft da auch Homocystin, weil... Ich muss sagen, da ich so viele Benachrichtigen bekomme, ... ... es klickst halt irgendwann weg und sagt okay ja und so,... ... des Filtern der Information.

00:41:20: Das kannst du mit Homocysten ganz gut machen.

00:41:22: dann wenn wirklich mal ein...

00:41:23: Es könnte dir...

00:41:25: Was tatsächlich schwierig, also wo das solch Problem ist,... ... dann hilft das eben dieser Fokus auf ein Problem und nicht nur ja guck mal da und da, die ganze war da alles klar, weggewischt.... Da ist es natürlich schon ganz cool, ne?

00:41:35: Du könntest halt auch dann mit Homo... Es ist eine extra Alarmbenachrichtigung für solche Fälle schaffen.

00:41:39: Wenn du irgendwann mal merkst... Ich weiß nicht mehr als zweieinhalb Milliliter am Tag das ist schon seltsam.

00:41:45: Dann richtest du die Integration ein, die ich genau dafür benachrichtigt.

00:41:48: wenn das der Fall ist und kriegst dann nochmal besonders besondere Warnnachrichten.

00:41:53: Und das

00:41:53: versprechen die Herrscher ja teilweise auch.

00:41:56: Dafür musst du dann mit dem Abo abschließen.

00:41:58: Dann sagt er ja, ich kann dir sagen was der Tierarzt empfiehlt, was so eine Katze trinken muss.

00:42:02: Das ist natürlich auch von Katz zu Katze unterschiedlich.

00:42:04: Ja und da kannst du da eben sehr viel besser konfigurieren um besser...

00:42:08: Du hast ja die Daten da wie viele Katzen normalerweise trinken.

00:42:12: Also du hattest ja in deinem Artikelgug immer geschrieben das ist halt sinnvoll weil Katzen quasi nicht kommen und winseln und so, sondern die feinlichen das eher.

00:42:22: Das ist

00:42:22: ja schnoll wie wir alle wissen.

00:42:28: Die tun mich so gerne als wären sie krank, sondern stolzieren immer noch durch die Gegend auch wenn das das Bein hinkt.

00:42:35: Treten Sie trotzdem damit auf und genau dafür können die Daten halt helfen sowas zu erkennen Auch wenn die Katze es nicht von sich aus preisgibt, hilft dann die Totalüberwachung.

00:42:46: Nur im Wohle der Katzen als im Wohl der Katzens.

00:42:49: Hast du

00:42:49: denn im Zuge dieser quasi Kontrolle der Katze diesen komplett Überblick?

00:42:58: Hast du irgendwas über den Katzen gelernt oder wo du sagst okay das hättest nicht gedacht oder...

00:43:04: Oh, das ist eine gute Frage!

00:43:06: Also tatsächlich ... Das Trinkverhalten, dass die eine Katze halt deutlich mehr trinkt als die andere.

00:43:11: Das hätte ich jetzt, das war halt vorum klar.

00:43:13: Also man beobachte die halt selten aber auch dass sie eine eben trockenfutter.

00:43:18: also man hat immer so lecker ließ nur fressen und so an das nass oder sich kaum angefasst.

00:43:23: Aber die hat es für mich sehr viel am trockenfurter bedient.

00:43:25: das hat natürlich schon mein hart.

00:43:27: ist

00:43:27: die katze die viel trinkt ja ja okay das sei dann gut

00:43:29: und Und das hatte natürlich schon ein bisschen so was bisschen mehr erkenntes.

00:43:35: Ob es jetzt viel geändert hat im Verhalten gegenüber der Katze weiß ich nicht, aber das ist zumindest mal ein netter Erkenntnis.

00:43:39: Und natürlich ... Das Katzenklo, das hatte wirklich mit dem Gewicht, fand ich, ist durchaus hilfreich gerade ... Weil wie oft bist du beim Tierarzt mit einer Katze?

00:43:47: Da musst du irgendwie hinverfrachten und so weiter... Und da hast du einen täglichen Überblick.

00:43:51: alles klar, die Katze fährt sich so und so.

00:43:54: Das war auf jeden Fall schon sehr hilfreich gewesen.

00:43:56: Wo ich auch nicht gedacht habe, dass die beiden Katzen doch recht unterschiedlich ausfallen, weil eh nicht viel wiegen hätte ich auch noch nicht gedacht, aber naja!

00:44:04: Ansonsten...

00:44:05: Ja, eine Plus hat sich mehr auf.

00:44:07: Ja, wahrscheinlich!

00:44:09: Ich hätte gedacht, dass die Katzenkamera mir viel mehr lustigere Situationen liefert aber es ist eigentlich wenn sie was machen dann sind sie meist irgendwo anders und nicht vor der Kamera.

00:44:21: das war dann so ein bisschen okay.

00:44:22: gut das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt.

00:44:25: also dass sie sich manchmal kloppen manchmal sehr friedlich miteinander sind.

00:44:28: ok ja das wusste ich auch vorher.

00:44:30: Es

00:44:30: gibt eins mal das Gadget, was ich gerne hätte Das wäre eine Katzenklappe mit Mauserkennung.

00:44:35: Es gibt solche ...

00:44:36: Ohne, dass sie mit Maus nicht reinkaufen?

00:44:37: Ja genau!

00:44:38: Mit Maus ist zu oder mit anderen oder einem Vogel im Maul.

00:44:42: Es gibts solche Geräte das basiert dann auch auf... Da ist aber gefühlt auch nur so ein Raspi mit einer Kamerad ran wo einfach wie KI drüber läuft und dann sagt vielleicht es einen Maus da und dann zumacht.

00:44:52: Das sind glaub ich auch Schweine teuer.

00:44:54: also das wird noch so'n Gerät was mir persönlich noch helfen könnte.

00:44:57: Aber

00:44:58: ja die Frage war auch wie viel kann man von dem Kram selber bauen?

00:45:00: ne Aber das ist, brauchen wir natürlich auch.

00:45:04: Also genau wenn man Zeit hat und Talent dann kann man sicherlich vieles davon auch selber bauen.

00:45:10: aber...

00:45:10: Gerade so ein Futterautomat der einfach nur regelmäßig Futter raushöft.

00:45:13: Das ist eine Klappe die auf geht.

00:45:16: Und dass der theoretisch natürlich so einen Trockenmittel drin hat, dass es frischer halten soll was ja meiner Meinung nach nicht so besonders viel bringt.

00:45:25: Es sind so Sachen okay dafür musst du eigentlich jetzt nicht nur an sich ausgeben.

00:45:27: Die Kamera ist lustig.

00:45:28: natürlich das ist cool.

00:45:29: aber wie gesagt vieles könntest du auch ... ein paar Abstrichen vielleicht hier in der selber machen.

00:45:33: Klar, Katzenklo selbst ist das die selber so sauber macht.

00:45:35: Na ja schwierig aber...

00:45:39: Was ich da interessieren würde gibt es auch smartes Spielzeug?

00:45:42: Habt ihr damit Erfahrungen?

00:45:44: Ja, gibt es tatsächlich.

00:45:49: Also ich habe jetzt tatsächlich keins davon bisher,... ... weil die Katzen sind auch schnell wieder in Spaß dran verlieren und deswegen dafür so viel Geld auszugeben.

00:45:54: Na her weiß ich nicht!

00:45:55: Aber tatsächlich gibt's welche mit Kamera, die eben eh nicht wie jetzt die Kamerade ich habe, die jetzt festinstalliert ist.

00:46:01: Eben einfach ... mobil ist, dass teilweise auch rumfahren kann zum Beispiel.

00:46:04: Und teilweise können die auch... Also smart in dem Sinne, dass sie halt darauf reagieren, dass die Katze irgendwie was damit macht,... ... das hatten wir auch schon mal aber das ist denen halt irgendwann egal.

00:46:15: Also die irgendwie wild rumfährt irgendwas, wenn sie da rum fährt.

00:46:18: Das klingt doch schon sinnlos?

00:46:20: Ja!

00:46:21: Warum ist das smart?

00:46:23: Was hilft dir das?

00:46:24: Es gibt natürlich auch so Art-Roboter, die dann mit Laserpointer und was nicht alles die Katzpersonen zu bespaßen.

00:46:31: Aber meine Erfahrung zeigt, das ist irgendwann egal und dann kannst du sonst was entstellen.

00:46:35: Wie seit auch die Kamera war ja im Anfang total interessant weil sie halt sich bewegt hat, was ihr gesurt habt.

00:46:39: Das ist halt einfach irgendwann vorbei und haste viel Geld dafür ausgegeben.

00:46:43: also es gibt es auf jeden Fall und es wird auch in Zukunft noch mal vielleicht nochmal ein Test wert sein Mal gucken aber ich bisher habe ich davon nichts konkret mit den

00:46:52: ganzen ausprobieren.

00:46:54: Ich hab also die die war.

00:46:55: ich frage ist halt.

00:46:57: Wie sagt Luna, die spielt halt sehr viel wenn ich da die Katzen angehole dann ist sie sofort irgendwie auf zack und hat auch Bock.

00:47:02: ne der Kater der... ...der spielt halt nicht so gerne Und ich habe dann so ein bisschen die Sorge dass der auch einfach so ein bißchen So man soll ja irgendwie so animieren weil die sonst auch ein bisschen gerade als Wohnungskatzen so verblöden und ich habe denn tatsächlich irgendwie bei so einem großen Tierhändler ... witziges Spielzeug gefunden.

00:47:22: Das ist relativ klein, und das ist so ein Käfer quasi... Und ich finde es total witzig weil's einfach zeigt wie mit... Einfachen Sachen man eigentlich coole Sachen bauen kann nämlich... Es hat da einfach nur so einen Vibrationsmotor, wie man so aus dem Handy auch kennt,... ...das kann man so anschalten als eine kleine Batterie drin... ...und dann hat er so Gummifüße.

00:47:41: Und dadurch läuft das Teil random... Ja, so durch die durch die Wohnung.

00:47:46: ja und das einzige was mir da fehlt ist dass wenn dann der Kater danach schlägt.

00:47:51: Dass er diesen Schlag erkennen würde und dann weiß ich z.B.

00:47:54: zwei Minuten still halten würde ne?

00:47:56: So und dann erst wieder los läuft.

00:47:58: witzigerweise hat Nintendo dieses gleiche Prinzip bei diesem... ... Pup Bustle Set auch mal gemacht für die Switch.

00:48:06: Da ist einer der Sachen, die man als erstes baut... ... das ist auch so ein Käfer quasi und durch die Vibration von den... ... Wersnie Joy-Cons bewegt sich dann dieses Teil.

00:48:18: Und ich finde es ist exakt das gleiche Prinzip.

00:48:21: Aber ich fahre bisher auch so vierzig Euro selbst für diese Fern... ... bedienbare Maus, da war ich auch... Du

00:48:27: weißt nie ob die Katze das annimmt.

00:48:29: Hat sie Bock drauf?

00:48:30: Mal schauen!

00:48:31: Da kaufe ich mir eine Katzenangel für drei Euro

00:48:34: und da gehen die Rallye sicher darauf ab.

00:48:37: oder der Karton ist dann immer super interessant.

00:48:40: Und gerade, wenn man noch irgendwie damit ein bisschen agiert.

00:48:43: Ist das interessanter als jedes andere Spielzeug, was wir hier gestellt haben?

00:48:45: Wir haben die KV übrigens auch... Das war auch kurzzeitig interessant und dann irgendwann ist es so, guck mal ja toll!

00:48:51: Ja, dann räumen wir das ein halbes Jahr weg und dann holt's uns wieder raus.

00:48:56: Genau.

00:48:59: Super, ich weiß nicht.

00:49:00: vielleicht zum Schluss noch... Habt ihr noch einen Tipp, worauf sollte man vielleicht bei Katzen... Also wenn wir eine smarte Katzen-Getsche tun, worov sollte man

00:49:10: achten?!

00:49:12: Also aktuell würde ich sagen, guckt das es möglichst ... von einem Hersteller ist?

00:49:17: Weil dann hast du nicht so viel Kletter.

00:49:19: Außer

00:49:19: Glastom assistent!

00:49:20: Dann ist es egal.

00:49:22: Generell sollte man sich auch überlegen was bringt es mir tatsächlich?

00:49:26: also was erwarte ich davon?

00:49:27: weil die Erwartungshaltung eben ganz oft ist okay.

00:49:29: Ah guck mal da kann ich ja mit einer Katze beobachten und so macht ihr Vorgedanken weil das ist ja doch schon relativ viel Geld was du nur ausgibst um im Zweifel schick soll alle Daten irgendwo sonstwo hin.

00:49:39: Das würde ich schon gucken.

00:49:42: ansonsten Kannst du Spaß machen?

00:49:45: Und auch hilfreich sein, wie gesagt.

00:49:47: Also gerade der Katzenbrunnen finde ich immer noch eine super Investition.

00:49:50: Aber ja, man gibt teilweise sehr viel Geld aus dem... Die Katzenliebe sollte einem dann... Mal kurz überlegen ob die Katzeniebe einem das wert ist.

00:49:58: Weil vieles funktioniert auch komplett analog genauso gut.

00:50:01: Man braucht nicht unbedingt ein smartes Gerät.

00:50:05: Und Marvin, wenn ich jetzt tatsächlich Interesse habe diese Homocystent-Integration zu machen.

00:50:11: Wie finde ich denn heraus, ob das Gadget was kaufen will?

00:50:13: Gut unterstützt oder nicht?

00:50:14: gibt es da irgendwie... Es

00:50:16: gibt eine offizielle Liste von Integration die Homocyston bereit stellt.

00:50:19: Das sind die offiziellen getesteten Integrationen mit wenigen Klicks drin sind und ansonsten suchst du einfach nach dem Herstellernamen Homocysten dahinter und meistens GitHub.

00:50:29: Dann findest Du das passende Repository.

00:50:32: in vielen Fällen ... und da steht dann auch meistens eine Installationsanleitung bei, wie gesagt... ... meistens über den Community Store.

00:50:38: Auch dann ist es relativ einfach.

00:50:39: Du musst halt erst in ein Community Store installieren... ...und dann hast du nochmal drei oder vier Klicks,... ...dass auch diese Integration bei dir landet.

00:50:48: Aber ja die großen Hersteller werden in der Regel unterstützt!

00:50:51: Und habe ich so bei diesen Community-Sachen... ...habe ich da irgendein Indikator?

00:50:54: das sehe okay das ist jetzt gut unterstützt?

00:50:56: Oder hat jemand irgendwie so dahingeklatscht?

00:50:59: Ich würde immer schauen von wann ist die letzte Version?

00:51:02: Also kommen da regelmäßig Updates, kümmert sich der Ersteller drum.

00:51:08: Oder ist das ein Repository was halt schon fünf Jahre alt ist und wo sich die Bugs häufen?

00:51:16: Das lohnt sich eigentlich immer einfach mal nachzuschauen.

00:51:18: Es ist erstaunlich wie oft dann Forks stattfinden und es jemand fortführt.

00:51:23: Manchmal gibt's auch eine aktuelle Resin von jemand anderem, die auf dem selben Prinzip fußt.

00:51:28: Wo dann jemand einen speziellen Buck gefixt hat.

00:51:32: Stimmt.

00:51:33: Ja,

00:51:34: cool!

00:51:34: Danke euch für die Tipps zu den Schnur-Tigern... Ich hoffe ich habe hier so eine Liste von Synonym, aber ich pälz Nasen und noch mal einsteigen.

00:51:48: Doch schwieriger, die sinnvoll einzusetzen.

00:51:50: also das war es hier von unseren Stubenlöwen und Freigängern auch, die wollen wir natürlich auch erwähnen.

00:51:58: Mehr zu smarten Katzen Gadgets findet ihr dann in den Artikeln von Alex und Marvin auf heise plus.

00:52:04: die haben wir für euch verlinkt an in den shownotes.

00:52:08: Und schreibt uns gerne Feedback an ab.

00:52:10: linkercte kommentiert wie immer im Forum oder auf YouTube oder auf Peertube.

00:52:15: seid dabei respektvoll miteinander, und mich würde interessieren mit welchen technischen tools rückt ihr euren haustieren aufs Fell?

00:52:25: oder auch gefieder?

00:52:27: Damit verabschiede ich mich von euch.

00:52:30: Vielen Dank an euch beide, vielen dank an euch da draußen und einen schönen Tag eine schöne Woche bis zum nächsten Mal.