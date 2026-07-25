Kinderschutz im Netz: Was die Politik plant, was Jugendliche und Eltern jetzt tun können | c’t uplink

00:00:00: Mobbing, Cybergrooming, Sucht und teure Lootboxen.

00:00:04: Im Internet kann gerade für Kinder und Jugendliche einiges schieflaufen.

00:00:07: Im CT Aplink sprechen wir heute darüber wie Politik- und Diensteanbieter damit umgehen und was Eltern, Lehrkräfte und auch die Betroffenen selbst tun können, um Gefahren vorzubeugen.

00:00:16: Bleibt dran!

00:00:21: Hallo mein Name ist Greta Friedrich ich bin Redakteurin bei CT und begrüße euch zu einer neuen Folge vom CTAplink.

00:00:28: Kinder kommen meist früh mit digitalen Medien in Kontakt, die Eltern tippen auf dem Smartphone herum.

00:00:33: Manchmal läuft der Fernseher und diese kleine Kiste namens Alexa erklärt morgens wie das Wetter wird.

00:00:37: Und spätestens ab der Weiterführende Schule gibt es dann meistens auch ein eigenes Smartphone.

00:00:42: Meine heutigen Gäste im CT-Ablink haben sich angeschaut, wie sicher oder nicht sicher digitale Medien für Heranwachsende sind und welche Ansätze es gibt um junge Menschen zu schützen.

00:00:52: Ich begrüße die CT-Redakteure.

00:00:54: Holger Bleich Hallo.

00:00:58: Vielleicht könnt ihr zum Anfang einmal kurz sagen, mit welchen Themen ihr euch für die Artike-Strecke beschäftigt habt?

00:01:04: Also Holger womit hast du dich begonnen?

00:01:06: Ja

00:01:06: ich hab mal versucht einen großen Überblick zu geben welche Gefahren überhaupt drohen konkret für heranwachsende.

00:01:13: es geht ja nicht nur um Kinder wir reden ja von Kindern und Jugendlichen also überdecken ja das Spektrum auch in der Strecke schon von null bis achtzehnten ab.

00:01:20: so ein bisschen Versuchungs zumindest.

00:01:24: Dann habe ich halt mir vor allem angeschaut, wie die Politik reagiert hat in der Historie und hab auch versucht rauszuarbeiten.

00:01:32: Dass es gerade so einen Schiff gibt zum Paradigmenwechsel, dass man jetzt doch eher ein bisschen auf die Dienste selbst guckt und das Stichwort Social Media-Verbot und andere Dinge.

00:01:41: also was tut Regulierung grade?

00:01:43: Und was tut sich da und was wird kommen?

00:01:45: höchstwahrscheinlich

00:01:48: Und man sieht da bei deinem Artikel gerade, bei der Regulierung wie schnell sich dieses Feld wandelt.

00:01:55: Gerade haben wir den Artikel, den Schwerpunkt fertig.

00:01:57: Da kommt die EU um die Ecke mit ihren Vorschlägen.

00:02:00: Das haben wir jetzt natürlich nicht mehr in dem Schwerpunkte berücksichtigen können aber das ist halt natürlich wie spannend und aktuell diskutiertes Thema wird.

00:02:09: Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt.

00:02:11: Es gibt ja so einen Vorschlagskatalog mit sechsundfünfzig Vorschlagen für die Politik vor allem Wie Kinderschutz besser zu machen, das ist von einer Expertenkommission.

00:02:21: Und da habe ich mich speziell mit den Vorstellungen für die Schule beschäftigt.

00:02:25: und dann hab' ich noch einen Artikel geschrieben darüber wie Eltern ja ihre Kinder begleiten besser als bewachen sollten... ...und ein Artikel der sich an die jungen Leute wendet, denen die Eltern vielleicht einfach mal irgendwie was im Kinder- im Jugendzimmer auf dem Tisch legen können oder so, vielleicht hilft's dir etwas?

00:02:43: Okay!

00:02:44: Dann würde ich gleich mal mit den große Geschichten starten.

00:02:48: Holger, was kann alles so schieflaufen im

00:02:51: Netz?

00:02:52: Also da kannst du ein ganzes Buch tun.

00:02:54: Wir haben versucht das ganz kurz zusammenzufassen.

00:02:56: Zum Beispiel!

00:02:57: Es ist natürlich das größte Problem im Moment, was den Eltern jeden Tag begegnet ist natürlich Social Media.

00:03:03: also es sind die sozialen Medien, es sind diese Suchtfördernde Mechanismen, die wir ein bisschen beschreiben im Artikel von Empfehlungsalgorithmen bis Endless Scrolling und ... Push-Nachrichten und dieses ganze Zeug natürlich, ... ... Jo geht auch noch mal speziell dann auf die Dark Pattern ein.

00:03:19: Also das unheimlich viel versucht wird zu natschen, dass Kinder in eine bestimmte Richtung gedrängt werden.

00:03:24: Zum Beispiel zu käufen.

00:03:25: da kommen wir zum nächsten Thema.

00:03:26: man kann unheimliche Geld verlieren.

00:03:28: Du hast das Thema Loot Boxing schon glaube ich angesprochen.

00:03:32: also Kinder werden halt versucht irgendwie in Käufe zu treiben und die Eltern müssen da wahnsinnig aufpassen.

00:03:37: Da geben wir auch ein paar Tipps.

00:03:37: halt natürlich in Appkäufe abstellen usw.

00:03:40: ... dann das ganze soziale Thema in Richtung Cyber grooming, also wie Jugendliche untereinander sich... Belästigen, Storken und so weiter.

00:03:52: Und sofort aber auch Erwachsene Kinder im Netz.

00:03:55: Und das ist dann auch gleich wieder eine große Kritik an den Plattformen dass da einfach zu wenig Schutzmechanismen vorhanden sind.

00:04:01: Also ich weiß nicht... Das habe ich im Artikel gar nicht erwähnt.

00:04:03: Aber zum Beispiel diese ganze ... dieser White Tiger Fall aus Hamburg der ja weltweit Schlagzeilen gemacht hat.

00:04:10: Der ein Kind irgendwie ein anderes Kind in SES-Mod getrieben hat.

00:04:14: Das war z.B auf Roblox haben die sich kennengelernt.

00:04:17: Das ist die größte Spieleplattform größtes Spielapp und da gibt es immer noch völlig unzureichenden Jugendschutz.

00:04:23: Und so sieht sich das durch, dann ist noch ein großes Thema bei uns Sexting eben was ich schon gesagt habe vor allem Glooming also das Erwachsene versuchen Kinder irgendwie sexuell zu belästigen oder dazu zu bringen nach Fotos rauszugeben oder sowas, das sind alles Dinge die auch auf sozialem Medien passieren aber auch woanders.

00:04:43: Ganz aktuell habe ich auch noch erwähnt war mir auch wichtig es ist ja vor ein paar Wochen der Verfassungsschutzbericht wunderschön rausgekommen vom Bundesamt für Verfassungschutz und da haben sie erstmals ein eigenes Kapitel ... der Anbahnung oder der Radikalisierung von Jugendlichen auf sozialen Plattformen, aber auch auf Telegram oder so gewidmet und ein bisschen geschildert wieder vorgegangen wird.

00:05:09: Also eben nicht irgendwie von wegen kommt zu uns radikalisiert ist sondern das da sehr subtil gearbeitet wird mit Männlichkeitsbildern, mit Fitnessprogrammen, mit Kampfsport und so.

00:05:19: ... für sowas in Jugendlichen natürlich sehr empfänglich sein.

00:05:23: Das sind jetzt alles keine Extremfälle oder so Ausnahmen, sondern das ist fast die Normalität.

00:05:29: also wir haben auch diverse Studien in den Artikeln erwähnt.

00:05:33: Die Jugendlichen unter den Jugendlichen glaube ich waren es acht Prozent... ...die berichten dass sie schon mal eine Cybergrouping Erfahrung gemacht haben nur bei dem bis zu dreizehnjährigen die sagen auch ich glaube zu acht Prozent schon mal Inhalte gesehen haben, die nicht für sie geeignet waren.

00:05:50: Und Mobbing ist eigentlich ...

00:05:52: Mobbings Alltag!

00:05:53: Die Studien angucken das sind zwanzig-fünfundzwanzig Prozent der Jugendlichen haben auf jeden Fall schonmal eine virtuelle Mobbing Erfahrung gemacht zum Beispiel im Klassenchat auf WhatsApp und das geht ja ganz schnell, dass da einer rausgeschmissen wird.

00:06:06: Interagieren zum Beispiel in WhatsApp ist eine soziale Interaktion.

00:06:11: Also wenn du jemanden aus einer Gruppe entferntest, kann das für deine Katastrophe sein oder wenn du ihn bloß stellst in der Gruppe Fotos von ihm auch.

00:06:17: übrigens auch noch ein Problem.

00:06:19: ganz neu ist KI also KI-Generierte.

00:06:22: wir hatten an den Fall mit den ausgezogenen Kindern auf X und es gibt natürlich KIs.

00:06:31: mit denen kann man wunderbar fake ... Fake-Videos machen oder Fake-Wilder machen und andere bloßstellen.

00:06:38: Okay,

00:06:41: dann ja, müssten nicht ganz allgemein die Anbieter eigentlich für Sicherheit sorgen?

00:06:47: Also die Anwieter von Social Media, von irgendwelchen Videospielen...

00:06:51: Das sollte man eigentlich meinen, dass das der Fall ist aber es passiert halt einfach nicht.

00:06:57: Sie wissen um diese Risiken.

00:07:01: Es gibt ja Wisseblaue Berichte zum Beispiel von Mettaf und Facebook, dass sie genau gewusst haben.

00:07:07: Dass ihre Inhalte Dinge mit dem Körperbild insbesondere auf den Mädchen machen.

00:07:13: Und sie haben trotzdem nichts mehr geändert.

00:07:17: Ja was für eine Handhaber hat man dann so?

00:07:20: Also ich meine Regulierung durch die Politik oder... Ist gut zu

00:07:24: sich da, ja war's.

00:07:25: Dann kommen wir vielleicht später noch drauf.

00:07:28: Das hat sich auch kurz geschildert, du hattest ja schon gesagt Studien.

00:07:31: Also nur noch mal um das pure Problem zu beschreiben.

00:07:33: Es gibt zum Glück eine tolle Längschnittstudie.

00:07:37: Längstchnittstudio heißt eine Studie die jährlich über einen langen Zeitraum schon gemacht wurde, über zehn Jahre sind die Gym-Studien also Jugendstudie und Kinderstudie, die Kim Studio Und ich fand die Zahlen schon verblüffend.

00:07:48: Ich weiß nicht ob dich das nicht auch überrascht hat.

00:07:50: Also wie viele Grundschüler mittlerweile?

00:07:53: Das war die Studie von Vierundzwanzig, die Chemistudien.

00:07:55: Wie viele Grundstühle als Smartphone haben sie?

00:07:56: weit über die Hälfte und bei dem Wechsel dann in die weiterführende Schule in der Fünfteklasse sind es fast hundert Prozent.

00:08:02: Also jedes elf- zwölfjährige Kind hat in Deutschland ein Smartphone, das muss man sich einfach gewahr werden.

00:08:08: Und was ist Smartphone in der Hosentasche bedeutet?

00:08:10: Das wissen wir alle selber weil wer selber vor diesen ganzen Suchtmechanismen nicht gefeilt sind nur Kinder sind davon noch stärker betroffen.

00:08:18: Wir verbringen dann halt über vier Stunden, ich glaube ab vierzehn oder so.

00:08:22: Über vier Stunden am Tag entweder ein Smartphone oder einem anderen Gerät

00:08:27: und ich finde also... Ich habe selber zwei Kinder die mittlerweile erwachsen sind.

00:08:35: Das ist vielen Eltern, glaube ich.

00:08:37: Noch viel zu wenig klar was da für Risiken hinter dem Smartphone lauern und die lassen ihre Kinder einfach machen ohne mit ihnen so überzureden.

00:08:44: das ist nämlich genau der Punkt den du ja dann in deinen Artikeln anspringen.

00:08:48: Es geht gar nicht so sehr.

00:08:49: es gibt natürlich die technischen Maßnahmen Bildschirmzeit aber all das also fast alle technische Maßnahmen lassen sich auch umgehen.

00:08:55: deswegen haben wir extra mal einen Schwerpunkt darauf gelegt den Eltern klar zum Machen wo gefahren drohen Und auch, dass es vielleicht sehr sinnvoll ist zu gucken was das Kind macht und wie man das macht.

00:09:07: Ja also beide Extreme sind halt eben nicht gut.

00:09:12: Also ganz viele Eltern gehen eine SFR-Linie und über fünfzig Prozent haben wir überhaupt keine Absprache mit dem Kind, wie lange er online sein darf.

00:09:23: Wird das auch in den Studien erfasst?

00:09:27: Und das ist natürlich schon mal fatal.

00:09:30: Aber das andere Extrem durch starke technische Maßnahmen sehr stark einzuschränken, was das Kind macht... ...ist auch nicht richtig weil es einfach auch dass das Recht des Kindes auf so eine freie Entfaltung zu stark einschränkt im Vergleich zu dem Überwachung durch die Eltern.

00:09:47: Ja und wie sollen Kindermedien kompetent werden?

00:09:49: In den Medien nicht genau.

00:09:51: Das ist halt ein schwieriger... Mittelweg, den man gehen muss und der ist halt auch ständig.

00:09:56: Er muss vollständig angepasst werden vom Alter her also in den ersten drei Jahren Ich beziehe mich immer im Artikel sehr stark auf die Empfehlung der Plattform Clicksafe kann man hier schon mal erwähnen Wo sich Eltern auch klug machen können.

00:10:08: In den ersten three Jahren brauchen die Kinder überhaupt keine Displaymedien.

00:10:13: Na ja dann lieber ein gutes Buch nehmen vorlesen Das ist natürlich auch aufwendiger als dem Gerät in die Hand zu drücken.

00:10:18: aber das ist halt eine erziehung.

00:10:22: Und dann halt so abgestuft, immer mehr Bildschirmszeit zunächst permanent mit dem Elternteil dabei.

00:10:30: Dann habt ihr einen gewissen Alter bis zu zwölf-dreizehn, das Kind schon ein bisschen freier rumsurfen muss und nicht mehr unbedingt begleitet durch die Eltern.

00:10:40: Da war auch doch schon immer noch ein bisschen den Fokus drauf, dass es auch nicht zu langer Zeit damit verbringt.

00:10:47: Und dann sind die Kinder soweit oder Jugendlichen... ... dass sie sich da auch nicht mehr so viel reinreden lassen.

00:10:53: Da ist es halt ganz wichtig, trotzdem halt so ein Interesse zu zeigen... also nicht zu bewerten und zu sagen was guckst du dir da für Flatsch-Videos an?

00:11:02: Sondern einfach mal offen das Interesse zeigen, was machst du da ohne zu bewährten um überhaupt eine Chance zu haben mitzukriegen, was das Kind online macht.

00:11:14: In der Politik, also gerade in Deutschland auch auf Landesebene wird ja sehr viel gefordert.

00:11:19: So verbote hier verbote da.

00:11:23: Holger was für Maßnahmen gibt es schon von der Politik?

00:11:26: Was kann die nationale Politik überhaupt machen?

00:11:29: Die EU hat da ja auch viele... Kompetenzen sozusagen.

00:11:33: Ich

00:11:33: versuche es mal messen aufzudrücken, also wir haben auf nationaler Ebene natürlich einen Jugendschutzgesetz das ist aber nicht für online gedacht.

00:11:39: dann haben wir ein Jugendmedienstaatsvertrag zwischen den Ländern Aber der ist halt auch von vorgestern, da sind noch solche Sachen drin wie Sendezeitbeschränkungen im Internet und dann geht es immer um diese Jugendschutzprogramme für den Desktop.

00:11:54: Da wurde sich jahrelang drüberungestritten mit den Landesmedienanstalten kann man die zulassen und kann man sie nicht umgehen usw.

00:12:01: Und mittlerweile hat sich das alles so viel weiter gedreht dass eigentlich da ging's immer um jugendgefährdende Inhalte wie Pornografie oder Gewaltdarstellungen.

00:12:08: aber wir sind ja viel weiter bei den Diensten mittlerweile.

00:12:11: Das ist also eine Diskussion von Vorgestern.

00:12:13: Hat man sich aber lange Zeit so ein bisschen gedrückt.

00:12:16: Auf der EU hat sich aber dafür ganz viel getan, da gibt es ja den Digital Services Act, der wurde jetzt in Kraft gesetzt... Habe ich in Kraft gesetzt?

00:12:30: Übrigens, da gab es auch noch einen Einfluss durch die Bisseblowering Francis Haugen ganz wesentlich.

00:12:35: Die auch bei der EU-Kommission vorstellig wurde und hat glaube ich auch diesen Gesetzgebungsprozess nochmal beeinflusst.

00:12:39: Also

00:12:39: die Facebook-Bisseblorerin muss man dazu

00:12:42: sagen.

00:12:42: Genau, die eben zum Beispiel gesagt hat dass es bei Instagram auch Studien gab das sie klar belegt haben, dass die wussten wie Jugendgefährdend gewisse, gewisse Mechanismen auf der Platte

00:12:54: sind.

00:12:54: Ja und trotzdem

00:12:55: nicht gehandelt haben?

00:12:56: Und das hat eben auch die dann die Kommission als Gesetzgeber und auch den ganzen Gesetze-Gemissubszess sehr beeinflusst.

00:13:02: und deswegen haben sie einen Artikel da rein gemacht in den DSA, den Artikel achtundzwanzig, der eigentlich schon sagt... Der Jugendschutz ist abschließend durch dieses Gesetz in Europa geregelt und die Plattformen müssen irgendwie angemessene Maßnahmen treffen, um die Jugend auf den Plattform zu schützen.

00:13:21: Da gibt es da noch Einzelmaßnahmen, die genannt werden und das gibt halt auch ein Verbotskatalog mehr oder weniger nicht.

00:13:26: darin sind zum Beispiel generelle Plattformverbote.

00:13:29: Und jetzt...da ist das Problem!

00:13:32: Da muss man kurz sagen wenn die EU-Kommission abstehend mit Zustimmung aller Mitgliedsländer so ein Gesetz verabschiedet, dann hat sie jetzt die Regulierungskompetenz übernommen auf diesen Sektor.

00:13:42: Auf diesem Politikfeld nämlich Jugendmedienschutz im digitalen Bereich und den Plattformen.

00:13:47: Das heißt, die Länder können da gar nichts mehr machen.

00:13:49: zum Beispiel ist in Deutschland gab es ja vorher das Netzwerk Durchsetzungsgesetz.

00:13:52: dass ist damit sofort gestorben wurde sofort außer Kraft gesetzt.

00:13:56: Und jetzt sagen die Länder, aber die Mitgliedsländer übertrumpfen sich gegenseitig.

00:14:00: Iniziert wahrscheinlich vor allem um den Geschichten aus Australien, dass es da so ziemlich rigide Social-Mediaverbote gibt, ob sie wirkungsvoll sind statt ganz anderem.

00:14:07: Also

00:14:09: Österreich und die Niederländer haben glaube ich schon eigene Gesetze?

00:14:12: Griechenland!

00:14:13: Frankreich.

00:14:15: Deutschland will auch... Du hast die Expertenkommission angesprochen, die Ergebnisse der Vorgestellte am Ende Juni.

00:14:20: Die sagen halt, wir wollen empfehlen zwei mögliche Maßnahmen um den Problem Social Media herzuwerden.

00:14:28: Das eine ist tatsächlich ein Plattformverbot bis dreizehn und das andere wäre dann einen sogenannten Risikobasierte Ansatz, dass halt die Plattformen dazu gezwungen werden bestimmte Mechanismen, die eindeutig suchtgefährdend sind erst für ältere freizuschalten.

00:14:43: oder so leuchtet es darauf raus, dass man sich in Zukunft mit dem Alter verifizieren müsste nur!

00:14:49: Dann hat unsere Bundesfamilienministerin gleich gesagt oh toll jetzt haben wir die Bestätigung das machen wir.

00:14:55: Sie können das nicht machen, weil sie diese Regulierungskompetenz abgegeben haben.

00:14:59: Also Rechtsexperten sind sich da weitgehend einig.

00:15:01: Es gibt das Herkunftslands-Prinzip und dieses Abgabeprinzip, dass es europäisches Rechtsgebiet kein Deutsches mehr.

00:15:07: Aber jetzt kommen wir zu den jüngsten Entwicklungen.

00:15:11: Ursula von der Leyen und die EU-Kommission haben das natürlich alles mitgekriegt und wollen auf keinen Fall solche nationalen Alleingänge wie sie überall gerade stattfinden.

00:15:19: Und haben gesagt gut dann gucken wir uns das auch an, setzen auch eine Expertenkommission ein am thirteenth Juli ihr Ergebnis bekannt gegeben, die wollen auch ein Social-Mediaverbot ab dreizehn sagen.

00:15:31: Die Pädagogen dort in der Kommission das sei schon sinnvoll aber auch dieser diese risikobasierte Ansatz dass sie nennen das ist Social Media Plus was ich im selben Begriff habe.

00:15:40: die finden ja immer so komische Begriffe.

00:15:42: Social Media plus heißt plus Jugendschutz also mit dem funktionieren den Jugendschutz sehr hart sanktioniert werden soll.

00:15:48: jetzt hat die EU Kommission gesagt ... in Henna Wehrkunden und von der Leyen.

00:15:54: Hennawehrkunde ist die Digitalkommissarin, gut!

00:15:56: Wir haben das jetzt gehört... ...und nach der Sommerpause setzen wir uns hin und erarbeiten einen Social-Mediaverbot.

00:16:02: Das wird kommen?

00:16:03: Es wird kommen.

00:16:04: also da führt kein Weg dran vorbei mit mir ziemlich sicher.

00:16:06: Die Frage ist halt ob sie ein eigenes Gesetz machen weil es wird noch ein weiteres Jugendschutz oder ein weiterer Gesetz geben ... was auch Jugendschutz beinhaltet.

00:16:14: Das ist der sogenannte Digital Fairness Act, und der soll im Spätherbs vorgestellt werden.

00:16:18: Da kommt noch einiges auf das Zuhause.

00:16:19: Und der ist dann schon fertig aber anders?

00:16:21: Nee, der wird jetzt gerade erarbeitet.

00:16:23: Ach so auch!

00:16:23: Ja ja... Der wird erst mal vorgeschlagen, d.h.

00:16:26: er wird frühestens in zwei Jahren kommt dann gesetzt an.

00:16:29: Und

00:16:29: dass mit dem Jugendschutz kommt dann ja noch später, weil sie jetzt erst damit anfangen?

00:16:32: Genau,

00:16:33: also in den nächsten zwei Jahren kommen da nichts.

00:16:36: Du musst dazu sagen, der Digital Services Act hat sich halt ziemlich untauglich... erwiesen, schnell irgendwie was zu erreichen.

00:16:43: Also klar werden die Plattformen jetzt belangt aufgrund dieses Artikel, Artikel achtundzwanzig.

00:16:47: gegen TikTok gibt es ein Verfahren und die Kommission hat eindeutig gesagt, das ist nämlich die Aufsichtsbehörde dazu da.

00:16:54: Da sind Zuchtfördern und Mechanismen für Jugendliche, stellen die ab oder es gibt eine fette Strafe.

00:16:58: Und genau gleich hat sie letzte Woche auch zu Meta gesagt also was Instagram angeht vor allem auf Facebook.

00:17:04: Jetzt haben die Konzerne natürlich Zeit sich das anzugucken sagen ja gut wir gucken mal vielleicht reagieren wir auch vielleicht aber auch nicht.

00:17:11: dann sprecht doch mal ein Straf aus dann gehen wir dagegen berufen.

00:17:13: das wird sich noch Jahre hinziehen bis da tatsächlich etwas passiert.

00:17:16: Das ist jetzt einfach zwei Versuchsballons.

00:17:18: aber im Grunde genommen...

00:17:19: Also in der Zeit, in der er dann irgendwas mal sprachreifiert hat sich die Plattform schon wieder...

00:17:23: Genau.

00:17:24: Dann dreht sich alles schon wieder drei und vier und weiter bis da die ersten Strafen kommen.

00:17:28: Das ist halt sehr frustrierend.

00:17:31: Gibt es denn Maßnahmen von Anbietern?

00:17:34: Also die Jugendschützen wollen und die auch funktionieren also die sich darum kümmern oder...?

00:17:40: Es gibt Eigenblätter, ne?

00:17:41: Also es gibt zum Beispiel bei den sozialen Plattformen.

00:17:43: Gibt's Eigenblättern?

00:17:44: Es gibt ja Teenskonten bei Instagram die auch automatisch eingestellt werden irgendwie.

00:17:49: aber du kannst halt unheimlich viel umgehen.

00:17:51: also bei TikTok musst du sogar die Maßnahmen aktiv aktivieren.

00:17:54: Ja das fand ich auch kostig.

00:17:56: war das in deinem Artikel diesen?

00:17:57: möchtest du wirklich einen eingeschränkten Modus?

00:17:59: genau Genau, das ist auch ein Einpunkt der die Kommission massiv kritisiert hat.

00:18:05: Der Bundesverband Verbraucherzentrale hat sich jetzt gerade im Frühjahr nochmal die ganze Plattform angeguckt und geguckt wie... Wie DSA-konform Sie agieren und sagen halt die Jugendschutzmechanismen auf den Plattformen, von denen sie behaupten, die seien sehr super.

00:18:16: Die funktionieren eigentlich in den meisten Fällen überhaupt nicht.

00:18:18: Ja,

00:18:19: Plattform müssen ja eigentlich auch nicht algorithmische Feeds bereitstellen.

00:18:23: Das tun Sie aber auch irgendwo ganz verstecken irgendwelchen Engeln?

00:18:26: Also auch besonders unterschiedlich gut.

00:18:29: Bei YouTube schaltest du das ein und du hast tatsächlich nur die Feedslinge folgen bei Instise so dass zu jedes Mal wenn Du die App startest ist wieder der algorithmische Feed.

00:18:39: Da, du musst dann wieder von Hand switchen.

00:18:41: Und bei TikTok ist es auch wenn du den nicht algorithmischen Fitness kriegst da trotzdem irgendwie... ...inhalte eingespült oder so.

00:18:50: Funktioniert alles nicht.

00:18:51: und natürlich muss man auch sagen die Plattform haben ökonomische Interesse am ausschlachten der Interessen von Jugendlichen.

00:18:58: das ist ja klar.

00:18:58: also weil sie zum Beispiel dürfen dir auch eigentlich an Jugendliche.

00:19:01: keine personalisierte Wärmung ausspielen dürfen Sie auch nicht.

00:19:03: zwecken machen Sie natürlich trotzdem ne?

00:19:04: Weil sich niemand dran hin hat.

00:19:05: aktiv Also und da steht im DSA ist verboten, aber hält sich halt niemand dran.

00:19:11: Weil sie können es ja nicht unterscheiden.

00:19:12: Ist das ein Jugendlicher oder nicht?

00:19:13: sagen Sie dann?

00:19:14: Wir können ja noch Mut maßen und deswegen wird's wirklich darauf rauslaufen dass wir uns alle – nicht nur die Jugendlichen sondern wir alle – uns ausweisen werden müssen und unser quasi den virtuellen Personalerswas vorlegen müssen um unser Alter zu bestehen.

00:19:30: wenn wir auf irgendeiner Plattform rein wollen

00:19:32: Ja, aber so bis das kommt hast du ja selber gesagt.

00:19:35: Wir werden doch Jahre vergehen oder so und Eltern sind gut beraten nicht auf Gesetze zu

00:19:40: gehen.

00:19:40: Ja, dann sind die Kinder erwachsen bis es wird.

00:19:42: Und sich mal halt ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen.

00:19:44: Mit dem auseinandersetzen was für ihre Kids ihre Kinder machen.

00:19:50: Ich meine wir sind hier in der glücklichen Lage Holger und wir sind ja Generationen Großeltern im Grunde schon irgendwie.

00:19:56: also wir haben keine Kinder mehr so im Alter von dreizehn Jahren und müssen uns damit nicht mehr herumschlagen.

00:20:02: Ich stelle mir das auch als sehr schwierig worden.

00:20:05: Also wenn das ganze soziale Umfeld oder so alle Mitschüler haben ein Handy und dürfen, wer weiß je langer Dinge machen... Das ist glaube ich ein täglicher Kampf.

00:20:15: aber ich denke es ist auch wert den zu kämpfen weil am Ende will man ja da keinen Zombie haben der irgendwie süchtig acht Stunden am Tag von dem Gerät hängt.

00:20:28: Du hast aber der Stichwort schon gesagt dass das was finde ich immer noch zu wenig Also von vielen Eltern beachtet wird und ich verstehe die auch.

00:20:35: Man muss immer sagen, wir haben natürlich auch einen... Erstens gibt es einen wandigen sozialen Druck dabei zu sein für die Kittys aber für die Eltern ist das natürlich auch, dass hast du vorhin gesagt unheimlich verführerisch seine Kinder abstellen zu können?

00:20:52: Wenn man in die Stadt geht, also wenn Eltern irgendwie mit ihren ein zwei drei Jahre alten Kindern unterwegs sind und wollen mal einen ruhen Eis essen in der Eisdiele.

00:21:01: Was machen sie?

00:21:01: Sie geben das Tablet in den Kinderwagen solche Geschichten.

00:21:05: Und so früh wird sich daran gewöhnt, Screentime zu haben.

00:21:09: Und später interessieren sich die Eltern halt oft nicht ausreichend dafür was die Kinder da so treiben.

00:21:16: Ich hab früher ab und zu mal an Schulen, so ein bisschen Eltern geschult in Sachen.

00:21:20: Was machen die Kinder da eigentlich?

00:21:22: Und welche technischen Schutzmaßnahmen gibt's?

00:21:24: Und ich war immer wieder fassungslos, dass Eltern überhaupt nicht gewusst haben, dass ihre zehnjährigen auf der Playstation GTA spielen was ab achtzehn ist.

00:21:32: Und habe denen dann immer Videos gezeigt, was in GTA alles möglich ist von Verwerfer-Gewaltigenszenen bis... Ja, Mord.

00:21:40: Mord einfach... Also was das für ein Spiel ist?

00:21:42: Ach so!

00:21:43: Ich dachte nicht Auto-Rennspiel.

00:21:44: Man hat immer gesagt es ist eine Autorennspiele.

00:21:47: Eltern haben die Pflicht sich auch dafür zu interessieren und anders.

00:21:50: Ich kann's halt auch verstehen.

00:21:51: Das ist schon sehr verlockend.

00:21:52: Man stellt sich alleine hin eine Mutter vor, die vielleicht noch zwei Jobs hat.

00:21:56: Und wie wisst du von der Verlanden, dass sie dann abends noch zwei Stunden mit ihrem Kind darüber redet, was tagsüber auf Social Media erlebt hat?

00:22:02: Es

00:22:02: ist gut, dass es so plattformlich die Klicksafe, wo sich die Eltern selber ein bisschen klug lesen können.

00:22:08: Der andere hat einen Artikel verlinkt, also Schau-Hin.info ist auch so eine Plattform, dass man erst mal überhaupt ein bisschen Hintergrund hat und nicht völlig ahnungslos ist... ...und der GTA für den Autorennspiel hält.

00:22:24: Und diese Plattform bieten einem dann auch Gesprächseinstiege, sodass man vielleicht eine Chance hat in das Gespräch zu

00:22:31: kommen.".

00:22:33: Das ist natürlich schwierig, wenn die gerade in der Pubertät sind und die nicht mit den Eltern

00:22:36: reden.

00:22:39: Aber dann können sie ja einfach dein Zettel ausdrucken...

00:22:42: Ja unter der Tür durchschieben

00:22:43: oder es heftig

00:22:44: lebt.

00:22:45: Das ist auch ein Problem, wenn ihre Kids mich mit ihren Eltern reden wollen, wenn irgendetwas schiefläuft.

00:22:53: Dann schämen Sie sich vielleicht und haben eben gerade ein Problem mit den alten Säcken, mit denen sie nicht reden.

00:22:59: Im Freundeskreis geht das vielleicht auch gerade nicht weil sie vielleicht gerade aus dem Freundeskreis herausgemobbt werden.

00:23:05: Deshalb ist es ganz gut, dass es Plattformen gibt wo sich die jungen Leute hinwenden können und nicht unbedingt Erwachsene sind, wo vor allem auch niemand ist der die Eltern kontaktiert oder die Schule kontaktieren sondern wo sie halt ja auf Augenhöhe.

00:23:18: teilweise gibt es Platformen wo sie auch mit Jugendlichen sprechen, wo Sie sich also auf Augenhör austauschen können und uns sich ratmühlen können.

00:23:26: Auf jeden Fall wenn man zum Beispiel von irgendjemand gemobbt wird ... gleich Screenshots machen, erst mal so als Beweissicherung oder wenn hier was anderes schiefläuft, grooming.

00:23:36: Beweißsicherung dann vielleicht den Account sperren und sich dann aber auch Hilfe suchen.

00:23:44: Also diese Anlaufstellen verlinken wir auf jeden Fall auch unter dem Video in dem Podcastartikel.

00:23:53: Wo wir gerade schon beim Thema Schule waren es gibt ja auch also... Natürlich auch in Schulen, Medienbildungsprogramme.

00:24:01: Funktioniert das?

00:24:03: Hilft es?

00:24:05: Ja sagen wir mal so Schule ist Ländersache und da kocht jedes Land sein eigenes Süppchen.

00:24:11: also es gibt Länder wo es verbindliche Regeln gibt wie das Handy im Unterricht zu behandeln ist.

00:24:18: Also da gibts auf welche die im Grunde schon entstand ... der aktuellen Empfehlungen halt umsetzen, nämlich bis zur sieben Klasse kein Handy im Unterricht und...

00:24:28: Was für eine krasse Forderung ist.

00:24:29: Ja

00:24:30: aber es ist ja auch wenn's dann alle in der Klasse oder auch in dem Jahrgang betrifft,... ...dann ist das vielleicht auch akzeptabel für die Kinder.

00:24:37: Da hat sich jetzt auch so ein eigener Marktgebild.

00:24:39: Wenn man bei Amazon gibt da gibt es so Handygaragen wo man halt die ganze Klasse hier mit den Handys reinpacken soll ... finde ich eine gute Sache und dann ist es auch transparent, dann macht jeder am Beginn des Unterrichts ein Handy da rein und gut ist.

00:24:55: Aber es gibt einige Bundesländer die das verbindlich machen, andere sagen irgendwie... Die Schule muss das irgendwie regeln.

00:25:02: also und andere sind total offen Ja, so ein Fliegenteppich ist das.

00:25:07: Im Grunde war es allerdings er betrifft und jetzt gibt's ja von dieser Kommission noch eine Reihe weiterer Empfehlungen also sowas wie Mediens, Cows die... Das sind halt medientechnisch geschwute Schüler die anderen halt so bisschen das Wissen drauf schaffen können.

00:25:25: Das gibt's im Grunde schon in jedem Bundesland.

00:25:29: Dann soll es halt in Schulen eher medienpädagogische Ansprechpartner geben.

00:25:35: Also schon ein bisschen wollten, guck guck sein.

00:25:37: Ja, wenn man sich gerade sieht, was in den Schuhen so abläuft.

00:25:40: Wer soll das bezahlen?

00:25:41: Aber was ich jetzt auch total spannend fand war... ...das ist das Thema Medienerziehung dann auch gleich mal in einen Lehrplan für Lehrer aufgenommen wird.

00:25:50: Habe ich auch gedacht!

00:25:51: Gibt's das nicht links?

00:25:52: Nee, aber das scheint offensichtlich noch nicht mal bei fünfzig Prozent der Universitäten irgendwie Thema zu sein.

00:26:00: Wollt doch ein KI-Sebfjeldchen.

00:26:01: Ja, das fand ich auch

00:26:02: sehr ewig.

00:26:03: Das kommt auch nicht zum KI-Sepfjelt.

00:26:04: Was ist

00:26:04: das denn?

00:26:05: Ich meine es kostet natürlich nicht viel.

00:26:07: Es ist ein Onlinekurs irgendwie und da kann man die Lehrerinnen oder der Lehrer, die nicht so fit sind, in einer Klasse organisieren.

00:26:15: Das ist natürlich eine niedrig hängende Frucht... die man einfach mal da reinstreuen kann.

00:26:20: Die anderen Sachen, die halt schwieriger sind zum Beispiel richtige Ansprechpartner oder halt eine vernünftige Ausbildung der Lehrer das ist ja auch nicht damit getan wenn dass sie das einmal in ihrem Studium oder so beigebracht kriegen die müssen im Grunde permanent fortgebildet werden.

00:26:35: was das Thema betrifft und das kostet Geld und das ist ländersache.

00:26:39: ich kann mir nicht vorstellen dass die Länder das dann auch so einheitlich umsetzen wie es gewünscht wäre ...

00:26:47: dieses KI-Sebfettchen.

00:26:49: Also das ist dann so ein Online-Test quasi, den die Kinder machen oder eine Schulung?

00:26:56: Ich

00:26:56: verstehe mir, dass du als kleine Online-Schulung...

00:26:58: Es gibt es noch gar nicht.

00:27:00: Das ist eine Empfehlung dieser Kommission für irgendwie weil jetzt KI die aktuelle Sau ist, die durch so aufgetrieben

00:27:07: ist.

00:27:08: Na ja, war's ja auch richtig!

00:27:09: Ja, bin ich schon.

00:27:09: Also der Umgang gerade mit Sprachmodellen und Bildgeneratoren sollte schon möglichst ruhig, finde ich ein bisschen.

00:27:16: Haben wir auch noch gar nicht thematisiert?

00:27:18: Das ist ja auch ein Problem, dass das junge Leute sich Sprachmodellen, Chagipiti und Konsorten halt zuwenden als Partner oder das ist also auch nicht irgendwie so eine Handphänomien.

00:27:32: Das sind ungefähr zehn Prozent der jungen Leute die sagen Chaghipiti verstehe nicht besser als meine Freunde.

00:27:40: Das ist schon krass.

00:27:41: Ja, also bei der Aufklärung schon wichtig...

00:27:46: Wie das meiste was wir besprechen ist natürlich kein reines minderjährigen.

00:27:51: Aber wir hatten ja vor einiger Zeit hatten wir mal diesen Suchtschwerpunkt gemacht und da hat die Kollegen oder wir haben ja mal versucht ein bisschen aufzudröseln, dass es halt bestimmte Sachen gibt auf die Kinder einfach anders reagieren als Erwachsenen weil sie bestimmte ... kognitive Schranken im Gehirn noch nicht so haben wie erwachsene.

00:28:13: Sie sind halt für bestimmte Dinge anfälliger und ich kann mir schon vorstellen, dass da ein AI-Companion... ... was das da reinfällt.

00:28:18: Hätte

00:28:19: ich immer positiv verstärkt, ne?

00:28:20: Der, der nie richtig... Wenn ich auch Kette lernte.

00:28:25: Also diese AI-Companions werden ja so gut mit... Und ich sehe da schon eine Gefahr, ne,... ...dass man sich dann abkapselt und wirklich... ...das dann auch als Ersatzpsychotherapeutin benutzt.

00:28:37: ...

00:28:37: machen Erwachsene ja.

00:28:38: Der ist bei Erwachsenen jetzt schon fatale Folgen, na?

00:28:41: Ähm...

00:28:44: Ja also die Eltern sind eigentlich am meisten in der Pflichtzone, weil gerade bei kümmern Kindern aber eben auch...

00:28:50: Das bestreitet die Kommission und sie sagen natürlich sind die erziehungsberechtigten die Eltern klar sehr stark in der pflicht, aber die Gesellschaft kann sich von dem Problem nicht abkoppeln.

00:29:01: Also Politik muss dafür sorgen, das sagen die ja.

00:29:05: Das ist zum Beispiel in Richtung Medienkompetenz und so.

00:29:07: Die Schulen geben sie zumindest ab sechs.

00:29:11: ... und auch eine sehr, sehr große Verantwortung.

00:29:14: Also die sagen ganz bewusst nicht alles bei den Eltern abladen, dann sind damit überfordert.

00:29:19: Ja, seit wieviel Jahren machen wir irgendwelche Artikel zu diesem Thema?

00:29:22: Also Tests von Jungenschutzprogrammen seit zwanzig Jahren oder so... Und da ist das eigentlich immer ein Textbaustein, so nachdem man irgendwie das muss.

00:29:30: Da müssen die Schulen mehr tun, da müssen die Politik die Gesellschaft mehr tun.

00:29:34: Das sagt's halt mal

00:29:35: keine Sau hört auf uns.

00:29:38: Mist!

00:29:40: Ja gut also letztendlich Klar, die müssten alle mehr tun.

00:29:43: Aber die einzigen, die direkt was tun können sind ja dann schon ... Die Eltern und Kinder oder Jugendlichen selbst wenn sie alt genug sind.

00:29:51: von daher sind so konkrete Anlaufstellen wie ClickSafe hat das so gesagt wo man sich informieren kann.

00:30:00: Ja wahrscheinlich schon... Das direkteste Gegenmittel, oder?

00:30:05: Genau.

00:30:05: Die Hubport mit drei O-Geschrieben... ...das ist eine von den Stellen wo man sich hinwenden kann wenn es Probleme gibt oder so.

00:30:12: Also wo sich junge Leute hinwähren können nicht die Erwachsene damit.

00:30:14: Ja.

00:30:16: Also das ist vielleicht auch ganz gut wenn sich dieses Wissen oder so ein bisschen verbreitet.

00:30:20: Man braucht's halt vielleicht nicht immer aber wenn man irgendwie ein Problem hat und der Freund kann einen zumindest mal so ne URL geben oder so, dass ist ja vielleicht schon was wert.

00:30:33: Und dann warten wir gespannt auf die Regulierungen, die da kommen

00:30:37: von der Ehe.

00:30:37: Ja ja, ich bin sehr skeptisch also... Es hat ja, ich beschäftige mich auch mit dem Thema Datenschutz und es hat natürlich auch Implikationen in diese Richtung.

00:30:49: Wenn sich jeder ausweisen muss die Industrie brennt darauf also die ganzen Tech-Konzerne Stichwort New York Custom machen, die wollen ja über ihre Nutzer wissen.

00:30:59: und wenn sie das dann noch freie Haus, wenn sie da noch andere Identifizierungsdaten bekommen freuen Sie sich natürlich nur deswegen sind die da gar nicht so abgeneigt dass es sowas geben könnte.

00:31:09: aber gut Ich bin alles in allem, ich möchte jetzt nicht so negativ hier rüberkommen.

00:31:15: Also ich bin sehr froh dass sich was tut weil wir haben wie ihr gerade gesagt habt lange auch wirklich so ein bisschen verloren Posten da in den Wind kredet und die Politik wollte sich damit nicht beschäftigen.

00:31:26: Jetzt überdrumpfen sie sich alle gegenseitig.

00:31:27: ein bisschen ist es auch ein bisschen populistisch teilweise aber Gerade diese Geschichten, dass man jetzt auch sagt die Plattform haben sehr wohl eine große Verantwortung und die müssten sie jetzt auch mal wahrnehmen.

00:31:38: Und die werden jetzt härter an die Kandare genommen zu müssen.

00:31:40: Europa wie es in den USA ist.

00:31:42: Das ist nicht ganz so ausgeprägt dieser Gedanke aber da tut sich ne Menge und das finde ich eigentlich kann auch nur positiv sein.

00:31:51: Möchtest du irgendwas vergessen was dir den Ablink Zuschauerinnen gerne mitteilen wollt?

00:31:57: Ich fand das jetzt gerade schon ein schönes Schlusswort.

00:31:59: Nein,

00:32:00: es ist auch positiv.

00:32:01: Das

00:32:06: tut sich was.

00:32:09: Wir bleiben dran!

00:32:11: Gut.

00:32:13: Dann ja alle Details zum Thema Kinderschutz im Netz und vor allem nützliche Checklisten und Tipps für Eltern und auch Jugendliche direkt findet ihr in ctausgabe-sechzehn, zweitausend sechsundzwanzig und natürlich online.

00:32:25: Schaut unbedingt mal rein die Artikel sind wenn diese Folge rauskommt auf jeden Fall schon online erschienen und das Heft liegt dann auch brandneu am Kiosk.

00:32:35: Und das Heft gibt's natürlich auch digital und in der CT App.

00:32:39: Die Hilfsangebote verlinken wir euch auf jeden Fall, also auf YouTube und auf heiseonline.

00:32:46: Wenn ihr sonst noch Fragen oder Feedback zur Folge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an aplinketct.de oder kommentiert im Heiseforum oder bei YouTube.

00:32:54: Vielen Dank euch beiden, dass sie heute da waren!

00:32:55: Sehr

00:32:55: gerne!

00:32:56: Und ja, euch da draußen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal!

00:33:01: Tschüss!