﻿﻿﻿Mit verrückten Gadgets und Klimaanlagen-Tuning gegen die Hitzewelle | c’t uplink

00:00:00: Mit Klimaanlang-Tuning und verrückten Gadgets gegen die Hitzewelle.

00:00:09: Hallo, mein Name ist Kevan Tonikaboni ich bin Redakteur bei der CT und begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Aplink!

00:00:16: Ja es ist ja inzwischen glücklicherweise etwas abgekühlt aber wie die Fußballer sagen nach der Hitzewelle ist vor der Hitsewelle.

00:00:25: Und diese ersten Symptome der Klimakrise haben wir auch in Deutschland die eins verpönten Klimaanlagen etwas beliebter werden lassen.

00:00:34: Und darüber will ich heute mit meinen Kollegen von Heise Plus sprechen, beim Studi-Send Alexander Spier und Jan Philipp Wörberking.

00:00:42: Schön, dass ihr da seid!

00:00:43: Hi ja, sehr schön, dass Sie da sind.

00:00:44: Ja hallo schon, dass wir dabei sein können.

00:00:47: Ja gut... Ihr beiden habt ja in letzter Zeit euch sehr viel mit dem Thema Abkühlung beschäftigt?

00:00:54: Und an euch Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, das Versprechen.

00:00:59: Das geht ganz harmlos los mit so Monoblock- und Split-Klimaanlagen was es überhaupt bedeutet... ...und dann kommen wir aber am Ende auch noch zu ganz verrückten Gadgets die Jan gerade testet.

00:01:12: Aber lassen wir uns mal konventionell einsteigen, ne?

00:01:15: Die Klimaanlagen früher verhasst.

00:01:17: Weil sie die Atemwege austrocknen würden und keine Ahnung.

00:01:20: aber jetzt ist es so heiß.

00:01:23: meine Wohnung ist zwischendurch... Ich weiß nicht die war bei dreißig Grad

00:01:27: hatte ich auch das.

00:01:28: Ja

00:01:28: und es ging auch nachts nicht runter.

00:01:31: ja man hat sich gefragt ob da nachts noch warme Luft reinkommt wenn man jetzt die Fenster aufmacht.

00:01:37: Und da haben viele über Kliemann nachgedacht, auch Kliemannen gekauft Und ich habe diese Begriffe schon eingebracht.

00:01:44: Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, was ist das grobe Prinzip?

00:01:48: Was unterscheiden sich diese Typen in Split und Mono?

00:01:51: Also im Grunde genommen die Technik ist eigentlich vergleichbar aber bei einer Monoblock-Anlage ist eben alles in einem Gerät.

00:01:57: Das heißt es steht drin Es gibt einen Schlauch nach draußen der warme Luft nach draußen transportiert und von drinnen Luft einzieht.

00:02:05: Und das sind sozusagen so die einfachste Formen der Klimanlage, die man sich reinstellen kann.

00:02:10: ... eine Split-Klimaanlage ist, dann gibt es einen Außenteil und einen Innenteil.

00:02:14: Und das Außenteil zieht sowohl warme Luft an als auch transportiert zieht raus... ...und der Innentei verteilt sozusagen nur die kalte Luft.

00:02:20: Dadurch hast du Effizienzvorteile,... ...es ist auch ein bisschen ruhiger und im Prinzip... ...hast Du das eben als Heimgerät, kannst das normalerweise nicht machen,... ...aber es gibt inzwischen Methoden mit dem Du halt auch ne Split-Diemerlage dir zu Hause einfach reinstellen kannst... ...das ist dann halt der Unterschied dass Du... ... die Monoblocks ablösen kannst durch im Split-Klima-Land, ... ... die ihm durch einfach zwei geteilt sind.

00:02:41: Ja

00:02:42: und also ich kann mir das vorstellen, du hattest ja angefoten eine Sorge mit runterzubringen, ... … du hast glaube ich eine Zuhause, Jan?

00:02:48: Das ist halt einfach so.

00:02:49: ein Kasten der ist so keine Ahnung wie ein kleiner Sauberfrank oder... Ich weiß nicht wie man das vergleichen kann oder wie früher.

00:02:55: eine Stiluranlage und….

00:02:57: Ja

00:02:58: das ist eine große Kommode aufrollen würde ich mal für dich sagen.

00:03:01: Also wenn man das Wort Klimagerät hört dann denkt man genau an solchen weissen Kasten, ... rauskommt, ob nur warm oder kalt.

00:03:08: Aber das ist genauso so ein wirklich so einen Schrank.

00:03:10: Hört sich auch mal ein bisschen an.

00:03:11: wie so einem Kühlschrank muss man auch sagen.

00:03:13: also das Geräusch ist schon ähnlich weil ja die Technik natürlich vergleichbar ist.

00:03:16: es halt eine Wärmepumpe da ist ein Kompressor drin und das hörst du.

00:03:19: natürlich wird dann noch mit dem ventilator Luft verteilt.

00:03:22: aber im Prinzip ist das relativ simple Technik die es schon sehr lange gibt nur eben jetzt bei uns ummerrelevanter wird.

00:03:28: ...

00:03:30: Kühlschrank, also bei Wärmepumpen zum Halsen habe ich diesen Satz immer gehört das ist wie ein Kühl-Schrank nur umgedreht.

00:03:36: Aber jetzt bei den Teilen ist es ja die kühlen, also der Kühl Schrank kühlt... ...die Teile küheln auch und das funktioniert im Prinzip gleich.

00:03:45: nur dass damit nicht so einen Raum für Lebensmittel gekühlt wird Jan sondern was passiert dann?

00:03:51: Du hast dem Verdampfer halt so, dass die Raumluft reingeleitet wird und durch diese Lamellen wird dann die Wärme aufgenommen und die Luft die rauskommt ist dadurch abgekühlt.

00:04:00: Das ist so beim Verdampfer und draußen halt.

00:04:02: bei den Split hast du dann den Kondensator.

00:04:05: Und da ist der umgekehrte Schritt, dass das Cue-Mittel wieder flüssig wird.

00:04:12: Bei der Monoblock ist alles im Eingerät.

00:04:15: Und bei der Split ist drinnen quasi die Komponente, die jetzt die kalte Luft in den Raum ist?

00:04:21: Und draußen ist dann...

00:04:23: Also ein Prinzip ist draußen.

00:04:26: Da ist der Verflüßiker,

00:04:27: d.h.,

00:04:27: ... das gasdweimige Kühlmittel wird verflüssig, dadurch gibt es Energie ab.

00:04:34: Und drin ist es wiederum andersrum, da wird eben das verflüßige Kühmmittel verdampft und sie entzieht sozusagen der Luft dann Energie oder was anderes drum?

00:04:44: Nö, ich sprich durch!

00:04:45: So und dieses Kühlmittel wird dann eben wieder draußen ausprobiert.

00:04:48: Das heißt also im Prinzip ist es zwei geteilt... Und genau, es wird einfach dann das Kühlmittel für immer sozusagen rumgeprumpt.

00:04:54: Also das ist im Prinzip das Prinzip was wir von so einer Gaskartusche kennen.

00:04:57: wenn wir die... wo man ganz schnell quasi Gas rauslässt, ...dann wird das ja kühler, ne?

00:05:04: Weil wenn das Flüssige zum Gasförmigen wird und dafür wird Strom benutzt für diesen verdampften...

00:05:11: Genau!

00:05:11: Aber die

00:05:11: Verdichtung beim Kompressor, der ist auch das lauteste Element.

00:05:14: Okay, das war unser ... einmal eins Klimatechnik.

00:05:27: Ich hoffe jetzt sind alle auf dem gleichen Stand.

00:05:29: Wir haben natürlich da auch viel Detailitere-Infos, die ihr auf Heise Plus und Initiative findet.

00:05:34: Das Thema haben wir ja ganz schön drauf runtergeritten.

00:05:36: Aber jetzt waren natürlich not am Mann, nicht an der Frau und

00:05:41: Co.,

00:05:42: dass Leute ... ... sind halt zum Baumarkt gerannt, wollte ich nur was holen.

00:05:49: Ich habe zum Glück noch bevor es ganz schlimm wurde relativ günstig einen ... ... Ventilator gekauft.

00:05:55: aber ich bin sehr glücklich darüber der auch sehr leise ist und sehr langsam drehen kann.

00:05:59: Ich war schon mit dem Teil happy... ... wird jetzt gegenüber der Kleberlage auch nicht mehr nein sagen.

00:06:06: Du hast jetzt mal so ein Billigmodell vom Baumarkt getestet, was hat das gekostet?

00:06:10: Also

00:06:10: es hat zwei Hundert Euro gekostelt... Wenn man im Angebot kann man auch bis zu Hundert und Sechzig Euro... So ist das absolute Minimum, was ich gefunden habe.

00:06:17: aber so hundert und sechzig bis zweieinhalb Euro gibt's diese kleinsten Monoblockanlagen.

00:06:22: die sind alle sehr vergleichbar.

00:06:23: also da ist nicht nur die, die ich getestete habe, die sind all die gleiche Erweighting von von der Kühlleistung her.

00:06:29: Die sind alles sehr ähnlich aufgebaut.

00:06:30: ... und davon gibt es dann eben, wenn die sich gerade Hitzewelle ist... ... dann eben überall gibt's dann irgendwie so ... ... für ein oder sechs bis vorhundert Euro.

00:06:37: Und das also so eine Massenwahr aus China?

00:06:39: Ja ja genau.

00:06:39: Da wird ein Label

00:06:40: draufgepackt.

00:06:42: Manchmal sieht das Gehäuse-Detekt anders aus aber eigentlich ist das gleiche.

00:06:45: Gibt

00:06:45: es teilweise auch von Markenherstellern,... ...aber im Prinzip ist drinsteckt sehr vergleichbare Hardware dann.

00:06:50: Okay!

00:06:51: Du hast es ja dir angeschaut was war so deine Erkenntnisse?

00:06:57: Also der Ding ist.... Es erfüllt das, was eine Monoblockanlage kann.

00:07:01: Das heißt es kühlt schon runter in gewissen Maße aber natürlich nicht besonders viel besonders gut.

00:07:07: also wir hatten so drei bis vier grad wenn's gut läuft je nachdem wie auch die Umgebungstemperatur ist und wie der Rest des Raumes sozusagen ist oder restes Hauses.

00:07:18: man kommt schon ein bisschen kühler und die Luft wird auch infeuchtet was auch super ist für das Gefühl deswegen ich würde nicht sagen dass nichts taugt Aber ein Problem ist sie halt super laut Sie ist ziemlich ineffizient.

00:07:31: Und wie gesagt, also drei bis vier Grad Abkühlung ist natürlich bei sechsundzwanzig Grad super... ...bei dreißig bis fünfundreißig Grad ist dann so naja okay besser als nix aber können schon noch toller sein.

00:07:42: Okay

00:07:42: da könnte man auch wenn die Lade ausstellen weil es mal...

00:07:45: Ja ein?

00:07:46: Also tatsächlich... Also

00:07:47: das Subjektiv empfinden meine ich jetzt.

00:07:48: Das Subjektive

00:07:50: eines was eine Klimaanlage sehr gut kann und auch die Monoblockanlage.

00:07:53: sie kann halt die Luft entfeuchten und das fühlt sich natürlich besser an.

00:07:56: in einer nicht so schwöhe Luft.

00:07:57: ... kann der Körper besser schwitzen, deswegen kann er dann auch besser sich selber runterkühlen.

00:08:03: Das ist schon ein Vorteil gegenüber dem Ventilator.

00:08:05: Allerdings hat der Ventilatoren einen riesen Vorteil.

00:08:06: Er ist halt sehr viel leiser als diese Anlage die ich da getestet habe.

00:08:10: und wenn man schlafen will... ... kommst du mit der Anlage nicht hin?

00:08:13: Da ist ein Ventilater dann schon die bessere Wahl auf jeden Fall!

00:08:16: Gerade

00:08:16: ein Deckenventilator auch

00:08:17: ne?!

00:08:18: Klar, wenn man dann richtig investieren will, dann Deckventilator und so.

00:08:21: Also viel Luftbewegung ist immer

00:08:23: gut.

00:08:23: Kennt das ja so aus den ... sind das noch Western gewesen oder keine Ahnung, irgendwie so den US-Filmen?

00:08:28: Ja genau.

00:08:29: Hardboildcremies im Büro vom Detektiv oder in der der...

00:08:33: Bevor die Klimaanlage sich dort also auch etabliert hat waren halt so.

00:08:36: Deckventiler sehr viel Luft bewegt haben natürlich sinnvoll.

00:08:39: Und das ist natürlich auch ... ... generell das... Du hattest gerade nämlich angesprochen mit dem Ventilator.

00:08:43: ... zwanzig, zweieinzwanzig bei der letzten großen Hitzewelle,... ... da habe ich angefangen, Ventilatoren zu kaufen.

00:08:48: Heute bin ich so denkbar, naja,... ... eigentlich müsste ich schon eine Klimaanlage mehr hinstellen.

00:08:51: Also soweit sind wir ja schon dass man sich vom... ... U-Ventilator zieht und so.

00:08:56: Ach komm!

00:08:56: Ich haupt doch gekallt.

00:08:58: Oder auch beides ne?

00:08:58: Ich kombiniere das bei mir immer,... ... dass das ein bisschen in einer Wohnung verteilt wird dann.

00:09:02: Das stimmt, das ist auch ein guter Effizienz-Tipp tatsächlich.

00:09:04: Also was heißt es?

00:09:05: Na ja... Aber es ist schon ganz angenehm sozusagen die Luft nur weiter zu verteilen weil du natürlich mit der Klimaanlage die Pustet natürlich aber eben nur in dem begrenzten Bereich.

00:09:12: und wenn du eine ganze Wohnung irgendwie hast, die ein bisschen runtergekühlt werden soll kann das schon helfen, die Luft weiterzuverteilen?

00:09:19: Gut!

00:09:20: kommt immer noch auf die Wohnfläche dann.

00:09:22: Oder das Teil ein bisschen weiter wegstellen und dann durch den Ventilator so eine leichte Brieze an den Schreibtisch?

00:09:28: Das ist sowieso empfehlenswert, nicht direkt vor der Klimaanlage sitzen weil es schon sehr kalte Luft wieder rauskommt.

00:09:34: also selbst wenn im Monoblox schon sehr kaltes Luft und... ...das ist auch das was einem, wo man's gefühlt hat wird krank Weil das natürlich die Atm-Wege austrocknet und natürlich den Körper entsprechend.

00:09:46: Der muss sich immer einstellen zwischen okay, jetzt ist es hier sehr kalte, zehn, sechzehn Grad Luft und da ist dreißig Grad.

00:09:52: Deswegen am besten pusten lassen bisschen weiter weg und lieber ein bisschen stärker pustern lassen in den Raum sozusagen und Luft ummelzen das ist auf jeden Fall angenehmer.

00:10:00: Es gibt ja auch Däckenventilatoren die haben Lamellen die dann nochmal dass die nach unten gepustete luft noch mal umlenken so im raum wenn du zwei davon an der Decke hast Dann merkst du halt gar nicht mehr wo kommt jetzt eigentlich die Kälte her sondern das ist einfach dann schön verteilt so ne?

00:10:12: Aber wie sagt man

00:10:12: so?

00:10:12: Von der Klimaanlage das was daraus kommt ...

00:10:14: das stimmt, aber sagen wir so in Deutschland ... ... sind Deckventilatoren glaube ich noch seltener als Klimaanlagen.

00:10:19: Aber wenn man das wirklich optimieren will gibt es da echt sehr viele ... ... Schwierigkeiten.

00:10:24: Okay,

00:10:24: aber kommen wir zurück zu den Klimaanlagen.

00:10:26: Ich hätte eigentlich gedacht dass wir so viel über ... ... Ventilateuren reden ja?

00:10:31: Also ich weiß nicht genau ob ihr jetzt gerade eben schon ... ... darüber gesprochen habt oder nur im Vorgespräch.

00:10:36: also dieser ... ... ich habe diesen Monoblock.

00:10:37: ... und den kann ich aber nicht beliebig irgendwo hinstellen.

00:10:41: Nee, das ist genau ein Problem weil natürlich die warme Luft noch draußen muss... ...dass es sich über einen Schlauch erledigt,... ...und der Schlaucht muss natürlich ja nie des Fensters sein.

00:10:49: Ah, weil es einfach schon von... ...weil sonst stark kapusten musst, aber auch bei dieser Schlauche Wärme in den Raum abgibt,... ...was das Ganze wieder ineffizienter macht.

00:10:56: Das heißt je näher man das ans Fenster stellen kann umso besser wie kürzer der Schleuch ist,... ...deswegen muss das irgendwo mitten im Raum zu verteilen geht.

00:11:05: Es gibt Menschen die dann... ... sehr lange isolierte Schläuche da irgendwie.

00:11:09: Ja, ich zum

00:11:09: Beispiel.

00:11:10: Da kommen wir gleich drauf.

00:11:11: Ich wollte dir meine Überleitung kaputt

00:11:12: machen.

00:11:12: Ach schade!

00:11:14: Aber im Prinzip eigentlich ist es schon sinnvoll in der Nähe des Fensters zu haben, weil sonst wird das halt sehr ineffizient.

00:11:20: und

00:11:22: ja... Genau du hast dich ja damit ausgiebig beschäftigt was man mit diesen Schläuchen antun kann.

00:11:27: und ein Nachteil ist ja auch quasi, ich hab diesen Schlauch aus dem Fenster hängen.

00:11:32: Ich achte es heute die tagsüber drauf dass die Fenster zu sind und die Plissés unter keine Ahnung auf jeden Fall da sind und so viel reflektieren von der Sonne wie nur geht

00:11:43: oder sogar los.

00:11:45: Ja am Fenster hier sogar vorm Fenster noch.

00:11:46: ja

00:11:46: meine Mutter hat welche Vormfenster die haben wir leider nicht.

00:11:49: also alles besser als nix.

00:11:51: aber genau deswegen mache ich die Fenstern dazu damit halt keine warme Luft irgendwie tagsüber rein kommt gerade jetzt in so eine aufgeheizten Innenstadt.

00:11:59: Genau, du hast ja auch eine Monoblog.

00:12:02: Die ist

00:12:03: ein bisschen besser als das was... ...Alex getestet hat?

00:12:08: Sie ist leistungsfähig auf jeden Fall smart.

00:12:09: Ja genau.

00:12:10: Aber vielleicht Jan, vielleicht kannst du erklären, was ist bei deiner Monobloc anders als das Teil, was

00:12:15: Alex getestete?

00:12:16: Am Grunde ist sie genauso aufgebaut.

00:12:20: Bloß es ist halt möglich, dass man an einer Seite einen Adapter an... baut oder man kann ihn halt auch selbst bauen, wenn der war ja lange Zeit nicht lieferbar zum Beispiel.

00:12:31: Dann das ist hier bei der Sichler ACS-Ninzig.

00:12:33: Was macht dieser Adapter?

00:12:36: Der Adapter, da schließt man dann einen zweiten Schlauch an damit einfach die Luft von außen angesaugt wird und dann kann nämlich der Verflüssiger, der Kondensator, kann damit gekühlt werden... ...und dann die heiße Luft von diesem Kühlvorgang, die wird dann gleich wieder rausgeleitet.

00:12:50: Und der Vorteil daran ist, dass bei einer normalen Wetter nur die heißes Luft ... davon nach draußen gepustet.

00:12:58: Und dafür muss ja auch irgendwo dann wieder Luft nachströmen und da die halt draußen warm ist, wird ihr dann so durch die Tür ritzen... ...durch Fenster ritschen usw.

00:13:04: wieder reingesogen und dann hast du halt gleich wieder ein bisschen wärmere Raumtemperatur.

00:13:09: Ich habe gelesen, durch Unterdruck wird das so rangehen?

00:13:11: Ja genau, ich finde es auch relativ unangenehm das Gefühl.

00:13:13: Also ich war total happy als ich den Umbau fertig hatte,... ...dass dieses Ohren.

00:13:17: also auch beim Fliegen ist das bei mir mal ganz eklig, so finde ich.

00:13:20: Wenn man richtig das Ohrenunterdruck gibt.

00:13:21: Das

00:13:21: heißt was, sitzt er in der Wohnung oder so?

00:13:25: So schlimm ist es zum Glück nicht, aber ich merk's schon.

00:13:28: Es kommt halt auch sehr drauf an weil der Unterdruck wird vor allem ... Also er zieht halt sehr viel Luft an und deswegen entsteht der Unterdrück.

00:13:34: Und je besser du deine Wohnung abgedichtet hast damit eben nicht die Luft überall nachströmt, desto mehr hast du dieses Unterdrucksgefühl natürlich.

00:13:41: Das merkst du wenn du die Tür aufmachst und du musst da natürlich richtig ziehen bei dieser Anlage so viele Unterdrücke erzeugt?

00:13:47: Also was ist das Phänomen, was man merkt?

00:13:49: Gerade so eine leistungsfähige Monoblockanlage.

00:13:51: Sieht halt sehr viel Luft an.

00:13:53: Aber ich hätte jetzt intuitiv gedacht... Ich habe gesagt, ich mache die Fenster zu weil ich auf keinen Fall die warme Luftbond draußen haben will.

00:14:01: aber warum ist sie dadurch effizienter wenn sie jetzt die warmen Luft direkt durch den Schlauch in das Gerät?

00:14:05: Das Gute ist es sind ja zwei Schläuche d.h.

00:14:08: die warm Luft wird einfach nur mal benutzt um dann den Kondensator zu kühlen und danach wird sie gleich wieder nach draußen geleitet.

00:14:14: Das heißt die kommt ja gar nicht so richtig in die Wohnung, sondern wird nur einmal durchgesogen quasi.

00:14:20: Die Raumluft selbst wird dann eingezogen, wird in den Labellen des Verdampfers, wird sie kühler und dann wieder in den Raum.

00:14:26: In dem Fall wenn man zwei Schläuche hat muss man eigentlich auch ab und zu lüften weil sonst die Luft halt steckig wird.

00:14:32: Aber ich sag mal, bei den meisten Fensterdurchführungen hast du ja auch noch so ein paar Lücken bleiben.

00:14:36: Der und so ein bisschen Frischluft kommt dann auch immer noch rein.

00:14:38: Jetzt hast du schon in der nächsten Möhre für einfach Fensterdurchführung?

00:14:41: Was ist das?

00:14:43: Ja, Fensterturchführungs ... Bei den meisten Klimaanlagen liegen da nur so Netze dabei die dann den Schlauch quasi im leicht geöffneten Fenster halten... Und damit stehe ich es relativ auf Kriegsfuß weil sogar bei dir auf dem einen Foto war's ja dann irgendwann ab ne also an einer Ecke durch diesen ... durchs Reißen am Fenster so ein bisschen, reißt das auch oft ein bisschen ab.

00:15:04: Und klebt dann an irgendwelchen anderen Sachen fest.

00:15:06: und am Fenstern hast du auch ekelige Kleberester.

00:15:08: also ich brauchte wirklich so... Ja aus dem Malereibedarf so einen Reiniger habe ich mir geholt um das wegzukriegen weil das so hart deckig war.

00:15:16: Und diese Fensterdurchführung die man dann also meist die meisten bauen sie sich halt selber.

00:15:21: das hab' ich auch gemacht.

00:15:24: Da kannst Du dann aus was weiß ich verschiedene Werkstoffe kannst Du dir zum Beispiel ich hab mir so ein Keil gebaut der dann im Fenster sitzt ... und da rein habe ich dann zwei Adapter eingesetzt.

00:15:34: Und also XPS-Platten hab' ich bei mir genommen, das sind so Dämmplatten... ...das heißt die halten auch noch ein bisschen die Hitze draußen,... ...das ist ja auch ganz praktisch.

00:15:39: oder wenn die Sonne drauf knallt,... ...hat das auch nicht so einen großen Effekt.

00:15:43: Und da habe ich in meinem Fall zwei Schläuche angeschlossen an dieser Adapter, die dann da drin saßen... ...oder mit einem geht es halt wirklich auch.

00:15:50: Dann wird man jetzt sozusagen so Löcher wo man die Schläufe dran öffnen

00:15:54: kann?

00:15:54: Genau weil Klimaanlagenhersteller haben ja oft auch sowas was für dann... für deinen Campinghäuschen oder sowas.

00:16:01: Da kannst du dann, für dünne Wände kannst du einfach so einen Adapter reinbauen.

00:16:04: also normalerweise müsstest du da ein Loch zägen auch und ja... Für sowas sind die eigentlich gedacht und in dem Fall halt baut man die dann direkt zum aufschrauben.

00:16:13: so Also den Schlauch schraubst du dann auf den Adapter auf.

00:16:16: quasi Okay,

00:16:18: und das ist jetzt bei dir.

00:16:20: Hatt ich hier ein Foto gesehen?

00:16:21: Das kann man auch in einem Artikel sehen dass das Fenster ist dann quasi wie auf Kipp auf aber halt eben nicht so aufkippt sondern halt eben so seitlich

00:16:29: ja genau seitlich so ein bisschen als

00:16:31: wenn man es ganz aufmachen will aber halt ihm nicht so so einen großer Winkel Und dann ist da quasi dein kahl darin und dann genau kann das.

00:16:36: nö

00:16:37: Es gibt doch andere Lösungen

00:16:39: und wir sehen die aus.

00:16:40: Ja zum Beispiel Wir haben uns ja auch noch im Rahmen dieses artikels auch ein fertiges schon gekauft.

00:16:45: Beziehungsweise das ist eigentlich auch nur, wird bei diesen verschiedenen Herstellern zusammengebaut.

00:16:52: Man kann sich diese Bausätze kaufen.

00:16:53: Das ist dann auch wieder ein Adapter und in dem Fall eine Plexiglasscheibe.

00:16:57: Und da hat es einen Vor- oder Nachteil.

00:16:59: Je nachdem wie man das mag, dass das Fenster komplett auf sein muss... ...dann kommt halt diese Plexi Glasscheibe da rein und das sind dann auch wie der Einloch oder zwei Löcher.

00:17:06: Kann man sich so vorbereiten lassen oder auch zuschneiden lassen.

00:17:09: Es gibt ja auch Shops die das zuschmeiden, vor allem wenn man selbst bauen möchte Und da ist halt dann mal der Nachteil.

00:17:16: Also bei mir zum Beispiel, wenn ich dann lüften wollte... ...dann hätte ich immer die komplette Scheibe wieder rausnehmen müssen.

00:17:20: Das ist dann doch ein bisschen frickelig weil die muss ja auch fest drin sitzen und das fand ich gerade nachts nicht so ideal.

00:17:27: Wenn ich dann einfach mal abends schön die Fenster aufreißen und morgens und das ist jetzt deutlich einfacher indem ich nämlich für diese Keildurchführung die Schläuche durch die Wohnung so ein bisschen gelegt habe.

00:17:37: Das is natürlich auch wie den Nachteile also mehr Hitze in die Wohnung abgeben aber dafür hatte ich dann auch noch Isolierung.

00:17:43: Die ist halt auch ganz praktisch, dann sieht man aus.

00:17:46: Sieht das aus wie auf einer Raumstation im Grunde ein bisschen?

00:17:49: Ich will da noch einen kleinen Fun Fact erzählen zu dieser Plexiglasscheibe da drin.

00:17:53: weil ich habe tatsächlich bei so einem Anbieter für Plexi Glasscheiben hatte ich das auch gesehen dass sie das angeboten haben.

00:17:58: die haben das Klimafenster genannt.

00:18:00: ja genau genauso heißt es

00:18:02: und ich hatte mich da eine Plexiclasschebe bestellt weil mein wo ... Karter, der eine Wohnungskatze ist und noch nie Freiläufer war.

00:18:10: Weißt das aber nicht?

00:18:11: Und geht total gerne auf den Balkon ja... ...und selbst im Winter stand er vor der Balkontür wollte raus.

00:18:17: Ich habe dann so ne Plexiglascheibe bestellt,... ...weil wir ein ganz kleines Minifenster neben der Balkon-Tür haben... ....und hab die dort eingesetzt und ich hab dort einen Loch aussegen lassen um da eine Katzenklappe einzuschrauben.

00:18:29: Da hat auch alles geklappt!

00:18:31: Und ich hab da nämlich auch, damit ich das Fenster zu machen kann.

00:18:33: Habe ich das mit so Klettklebebändern die ich von außen reingeklebt habe und einer dran gepasst hat?

00:18:38: So kann sich das Fenstern immer zu und aufmachen.

00:18:40: Sieht natürlich nicht so elegant aus aber funktioniert.

00:18:43: Carter ist glücklich liegt im Blumenkasten.

00:18:46: Aber jetzt zurück zu deiner... Du hast jetzt diese Schläuche an dem Fenster dran.

00:18:56: Wir hatten das Problem ja beschrieben, dass halt diese Schläuche aber auch Wärme wieder in den Raum abgeben.

00:19:01: Deswegen will man die eigentlich so kurz wie möglich haben.

00:19:03: dann kann man sie aber nicht die Monoblock positionieren möchte.

00:19:06: Du hast jetzt angefangen die zu isolieren also hast du einfach Alufolie drum gewickelt oder wirst du aufgemacht?

00:19:11: Nee da gibt es zum glück Höhlen zu kaufen die auch mit Aluminium versehen sind.

00:19:17: quasi und am praktischsten sind eigentlich die wo man mit denen man den schlauch komplett umhüllt Weil bei diesen mobilen Klimanlagen liegt er meist so ein sehr dünner Kunststoffschlauch bei, den man auch das komplette Broop zusammenstecken kann oder aufziehen.

00:19:34: Und der gibt halt doch ziemlich viel Wärme ab, sieht man dann im Wärmelbild und das kann man so ein bisschen ab...

00:19:41: Wir haben es ja gemessen also die Abluft ist ja deutlich über dreißig Grad halt warm und gibt das über eine relativ große Fläche in den Raum ab.

00:19:49: Deswegen macht es lohnt sich das auf jeden Fall zu isolieren.

00:19:51: wenn man das wirklich konsequent ... machen würden, wenn es die Anlage vor allem effizienter machen würde.

00:19:57: Das stimmt ja und mir fällt gerade noch ein was man auch noch beachten sollte ist... ...wenn man sich jetzt für diese Scheibenlösung entscheidet.

00:20:04: Ein Problem ist dann auch also zum Beispiel bei mir knallt dann nachmittags die Sonne rein,... ...und weil das Fenster offen ist kann ich die Plissiers ja nicht mehr runtermachen.

00:20:13: Das heißt dann knallte die Sonnen rein.

00:20:14: Ich kann so ein bisschen die Vorhänge davor ziehen aber das schafft auch schon wieder so viel Hitze dahinter merkt man.

00:20:19: Also so gesehen ist es dann bei dieser Scheibe z.B.

00:20:22: gut, wenn man eine getönte Scheibe nimmt Also... ...getönten Kunststoff zuschneiden lässt sich.

00:20:27: Oder halt eine Folie auch kannst du drauf machen, ne?

00:20:32: Hattet ihr das auch getestet?

00:20:34: Wir hatten ja letztes Jahr glaube ich was so Folien die reflektieren.

00:20:39: Also tatsächlich

00:20:39: habe ich so Fensterfolien... ...habe ich auch mal ein Artikel drüber geschrieben.

00:20:44: Das ist natürlich nur sinnvoll wenn das Fenster geschlossen ist.

00:20:46: Beziehungsweise auf dem Blexiglass Ding.

00:20:47: man weiß nicht ob das was bringt aber für mich ist das natürlich sehr hilfreich um überhaupt Wärme aus dem ... Wohnung rauszuhalten.

00:20:54: Wir reden jetzt immer, wie man sozusagen ... ... die Wärme wieder rauskriegt.

00:20:56: aber natürlich ist es sehr sinnvoll erst mal ... ... verhindern dass die Wäme überhaupt reinkommen.

00:21:00: Deswegen tagsüber dann auch immer schön die Rollos runter und so weiter... Und diese Folienhälfte natürlich sehr stark also je nachdem wie sie getönt sind

00:21:08: usw.,

00:21:09: Die UV-Strahlung und die warmen, also die Währmestrahlung raus zu halten.

00:21:12: Deswegen ist das auf jeden Fall empfehlenswert.

00:21:14: Man verdunkelt halt sein Raum?

00:21:15: Natürlich, das ist ein bisschen blöd!

00:21:16: Das

00:21:16: ist der Einlachtteil, ne?

00:21:17: Man verdunkelt

00:21:19: Und natürlich musst du die außen ran bringen, das muss relativ genau arbeiten und naja das ist halt nicht so trivial das anzubringen.

00:21:26: Also wenn du nicht handwerklich nicht geschickt bist es schon schwierig gibt natürlich Handwerker die das denn machen... ...und gute Folie ist halt teuer, muss man heraus sagen.

00:21:34: also Folie die halt nicht stark abdunkelt aber immer noch sehr viel Wärmestrahlung reflektiert.

00:21:38: Die ist halt relativ teuer.

00:21:39: einfach getönte Folie kriegst relativ billig auch beim...

00:21:43: So eine gute Folia für einen.

00:21:46: Ich sag mal, was ist denn so ein normales Fenster?

00:21:48: So eins zwanzig mal.

00:21:50: Eins vierzig oder sowas.

00:21:51: Also recht einmal mal siebzig bis achtzig Euro pro Quadratmeter bei so richtig Bau- und Folien.

00:21:56: Einen Sprechen weißt du wo du dann bist wenn du

00:21:58: den Fenster

00:21:59: nicht hast.

00:21:59: Wie gesagt gibt's auch deutlich günstiger gibt es auch für dreißig Euro diesen Ausschnitt ganz okay.

00:22:03: Es gibt auch wie gesagt im Onlinehandel gibt es sehr viel billigere.

00:22:06: nur wie viele die taugen.

00:22:07: Ah, weiß ich nicht.

00:22:08: Aber wie gesagt, wenn du richtig High-Infoyer willst, musst du viel Geld

00:22:11: bezahlen!

00:22:11: Und man muss auch ein bisschen aufpassen, weil wenn die Zustark reflektiert kann das dann auch sein, dass sich die Nachbarn beschweren und dass man das dann gar nicht darf oder?

00:22:19: Ja, stimmt.

00:22:20: Tatsächlich gibt es sogar extra gesetzliche Regelungen, dass eben wenn das andere stört... Wenn genau diese Spiegelung dann irgendwo rein fällt wo es bei anderen Fenster rein fällt, dann kannst du sagen, dass du das wieder weg abnehmen musst.

00:22:33: also deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein ... auch gerade was so eben Hitzestrahlung angeht.

00:22:38: Also im Zweifel wirft das ja eben auch sehr viel zu zurück, ... ... es sind alles noch nicht mehr bedenken muss deswegen ... ... selber machen ist immer schwierig grad wenn man eben in Engen bebaut und vielleicht ... ... noch an der Mietwohnung wohnt.

00:22:49: Es ist immer ein bisschen tricky aber ... ... an sich sollte man sich darüber informieren weil das hilft halt wirklich ... ... Wärme rauszuhalten bevor man sie dann wieder mühsam abtransportieren muss.

00:22:59: In London gibt's oder gibt's da hier immer noch so einen Hochhaus?

00:23:02: ... so gebogen ist und dadurch halt ... ... gab es eine Stelle, wo man quasi ein ... ... Spiegel-Ei auf dem Bordstein braten konnte.

00:23:11: Weil halt ... Wow!

00:23:12: So lupenmäßig ... Das hat sehr

00:23:14: stark

00:23:14: ...

00:23:15: Sehr stark das äh ähm genau ... ... passiert hat.

00:23:18: Aber das passiert natürlich

00:23:19: jetzt bei Sonderfolien nicht ne?

00:23:21: Okay also wärme raushalten Folien wäre eine Möglichkeit ne... Du hast gesagt der Nachteil von dieser großen Plexiglascheibe mit den zwei Löchern ... Und wo man die Adapter dran machen kann is halt du kannst halt das Fenster nicht ... zu machen, du kannst die PCs nicht benutzen und so.

00:23:37: Du lässt

00:23:37: dich relativ schnell rausnehmen aber es ist halt doch ein bisschen Druck brauchst du halt immer... ... und das ist dann ja immer ein bisschen umständlich.

00:23:43: da musst du jetzt zur Seite stellen.

00:23:45: Die Keilösung.

00:23:46: Also du hast quasi die Schläuche isoliert damit dir nicht so viel Hitze in den Raum abgeben.

00:23:51: Und du hast ja gesagt dieser also deine Monoblock oder diese eine Monobloc.

00:23:59: Da hat der Hersteller schon vorgesehen, dass man einen zweiten Schlauch anbringen kann.

00:24:02: Dafür kommt ein Adapter aber der war dann nicht lieferbar.

00:24:04: Ja genau.

00:24:05: Aber mittlerweile gibt es den ne?

00:24:08: Also kann auch sein das er schon wieder ausverkauft ist und jetzt irgendwie fast alles aus verkaufen gerade.

00:24:13: Aber genau da ist die Beilösung dann selber zu machen.

00:24:17: wie schwierig ist das?

00:24:18: Das ist eigentlich relativ machbar für Leute die jetzt nicht so viel Handwerk oder Bastel geschickt haben.

00:24:24: Also da schneidest du dir deinen Karton zurecht, beklebst den mit so ein weißer Fohrer auch.

00:24:30: Einfach so einen Versandkarton der groß genug ist, den ich gerade habe oder?

00:24:33: Genau das war auch so... Wir hatten uns auch ein paar bestellt und es stellte sich dann heraus dass irgendwie von einer Kaffeemaschine ausgerechnet ein Karton halt noch ein bisschen besser passt so von den Maßen her und dann haben wir denen einfach benutzt.

00:24:43: Also das extra Kartonsbestell um sie als Adapter zu benutzen?

00:24:46: Genau.

00:24:46: aber der Kaffeemaschinen-Karton war einfach besser!

00:24:50: Das ist ja auch ein Learning, ne?

00:24:51: Ja genau.

00:24:53: Okay und das heißt du hast dann halt diesen Karton genommen... ...und den hast du seitlich angestülpt an die...?

00:24:59: Ja genau und jetzt im Gegensatz zu der Durchführung da musste ich ja dann auch mit einem Cuttermesser wirklich durch das XPS Material schneiden oder mit einem... Es gibt auch spezielle Schneideblätter für eine Stichsäge aber das ist so'n bisschen tricky weil die nicht so gut... ... im Kreis sägen kann.

00:25:15: Und bei diesen Kartons ist es ja so, da kannst du einfach mit einer Schiere arbeiten... ...richtig zurechtschneiden,... ...dann packst du den Adapter da rein, klebst ihn halt auch wieder mit Klebeband drauf und das ist ja auch dann mit dem Klebeband.

00:25:25: also,... ...das hast du auch relativ fest, ich habe dann so Gewebeband genommen,... ...relativ Gutes und ja,... ...Das hielt zumindest diesen einen Sommer sehr gut.

00:25:33: Im Grundeum ist es auch relativ simpel weil du nur an dieser Ansaugöffnung,... irgendwie das Abticht muss und da der Schlauch in der Nähe sein muss.

00:25:41: Und dann zieht sich das Gerät selber rein, es muss nur möglichst dicht sein und möglichst alles abdecken was rum ist.

00:25:46: Dann bist du eigentlich schon soweit.

00:25:48: Das heißt es muss nicht schön aussehen, damit's funktioniert so muss nur dicht sein.

00:25:52: Genau!

00:25:53: Es gibt sogar auch diese billigen Netzdurchführungen mit zwei Öffnungen für den zweiten Schlauchen.

00:25:58: Das ist auch nicht so.

00:25:59: das Problem mal wie gesagt von denen würde ich eigentlich eher abraten wenn man dauerhaft etwas haben will weil die halt so klebrig und eklig sind.

00:26:03: ...

00:26:05: bei den Netzwirt, also Netzwurtdurchfindest du halt wirklich so.

00:26:07: Es ist halt Grundstoff sozusagen?

00:26:08: So ein

00:26:09: Fliegendetag oder...

00:26:11: Nee nee das ist eben also deswegen.

00:26:12: es ist eigentlich so Artstoff.

00:26:13: Das ist aus Kunststoff aber es ist halt wie keine Ahnung Vorhang oder sowas.

00:26:18: Also es ist schon dicht ... ... im Sinne dass jetzt nicht einfach der Luft durchdurchkommt.

00:26:23: Aber natürlich dadurch dass du das am Fenster alles muss erst mal Klebestreifen also Klettband irgendwo anbringen da musst du das ja dran packen ... und du kriegst das richtig dicht zu kriegen, ist halt schon ein bisschen problematisch.

00:26:34: Und wie gesagt, du hast immer in die Nacht her, dass es irgendwo hängt.

00:26:37: Kriegst du das Fenster richtig zu noch?

00:26:39: Da gibt's natürlich... Die Selbstbaulösung bzw.

00:26:42: solche Plexiglas-Sachen sind im Zweifel dann schon angenehmer besser weil sie dauerhafters sind.

00:26:48: Okay!

00:26:49: Dann verlassen wir mal das Monoblock Tuning Labor und gehen mal zu den Split Anlagen.

00:26:56: also nochmal zur Erinnerung, da sind ja ... bei Komponenten, deswegen heißt der Split.

00:27:00: Ich habe einen Teil in der Wohnung und einen Teil außerhalb der Wohnung.

00:27:04: Was ist denn jetzt so ein Nachteil von so einer Split-Anlage?

00:27:07: Also sie ist effizienter das ist der Vorteil.

00:27:08: aber was ist der Nachteils?

00:27:11: Ja, Konnoff an wie man das sieht also den Nachteilen ist natürlich für Endo wenn du eine ... ... also die um

00:27:17: üblichen

00:27:18: Thema lagen um ein Haus zu kühlen.

00:27:19: Das sind alles Split die mal lang haben einfach zwei Teile.

00:27:22: nur da brauchst du normalerweise eine Wand ... einen Wanddurchbruch, damit eben da der Kühlmittel sozusagen die ... ... Kühlmittelleitung halt durchkommen.

00:27:30: Und dann musst du es ja auch noch an die Auswand befestigen.

00:27:32: das ist also ... ... normales mit Klimaanlage kannst Du als Normalmieter zum Beispiel gar nicht benutzen... und darfst du auch nicht mal anschließen falls ihr leider weil du brauchst extra Ausbildung dafür dass du eben die ... Treibhausgas.

00:27:54: Das

00:27:56: ist klimaschädlich, das heißt man soll es einfach nicht, also deswegen nicht als normal Nutzer einfach anschließen weil die Gefahr besteht dass halt was

00:28:03: aus dem

00:28:04: Entweicht.

00:28:04: Deswegen darfst du normales Splitklima-Nage, darfst Du als normalen Nutzer nicht anschließen?

00:28:09: Als Mieter kannst Du auch nicht einfach die Wand durchbrechen und dann in den Kühlmittelsschlauch durchlegen, so deswegen hast Du als Normalnutzer ein Problem.

00:28:18: Jetzt gibt es mobile Split Klimaanlagen.

00:28:20: Mobile Split Klimanlagen haben den Vorteil, dass sie halt relativ effizient sind und die sind fest miteinander verbunden.

00:28:26: Das heißt du hast einen... das Außenhalsinteil ist ein Festplanerverbund.

00:28:30: Das heisst du musst keine Schläuche lösen.

00:28:34: Es ist kein Gefahr, dass dir irgendwas austritt.

00:28:36: Du darfst es als normalen Nutzer einfach nehmen!

00:28:38: Die Teile sind fest miteinander verbunden, das heißt du musst wiederum ein Fenster haben wo du es halt durchleiten kannst.

00:28:43: Du musst auch in gewisser Weise offen stehen und du musst es in gewisse Weise abdichten.

00:28:47: Das Gute ist ja die Schläuche sind auch kleiner.

00:28:49: Aber die Schlagchen sind kleiner?

00:28:51: Du bist ein bisschen flexibler insgesamt mit der Aufstellung weil du natürlich den nirgenden Schlauch hast, der ein bisschen ... Er ist nicht immer flexiblar aber er ist halt... Die Fenstersurchführung kann zwar kleiner machen zum Beispiel.

00:29:03: Das ist halt ein Vorteil.

00:29:05: Aber als Fenster muss dann quasi...

00:29:06: Aber das ist vielleicht so!

00:29:08: Das ist genau das Problem, das Fenster muss trotzdem offen bleiben.

00:29:10: Du musst es auch immer wieder... weil das Außenteil ja fest verbunden ist und wenn du natürlich nachts Fenster zu machen willst, musst du's halt mit rein nehmen.

00:29:17: Das geht relativ easy.

00:29:18: bei den Anlagen über die wir reden gibt es halt Halterungen, die du draußen... also eben schnellstens auf dem Balkon, wenn ihr einen hast aber ansonsten dann hast du halt eine Haltung fürs Fenster.

00:29:26: Da stellst du dich drauf, zackt ein und dann ist das erstmal Dings und dann nachts nimmst du sie wieder rein.

00:29:31: oder wenn du halt dieses Haus verlässt und nichts auf uns stehen lassen haben willst Das ist halt relativ neue Entwicklung.

00:29:38: Und... ...ist so ein bisschen das, wie gesagt die Split-Klima-Lage sehr effizient aber normalerweise eben fest verbaut.

00:29:44: hier hast du die Vorteile von der Monoblog nämlich dass du relativ flexibel bist und den Vorteil von einer Split- Klimaanlage, dass es eben relativ effiziente ist.

00:29:51: Du ich fand in deinem Artikel so witzig da hast du geschrieben so, dass halt dieser Hersteller mit er können wir sagen weil es gibt ja nur den... Ist zwischen

00:29:58: ein paar mehr tatsächlich?

00:29:59: Ah ok!

00:29:59: Jan hat da schon ein paar coole recherchiert Aber das ist schon der jetzt der bekannteste und der jetzt auch Überall.

00:30:05: Weil ich glaube

00:30:06: Bosch oder so hatte mal eine und hat die da nicht mehr?

00:30:09: Oder war das Bosch, oder war es ein anderer Hersteller?

00:30:11: Ich weiß nicht ob Bosch eine hatte.

00:30:14: Die haben ne Monoblockanlage auf jeden Fall, die jetzt mit dem Wertemotor funktioniert.

00:30:19: Aber die hatten noch keine Split-Klima, die für den Haus gebraucht ist, dass du's einfach raushängen kannst.

00:30:23: Dass der Morde normal Nutzer sagen kann.

00:30:25: Ich hab mir eine Halterung hin, ich packe das Außen halt drauf, habe das Innenteil... Braucht keine extra Ausbildung, ich brauche kein Durchbruch.

00:30:31: Das hat mir der etabliert und auch als einer der ersten sozusagen für die Wohnung tauglich gemacht.

00:30:37: Also nochmal zurück, ich fand deine Formulierung so cool weil du bist rübersteigt das ja diesen Begriff Portabel und im Mobil doch schon sehr stretchen würden ne?

00:30:48: So sehr ausreizen würden.

00:30:49: Das ist muss man sagen es liegt halt insgesamt... ... über fünfzig Kilo.

00:30:53: beide Teile, sind halt fest miteinander verbunden.

00:30:55: Natürlich sind sie ein bisschen flexibel... Aber

00:30:57: die sind nicht fest, also sind fast miteinander verbundet,... ...

00:30:59: d.h.,

00:30:59: da ist dieser Schlauch...

00:31:00: Der schlaucht, sobald ich den Schlauchen festfand?

00:31:02: Das Fühlmittel.

00:31:02: aber du hast geschrieben es ist trotzdem irgendwie so wackelig, ne?

00:31:05: Genau weil natürlich du kannst zur Lagerung nimmst das Außenteil rein, stellst du es auf das Innengerät.

00:31:10: Aber da klackt es nicht rein.

00:31:12: Aber genau!

00:31:13: Es heißt wenn du es dann verschiebst auf den Rollen oder ganz und gar irgendwo noch in nächstes Stock transportieren willst, wackel dir das Ganze da schon ein bisschen hin und her.

00:31:20: Deswegen portable.... Schon irgendwie mobil, klar weiß ich nicht festzuliertes.

00:31:24: aber das ist natürlich nicht dass ihr sagt heute mach ich mal oben bisschen kühl und heute manchmal unten bisschen kühle.

00:31:29: Und dann schaffe es in den Keller und so... Das ist schon sehr weit gestratched.

00:31:34: Also wenn ich mir zuvor stelle ne?

00:31:36: Ich bestell mir das Ding ganz oftens.

00:31:38: ja eine Lieferung an die Bordsteinkante wird da manchmal auch betont Ja und jetzt überlege ich mir das Teil jetzt.

00:31:43: Fünfzig Kilo bestehen aus zwei Teilen wo der obere Teil eventuell ... runterrutscht, das in die vierte Tase zu bekommen ohne Aufzug ist schon... ...

00:31:53: ein

00:31:53: Challenge oder?

00:31:54: Ja es ist eine Challenge auf jeden Fall.

00:31:55: Es ist halt immer der Leidensdruck.

00:31:56: Wenn der Leitensdruk hoch genug ist, kriegst du das alles in.

00:31:59: Aber es hilft schon wenn du noch ne zweite Person hast, die dir dabei helfen kann.

00:32:03: grundsätzlich merkt man aber dass die Leute eben also die das auch kaufen.

00:32:08: Der Vorteil ist so groß, dass man sich diese Nachteile durchaus einfach mitnimmt und sagt okay gut ist es blöd aber besser als viel.

00:32:16: Also ... viel besser als ohne, aber auch besser... ... eine Monoblockanlage die ja auch relativ schwer ist.

00:32:21: Die wiegen halt auch ihre ... ... dreißig Kilo oder zwanzig-dreißig ... ... Kilo ne?

00:32:23: Okay!

00:32:24: Aber also das ist mir mein Nachbarart tatsächlich so ein Teil und ... ... dass ist mir auch ganz lange nicht aufgefallen.

00:32:29: Also ich wohne direkt unter ihm und

00:32:32: die isst ...

00:32:33: Also sein Außenteil ist quasi über unserem Schlafzimmer.

00:32:37: Das sieht

00:32:38: interessant!

00:32:38: Und wir schlafen ganz oft mit offenem Fenster, so und ich habe sie nie gehört.

00:32:44: Ist es mir erst aufgefallen als ich's gesehen habe?

00:32:47: Im Nachbetrieb ist die relativ leise das muss man sagen.

00:32:49: Die haben sogar jetzt noch einen extra Modus eingeführt der eben noch leiser ist weil wenn man es genau nimmt die Grenzwerte die in einem reinen Wohngebiet erfüllt sein müssen könnte sie halt bei... ... vollen Betrieb überschreiten.

00:33:02: Dementsprechend extra noch Nachmodus eingeführt, der das ein bisschen... ... noch ein bisschen nahe sein macht als Außengerät.

00:33:06: Also vor allem der Ventilator, da ist kein Kompressor drin draußen,... ...der ist drinnen aber der Lüfter sozusagen, der ist dann doch relativ... Also er ist ja ein bisschen lauter, weil es einen großer Ventilator ist, der viel Luft transportieren muss.

00:33:19: Das heißt bei diesen... Man kennt das eher aus dem Ausland, dass da

00:33:24: so

00:33:25: diese Außenteile von den Klimaanlagen sind, die man hört?

00:33:30: Da hört man den Kompressor vor allem.

00:33:33: Ja, man muss sagen hat sich die Technik auch in den letzten Jahren sehr viel verbessert.

00:33:38: Wenn du die Monoblocks, die haben im Prinzip das Prinzip ist ja das gleiche und der Kompressor da drin ist einfach so laut.

00:33:43: Der übertönt sogar noch das Lüftergeräusch.

00:33:46: Da ist man zwischen deutlich besser geworden, das muss man sagen... Und was man im Außenhalt sieht, dass sind auch Split-Klimaanlagen.

00:33:53: aber da wir den Schiebefenster haben können sie deshalb einfach ins Schiebepfenster claimen, dann hast Du das Außenhals-Innteil und brauchst dann eben nur einen kleinen Durchlass wo Du eben das Kümmel durch musst.

00:34:01: Das hast Du in Deutschland halt nicht!

00:34:02: Du hast halt diese Trickhip-Fenster, dass sie musst du solche Lösungen, extra Lösungen haben die eben flexibler sind.

00:34:08: Die du einfach raushängen kannst irgendwie und nicht einfach ins Fenster hängen.

00:34:11: Also die Portas betenkt jetzt quasi auch ins Fenstern, aber im anders als so eine US-amerikanische oder eben asiatische Klimaanlage ne?

00:34:20: Ja

00:34:21: also in den USA fand ich ja, als ich mir meine Cousinen da besucht habe Spielzeugfenster gesehen, aber es ist einfach verglascht.

00:34:30: Gut Kalifornien und die Einbruchsschutz gegen Null.

00:34:37: Dafür steht ein Schrift an dem Vorgarten.

00:34:39: Trespassers will be shot!

00:34:40: Aber

00:34:42: das ist ein gutes Ding weil ich habe auch gemerkt diese Split-Klimaanlage... Ich hab das Fenster dann nicht isoliert gehabt mit so einem... Sondern das stand halt ein Stück weit offen.

00:34:53: Aber die ist so leistungsfähig, dass es egal war.

00:34:56: Dann plötzlich habe ich auch verstanden bei den Amerikanern, dann hab' ich das aufgestanden.

00:34:59: Ja gut!

00:35:00: Hey wenn's kühl wird, ist doch egal.

00:35:02: Na gut, da verbrauche ich jetzt ein bisschen mehr aber ich hab mir die ganzen Hässeln nicht.

00:35:05: Deswegen diese Isolierung... Es ist sinnvoll weil sie die Anlage deutlich effizienter macht, aber lief er was gar nicht notwendig?

00:35:10: Den Raum des Büro-Fünste-Kontratmelders hat ja so problemlos runtergekühlt.

00:35:14: Da kannst du draußen dreißig Gradzeilen und das Fensterstück offen stehen, egal.

00:35:17: Weil ihr keine Luftansaug fasst, dann auch kein Problem.

00:35:19: Wir haben jetzt schon über Hochschleppen gesprochen, aber wie ist das?

00:35:22: Also ich hab zwei linke Hände sag mal.

00:35:26: Wie handwerklich wird muss man sein um diese Halterung?

00:35:30: die macht mir eine Ausland-Fenster dran...

00:35:33: Ja also das ist tatsächlich kein Problem.

00:35:35: Man muss natürlich sagen es aussieht halt wiegt so fünfzehn Kilo knapp plus minus.

00:35:39: Das muss man natürlich schon heben über den über die Brüstung sozusagen.

00:35:43: Aber das heranzubringen ist relativ easy wenn das Fenster dafür gemacht ist, dass du es reinhängen kannst.

00:35:49: Er stützt sich an der Fassade ab.

00:35:50: Du musst das nur einmal in den richtigen Abstand einstellen, tust es raus klickt ein und dann ist gut!

00:35:56: Und das hat Absturzsicherung, d.h.

00:35:59: einerseits ist der Schlauch so stabil, dass es wenn es wirklich runterfällt eigentlich nichts passieren sollte ohne.

00:36:03: es gibt noch eine extra Stahlkabel, das du ans Inntil packst.

00:36:06: D.h.,

00:36:07: solltest die aus der Hand fallen oder irgendwie sehr viel Wind sein keine Ahnung Selbst.

00:36:12: dann sollte nichts passieren.

00:36:13: und wie gesagt du brauchst dafür kein handwerkliches geschick.

00:36:16: Du brauchst ein bisschen Kraft damit du es eben rausheben kannst und wieder rein heben kannst, aber sonst ist das tatsächlich... Also wirklich für eigentlich jeder man einsetzbar.

00:36:27: Ein bisschen aufpassen muss man natürlich immer.

00:36:29: Und das

00:36:29: ist auch wasserdicht?

00:36:30: Es

00:36:32: ist wetterfest.

00:36:33: Das heißt also Regen und so macht ihm nix aus.

00:36:35: Sollte es halt trotzdem nicht bei Gewitter draußen stehen, weil das Fenster ja auch ein bisschen offen ist.

00:36:39: Aber an sich ist das Es ist sehr vergleichbar mit einer Split-Klimaanlage, die du sonst für dir festinstallieren würdest.

00:36:48: Das Außenteil ist sehr vergleichbar.

00:36:49: da sieht man hier ganz oft ja auch so das sind so eins zum naja Salz und Würfel mit dem großen Ventilator drin.

00:36:55: Und das ist jetzt endlich was du ganz oft auch bei wenn siehst im Draußen wenn du guckst war es einfach Klimaanlagen sind das hält das alles aus.

00:37:02: gesagt bei Wind diese Halterung wenn da wirklich Orkan kommt würde ich sagen muss mal vielleicht nicht um ihn draußen hängen lassen wie gesagt weil ja auch das Fenster ein Stück weit offen steht aber ... machen wir schon viel mitmachen.

00:37:12: Okay, gerade wenn man sie vielleicht nicht kaufen oder jetzt wieder... weil die ja sehr teuer geworden ist.

00:37:17: aber so was ist der Preisbereich?

00:37:20: Oder was würde sagen es ein vernünftiger Preis für eine Split-Anlage?

00:37:24: Also ich... Es ist immer schwierig zu sagen weil natürlich... Aber... Wenn man das jetzt im Winter kauft oder im Herbst...?

00:37:33: Kann man so sagen, bei sechs bis sieben Hundert Euro fängt das an.

00:37:35: Es gibt noch eine kleinere Variante der Porter Split.

00:37:37: Die ist genauso schwer und genauso groß aber die leistet weniger für ein bisschen billiger... ...aber die geht so bei sechs, sieben hundert Euro los.

00:37:44: Bis zu tausend Euro sind es so die Preise, mit denen er aufgerufen hat.

00:37:50: in Zweifel kriegst du aber malpreis für achthundert bis siebhundert je nachdem wie das Angebot ist.

00:37:54: Und wenn natürlich dieses Angebot groß ist, wenn nicht alle wieder den Klimaanlage wollen dann kann man auch einen Schnäppchen machen muss man sagen.

00:37:59: Es gab da noch so kleinere Camping-Geräte

00:38:01: Und das ist eben das Ding, wir reden jetzt immer diese Medea Porter Split.

00:38:05: Aber es gibt inzwischen auch andere Split-Klimaanlagen... Von

00:38:08: Edion zum Beispiel oder?

00:38:10: Das weiß ich gar nicht ob das eine Split- Klimaanlage ist aber von... Es gibt diese Campinganlagen die sind halt eigentlich wirklich für so ein Camper gedacht, für Wohnmobil.

00:38:17: Da kannst du's halt aus dem kleinen Campingmobil raushängen.

00:38:20: Das war so ein bisschen der Ursprung, die gab's doch vor der Porter Split!

00:38:22: Es gibt in zwischen aber auch andere halben Geräte, ...die so sagen die wirklich für leistungsfähiger sind, dass du aus einem Fenster auch raushängen kannst Die kosten aber tatsächlich teilweise deutlich über tausend Euro und sind von der Leistungsfähigkeit jetzt nicht deutlich besser.

00:38:38: Deswegen muss man ein bisschen gucken, also deswegen muss man leider sagen wir wollen ja nur eigentlich keine Lärmung machen... ...aber die PortaSpit ist momentan so die beste portable Split-Lieberlage, die mal für sich selbst eine Wohnung holen kann.

00:38:49: Andere Anwendungs-Technik gibt es auch sinnvoller andere?

00:38:53: Auch gerade zu dem Preis.

00:38:56: Genau das ist halt der Preis.

00:38:57: Es gibt

00:38:57: ja auch jetzt ein paar Konkurrenten, aber oft liegen die noch drüber Weißlich.

00:39:00: Und bei so einer Monoblock Anlage werden jetzt... Du hattest eine von Hundertsechzig, zweihundert getestet?

00:39:09: Was würdest du sagen, was ist ein Preis für so ne Monobloc Anlage?

00:39:12: wenn man sagt damit bin ich hier zufrieden oder ich kann aus irgendwelchen Gründen nicht so das Split nicht nehmen.

00:39:18: Ja

00:39:18: also meine Wahl lag glaube ich zwischen fünf und sechshundert ...und ich glaub viele andere auch noch.

00:39:24: Das muss man sagen als wenn wir eine relativ leistungsfähige Monoblockanlage haben will bezahlt man halt auch Äh, das

00:39:30: ist neuntausend WTU.

00:39:32: Also... ...WTUs muss man vielleicht erklären?

00:39:34: Sie sind die so genannten Pürtisch Terminunits.

00:39:37: Das ist also einfach nur eine Größe wie viel äh... ...energie sie abtransportieren können.

00:39:43: Das heißt nicht dass sie... ...das wirklich tun weil in der Monoblock Anlage eben auch sehr viele anderen Sachen abhängt.

00:39:48: aber es ist sozusagen das Wating was die Maschine theoretisch kann.

00:39:51: und die kleinste die war ist bei sieben tausend die ich hatte die aus dem Baumarkt.

00:39:56: Du hast bei neun tausenden es gibt zwölf bis vierzehn tausende auch als monoblock ... der bezahlst du aber am Endeffekt das auch, was du für eine Split-Klima-Anlage bezahlen würdest.

00:40:02: Einfach weil die Technik selber das teuer macht... ... d.h.

00:40:07: du zahlst auch im Zweifel ... ... acht, neun, hundert Euro kannst du auch von einer Monoblockanlage ausgeben,... ... mitten aber nach dem von der Monoblock Anlage.

00:40:14: Deswegen muss man sehr auch ein bisschen gucken, was passt bei einem?

00:40:17: Weil wir haben noch gar nicht mal geredet, was bei einer Split- Klimaanlage, die du aus dem Fenster hängt.

00:40:22: tatsächlich musst so.... Leid damit rechnen dass dein Vermieter wenn du Mieter bist oder die Eigentümer für Gemeinschaft, wenn nun.

00:40:31: Wenn du eine Einkommensrundung hast sagt okay das verändert aber die Fassade.

00:40:37: bitte nehmen das wieder rein.

00:40:38: Das Problem

00:40:38: was wir von den Satelliten schon kennen?

00:40:42: Jetzt ist die große Debatte, dass das überhaupt festinstalliert.

00:40:45: Du kannst es hier jederzeit reinnehmen aber es verändert natürlich den Anblick der Fassade, deswegen gibt's da immer ganz viel Streit

00:40:49: und man hat auch mehr Lärm draußen im Vergleich zum Monoblock wo der Lärmal drin ist?

00:40:52: Genau wir haben

00:40:53: schon darüber geredet was ein bisschen etwas mehr Lermes.

00:40:54: und das ist dann die Sache.

00:40:55: wenn du keine Splitlima-Lage hinpacken kannst aus irgendwelchen Gründen weil du keinen Schreiben nachbauen willst oder weil du es eben nicht... Ist eine Monoblockelage immer noch besser als gar nix.

00:41:05: Aber dann mach sie effizienter.

00:41:07: Aber du gibst halt auch relativ viel Geld aus.

00:41:08: Das ist nicht so, dass ... Okay also

00:41:10: die Daumregel... Also wenn ich schon bereit bin, ... ... sechshundert bis achthundert Euro auszugeben,... ... dann könnte ich halt mir das Blitt nehmen.

00:41:17: Guck sie

00:41:17: dir auf jeden Fall an ja!

00:41:18: Aber

00:41:19: wenn ich halt aus irgendwelchen Gründen wegen halt zum Beispiel ich darf's nicht oder es wird munter sagt und ich will gar nicht in Stress haben,... ... ähm dann ist halt ne Monoblock eine Alternative.

00:41:28: Ähm... Und genau Ich muss auch sagen mich ärgert das ehrlich.

00:41:33: ... schon mit dieser Satellitenschütze Geschichte.

00:41:37: Also ich verstehe ja, dass man jetzt nicht irgendwie alles... ... da verschandelt haben will, ne?

00:41:42: Aber ist trotzdem total spießbürgerlich,... ... wenn das so ein riesen lautes Teil ist und so.

00:41:49: Das finde ich noch okay und man dann nicht schlafen kann.

00:41:51: Aber diese kleinen Kremerei die wir da noch haben, aber gut.

00:41:55: Da können wir uns ehemalige unterhalten!

00:41:56: Aber es wird eine Grenzverschiebung.

00:41:58: Das sind immer die Sachen.

00:41:59: Wo setzt du die Grenzen und so?

00:42:01: Die einen sind halt laut, die anderen nicht.

00:42:03: Du siehst es ja, wie's ein A-sehen ist und teilweise auch in den USA.

00:42:07: Wenn die Notwendigkeit da ist wird das früher oder später... Da kannst du dich noch so gegenwehren!

00:42:13: Wenn die Leute bei über dreißig Grad eingehen in der Wohnung dann wird es keine andere Möglichkeit geben als effiziente Kühlösung hinzubauen.

00:42:23: Das waren jetzt so die konventionellen Lösungen.

00:42:26: Kommen wir mal zu den unkonventionellen.

00:42:30: Jan, du testest gerade sehr verrückte Sachen.

00:42:34: Bisschen hast du auch mitgebracht.

00:42:36: Kannst du mal beschreiben wie kann man sich denn noch kühlen bei diesen Temperaturen?

00:42:41: Ja ich hatte mich mal umgeschaut wie das eigentlich... ...grade für Leute wo dann so die Kälte nicht ins Schlafzimmer kommt aussieht.

00:42:48: und wie das bei mir auch der Fall war, da dachte ich Mensch bin ich es auf so Bettklimaanlagen gestoßen und Bettlüfter Und da habe ich unter anderem die Hydros News, heißt das getestet.

00:42:58: Da gibt es auch so diverse Konkurrenzmodelle noch... ...die alle recht ähnlich funktionieren.

00:43:01: Nämlich da steht ein kleines Kästchen mit Peltier-Elementen also im Fall der Hydro Snusens IV

00:43:07: Module.

00:43:08: Was sind Peltierelemente?

00:43:10: Die haben zwei verschiedene Materialeigenschaften durch die sie dann den Strom leiten und dadurch entsteht auf der einen Seite Hitze, auf der anderen Kälte.

00:43:20: Das ist nicht so effizient.

00:43:21: Also hat sich im PC Bereich auch nicht durchgesetzt, so als Kühler.

00:43:25: Aber wenn du auf kleinem Raum irgendwo was kühlen musst und irgendwie auch keinen klassischen Geldkreis-Kühlkreislauf haben kannst, wo dir ja noch einen Abluftschlauch wieder brauchst und mit Kompressor der laut ist, sondern das ist halt so ein relativ leises kleines Kästchen, wo halt?

00:43:40: da füllt man dann ungefähr ein Liter Wasser rein Und dieses Wasser wird dann durch eine Matratzentopper gepumpt.

00:43:47: In dem Matratzentopfer sind so meandernde Schläuche So auf der ganzen Fläche Und die kühlt sich da ein bisschen ab.

00:43:55: Als ich das erst mal angeschaltet hab, dachte ich, Mensch ist es kaputt oder so, haben wir einen Blindgänger erwischt... ...aber mit der Handspür hat man das nur ganz leicht!

00:44:03: Aber wenn du halt schon nach einer halben Stunde drauf liest, mit einem ganzen Körperlänge und das überträgt sich so nach und nach immer dieses paar Grad Kälter, dann wurde das mir auf Dauer zu kalt, dann die höchste Stufe.

00:44:15: Dann habe ich drei Stufen für drei Phasen in der Nacht eingestellt.

00:44:21: Oder halt ist nicht mehr ganz so stark hochgedreht und manche richtig teuren.

00:44:25: Also das kostet jetzt.

00:44:26: ich meine, das lag bei achthundert Euro

00:44:29: oder

00:44:30: knapp drunter.

00:44:31: Und es gibt auch noch welche die wirklich mehrere tausend kosten wie AIDS liebt zum Beispiel da brauchst du sogar noch ein Abo für die Automatik dann jeden Monat nochmal irgendwie zwanzig dreißig Euro waren Das mein ich ungefähr.

00:44:40: also da will ich mich jetzt gerade nicht festlegen Ich hab's nicht mehr im Kopf Aber aus dem Grund hatte ich dass dann auch nicht getestet weil ich dachte das ist ein bisschen übertrieben.

00:44:47: Und diese Hydros, die da halt genau in der Mitte ist.

00:44:49: Es gibt auch noch so ganz günstige... ...die man sich auf AliExpress oder Amazon kaufen kann wie von Clemson.

00:44:56: Das ist dann so ein Dropshipper quasi.

00:44:59: Die sieht dann genauso aus wie diese Dinger auf Ali Express, nicht auf Ali-Express sondern...

00:45:04: TemuWish!

00:45:05: Ist

00:45:09: ja jetzt auch nicht so wichtig?

00:45:10: Alibaba,

00:45:10: genau das war's.

00:45:11: Dann bist du ja selbst importör irgendwie und das ist mal bisschen umständig.

00:45:14: Da hast du dann zwei... zwei Stück musst du mal mindestens bestellen und die kosten dann nur so zwei hundert zwanzig pro stück.

00:45:22: Aber es ist ein bisschen so was verweht leid quasi.

00:45:25: Ja ja genau.

00:45:28: Stimmt, du hast halt nicht diesen ganzen dieses Gewabe auf dem Wasser und so sondern das ist einfach nur ein topper.

00:45:34: Also quasi eine Minimatratze auf der eigentlichen Matratze.

00:45:37: oder wie dick ist das?

00:45:38: Der hat auch so ein bisschen gepolstert.

00:45:40: So auf der mehrgepolsterten Seite leichteren kälte effekt und auf der anderen seite die sind so ein bisschen härter und plastikartiger und da hast du den vollen kälten effekt.

00:45:49: Und nachteil dadurch ist natürlich auch.

00:45:52: wenn man dann morgens das ding irgendwann ausstellt, dann schwitzt man relativ schnell drauf weil da halt was nicht so atmungsaktiv nach unten zur matratze hin ist.

00:45:59: Ich habe auch noch einen wasserdichten topper drunter gelegt falls mal was schief gehen sollte bis her zum glück nicht Weil die schleuche sitzen auch relativ fest.

00:46:05: aber Ja, nee aber sonst hat es schon.

00:46:09: also das hat mich schon positiv überrascht dass es funktioniert hat.

00:46:12: Ist halt nicht ganz billig auch wieder im rum.

00:46:15: Und alternativ wollte ich mir jetzt demnächst noch den bedjet an schauen.

00:46:18: der ist noch verrückt.

00:46:21: Der tut genau das was der Name sagt.

00:46:22: das ist so ein Gebläse was dann neben dem Bett steht und das pustete die Decke quasi überein.

00:46:27: so upps pustet hoch ... und dann gibt's auch ein spezielles Cloudsheet mit Luftkanälen.

00:46:34: Das

00:46:34: pustet mir dann Luft unter die Bettdecke oder

00:46:36: was?

00:46:36: Ja genau, es gibt auch so einen Cloudsheat mit Kanälen... ...die sich noch effektiver aufplusern.

00:46:40: Cloudsheets!

00:46:41: Genau.

00:46:41: also das ist jetzt nicht an den Cloudhang gebunden aber...

00:46:43: Cloud sheet!

00:46:46: Da bin ich echt gespannt auch ob der Lärm überhaupt... Was

00:46:48: macht der

00:46:49: Cloudsheed?!

00:46:50: Das sind so Luftkanähle drin.

00:46:53: Also ausprobiert hab' ich's halt jetzt noch nicht, da ist es noch nicht.

00:46:55: Quasi so eine Art wie so ein Whirlpool als Bettdecken ohne Wasser

00:47:00: So ein bisschen, ja.

00:47:05: Ich habe jetzt quasi so einen Mini-Wasserbett unter mir und dann halt eine Luftdüfe über mir.

00:47:09: Man kann

00:47:10: das eigentlich auch mal kombinieren beides.

00:47:12: Das wären die volle Packungen.

00:47:14: Wir

00:47:14: haben hinter frozen Jan Philippe...

00:47:17: Also ein Vorteil an Lüftung ist ja sowieso relativ stromsparend und an der Bettklimaanlage war halt auch.

00:47:24: obwohl diese Pelletier-Elemente ziemlich ineffizient sind Kühlst du ja nur so einen kleinen Bereich runter, nämlich da wo du liegst.

00:47:30: Genau im Bett und der Rest des Zimmers wird dann eigentlich auch heißer.

00:47:34: aber das kriegst du gar nicht mit weil das so wenig Abluft ist.

00:47:37: warme also weniger wenn ich die Hand von meinem PC halte der ist viel mehr heiße Ablufte zum Beispiel rauskommt als jetzt aus diesem kleinen Kästchen.

00:47:44: Okay ein Geständnis man wird ja älter und ich habe tatsächlich letztes Jahr eine... Heizdecke gekauft, ja?

00:47:52: Weil ich dann halt tatsächlich gar nicht so krass das Schlafzimmer geheizt hab.

00:47:55: Weil es auch nicht so gut ist zum schlafen und so ... aber quasi den Körper oder vorher mit Wärmflasche, ne?

00:48:00: Das ist quasi das gleiche Prinzip.

00:48:01: also die Fühlung

00:48:03: an

00:48:03: den Körper ranzuholen ein statt jetzt ganze Raumvolumen runter zu kühlen.

00:48:06: Werden Unterbett beste Empfehlung für Winter

00:48:08: ist!

00:48:08: Ja, das kann ich auch.

00:48:10: Das mein ich mit heiziger Gewährung unterwärmen.

00:48:13: Das

00:48:13: kann alle Systemen auch.

00:48:13: Die haben immer eine Heizfunktion dabei.

00:48:16: Aber jetzt... Gut Also ich habe jetzt mal ein Bett runtergekühlt, aber... ...ich sitze jetzt am Schreibtisch und hab keine Monoblock.

00:48:26: Was kann ich da machen?

00:48:27: Hast du ja auch gerade ein paar Gadgets!

00:48:29: Ja genau, da habe ich auch ein paar Gadgets getestet wie man sich unterwegs noch ein bisschen runter kühlen kann.

00:48:34: Unter anderem am verrücktesten sieht dann auch die Lüfterjacke aus.

00:48:39: Die gibt's von, was weiß ich?

00:48:40: Herstellern wie Makita und auch Nonamehersteller.

00:48:43: Wir haben so einen Noname-Bringen...

00:48:44: Und Makita wie die Bohrmaschinen oder

00:48:45: was?

00:48:46: Ja genau dann brauchst du auch einen speziellen Akkuadapter damit du dann eine Bohr Maschinenakkus benutzen kannst und so.

00:48:51: Oder du kannst auch andere normale...

00:48:53: Okay aber ich hab ja so ne Jacke und die macht was.

00:48:57: Danach siehst Du halt aus wie eine Kugel oder ein Michelinmännchen weil die bläht sich so auf.

00:49:01: unten hinten sind zwei Lüfter drin.

00:49:04: Die

00:49:04: Blasenluft durch die Jacke ... möglichst wenig nach außen durchlässt, und dafür strömt das so oben aus dem Kragen raus.

00:49:10: Und du hast auch die ganze Zeit hier so ein... Also einerseits machen die schon Lärm, die beiden Lüfters,... ...und dann hast du hier noch dieses Luftrauschen am Kopf.

00:49:17: Aber es ist effektiv.

00:49:18: also ich war dann bei neun dreißig Grad auf einem Open Air-Konzert... ...und hab dadurch so halbwegs noch überlebt dann.

00:49:24: Das war...

00:49:25: Okay!

00:49:26: Ich brauchte auch eine Kleidung.

00:49:27: Aber du wurdest nicht wegen uncooles rausgeworfen?

00:49:30: Du warst ja cool,

00:49:31: ne?!

00:49:32: Exakt, ja.

00:49:33: Also ich wurde noch nie so oft irgendwie auf meine Kleidung angesprochen... ...auf dem E-Konzert oder Festival.

00:49:39: Ja das gab es sicherlich in Drüßengelb.

00:49:41: Jetzt hast du ja hier was

00:49:42: mitgebracht für die

00:49:42: Leute uns zuhören,... ...du hast ja hier auf den Tisch kennst auch... ...weiß nicht ob du dran kommst trotz Mikro.

00:49:48: Genau, du hast hier ein kleines Gerät von Sony.

00:49:50: Das sieht aus so groß wie früher mal Handys aussahen, ne?

00:49:52: Ja

00:49:53: ist wie so eine kleine... ...vorher

00:49:53: Smartphone seid.

00:49:55: Stimmt, wie so ein Krammer.

00:49:55: Oder wie so einen Rasierer.

00:49:56: sieht's auch aus

00:49:57: mit so

00:49:58: Bügeln.

00:49:59: und was mache ich jetzt mit dem Teil?

00:50:00: Das steckt man sich quasi so in den Nackten

00:50:02: Ja.

00:50:03: Und das ist von Sony, d.h.

00:50:05: Sony Reon Pocket Pro Plus.

00:50:07: Die haben mit jeder Verbesserung immer ein Wort dran gehängt quasi und dann verschwindet es hier so?

00:50:13: Es gibt auch einen Aufsatz für Hände mit Kragen... Am

00:50:18: Atolkanten oder so ja.

00:50:20: Und der ist ein bisschen höher.

00:50:21: jetzt verschwindelt das hier so ein bisschen aber das guckt noch leicht raus hinten Das kühlt dann diese Kühlplatte ab und hier oben aus dem Luftauslass kommt also nur auch die warme Luft raus, das arbeitet auch mit Peltier-Elementen.

00:50:33: Also nochmal ganz kurz für die Leute, die uns zuhören... ...und das Video nicht sehen, also das hängt im Nacken, ne?

00:50:38: Genau!

00:50:39: Und das hängen dann hinten quasi an der Wirbelsäule so ein bisschen runter und das kühlt wie durch diese Fläche.

00:50:45: Genau, das hat eine längliche metallene Kühl-Platte und die kühls sich einfach runter und dadurch hat man Ja, wie soll man sagen?

00:50:52: Am oberen Ende der Wirbelsäule ist das ja etwa.

00:50:54: Und dadurch ist es ein ganz guter Punkt einfach... ...um auch den Kopf so'n bisschen... Der fühlt sich dann so'nn bisschen frischer an und ich konnte danach so'nen bisschen klarer denken.

00:51:02: also die Konzentration fällt danach leichter.

00:51:05: aber es ist jetzt nicht so effektiv wie so ne krasse lärmende Lüfterjacke.

00:51:08: Aber dafür ist es halt auch sehr leise und...

00:51:10: Es hat ja oben so eine Art Auspuff sowie so einen Auspuf von so Mercedes-AMG So ein Schlitz, ja Das kann man auch abnehmen Da kommt dann auch Luft raus oder...?

00:51:21: Ja genau, das ist dann die heiße Abluft.

00:51:22: Ist da auch ein Ventilator drin?

00:51:24: Also kommt da so ein Gebläse raus oder ist es einfach nur...

00:51:26: So ein kleiner Lüfter, der fördert halt die Abluften nach draußen, die warmen und den Kühl.

00:51:32: Der Kühleffekt kommt halt nur von der Platte.

00:51:33: Es gibt ja auch Geräte, die da auch noch kühle Luft um den Hals herum blasen aber das ist bei diesem hier nicht der Fall.

00:51:42: Okay also das ist nicht das... Das Gerät für die Nackensteif-Fraktion.

00:51:48: Die bei Durchzug schon irgendwie ...

00:51:49: Ja, weil

00:51:51: man

00:51:51: muss sagen, also bei der Lüfterjacke hatte ich einen kasseren Steifennacken am nächsten Tag, weil da einfach die ganze Zeit ... Ich mag Zug nicht so gerne am Hals und dann ...

00:51:58: Ich glaub, die Luftbewegung macht es natürlich nicht trocken.

00:52:01: Wenn du ständig die Luft bewegen kannst, ist das wahrscheinlich ... Unangenehmer als wenn du nur was Kaltes irgendwo drauflegst?

00:52:07: Ja, und ich hatte auch eine Peltierweste noch getestet.

00:52:09: Die liegt dann noch mit zwei Elementen sogar am Rücken.

00:52:12: aber das ist da noch unangenehmer weil die Elemente kleiner sind als diese lange Kühlplatte von Sony... ...und dann fühlt sich das so konzentriert auf zwei Punkte.

00:52:19: Dann hast du so zwei kühle Punkte auf dem Rücken oder was?

00:52:22: Aber keinen steifen Nacken!

00:52:23: Okay ja.

00:52:24: Na gut, ich nehme mir manchmal einfach ein Handtuch.

00:52:29: der Oldschool Trick den nass machen irgendwie auf einem Nackchen legen oder genau die Haare ... kurz mit kaltem Wasser abdufen und dann nicht abtrocknen.

00:52:39: Also, das ist auf jeden Fall sinnvoll... also ich möchte mich noch vor Verdunstungspülern wahren.

00:52:44: Nämlich die mit Wasserkühlen kriegste nur schwere Luft in der Wohnung ganz furchtbar aber sie selber sozusagen direkt abzukühlen mit Wasser und dann eben verdunstungskälte zu nutzen.

00:52:53: Auf jeden Fall auch eine gute Methole wenn man halt gar keine Möglichkeit merkt irgendwie ein Gadgets sich da irgendwie unterzukühlen.

00:52:59: So, das war mein persönlicher Tipp.

00:53:00: was wäre jetzt noch euer Tipp?

00:53:01: Wenn sozusagen die nächste Hitzewelle anrollt was würdet ihr empfehlen?

00:53:07: Das ist sehr individuell, dann würde ich sagen.

00:53:09: Ja also auf jeden Fall Ventilatoren ist eine ganz... Ohne Ventilaturen geht gar nicht mehr.

00:53:16: Die sind auch relativ günstig zum Strom sparen.

00:53:18: Also das ist das Minimum was du da hinstellen kannst und das ist bei die aktuellen super angenehmen.

00:53:23: auch von der Lautstärke ja wenn man die jetzt sicher voll lauft lassen lässt.

00:53:26: Auf jeden Fall sinnvoll.

00:53:27: wie gesagt sich hin und wieder ein bisschen befeuchten ist auch immer sinnvoll und ansonsten Kokalt passt bei denen Klima Lager oder nicht.

00:53:34: Die Investition wird sich auf jeden fall lohnen ... über die Jahre wahrscheinlich, weil wir es wirklich mehr kühler werden im Sommer.

00:53:40: Das ist so!

00:53:41: Ja oder sonst wenn man halt das auch investieren möchte, Deckenventilator ist halt aus dem Weg dann, der steht nicht irgendwo blöd immer am Weg rum und da muss man ihn lagern in den

00:53:48: Winter?

00:53:48: Der kann ja auch langsamer drehen durch die größeren Rotoren.

00:53:53: Also bei meinen sind jetzt noch Lichter eingebaut, die sind dann relativ

00:53:55: laut,

00:53:56: Zweige sogar ja... Die hängen auch schön hoch an der Decke damit ich beim VR spiele nicht irgendwie dagegen kloppe.

00:54:02: also Das ist dann auch schon in die Überlegung beim Einziehen eingeflossen.

00:54:07: Aber noch effektiver sind dann halt echt diese Oldschool-Geräte?

00:54:11: Ja, alles was viel Luft bewegt und das möglichst langsam ist dann halt relativ leise und eben bezent, aber ja...

00:54:17: Und sonst halt bei Klima langen wenn es geht, ist halt immer ein mobiles Split besser also...

00:54:23: Also wenn's geht eine richtige Split

00:54:28: Ja, wenn man jetzt das Ohneigentum hat oder... Genau.

00:54:31: Also immer die erste Empfehlungen ist auf jeden Fall sehr effizienter.

00:54:34: Eine fest eingebauten Klimaanlage ist auf jedem Fall ... Wenn du die Möglichkeit hast such dir das es gar nicht so viel teurer ... Kleine Brossen einbauen das kostet natürlich aber ... Das hilft soviel mehr als wenn du jetzt eben mit diesen Kompromisslösung ...

00:54:47: Stimmt danach auch Strom sparen quasi meistens?

00:54:50: Also das was wir heute besprochen haben ist ja sozusagen Für Leute wie uns, die in Mietwohnungen sind.

00:54:55: In der Großstadt vielleicht so ein bisschen... ...die baurechtlichen Sachen sozusagen ausloaten müssen.

00:55:05: Cool!

00:55:06: Ja danke für die Tipps.

00:55:08: also die Artikel von euch findet man auf heiseplus.

00:55:12: da könnt ihr da draußen jetzt zugehört und zugeschaut haben.

00:55:16: Euch der Artikel schnappen auf heise plus.

00:55:18: wir verlinken das nochmal hier in den show notes oder in der Beschreibung.

00:55:23: Schreibt uns gerne auch feedback.

00:55:26: wie fandet ihr das?

00:55:27: was wünscht ihr euch noch für Themen?

00:55:30: kommentiert im Forum oder YouTube?

00:55:32: seid bitte respektvoll miteinander und da würde ich auch gerne von euch wissen, wie sieht eure persönliche Strategie für Anpassungen zur Klimakrise aus?

00:55:42: Das war es dann auch mit unserer heutigen Folge im zum Glück nicht so warmen Aplink Studio.

00:55:48: Ich danke euch beiden, ich danke euch da draußen!

00:55:51: Einen schönen Tag eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal!